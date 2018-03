De Marcos: "A ver si el presi me mete ocho años como a Kepa"

Voz 1 00:00 tú te hubiera sido a la Real alguna vez José Ángel bueno te hiciste tú hiciste

Voz 2 00:03 pero bueno no nos escucha escucha escucha

Voz 1 00:07 esto parece que esto parece que den de parece que de un lado a otro se viene mucho más que del otro al uno no parece que de la Real al Atleti han venido más pero la Real no evidencia más de Donostia sin ninguna duda han hecho más ese trayecto no entonces viñedos el último que lo ha hecho pero Pan jugador del Atleti actitud Óscar mira mira a vamos a quedar legal te vas a ganar árbol Dujo harías algún día en la Real

Voz 3 00:28 yo esperando moverme de aquí a ver si es preciso me mete ocho años como

Voz 2 00:35 ha claro que la aprovecha

Voz 1 00:42 todo como ellas

Voz 4 00:45 es eh

Voz 1 00:46 ya ya tienen un compañero que vino con treinta y un años eh ahí está metiendo goles momento tenía treinta y siete yo chupando las como exacto pues mira podías haber hecho ocho cuando porque es que no es lo mismo ir de la Real al Athletic en el Athletic a la Real Iribar

Voz 5 01:02 no es que pasó desde diferentes dos muy opinable y muy respetable estos esto yo siempre he escuchado mi caso eh siendo declarado nació en Zaragoza de Erandio a familiar Athletic sale para iríamos al Atleti pues eso muy cercano muy entonces todos esos vivencia estamos hablando de la época de fíjate de Iriondo Venancio Zarra Panizo casi nada o casi nada entonces eso era muy atractivo también hay bueno pues éramos y luego eh yo no he hecho ninguna prueba con la real nada de esto dicen que no existe más de una prueba que he hecho yo eso ha sido en el Baskonia me ficharon cuánto cuánto varios traspasos cuánto costó pues aquella época un millón de pesetas billón de pesetas eso hizo que se rompieran las relaciones con el Baskonia porque en teoría tenía que venir gratis porque era un club convenido no ha pero bueno parece que el presidente de los Conil teníamos el Barça es de tres kilos tres millones setas

Voz 1 02:05 estoy en seis mil euros eh que yo dieciocho mil euros

Voz 5 02:09 y versiona en ese sentido y consiguió que critique que tiene oficio pero claro se rompieron un poco serán la las relaciones no con un poquito

Voz 1 02:19 nada dos mil euros valió Iribar en su momento la decisión cuánto vale que para ahora cuánto has puesto quinientos millones la verdad es que no lo sé porque no salen los lo has hecho

Voz 2 02:28 vamos a ver la cláusula no me lo creo no me lo que realmente es que tendré entenderle Marcos cuánto tiene de cláusulas

Voz 1 02:37 siempre me gustaría siempre digo que los jugadores me gustaría que no tuvieran cláusulas que patio

Voz 7 02:41 de ochenta veían eso hay Willy también pero bueno si realmente estás satisfecho dónde estás que es el Athletic que es el club con el mundo iraquí igual un contrato que estás satisfecho pues oye también hay que me gustaría que los jugadores fortalecido tal y como ha ocurrido luego tenemos en Europa pasa mucho no el Barça tiene que negociar con el Liverpool con recibe hoy entrar unas cifras que no estrena estipuladas en el contrato

Voz 1 03:08 el único sitio donde hay cláusulas exactamente bueno

Voz 7 03:10 no pues eso también podríamos ser diferentes Si echar un niño oí darle al pululan esté quién esté en el club dirigiendo lo apostada de hacerse más fuerte todavía no

Voz 1 03:21 no te ido mal poniendo cláusulas los Juegos tampoco Bono algunas estaban ya no

Voz 7 03:25 eh yo siempre digo

Voz 5 03:27 eh aquí no se negocia algunos precios

Voz 7 03:30 antes de otros clubs les he dicho ojo todos te dicen es seguir igual le joder que lo esto del Athletic la Lichis tales no puede dejarnos en paz para que sigamos igual no tienes que dejar en paz e Iñaki bueno a vosotros también podéis ayudar un poco de sentido no sea nosotros queremos hacer gol porque me lo han transmitido así por el camino más difícil eh sabiendo que cada vez el mundo nos da una vuelta de tuerca más eh nos complica más las cosas pues bueno eh creo que es bueno que para el fútbol que el Athletic que exista porque pues realmente es un ejemplo de hacer las cosas de manera diferente eh por el camino de las dificultades e de la doble satisfacción de hacerlo con tu gente bueno pues eh pero si tenéis en el mundo montón de centrales de porteros de delanteros porque tienes que andar mirando hacia aquí no bueno yo creo que en ese sentido el fútbol

Voz 1 04:22 el mensaje que manda esta noche desde el larguero es bien claro dejándose en paz si realmente sí

Voz 8 04:28 vamos a despedir a la Saeta ya de Marcos que

Voz 1 04:30 vaya bien del entreno mañana en lo que queda de temporada y seguro que vendrán temporadas mejores como las que habéis tenido no hace mucho así que gracias por estar en El Larguero un aplauso para Santa Clara de Marcos de mañana