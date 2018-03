Play Basket: Joventut, situación límite (19/03/2018)

Voz 1 00:00 exacto

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veinticinco de la novena temporada de privacidad o lo que es lo mismo bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto arrestado porque entramos en semana clave para la supervivencia del Joventut de Badalona en la élite de nuestro balompié esto eso sería el gran titular del programa y lo que más nos preocupa y nos va a ocupar en este Play Basket podríamos añadir que Felipe Reyes ha convertido en el sexto máximo anotador histórico de la Liga Endesa un día después de cumplir XXXVIII años o que Unicaja contratado al Vigo francés Jean chance para suplir a ser Maldini aunque Baskonia conseguido alcanzar posición de de la Euroliga o que UCAM Murcia se ha clasificado para los cuartos de Champions dejando en la cuneta Iberostar Tenerife como otros importantes titulares de la Semana de baloncesto que está montando otro mirando más allá de lo que nos queda Europa en la NBA excepcional semana de Ricky Rubio que es el perejil de todas las salsas brutal en la dotación con Utah Jazz y además atrayendo la defensa dura de rivales que hasta le agreden en partido portando expulsiones de los jugadores que están en su contra ya en el March Madness que tenemos en marcha excepcional partidazo también de la español Francis Alonso que no fue suficiente para que sus fans pudieran pasar ronda ante la único sí la de Gonzalo la verdad es que no hay semana aburrida en esto del baloncesto Llesta que dejamos atrás Illa que tenemos por delante no van a ser excepcionales lo primero como os decía va a ser preocuparnos de la situación deportiva y económica de uno de nuestros históricos el Joventut de Badalona el día veintidós es el día D para saber sí tiene opción de supervivencia íbamos a preguntar dentro fuera de la plantilla a veteranos ya histórico cómo lo están viendo cómo lo están viviendo lo que vemos por otra parte es que el Real Madrid sigue sólido arriba tras el traspiés en Barcelona en la Liga Endesa de la semana pasada en Europa los blancos van directo hacia posición de ventaja de cancha en la Euroliga la otra noticia europea aposta duda que Baskonia empieza a acariciar la opción del sí quién luchando por ser campeones de la Euroliga porque pueden pelear de hecho están octavos quitándole el puesto al Maccabi de Tel Aviv en esa lucha por estar en el Top ocho de la competición continental así que tendremos baloncesto europeo repaso de la NBA y estudio de las movidas que no sigan ocupando y preocupando la semana pasada vimos en este programa al presidente de la Euroliga Jordi Bertomeu hablando de cómo la propuesta presentada PIB al respecto de las ventanas fue podemos decirlo claramente Nietzsche consideró esta semana intuyo que influido por esas declaraciones ha tenido esta respuesta del presidente de la Federación Española de Baloncesto Jorge Garbajosa

Voz 0998 03:02 el presidente de la Junta de la Federación Internacional activar la Euroliga porque sí es cierto es que cuando los intereses de la Euroliga chocan con los intereses generales del barco español ahí sí que que no puede estar de acuerdo muchas cosas cuando tú dices que no haber acuerdo sienta la misma propuesta con lo cual no Transit Bhutto es complicado llegar a un acuerdo iba hizo algo en el mes de noviembre antes de la primera ventana cuando había solución para ellos lógicamente era una propuesta que teníamos claro que no era una solución definitiva en el tiempo que adelantar un día los partidos de Euroliga retrasar un día partido de la selección nacionales

Voz 0998 03:36 son cuando alguien no quiere negociar lo que me sorprende es que eh bueno en algunos momentos auto ponga la bandera de defensa de del jugador y que muchos partidos porque al jugador cuando ponemos más partidos y los queremos quitarle el hace bien pero para dárselos hablo Liga porque beneficia la selección creo que es muy difícil muy fácil de ver estamos hablando de un conflicto tan grave como que supone que él mismo ya que juega con la selección española juego un Barça Madrid por dos semanas en todo un año yo no me lo creo no es un conflicto el calendario el calendario es consecuencia es la punta del iceberg que concita mayor que es las pocas ganas tiene una buena que tiene Euroliga de negociar yo creo que con un poquito de buena voluntad aquí cabemos todos

Voz 0699 04:17 esto es la guerra que no cesa yo os juro lo que yo te lo digo de verdad me encantaría a sentar en un lado a Jordi Bertomeu Jutta Jorge Garbajosa y que se en y pudiéramos poner en común las posturas eso sí no parece que las posturas de Euroliga iba a esas quien sino más bien todo lo contrario lo que notar ya ni un minuto más en acercarlos al primer protagonista en este Play Basket lo podríamos elegir en Burgos donde al Pablo forzó hasta la prórroga el Barça acabó perdiendo pero abrimos en Málaga donde Montakit Fuenlabrada vuelve a mostrar los colmillos de revelación y ganó a Unicaja en una de las noticias de la jornada con quién estás Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 0111 04:52 hola muy buenas el temporal del Fuenlabrada sigue teniendo hitos como la victoria en el Martín Carpena que no es nada fácil ganar allí estamos con Christian Eyenga hola Christian cómo estás muy bien

Voz 0111 05:02 bueno vaya partidazo en Málaga una victoria más no cumple las importantes

Voz 4 05:05 sí eso muy muy molesta pero nosotros para apretó un poco el paso un poco como hemos seguido de transporte y los siguieron en Canada Malaga no es cosa fácil en Málaga se unen grandísimo equipo y nosotros hemos venido a competir se contentos para ganar aquí

Voz 0111 05:23 cómo fue el partido porque al final trabado estabais arriba medio controlado el partido el Unicaja reaccionó pero luego

Voz 4 05:29 estaba nosotros sabíamos que sea uno una una grande de punto que va va a correr va a ser todo eso pues nosotros en la cabeza abajo y a intentar a la mente de que no va a diez punto algo así nosotros estábamos compitiendo bueno al final el toro bueno contexto es verdad es verdad hoy el

Voz 0111 05:53 la cuarta plaza el factor cancha a favor en el playoff no es ninguna locura eh está ahí muy cerca de conseguir

Voz 4 05:58 los sí bueno pues no lo difícil tenemos mucho quién ponemos lo que podemos hacerlo pero sabe si la ACB no es una liga fácil pero ahora tenemos que intentar seguir lo mismo que vamos habla pasquines gustos pasta me difícil intentar así ponemos a computar

Voz 0111 06:16 secreto en esta temporada no el equipo que mantienen la línea altas

Voz 4 06:18 todo el rato si no tenemos estamos aquí te con pillamos cada vía vinimos a competir porque no sabe que no se pague gran ahora echamos quién es difícil leí muchísimo muy bueno y nosotros vamos allí siempre te lucha hay tentada ganó Khan ha sacado puntos

Voz 0111 06:36 pieza la cuenta porque digo que el playoff siempre difícil pero quedar entre los cuatro primeros siempre es mejor no claro bueno

Voz 4 06:41 que nadie va a ser un suenen por que un equipo como éste que era a los cuatro al al fuera a hablar es va a ser un sueño pero nosotros no pensamos ahora pensamos Opazo paso porque no hemos somos equipo como grande que ella pero nosotros vamos a ser capaces pocos tiros intentar ha sacado a punto estuvo

Voz 0111 07:00 se sume en Málaga la pasada temporada en el play off pero la gente te recuerda bien llevar

Voz 4 07:05 sí sí bueno aquí que me lo he dicho no iba bien quién está encantado jugáis himnos Haute malos un apóstata increíble pues eso por quien fuera ahora de la galería son mucho de Le Clézio mucho suerte

Voz 0111 07:16 enhorabuena creo en muchas gracias gracias iremos paso

Voz 0699 07:19 Basso dice Christian Eyenga paso a paso pero pase lo que pase el Montakit Fuenlabrada ya echó un temporal os hoy el primer protagonista al Congo en la presentación al segundo que no es otro que Luka Doncic el jugador del Real Madrid que está luchando por ser número uno del draft la NBA por cierto sus competidores en la entidad lo han puesto un poco más fácil porque han caído la mayoría decía que Doncic por lo tanto está jugando la Euroliga pero intuye que la temporada que viene esa competición lo va a perder por eso los medios oficiales de la competición europea han hecho un reportaje especial en ruso con llamada de El Chapo uno Johnny opinión del Llull incluidas

Voz 4 08:04 no no familia no

Voz 5 08:09 sí sí sí sí la verdad que sí es verdad que el no pero bueno no se puede desprender totalmente sirviendo para que todo es una linda temporada sí que me alegro mucho ha dado paso muy importante en su carrera ojalá que siga eso sí que se escuchaba algún consejo está pero algunos

Voz 6 09:08 esos chicos tan jóvenes que hagan lo que hacen en la pista pues sale uno cada diez o quince años Si bueno nosotros tenemos la suerte de que juega con nosotros es una pieza fundamental para nuestro equipo oí la verdad es que está haciendo un auténtico partidazo

Voz 7 09:26 he divertirse no divertirse en el juego

Voz 0699 09:31 la clave para el Report está bien bueno no está bien no está bestial pero es digo una opinión personal hubiera estado bien también conocer un poco más al loca te aquí en España porque Lucas ha guardado mucho de estrechar lazos con la afición aquí a través de la prensa yo esta temporada se guarda mucho de nosotros ya una pena sobre todo para los que os mola al basket también para nosotros como periodistas y creo que para él como persona y esto no es cosa del club sino del entorno de los blindando como si fuera una caja fuerte pero bueno aquí cada quién es cada cual nosotros somos Play Basket esto es la presentación del programa que sacaba y cuando esto sucede llegan los titulares que son los números de tratar a los dos minutos de lo esencial de la semana del planeta baloncesto qué tal lo he hecho muy bien siempre hola Marta Casas buenas tardes hola Pacojo es muy buena y tras la presentación los titulares los titulares son cosas de Marta Casas y lo primero los titulares son la Liga Endesa ACB lo primero el jugador más valorado de la semana

Voz 1509 10:24 pues por primera vez en su carrera ACB mira Sith Thomas Heurtel ha conseguido el en VIP y después de liderar la victoria del Barcelona en la pista del San Pablo Burgos con veintiséis puntos cuatro rebotes trece asistencias una recuperación para terminar con treinta y siete de valoración su mejor marca personal en el apartado general toco Shengelia siendo el jugador más valorado de toda la liga con veinte coma nueve por Partit máximo anotador de esa jornada también también del base francés del Barcelona Heurtel con esos veintiséis puntos con excelentes porcentajes de tiro además ochenta por ciento en canastas de dos puntos cuatro de cinco cincuenta por ciento entre es cuatro de ocho is setenta y cinco por ciento en tiros libres con un seis de ocho mirando las estadísticas globales de nuestro liga el máximo anotador vuelve a ser sirven Lander bonita lucha a la que está teniendo con Garín Il el jugador del Estu promedia diecinueve coma ocho puntos por partido por los diecinueve coma cinco del jugador del Zaragoza

Voz 0699 11:16 atención a quién es el mejor asistente de la jornada

Voz 1509 11:19 la Parador del fin de semana el líder en valoración en puntos y también en asistencias Thomas Heurtel con un total de trece pases a canasta que permitieron a su equipo sumar veintiocho puntos más batiendo además la mejor marca del Barcelona en la Liga Endesa mientras tanto Omar Cook con seis coma ocho sigue siendo el mejor pasador de todo a la ACB y el máximo reboteador no va a ser este no es el es Balbina el pívot del Gran Canaria ha sido el mejor bajo los tableros con un total de once capturas ocho de ellas en defensa y tres más en ataque las mismas que consiguió dio el jugador del San Pablo Burgos en el cómputo global el mejor reboteador de la Liga sigue siendo Henk Norel con siete coma treinta y cinco por jornada

Voz 0699 11:55 ya era estadísticas generales mejor recuperador fuck

Voz 1509 11:57 Campazzo con uno coma setenta y ocho por partido Max

Voz 0699 12:00 a mí con dos coma treinta y cinco

Voz 1509 12:02 el encuentro matador de la ACB Val Lincoln dos por jornada

Voz 0699 12:05 jugador que más falta reciben silban Landis Berger

Voz 1509 12:08 el Ibex y seis coma una faltas por partido el que más cometen Gregory Vargas con tres coma ocho faltas por encuentro

Voz 0699 12:14 que más balones pierde Gary mil con dos coma ocho

Voz 1509 12:16 nones perdidos por encuentro intento de la semana de playback

Voz 0699 12:19 que no vais a encontrar novedad posible en la posición de base no puede ser otro

Voz 1509 12:23 el pide la jornada Thomas Heurtel gracias a esos veintiséis puntos cuatro rebotes trece asistencias una recuperación para un total de treinta y siete de valoración

Voz 0699 12:31 escolta repite Nemanja ex jugador de uno

Voz 1509 12:34 Caja veinticuatro puntos dos rebotes una asistencia veinticuatro de valoración números que eso sí no sirvieron a los malagueños ya lo hemos escuchado para llevarse el triunfo frente al Montakit Fuenlabrada

Voz 0699 12:43 pero también es un clásico el máximo anotador de la Liga sí

Voz 1509 12:45 a Landis ver que ha vuelto por sus fueros veintidós puntos cuatro rebotes dos asistencias para terminar con veintiséis de valoración

Voz 0699 12:51 el ala pivot un jovencito si un chaval hito que están

Voz 1509 12:54 Ethan de que esta semana ha celebrado su cumpleaños número treinta y ocho Felipe Reyes el capitán del Real Madrid dieciséis puntos cuatro rebotes cuatro asistencias terminando con veintiséis de valoración en su mejor partido de la temporada en la ACB un Felipe que por cierto es ya el sexto máximo anotador en la historia de la Liga Endesa

Voz 0237 13:10 vamos a poner un toque exótico a nuestro vivo no espera

Voz 1509 13:12 Nos quedamos con anos sí que el PIB del Real el pívot del Real

Voz 1982 13:16 el Betis que fue una pesadilla para la defensa del Bilbao

Voz 1509 13:19 basket con sus veintiún puntos cuatro rebotes y veintiocho de valoración

Voz 0699 13:23 ya números NBA quién es el máximo anotador el que lidera

Voz 1509 13:25 puntos James Harden con treinta y uno puntos por partido

Voz 0699 13:28 en rebotes André dramón Se mantiene la primera posición

Voz 1509 13:31 con una media de quince coma ocho por encuentro el mejores

Voz 0699 13:33 asistencias Russell Westbrook que aumenta un poquito

Voz 1509 13:36 a su media sube hasta las diez coma dos asistencias de media por partido número uno en tapones Anthony Davis lidera esta estadística con dos coma cuatro por encuentro

Voz 0699 13:43 el mejor en robos de balón Vitor o la dipolo con dos coma tres por encuentro gracias Marta vuestras dando número vamos a poner letra al baloncesto mirando a Badalona donde esta semana se tiene que resolver ojalá que para bien el futuro de la Penya ahora contamos ahora sí como todos los estoy esperando a que salga Play Basket en la web de La Ser es que y un saludo sin sentido vamos a hablar de la Peña como nueva hasta Ricky Rubio aquí uno de los estandartes de de esa cantera saludando a los oyentes de playback que porque esta semana entramos en diez claves para saber el futuro del Joventut de Badalona los problemas económicos arrastran desde hace tiempo y se agravaron a finales de dos mil dieciséis y principio de dos mil diecisiete Jordi Villacampa su anterior presidente llegó un acuerdo con la alcaldesa de Badalona para la supervivencia del club y redujo la deuda de once millones de euros a los dos y medio de la actualidad de fuertes ha firmado unos acuerdos para la venta de los terrenos al Ayuntamiento pero parecían aportar luz desbloquear todo el problema económico pero ahora el Ayuntamiento exige la justificación de casi el gasto de un millón de euros antes de seguir con la ayuda ayuda que sindical que hable para que un histórico de España y de Europa dos aparezca lo ha aplicado en Barcelona graves de Sao buenas tardes

Voz 1982 14:50 buenas tardes perfectamente cojo eso sí bueno pues hasta vamos a intentar arreglar el tema

Voz 0699 14:57 como está ahora mismo todo Chávez bueno pues

Voz 1982 14:59 en la última hora la centramos en una reunión en la que que ha habido en el Pabellón Olímpico de Badalona donde ha estado a José Ramón Lete el secretario de Estado para el Deporte ha estado a la alcaldesa de Badalona representantes de los grupos políticos y la Generalitat de Cataluña Juanan Morales lógicamente el presidente de la Peña han estado más de una hora hablando hay consenso hay consenso político que es un consenso importante la última hora pasa porque el Ayuntamiento de Badalona desbloquee en su pleno municipal ese aproximadamente un millón de euros que necesita la Peña la ayuda en la Fundación basket europeo ya en el tema del patrocinio para que la Peña pueda seguir hacia adelante Juanan Morales pueda a sus accionistas decirles que el club no va la liquidación básicamente sería esto si te parece podemos lo escucha

Voz 0237 15:47 sí claro a Lete a José Ramón Lete

Voz 1982 15:50 ya Morales explicando después de la reunión cuáles eran sus impresiones

Voz 1129 15:53 lo que sería impensable que a la ACB no tuviera ya el baloncesto español baloncesto es mayor no tuviera al Joventut yo creo que tenemos que trabajar para que esto no ocurra lo acuerdo de voluntades que existen el acuerdo político existe y que son cuestiones meramente administrativas y técnicas que hay que resolver porque esto son problemas que tienen todos los equipos de ACB y segundo pasa para el futuro lógicamente por tener un control económico financiero que tenemos que sentarnos con la ACB porque yo lo que hay que disciplinar y tenemos que hacer proyectos realistas y sostenibles insolventes hasta el punto de vista financiero

Voz 8 16:35 el club no se disolverá esta semana en ningún caso porque no es un proceso inmediato yo ahora mismo no estoy en condiciones de descartar mide confirmar nada estoy en condiciones de constatar la voluntad de todas las partes que pueden echarnos una mano y se han comprometido a echarnos una mano para que eso no ocurra pero del mismo modo que que por parte de las administraciones hay una serie de requisitos técnicos que tienen que cumplir porque es su obligación por parte de los administradores de la sociedad tenemos una serie de requisitos legales que también tenemos que cumplir porque es nuestra obligación entonces eh no no no puedo ser más concreto porque necesitamos hechos concretos para tener respuestas concretas pero si yo no descarto pero soy optimista en el sentido de que no se pero

Voz 1982 17:17 bueno es optimista Juanan Morales también lo del Ayuntamiento pero hay que desbloquearlos eso sí hay que decir que el Estado el CSD va a aportar unos cincuenta mil euros en un plan que tiene para el basket base que no es mucho para la Peña pero que bueno todos son bienvenidos obviamente y en esa estamos Pacojó a ver si esta semana pues más o menos el equipo puede puede quedar económicamente salvado el tema de de la clasificación ACB eso es otra historia

Voz 0699 17:44 pues vamos a profundizar en la situación de la Peña con su capitán Sergi Vidal muy buenas tardes

Voz 9 17:50 hola buenas tardes cuanto de difícil se hace empezar

Voz 0699 17:52 a la semana y mirar lo que viene tras la derrota de de este fin de serie

Voz 9 17:58 bueno más que mirarlo lo que viene es que que intentaré ir poco a poco simplemente no no pensar en ello porque no nos iba a ayudar poner mucho esfuerzo bueno cada semana cada fin de semana ahí obviamente pues pues pensaba pero comida a largo plazo no no nada que no sea ayuda me voy a meter con las

Voz 0699 18:21 lo deportivo al haber tenido esa victoria tan cerca que se fuera por un fallo arbitral imaginas El Vestuario súper tocado después del partido

Voz 9 18:29 sí

Voz 0930 18:31 se bien muy muy tocado

Voz 9 18:34 está claro que que bueno te para para ganar sabemos que que tenemos que sufrir mucho sabemos que te tenemos que que pelear mucho Illa la situación pues obviamente cada vez va va pesando más va va siendo más mella hay situaciones como éstas pues pues te dejan te dejan tocado porque de alguna manera es como como que sea una una buena oportunidad bueno al mismo tiempo quiero hacer la lectura positiva es la que bueno que que es la línea a seguir que que mientras estemos ahí tendremos opciones que espero que que tarde o temprano por supuesto espero que que temprano pues por tengamos la la oportunidad de sumar victorias

Voz 0699 19:20 Sergi todos se decanta por una personal que pitan sobre Nacho Llovet de Jerome Jordan Llovet es un jugador criado en la Peña con el que tú coincidir este después del partido hablaste con él tuvisteis algún tipo de conversación no estaban las cosas para diálogos

Voz 9 19:34 no no no no por nada no pues Nacho me llevo medio excelentemente es algo lógico en casi todos los equipos tengo tengo amigos o gente con la que he jugado aquí bueno él estuvo involucrado en en esa jugada pero pero obviamente tiene que defender los los colores con los que juega muy y una cosa no quita la otra

Voz 0699 19:57 un mal recuerdo en el que celebradas tu partido seiscientos te juro que yo te llamaba para otra cosa de verdad

Voz 9 20:03 T bueno esto esto hace ojalá bueno que que cumple una una fecha especial pues se pudiera celebrar con victoria o o con un gran día pero pero las cosas vienen como viene mi hermano sí que que me ha gustado poderlo celebrar disfrutarlo de otra manera

Voz 1425 20:23 bueno no con el cabreo que que me estoy para acá

Voz 9 20:26 pero es lo que hay que hay como te digo me caso para mí es bonito es algo que bueno que no no se consigue todos los días pero ahora mismo pues bueno me me preocupa más el poder disfrutar de de victorias que no de de este digamos de está

Voz 0237 20:45 sí Prado expedito ya sé que no te compensa

Voz 0699 20:47 Sara pero yo vigente que a la que sangraba en las manos de aplaudir que te aplaudieron mucho en el Olímpico

Voz 9 20:54 bueno la verdad que que la gente está está ahí con nosotros sale con todo el mundo la situación en la que estamos a la gente está está volcado está apoyando sabe que

Voz 0930 21:06 eh

Voz 9 21:07 con qué sé yo sufre sí sí sí la gente bueno lo lo sufres desde fuera pues imagínate nosotros desde desde dentro de que bueno el caso que Albert Ventura o mio que hemos nació en Badalona que nos hemos criado aquí en el club que sabemos lo lo que significa esto para la ciudad

Voz 0699 21:25 en series son doce derrotas consecutivas ha cambiado de entrenador vosotros lo ponéis todo pero le encontráis explicación a la situación que Davis

Voz 9 21:35 sí obviamente en esta situación nos hemos metido nosotros solitos es una liga complicada te exige muchísimo muchísimos partidos se han perdido digamos por la por la mínima pero bueno tienes que estar ahí entonces cuando estás en dinámica positiva muchos partidos que que a priori posee pierden porque bueno se te acaban haciendo los últimos dos minutos largos cuando estás bien pues en la tranquilidad de afrontar los como como debe hacerlo

Voz 1963 22:10 cosa que cuando ya una mochila sido derrotas fue uno

Voz 9 22:12 no no es tan fácil la situación en los despachos

Voz 0699 22:15 tampoco ayuda a vosotros no podéis hacer nada pero supongo que eso genera un halo de inquietud que que es inevitable no que que estén vuestras cabezas también

Voz 1001 22:24 sí se sabe es es una una situación que existe es algo que

Voz 0930 22:29 es que es público pero bueno obviamente intentamos abstraernos al máximo posible como como suelo decir día ya bastante tenemos en preocuparnos de lo que hacemos en la pista o podemos preocuparnos de de los despachos creo que que se está haciendo una buena gestión creo que es un tema simplemente pues de de papeleo

Voz 9 22:53 y que espero que se pueda solucionar pero

Voz 0699 22:55 tramitan algo algún mensaje de tranquilidad esperanza en esta semana que es clave

Voz 0930 23:01 bueno yo en principio lo lo que digamos escucho lo que lo que me llega pues pues sí sí que sí que veo mensaje pues que bueno que todo el mundo puede estar por la labor todo el mundo quiere que ayudar sale de la importancia pues que está acuerdo se se cumpla para el club

Voz 0699 23:21 tú quieres jugador que siente lo que es la Peña de juro que está en la que no quiero hacerte pero bueno que significaría la desaparición de la Peña para el básquet español que ha sido algo que ha planeado en las últimas semanas

Voz 0930 23:32 bueno ha ido algo que que es obvio que bueno sería pasar entonces la desaparición de de uno de los clubes más importantes de España y luego bueno eso es algo que evidentemente los que son de la Peña o los que les gusta todo esto bueno les puede llegar más de cerca o no pero luego habría una una consecuencia indirecta es que hay un dato obvio y es que el Joventut el equipo que que más jugadores aporta la Liga en buen museo la española sino también a nivel nacional se a nivel internacional ha m de Hay y luego bueno muchos muchos jugadores también pues son las de la selección que han que han pasado por ahí con lo cual esa fábrica de de jugadores que luego pues bueno los puede disfrutar llevamos toda toda la Liga pues posee cerraría con lo cual pues pues solamente ese ese goteo que va saliendo pues pues pararía en seco

Voz 0699 24:35 ya te digo que los periodistas tendemos a ser dramáticos en los titulares pero para mi a nivel particular para un periodista que le gusta el baloncesto para la aficionado al baloncesto y supongo que para la gente del basket la desaparición de la Peña sería una tragedia así

Voz 0930 24:49 para mí lo sería ateo no me quiero poner en claro que que te voy a decir

Voz 0237 24:54 ya Pepe antes nacido aquí creado

Voz 0930 24:56 aquí yo ya iba de pequeño a ver al Joventut

Voz 0699 25:00 he órganos

Voz 0930 25:01 el antiguo es para mí ha sido parte de de vida Hay que claro yo no no quiero poner en en boca de otros lo que lo que significaría pero pero para mí para mucha otra gente pues pues obviamente sería serán otra sería bueno a nivel de de baloncesto español pues de lo de lo más grave que que ha podido pasar

Voz 0699 25:23 la última serie que se que él ya es complicado que le dirías a la gente que puede tener la llave de la solución y que pueda escuchar esta entrevista

Voz 0930 25:32 bueno que si realmente hay voluntad de solucionarla la situación porque que entiendan que que no que en cuestión de de de días pues pues puede hacer la la diferencia que que

Voz 9 25:47 club pues pues pueda seguir adelante o no con lo cual pues conocer intenten ponerse de acuerdo que entiendo que

Voz 0930 25:53 es que hay un unos patos

Voz 9 25:56 pero qué bueno esos pasos pues lo los acelerar al máximo pues sí

Voz 0699 25:59 el que den los pasos en la buena dirección Sergi muchísimas gracias por estar en Play Basket que hablemos próximo lunes de noticias mejores vale

Voz 9 26:08 muchas gracias a vosotros un abrazo hasta luego

Voz 0699 26:11 Sergi Vidal con nosotros en este Play Basket seguimos ahondando en lo que es la situación actual de la Penya Nino Buscató buenas tardes hola

Voz 10 26:18 más tarde Nino que sientes cuando ves al Cruz de toda

Voz 0237 26:21 tu vida en estas

Voz 1630 26:22 Miro primera mucha preocupación preocupación porque estoy viendo que tema el tema deportivo se ha unido que las cosas no van no van bien hay entonces esto siempre es preocupante porque la peña es un equipo que como tú sabes nunca ha descendido y de la primera élite de del baloncesto español entonces en estos momentos la preocupación es grande por mucho mucha gente que que quiere el baloncesto y tuvo mucha mucho aficionado de Badalona también está muy tranquilo

Voz 0237 26:53 Nino entre tuyo es inimaginable

Voz 0699 26:56 histórico del baloncesto se viera en una así en cualquier país que cuide su deporte no hubieran dejado llegar hasta aquí

Voz 1630 27:02 no a este problema este problema yo pienso que evidentemente son unos años atrás que se han hecho las cosas mal mal no no pensando que el tema económico siempre tiene que ir a unido al tema deportivo entonces yo pienso que no que no se ha tocado de pies en el suelo muchas veces saber los ingresos que tenía lo que gastaba

Voz 11 27:25 sí total

Voz 1630 27:28 en cada cada año iban endeudándose más endeudándose más endeudándose más que esto

Voz 12 27:32 no no no no no ha sido bueno y entonces ahora ha llegado el momento

Voz 1630 27:37 que se ha hecho irrespirable Hay entonces a hacer las cosas

Voz 1963 27:41 mal pues

Voz 1630 27:44 la donde se ha llegado lo mismo voy a decir una barbaridad

Voz 0237 27:46 si además te permito no sólo te permito sino que tienes todo el derecho a corregirme yo creo que hay un error

Voz 0699 27:52 que es querer vivir al sol del Barça quiero decir ser segundo Fútbol Club Barcelona de de Catalunya si el Joventut de Badalona hubiera querido seguir con la filosofía de cantera y apostando por eso hubiera llegado igual de alto que habiéndose gastado pastores en otra cosa para tratar de ser un nuevo Barça el Joventut ya tenía la identidad por sí mismo de haber sido de ser un grande

Voz 11 28:14 me dice eso es un poco la raíz

Voz 1630 28:17 el club no han sido estas no siempre trabajar trabajar con con una cantera que es inagotable y entonces despegar si algún año en esta cantera te sale una hornada muy buena poner competir con con gente que tiene más dinero que que son más grandes y entonces seguir con la de baloncesto de baloncesto de baloncesto estas raíces es lo que teníamos cuando nosotros estábamos sabíamos

Voz 1963 28:44 que me ha ido muy difícil ganar uno

Voz 1630 28:47 título que pero la gente de Madonna era consecuente pensaban de que que seis ese se podían sacar jugadores de la cantera o jugadores de cerca de la cantera que qué hacíamos un grupo humano muy fuerte entonces podíamos llegar a competir para conseguir un título

Voz 0237 29:05 Payne en cinco años ocho años

Voz 1630 29:08 esto materialmente es el profesionalismo se fue yendo hacia abajo se continuó con una mentalidad de pensar que pudiera luchar con los grandes histórico los grandes no puedes luchar es que el baloncesto ha dado un paso muy

Voz 0301 29:22 hacía adelante que esto ha llevado a llevado

Voz 1630 29:24 a muchos equipos de pensar de que pueden competir pero no puedo luchar con los grandes lo diferencia de presupuestos son muy altas mucha diferencia hay entonces aquí es donde se marca la diferencia de equipos que tienen dinero y equipos que no lo tienen hay que tocar de pies en el suelo ya hay que saber lo que tienes entre manos y entonces competir con los grandes es muy difícil es muy difícil pero puede hacer lo que lo que a raíz tiene que tener un club de cantera como son el Estudiantes Juventud que son gente que ha trabajado siempre con con gente de la casa piense que el Justus hay quinientos chavales siempre jugando quinientos chavales jugando constantemente para porque piensa que algún día pues se dan

Voz 1963 30:07 parate para llegar a ser algo importante no baloncesto

Voz 1630 30:10 no poder jugar en el primer equipo esto es esto es lo que el Juventud sigue teniendo es su principal activo el y tú tienes una timo que no puede desaparecer tiene este activo quinientos niños que están jugando constantemente todos los días para poder jugar a baloncesto y poder jugar en su juventud Isi Disi pueden más arriba entonces yo pienso que pase lo que pase en juventud tanto si baja como sino baja el Juventud contiene continua tiene junto Badalona es una ciudad de baloncesto ya hay mucha gente que tiene interés también en que el Juventud se esté donde esté continúe en el baloncesto esto yo pienso que el Juventud no desaparecerá para ello Badalona tiene que hacer un esfuerzo en el tema económico

Voz 0301 30:57 que parece que al final lo va a hacer

Voz 1630 31:00 partir de aquí pues pensar juventud baloncesto a veces te toca como algún equipo pasado que ha tenido que bajar yo pongo el ejemplo yo desde el Atlético Madrid bajo una segunda pero después recuperó Ivo obvia sobre el Atlético de Madrid y ha llegado conseguir un campo propio cosa que no tenía

Voz 0699 31:20 pues ojalá la peña siga viva mucho tiempo y desde luego que económicamente se encuentra una solución deportivamente confiando en la cantera ya han demostrado muchas veces este equipo que no sólo es capaz de sobrevivir sino de vivir también entre los grandes lo que habéis escuchado de Nino Buscató no

Voz 0237 31:40 es alguien que tenga el corazón rojo como lo tenemos los demás

Voz 0699 31:43 Nino tiene el corazón de color verdinegro no quiero andar mucho pero algún día le pediré a Nino que no cuenten lo que nunca ha contado de papel ves en blanco de ofertas de clubes importantísimos cuando él jugaba al baloncesto de primer nivel en España y en Europa que Nino rechazo simple y llanamente por seguir perteneciendo a la pena

Voz 0237 32:05 ahí lo dejó Nino un abrazo un abrazo muy grande

Voz 13 32:08 venga ánimo Peña que seguro pasada mantenga

Voz 0699 32:12 ojalá sea así no sé de quién es la culpa pero sí sé cuál es la solución si dejamos morirá una histórico con problemas estamos haciendo un duopolio del deporte el mensajes os hoy Madrid Barça o tenéis un banco detrás lo vais dado para que un club funcione yeso no creo que lo quiera nadie con buena fe en el deporte y en la política son muchos los que están escaneados con dos que dieran un paso adelante habría salvación aquí de un histórico como es el Joventut de Badalona a ver si se animan a lo que es a repasar la actualidad de la Liga Endesa llame hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket un saludo Madrid también Pablo eternas hablar de los problemas de juventud vamos a hablar de los problemas de los demás bueno de los problemas buenos momentos porque la liga sigue vendiendo muy cara por ejemplo la plaza de playoff una de descenso yo diría que también va está pelea Villa el orden de puestos de playoff para llegar yo creo hasta la última jornada buena va vamos a analizar en vez de dar titulares siga por ahí Javier ve aquí estamos añaden añadimos a al dúo que acompaña a Xavi hola era lo alza buenas tardes

Voz 10 33:15 hola Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 0699 33:16 qué tal muy buenas cómo estáis Xavi que partidazo en Burgos eh

Voz 1982 33:19 bueno yo pensaba que Burgo los le ganaba al Barça

Voz 0237 33:22 vale sí sí sí yo estaba convencido porque

Voz 1982 33:25 jugaron francamente bien el Barcelona bueno pues fue el Barça aquel de la cara B que digo yo no lo que pasa que al final pues se pusieron las pilas no estuvo Heurtel realmente espectacular hay una cosa y otra la prorroga pues ya le costó al Burgos pero yo creo que dale un mérito tremendo al al muros quizá un partidazo y estuvo a punto de ganar

Voz 0699 33:43 es verdad que hay que darle méritos a San Pablo Burgos largo pero hay que darle bueno el Barça tendrá que empezar a construir el monumento Bertelli siga haciendo partidos así eh

Voz 1425 33:52 bueno es el récord creo en el equipo así que ser un partido loco semejante cantidad de punto cuando yo creo que él y Tomic es la prorroga son el factor que desequilibró la balanza ante un Burgos que parece que con los súper grande y los trasatlántico se crece por el partido del Real Madrid que hizo en su en su cancha San Pablo pues también estuvo a la altura de de dar el susto y la campanada en están metidos en la lucha por abajo

Voz 0699 34:14 es verdad que San Pablo Burgos tiene un talante admirable contra contra los grandes eh

Voz 1576 34:19 sí sobre todo yo creo que lo bueno que tiene ese equipo es que estaba concebido con la idea cuando cuando llegó a la ACB de que iba a sufrir prácticamente hasta el final sí lo tiene claro le va a tocar sufrir hasta el final pero lo va a hacer lo va a hacer bien si yo creo que es más fácil desenvolver te cuando todo el mundo piensa que vas trabajo y estás abajo que cuando es un proyecto quizás con otro tipo de alicientes y al final Tévez

Voz 0237 34:44 también te digo he Xavi que dijo es el partido que ya le venía bien el Barça ganar un choque apretado eh

Voz 1982 34:49 sí hombre claro porque es que lo que pasó en el Pireo de ganar de esta manera al Olympiacos bueno no sé exactamente yo aún aún lo he visto otra vez el partido no encuentra una explicación porque galo viendo al Barça como he visto en el último año y medio pues claro pasa allí y ganas de esa con esa solvencia y parece claro yo creo que Pesic ya le va bien efectivamente que un poco el equipo sufra porque claro no siempre esto del del pinar

Voz 0699 35:15 no no lo del Pirineo lo del Madrid en los colegios

Voz 1982 35:18 ah y por cierto el Madrid

Voz 0699 35:20 yo que ya se olvidó del diente de sierra ya en Zaragoza volvió a ganar después de venir ganando de de la Euroliga

Voz 1425 35:26 sí para mala noticia para los aficionados para que realmente también están metidos en esa pelea que vieron como un favor Campazzo para mí con mando en plaza en este equipo volvía a dar un un recital muy repartiendo jugaron un Real Madrid que como hacemos siempre no es capaz de en Granada esa velocidad de crucero pues hay muy poquitos no en la Liga son en Europa que les puedan servir

Voz 0699 35:49 J tala que Pablo Laso ha dicho hoy al lado de la recuperación de Llull la palabra días

Voz 1576 35:57 sí yo creo que un poco el access no estamos estamos todos como locos porque vuelva yo creo que sí

Voz 1044 36:05 que no sé si la palabra

Voz 1576 36:07 que se o expresiones que se cumpla favor pero todos veíamos en la Copa como el pistoletazo de salida aunque parecía demasiado Just y al final bueno pues se cumplió que todavía no estaba ni mucho menos para la cita de de Canarias pero en cualquier caso si ese tal le faltan días yo creo que va a marcar la diferencia de la temporada del Real Madrid yo creo que con Llull cuanto antes para coger ritmo y que esté si llega el Real Madrid da al al cruces o a la Final Four en plenas condiciones ya con un mes y medio o dos meses de de temporada no es lo mismo a que Si tiene muy pocos días y al final su su paso por esas competiciones es testimonial yo creo que va a marcar la temporada del Real Madrid la aparición de Llull si es cuanto antes evidentemente va a estar clave en los momentos finales

Voz 0699 36:57 me toman para que no todo sea la lucha de los dos de siempre

Voz 0237 37:00 que hay que decir Xavi que Montakit Fuenlabrada

Voz 0699 37:03 pase lo que pase en la temporada ya ha hecho una campaña de la ACB como para enmarcar y lo último ha sido ganar en Málaga en el Martín Carpena que es una cancha súper difícil hombre era otro reto

Voz 1982 37:14 ahí bueno pues se le quedaba alguno esta temporada pues mira ahí va a ganar en la pista de de Unicaja y además gana pues mostrando una fortaleza tremenda no sé qué poderío sí sí sí podría yo creo que bueno que es un equipo que en un momento determinado te puede dar un susto en la primera ronda de playoff y al que le tocaba vamos a ver porque creo que fue labrada pues va a estar no entonces bueno muy bien muy bien la verdad es que la temporada estaba la Copa le más no se puede pedir

Voz 0699 37:42 es verdad que otras temporadas Lalo pues tiene a Marko Popovic que es buen jugador letal Musavi a mí es que este año son muchos los que los que acompañan porque nos llena el Roland Schmitz como el último partido sea son varios eh

Voz 1425 37:55 sí y además ha sabido el entrenador meter en dinámica y hacer sentir importantes a más jugadores no en un perfil como visto muchísimos casi muchísimos años la liga un equipo que está bien armado pero tiene dos o tres Bombers y sobre esos recae todo

Voz 9 38:10 eso el labrada obviamente pan como

Voz 1425 38:12 ha hecho nuestro tienes increíbles virtual pero ha mostrado todos los que son capaces de dar el paso al frente y tienen muchos héroes anónimos

Voz 0699 38:22 sí sí es así lo que pasa es que entre los héroes y lo que no son héroes los anónimos y los que son aficionados lo que están pensando tal allá por poner a sonar es tratar de obtener el factor cancha ser de entre los cuatro primeros y ahí a partir de ahí pues que les quiten lo bailao eh

Voz 1576 38:39 mi lo tienen en su mano está una notoriedad lo de de de Barça de Valencia y de Baskonia ahí los tres sobre todo a jugando digo partidos de competición europea pues se pueden meter alguno en en julio pero lo que está claro es que yo creo pero que marca las diferencias de una lo que ha marcado la diferencia desde esta temporada el fue la verdad que tu preguntabas con respecto a otras con también lo ha hecho bien la Copa es la regularidad yo creo la regularidad del bloque no dependen de uno

Voz 1963 39:07 jugador como otros equipos que que que

Voz 1576 39:09 básicamente el esa que las castañas del fuego sino que es un bloque cuando tienes un bloque tienes equipo con con con mayúsculas al final eso lo puede llevar mundo pues prolongar mucho más el tiempo y es lo que está pasando a apalabrada por supuesto que yo creo que lo va a poner caro a los tres de arriba por esa plaza

Voz 0699 39:25 hace un ratito hablábamos a eso de los problema económicos de el Joventut de Badalona no podemos hablar de los problemas deportivos pero sobre todo de del más cercano que fue el final del partido contra Obradoiro el pollo que se formó con lo Sarver

Voz 1982 39:39 pues sí sí sí hubo hubo lío en esa última jugada donde la Peña bueno anotó pero el árbitro pues anuló esta canasta y además dio personal en ataque de Geron Jordan lo que hizo que Llobet anotara uno de los dos tiros libres y la Peña perdiera hay que decir cuando acabó el partido Juanan Morales el presidente de la peña bajón los vestuarios yo por la información que tengo ningún momento insultó a los árbitros como se ha dicho pero sí que les recriminó que vieran el vídeo y que la verdad se mostró muy enfadado con ellos y posteriormente la peña lo que ha hecho es enviar un informe

Voz 14 40:11 hala a la ACB para denunciar

Voz 1982 40:15 lo que ellos entienden fue un malísimo a arbitraje de este partido llegue a ver qué es lo que sucede pero sí sí hubo lío grande porque claro es que nos estamos jugando todos mucho no decía Morales esta mañana hiel cree yo creo que con buen criterio esto ya es una opinión mía que en los partidos donde hay cosas que que hay equipos donde se juegan mucho tienen que ir los mejores árbitros me da la impresión de que el sábado en Badalona no vinieron los mejores la

Voz 0237 40:39 también hemos hablado mucho lo segundo

Voz 12 40:41 eres árbitros tampoco

Voz 0699 40:43 a lo mejor tampoco los terceros digo que el lo comentábamos con Sergi Vidal precisamente en la entrevista hace un ratito yo le preguntaba por Nacho Llovet porque Nacho Llovet es un jugador que que se ha formado en la peña que es un jugador que tiene pasado Peña que vamos lo digo sinceramente a mí me extraña mucho que yo Pérez para forzar eso de manera premeditada para nada

Voz 1425 41:04 ya sé pongo la mano en el fuego protesta esté ese chaval lo ha mamado ya sido capitán de su equipo claro

Voz 12 41:11 bueno hay que defiende unos colores no en el partido no noble si SGAE está fastidie está fastidiado por la situación de la Peña Costa que están muy fastidiado

Voz 0237 41:19 que fíjate por ahí fíjate si os consta que me pasa

Voz 0699 41:22 harta lo lo que ha colgado Nacho en las redes sociales pone Llovet tengo muchos amigos muchos compañeros y la sigo considerando mi casa la Peña he pasado media vida allí toda la polémica esta me duele más sigo afectado por cómo fue todo se está haciendo muy difícil para mí no hago zapping pero tampoco pito Yola es opciones sobre el entrenador sobre Carles Duran dice quiero pensar que todo fue un calentón porque Carles Duran dijo de la última jugada le le han pitado sobre el tío que más Flo lleva haciendo los últimos años bueno dice Nacho Llovet quiero pensar que fue un calentón aún así me tiró a los lobos IM responsabilizó de la situación del club en este sentido estoy muy dolido ha sido una casualidad la que me ha puesto hoy en uno de los momentos más difíciles de Mika Herrera

Voz 1982 42:08 yo yo quisiera hacia una cosa Pacojo tienes que todos sabemos somos somos periodistas aquí los call entones yo me quiero muchísimo a Carles Duran ya Nacho Llovet ya no di ni te cuento porque lo he vivido allí en Badalona los calentón es pasan cuando un partido se acaba le mete un micro ahí a a un entrenador a un jugador ya está muy caliente y te suelta esta rajada pero es que Carlos Durán esto lo dice después de veinticinco minutos que ha acabado el partido iba en la valoración inicial sin que nadie le pregunte nada ojo eh

Voz 1576 42:39 muy desafortunado bueno sí

Voz 1982 42:42 yo de calentón insisto podemos discutir pero yo creo que él ya tenía ganas

Voz 0237 42:46 sí claro de Pam señalara a Llovet no

Voz 1982 42:48 está claro que no está claro pero bueno yo

Voz 0237 42:51 por eso sí y lo más grave

Voz 1576 42:53 dejó perdona es intentar mezclar que la situación de un final de partido condiciona todo lo que está pasando el club quiero decir si al final el la Peña baje que que que esperemos que todavía tenga tiempo para no hacerlo no va a ser por la última jugada de Nacho Llovet

Voz 10 43:08 pero si desaparece económicamente que parece que van

Voz 1576 43:11 visos de arreglarse luego veremos a ver si tiene arreglo no va a ser por Nacho Llovet Carles Duran hombre situación de ser muy complicada allí dentro lo que están pasando pero ha estado muy muy muy muy desafortunado

Voz 1982 43:22 lo que más lo que sí que tala es que efectivamente no tiene nada que ver pero sí que es verdad lo que decíamos al principio de la conversación que tú un partido donde hay un equipo que se juega el descenso tienes que enviar a los mejores árbitros a los árbitros que te puedan solucionar la papeleta porque es que fue un desastre el arbitraje fue un auténtico desastre

Voz 0699 43:41 en a ver me quedan tres cosas la primera es la que le va a hacer ilusión levantar un poco el mal sabor de boca del Joventut que es lo de Mora Banc Andorra que estoy si está séptimo el equipo pero bueno

Voz 1982 43:54 no está claro si no

Voz 0699 43:57 defenderlos