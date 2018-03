Álex Mumbrú: "Está claro que me quiero quedar aquí"

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 0802 00:03 no

Voz 3 00:11 no hay uno de la mañana pura menos en Canarias estamos en la sala BBK un montón de años en Bilbao para hablar de basket ahora hay de de pelota digo cómo está el Bilbao Basket hombre ayer ganaron al Betis no si ayer un pasito adelante para para quitarse un poquito de problemas de momento no la salvación

Voz 0264 00:29 eh que hay que ganarla pero pero bueno ahora mismo es un equipo que fíjate hablábamos antes de la Athletic esta última década número este es un equipo que también ha jugado finales europeas que ha jugado permanentemente en Europa que ha jugado finales de Liga que ha estado en la Copa que ha jugado también casi semifinales de Copa bueno pues ahora por la crisis pues no está pasando por sus mejores momentos no la crisis económica está ahora mismo haciendo temblar un poco los pilares del equipo pero Ares del basket es batiendo no sé sí pero hay muchas

Voz 4 00:57 equipos hay con el agua al cuello no se iban a pues es es un uno de los

Voz 0264 01:01 el principal mal de este equipo no porque afición sigue sigue teniendo la gente ayer mínimamente te comentaba que nueve mil quinientas personas para ver a Bilbao Basket Betis casi diez mil personas y mil personas en en Miribilla bueno pues es un proyecto que que está dando pasos para su salvación primero económica y bueno pues se imaginó y espero que dentro de unos años vuelva otra vez a jugar plegado Si finales europeas sin estén en Europa con un poquito más de de calidad estaba hablando su ruta

Voz 4 01:27 de de Aduriz dice mira Diego volvió con treinta y uno no y ahí tiene treinta y siete treinta

Voz 3 01:31 hecho pues cuántos tienes Alex XXXVIII de ochenta y ocho castañas y ahí sigue metiendo canastas

Voz 0079 01:37 una semana tras otra no se quedan pocas sea pero

Voz 3 01:40 quedan algunas quedando ya que bien la victoria ayer no porque viene bien no para respirar un poco

Voz 0079 01:46 sí la verdad es que estábamos en una situación comprometida Nos jugamos ahí conseguía pues quién salía un poco el del pozo bueno nosotros jugamos en casa e era un partido para nosotros como una final igual no ganarlo pues eh significaba pues aparte de la verdad es que es un partido mes pues tener dos partidos de ventaja sobre ellos e Joventut tocado con cuatro nosotros salir y poder respirar un poco

Voz 3 02:10 tranquilos a lo mejor es la gente que no se desenganche si partido tras partido cuando están arriba se ha llenado y ahora que estéis aquí un poco fastidiados también coger diez mil tíos en en en el pabellón es la leche también

Voz 0079 02:21 sí la verdad es que diez mil eh tíos en el pabellón cada noche hay una comunión muy importante ante el entre la afición y el equipo y el club yo creo que eso bueno el el alma no que tiene el el club el equipo es la afición que tiene el IMI villancico

Voz 3 02:40 estamos hablando antes en la pausa con común Bruce de la situación de Joventut donde tú debuta este creo hace ya dos años en el noventa Hay ocho durante hicieron ahí durante eh y hablamos de la delicada situación que está atravesando la Peña pero que que no sólo no

Voz 0079 02:52 no solamente el Joventut no que también hay que apostar por el Basque que lo hemos deja un poco de la mano de Dios en España no bueno el baloncesto no tiene no se pueden vender jugadores no traspasos que a veces salvan algunos equipos Ice necesita pues eh mucho patrocinio no para poder competir al final es imposible competir con los equipos de arriba no como Barcelona no o Real Madrid o Valencia Baskonia que son equipos con grandes presupuestos igual no eh necesitamos aquí bosques en el momento que hubo pues eh una economía Un poco más alta pues estábamos jugando finales en el momento que que no fue así fue al revés pues estamos un poco más abajo pero pero bueno esperemos que poco a poco pues se vaya pasando todo y que volvemos a estar ahí compitiendo en lo más arriba alguna ayudita no vería mal no no esa ayudita son buenas decirse a echar una mano

Voz 3 03:41 la verdad que hay apostar por traer deporte a Bilbao pero también hay que ayudar a los equipos que están aquí de la ciudad no pasa eso hay muchos equipos Marquínez de mucho deporte aquí montones

Voz 0802 03:49 sí sí es verdad aceite Ayuntamiento Jay bueno y las mujeres dan lo que dan de sí no de todas formas a este tipo hay que hacerle una calle o sea hay que dicen ellos

Voz 0079 03:59 una plaza es es el artífice aquel pasado

Voz 0802 04:02 grandísimos jugadores eh jugadores internacionales jugadores que luego han ido a equipos eh bueno pues de primerísima línea Canedo a Europa cobrando un dineral yo creo que es bueno creo no sé que es el que ha mantenido el baloncesto te lo digo así de claro en Vizcaya en ese momento duro cuando el mes de julio desaparece es que desaparece no estaba fuera ya les es el que más implica siempre ha estado implicado con con esta ciudad con este equipo yo lo de la calle no digo bromas eh

Voz 5 04:28 gracias eh

Voz 0264 04:30 no ha dado la la verdad es que no es la primera que va dice lo dice aquí en en en la realmente lo dice es cierto que Alex Mumbrú ha sujetado

Voz 3 04:37 eh de penas saludar al alcalde porque era la que vuelva no llevó las sino está escuchando en el coche profesa una placa de una calle ganar Alhambra un grupo placita como

Voz 0264 04:47 el gran capitán que que no es de del Vestuario e ha sujetado eh los momentos más difíciles de de Bilbao Basket casi la faltado ir encabezando la manifestación de que hubo aquí en la en la Gran Vía para para solucionar los problemas de del club pero luego también ha ido encargando de de hacer ver a los nuevos cómo cómo es este club que es lo que le pide la gente al equipo se ha ido encargando también de despedir a los que a los que se han marchado eh bueno pues esa ha sido y lo sigue siendo la pena es que el año que viene ya no lo va a ser porque está despidiéndose ya de del baloncesto lo está haciendo en en todos los campos

Voz 3 05:19 también yo yo yo yo le firmados ayer más e instaba que Urrutia vamos nos lleva día para jugar

Voz 0264 05:26 pudo pero ya que que Urrutia

Voz 0079 05:29 izado no pues llevan hacer cuando dejas la cantos pues no se lo tienes decidido o no bueno de sacar el título de entrenador estoy a unos años eh estudiando para ello pero pero bueno de momento disfrutar con lo que falta todavía no que al final sino que va a pasar muy rápido yo no voy a poder disfrutarlo y luego veré es un poco veremos un poco qué hago como lago oí un poco lo que me apetezca hacer no llevo muchos años jugando y tocar también pensar en mí en en el momento de de que

Voz 6 05:59 lo que me apetece hacer hasta que va Martín por aquí tiene madera entrenador no si yo creo que tiene va a salir de manera entrenador jugador de hecho yo creo que de alguna forma no sólo ejerce de capitán de jugador sino incluso también tomar decisiones no siempre y cuando con el respeto de cada uno de los entrenadores que que ha tenido Alex ya tenía metido en un lío no

Voz 3 06:17 no no en los tiempos de los tiempos muertos la investigación galones

Voz 0079 06:22 el sentido no no toman las decisiones en los entrenadores lo que pasa que nosotros intentamos ejecutar lo que ya a lo que ellos no

Voz 3 06:29 dónde te gustaría la calles aquí dice Íñigo en qué zona murió hablándolo con el alcalde en qué zona te gustaría

Voz 0079 06:33 la calle nombró nada la verdad es que es demasiado para mí

Voz 0264 06:38 si te digo la que yo digo es que eh qué

Voz 7 06:41 Alex se va a quedar en Bilbao si les cuando acabe su carrera profesional ahora cuando cuelgue las botas miró yo no sé si al final va a mantener tu contrato con el club de los años que te queda de vinculación el staff técnico o en nada no es una dirección deportiva pero que te cagas

Voz 3 07:00 desde luego éste es más que lo he metido no no no no ha hecho entrenador de aquí pero ya mientras está jugando ir otro hecho que te que te quedes junto al que no es negociable vamos no