El dietario de Ramoneda: "Solo una consigna: calma"

Voz 1150

00:05

desde pequeño me enseñaron que era un deber moral ineludible asistir a una persona en situación de riesgo esta exigencia elemental son los humanos queremos mirarnos a los ojos no rechazan la democrática Unión Europea la policía italiana ha confiscado el Código Penal aros que amarró en un puerto de Sicilia con doscientos dieciocho inmigrantes esos tripulantes podrían ser acusados de tráfico ilegal de personas por no haberles devuelto a Libia el mafioso estado fallido que viven en el negocio de la inmigración con la complicidad europea las montañas son porosas el mar no decía Ride Luca el sábado en Gerona del Mediterráneo convertido en un cementerio gracias a la insolencia de las autoridades europeas simbolizó hoy el naufragio de la humanidad en medio de una abrumadora indiferencia Rajoy pide calma a los suyos ante las movilizaciones estos días y el manifiesto deterioro de la situación política con un Gobierno en plena pendiente de caída de Rajoy jamás sale una propuesta sólo una consigna la calma con razones pitor Pierro decían El País a propósito de Rajoy que es increíble hasta qué punto un jefe de Gobierno puede estar tan inmóvil no conozco un caso igual Putin seis años más setenta y seis por ciento de votos a favor en unas elecciones que como es obvio no contaban con los elementales requisitos de competencia como han señalado los observadores extranjeros otra pieza más en el retablo de la autoritarismo democrático que preside Xi Jinping hombres que se autoproclama en guías imprescindibles del pueblo Putin es un producto de la caótica transición rusa que llevó al país al borde del precipicio Putin puso las mafias bajo control y ha devuelto cierta seguridad a los rusos el orgullo perdido de gran potencia y ha usado su poder sin límites para que nadie se mueva ya ahí estará por el tiempo que él decida