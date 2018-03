Urrutia: "Esta gente ha demostrado que lo pueden conseguir"

Voz 1 00:00 cómo es posible te voy a ir a Europa o no pues son de

Voz 2 00:05 estamos en un vamos a decir en en una zona donde el descenso está mucho más lejos que los UEFA nuestra obligación es intentarlo es verdad que como yo yo siempre he dicho fíjate que ha vivido buenas plantillas nosotros Rafa ahí hemos estado en muchos plantillas como como esta pero yo siempre he dicho mientras estado de presidente que esta es de las mejores no en siete años son los estado seis de Europa con muchas finales con títulos Supercopa y ahora las cosas no están saliendo pues es cuando verdaderamente hay que estar con esta gente y hay que acompañarles y hay que intentar que esa regularidad y hay que intentar estos nueve partidos pues a ver si conseguimos aunque no es fácil porque si no lo consigue de partidos pues es difícil que lo consiga se en el nueve pero bueno e esta gente ya demostrado que lo puede conseguir y bueno pues eh eh me parece bien que lo piensen así nosotros tenemos que arrimar el hombro oí sobre todo cuando a la agenda de ayudas cuando las cosas no les salen sobre todo cuando ha demostrado durante cinco seis años ese nivel de regularidad que desde las ligas practicamente no se mantenía en nuestro club no sé me parece que es cuando cuando hay que arrimar el hombro

Voz 3 01:17 no es un sitio donde pongan nerviosos aquí Dani no los entrenadores y los proyectos y Marquínez siempre suele aguantar aquí pase lo que pase el entrenador es muy difícil que terminó

Voz 0360 01:26 dice que sólo tiene al Marquínez en Carrusel que es cierto que es un poco una una imagen de marca del Atleti de de del estilo del Athletic y es verdad que que y Marquínez decía Rafa Alkorta en las retransmisiones carruseles extraña mucho ese gritó vehemente que hemos pasado del Cuco Cuco que cuando marca bajos al joven delantero mítico de la historia de la tele como lo fueron pues otros tantos buenos ha pasado al Cuco vete ya es un grito que entre entre la masa gris digamos la materia gris de del Athletic extrañe mucho no hay Rafa los suele decir e Íñigo bueno tampoco la tiene que resistir necesariamente a a no ser un club más yo creo que eso también se presume no sólo de la filosofía que le preguntabas porque para nosotros es una referencia intergeneracional para todos no sino que tiene que presumir de ser un club diferente y por eso a gente como Rafa Íñigo que siempre les extraña que se antes por ejemplo se extrañen mucho yo creo que es momento lo que dice el presidente de de entender que estos cíclico hombre si se repite el año siguiente que la cosa no va bien en dos tres años consecutivos pero es que este club en el siglo XXI ha peleado por no descender a Segunda Edición tenemos que ser conscientes de que de que una estado bien yo creo que es cíclico creo que sean dos circunstancias muy especiales lesiones de jugadores muy importantes no sólo Beñat con la pubalgia sino otra serie de jugadores jugadores que han que van ya avanzando en edad el el el problema Yeray la situación también contractual de Kepa que al final influye mucho en el en el equipo no pero el año no está siendo bueno no están pasando alguna serie de cosas que que bueno que son analizados hables claro pero Dani

Voz 0802 02:49 aquí se nos llena la boca abusa a veces que dicen somos diferentes es más siempre seremos diferentes pues somos diferente hay que ser diferentes para todo a misa esa canción cita esa cantinela de Cuco vete ya en este caso el que sea importada de otros campos a mí no me gusta no me gusta con ningún entrenador del Atlético Unión jugador porque poderse somos diferentes vamos a demostrarlo siempre no eh yo creo que el Atleti que con sus ciento y muchos años de historia ya ha permanecido pues con sus características y demás porque ha sido diferente hoy pues si queremos a diferentes hay que ser diferentes en todos no sólo cuando las cosas van mal

Voz 3 03:19 cuando escuchas el presidente recibe presiones el presidente en estos momentos de un poco el entrenador el entrenador eso cómo se aguanta desde desde la directiva

Voz 2 03:28 no me lo primero que tienes que tener es claridad y entender lo que es el Athletic no tenerlo claro eh yo junto con Rafa hay otra mucha gente llegó desde los no años en Lezama eh llevo treinta y seis años de socio jugado toda mi vida entre categorías inferiores al primer equipo está un montón de años en Lezama ya estoy pues ya voy para siete años en en otro rol en el rol a los niños a lo mejor no

Voz 3 03:53 desde dos mil once desde el dos mil once y entonces

Voz 2 03:55 bueno pues eh mi historia que de dieciséis años que entramos cada cuatro años en Europa y los otros tres pues eh muchos de los otros tres años que estaban entremedias era para para pasar de eh dificultades no para tener años como estos mucho más difíciles o algunos más difíciles y ahora mismo pues a mí sí me llegan a decir lo que espera yo desde el dos mil once en adelante cuando si va a estar siete años pues tengo que mirar atrás mirarla histórico que decir pues más o menos pasará algo parecido a lo que ha pasado históricamente en el Athletic ya ha pasado todo lo contrario hemos jugado dos finales de Copa vamos jugado una final de Europa League que sólo el Athletic ha jugado otras el año en el setenta y siete como el chopo e hemos jugado la Champions conjugado o cinco años consecutivos en Europa vamos con una Supercopa bueno y ahora yo una cosa y hemos tenido dos años el segundo de Marcelo Yeste en los que el equipo pues no ha encontrado es como si eh tuviésemos tuviese una hija no me si más por estudiando cinco años las le van de esos cinco porque apriete y te salen las cosas y el sexto suele acumular entonces tú le dices joder es un desastre es un así no se puede anda no

Voz 3 05:11 no se siente rondaría abriga lo que necesita esa

Voz 2 05:14 persona en esos momentos es comprensión apoyo ayuda ahí bueno muchas veces es lo que tenemos que hacer los lobos los que estamos fuera no intentar ayudar a esta gente que que nos ha dado tanto estos son

Voz 3 05:24 a vosotros que apoyéis a los jugadores este proyecto tú sientes el respaldo de la gente con tu proyecto

Voz 4 05:29 sí yo desde luego que si no es verdad que

Voz 2 05:33 eh gran parte de los años te estoy diciendo que han salido las cosas muy bien con lo cual eh otra cosa hubiese sido si hubiese sean repitió durante siete años resultó es como este pues las cosas hubiese sido más complicadas no supongo pero bueno en líneas generales eh sino todo el apoyo oí en gran parte de que sigamos no es fácil hoy en día no sé cuántos presidentes habrá que esté en siete años no es fácil editar resultados eh y que la bolita entre y entonces en gran parte de los ha entrado pero todo eso sobre todo eso

Voz 3 06:05 la bolitas entre tienes claro quién va a ser de entrenador del año

Voz 2 06:07 eh no ahora no me pierdo en ese tipo de de cuestiones no yo sé que

Voz 3 06:14 eh pero de alguna manera hay que empezar a pensar en no no digo que ahora evidentemente hay que terminar la temporada lo mejor posible pero ya el presidente del Athletic planifica de alguna manera la temporada que viene

Voz 2 06:24 no uno siempre está evaluando o no e siempre e intentando que el Atleti tenga el mejor entrenados en esos momentos el que nosotros queremos yo hablo mucho la verdad es que eh cuando eres dirigente y aquí tengo unos al lado también

Voz 1 06:40 en nuestra gran

Voz 2 06:43 mientas eh aunque no me Prodi mucho los medios a hablar hablar con muchísima gente tiene conversaciones con el chopo conversó con directivos con empleados con jugadores con otros entre los que está en Lezama con ex jugadores con gente que te autoridad y que al final vas tomando decisiones pero vas comentando muchas cosas con mucha gente ibas e tomando posiciones entonces buenas y lo ha hecho durante estos siete años así lo voy a seguir espero seguir acercando también

Voz 3 07:11 con ese pliego de suerte que creo que que es necesario aunque se vuelva a vivir en la grada eso que decir Marquínez que no les gusta ir iniciado en Garrido el Cuco acaba la temporada seguro pase lo que pase pues tampoco es así no volvían así imaginar el escenario tampoco podían haber dicho que va a estar cuarto año

Voz 2 07:25 pero sí que todo hubiese sido así que iba a acabar porque tanto Marcelo Ernesto y Cuco que son nuestras entrañas que con nosotros han estado saben son hombres de fútbol saben que también están expuestos a resultados de principio en los gusta porque estamos en el Athletic eh acompañar y proteger cuidar dar confianza pero también todos sabemos que resultados que hay sensaciones y qué garantías en el fútbol profesional pues puede haber pocas no pero sí que en el Athletic debe haber más de más respaldo más confianza que quizás en otros sitios mañana para decir