Cócteles para los dummies de TodoPorLaRadio

Voz 1 00:00 con amigos me la trae floja

Voz 2 00:10 la me la trae al fresco tú qué miedo de reyes

Voz 3 00:13 la pregunta a la que hace que que os propongo que de aquí digamos dando claro es si no

Voz 1176 00:19 desde un razonamiento muy brillante

Voz 3 00:21 entendido

Voz 4 00:24 va

Voz 1176 00:27 eh

Voz 5 00:45 Naciones ese día la asiste en el mismo sitio en el mismo lugar que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 6 00:53 tan solo tan solo

Voz 5 00:56 Diez minutos después porque

Voz 1176 00:58 esto es porque soy negra verdad Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 7 01:09 el Mundo Today Aznar José Antonio Páramo en un ratito el invitado

Voz 0230 01:16 de habla yo nunca ciertos limitador sería en España se resume en una frase sencilla que es en Valencia mascletá y en Bilbao hay tensiona hay manifestaciones de pensionistas en Bilbao y ahí la mascletà en Valencia esto tenemos que decirlo así porque estamos en unos días de homenaje a la poesía traigo

Voz 8 01:34 en este artefacto si me pongo encima corro que me mato

Voz 0230 01:38 todo comenzó en Antena tres con Matías Prats la leyenda el Rubén Darío de la pequeña pantalla con una demostración de poderío rapero

Voz 8 01:45 arcano está considerado como uno de los raperos más populares de España le hemos visto batir un récord mundial de improvisación durante veinticuatro horas seguidas oro nosotros les vamos a proponer otro rápidas la actualidad sin faltar a la verdad con toda la agilidad de su palabra

Voz 6 02:03 a una hora

Voz 0230 02:05 a Matías Prat les siguió Mariano Rajoy con su rap de dos versos

Voz 1487 02:10 dan muchas instrucción pero no dan solución

Voz 1176 02:14 pero un estudio en un estilo más

Voz 0230 02:16 sobrio pero no exento de ritmo Iñaki Gabilondo

Voz 9 02:19 este día del padre es en política el día del lío padre también

Voz 0230 02:24 también tiene su mérito ya está Pedro Sánchez en rima consonantes quién gana las elecciones municipales ganan las elecciones generales así es el diecinueve de marzo así es el Día del Padre Asier San José San José el hombre que pregunta

Voz 1176 02:37 pero ahí estaba arriba

Voz 10 02:39 Hacienda

Voz 11 02:44 venga twiterías venga vamos a empezar la felicidad ese a todos los padres que el amor es muy bonito el amor de un padre y así lo describe de bien pala risas Tu cara me suena soy soy tu hijo no no es eso de una serie igual

Voz 6 03:02 y ahora

Voz 11 03:03 hemos hecho amor padre y ahora vamos con uno de amor de madre el Twitter de Madison en Nueva York

Voz 9 03:08 pero no es cierto es que cuando eres madre ya no tienes tanto tiempo para ver series yo ya voy por la tercera temporada de la Patrulla Canina

Voz 11 03:15 a Iñaki de la Torre le gustó este tuit y nosotros no le hemos habla de las dificultades que tiene bueno para empatizar con tu pareja el Twitter desde a la fuga estoy diciendo que no me pase nada y tú te vas a dormir la siesta tan tranquilo o juego absolutamente evocador que es este tuit de titánico bórico tienes el pelo más sucio que Johnny Depp cavando una zanja ya acabamos con un tuit inquietante a cargo de evocador que te

Voz 12 03:41 París en el pelo es bonito a menos que sean las tres de la mañana estés dormido viva Sole

Voz 1176 03:53 twiterías llegan los pilares El Mundo Today alertan de una

Voz 1981 04:00 posible injerencia rusa en las elecciones rusas la ONU ya se ha pronunciado sobre el tema asegurando que no tolerará una suelen injerencia más que no sea estadounidense ninguna elección presidencial del mundo Julio Iglesias pasará el día del padre atendiendo llamadas de todo el mundo no podrá atender a todos sus hijos porque está ocupado con el nacimiento de su nuevo hijo la Asociación de hombres en cuclillas con los pantalones por los tobillos exige que la luz permanezcan más tiempo encendida en los baños también pide unos patines para poder abrir al repartidor sin recorrer el pasillo a saltitos y que ha recibe las cajas con huesos y órganos para montar una nueva remesa de empleados

Voz 1176 04:40 los viejos empleados tendrán que montar a los nuevos y luego jubilarse Asimismo

Voz 1981 04:44 mi madre primeriza vuelve a conectar a su bebé al cordón umbilical para cargarlo

Voz 1176 04:50 un pañal con batería extra para no tener que estar pendiente

Voz 1981 04:54 una persona ofendida obliga a cancelar una sesión de risoterapia me parece fatal que nos reíamos de que estamos mal y necesitamos venir aquí a reírnos la verdad ha declarado los conductores de BMW hartos de tener que humillar se pasando la ITV junto con los demás coches una serie pies ha vuelto avergonzado a su garaje tras descubrirse que tenía una bombilla fundida como un vulgar Skoda un miserable macho reprimido riega el jardín de su adosado imaginando que la manguera es UPN

Voz 1176 05:22 a sido la manguera al final

Voz 1981 05:25 Justo antes de guardarlas un repartidor de asegura aguarda agazapado a que el cliente salga de su casa para llamar al timbre en el aviso ha especificado que volverá mañana justo cuando el cliente vuelva a irse al trabajo el corrector ortográfico del diario Marca se lesiona y será baja los próximos tres meses una patada al diccionario lo dejó fuera de juego

Voz 2 06:03 no

Voz 7 06:07 a qué bonita son las rutinas y los protocolos en primero las twiterías después los titulares el mundo te bonito ya como cada lunes

Voz 1704 06:14 usamos lista con Pedro pasamos lista si algún día Rusia no girarse más Putin ha vuelto a ganar es la una de las noticias del día bueno a arrasar porque Putin es como la malla de Rusia que quiere todo el mundo lleva no sé si son dieciséis a dieciocho las dos cosas la verdad lleva muchos años mandando Le quedan otros seis por eso hoy os traigo cinco detalles de la vida de Putin que no sabe mucha gente el equipo de todo por la radio con miedo pues el casualidad que descorchando cuida a cuenta del cinco al uno empezando por el de las primeras mascotas de Putin se llamaban chispita polca una era un oso y la otra una persona vamos con el número de Putin fue el delegado de su clase durante toda la

Voz 6 06:52 GB con el número

Voz 1704 06:55 en el parto de Putin fue él el que le hizo llorar a la ginecóloga al darle un cachete en el culo vamos con el número

Voz 1176 07:02 el Putin se quita la camisa siempre que puede

Voz 1704 07:04 va a una esquina del Kremlin grita ah y el número uno de los cinco detalles de la vida de Putin que no sabe mucha gente es que Vladimir Putin

Voz 13 07:12 era el hermano pequeño de tres hermanos de la familia

Voz 1704 07:15 paradójicamente es el menor hijo de puta

Voz 13 07:17 en que había

Voz 4 08:14 es verdad a Vladimir Putin ha ganado

Voz 0230 08:16 las lecciones en Rusia con el setenta y cinco por ciento de los votos pero es un porcentaje relativamente solvente teniendo en cuenta que sólo se presentaba él no se trata de restarle méritos porque cuando uno gana ha ganado pero si te presentas solo no es descabellado imaginar una expectativa cercana al cien por cien más sorprendente que es es es treinta y pico por ciento fue que la proclamación de la victoria de Putin anoche correspondiera al cantante latino King África les vamos a escuchar

Voz 1704 08:51 pero

Voz 1176 08:52 dentro de unos fijamos vamos a escuchar

Voz 0230 08:55 quién África original con el de ayer en Moscú cuando acaba de decir el nombre del ganador Putin dice es paso iba a Kim buenos días

Voz 1704 09:06 las lleva

Voz 16 09:10 porque este tema

Voz 1176 09:19 hablando de bombas hablando de bombas hablando de bombas juego de palabras se hacer un juego de palabras noticia de esta maña

Voz 9 09:26 si el Ministerio de Defensa plantea gastar más de diez mil millones de euros en comprar armas nueva

Voz 0230 09:32 bueno podríamos comprar las usadas no qué manía con comprar las armas nuevas Si ya han matado a alguien que Maseda compras armas usada con lo que te sobra te vas a Nueva York

Voz 18 09:47 no

Voz 0230 09:51 veis esto también es poesía política como en el sentido literal como decíamos al principio ganar las municipales ganan las generales dan instrucciones pero no dan soluciones etcétera a Nueva York con la botella de fundador lo de comprar las armas nuevas podría entenderse como un capricho es que está usada no huele a nuevo como los coches podríamos comprar armas Kilómetro cero como los coches que sólo los han probado en el concesionario Pablo Echenique de Podemos parece que no es partidario de este gasto en Defensa por la manera de empezar la frase se puede deducir que no lo ve claro

Voz 1176 10:22 es una maldita vergüenza

Voz 0230 10:28 que esta manera empezar la frase se ve que bien bien no lo acaba

Voz 1662 10:32 la Rin ya de de los pensionistas o zaguero calle de señor tan pues decidirá charla caballo del señor

Voz 0230 10:44 esta idea de contraponer el gasto en defensa con las dificultades para pagar las pensiones de aparecido bien a Echenique como mensaje porque la ha repetido varias veces en distintos formatos

Voz 1662 10:53 algo que costaría pues dos mil millones de euros a daño revisarlas con el IPC

Voz 0230 11:01 por consiguiente hoy mismo hemos visto

Voz 1662 11:04 plan de inversión del Ministerio de Defensa para comprar armas de diez mil millones de diez mil millones de euros

Voz 0230 11:10 aunque sean otro tema completamente distinto vamos a escuchar como se expresa en otros términos Íñigo Errejón una de las pocas personas del mundo capaz de reunir en la misma frase de dos segundos revolución y orden

Voz 8 11:21 hoy lo más revolucionario que se puede hacer por el oro

Voz 0230 11:25 mejor propone que PSOE y Podemos dejen de actuar como si el otro fuese a desaparecer

Voz 8 11:30 tenemos que dejar de actuar de otro fuera desaparecer mañana porque va a estar ahí te Augusto nosotros

Voz 0230 11:35 y sugiere que si al PP le votan siete millones de personas por algo será

Voz 8 11:39 a mí no me gustan nada las siglas del Partido Popular pero lo presenta siete millones y medio de españoles pues hombre que respetarlas habrá que hacerse cargo de lo que demanda una parte de esos fíjate que yo no estoy de acuerdo pero algo de razón tendrán

Voz 0230 11:53 un político español dando algo de razón a un rival que van de queda medio telediario seguro que estaba Pablo Iglesias viendo la tele diciendo al hombre blandengue Errejón frente a Eduardo Madina en La Sexta con Jordi Évole hablando sobre lo que le falta a la izquierda y no deja de ser curioso porque se preguntan qué le falta al Izquierda dos dirigentes de izquierda que han sido más o menos apartados en sus partidos políticos que es el paso de izquierda pues que pasa mucho tiempo en modo Sálvame

Voz 8 12:21 de cada tus

Voz 0230 12:24 Mariano Rajoy está hablando bastante en estos días y eso es una bendición de Dios Nuestro Señor porque cuando Rajoy calla marchita en los campos y cuando habla cien mil flores renacer de alegría con sus teorías sobre las cosas las que intentamos arreglar

Voz 1487 12:38 somos un partido que intentamos arreglar las cosas

Voz 0230 12:41 en las que no vamos a entrar no vamos a entrar

Voz 1487 12:44 en según qué cosas las que podemos

Voz 0230 12:46 decir pero nosotros podemos gracia

Voz 1487 12:49 en alguna cosa

Voz 0230 12:50 declaraciones de principio que tranquilizan

Voz 1487 12:53 que a mí la democracia siempre me parece bien pero la democracia no sólo es hablar hablar es relativamente fácil

Voz 0230 13:02 con esto de que la gente hable se va calentando el presidente

Voz 1487 13:05 aquí hay muchos que hablan cada vez más proliferan por doquier

Voz 1176 13:11 va subiendo va subiendo

Voz 1487 13:13 no habla mucho bla bla bla bla bla bueno es sobre las cosas que hay que hacerlas ahora ya podemos hacer alguna cosa hay que hacerlo podemos hacer algunas cosas hay que hacer cosas sin parar pero algunas cosas ya podemos hacer si dejas de hacer cosas

Voz 0230 13:31 no habría cosas las cosas se pueden hacer

Voz 1487 13:34 cuando se pueden hacer en cambio para el líder del PSOE

Voz 1176 13:46 para el líder del PSOE las cosas no tienen valor

Voz 19 13:49 sostiene Sánchez que Rajoy no hace cosas ni hace nada

Voz 0230 13:51 concretamente yo siempre he creído que el mejor puesto

Voz 20 13:54 trabajo hoy en España lo tiene Mariano Rajoy sabéis porque cobra por no hacer nada no

Voz 1487 13:58 fíjate una cosa que te digo tenemos enfrente a los mayores enemigos de la libertad ya que en este momento son los populistas los populistas y a continuación dicen queremos que España es el mejor lugar del mundo fueron también también es interesante cuando dice ahora también está muy de moda la política envoltorio basada en el papel de regalo pero sin nada dentro y a continuación añade mientras el Partido Popular gobierna en España subirán las pensiones me gala

Voz 0230 14:30 a todo esto hace unas semanas escuchamos al presidente decir una cosa que podía provocar la risa esto no es

Voz 21 14:38 como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente porqué no

Voz 22 14:42 no pero es

Voz 0230 14:43 ha cambiado eh ha cambiado con que el presidente del Gobierno se ha informado

Voz 1487 14:47 aquí no es un problema de que llueva o no llueva hay un problema estructural lo sé he procurado ya durante muchos años

Voz 1176 14:55 informarme de poder no lo eso es eso es el poder Amico

Voz 0230 15:01 la información información tú ves el agua que cae del cielo piensas esto qué demonios que te informas eso es el poder como los emperadores de los cuentos que escuchan a la gente y pueden dan algo

Voz 23 15:14 hay que cuidar a la gente entenderla y saber qué es lo que quiere

Voz 1704 15:19 sí se puede Soledad soledad no se puede

Voz 23 15:22 eh suele cuenta si puedes darles diez mil

Voz 0230 15:24 millones en armas pues así es la realidad y la realidad es como es nos la cuenta Nerea Aróstegui

Voz 1315 15:31 titular Un tribunal declara que un hombre está muerto a pesar de que se haya presentado en persona

Voz 1176 15:39 en Turquía este año han deportado a un cocinero

Voz 1315 15:41 a Rumanía que su país natal llegar los oficiales del Gobierno le dijeron que estaba muerto desde dos mil tres que existía un certificado de defunción emitido en dos mil dieciséis cómo es posible bueno pues aparentemente su esposa había conseguido un certificado de muerte después de no saber nada de él durante varios años según los medios rumanos y su esposa asumió que había muerto en un terremoto

Voz 1176 16:03 pero sabemos que en realidad es que el hombre

Voz 1315 16:08 sobre mil novecientos noventa y cinco estaba trabajando en Turquía como cocinero y a la Vuelta descubrió que durante dos años su mujer le había sido infiel así que decidió dejarlo todo en Rumanía volverse a Turquía donde tenía trabajo no avisó ni dijo nada así que esta semana un tribunal ha rechazado su petición para invalidar el certificado de defunción se había presentado en persona para explicar la situación pero el tribunal ha dicho que no podía pedir que es invalidar su certificado de muerte porque sabía agotado el plazo para presentar un recurso legal

Voz 1176 16:36 cómo matan a la gente para para no pagar impuestos

Voz 1704 16:43 tienes tres días para resucitar pero que no

Voz 1176 16:46 eso es bueno habrá como estar al día no paga impuestos

Voz 1704 16:58 de nuevo al ruedo con el Broadway oye diecinueve de marzo el día de San José día del padre bueno día del padre adoptivo para ser más exactos y nos basamos en lo que es el tema San José millones de ciudadanos lo digo porque si si si bien es riguroso eso es opinión no sopla estudien Maristas y me lo contaron así bueno millones de ciudadanos acordándose tarde del día del padre yendo ahora mismo a comprar un detallito para sus papeles no millones de ciudadanos que han dicho luego les llamo hizo las cinco y veintiséis todavía no han llamado a sus papeles no esta mañana he leído que la media que nos gastamos en regalos del día del padre es dieciocho euros y que lo que más compramos todavía en dos mil dieciocho son corbatas y libros vale que yo soy padres de hace tres años la niña ya no huele a nuevo tampoco como las armas de segunda mano y mi hija esta noche no me arregla no me ha regalado ni un libro ni una corbata me han regalado una noche entera sin dormir

Voz 7 17:48 ha despertado a las dos de la mañana

Voz 6 17:57 me acerco a su casa

Voz 1704 18:01 yo lloraba porque le cantaba no le pregunto qué te pasa cariño presión padre excepcional no que te pasa a alguna duda de repente consigo que se calme me dices que baja el bitcoins un disgusto tenía con eso no suele ser padre no sufrir cuando tus hijos tus hijas y arruinan día muy especial para los padres y para los hijos la relación de cada uno con su padre su mundo pero es verdad que hay algunos hits que se repiten a lo largo de la historia lo que se conoce como las frases de padre oye querido recopilar algunas con la música del Padre Nuestro Padre quién pues no se pregunta le a tu madre

Voz 2 18:37 con esas pintas tías hecho otro agujero en la porque premiado ah y tú te has creído que esto es uno que vi en esa labor Mi casa de julio puede que no sé que de como que basa de Haaretz el día a día se viaja pasa a menudo esta es mi casa ya aquí mando yo Vaz pues de techo suya por ello si puedes salir tu días está a seis pero también Irak Urra tú Cougar muy Elia whisky mucho y a tus amigos se tiran dio un buen anda metida

Voz 1704 20:23 te quiero papá esto que sirva como llamada ya no les vale

Voz 26 20:32 a La Ventana

Voz 27 20:37 con Carles Francino

Voz 7 20:53 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo bueno

Voz 1176 20:57 pregunta tenéis algún marrón a ver qué sentido conjugando completan marrón momento cuando dar Armin marrón mi hermano Brasil a jugar un torneo de Pasquet con su padre y ha dejado las zapatillas así sin ellos pues no mete nada vamos yo creo que tampoco pero bueno el caso es que nada que es el enviado con Correos corte correos hace tíos a todos los destinos con garantía de entrega ya el mejor ha sido el mercado básico el de la clásico el de todos

Voz 9 21:27 ya sabes si necesitas hacer envíos internacionales paquetería internacional de Correos algo muy nuestro lo de toda la vida informativo

Voz 1176 21:34 con correos punto com barra con correos con Torrejón o este con con lo habéis cogido no te voy a enviar cosa os salvado tu hermano

Voz 7 21:52 bueno eso no vuelve primero fue al fútbol eso sí venga Especialistas secundarios becas

Voz 1176 22:00 bueno

Voz 11 22:03 intentamos hablar en los próximos vamos a hablar de bares pero en concreto vamos a hablar de de barman no de de Dios de de los monarcas de lavar los tales del licor los proveedores de La gloria bendita he localizado a un par de estos ángeles sin alas para que nos cuenten qué hay detrás del mito quise esconde por ejemplo tenemos en Burgos a un barman que se llama Luis José Luis José hola buenas tardes

Voz 6 22:27 pues cómo va todo lo sé

Voz 22 22:31 más tacha de salud

Voz 28 22:36 nada que un concierto de Mónica Naranjo y me puse en primera fila cerca así que tengo aquí como un partidito permanente en los tiros y mareo jaqueca nombre vivió al filo muy residuos yo siempre he tenido una saludo Hierro madre solía decir que en un holocausto nuclear son las cucarachas yo sobreviviría dime no me gustaría intervenir

Voz 11 22:58 todo esto es no entrar en tu trabajo bien

Voz 28 23:00 si alguna vez la radio anteriormente hace diez años un concurso de cultura general yo estudia Historia del Arte lo que pasa es que me atrajo muchísimo el curso de la barra help al proyecto de trabajar aquí detrás

Voz 11 23:13 José gracias Juan Luis os presento Lucas es un barman muy muy especial porque a diferencia del resto de barman del mundo Él es el único que da la paliza a los clientes a los clientes contándole su puñetera vida verdad

Voz 28 23:27 el día pensé un día pero por qué cojones yo he tenido que aguantar la tienen los clientes y no voy a hacer yo lo mismo así que miras y me puse a explicar mi vida siempre he sido bastante echada p'alante yo me acuerdo que de pequeñito el cole padre Mancebo siempre me decía es que respeto no

Voz 11 23:41 a José esta característica tan especial tuyo te convirtiendo un barman único Verdú

Voz 28 23:44 el único única en el mundo ha podido darse cuenta de que lo más somos seres humanos que respiramos sentimos tenemos anhelos yo hemos vivido miles de experiencias de mierda que podemos compartir como zona de más

Voz 11 23:57 como todas las personas de más y ha revolucionado podíamos decir con esta forma de ejercer tu antes ha revolucionado el mundo del barman no supongo que que que se aterrizarán en las mejores barras de del mundo no

Voz 28 24:08 me contratan idiomas porque no

Voz 11 24:11 no me lo vas a contar yo digo no gracias venga adiós tenemos al teléfono el si si no se le corta así no hay manera de de avanzarnos eh sí pero es que es la única manera era venga vamos a saludar a Mauricio Mauricio está en Extremadura Amaury qué tal hola Extremadura verdad

Voz 22 24:29 sí bueno en Don Benito Don Benito sí sí sí el pueblo de la canción tal hola don Benito

Voz 6 24:39 sin duda alguna

Voz 11 24:41 eterno Mauri tú tienes cuarenta años si llevas atención XXXVIII dedicado al mundo de la coctelería no

Voz 28 24:47 no sé yo cuando vaya estoy hace mi primer combinados zumo de naranja un tercio de leche materna y gotita de sí

Voz 11 24:54 qué fenomenal oye el dominio que tiene Mauri desde el oficio de barman que tú presumes de saber sólo con el sonido que lleva una copa

Voz 22 25:03 no

Voz 11 25:04 a ver si es cierto vale voy a echar hielo en un vaso y quiero que me digas el tipo de te atreves declaró tenga un poquito de hielo en este vaso

Voz 22 25:14 parece poco ya lo me parece un poquito y eso yo lo de calidad no yo lo que percibo forjado con agua mineral verdad con con poco oxígeno

Voz 28 25:27 por el fin golpear un cristal con cinco seis por ciento de plomo un buen vaso

Voz 11 25:32 vamos ahora con el contenido te pareces vale me voy echar un poquito

Voz 22 25:35 sí no sí no es un dieciocho años cien por cien me cebada Altea suave gran whisky Gran Hermano eso igual

Voz 25 25:48 aplauso

Voz 22 25:51 lesionado eh apartado buen ideas

Voz 11 25:53 algunos efectos que tengo en el ordenador de cualquier manera sino que me encanta es tu seguridad y el aplomo que tienes para inventar cosas expresa eso no

Voz 22 26:01 gravilla Mauri muchísimas gracias a que no te olvidaré algo ahí la propina aquí tiene a gente así lo haría sido

Voz 1176 26:12 sí

Voz 11 26:13 bueno pues ya lo ven detrás de la barra ahí tanto charlaba como delante de ella se señoría pues de la la moraleja del

Voz 1176 26:18 vamos a conocer a nuestro invitado de hoy que tiene mucho que ver con este mundo de la mano de Olga la verdad

Voz 27 26:23 abre la puerta

Voz 29 26:25 de uno de los templos de la coctelería de Barcelona me vienen recuerdos de nuestro invitado el tinte nada el hielo el vino en barricas el olor y el ruido del café en los bares son los murmullos de mi niñez de San Andreu Mi barrio los llevo dentro es un mundo muy mágico especial

Voz 30 26:42 a cada una de sus canciones común buen cóctel nos llevará a una parte de su vida de de paraíso que fue el primer grupo declaradamente pop de la movida madrileña qué sería como un clásico Manhattan a base de whisky ver punto rojo pues para nuestro invitado al que le gusta más la melodía que la letra representa la época de la movida madrileña desde Barcelona un punto muy importante su inicio cuando abría

Voz 1176 27:20 presumir

Voz 1636 27:22 eso es Julio Iglesias al que Dios serviría un dry martini mezclado

Voz 31 27:27 gitana este Hey les recuerda a la incitó ya había mejor con su mujer

Voz 32 27:35 ideó un gran galán a una diva de la ópera ha elegido Turandot de Puccini porque llama todo el mundo de la ópera

Voz 33 27:44 visión completa de trescientos sesenta grados que envuelve todo la música el vestuario la actuación qué les parece si para degustar la elegante de

Voz 2 27:59 Avalon de Bryan Ferry

Voz 1636 28:01 al que yo le daría un gin Fis represente la elegancia de la voz la elegancia del todo si me permiten cierto aire con nuestro invitado

Voz 34 28:13 en mí

Voz 35 28:16 bueno

Voz 1636 28:18 aquí termina con Madonna por todo lo que representa con lo que ha sufrido con lo que ha pasado como se han levantado como se ha crecido ha creído en ella misma a la que yo invitaría a un pisco sour maestro ahora es su turno que le pongo

Voz 34 28:37 sí

Voz 1176 28:42 esta tarde

Voz 7 28:43 Tana en Todo por la radio el gran Javier de las Muelas olas Javier

Voz 1176 28:51 muy buenas tardes compararme con Villa bueno yo tenía que te comparan con Julio Iglesias ha salido ganando mucho con Brian Ferry está muy bien pero siempre eh sí ha entrado aquí en el estudio aquí contó con todo el equipo

Voz 36 29:10 estabais con esa versión tan fantástica de Hey

Voz 1176 29:13 para disfrutado eh eh

Voz 0313 29:17 bueno en un mundo que va cada vez más deprisa y más apresurada con van mal rollo la verdad que un cóctel es una invitación a hacer una pausa ir mañana todos podremos no digo ser pero sí intentar ser un poquito más duchos en esto de fabricar pausas gracias al nuevo libro de de Javier de las Muelas que es cócteles para mis

Voz 1176 29:34 y sabes lo que es no no va a perdonar para quién sabe lo que es un mixto Logista a mixto Logista uno que estudian sea crisis o las setas Logista sí el de barman de cócteles pero como Javier como Javier de la

Voz 0313 29:56 más que por cierto no sólo tiene uno de los mejores bares del mundo que es el dry martini que cumple cuarenta años no sólo tiene nuevo libro sino que está a punto de abrir el primer espacio de bar de tapas en un aeropuerto en el aeropuerto de El Prat así bueno ya nadie querrá que salga la vía

Voz 1176 30:12 bueno ahora ya pertenece a habrá que ir con tiempo como has ido el del Prat cuéntanos

Voz 37 30:19 bueno la verdad es que a veces sólo en la vida

Voz 36 30:22 lleva mucho tiempo trabajando yacía como veinte años que tener la ilusión de de de estar en un aeropuerto porque lo lo lo que representa no como un punto evidentemente de por logística pero para mí los aeropuertos aglutinan mucho más hecho es lo que está sucediendo en los últimos años no por fin pues bueno dentro del último concurso con con áreas pues vamos a desarrollar un proyecto se deseaba mezclar el mundo de la comida de de Montesquieu establecimientos con con ese mundo de del Dry Martini que también tener que ha transcurrido casi un año de de de haber estado aquí con la anterior libro de Cote si pues es poder hacer un libro que pueda pueda llevar pues la forma de de de trabajar de oficiar de recibir de ser anfitrión pues al máximo de gente pues en la oportunidad de de de de este libro para para a mí es que es gente que le pone voluntad que no tiene esa referencia pero que lo hace fantásticamente bien y bueno publicar esto con con Planeta Hay tener esta oportunidad de llegar a a mucho público que tiene interés pues es una satisfacción

Voz 0313 31:25 que en qué terminal estará el Prat

Voz 37 31:27 estará justo en una salida decir que la salida de del puente aéreo la lado bueno en Barcelona

Voz 36 31:33 qué es el punto de arranque y el punto de recepción no hay bueno yo creo que va a ser divertido y estamos muy ilusionados igual que con bueno con este momento que apuntabas no del cuarenta aniversario del Dry Martini de Barcelona que nos va a permitir me da permitir sobre todo rendir tributo Homenaje a personajes mucho así ha pues que no ha donado aquí en la Tierra hace años pero sobre todo llegar en ese punto y que en anteriores conversaciones habíamos tenido no del punto de encuentro que significan los bares no de de de Unión de conversación de que quitan ángulos a la vida Hay aportan redondez es que siempre es importante no oí bueno es ese ese proceso de cuarenta aniversario no saben permitir pues amplía del mundo no solamente en contenidos en copas sino en todo lo que rodea ahí envuelve el mundo del bar que son esas relaciones personales y el mundo de la arte que que que para mí es sumamente importante la arquitectura la pintura de de etc

Voz 0313 32:30 oye Javier en alguna otra conversación hemos comentado el fin de los excesos porque son excesos que rodean por ejemplo una bebida tan tan popular y conocida como gintonic pero más allá de este episodio puntual que espero y deseo es que no vaya a más tú crees que de verdad al mundo de la coctelería ahora mismo está viviendo una especie de de boom vamos el tu tu libro de hace un año impresión a tus amigos con los mejores cócteles lo confirmaba no pero tú crees que estamos todavía en ese boom bueno

Voz 36 32:56 por lo del boom suena como muy explosivo y da un poco de miedo no es en los momentos actuales que vimos y yo creo que hay una tendencia

Voz 0313 33:03 es que abunda en ello

Voz 36 33:05 pero yo siempre me quedo en el valor de de ese parecido lo digo por cariñoso no por tamaño que también puede suceder pero la importancia de ese bar de barrio de de pueblo de cantinela que es el término que a mi me gusta aplicar

Voz 0313 33:21 el dinero es muy bonito que literario no

Voz 36 33:23 lleva entonces eso para mí es lo importante el boom bueno pues a veces es como una ola que va semilla pero tienes que procurar que precisamente no te arrastre y aprender a convivir con ellas surfear no oí entonces los boom es son peligrosos yo me quedo más en que es un tema de toda la vida yo diría de la humanidad la necesidad no tanto de beber comer sino la necesidad de compartir es sentirse unido gente o a veces muy en la individualidad que también es una buena o una buena excusa repite es varias veces en Liga

Voz 0313 33:53 pero una frase que parece muy importante que debemos recordarles que hay que

Voz 1176 33:56 saber beber degustar importante no es decir no no no pero bueno yo yo creo que va

Voz 36 34:05 en tantas cosas en la vida a los pequeños grandes detalles no sea dime cómo bebes si demuestras tu inteligencia no yo yo creo que el saber beber precisamente es un punto y aparte a tener muy en cuenta no oí no hay que olvidar que tiene pues bueno ese contenido esa graduación ni ese contenido que que puede pasar más delicioso a conllevar pues una línea a una frontera que no debemos entonces eso es sumamente importante no tu libro cócteles para ducharse está

Voz 0313 34:32 plagado de estos pequeños detalles de los matices de la vida que tanto te gusta subrayar hay un apartado importante que habla de donde es servir los cócteles de de la cristalería de la atmósfera favorable lo del buen anfitrión lo del lo del mejor ambiente lo el lago que se utiliza para para paralelo todo eso al final es una suma de pequeños detalles que hacen un un producto muy bueno o simplemente pasarle al final no bueno

Voz 36 34:56 yo creo que sí no tal como como como mencionaba mis colegas Luis Fran No Luis Francisco Mauri gente experta no pues yo pero no

Voz 1176 35:05 no tienen colegas no colegas totales

Voz 36 35:09 aunque tiene además esas virtudes del buen trato no de de de de que no cuentan los que vienen sino a es mi propia vida

Voz 1176 35:16 luego el tener eso usted quiere todo

Voz 36 35:18 no no sé que yo se sirvo y además la divino lo que quiere y que éste de de DC ocho no entonces bueno aquí yo creo que tiene por encima de todo el objetivo que tenemos con este libro es acercar algo que no es tan sumamente difícil yo yo creo que el las mezclas en la coctelería es algo muy asequible lo lo que sí que es importante es poder propiciar esos encuentros en en el mundo particular en el mar es también pero sobre todo buscar esos encuentros que en alguna conversación hemos manta tenido tuyo de de compartir de de cuidar de la pareja de de del grupo de amigos y que tan necesario es en en la sociedad actual estresante señor sí señor estresada además qué pues poder acercar pues maneras de entender de interpretar la vida que seguro que a través de una mesa hay a través de una copa de de de Cocktail mesurada pues nos abre la vida algo mucho más más suave no Javier se pueden

Voz 0313 36:18 comer sólo bebiendo cócteles José debe comer sólo debiendo

Voz 36 36:22 bueno yo creo que de entrada es siempre es recomendable el el acompañarlo con con algo que utilice para masticar y que sirvió de complemento no poder beber estaríamos en esa frontera de para mí de de de lo difícil Italia entonces yo creo que el el el buscar ese complemento entre la bebida Hay aquí tenemos sobre todo en en nuestro país muchísimos ingredientes ese jamón delicioso ese aceite espectacular unas anchoas memorables todo esto es el complemento fantástico para poder compartir y luego buscarte bueno pues esa excusa de de que viaja eso o estás nada aquí en en tu propio cómodo como apuntaba hay que ver poder preparar ese ese del que además pues en cada uno de los noventa y nueve lo acompañamos con una anécdota irá tiene ese momento y esa conversación no no me creo que eso es bueno siempre a la hora de de beber el acompañarlo con con algo de comer a ver antes de entrar directamente

Voz 0313 37:25 en el tiempo de rueda de prensa ronda rapidísima para el cóctel preferido de cada uno pero sólo pam pam pam pum Cope te define a ver Pedro por ejemplo Old Fashion

Voz 1176 37:35 Chile Robert Dry Martini no tengo ni idea Tony Blair si Arman

Voz 38 37:43 whisky sour Quique Íñigo no dry Martini pisco sour

Voz 1176 37:50 no fantástico bueno yo soy el más de aquí entonces un poco más Carmen

Voz 36 37:58 la Hoya habéis hecho elecciones fantástica la además es una cosa muy importante del Dry Martini que no aparte de que es mi marca pero dejándola de lado que el momento Martini es algo especial que tiene para mí la gran connotación de rodear te ese momento de los rodajes en Hollywood de trasladar esta época de de con uno es suficiente realmente algo tan espléndido tan sencillo y tan humilde que es tan difícil enmascarar yo creo que esa es la bondad del Dry Martini no bueno cuando fuimos e hicimos dos

Voz 1176 38:26 eso sí un poco más llegáis como Dorothy Parker la escritora hubiera estado bajo la mesa llegamos justitos se encima he tenido un contador de los martinis que habéis servido jubiloso dónde vais ahora más

Voz 36 38:43 de estar casi en el millón cien mil en Barcelona no es así cuántos son de Arman

Voz 1176 38:50 algunas voces las indicaba aunque no lo sé pero sí

Voz 0313 38:55 en el en el dry martini de Madrid estaba el otro día precisamente Xavi Puig la primera pregunta de la rueda de prensa venga ya quiero saber si hay una brecha generacional en el mundo del cóctel es decir se cócteles que son más para millennials y otras que son para gente de más edad se nota al cambio

Voz 36 39:10 mira yo creo que no la la la la ventaja del cóctel es que aún siendo no barato por diez doce doce catorce euros como mucho puedes ir al mejor bar en el mejor hotel del mundo es como un libro o una película que yo la sigo encontrando siempre siempre siempre baratos y además lo bonito es el apunte que tú haces el compartir un señor con barriga prominente que puede ser un notario de setenta y cinco años con alguien que lleve el pelo pintado teñido con harán de las en las en las orejas para mí es precisamente la gran mezcla el Gran Hotel y el gran secreto de de de los bares es decir la mezcla lo heterogéneo es lo que hace grande la convivencia los países y por consiguiente al mundo

Voz 1176 39:51 sí señor beber es transversal no Pedro yo quería saber si la película mítica que ya lo es demasiado transversal

Voz 6 40:02 seis toros de puta madre

Voz 1704 40:06 yo quería saber cuánto de cero a diez hizo daño a la imagen de la coctelería aquella película o mítica de cóctel y todo el rollo de

Voz 1176 40:13 coger las botellas y darles vueltecitas y todo eso me imagino con coctelera de verdad está más pendiente de los ingredientes y de la mezcla buena que de dar volteretas con las botellas no bueno yo la la la película del Tom

Voz 36 40:24 los ocho pero si yo yo creo que en realidad a veces mitificado mucho porque Mirage hace años hablando con con compañeros como que son muy buenos amigos de Luis frante de Mauri L'Espresso

Voz 1176 40:35 no oye estás por cierto que es lo que os ha llevado

Voz 36 40:38 a vosotros a trabajar dentro de una barra mientras que las las mujeres te contestan pues el interés por Servi me sentido cautivado por las técnicas y tal la respuesta prácticamente unánime fue así de fuerte para poder ligar con lo cual la mitología del gran barman de este mundo la situamos en el punto real que es para poder ligar

Voz 38 40:59 no ha pillado más preguntas a Javier un cóctel sin alcohol es un poco como Lago

Voz 1704 41:06 la sabremos obras de bien

Voz 1176 41:09 los actuales como la homeopatía que sí para no no no no no discrepó porque yo ejercito la homeopatía como compañeros míos de de de carrera

Voz 36 41:19 cuando estoy de medicina la homeopatía el principio básico de que te curan con lo que te hace daño pero a otra dosis ese es el principio también peligroso debo decir la veces de la gente que es un poco pasada de vueltas que al día siguiente señora con una dos seis y tal no yo creo que vamos a ver un bar emociona con un contenido un poquito alcohol que lo que sí que es cierto que a nivel de aportación lo tenemos también el libro aquí de coches para Davis es poder utilizar mezclas de vegetales de frutas de toda una serie de ingredientes que nos pueden servir para ayudar a esos niños que a veces tienen que tomar da el sí a una edad a decir oye tómate esto porque conjugado de esa manera hay una batidora eléctrica de las que casi todo el mundo tenemos en casa podemos hacer combinaciones que están en la salud pero amasa más en introducir productos que aporta vitaminas ETA ese mundo sin alcohol ahí lo compró lo otro en un bar ir a tomar algo sin alcohol coma que quedan poco

Voz 0230 42:11 lo más complicado Quique

Voz 1176 42:14 si esto de en tanta tan tan habitual de poner el móvil encima de la mesa en los bares si ir compensando con amigos mientras que te quitan eh de papel que te lo dejaré si no no ya no no a mí no porque yo no lo suelto a mí además sacar de ella has puesto la gorra hasta qué punto te parece bien o mal tú Francine ya sé que muy mal porque si me encanta me digo

Voz 0313 42:36 he mantenido un prudente silencio mira

Voz 1176 42:39 en todo la la la la presencia de los

Voz 36 42:41 móviles Si de lo de lo rápido es enemigo de lo de lo de lo realmente esencial yo creo que el el el móvil yo creo que cuando estás en en en un bar especial es bueno no quitarle el sonido sobre todo si lo puedes apagar todavía mejor dedicarte aquel momento porque no hay nada que que trascienda de urgencia sino dejar siempre oye Marieta o Pepito que sepas que estoy aquí en la tasca de Juan cualquier urgencia que sea realmente grave

Voz 1176 43:09 hay ya me lo llevo sí hola qué tal o lo que sea más preguntas Tony también

Voz 0230 43:19 es transversal geográficamente la coctelería es decir hay comida china si vas a Noruega y comida nórdica pero todos los coctelería es occidentales americana

Voz 36 43:29 no no hay hay sitios apuntadas antes en en China que es once en China ahí hay temas ingredientes autóctonos de costumbres lo que sí que yo creo que sí qué gracia veces universalista es como las Mena Street que al final todas tienen las mismas tiendas no no voy a decir marcas pero alguna de Galicia alguna de algún país nórdico que están situadas allí es lo mismo entonces yo creo en la variedad y en la bondad de ingredientes que sean diferentes situaciones

Voz 0230 43:55 pero en Barcelona Madrid hay restaurantes chinos Zapata

Voz 36 43:57 sí sí no no pero en cambio no hay coctelera chinos bueno hay apuntes e hay algún apunte de coctelería China igual que lo hay también de de coctelería japonesa pero pero yo te diría que encontrar algo que sea realmente de origen y auténticos complicado aparte que la necesidad de mezclar el espíritu de de los cócteles algo muy americano un total de hace no llega a doscientos años es decir el arte de combinar es algo muy americano esa es la cultura por eso se llaman bases americanos no de alterne

Voz 39 44:27 venga la ultimaba Arman discrepar contigo con el tema de lo que llevo nombre a motivos que lleva el nombre detrás de la barra en mi caso fue porque mis padres vieron yo no quería estudiar

Voz 11 44:39 más barbacoa con los amigos y quiero huir de las tradicionales litronas y del vino y quiero hacer

Voz 36 44:45 el coctel vaso de plástico sí o no si son de plástico y lo más búlgara mezclar a tu si tal como te has comportado tú es lo único que te porros

Voz 6 44:55 ah sí

Voz 1176 44:59 me pregunto

Voz 6 45:03 eso no pierden

Voz 7 45:04 las muelas amigo un placer como si hacer grandes

Voz 1176 45:06 lo para todos que no siempre con cócteles para también un abrazo adiós