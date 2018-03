Play Fútbol: Crisis Oranje (19/03/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo magnitud pisa las

Voz 0301 00:26 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los hablar Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa esta semana en Play Fútbol vamos a hablar de Holanda de la selección y el fútbol neerlandés por qué están en crisis porque se han perdido de manera consecutiva una Eurocopa y un mundial porque un país que tiene a referentes de los banquillos y de un estilo de fútbol asociativo y colectivo muy propio como son Rinus Michels primero luego Johan Cruyff y Louis Van Gaal ya han dejado de tener a estrategas de primer nivel porque han dejado de jugar a fútbol como siempre lo había hecho ya había triunfado así había sido la la imagen mundial la selección holandesa porque tras Robben Sneijder y compañía Holanda ha dejado de producir cracks que pudieran marcar las diferencias en equipos que luchan por ganar la Champions porque ya no salen Cruyff y Van Basten Gullit Rijkaard fuman Robben Si compañía vamos a hablar de esto en la portada de Play Fútbol pero tenemos mucho más en el programa de hoy

Voz 0301 01:30 que vive Mohamed Salah de la liga italiana con Alberto luego lo repasaremos porque parece que recupera bastante la emoción después de los resultados de este fin de semana y evidentemente de los compromisos internacionales enseguida con Eyed Gabilondo y José David López analizamos a Alemania y Argentina los rivales que tiene la selección España en los próximos días y lo mejor que nos va a deparar este parón por fecha FIFA arranca Play Fútbol empezamos con hora y media con el mejor fútbol internacional y antes de entrar en materia vamos a escucharlo o mejor los mejores sonidos que nos ha dejado los últimos días en el fútbol internacional como hacemos siempre de la mano de Javi Irlanda a ver con qué nos sorprende hoy

Voz 4 02:37 es la canción que la hinchada de Anfil canta semana tras semana Mohamed Salah Bruno así sonó este pasado sábado cuando el Egipcio logró cuatro goles ante el what porque les sitúan como

Voz 0301 02:46 principal candidato a llevarse la Bota de

Voz 4 02:49 pero esta temporada veintiocho goles llevas a la que tiene

Voz 4 02:54 seguidores tan certeros como Messi Lewandowski o inmóviles entre otros y no dejamos Inglaterra porque este fin de semana se han disputado los cuartos de final de la FA Cup Tottenhan de Poquetino será uno de los cuatro equipos que estén en Wembley

Voz 4 03:19 y terminamos esta semana en Argentina donde Argentinos Juniors se impuso por uno a cero a Newell's ojo que el equipo de Omar de Felipe que ahora mismo en marcha vigésimo tercero está en serios problemas de cara a un posible descenso cabe recordar que News sólo ha estado tres años en Segunda escuchábamos el gol que decidió el partido obra de Nico no en la salida herido se abrirá bonito para nada

Voz 0301 03:58 gracias como siempre a Javi Berlanga le he pedido que esta semana me dejara el que es el sonido de la semana a mí también desde Argentina El Muñeco Gallardo el técnico de River Plate después de ganarle River

Voz 7 04:09 por cero a dos a Boca Juniors en la Supercopa argentina en unas declaraciones que el habrá han sorprendido muchísimo en Driver llevaba una racha nefasta boca

Voz 0301 04:20 primer clasificado en la Liga argentina tras acabar el partido cero dos al muñeco Gallardo no se le ocurre otra cosa que decir

Voz 8 04:27 esto creo que tengo que decir pararme en estos dos meses en que nosotros venimos jugando muy mal fue parte de la estrategia nosotros sabíamos cómo Juan boca hizo no sabían cómo jugamos nosotros porque si se deja llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no como de como va a jugar este partido todos los Messi jugar muy más para ganar el partido más importante lo que teníamos en ese mes así que sufrimos todo hace tiempo pues fuimos castigados bien merecía pero buena hoy podemos dar darnos una alegría inmensa que quiero que era la alegría que nosotros nos damos nosotros mismos llevamos a la gente que esperaba este partido como una cosa única así que si Rivera

Voz 0301 05:14 los dos partidos ya lo sabéis en estos últimos meses ha sido táctica estrategia del Muñeco Gallardo para poder ganarle a Boca Juniors la verdad es que hay respuesta geniales es de los entrenadores se ponen a pensar la si no sorprenden eso no se lo podemos negar empieza fútbol vamos ya con del centenario Ali a luz Nicky nuestra sección sobre el Mundial vamos a intentar explicar por qué el fútbol neerlandés está en crisis del Centenario

Voz 10 06:09 así lo siento

Voz 0301 06:12 esta semana sentenciado luz micro vamos a intentar responderá porque Holanda está en crisis porqué se han perdido la Eurocopa del dos mil dieciséis el Mundial de dos mil dieciocho los datos la sensación de que no ha sido casualidad antes de preparar de la la sección yo apuntaba o me daba la sensación queda por los principales temas uno la bajada de nivel el bajón de nivel en la Eredivisie ya no compiten PSV Ajax Feyenoord y compañía en Europa como lo hacían años ha por una parte y luego la pérdida de de patrón el no tener demasiado claro hacia dónde va a nivel de juego la selección holandesa pero informándome leyendo a gente que sabe mucho y sabe de verdad de de qué va el tema encuentra otras razones hemos charlado con Rafa Medel ya lo conocéis seguramente periodista deportivo analista táctico también leer en el nueve y medio que apunta una razón motivo muy importante Vangal entra en la Federación holandés en el dos mil y quiere dejar huella quiere que se haga todo según un libro que se publica

Voz 11 07:17 ya en en Holanda ese mismo año las era bueno

Voz 12 07:23 es junto a Bélgica en Eurocopa ir a partir de ahí cambian Holanda estaba muy bien lo había llegado del noventa y ocho llegó a las semifinales de la Eurocopa de dos mil a partir de ese cambio de Rijkaard Vandal lo que

Voz 1675 07:39 no es crear su máster plan así lo lo llaman hay a través de un libro a través de un libro que se llama condicionen os Soccer de Haydn eh lo que hacen es bueno pautado todo lo que tiene que hacer la federación de fútbol base con un fútbol élite para que todos los entrenadores que estudien hay muchos entrenadores para que todos los entrenadores que que el fútbol profesional sigue esas pautas finales las tareas y ejercicios están definidas de antemano el libro sea el equipo que sea el equipo va a jugar de esa manera con unos jugadores mejores o peores pero va a ser eso racional lo lo que es más importante para Bandar y para para esta corriente es futbolística lo importante es la táctica del equipo Hinault el talento o el individuo no es más o menos como robots así como si Holanda hubiera creado máquinas y sin capacidad de pensar obviamente igual esa es una una gran eso es un gran problema porque en la Federación ha trabajado así desde dos mil hasta dos mil diez gastó el año pasado

Voz 0301 08:49 todos los que han salido por ahí es importante lo que comenta Rafa Medel porque estaba absolutamente todo definido los ejercicios de los entrenamientos nadie ni jugador ni entrenador ese podía en saltar por decirlo así ese libro de de estilo tan es así que a pesar de que todo el mundo lo hacía diferente en Holanda incluso en edades muy tempranas los chavales en vez de jugar a fútbol siete jugaban a fútbol once

Voz 1675 09:13 esto puede funcionan un primer equipo no pero en fútbol la formación es más complejo no a los niños a los chicos se les hacía jugada once contra once desde los que os seis años seis siete ocho años cosa que en España por ejemplo no se hace así hasta los doce trece Un niño no no juegan fútbol once no no jugamos contra once sino que juegas hubo siete juega tubos cinco Si está en Holanda pues una se hace así no

Voz 0301 09:39 a eso hay que unir que la Federación holandesa justo en esa época se queda huérfana de Johan Cruyff que abandona cualquier relación cualquier vínculo con la Holanda a nivel de selecciones

Voz 1675 09:51 en esta época es cuando Cruyff y entre comillas abandona el fútbol holandés el desde ya sea como jugador en los setenta como entrenador ya a finales de los ochenta y noventa en la federación holandesa está muy ligada a lo que propone Creed no a lo que propone el Ajax a lo que propone también cuando entrenaba al Fayed no hay bueno cuando se marcha Cruise no hay ningún

Voz 13 10:15 aún no hay ninguna hoja de ruta escrita no hay

Voz 1675 10:17 no hay una forma de explicar lo que ha hecho Chris en el pasado para seguir haciéndolo eso unido a que el fútbol en la calle ha desaparecido en bueno casi todos los países europeos hace que el talento aunque la creatividad de los grandes decaiga a raíz también de esa implementación del famoso libro de que bueno que más o menos pues te decía a lo largo de la semana que entrenamientos tenías que hacer qué es exactamente los minutos contados los ejercicios así no hagas esto el lateral tiene es lo otro el defensa no puede hacer es cosas muy mecánicas calcinadas jugador bueno pues me da cierto nivel pero sobre todo la capacidad de pensar que yo creo que es el gran problema del del futbolista tardes no la tiene

Voz 0301 11:05 según Rafa Medel y muchos de los que entienden de fútbol en Holanda ha sido el principal problema pero hay más evidentemente para ser entrenador en Holanda un país que ha tenido a referentes absolutos de los banquillos como Johan Cruyff Rinus Michels y Louis van Gaal hay que ser prácticamente millonario o al menos no tener absolutamente ningún problema económico

Voz 1675 11:28 los entrenadores para padres entrenador en Holanda tienen que pagar mucho mucho dinero es son más de quince mil euros sólo para los tres niveles de formativo luego para el pro hay que pagar más pero claro al final esto qué es lo que consigue es que que haya pocos entrenadores muy escasos entrenadores capaces de poder pagar todo eso y además esos entrenadores hasta el año pasado han estudiado a través de ese libro al final no ha salido nadie pensando de manera diferente

Voz 0301 11:58 hay menos entrenadores porque cuesta muchísimo dinero todos los entrenadores que salen están regidos por ese mismo patrón por ese el libro que convierte a entrenadores y futbolistas como decíamos prácticamente en robots también evidentemente hay un tema de desnivel la hemos hablado con Rafa es Creek que nos habla del nivel de se divisas sobre todo el nivel defensivo de la liga que se ve muy reflejado también en las selección holandesa absoluta los patrones de los

Voz 1038 12:25 errores que se cometen

Voz 14 12:26 que a Siria también la Liga holandesa que sobre todo vienen a raíz de las defensas son patrones que luego calca la la selección no en la selección neerlandesa no en una Eurocopa y Mundial principalmente por unos errores flagrantes bajo el punto de vista defensivamente en cuanto a la competitividad de los futbolistas no vamos a negar que no Déjame salir buenos futbolistas no al final la Eredivisie se ha convertido en una Liga muy productora en los últimos en los últimos años la que Grandes Ligas pescan cuando los futbolistas son aún aún jóvenes ir esos boletos han acababan la selección Celades es innegable no pero claro te pones a pensar nombres de los que hace dos tres cuatro años eran los llamados a ser futbolistas estrellas en Europa hay estrellas en la selección te hablo de memoria no los haga Maher por ejemplo decepción mayúscula Jürgen Localia Marco van Jim que el que incluso yo jugar en el filial del Chelsea un paso bastante negativo por el por el Milan los bonistas que en la liga holandesa se paseaban de chavalín que está haciendo ahora en su regreso a la Eredivisie y cuando han salido y cuando han tenido la oportuna de medirse en contextos más competitivos con la selección oye no han dado la talla no entonces no creo que sea la la única causa del descenso competitivo en la selección pero sí que es verdad que analizando lo depende más detenidamente y comparando sobre todo errores más que aciertos que si ahora es un factor bastando determinante

Voz 0301 13:59 de hecho nos ponemos a mirar la actual edición de la Champions League cuantos holandeses hay siendo importantes en equipos de cuartos y como los apuntar Rafa Medel pues prácticamente no hay no hay resultados

Voz 1675 14:10 esto ha supuesto que bueno desde el dos mil trece por ejemplo no hay ningún holandés en la final de Champions que este año examinando los jugadores que están ahora mismo clasificados para cuartos y se cuentan cuatro Files en banda hay Prim Truman que estén en la en la convocatoria no podríamos meter a fin a la aldea el Manchester eliminado eh por el toque el portero Totalán suplente en toda pero bueno salpicado también asignada es muy difícil no encontrar un jugador a mismo holandés que que bueno que mantenga el nivel de los jóvenes Haider y demás que estos Robben y Sneijder se han formado juego formará antes de que Van Gaal ese ese famoso libro en toda la ciudad

Voz 0301 14:56 hay que reconocer que Holanda tenido cierto éxito en los dos últimos mundiales en dos mil catorce semifinalista con Van Gaal cuando parecía que el equipo no tenía nivel para a ello y en el dos mil diez con aquel gran Wesley Sneijder también un gran Arjen Robben fue finalista y sólo perdió en la prórroga con aquel gol de Iniesta contra España pero sí que nos daba la sensación que cada paso cada nuevo entrenador holandés iba cambiando el patrón de juego según le convenía a al nuevo técnico le hemos preguntado a Rafa es Crick y asegura que ese cambio en el patrón de juego también tiene que ver con el nivel de los jugadores en posiciones tan específicas como el centro del campo la ausencia de un juego claro viene bastante ligado a lo que comentábamos anteriormente con respecto al al descenso

Voz 14 15:41 Trinidad de la edil si de la selección eh es difícil tener un patrón de juego claro cuando a lo mejor no tienes negros buenistas definitorios de esos futbolistas top que has tenido siempre no el la verdad es que como dicho anteriormente y sigue produciendo la liga nacional pero no pude estrellas o al menos hace tiempo que no sacado un Robben Sneijder por ejemplo futbolistas capaces de liderar una selección campeona no capaces de liderar una selección finalista del Mundial capaces de una selección que en dos mil ocho hasta que la eliminaron aferraba au la de la de tercera clasificada en el Mundial al final para rescatar ese patrón visto digo yo creo que tiene que tener muy buenos futbolistas sobre todo en el medio han hecho muchísimas probaturas con muchísimos futbolistas en esa posición dos claves de leído centro en posiciones centrales aquí no por falta de calidad porque al final creo que fue el somos toman por ejemplo no deben faltar

Voz 0301 16:41 en realidad pero no o no han sabido responder

Voz 14 16:44 los errores final defensivos que son muchos si constantes es que no dejan no favorecen que que el equipo asuman quizá más riesgos

Voz 0301 16:54 y ahora sí están apareciendo algunos jugadores que parece tienen buena pinta los mates de Life Frankie The Young en el Ajax Justin Bieber en definitiva van saliendo a algunos pero como apunta Rafa Medel tiene una explicación la Cruyff el fútbol ha estado esa institución influyendo mucho en el Ajax y con el trabajo de mucha gente que entendía mucho de fútbol y como formara a futbolistas han ido saliendo este tipo de jugadores ya tengo que menciona

Voz 1675 17:23 a mi compañero mi amigo Rubén John quien que es el que más ilustrando en sobre este tema sueño en fin trabaja para de Alcoy fútbol es una asociación que que en dos mil diez de dos mil diez a dos mil dieciséis dos mil diecisiete ha estado en el Ajax trabajando cambiando un poco la forma de trabajar eh todo el Ajax primero como los demás equipos holandeses federaciones pues la Federación holandesa he acabado dándose cuenta de que bueno las cosas en el Ajax se estaban haciendo bien esta generación de que tú comentabas en los David de Live Kluivert van de Bale que IVE más viene gracias a su trabajo un trabajo más personalizado con entrenamientos individuales con entrenamientos diferentes metiendo ya estuvo siete fútbol en fútbol cinco en diferentes etapas para no tener que que un chaval en un campo de fútbol once con nueve años es decir venga juega absurdos igual que si fuera un chico de veinte gracias a ese trabajo de fútbol eh ha dado los frutos estos de la contamos la Ajax y algún jugador también en otros equipos también sabe divorciado seguramente de los pequeños cambios que iban introduciendo ahora la federación holandesa ya muertas ya con todos los entrenadores que es tan tanto clases o que entrenan hay y manejan el libro au siguen el libro tal y como lo hacían antes pero ahora mismo el por ejemplo Rubén Donkey explicó que lo mejor ahora para un jugador holandés querías Alice fue vería a Inglaterra que las academias están haciendo muy bien España obviamente el trabajo de cantera se trabaja mucho y lo que antes no habría dado por por bueno que un jugador joven y ahora sí ahora sí porque bueno el Ajax ha dejado de trabajar con la Cruise fútbol final el nivel holandés debe y si no es tan competitivo como a lo mejor una segunda división inglesa no ya al final el el jugador lo que tiene que hacer es bueno expresar su talento en la condición más difícil imposible si no lanza los Krieger los Patricia los delitos volver a todos estos jugadores holandeses que destacan ahora bueno en Old Bailey si no lo hace no no tienen tanta dificultad nunca es bueno

Voz 0301 19:51 dentro de esta nueva camada de futbolistas de Holanda nos ha llamado mucho la atención Frankie de John porque el están poniendo en la posición de central ya ha sido una irrupción la suya en el Ajax de Amsterdam espectacular este año Fermín

Voz 2 20:03 totalmente nos ha llamado mucho la atención ese rol de de incorporarse a la zona ancha a la zona de de construcción para dar una salida nítida después replegar sin cruzarse en defensa de de cuatro junto a The light después porque es muy joven tiene esa templanza tiene esa esa madurez esa capacidad para tomar buenas decisiones en situaciones de emergencia dentro de una Llach que ya de por sí es muy vistoso y muy muy académico y el primer titular que nos deja Frankie de John en clave numérica Bruno es que es el jugador más preciso de la Eredivisie noventa y uno coma cuatro por ciento de acierto en el pase de light es del tercero con casi el noventa por ciento es decir que la zona de construcción de salida del Ajax es muy potente

Voz 0301 20:44 de ahí lo tiene prácticamente asegurado el ese primer pases a zona de construcción entre de la isla Ifrán Frankie de John que él era centro campista LR convierten a la posición de de de central pues lo tiene absolutamente ha asegurado el el Ajax llama la atención que él el centrocampista le ponen como central pero sus números en cambio Fermín son parecidos a los de un extremo como Justin Bieber

Voz 2 21:08 muy curioso porque es que los dos tienen similitudes en cuanto a parámetros ofensivos por ejemplo pases clave por partido Frankie de John uno coma cinco Justin Bieber en ratio uno coma siete por partidos tan los dos a la par después regates por partido que un extremo debería tener esa ratio altísima de hecho es alta Justin Cléber dos coma seis pero un organizador barra central como Frankie de John dos coma cinco dos coma cinco regates por partido frente de John

Voz 0301 21:36 tiene una conducción un cambio de ritmo amaga muy bien y utiliza muy bien el cuerpo para esconder el el balón esconderla la zona hacia la que irá ha arriesgado bastante también hay que decirlo pero es que generalmente cómo estás viviendo prácticamente siempre les sale bien

Voz 2 21:51 arriesga pero es que encima después tiene un porcentaje de entrega súper fiable es decir que aún tiene mucho más mérito que después lo comentaremos

Voz 0301 21:59 tiene un volumen de acción muy muy

Voz 2 22:02 dado después me quedo con otro dato siete asistencias de Frankie de Young

Voz 0301 22:06 las mismas que por ejemplo Irving Lozano

Voz 2 22:08 los más destacados de de la Eredivisie faceta ofensiva se quedan cerquita de enero es con diez o de Swiss con con once y Frankie de John

Voz 0301 22:17 Albert forman uno de los tan densa más letales

Voz 2 22:20 de la Eredivisie de Frankie a Kluivert se han gestado tres goles en esta dirección

Voz 0301 22:24 el espectaculares los números a nivel ofensivo de un central como es Frankie de John sí que es verdad que les separa seguramente de de Justin Kluivert la capacidad para intervenir no la la influencia en el juego del central lo organizador

Voz 2 22:39 tiene mucho volumen de de intervención eh Frankie The Young intenta una media de sesenta y dos pases por por partivo es el quinto de la

Voz 0267 22:48 Eredivisie y es curioso porque de La Haya

Voz 2 22:51 en el quinteto de cinco jugadores que más a más Anel el balón de la competición hay tres de la Ajax está van de Vic que es el segundo con sesenta y ocho pases por partido de Light el cuarto con sesenta y tres entraría Frankie de John en el para completar el quinteto con sesenta y dos y la proporción de Frankie es tres pases de media en largo cincuenta y nueve en cortos que le gusta mucho asociarse en cortito con los compañeros pero no no rehúye el pase largo pero no lo o no lo utiliza en en demasía

Voz 0301 23:20 es un futbolista Frankie de John que es del noventa y siete en mayo va a cumplir veintiún años tiene una pinta tremenda antes de acabar este perfil que lo hemos hecho a uno de los jugadores que más está llamando la atención San Fermín yo me mojo y luego te pregunta di yo creo que como central no no tiene demasiado futuro en un gran equipo europeo a no ser que sea un equipo entrenado por Quique Setién y Quique Setién quiera que Frankie de John sea eso central pero a nivel defensivo sí que es verdad que sobre todo a nivel de contundencia de cómo mete la pierna la la potencia física que también le puede mermar un poquito yo no le veo triunfando como central en un gran equipo europeo como centrocampista te diría que no tengo casi ninguna duda no sé cómo lo esto

Voz 2 24:05 totalmente lo lo suscribo sólo puede Frankie de John actuar como central puro en una liga más competitiva si serán dos condicionantes uno que el equipo tiene una propuesta muy atrevida de abrir centrales estilo Setién en el en el Betis higos Si tienes un central corrector muy duro que corrija en términos de contundencia la aportación de Frankie de John cómo sería de light que es un jugador que que pese a tener buen buen toque yo creo que es bastante solvente va bien al cruce

Voz 0301 24:30 eh Frankie de John mil novecientos noventa y siete va a cumplir veintiún años una de las apariciones irrupciones en el fútbol europeo y la queríamos comentar con Fermín Suárez gracias Fermín uno

Voz 0267 24:40 cadena SER ir solo y en Internet

Voz 0301 24:43 Play Fútbol vamos ya con la mesa de análisis en Play Fútbol esta semana con Aritz Gabilondo y con José David López para hablar de los dos amistosos importantes que tiene la selección española de Julen Lopetegui también un poco área del técnico de la selección española de lo que nos ha deparado el sorteo de la Champions has hablado mucho pero quiero la opinión aunque sea una pincelada de David como the Arts de qué les ha parecido les han parecido los emparejamientos de los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes por ahí

Voz 11 25:13 ahí anda ya el gran debido a las cosas y cómo estás muy pero no

Voz 0301 25:18 aquí también está por ahí es de Gabilondo que Touch cómo estás hola qué tal muy buenas bueno empezamos con los partidos de la selección española para arrancar Hadid dos partidos contra a dos campeones del mundo contra los dos actuales finalistas de la campeona Alemany la subcampeona Argentina para empezar no sé si te gustan partidos de tanto nivel yo yo tengo es ese doble sentimiento de que creo que era en la selección de Lopetegui para preparar el mal del le va muy bien tener partidos de nivel aunque no el resultado luego no sea el óptimo en el partido pero para preparar va bien pero al mismo tiempo le quita algo de gracia vedadas entre Acciona al torneos y luego hay un España argentino lo lo que sea ella sea dado hace muy poco tiempo no me tengo esa doble sensación no sé cómo lo vais vosotros

Voz 1038 26:02 por tanto es que las marcas comerciales cada vez tienen más peso más intereses económicos y al final pues hacen que eh

Voz 0080 26:10 este tipo de partidos sean cada vez más grandes no porque quieren que ha

Voz 0301 26:14 pocos meses del Mundial se vaya

Voz 0080 26:16 tanto el torneo hoy enfrente a los mejores jugadores y a las mejores selecciones a mí me parece una buena idea es que los partidos de preparación no sean considerados simples amistosos Wert es decir que que haya ese ese esa chispa competitiva no que luego van a encontrar las elecciones en en el torneo y al final la mejor manera de conseguirlo es jugar no ante grandes selecciones es verdad que va a haber pruebas que hay quizá algunos jugadores que no estar en el Mundial que han tenido pues ese mínimo resquicio en en en estas listas no hablo sólo España hablo de todas las elecciones Perón en general vamos a ver yo creo que algo muy parecido a lo que va a ser el rendimiento y la y la base de las selecciones de aquí a tres meses cuando arranque el torneo

Voz 0301 26:59 vaya por delante que a mí me me parece un grandísimo entrenador Julen Lopetegui que no voy a decir que me está sorprendiendo pero me está gustando mucho lo que está haciendo al frente de la selección española David pero bueno yo una lista de de de veinticuatro futbolistas pues como siempre con polémica nunca vas a dejar contenta a todo a todo el mundo yo reconocía la autoría que me faltaba Sergi Roberto como me puede falta algún otro futbolista pero teniendo en cuenta además la baja de Bousquet Gicquel puede jugar en esa posición de mediocentro que que te llama la atención de la lista de de lo que te gusta que qué te parece

Voz 1185 27:30 te yo estoy de acuerdo también en que más allá de los resultados que evidentemente Cachao hables español ha tenido una línea creo que continuista y además se mejorando y iré generacional a la selección que es lo que se le pedía parte Lopetegui en Más allá de todo eso creo que tiene confianza plena en los chicos que era conocido en divisiones inferiores cuarta ha estado dirigiendo a a las selecciones inferiores precisamente de de España eso le da aún no hay capacidad de una sapiencia para entender muy bien hasta qué punto los jugadores que para muchos de ellos están brillando y que ya brillaron con él pues son están dispuestos a dar este salto digamos que sabe acoplar muy bien me parece que eso es una cosa fundamental en un ejercicio de de obligada regeneración como tenía España más allá de todo eso a la convocatoria me parece ideal es verdad que el tema de que Morata se haya quedado fuera no es solo en cuestión de de decir claramente que como ahora no está jugando pues se queda fuera el propio Lopetegui dijo que cuentan con él para el Mundial que esto es una convocatoria más pero que sí está dado el nivel pues puede ir perfectamente al Mundial con por lo tanto no porque es algo demasiado destacable el resto me parece que más allá de de pequeños detalles como puede ser Richi Roberto que por la temporada que está haciendo pues pues lo lo merecería sin ninguna duda Callejón que está haciendo una temporada en Nápoles perfecta también se queda fuera es decir en el fondo siempre va a haber algunos jugadores que no van a poder tales bendito problema a Julen y sobre todo diremos nosotros que no tenemos problemas de elegirlos

Voz 0301 29:03 pero me parece que además serán

Voz 1185 29:06 con la entrada de Rodri por la posible baja que podemos tener algún futuro de de necesitaron jugado como usted que creo que es un pilar fundamental también la selección española por tanto me parece que no se puede elegir mejor selección que que la que llevamos ahora más allá de algún pequeño detalle que que no tiene la mayor importancia

Voz 0301 29:24 Ari centrado Parejo jugadores que lo merecían desde hace tiempo Rodrigo que está firmando una temporada son también en en el Valencia insiste de que yo no discuto lo único que decía es eso que es un jugador que al final de te salva bastante exposiciones igual con la lista de convocados deja bastante claro Lopetegui también que a España le falta atentar centrales porque ha llamados te fijas en la convocatoria hay dos laterales diestros dos laterales zurdos está Odriozola estaba Carvajal en la izquierda Jordi Alba ahí Marcos Alonso o como central tenemos que contar Azpilicueta porque es que llama a cuatro centrales y contamos Azpilicueta como central

Voz 0080 29:59 sí sí sí es algo que ha pasado buena Espilicueta ya con Del Bosque era el cuarto central aunque el realmente bueno está cuando el central es un hecho en el Chelsea FRA que ya no es que le conseguiremos un lateral que puede jugar de central sino que ahora mismo es un central que puede jugar de lateral que es diferente no pero sí bueno esto ya lo más o menos digamos que el noventa cinco por ciento de la lista de Lopetegui siempre casa con con la idea de casi toda la opinión pública luego hay tres cuatro jugadores ese cinco por ciento y que cada uno pues meteríamos nuestra

Voz 0301 30:28 la particular visión

Voz 0080 30:31 el jugador que digamos éste se ha quedado fuera podía haber entrado este otro a mí por ejemplo me falta Mariano en la lista lo dije antes de la convocatoria y lo subrayo no pero pero vamos no no eso no quiere decir que el que vaya tenga nivel ni mucho menos porque ahora mismo creo estamos ante un momento lo de de expansión de jugadores españoles y de y de crecimiento de de los jóvenes que es muy esperanzador para el Mundial que viene en la selección española

Voz 0301 30:58 se mide primero a Alemania luego a Argentina dos auténticos partidazos en Alemania David no está Manuel Neuer es una pedazo de de selección una candidatas sin duda a al título como es el partido del próximo viernes

Voz 1185 31:11 pues tengo la sensación que que se enfrentan dos de las selecciones que mejor han sabido precisamente entender lo que es la regeneración en los últimos años ha de malos dos quemas tapiado los conceptos de del fútbol de un punto de vista vistoso de de tiene la la posición de saber enfocarlo desde una perspectiva asociativa más más inteligente con lo cual creo que no sería nada extraño por ejemplo poder verlos en la final a ninguno le parecería nada con la generación que tiene tanto España como Alemania se pudieran meter en la siguiente fase definan mejor dicho yo sí que veo que por ejemplo más allá de la baja Neuer al que creo que no vamos a ver en el Mundial lo lo digo ya de antemano porque teniendo en cuenta el nivel que tienen los demás porteros y que queda demasiado poco tiempo ya para haber recuperado a aquí no puede ser que vaya pero no creo que va a ser titular más allá todo eso yo en Alemania sí que veo ciertas defensa incluso mayores de las que tenemos nosotros en España con lo que hemos dicho ahora mismo de tener que tirara de algunos jugadores que ocupa plaza comodín por así decirlo porque por ejemplo Alemania en los laterales tiene un problema constante gordos es verdad que que Kimi por la derecha creo que ya lo solventa pero por la izquierda no se sabe muy bien si jugará Héctor Si jugará plata también puede jugar por allí incluso Rüdiger en algún momento publicado por por acumulación de centrales pues también podría jugar decir en veo en la banda izquierda un grave problema en la derecha así como centrales está Matilla Inter está en Sulé no creo que tenga el nivel que sí que sabemos que tienen de medio campo hacia delante o que tiene la selección española en cualquier otra más de las consideradas favoritas y que creo que Alemania a todo esto lo que quiero decir es que creo que tiene una facilidad tremenda para generar jugadores de ese tipo de de corte asociativo de de tipo elegante a nivel individual talentoso pero que cada vez le cuesta más sacar jugadores eh defensivo de denim el algo que antes podríamos decir que era al revés y una capacidad increíble para generar defensas no tenían esa capacidad para talentoso pero selecciones brutales impartido geniales

Voz 0301 33:19 fíjate lo que decía también debida y miramos un poquito cuáles son los jugadores de la nueva hornada de la selección alemana y es verdad que la mayoría son de medio campo hacia adelante va la lista de convocados Sebastian Rudy vemos Leroy Shane a Julian Brann de León gourmets K en definitiva de timo Berna también a la mayoría la gran mayoría jugadores pues de medio campo hacia el frente no es de estos que nombrado cuál piensas au cuales piensas que pueden tener una incidencia tal como para ser al menos titulares en algún partido en el Mundial el Arts titulares complicado pero bueno igual no si sigue tiene opciones y sí

Voz 0080 34:00 no no no habían caído en él lo bueno es que a mí me que me encanta el lo tiene muy difícil entrar en ese centro del campo de de Alemania es francamente complicado Julian Brown también lo está haciendo muy bien pero es verdad que son casi todo jugadores de ataque los que están saliendo ahora mismo en el fútbol alemán es difícil hacerse con un puesto en una zona en la que bueno ya hay jugadores con con mucha experiencia y gran rendimiento en la selección alemana los centrales jóvenes que están saliendo o están verdes y estoy pensando en ta

Voz 0267 34:28 o todavía no tienen

Voz 0080 34:31 estatus como para hacerse un hueco definitivo de hecho creo que su le hizo unos grandes Juegos Olímpicos hace un par de años pues fíjate ha tardado todavía dos temporadas en instalarse INI siquiera como titular en la selección alemana así que bueno es una regeneración que tiene que ir haciendo creo que Alemania están en una generación posterior en la que fue

Voz 1038 34:51 sí

Voz 0080 34:52 con España campeona de todo es decir salió esa generación alemana posterior a la española buena España lo que está intentando ahora es pues tomarle el relevo oí encontrar otra generación que sustituya en en este caso a la alemana no pero estamos en ese vaivén de dos grandes selecciones con con un estilo muy definido y que es están alternando poco a poco el el dominio en el fútbol mundial

Voz 0301 35:14 eso el martes Racing perdona

Voz 1185 35:16 de de de Alemania de de que hay una clara idea con el planteamiento oí once inicial por decirlo de alguna manera codo con varios jugadores que no se movía nada de ahí y luego hay una amalgama Terry leí tremenda de de jugadores jóvenes que pertenecen como a otra generación y que están dando el salto competitivo cada semana Montes y sobre todo más cerca de porque creo que ya con ninguna duda entorno lo que pueda aportar pero me parece que hay un once más o menos muy definido con jugadores que pertenecen a otra generación anterior habló de de Khedira de de Toni Kroos digo Si de Muller es de de Lumen todos estos van a matar hijo en el once hecho no se mueve nadie y luego hay una serie de tres o cuatro posiciones en las que van a entrar jugadores jóvenes que quizá les falta justamente haber participado en un gran torneo veo de de este tipo o a ver digamos tenido cierta continuidad durante tiempo en en la selección me parece que justo en esa mezcla es muy llamativa ahí muy destacable en la selección alemana donde está la única duda de haber como casas lo que pasa que claro teniendo en cuenta el concepto tan definido que tiene funcionando puestas vivos poco no no es una duda demasiado tremenda en ese punto

Voz 0301 36:31 por eso el viernes el martes juega España contra la selección de Argentina Arts una argentina en la que el Kun Agüero está lesionado no no va a jugar los partidos llama la atención la presencia de Lautaro Martínez no ha convocado a Aycart di y vuelve Higuaín a la a la selección argentina que te llama nada la atención a mí me apetece que ver hasta qué punto tiene influencia un Éver Banega que estamos viendo a gran nivel en el en el Sevilla y creo que por un centrocampista de ese tipo pasan en las posibilidades de que veamos a un gran Messi también que al final es un son potenciador es de del juego del diez

Voz 0080 37:06 sí sí sí porque es el gran problema que tenía Argentina estos años no pese a tener a Messi no tenía a nadie que le haga esa función por detrás de General el juego oyes obligaba muchas veces a Messi a casi jugar de medio centro al lado vez que que juega de diez Noyes un desgaste y una duplicidad de roles que que le ha venido mal a Messi no es muy interesante lo que comentas de la entrada el autor o Martínez no me parece ni mucho menos un capricho es un jugador que está eh tirando la puerta abajo en el fútbol argentino un delantero completísimo yo creo que lo vamos a ver en Europa el año que viene se habla del Inter se habla del Atlético de Madrid también pero creo que lo tiene hecho ya con el Inter fíjate que le ha ganado la partida Juárez como y Cardiff como diva a la que no ha entrado ni siquiera con la lesión de de Agüero en en en en la lista ay bueno pues ha entrado Ángel Correa finalmente vuelve Higuaín yo creo que way más el nueve Finalmente junto a Agüero si juegan los dos peleándose por el puesto en el Mundial pero vamos un equipo con una delantera para mí las más temibles del mundo que le va a poner las cosas muy complicadas a España pero que evidentemente tiene que solucionar ese problema que tiene en el centro del campo ida identidad con Sampaoli que todavía no ha dado con la tecla en cuanto a dibujo ya filosofía David

Voz 1185 38:21 sí yo creo que la duda principales de Argentina están en esa idea de de que para poder manejar en los cuarteles pretende Sampaoli necesita de jugadores importantes es me aclare si bueno ya sabemos kárate mucho tiempo que no tiene ser jugador cerebral ese jugador también que que pueda ser líder no es mejor dicho a Messi a tener que tirase atrasa a poder tener a Messi mucho más liberado de todo lo que la la gestación tras jugada todos los sentidos no lo encuentran lo está probando durante bastante tiempo quizá no sólo no aparece sino que los que hay han tenido una carrera un poco intermitente hablo del propio Banega de algún el chico como están apareciendo para ese papel como era paredes au el propio lo que ahora de repente se asoma también a la selección creo que todavía dista mucho de encontrar un jugador para sentirse como uno lo tiene creo que va a intentar es curar a Massimo a Messi de de socios con los que el sentir muy bien arriba sobre todo con Agüero creo que va a jugar por por delante de él alguna banda estará Di María lo otra sonda tengo alguna las pero estoy de acuerdo en que el problema es Sampaoli claramente radican que lo tiro jugador de de ese corte en el medio campo que le pueda dar autoridad y déficit el concepto clave tiene más allá de X creo que atrás tiene problemas hicimos ha mejorado mucho también di por ejemplo que digamos que evita que haya tantas fugas en torno a la defensa pero que por ejemplo han tenido que recuperara a Funes Mori o sigue convocando a poco rojo que hace muchísimo tiempo que no juega a nada que en va como salvación a esa idea de conceptos exteriores que tiene Sampaoli Tapias Kiko por ejemplo que está haciendo mirar bien pero que evidentemente pues se está a otro nivel es decir me parece que hay bastantes dudas no hay nada Messi todo eso eso Nabu sonaba mejore y creo que Argentina evidentemente Sagarra

Voz 0301 40:18 es una semana de auténticos partidazos El viernes ejemplos sin ir más lejos de una Argentina Italia también en Francia Colombia se mide en Holanda e Inglaterra bueno va a haber partidos de muchísimo nivel entre selecciones esto que ya veremos que van a estar en en Rusia dos mil dieciocho por cierto con Putin de presidente porque había alguna no saltó la sorpresa en el día de ayer para cerrar Nos preguntó rapidamente que os llama la atención del sorteo de Champions aunque sea en un par de titulares Haritz el enfrentamiento se doble enfrentamiento España Italia con la Juve y Roma contra Madrid Barcelona lo de el Sevilla contra el Bayern ese duelo inglés entre el Liverpool y City con qué te quedas

Voz 0080 41:01 no pues que otra vez la Liga está muy exigida no ya lo estaba en octavos con esos tres rivales que detuvo hoy al final consiguió consiguieron pasar los tres equipos españoles no ahora es el fútbol italiano no el que se cruza el Bayern osea que probablemente los los equipos au los fútbol más las ligas más fiables que ha habido en Europa recientemente que va a ser muy duro para los tres

Voz 0301 41:23 como siempre un placer chicos hasta la semana que viene un abrazo gracias un saludo a disfrutar lo mismo Davy durante la semana

Voz 15 41:31 a dónde van intentan a a Duncan a dar tanto lamento dan han dado al dinero a al asunto

Voz 0301 41:46 no seguimos con temática de selecciones ese vamos ya con Axel Torres que esta semana nos quiere hablar de Lewis Cook un futbolista centrocampista que había destacado siendo campeón del mundo sub veinte con la selección inglesa y que ahora ha sido llamado con la absoluta de de Inglaterra anda ya Axel Torres hola qué tal muy buenas qué tal bronca muy buena Un futbolista de hablar esta semana no especialmente alto que que bueno para ser centrocampista esta posicional en Inglaterra es igual al estar menos por debajo del metro ochenta a la gente les puede provocar algo de recelo pero que sin jugar la personalidad que tiene y además bueno ahora nos hablará de él pero es un jugador que que pinta que apunta alto vaya

Voz 0267 42:32 a mí me pareció el mejor jugador de la Inglaterra campeona del mundo sub veinte me llamó la atención que que no fuera esa etiqueta muy compartida desdecirse habló más de otros jugadores es verdad que enmarca en la final es verdad que luego hay otros que que han tenido más oportunidades en en Premier League que jugaban en equipos más importantes imagino que esto es lo lo que marcaba la diferencia a la hora de hablar de unos de otros pero a mí los partidos que vida Inglaterra veinte me pareció con diferencia el mejor del equipo sea con diferencia me pareció un jugador impresionante en todo sea en lectura de juego en en agresividad porque es un medio centro que en el doble pivote además bueno en principio es un jugador defensivo pero con una capacidad pensar rápido además dio varias asistencias de gol que son pases desde muy lejos pases ejecutados con muy poquito tiempo para tomar la decisión

Voz 1038 43:30 pases que realmente el balón le llega hiel

Voz 0267 43:33 cuando está a aproximándose a la pelota ya tiene claro donde la va a poner porque hay que ponerla ahí y que sólo tiene un toque para ejecutar la acción y lo hace a las mil maravillas me parece un chico con un criterio inusual con un criterio fuera de lo común un jugador que además en el contexto inglés

Voz 0301 43:52 sí

Voz 0267 43:53 te te sirve para jugar de área a área es decir en campos pequeños como Bournemouth el jugaban el Bournemouth jugador que en ese estilo de atacar defender ritmos altos te sirve y que al mismo tiempo eh tiene a su utilidad que no siempre los box to box ingleses tienen así que me parece de verdad a un chico que que no me sorprendió que lo convocara a Gareth

Voz 0301 44:15 hombre me sorprendió porque tampoco se le ha costado mucho

Voz 0267 44:17 eso entrar en el equipo no no no así ser titular en el buzo hasta hace pocos partidos pero pero por nivel desde luego yo creo que es un jugador para la selección absoluta inglesa sin que

Voz 0301 44:30 traen demasiado en la en la comparación Axel a mí me me recuerda eso que decías antes hacen lo he visto varias veces hacer ese pase de Modric no ese pase vertical tal que rompe el línea así que lo hace la rapidísima el jugador de del Real Madrid bueno evidentemente salvando todas las distancias y sabiendo que Lewis Cook acaba de empezar en esto de del fútbol pues a veces le le pasa es de ese tipo eh

Voz 0267 44:53 sí lo lo que no tiene Modric es habilidad en conducción capacidad de regate desborde en no puede jugar de mediapunta yo creo ni ni puede jugar ahí a pedirla en la frontal del área y mediante una conducción pues legar al area oponente no pero pero Sí Se Puede parecer en la agudeza en en ser muy agudo en el pase muy dañino en que se pase supere línea sea un pase que deje al compañero solo ante portería a mí casi se me parece más a ampara creo que tiene muchas cosas de él amparen en el ida y vuelta en donde empieza las jugadas no tiene tanto gol como Lahm par desde luego no tiene esa capacidad de legar ID golpear pero pero sí tiene esa capacidad de jugar rápido hizo pensar rápido oí iniciar muy atrás ser ser agresivos era un jugador disco cuando es necesario pero tener esa exquisitez en el en el pase y que sabes además por el tipo de equipo en el que juegas que no vas a tener mucho tiempo para pasar que que si Ci Si tienes que dar ese pases en en un segundo en un segundo y medio ir a verlo ejecutarlo no en esos países se me parece bastante a Alan

Voz 0301 46:07 si no lo estaba comprando o Modric pero es que me me recuerda ese esa e incluso te diría la arrojo El a la valentía desde que normalmente si te interceptan ese pases es una contra normalmente bastante clara de del equipo rival si te roban ahí en en la zona central y él se atreve a hacerlo y los hace realmente muy bien por eso sí

Voz 0267 46:25 no iba a decir te Elche el chico personalidad tiene

Voz 0301 46:28 por eso por por porque

Voz 0267 46:31 sin ir más lejos el ha jugado ochenta partidos en el Leeds United antes de firmar por el Burman firmó por el BOR Bournemouth cuando tenía diecinueve años es decir a los diecinueve hace años cuando se valen Leach con diecinueve años ya ha jugado ochenta partidos con el litro United en categoría profesional se ha jugado dos temporadas enteras titular en el en lo titularon muchos minutos en el en el United no es uno de los equipos con más presión de Inglaterra es aunque te en horas bajas de hecho al estreno a las bajas todavía hay más presión porque tienes que regresar no claro ese es un chico de que acaba de cumplir veintiún años pero su curriculum tienes ochenta partidos Joselito United ya a unos cuantos con el Bournemouth en Premier League campeón del mundo sub veinte siendo el capitán de la selección inglesa sub veinte el hombre que levantó la Copa ojo que que lo que ha vivido este chico eso va a los veinte veintiún años y pocos lo lo pueden firmar

Voz 0301 47:28 generación del noventa y siete acaba ahora mismo de cumplir los veintiún años futbolista que no recomienda Axel Torres esta semana para ir cerrando Axel acaba de ir con y ahora tampoco los entrenadores los seleccionadores dan demasiada puntada sin hilo y me refiero a qué es posible que no vaya que no no acabe yendo al al mundial y que hay alguna baja en el centro del campo de de Inglaterra que al final le lleva a ETA a convocarle pero bueno su presencia en el bar Madoff está creciendo semana tras semana ahí no es una locura pensar ni mucho menos que pueda estar en Bursa en Rusia dos mil dieciocho eh

Voz 0267 48:04 no haber es la es la última convocatoria antes de

Voz 0301 48:07 la lista final