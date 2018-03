Rocio Ramos-Paúl, "Cualquier situación por lo muy dura que sea sirve para educar"

Voz 1 00:00 con todo

Voz 0313 00:08 Michael Robinson buenas tardes compañero de alcantarillas cómo estás hola qué tal vamos a saludar ya directamente a María Manjavacas para que respondan situación que tenemos una invitada muy especial que nos que nos va a ayudar a poner un poquito de luz en este asunto tan tan delicado y tan complejo y estoy seguro además que muchos oyentes que están llamando al teléfono de la ventana has catorce sesenta sesenta les va a interesar María buenas tardes hola buenas donde empezamos a ver

Voz 1444 00:32 empezar por lo primero por la preocupación que ya cuenta bastó la portada la preocupación que notas nos trasladó una madre una compañera cuando nos contó lo que le había preguntado su hijo antes de meterse en la cama Dani once años

Voz 2 00:44 a mí me pareció malo lo que hizo pues la chica luego me preguntes mi familia me podría haber hecho eso

Voz 1444 00:53 esa pregunta eso de me puede pasar a mí en el sitio donde estoy más seguro nos llevó a indagar más en lo que sienten nuestros pequeños lo que hicieron por ejemplo en la clase de Martín

Voz 3 01:03 nosotros en clase guardamos silencio por reabrir ahora estoy un poco con miedo porque imagínate qué pasa lo mismo

Voz 1444 01:12 miedos normales nos contaba Carmen Marco psicóloga infantil del centro aprenderte que visitamos en Madrid

Voz 0530 01:18 no es normal que tenga miedo Pesadilla creo que es una reacción natural ilógica frente a una situación o o preocupación es lógico que eso luego se traslade a tu propia realidad

Voz 1444 01:33 yo me quedo aquí con esto de llevarlo a su propia realidad porque aquí empieza a no sé el nombre científico luego ya nos lo dirá nuestra especialista pero empiezan a arrancarse el lenguaje coloquial Martina por ejemplo ocho años

Voz 4 01:45 yo nunca volver sola en mi pueblo de Málaga y que siempre irá acompañada de un adulto porque

Voz 1444 01:55 porque tiene miedo ella y todos sus amigos y mirar con la cosa que se queda con la distancia justa que había entre la casa de dónde sale Gabriel a la que no llega

Voz 5 02:03 pero se van a volver a ir nunca por ejemplo aunque sean cien metros no se piensan Irak hacer sus primos llevan a pedir a sus

Voz 6 02:14 padres a su madre y yo lo repetía muchas veces ni cien metros voy a ir voy a recorrer

Voz 1444 02:20 esa distancia sino un mayor y lo más triste su conclusión

Voz 5 02:24 K confiar en alguien que no sea conocido o que sea conocido y que a ti no te caiga bien no que sea

Voz 1444 02:32 sí que sea conocido aunque no te caiga bien no fiarse de los conocidos parece un poco triste en este sentido la psicóloga Nos apuntaba una clave

Voz 0530 02:39 es eso decirle a los niños que si en algún momento ellos no se sienten a gusto con una determinada persona da igual que sea la pareja del padre de la madre puede ser un profesor un tío era un amigo de los padres si no se sienten a gusto es bueno que eso lo explicará los popas y que esos popa

Voz 1829 02:57 bueno pues por lo menos escuchen

Voz 1444 03:00 por lo menos escuchen y luego sí que después de escucharlos a ellos me he dado cuenta de los enfoques que tienen con todas las aristas que tiene el tema mirar la reflexión de alma de Zaragoza ocho años con el origen de la detenida

Voz 7 03:14 que quién haya matado a Biel sea negra pues no no hay gente en Hermida razas negras es que en ese momento podría haber sido blanca morena Larraz es gustan

Voz 8 03:34 habéis visto no le gusta nada lo de la base a Alma de ocho años

Voz 1444 03:38 luego otro matiz la madre de Gabriel hablaba de la detenida como la bruja pero para los niños es otro personaje de cuento esto de la madrastra que les ha dado un auténtico quebradero de cabeza a estos dos hermanos de Toledo Fernando y Marina

Voz 9 03:52 padre del niño Gabriel tuvo una novia tenía una novia vamos la madrastra de niño Gabriel la madrastra no sé yo creo que tenía celos de que el padre de Gabriel quisiera abrir el también yo creo que eso es madrastra además yo creo que la palabra madrastra yo veo que es muy fea porque aparte de que ha habido otras cosas muy malas aparte de las

Voz 1444 04:23 habéis visto cómo lo llevan también al terreno de de los cuentos y de los personajes malos que todos tenemos asociados y luego por no quedarme en en la edad que tenía el pequeño Gabriel me me he cogido un grupo de edad que son catorce años son adolescentes todos los padres estamos todos los días no salgas a la calle no te vayas absolutamente con nadie ten cuidado ten precauciones bueno pues hemos sondeado a ver que qué pensaban ellos y Adriana al extrañaba mucho que el malo tuviera que estar en su familia

Voz 10 04:49 pues que era muy raro que una persona familia fuera quién le da optase que le matase ya que no sé es un poco extraño es un poco extraño decía

Voz 1444 05:02 en ella mayores veréis cómo ponen el enfoque han consumido noticias las justas veréis lo que dicen del tratamiento que le han dado los medios de comunicación a esta noticia has estilo

Voz 10 05:13 no entendíamos todo pero en mi opinión se ha ido demasiado profundo con la situación de la familia de tops ha secado muchísima información que era innecesaria es saber de toda la familia de su si la situación de la familia con saber lo qué ha pasado realmente con el caso de Gabriel era más que suficiente tu opinan lo mismo lo mismo si se ha sacado demasiada información que no era necesario

Voz 8 05:38 Paula Adriana catorce aquí no era necesario

Voz 0313 05:41 Rocío Ramos Supernanny buenas tardes buenas tardes por dónde empezar

Voz 6 05:44 ahorro

Voz 0313 05:48 este coro de maravilla Quiles incluso han elaborado alguna teoría Aitor o sea

Voz 1829 05:53 bueno yo creo que la clave está ahí y a mi me parece que además es es una de las cosas positivas dentro de toda esta tragedia en que hay que aprender a escuchar a los niños no cuando pasan cosas ellos hablan muchas veces no los escuchamos no y de ahí es donde tiene que empezar siempre el hilo ida respuesta no claro que aparece el miedo claro que aparecen los malos de cuento las madrastra fíjate es que la madrastra es un término tan feo como como lo no tenemos otro no nos dedicamos a ponerle

Voz 11 06:22 es un matiz más bonito es lo que tenemos desgraciadamente no hubo blanqueaban el término sí sí sí sí nos ha ayudado mucho desde luego el el el el tema ultima de Gabriel D

Voz 0313 06:32 el miedo que es una de las reacciones casi yo creo que comunes en todos los chavales que hemos escuchado y en otros que no salen aquí pero que en fin todos tenemos en la cabeza ese esa aparición del miedo como la gestionamos

Voz 1829 06:43 pues fíjate ahí ahí hay que porque una cosa

Voz 0313 06:46 prudente y transmitir prudencia dar consejos básicos esta semana pasada teníamos los supuestos intentos de secuestro en algunos colegios de Madrid claro que está muy bien dar a los chavales algunas instrucciones lo oye Si viene alguien qué tal tu en el autobús en la ruta Ikea amigo tu padre el enemigo oleada darles instrucciones sí pero transmitirles un exceso de miedo tampoco debe ser sano digo

Voz 1829 07:07 claro es que aquí tenemos varios matices primero muy rápidamente entender cuando aparece este miedo real sobre todo cuando hay una cuando hay una muerte perdón de por medio es decir dos dos seis años la muerte es reversible entonces es como que va a volver a vivir de acuerdo seis nueve que es un poco los que hemos estado escuchando ahora aparece ese concepto de de siempre y nunca entonces cuando integramos el concepto de siempre y nunca decimos al que se muere no vuelve entonces con el que se muere no vuelve a aparecen los miedos y entonces aparece en las pesadillas aparecen mamá te vas a morir no no yo de viejito no que es un poco de Locke

Voz 1444 07:44 decimos hay una época donde siempre

Voz 1829 07:47 diez Ana encima coincide con con con una tragedia de este tipo que además hemos vivido de alguna manera todos pues claro todo eso se intensifica a partir de los catorce quince ya tienen claro sufren igual que el resto lo que es la muerte no tienen la misma pena y tal dicho esto claro tú te enfrentas a una situación dónde estás oyendo una cantidad de datos que es un poco lo que reflejaban ellos no cien metros es impresionante no no más allá de cien metros donde muchas veces los padres nos confundimos porque nos creemos que por qué no están atentos a la televisión la radio o no están atentos no te están mirando a mientras tú estás conversando de algo que ha impactado tanto del no escucha es mentira escucha se le se empapa de ello llega al colegio y entonces cuando llega el colegio hay una cosa que es fundamental es que tiene que saber hacer un relato de esto y en eso consiste quitarles el miedo entonces consiste en mira esto pasa porque no les podemos mentir esto pasa ese excepcional en principio a ti no te va a ocurrir de acuerdo pero es verdad que está ahí que podemos hacer con esto ahora no yo recuerdo una de las cosas que más me ha gustado es el tratamiento que se le ha dado a la muerte de Gabriel en el colegio de Gabriel el profesora sí

Voz 0313 09:04 profe leísteis mar ABI

Voz 1829 09:06 yo sólo ellos tienen una parte que es individual donde que es puede ser en casa qué piensas de esto sabes lo que ha ocurrido que que que sientes cuando escuchas estas noticias una parte grupal donde todos los niños pueden charlar sobre lo que está ocurriendo lo que ha pasado las dudas que les genera unos a otros han contestando y esto es maravilloso porque no es lo mismo que papá te diga no te preocupes a que te lo diga el de al lado no hay una parte que es cerrar el acto de alguna manera no ese minuto de silencio del que hablaba uno de ellos esos peces que el profesor eso con todos los niños no hay que ponerle final a esto no y entonces es cuando uno puede hacer su historia y la puede integrar no dentro de toda esta historia

Voz 12 09:46 los más jóvenes y los niños edades que estás comentando

Voz 1546 09:51 han tienden a creer lo que ven una tele antes de creer lo que dicen los padres con el poder de convocatoria de oido de de A en partidos niños y que lo han dicho la verdad a mi luego papá o mamá no sé di quién tiende a aquel

Voz 12 10:11 los niños los medios o o los padres de papá y mamá

Voz 1829 10:16 y esto es es una de las claves por ejemplo sin que se hoy el tema con Internet desigual es decir el filtro que yo le doy es el que creen porque es donde la arreglar ahora sí yo no les doy una respuesta un niño pregunta ya que contestarle porque sino va a buscar la respuesta en otro lado y a lo mejor la que aprenda no te gusta entonces siempre el filtro es paupérrima por eso hay que estar pendientes pero sé que decir has oído la noticia que te parece

Voz 1546 10:42 sólo cuando son poco más mayores mamá van nunca tiene la razón es que tienen claro eso es cuando son más mayor

Voz 13 10:49 es un sarampión de pasta y luego vuelven a todo lo que tú les ha dado una base ahí no hay un criterio y yo creo que un poco todos

Voz 1829 10:58 lo que transmitimos es eso no es que tengan un buen criterio

Voz 13 11:00 sí sí tenemos un extraterrestre

Voz 0827 11:03 el teatro enterado de nada conviene aprovechar la noticia para nosotros sacar el tema

Voz 1829 11:09 fíjate si no se ha enterado naval a lo mejor ha sido tan trágico que no es necesario pero lo que sí es verdad es que la vida de la cota

Voz 11 11:15 en el día a día está lleno de de de de tragedia

Voz 1829 11:18 más grandes más pequeñas emocionalmente más fuertes menos que tienen que servir de hilo conductor para dar de cosas que no nos gusta hablar del dolor no nos gusta hablar del sufrimiento no nos gusta hablar pero el día de mañana todos vamos a pasar un duelo el día de mañana todos tenemos que estar entrenados de alguna manera entonces sino queremos tomar pastillas que yo no soy muy de tomar pastillas cuando uno sufre lo que tiene que hacer uno es sufrir no y entonces en ese sentido está muy bien utilizar este tipo de historias con adolescentes por ejemplo yo una fenomenal tiras del hilo te has enterado o mira lo que le ha pasado al vecino o mira lo qué tal nos queda un miedo todavía por hablar que es el que han tenido los padres han transmitido a los hijos que hay un contagio emocional importan

Voz 1826 11:58 que tenía mucho que ver el mensaje de Arantxa no que se lo había percibido

Voz 1829 12:01 se ha clavado Arantxa lo ha clavado porque es una de las cosas que pasan ahora no y entonces donde el niño antes iba sola por el pan ahora te acompaña papá donde antes se podía bajar un rato ahora espérate que voy contigo y entonces claro que quiero transmitir en este momento no

Voz 0313 12:15 James segundito porque hemos convocado hoy a los oyentes de La Ventana a través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta a quién nos cuenta en la que compartan si les apetece cómo están viviendo cómo han vivido este episodio o alguno parecido tenemos ya algunos esperando Monica por ejemplo desde Madrid Monica buenas tardes hola

Voz 14 12:30 hola buenas tardes qué tal bienvenido a otros diez muchas gracias bueno tú dirás

Voz 0376 12:36 mira pues yo la verdad es que os comento desde las dos partes son aparte de madre que empatizar con las familias yo creo que de manera de más porque nunca me había pasado y bueno la verdad es que he visto llorar a las madres delante del féretro de Gabrielli se me partía el alguien para acallar las lágrimas como dices madre mía esta mujer como cómo puede sobreponerse cómo va a poder sobrevivir a esto bueno sí que es verdad que de alguna manera se metió el miedo en el cuerpo porque incluso a Miami Seahawks hijos lo lleva una chica por las hay para no ya que escribía la profesora por Whatsapp Paula por favor dime que los niños estará en el colegio se han abaratado ya que a Monica no puede seguir por ese camino y luego por otro lado la parte el niño tengo un crío de cinco años que va a ser sé que vio las noticias en la tele ya las primeras me preguntó Mamá porque Gabriel se ha muerto ya simplemente escuchar la palabra sea muerto en hay cinco años me puso los pelos de punta luego decirle pues mira se ha ido al cielo no sabía ni por dónde salir alguien ha sido mala con él y no ha portado bien pero a maquillarse aportado algo Neil como les ha mandado al cielo tira como hay Dios mio como lo puedo explicar una criatura en cinco años que es que no tengo a mi palabras y luego lo único que me salía era Rodrigo no te vayas con nadie si al dice cualquier cosa que contaré con nadie con España con nadie lo digo pero es que en este caso es Chris siquiera porque es que ya no es un extraño es alguien de tu propia familia

Voz 14 14:09 la verdad es que me haga bueno mear

Voz 0376 14:11 cogidos por todas las partes y sí que me ha costado salir un poco del Schalke el primer momento y de la cantidad de noticias que había

Voz 0313 14:18 ya bueno intentarlo sobre todo

Voz 0376 14:20 a lo mejor Rocío tiene razón pero es ir de momento que había noticias que pudieran sacarlo de abril tenían los millas en casa fuera cambia de canal no no me siento capaz de enfrentarme a darle determinadas explicaciones que no sé cómo hacen

Voz 0313 14:34 qué le dices a Monica Rocío Quique que le puedo decir a su a su Rodrigo de cinco añitos

Voz 1829 14:38 yo no digo que no haya que quitar las noticias yo creo que los niños se enteran y que sobre todo como decíamos al principio hay que escucharlos ya que preguntarles no porque en algún momento tiene que enfrentar esta situación luego la paranoia de la que habla Mónica es una cosa completamente normal y es un efecto novedad y todo volverá a la normalidad después porque lo que ha conseguido de alguna manera la historia es que las rutinas más cotidianas Nos del miedo pero uno la fuerza de la rutina la lleva y vuelve otra vez a entender que los niños tienen que ser autónomos no Icon respecto a su hijo cuando dice porque Gabriel Se ha muerto hablamos mucho de buenos y malos no yo creo que es una gran oportunidad también para explicar porqué es mala esta señora no es decir porque es que este niño se ha fiado de alguien que le quería yo soy que explicarlo porque eso pasa vida es decir a ti no te va a pasar de acuerdo pero tú tienes que saber que hay gente que tú te crees que es buena y en realidad no lo es y lo que ha hecho es aprovecharse de lo que le quería el padre de la criatura

Voz 0313 15:37 pasa tanto que un tanto por ciento elevadísimo de las agresiones de todo tipo que sufren los menores es en el ámbito familiar o inmediatamente próximo al familiar verdad yo sé que decir lo que es así por desgracia pero las fuerzas de seguridad tienen claro

Voz 1829 15:50 lo primero que miran es el entorno desgraciadamente pero aún así la cifra no es es decir tú sabes el entorno en el que vives bueno quizá el ejemplo de Gabriel no sea el más el más claro para esto pero la normalidad de la vida uno conoce el entorno que tiene no es un ser ajeno al que se puede introducir ya aquí sí que hay una pregunta importante cuando el niño dice no me gusta sea una nueva pareja frontal siéntate también Idle Por qué no te gusta porque él te va a traducir cosas que tú como mayor puedes interpretar como adulto pero que a veces para él es intuiciones yo estoy bien no estoy a gusto e incluso puede que ni te la describa pero ti ya te pone alertas sobre que hay alguien que no le gusta y puede ser que no les gusta ojo porque es que resulta que se ha introducido en mi vida no me apetece que esto pasa muchas veces pero también hay que estar alerta porque no me gusta este adulto no

Voz 0313 16:39 Monica muchísimas gracias por llamarnos saltamos de Madrid a Barcelona para saludar a Manel Manel buenas tardes hola

Voz 0376 16:45 hola buenas tardes bueno pues negra yo normalmente mi hijo cuando yo no estoy solamente de dibujos

Voz 0313 16:53 qué años tiene tu hijo vale

Voz 0376 16:54 ocho ocho añitos ocho años y el otro día yo estaba de viaje cuando volví a abrazar con lo cual me dijo no haya visto no las pero me siento hace más y me pregunta me pregunta aquí se lo diré niño no que había pasado con ese niño que había muerto yo digo que sí que yo no está en casa pero que lo haya visto yo está fuera está fuera de España y demás pero había visto las noticias y me pregunta qué porque claro cómoda explica es de ocho años como pasan estas cosas idea le tienes que explicar que eso es un accidente que eso nadie lo puede prevenir que contra eso nadie puede luchar eso son cosas que pasan y que nadie puede estar porque no puedes decir es algo desconocido pues fear cómo estáis diciendo de porque te pasa den todo tu entorno Gere

Voz 1829 17:48 Manel discúlpame soy roció una pregunta solamente cuando él te hace la pregunta en algún momento tú devuelves otra Gea le dices porque me preguntas es don porque ahí es donde él te va a dar la clave de porque le preocupa

Voz 0376 18:00 claro a él le preocupa una cosa yo lo que entiendo es que él no entiende esa situación Él no entiende que un una persona tan pequeña no podía hacer nada malo que le pasa eso es lo que yo entiendo yo me pregunta con toda la preocupación pero tú no le puedes dejar el miedo en el cuerpo no le puedes dejar con la desconcertada no podemos vivir con ese miedo eso es una cosa para mí es una cosa que es completamente ilógica Iker no podemos hacer nada para prevenirlo

Voz 1829 18:32 esa sí

Voz 0313 18:35 que se quedó más tranquilo tu niña Manel con tu

Voz 0376 18:39 yo mi contestación fue que hay otras cosas que podemos hacer para que no pasen para que no haya tanta maldad en el mundo pero Altuna si no puede estar sufriendo siempre

Voz 0313 18:55 a hacerlo tras cosa hoy está bien se entre corto un poquito pero lo hemos hecho

Voz 13 18:59 sí pero es que no lo tiene todo Caster esto claro

Voz 1826 19:05 la hija de Raquel también está más o menos en esa edad tiene nueve años enteró creyeron porque los tuvieron hablando desde el primer momento que iba a ser una desaparición con final rápido feliz positivo veía cómo pasaban los días y aunque Raquel no quería que se preocupara pues fue imposible le preguntaba la niña a diario si ya había aparecido además ella confiaba mucho en que sí se había ido a jugar eran para las palabras textuales pues que a lo mejor se había hecho daño que los bomberos la encontrarían seguro no fue así Raquel dice que ha sido de lo más doloroso el tener que darle la noticia del trágico desenlace

Voz 0313 19:36 también es otro asunto de la gestión de las expectativas en la vida no bueno eso también es irse muy allá pero claro esta historia podía haber tenido efectivamente Un final sin mucho menos desafortunado del que ha tenido también hubiera habido una especie de explosión colectiva de júbilo diciendo aparecido estaba perdido

Voz 1444 19:54 estrado y la liberado alguna cosa de estas no también

Voz 0313 19:56 es una manera de es muy difícil enseñar a partir de eso

Voz 1829 19:59 sí pero también gestionar las expectativas ahí

Voz 0313 20:02 también pero eso lo tienen que saber si sí

Voz 1829 20:04 pero más yo creo que cualquier situación por por terrible que sea puede ser educativa y en ese sentido hay veces que todos los que estamos aquí seguro que hubiéramos querido otro final pero sabemos porque tenemos herramientas porque somos adultos que desgraciadamente no siempre ocurre así y eso te ayuda porque ahí esas emociones quemar llamadas que que llamamos mal como negativas que tienen que estar contigo y entonces no todo siempre acaba feliz no todos siempre hay buenos y malos a irregulares hay quién es malo o regular depende del día y eso hay que aprenderlo también

Voz 1546 20:36 tú tú has comentado muy bien hace hace un momento que es que señora es más verde no es como entonces esa respuesta que no lo que pasa la mujer está enferma está mal de cabeza no se preocupa dijo es muy rara vez que alguien salga así simplemente decir esto mujeres tan loca está enferma

Voz 13 20:59 es que yo no lo he se refiere a las castellano pero no lo no lo quiero defender a claro

Voz 1546 21:04 no pero es una abdicación de responsabilidad por parte los padres simplemente decir eso ha sucedido esta mujer está enferma es esa asesina está enferma es que está mal de cabeza y esto esto es una cosa muy

Voz 0827 21:17 para entonces ya listas inculcando una hipótesis que no está tampoco demostrada entrar

Voz 13 21:22 no me da metal sería otro tema es alto el y les nada nada puede ser un estigma claro entonces yo de todo lo que he dicho de todo

Voz 0827 21:31 te has dicho yo creo que es que estas cosas hay que entrenar las osea que a veces se nos acumula el trabajo y entonces empezó tenemos que empezar a hablar cuando no hemos hablado antes de todo este tipo de cosas no a lo mejor hay que aprovechar otros hechos otros sucesos

Voz 1829 21:45 a hablando de estas cosillas y cuando sale

Voz 0827 21:47 un suceso tan grande como éste y tan grave sólo mujeres más fácil entablar este diálogo que no hemos entablado antes no lo sé

Voz 1829 21:53 va a impresionar igual Oksana la impresión que está generando pero pero está bien que por lo menos hablemos de esto es decir de lo desagradable también hay que hablar porque es la que es lo que hace que la vida sea agradable sino no hay contraste no no podemos integrar las dos cosas

Voz 0313 22:08 Rocío te puede pedir que te quedes unos minutos más que tenemos que hacer un tal en el programa La Ventana pero tenemos oyentes esperando y seguro que querrán escuchar tu respuesta

Voz 1 22:18 a mí

Voz 0313 22:28 aquí seguimos en La Ventana faltan veintitrés minutos para las cinco de la tarde los cuatro en Canarias y aquí seguimos con Rocío Ramos con Supernanny que uno está intentando ayudar a desentrañar las claves de un problema muy gordo que tenemos casi todo la familias entre manos tenemos hijos de los que tienen hijos bueno saber cómo hacer frente a todas la torre

Voz 1829 22:45 tormenta mediática hoy de emociones que al género

Voz 0313 22:48 la tristísima historia del niño Gabriel su asesinato no como se lo contamos y se lo tratamos mucho poco en casa que hacen en el cole cómo gestionamos sus miedos como respondemos a sus preguntas nos han llamado oyentes nos han escrito oyentes siguen dudas planteadas sigue el teléfono abierto el nueve cero dos catorce sesenta sesenta así que crudo Aurora que nos llama desde Alicante Aurora buenas tardes hola hola

Voz 0376 23:12 buenas tardes al Aurora como eso bueno bien yo quería contar una experiencia que he tenido yo no que mi caso es la que ha estado muerta de miedo y de hecho todavía tengo he sido yo no mi hijo que tiene trece años ha sido el que me ha reconfortado de hecho cuando cuando pasa este lamentaba esta lamentable tragedia él estaba castigado sin móvil porque lo lo había perdido yo le dije mira levantó el castigo lo que haga falta Nos vemos ahora mismo comprarte el móvil porque yo quiero tenerte localizado en cualquier momento ir ha visto muy afectada todavía lo estoy y me decía me porque le haya pasado sobre este niño no me tiene que pasar a mí

Voz 0313 23:52 claro está estate tranquila

Voz 0376 23:54 en mi caso sino todo lo contrario pero yo imaginarme las cosas cotidianas que hace mi hijo no lo esta madre que en un acto cotidiano no lo vuelve a ver es que se me abrían las carnes

Voz 8 24:06 lo decimos aurora Rocío porque esto es es

Voz 1829 24:09 pues yo llegué yo creo que sí a pacto hijo de reconfortar Teide quitarte el miedo es porque lo ha aprendido y si lo aprendidos porque en casa de alguna manera se lo habéis enseñado y eso es maravilloso pues a lo mejor pues como nos ha pasado al resto no incluso los que más o menos podemos estar acostumbrados a oír este tipo de historias no ha llegado al alma no quizá por la empatía que ha transmitido la madre quizá por el Moviment

Voz 0376 24:30 sí tener pero sabes sabes lo que pasa Rocío que yo a mi hijo también lo había educado en que la gente buena y de repente nos hemos dado cuenta de que hay gente malísimo

Voz 0313 24:39 bueno aquí capaz de sacar su nuevo disco

Voz 0376 24:41 acción con con con seres vulnerables no con los más inocentes y con los más vulnerables y eso para mi ha sido un mes y también hemos hablado sobre eso es gente buenísima pero también hay gente muy mala

Voz 1829 24:55 eso es verdad pero la inmensa mayoría

Voz 13 24:58 eh

Voz 1829 25:00 la última frase me ha gustado aunque te haya cortado perdóname estar precavidos importante es decir uno no se puede fiar porque si los niños son la inocencia pura y entonces se fían de todo y es verdad que ahí sí que tenemos que ir dándoles pues pautas más concretas no antes Carles hablaba de del del tema de los secuestros como Le puedes decir oye mira adelante mía solamente oye mira no vayas por la acera oye mira

Voz 1444 25:24 me paro para te conmigo o estar yo pendiente con Madrid

Voz 1829 25:27 no todas esas pautas las tienen que saber pero además de estar precavido yo siempre pienso que uno cuando es bueno es mucho mejor que cuando es malo quiero decir entonces

Voz 0376 25:37 si no al final de los de las

Voz 1829 25:39 veinte que es buena de la gente que es buena es de los que se aprovechan los pocos malos que hay porque somos más vulnerables porque queremos a la gente porque somos con nos confiamos etcétera no por eso no tiene que ser negativo esta situación tú has educado a tu hijo estupendamente en que se la gente que lo quiera que la inmensa mayoría somos buenos hombre no

Voz 0313 26:02 Aurora ahora muchísimas gracias por llamarnos parte

Voz 1826 26:05 de de oyentes que hace una reflexión que tiene que ver con la exposición de los niños a los medios de comunicación Yolanda dice que es importante protegerlos de ciertos detalles de las noticias porque su cerebro no está preparado y condiciona una visión del mundo insegura ni mentir ni toda la verdad sin filtro sería la guía Juan Antonio que dice haber en Francia por ejemplo periódicos como líder acción hacen regularmente es decir una versión reducida para pequeños para explicar temas importantes atentados elecciones eso lo echa en falta aquí

Voz 0313 26:32 me ha llamado a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Palma de Mallorca Pablo buenas tardes hola hola buenas tardes hola Pablo bienvenido qué tal amigo gracias

Voz 15 26:42 pues no simplemente también quería explicar la la experiencia que tuvimos la pasada semana cuando nosotros nosotros tenemos un niño de cuatro años hizo sólo tenemos uno y entonces pues después de que nosotros hubiéramos intentado gestionar bien la información que venía de la televisión eh pues de repente nos dimos cuenta de que no teníamos el dominio sobre nada y hay que pues quedamos evidentemente desamparados cuando llega a casa de de la de la escuela sino ahí se me queda mirando mi papá Chaves que han encontrado ni a un muerto en el maletero de un coche y quién lo ha matado ha sido la novia del paga claro yo me quedé absolutamente petrificado en ese momento no supe cómo reaccionar en ese me quedo mirando y entonces en un momento dado me dice bueno no puede ser verdad porque las niñas son más flojas que los míos

Voz 0313 27:34 yo le dije Claro hijo pero me agarró

Voz 15 27:36 eh a un clavo ardiendo sabiendo que yo en ese momento no estaba ayudando en absoluto a Akin hijo pudiera llegar a entender algo así y bueno simplemente era eso lo que sería lo que sería trasladar

Voz 0313 27:49 pero pudiste salir del paso por lo menos salir pero salió mal mal no

Voz 1829 27:56 si las cosas no están bien y mal yo creo que lo que te ayuda en una reflexión sobre que la próxima vez que pase algo vamos a tener que hacer como los franceses no una traducción de las cosas que han ocurrido sí que es verdad que tú dices una cosa que a mí me encanta no que ese no pude tener el control sobre la situación pocas veces tienes el control sobre la situación de los niños desde que beban alcohol es socializan escuchan los niños traduce en mucho de lo que íbamos al principio son traducciones de lo que han oído

Voz 0313 28:21 Ana ITEL atraen y lo que ello

Voz 1829 28:24 ahí sí es clave siempre es darle la herramienta es decir la respuesta para que ellos puedan establecer la historia de contárselo al otro no para esto y para otras muchas cosas