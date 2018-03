Jaime Urrutia: “‘Camino Soria’ podría haber sido ‘Camino Cuenca’”

Voz 1 00:00 nuestras cientos de escribía para poder vivir a obras quiero vivir para contarlo la tangente de los libros con Benjamín Prado

Voz 0313 00:19 Ali vota fueron dudas Menlo Benjamín Prado buenas tardes amigo qué tal Carriço visto poner cara cuando contábamos la historia de los éramos pensando que la gente lleva

Voz 0281 00:27 corriendo delante de los toros en los Sanfermines siento cierro de España desde hace doscientos años que también es por un afán de notoriedad si te pilla el toro más famoso

Voz 0313 00:36 pero no sólo los Sanfermines tienen otro tienen algún otro sí sí yo pero hay es esa esa por me pone de los Mehr el peligro y la fama la eventual está siempre estaba ahí me debo haber hecho Mayol Javier Sagarna director escritores buenas tardes bola tocarla bueno esa es una selección de libros en la que a veces no hablamos de libros pero si de letras Camino Soria el mítico legendario el inolvidable disco de Gabinete Caligari cumple atenciones tentado la ropa treinta años tres décadas que más que menos era insolvente veinte joven de hecho algunos o bastantes de nuestros oyentes ni tan siquiera eran cuando escuchamos esto por primera vez

Voz 3 01:15 ah

Voz 2 01:31 no

Voz 0313 01:54 Jaime Urrutia buenas tardes amigo puestas bienvenido muy elusión incluso celebrar esto además joder con los dicho lo de los treinta años ya ya ya y si hay que parecer paradigma irá

Voz 0850 02:06 en el año ochenta y siete yo recuerdo que se habían cumplido los veinte años pero sí de los Beatles y nosotros habíamos fichado para ese disco con EMI que era la la discografía que que edita los discos de los Beatles y fui allí había unos recortables Dalí cuál de de los veinte años

Voz 0313 02:25 a mí me parecía muchísimo no

Voz 0850 02:28 lo era lo era pero eso hace treinta años se caminos salidas son pasamos mucho más rápida

Voz 3 02:34 oye

Voz 0313 02:54 estoy pensando con esto de que hablábamos con la psicóloga de los que suben de Sagrada Familia de una viga para estoy pensando en las fotos del libreto de Alberto García Alix que cuenta el mismo que estaba borracho usos que se perdieron bastantes mundial llovió se perdieron no sé que yo prefiero mil veces una fotografía de esas me parece mucho más de verdad que este desafío perpetuo en el que estamos metidos los veteranía que no se como sexo

Voz 0850 03:20 no teníamos el disco acabado nos fuimos a Soria con con Alberto Alice P yo no no habíamos estaba en Soria nunca a pesar de que vaya mucho

Voz 0313 03:31 de la historia del título otra vez era

Voz 0850 03:33 que la gente nos decía que si quisiéramos de Soria teníamos familia en Soria no es la primera vez que íbamos y recuerdo que las fotografías tienen tuvieron algo que ver porque mira no nos bañamos en el juego en el Duero al acabar la sesión y después nos contaron que que habíamos corrido un gran peligro porque ahí hay hay corriente corrientes internas muy muy

Voz 0313 03:58 muy fuertes que nos podíamos saber ahogado también lo estaba pensando no podíamos Si sigamos hoteles móvil nos hubiéramos hecho alguna foto cuenta la historia que hay gente que no ve alguien que nos miraba de esos que nos tayiko eh no era creando un cuando cuando salió el disco cuenta la historia del título del camino so riesgo de Camino Soria tiene no lo de Cuenca todo

Voz 0850 04:17 sí en mi hermano el mayor y que cantaba la lotería de Navidad el soniquete de dónde va tu primo o camino Cuenca donde va todo vuela camino Cuenca haciendo una gracia ante la pesadez de de ver los niños ahí el sorteo de Navidad no a mí me quedo pero se me quedó grabado dónde va dónde va tu primo camino no sé dónde cuando cuando gabinete íbamos en la furgoneta lo hemos decir a veces dónde donde vamos hoy camino Cuenca camino bueno eso fue la raíz de eh de la del del título de la canción después nos dimos cuenta que Soria tenía unos motivos por el con los cuales hacer una canción tan poética y tan tan tan con ese ritmo tan melancólico elegimos Soria en vez de Cuenca

Voz 0313 05:04 la formas menos lo he contado ya una vez más hay gente que no lo sabe lo de las fotos de Alberto está muy bien porque si Berto García Alix desde luego parece cualquier cosa menos aún selfie porque es un tipo con el que se pelean todos los museos del mundo no es tan bueno esta fue tan capaz de resumir una época con sus fotografías que yo cuando pienso en los años ochenta los veo en blanco y negro porque lo que veo son las fotos de Alberto García Alix Icon Camino Soria pasan poco parecido no también es una fotografía de esa época tú escuchas yo vueltas en estos días el el disco yo también yo he dicho joder pero si es que esto es la banda sonora de mi vida también no

Voz 0850 05:40 no

Voz 0313 05:41 además el disco lo hicimos en blanco y negro queríamos la referencia queríamos hacer algo muy sobrio teníamos la deferencia de disco Blanco de los Beatles

Voz 0850 05:49 no sólo poner Camino Soria de Caligari

Voz 0313 05:51 el Ike más que al Alix que era ya nos había hecho fotos para otro disco

Voz 0850 05:56 los que a un fotógrafo que que sólo hacía fotos en blanco y negro no muy raramente ha hecho fotos en color

Voz 0313 06:03 camino a los que consideraba auténticos porque sino horas enteras selectivo selectivo selectivo ya llevamos muy buenos amigos del Camino Soria y yo no sé si vosotros sabíais no tengo ni idea si uno cuando se opone a crear es consciente de que eso va a tener un impacto grande no es oro creo que no se sabe nunca y ahí debe jugar también su parte el factor suerte la suerte como todo el mundo sabe bastante resbaladiza

Voz 5 07:22 qué qué libros le le pegaría Ana a Camino Soria

Voz 0850 07:26 a Jaime hombre hablamos en las letras a mano sea que que que que que el marchador libros les dio y me he enterado yo porque yo cantaba Araganda ya ya ya lo sé lo sé lo sé porque si no yo no quería en aquella época cuando me inspiró para componer la letra D de la canción

Voz 5 07:46 Jon me puse a leer el Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer

Voz 0313 07:52 déjame que te cuente a Jaime una historia sobre su disco que él no sabe si se alimente de libros no cuenta

Voz 0281 07:58 yo iba mucho con Rafael Alberti cuando era muy joven

Voz 0850 08:01 dos

Voz 0281 08:02 el que hacía lo que él llamaba viajes literarios es decir un día cogíamos el coche íbamos a a Segovia el huerto detenía a San Juan de la Cruz otro día íbamos a Ávila debíamos un dedo incorrupto de Santa Teresa que había en un convento Decía menos mal crees comunista me tienes este olieron una iglesia pero bueno muchas veces llevamos a Soria muchas veces deseamos a Soria porque le gustaba mucho ir a la tumba de Leonor la mujer niña de Machado siempre miraba la tumba de ponía a Leonor de Antonio siempre decía lo mismo que humilde de rafia aquí con los famosos que era el Jay sólo puso a Leonor de Antonio

Voz 0313 08:33 ha sido Isabel la música que le ponía yo a al ver que cada vez que vamos a Soria voy a hacer Isabel lo que decía siempre Albert esas mi curiosidad sabes lo que decía decía está muy bien pero que no le puso la el camino a Soria no yo tengo otra

Voz 0850 08:49 anécdota sobre eso en el ABC y escribía la primera página Fernando Lázaro Carreter el eran sí señor filólogo escribía en aquella negarle la palabra es la palabra una vamos una editorial lo hubiera diaria parecen dos días crío vamos a ver estos chicos que están de moda que se llaman Gabinete Caligari porque San Sorvino absorbido la preposición hacia como moco porque lo normal es decir camino a Soria o hacia Soria no eso no se hizo muchísima gracia no que hay un filólogo

Voz 6 09:23 español tan afamado

Voz 0313 09:27 dijera lo mismo que dice decía Rafael Alberti bueno para nosotros era era todo lo contrario era decir porque la gente está acostumbrada del Camino Soria no porque lo decía mi hermano donde la tu primo camino Cuenca y así va a quedar hombre así saquen sus hoy el jefe mejor las las canciones que las personas depende

Voz 0850 09:48 eh hay canciones si hay personas de estas concretamente han envejecido muy bien el modestia aparte creo que el disco ha envejecido súper bien y bueno las personas desde difícil pero buen disco envejece bien eso está claro

Voz 0313 10:03 incluso un disco creado que nació en un aire en un contexto tú has contado muchas veces de de melancolía que yo por cierto te quiero preguntar una cosa yo quería preguntarte esta canción que es un homenaje un recuerdo para que sepa saxofonista del del grupo que había muerto tiempo antes pues una canción que uno imaginaria como una balada ven como un incauto es una canción festiva o lo que by las que que exalta es que me imagino que es como traerlo o no sé

Voz 0850 11:20 qué del efectivamente los dijo algún día de su memoria de gustaría que celebraran su entierro como en Nueva en Nueva Orleans no sé si con la con la música Saúl y bueno fue una homenaje de hecho de una forma castiza más bien un pasodoble no que cantaban torero qué celebrando yo creo que el éxito del disco también es que no no es melancólico sólo tiene canciones bastante alegres señala un disco muy variado también tiene de melancolía tiene la la alegría

Voz 0281 12:13 sobre esto que estamos hablando de cómo envejecen o vamos

Voz 7 12:16 que en ese caso que envejece muy bien la vigencia de estas canciones que bueno cada viernes muchos viernes cuando tenemos aquí grupos de lo que llaman la movida indie cada vez que hace el análisis aquí Iñaki de la Torre y habla de que tienen cierta reminiscencia Urrutia Gabinete Caligari sí es uno de los principales piropo que dice aquellos que se le el salto al mundo eso es tú tú notas esa herencia que que habéis dejado el lo que digo es la música indie por ejemplo a mis hijas cuando le pongo esa música acústica de Gabinete Caligari dice sí que me gusta porque parece la música moderna de

Voz 0850 12:48 ahora no la verdad es que sinceramente no noto mucho Labedra Éramos un grupo muy raro no para empezar y creo que otros grupos de los ochenta han dejado más más peso no sé por qué no sé si soy es es beneficioso Éramos un grupo bastante siniestro en el buen sentido de la palabra edita un tanto raro uno no es difícil de imitar por supuesto que hay gente que de once a seguir hoy nos conserva la memoria de Podemos tres influencia pero no es el clásico grupo de los ochenta que ella está y que como de moda

Voz 0313 13:27 pues era que que Loquillo que hay que no es una persona tampoco muy proclive a los elogios se a las grandes fastos en vez de ha dejado dicho ahora que no nos escucha nadie que Gabinete Caligari ha sido la mejor banda sonora que ha tenido el Madrid de la democracia

Voz 0850 13:40 bueno te pones colorado del Madrid de la democracia en se eh no no me pongo colorado con los colocó y se que con los amigos también bueno es una eso

Voz 0313 13:50 es capaz de hablar bien hasta de los amigos

Voz 0850 13:53 a eso iba precisamente

Voz 3 13:59 la pena

Voz 0313 14:33 oye Heine de vamos a atracar un poquito eh después seguiremos escuchando canciones del disco Camino extraer algunas recomendaciones literarias como todas las semanas pero nos va a acompañar en eso de hacer de jurados quiere decidir cuál de los tres finalistas del concurso relato pasa a la siguiente fase desgravar en un ratito la tenemos no tan veinte minutos para las siete de la tarde a las seis en Canarias hoy La Ventana de los libros Nos avenido con música incorporada estamos aquí encantados con Jaime Urrutia Pando expresaba

Voz 0281 16:59 pensando en Soria treinta años después tan eran tan buenos nos gustaban tanto hicieron tan famosos que ha Caligari no llevaba no llegaba nadie fondo decía los gabinete yo no he dicho Gabinete Caligari entero en Lérida

Voz 0850 17:11 tiene realmente al bien de cierto ya había gente que nos llama Gabinete Caligari cualquier cosa pero menos Caligari porque la verdad tampoco no pusimos el nombre bastante pretencioso y la gente tampoco sabía tanto de cine para saber que la película El gabinete del doctor Caligari no pero bueno son anécdotas que pasaban disciplina éramos efectivamente los gabinete treinta años de Camino Soria pero ya saben los oyentes de La Ventana que aquí cada lunes Benjamín Prado nos trae una efemérides literaria hoy

Voz 8 17:56 sí

Voz 9 18:01 tu puedes volver al que a la vista ya que como un allí interminable bien a eh

Voz 0313 18:16 en hablamos Benjamín

Voz 0281 18:17 pues ya lo sabe todo el mundo podíamos hablarlo de Paco Ibáñez gobiernos solo Agustín Goytisolo murió en el año mil novecientos noventa y nueve se cayó de un balcón le supo bien si era un suicidio dadas sus tendencias depresivas muy acusada así sus fin su alcoholismo y demás Ozzy como dijeron en su familia se cayó accidentalmente mientras arreglaba un punto bueno hay que tener en cuenta que los seguros si te suicidas no pagan entonces es un dato a tener en cuenta tampoco tiene a un gran poeta era uno de los grandes poetas de la Generación del del cincuenta la famosa Escuela de Barcelona con Carlos Barral con Jaime Gil de Biedma uno de los mejores y poemas de amor escribió yo creo en toda la posguerra también poesía comprometida era amigo de todo el mundo yo recuerdo de una dependía José Agustín unas fotos para ilustrar una entrevista que que le había hecho y me mandó fotos con Feli Nickon ni con Albert y con Moravia con era impresos Andre reconocía a todo el mundo todo lo todo lo quería sobre esta canción tengo una anécdota muy divertida conoce Palabras para Julia una palabra dedicada a subir a su hija y una vez más un día estábamos en Madrid en la plaza de los Cubos Un a Rafael Alberti vino José Agustín como venía de vez en cuando Rafael le dijo a verdad

Voz 10 19:35 a qué hermosas a campeón de tan extraordinaria verdad que bonito que bonito

Voz 0281 19:39 esto poema para un amante verdad dijo

Voz 10 19:42 Agustín Ono Rafael no es para un amante para mí

Voz 0313 19:44 G Rafal Dijon dos las que cosa tan asquerosa

Voz 9 19:58 cómo habrá piezas encaste en trece días muy tapado con cada día aquí me que aquí me Nati quizá es ya ya eh a está en contra las

Voz 0313 20:37 prebenjamines ha venido extremadamente poética más poético que nunca porque faltan dos días para que se celebre el Día Mundial de la Poesía y hoy tenemos algunas recomendaciones muy concretas por ejemplo

Voz 5 20:55 en qué piensas desde que trabajas en las industrias cárnicas desde que las máquinas se han convertido en un tratando de música concreta en qué piensas cuando sales del polígono El la inmensidad de la noche al astrología y mirar lo desconocido es mirar Granada en el trayecto hasta casa y eso que no tiene escasa microondas un frigorífico uso una cama y un calendario porno no son una casa en el comedor mientras todos comen en qué piensas no sé si el vacío convive con los objetos y les otorga espacio mesas sillas Texas se consume todo en su forma que sientes al catorce piezas de robo en una caja Harlan imponerle una pegatina y enviarla a un desconocido que sientes en ese abismo

Voz 0281 21:48 que los empezado con algo realmente singular ya lo ha dicho él Francisco José Chamorro liberalismo político publicado por la editorial Hiperión es Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal es un libro de un poeta que efectivamente trabaja de camarero en la industria cárnica y muchos de los más dicen estas cosas poeta trabaja de abogado de funcionario docente vendedores muros ingeniero periodista publicista camarero community manager político administrativo veterinario asesor fiscal cualquier cosa dice no tienen otra forma de comer las palabras están hechas de hambre bueno quería hablar de libros que demuestran que a veces lo de ser poeta es muy difícil que hay que combinarlo con muchas otras cosas y que hay que pelear muy muy duro para conseguir publicar un libro sobre el siguiente otros genes

Voz 0850 22:29 lo

Voz 1280 22:35 como estéril tiempos de todos los semáforos con una tarde de domingo como arrastrar los pies y un cierto simular de no sé qué esperanza en algún sitio como encontrar un cine de verano semejante a la forma que tiene este quererme se fue poniendo rara la ciudad me surgen peatones de todas las esquinas con una sugerencia diferente a tu modo de ir quedando tesoro me llegan de la noche como haces de luz desde las avenidas me denuncia la piel de las farolas con ese gesto ambiguo de Eclipse o estrategia que dejas en mi boca como quién nada deja alguien me ha preguntado por tus ojos cuando una Lula nueva crecía en esta margen del Camino zulos supe qué decir a quién voy a explicarle que te he querido tanto

Voz 0281 23:29 a quién voy a explicarle que te querido tanto es un verso tan tan bonito no podría haber explica podía usarlo Teresa Gómez es la autora de este libro Sama la espalda del avión y violinista la publicado La colección vandálica de la Fundación José Manuel Lara Teresa Gómez será una de las poetas que empezó a escribir en la época de la famosa otra sentimental y dad el poder nada de Granada al que salió en Luis García Montero Javier G Álvaro Salvador etcétera ella estaba por allí estuvo muchísimos años con un libro precioso llama Plaza de Abastos que nunca consiguió publicarlo publicó fragmentaria mente aquí en una revista en una antología todo el mundo hablaba de ella pero parecía que nadie se decidía a publicarla ni ella acabar sus libros después de treinta años escrita este maravilloso libro la espalda el avión poemas preciosos y que me sirve para explicar lo que cuesta veces llegar a escribir el libro que te gustaría ver publicado y firmado por ti bueno pues ella lo conseguido por lo menos esta vez hoy decíamos que

Voz 0313 24:22 en La Ventana de los libros nos ha venido acompañada de de música con estos treinta años de de Camino Soria bueno la canción precisamente el tema que habría que abre ese disco está basado

Voz 0281 24:32 con un poema en no puedan Eduardo Haro Ibars

Voz 0313 25:20 pecados más luces con zapatos de raso ya subtítulo título que promete mira ya por sí solos largo no no no no pero pero pero no pero visualice no es buen bueno precioso mira tú la suerte de conocer a Eduardo Haro Ibars y bueno iba al colegio con su hermano Eugenio un colegio que era de huérfanos de periodistas porque los llevaba al padre Eduardo Haro Tecglen ese grupo Prisa ya de

Voz 0850 25:45 qué ha hecho en el país y bueno fui era fue una familia que hay un niño de doce años conocer a la familia de la muy alucinante no porque tenían playboy es el casa y como me enseñaron parte de lo del rock que no es escuchaba do a Bob Dylan David Bowie a Lou Reed y entonces conocí el escribía Eduardo escribía en la en la revista de su padre triunfo que se llamaba cría de música no bueno pero hay un poco de contacto ya cuando hice gabinete con él y un día por una amiga conocí a una chica de Nieves que había tenido una relación con Eduardo a este este poema que se llamaba Carta a Nieves más largo pecados más luces que usa para todos Laso que está como podéis ver son los siete pecados capitales

Voz 6 26:33 puesto a hablando de de amor no

Voz 0313 26:37 era el el pueden más

Voz 0850 26:40 son más conciso

Voz 0313 26:41 yo yo lo hice a mi forma con una canción que creo que lleva el había publicado por esos años su libro de poemas ese llamaba empalador empalador sí señor

Voz 0850 26:50 y tenía también pérdidas blancas que también bueno él me me inspiró mucho para para escribir y para para hacer canciones

Voz 2 27:21 qué Banca

Voz 6 27:33 ya llegamos y

Voz 0313 27:37 Nos esta Ventana de los libros con esta reedición de Camino Soria hoy de Gabinete Caligari y con la presencia agradecida de Jaime Urrutia hasta siempre amigo gracias a suerte de verdad realmente bien muy grande siempre