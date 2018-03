Hora 25 Deportes: La última antes del Mundial (19/03/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 2 00:06 buenas tardes buenas tardes no hay fútbol de Primera no hay Champions el programa cosas muy importantes sí

Voz 0919 00:13 por ejemplo hay vida fuera de eso hay un equipo de fútbol sala que se llama Jaén Paraíso Interior que ayer ganó la Copa de España un partido emoción antiquísimo en Madrid ante los favoritos que eran el Inter Movistar ganaron en la prórroga tenían que celebrarlo saben hechos que está lloviendo gesto lloviendo Eduardo Oliver buenas tardes

Voz 0460 00:32 saludos muy buena porque aquí hace un frío que pela hace un viento que parte del alma ya ha tenido que suspender el acto protocolario de celebración de lo que ha sido este segundo trofeo ya lo ganaron en el dos mil quince y la verdad es que como se suele decir en estos casos en estos casos tópico pero no menos cierto el pez pequeño se comió el grande miras plana es el portero titular de Jaén Paraíso Interior que federativa activamente hablando fíjense ustedes pertenece al Fútbol Club Barcelona

Voz 3 00:58 dijo esto te lo dije a mis compañeros lo que genera ellos son muy bueno pero pero nosotros también y además tenemos a todas las fotos a la hora de hacer comparaciones estará sitios distinto cada cada tipo pero la verdad es que Jaén a día de hoy para mí es un sitio del que estoy muy a gusto y recuerdo yo en mi corazón para toda la vida

Voz 0460 01:20 lo más seguro que la próxima temporada se vaya a jugar al equipo barcelonés de donde es natural además el miércoles a las siete y cuarto si el tiempo el Olympique de celebración en el balcón de la Diputación Provincial

Voz 0919 01:31 el miércoles si deja de llover se celebrará la Copa de España de ese Jaén Paraíso Interior enhorabuena toda la gente de Jaén y además años tenemos fútbol de Segunda División del bueno a las nueve Huesca Sporting de Gijón Huesca es el segundo de la tabla el Sporting es el cuarto tiene que haber un ambientazo seguro para este choque Luis Abadía buenas tardes

Voz 0481 01:52 qué tal buenas tardes pues efectivamente se va a llenar el Alcoraz casi seis mil espectadores porque fíjate lo que hay en juego y aquí el Huesca si empata o gana volverá a recuperar el primer puesto si empata el Sporting saca al Oviedo del playoff y mete al Zaragoza y además el Huesca si gana ampliará diferencias con los perseguidores sino la Liga se va a quedar en un pañuelo faltan once jornadas máxima emoción en este partido que arranca a las nueve entre el Huesca y el Sporting en el Alcoraz com

Voz 0919 02:22 no está a la Segunda División ya debas antes hablar de la selección que se va a concentrar dentro de un ratito en Las Rozas sin novedad en la lista de Julen Lopetegui ver la resaca que ha que dado de la jornada de Liga en Primera tenemos vuestros mensajes bueno se habla Se habla mucho de lo ocurrido en Bruselas este fin de semana

Voz 0414 02:42 muy buenas tardes Jesús te llamo para decirte que estoy súper indignado con los que nos han hecho con la de la selección española dejó que ni se puede ni se debe consentir eso estas lo he visto hoy en en el programa puesto que estaban como como llenas pero yo todavía me hubiera puesto peor porque ni se puede ni se debe consentir eso ya no te digo más porque si hablo mal sabor que no quiero otra cosa que te quiero decir como hubiésemos empezado como estamos terminando tocarlo no hubiese cantado ahí porque anda que ayer el amigo de Ronaldo hoy que nada más que parece buen día hoy estudia un besa muy fuerte quédate ya vecinos nada ya no te digo más voy a hablar más de la cuenta Montes a todo a todo sea a todos los que estáis ahí

Voz 0919 03:27 gracias Carmen pero a la selección española de hockey la selección española de rugby pero bueno el que tiene boca se equivoca Carme yo todos quedamos mensaje

Voz 1 03:40 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0660 03:55 buenas tardes Gallego buenas dos cosas a saber el Walk que siempre tiene razón dice verdades como puños y dos que oido nada decir de las críticas e Inglaterra no en España repito he Linda Terra hacia Mourinho no es manía Mourinho si tus hembras porquería que recoges porque debería gracias

Voz 1 04:20 es un saludo el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:32 sois todos unos fenómenos empezamos bien la selección española de rugby perdió su partido ante Bélgica se partido que no podía haber dado la clasificación directa para un Campeonato del Mundo de España no va directa al Mundial va Rumanía el árbitro entre España y Bélgica era rumano como puede un árbitro rumano arbitrar el partido decisivo de la selección española sabiendo que la selección Rumanía se juega ir al Mundial no parece profesional realmente parece un cachondeo los españoles se quejaron porque el árbitro nos nos fundió a golpes francos Si a golpes de castigo mejor dicho perdimos no nos comportamos como jugadores honorables de rugby al final pero es que yo no entiendo cómo un árbitro rumano pudo pitar el España Bélgica cuando Rumanía se jugaba tanto en ese partido José Antonio Vera esto tiene explicación buenas tardes

Voz 1026 05:49 esto tiene explicación depende de cómo se quiere admirar y depende del equipo implicado porque después de que España legal a Rumanía de forma inesperada la verdad que muy pocos pensar

Voz 0919 05:57 vamos que España podría buscarse ese billete directo

Voz 1026 05:59 sí pues España la clasificación severa tiro se percató de que en el calendario ponen en el último día pido un rumano la Federación española va a Rubio duro a un organismo europeo que casualmente está presidido por un rumano Octavi

Voz 0919 06:14 el horario

Voz 1026 06:15 hice el europeo que no pasa nada que quitarse del árbitro y que no van a cambiar el colegiado faltaron recuerdos semanas porque eso sería ir un poco contra la lógica no pues en la lógica se vio ayer las sospechas se convirtieron en hechos ya no es que España perdiera ayer es la forma en la que pierde la forma en la que este colegiado es co dirige el partido con ese balance veintiocho ocho hilo decía anoche en El Larguero Marco Pinto con esa cantidad de golpes de castigo en contra es muy complicado ganar un partido internacional que ha hecho la Federación pues ha elevado una queja formal

Voz 0919 06:45 a Ruby jour al organismo europeo que quizá esto tenga poco

Voz 1026 06:48 tórrido y sobre todo al Mundial Abul rugby con sede en Dublín hoy es festivo en Irlanda así que verán el archivo mañana va también acompañada la reclamación de un informe pericial de un árbitro internacional que se ha dedicado a hacer un vídeo para que vean cómo está mal dirigido este partido las federaciones entiende que incluso puede haber actos deliberados por parte del colegiado IPI de rugby que revise el partido y que tome las consecuencias ojo que los estatutos figura que si tuviese que repetir el partido se podría hacer incluso Clive Woodward quien fuera seleccionador de Inglaterra la campeona del mundo de rugby quince en Australia en dos mil tres ha pedido que se repita el partido y antiguos estaban en la grada dijeron que era un escándalo partido

Voz 0919 07:27 ayer calle bueno pues eso esperamos que la reclamación vaya adelante aunque yo no tengo todas las esperanzas

Voz 1026 07:34 no pocas pocas esperanzas también hay que recordar a la gente que el camino sigue hacia Japón hay que jugar contra Portugal a partido único en Madrid y a partir de ahí se gana ese partido que la lógica dice que hay que ganarse hay dos vías contra y vuelta en el mes de junio inglesa no se gana que es complicada aún cuadrangular más adelante pero desde la Federación se confía en que tuviese mueva incluso no se digne siquiera jugar el partido contra Portugal sí que se repita antes en España

Voz 0919 07:59 ojalá gracias ver lo contaremos la selección de fútbol se concentra dentro ratito en Las Rozas los internacionales de Julen Lopetegui no ha habido bajas en la jornada este fin de semana así que supongo que ya estarán desfilando por allí para empezar mañana entrenar Javier Herráez buenas tardes

Voz 4 08:16 hola qué tal Gallego si hasta las nueve de la noche tiene los veinticuatro futbolistas convocados por Lopetegui pendientes de Tiago y de Jordi Alba que estaban día

Voz 0919 08:24 meramente tocados uno de la rodilla yo Trump tema muscular

Voz 4 08:26 pero han jugado los dos están para bueno pues estar aquí en Las Rozas recordemos debutantes Marcos Alonso del Chelsea para reforzar la banda con Jordi Alba la posición de Rodri el futbolista del Villarreal mediocentro con la baja de Busquets que volverá para el Mundial afortunadamente para España también Dani Parejo del Valencia que debuta con la selección española de fútbol por tanto todos aquí ya convocados concentrados mañana

Voz 0919 08:52 a las once primer entrenamiento viaje el juez

Voz 4 08:54 ves se juega el bien el viernes frente a Alemania

Voz 0919 08:58 no no ha habido paseíllo ante los medios de comunicación no salió Sergio Ramos con algún modelito de estos que que ahora gasta no

Voz 4 09:06 no no hay no hay no hay photocall no hay pase de modelos la Federación no deja los medios en el día de hoy que haya ese paseíllo y mañana será la primera comparecencia de prensa a las doce y media de la Villalonga de Las Rozas

Voz 0919 09:20 eso que las cosas también cuando vayan mal plazo Javi

Voz 2 09:27 tú sí y tú no te olvides de los quince puntos los sabes verdura recuerda Línea Directa te el mayor descuento que haya hecho jamás en tu seguro de coche dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 5 09:44 mire usted señor sentirse finalistas tontos sirena

Voz 6 09:49 son muchos los que opinan primeras preinscritos

Voz 2 09:52 todos tenemos un sueño el nuestro hacer revistas llega Man

Voz 0760 09:56 dónde Boon You have been

Voz 2 09:58 el uno de marzo en quiosco

Voz 0919 10:05 consecuencias de la jornada de Liga en Primera las más drástica sin duda alguna en la Real Sociedad ha destituido al entrenador Eusebio ha dimitido el secretario técnico Loren Roberto Ramajo cómo se reorganiza eso buenas tardes

Voz 1825 10:18 hola qué tal Gallego buenas tardes la primera decisión decisiones que el técnico del filial Imanol Alguacil

Voz 0760 10:24 va al primer equipo para dirigir a la Real

Voz 1825 10:26 en los últimos nueve partidos de esta temporada solamente estos últimos nueve partidos porque el club ya está negociando con Roberto Olabe ex primera opción para que sea el director deportivo de la Real a partir de la próxima temporada y cuando lo tenga entonces negociarán verán las opciones para dirigir al equipo de cara a la próxima temporada en lo que entrenador Se refiere hoy se ha presentado Imanol Alguacil como entrenador de la Real para nueve partidos escuche lo ha dicho

Voz 7 10:52 se lo asumo igual que un jugador del Sanse no cuando el primer equipo echa mano del sabemos para lo que estamos tanto a los chavales como en este caso yo ha tocado el momento

Voz 0919 11:02 claro que me da pena mucha suerte para Imanol la Liga parece sentenciada en cuanto al título se refiere el Barça ha visto cómo la ventaja con el Atlético de Madrid aumentaba supongo Adriá Albets que Valverde se tomaron unos días de vacaciones buenas tardes qué tal Gallego

Voz 0017 11:18 hola buenas tardes pues no se toma muchos días de vacaciones porque mañana va a entrenar ya el Barça aunque en familia porque hasta dieciséis jugadores del primer equipo se marchan con las selecciones pero bueno la temporada pinta muy bien aunque todavía no se ha ganado nada es verdad que la afición llave al Barça campeón incluso se empieza a soñar con el triplete pero en el vestuario se impone la prudencia evidente que la derrota del Atlético le permite al Barça acariciar el título les saca ya once puntos al equipo del Cholo quince al Madrid los jugadores y Valverde saben que está muy cerca pero quedan todavía nueve jornadas y hasta que las matemáticas no digan lo contrario nadie quiere darlo por hecho eso sí el culé está eufórico sobre todo viendo el nivel de Messi pichichi de la Liga con veinticinco goles máximo asistente con doce pases de gol desatado el argentino que incluso baila para celebrar sus goles

Voz 1026 12:06 de las claves de su evolución ha sido el

Voz 0017 12:09 cambio en su alimentación lo ha explicado el propio Messi en América TV en Argentina no sé la verdad que no

Voz 8 12:15 sí pero sí que tenía reto todo claro que he comido durante muchos años por delante

Voz 0919 12:25 Leo Messi pensando en el Barça antes de pensar en el Mundial y Atlético de Madrid después de su derrota en Villarreal está preocupado porque la plantilla de Simeone es muy corta y ahora encima pendiente de la posible sanción a Vitolo Pedro fui

Voz 0760 12:40 si hay garantías cortísimo hay el Atlético Madrid por eso entre otras cosas que va a hacer ahora como contábamos en SER Deportivos es que va a recurrir la tarjeta roja que vio Vitolo en el partido de ayer para que no sea sancionado ya que las imágenes demuestran que no golpeó a un contrario sin el balón en juego como reza el acta eso es porque Simeone tiene una plantilla cortísimo futbolista si quitamos a Filipe Juanfran lesionados ya Griezmann ya habitó lo que puede ser efectivamente también sancionado sólo dispondría de trece jugadores de campo para jugar ante el Deportivo de La Coruña por tanto Simeone ahora mismo con los dedos cruzados para que no se lesionen ningún internacional con sus respectivas selecciones hoy por cierto se ha conocido la fecha

Voz 0919 13:15 en la que se va a jugar el derbi de Liga que falta entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid había polémica porque pilla en mitad de una ronda de competiciones europeas en Madrid tiene Champions el Atlético de Madrid tiene Europa League el Atlético juega un jueves y el partido finalmente base es un domingo a las cuatro de la tarde

Voz 0760 13:35 domingo ocho de abril a las cuatro y cuarto de la tarde pero en el Atlético ahí lo tienen claro no quedaba otra eh hay que jugar el domingo porque el Atleti Madrid va a jugar el jueves Europa League el siguiente jueves el Parque Vuelta ante el Sporting de de Lisboa por tanto el Real Madrid va a contar con dos días más de descanso para ese encuentro aunque luego se verá perjudicado en el en el caso del partido

Voz 0919 13:54 claro porque luego después juega el miércoles y ahora tengo Madrid juega el jueves bueno el caso es que se juega un domingo a las cuatro de la tarde aunque todas las cuatro la tarde entre otras cosas porque no se puede jugar a las doce Antón Meana buenas Kelly y el Madrid hola Gallego lo que quería el Madrid jugará a las doce de la mañana sí que no se puede jugar el domingo por la media

Voz 0760 14:12 maratón de Madrid es todo ha sorprendido un poco en el club blanco que querían jugar el domingo por la mañana ha sido si para ganar unas horas de descanso pero la Media Maratón pasa por la Castellana también hay algo de movimiento el plaza Castillo de suele ubicar a los hinchas del Atlético de Madrid que van al Bernabéu no había opción así como de Fullana a las cuatro y cuarto de la tarde será algo está cambiando

Voz 0919 14:33 Media Maratón de Madrid cambia el horario de un Barça de un Real Madrid Atlético de Madrid es que vamos por el buen camino pinta que sí

Voz 0760 14:41 tiene pinta de que si así que es lo que ha ocurrido hoy

Voz 0919 14:43 cierto has estado con el presidente Florentino Pérez en esos corrillos donde se habla del horario de de de Zidane de Benzema

Voz 0760 14:51 nosotros Aimar nosotros preguntamos mucho y El Capea muy bien el tibio corrillo con el presidente Florentino Pérez después de que presentara el Corazón Classic Match ese partido benéfico van a jugar las leyendas del Madrid ante el Arsenal el día tres de junio a beneficio de los más desfavorecidos le hemos preguntado por Neymar que siempre a Florentino Pérez perdió el presidente gallego no tenía ganas de entrar en faena ha sido más típico Jijona Haakon los medios de comunicación y a Florentino no le gusta que le preguntemos por Neymar pero no da ningún titular sencillamente quería estar cerca de la prensa hoy ha estado simpático está preocupado por la opa que la semana pasada afirmó que ha ido genial y que pone a su ACS muy arriba otra vez nada hemos hablado con Florentino Pérez que cuando le preguntan por Neymar no hice nada pero sonríe sabe que esa actualidad

Voz 0919 15:36 recuerda que ella no quiso muchas y por supuesto lo quiero

Voz 0760 15:38 fichar fue el primero no pudo porque reacción

Voz 0919 15:41 oye dale quise fichar la operación

Voz 0760 15:43 el gallego fíjate cómo acabó el Barça con aquella operación de Neymar lloro que este verano y el que viene habrá culebrón Neymar de los bueno

Voz 0919 15:50 seguramente aquí lo contaremos gracias un abrazo el Sevilla y el Betis están muy cerquita en la clasificación después de la derrota del Sevilla ante el Leganés Real Betis en el Benito Villamarín están a solo dos puntos de distancia ya sabes que el año que viene de rivalidad con declaraciones con cánticos en El Vestuario etc etcétera cuidadito que las nueve jornadas que tenemos por delante van a ser calentita Sevilla tuvo una mala resaca de la Champions ante Ortega buenas tardes soy una mala resaca gallego qué tal muy buenas es sufre de la Champions aplacó para no directamente ayer el Lega

Voz 1870 16:30 mes y obviamente aunque hay dos citas marcadas en el calendario de aficionado Sevilla de los futbolistas la eliminatoria con el Bayern de Munich y por supuesto la final de la Copa del Rey no se puede poner en riesgo la clasificación europea se ha ido el Valencia para palear la cuarta plaza eso será prácticamente imposible por no decir imposible ya hay que protegerla quinto la sexta la quinta la oye con el Villarreal hay tremenda preocupación por sostener al equipo en Liga Ike no sólo esté todo puesto en esas dos citas así que el Sevilla busca un puesto europeo que también acecha al Betis El Betis

Voz 0919 17:00 que no puede ganar ningún título esta temporada celebraría quedar por encima de Sevilla y meterse en Europa como común tituló Florencio Ordóñez bueno

Voz 9 17:08 hola qué tal muy buenas pues casi casi no te puedes imaginar hace cinco años que el Betis no se clasifica para un torneo europeo y ahora está ahí con el Girona como principal rival octavo empatado con el séptimo y a dos puntos sólo del Sevilla al que tiene que recibir aquí en el Villamarín en la penúltima jornada de Liga en aquí son los dos de Sevilla en su estadio del Villamarín quiero decir no hoy hemos estado con el entrenador Quique Setién la charla tertulia encendida porque no en todos se puede coincidir con el entrenador del Betis ni cuando elevó preguntó si el equipo si el Betis tiene plantilla para ir a Europa

Voz 2 17:37 Nos ha dicho esto no lo sé porque si lo demostramos si estamos en Europa es que tenemos plantilla sino no es que no tenemos plantilla o quizá entrenador pero qué pasa si no se consigue eh yo creo unas expectativas que no puedo cumplir tu está sometiendo a una presión añadida a unos futbolistas que yo lo que quiero es que rindan que cuando salgan al campo salgan con la mente limpia y sacan a jugar a hacer lo que hacen no le gusta que se hable de euro

Voz 0919 18:05 pero me encanta que sea hable con vehemencia que con educación por un entrenador no pasa nada gracias Florencio luego la presión la presión que tienen los equipos es tremenda ahí cuando te evita tu público por ejemplo pitaron al Celta que no consiguió vencer este fin de semana se alejó de Europa y Hugo Mallo dijo esto de los la verdad que cuando escuchó algún silbido pues sí que lo digo sirviendo a mi me toca los huevos te lo digo pero nosotros somos los primeros que queremos ganar a veces no lo saben las cosas no se va a arreglar lo de los pitos digo

Voz 6 18:37 esperemos que sí porque la afición entre el público el equipo es es fundamental la comunión perdón a acosado no tiene pelos en la lengua gallego tras esas declaraciones en su cuenta de Instagram reconocía que no había sido el partido y el resultado que querían Iker habían estado bien y que van a seguir intentándolo hasta el final porque todavía tienen opciones de clasificación europea el capitán perfecta estalló tras el partido ante el Málaga al partido del que tuvieron que está críticas recibidas por mucho de toca los huevos como decía el capitán el público animó durante todo el encuentro y al final dictó su veredicto de lo que hubiera en el campo todo esto va por el resultado final yo creo más bien por las espaciales

Voz 0919 19:17 once minutos para las nueve Hora deportes en la SER

Voz 10 19:21 han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte piénsalo ya lo has pensado veinte a la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary vida Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en moto a punto es

Voz 0660 19:41 en el tercero

Voz 2 19:43 no crees que deberías encargarle la web a alguien duda número ocho

Voz 11 19:47 lo que pueda hacer esa inversión ICO Chris fáciles

Voz 2 19:50 damos la financiación para hacer realidad sus proyectos

Voz 11 19:52 para que empiece a creer en ti y en tu negocio

Voz 2 19:55 informa te en tu bancos Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 12 20:00 a de veinticinco Deportes

Voz 13 20:09 ahí

Voz 0919 20:15 no ver cómo está la Segunda División hubo recuerdo que dentro de diez minutos se juega el Huesca Sporting de Gijón el Huesca segundo en la tabla con cincuenta puntos ahora mismo empatado con el Rayo pero con un partido menos el Sporting es cuarto con cuarenta y nueve quinto es el Granada todavía en puesto de promoción de ascenso pero con cambio de entrenador cosa está muy muy muy exigente se han cargado a Oltra Alberto Flores buenas tardes

Voz 0047 20:44 tal cual lo estás contando gallego hasta mañana ha sido destituido José Luis Oltra tras caer ayer en Oviedo era la tercera derrota de forma consecutiva de los rojiblancos y la verdad es que no ha pillado por sorpresa como has dicho el equipo estaban Play yo irá quinto aunque también es verdad hay que decirlo el objetivo que le marcaron a Oltra no era otro que el del ascenso directo y lo tiene a ocho puntos ya tiene sustituto va a ser Pedro Morilla que hasta ahora estaba entrenando al Granada B en Segunda División B

Voz 0919 21:10 gracias Alberto ahora internacional como siempre repasamos con Bruno Le Maire lo más interesante de este fin de semana en Francia en el calcio yo en la Premier hola Bruno buenas tardes

Voz 0301 21:21 hola Gallego muy buenas pues los rivales de los españoles con diferentes resultados este fin de semana RM y dos Bayern de Munich uno derrota del equipo de Heynckes empató no pudo pasar del empate la Juventus en el campo del spam el tropiezo del líder de la Liga italiana y el rival del Barça ganó superó los protones gol Estados a pesar de hacer muchas rotaciones además ya tenemos semifinales en la Copa en Inglaterra Tottenham Manchester United Chelsea importante el gol que marcó Morata también marcó Pedrito para superar al Lester superará esa eliminatoria de los cuartos de final el Chelsea en semis de la Copa en Inglaterra

Voz 0919 21:54 a los seguidores del Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal el rival del Atlético en los cuartos que parece que ganó dos cero al Rio Ave no sí ganó por dos goles a cero lo está dejando fuera solo porque se abre

Voz 0301 22:05 vale pero sí sí está sigue si no me equivoco son a cinco puntos de del líder que es el Oporto hasta bonito Hengel play food donde esta semana que tenemos hablamos de la crisis de Holanda intentamos explicar las razones por las que en los orange pasan seguramente por la crisis de fútbol de juego a nivel de selección de Liga más importante de los últimos cincuenta años un abrazo Bruno

Voz 0919 22:26 otros te luego baloncesto mañana vuelve la Euroliga aunque antes de eso vamos a hablar de un clásico de nuestro baloncesto el Joventut de Badalona que atraviesa una crisis institucional el tremenda al borde de la desaparición desde hace mucho tiempo desde de las las fuerzas vivas de Badalona de baloncesto del Consejo Superior de Deportes se está intentando buscar una solución para que la peña creo que queremos todo siga siendo un emblema del baloncesto español Chaves y eso

Voz 1982 22:58 lo último que buenas tardes hola buenas tardes Gallego pues horas decisivas para la salvación de la Peña el Ayuntamiento busca una fórmula para que mañana en el pleno municipal pueda dar luz verde a una subvención de setecientos cincuenta mil euros que de momento salvaría el Club hoy José Ramón Lete secretario de Estado se han reunido con todas las partes en Badalona dando el apoyo del Estado al club Juanan Morales lo escuchamos es el presidente de la Peña

Voz 14 23:21 a constatar la voluntad de todas las partes que pueden echarnos una mano y se han comprometido a echarnos una mano para que eso no ocurra pero del mismo modo que que por parte de las administraciones hay una serie de requisitos técnicos que tienen que cumplir porque es su obligación por parte de los administradores de la sociedad tenemos una serie de requisitos legales que también tenemos que cumplir porque es nuestra obligación

Voz 1982 23:42 horas decisivas Gallego

Voz 0919 23:43 gracias Xavi estaremos pendientes y mañana como decía vuelve la Euroliga con el partido entre el Valencia y el Real Madrid y el Valencia Basket que ya no tiene ninguna posibilidad de meterse entre los ocho mejores el Real Madrid lo tiene ya prácticamente garantizado vamos con las novedades en el equipo de Pablo Laso Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 15 24:03 qué tal Gallego pues el Real Madrid quince familias esta jornada dobles de Euroliga sino puesto de manera matemática con muchas opciones de conseguir el factor cancha en los de ellos para ello debió ganar mañana el Valencia Basket y el jueves a guiris y lo hará con Luca no sí que está recuperado de sus dolencias musculares y podría volver a jugar mañana con cautela pero sí que ha viajado con el equipo además que podría estar recuperado más tanto que cuentan los días para volver a Sergio Llull esta mañana Pablo Laso era más claro que nunca para decir que Llull puede estar viendo ya la luz hacia el del Führer esto decía el técnico vitoriano

Voz 0919 24:33 todavía le queda mirando esto tendría que decirme meses

Voz 16 24:36 semanas no yo creo y a la palabra meses olvida debemos ir pensando más en en semanas y en días eso es bueno no nos ponemos un objetivo de decir

Voz 0919 24:44 tal día va a ver si le vemos pronto a Sergio Julien el Play vas Play Basket esta semana que ya está en la web de la Cadena SER Marta Casas que tenemos buenas tardes

Voz 1509 24:53 muy buenas gallego pues analizamos esa delicada situación por la que está atravesando la peña charlamos con uno de los pesos pesados del Vestuario como es Sergi Vidal el capital ir también con un histórico como es Nino Buscató analizamos todo lo que ha ocurrido en la última jornada de la Liga Endesa ACB escuchamos al capitán del Valencia Basket de Rafa Martínez y también a Christian Eyenga al jugador de la sensación de la temporada del Montakit Fuenlabrada ya además cruzamos el charco y entrevistamos a Francis Alonso que con la Universidad de greens Voro ha participado en el marcha desde la ley ya sabes esa locura del mes de marzo del baloncesto universitario

Voz 0760 25:25 es una auténtica pasada gracias

Voz 0919 25:27 Marta ciclismo ha comenzado la Volta a Cataluña la primera etapa Borja Cuadrado buenas tardes tal Gallego muy buenas buena viendo que la ha ganado un chavalín un colombiano de veintiuno años y un colombiano que además tiene anécdota tuyas que es raro que es juncos

Voz 0298 25:41 mira no se apellida bueno pues resulta que sus padres de origen escocés Jobs es decir se escribe otro Un funcionarios equívoco cuando nació la puso Lage al final entonces él dice que ya no sabe ni cómo se apellida con los lea majors otros o de jode

Voz 0919 25:54 pues de todo entonces imagínate el pobre el trauma que tiene desde desde pequeño lo cambien hombre por favor pues eso es es que desde que naces otro puede cambiar es que o de pues resulta pues luego H O de eh

Voz 0298 26:06 decía me decía Toni López senador y generar mucho peligro eh bueno pues el caso piano no suena o de o como sea tiene veintiuno años y es la nueva sensación de la velocidad ha ganado hoy esa primera etapas al primer líder mañana segunda etapa entre Mataró Ivars ciento setenta y cinco kilómetros un puerto de segunda diez kilómetros de meta que podría dificultar el esprín los grandes favoritos de la carrera que bueno pues tenemos en Movistar Alejandro Valverde Nairo Quintana los dos ganadores Piojo mar suele vamos a ver si serpiente de de intruso porque viene de ganar la París ya

Voz 0919 26:32 puramente dentro del mismo equipo le va a intentar

Voz 0298 26:34 al poner ya las cosas complicadas a los jefes de filas grafias Borja

Voz 0919 26:37 hay algún otro titular que nos dejemos Toni López en la NBA muy buena racha

Voz 0298 26:43 hemos vencieron los Thunder de Abrines a los Raptors de Ibaka sin mucha mutación de los españoles sino vitoreado los pergaminos con dieciséis puntos y diez rebotes de Nicolas en la próxima madrugada juega tu Calderón con los cables Marc Gasol con Memphis los pairs Bill Hernangómez Concha Not Juancho con debería esta tarde el bicampeón del mundo en patinaje artístico Javier Fernández que hace poco el medallista olímpico ha presentado en las fechas de su espectáculo revolucionó a finales de este año mover en Pamplona

Voz 17 27:07 en Málaga el Madrid así que hay que ir

Voz 0298 27:09 desde este medallista invitó gracias Toni

Voz 18 27:12 aquí lo dejamos pues recuerdo que hoy a las once y media El Larguero se emite desde Bilbao con todos los protagonistas del Athletic en el programa de Manu Carreño y ahora continua hora25 con Ángels Barceló y la tertulia política de los lunes que es súper recomendables no sé si mañana voy a estar aquí que tengo un catarro tremendo usando la llevaderas

Voz 0660 27:36 quería Terre coges te diría