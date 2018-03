Kepa: "Quería sopesar todo y cuando lo tuve claro tomé la decisión que tomé"

Voz 1375 00:00 en Las Rozas eh hay que dar las gracias porque está despierto hasta ahora doce menos cinco por favor un aplauso para el portero de la selección del Athletic Club está por ahí que paralizaba Laga hola Kepa muy buenas

Voz 1 00:13 cómo estás hombre bien bien aquí estamos ya con la selección

Voz 2 00:17 la estás ahí con la selección española nos venimos a Bilbao tú te vas España para Madrid que te parece así intercambio intercambios

Voz 1375 00:22 pero eh contento no una llamada más de de Julen iban cayendo una tras otra no

Voz 1414 00:28 sí contento con tanto derribó esta llamada porque llevábamos tiempo sin juntarnos la selección desde noviembre igual seleccionador confié confía en una pues bueno siempre siempre la grada hay

Voz 2 00:43 siempre preparado bien y con ganas de hacerlo bien junto a jugar el Mundial no que es una pasada no

Voz 1414 00:48 hombre joven ojalá ojalá ojalá pueda ser así pues para eso sé que lo tengo que hacer bien en mi club en para la bueno para poder seguir viniendo a la selección y y bueno ojalá poder disfrutar del Mundial

Voz 1375 01:04 está por ahí Oscar De Marcos y Susaeta que les estamos oyendo y está también José Ángel Iribar que me imagino él decía antes no hace falta darle muchos consejos Él tiene preparado reporteros Si ya tiene un haga una madurez suficiente pero que has aprendido de José Ángel Iribar que evidentemente tú eras cuando paraba era un proyecto de de de persona cuando paraba José Ángel Iribar pero que has aprendido de él

Voz 1414 01:24 sí yo la verdad es que no no lo he visto no le vi jugar no pero pero sobre todo sumó su naturaleza como como bueno el día a día en Lezama como como pues hablar con él como siendo una una leyenda y una institución para darle aquí y es cercano pues a todos los jugadores a la gente más joven siempre trató de ayudar y al final bueno e hace todo con naturalidad no al final es muy cercano y eso para para los jugadores jóvenes que que venimos de la cantera pues pues siempre es de agradecer es el portero titular de la selección

Voz 3 02:03 en un momento no digo José Ángel le preguntó ojalá ojalá lo que no pudo meterle presión yo creo que el supera en la expresión de los tiene bien bien las operamos no le puede no le va a superar eso no la presión de ser el titular algo vamos a qué derrame Rambla no se hubiera una tranquilidad saber estar y eso ya lo primero su equipo que es lo importante lentejas costar mil si el público desde el primer momento que ha salido a jugar en San Mamés eso lo a nuestro público que sabe mucho de de tiempo pues lo ha captado lo ha acatado y lo ha referido conductor abrazos a ver qué pasa aplausos enormes

Voz 1375 02:53 está escuchando todo el público que tenemos aquí en la sala BBK quitó al toda la gente que escuchar El Larguero cada noche eh ahora que no nos oye nadie por tanto si en algún momento hubo alguna opción de que saliera es de Bilbao

Voz 1414 03:05 no bueno yo yo lo explique después de

Voz 2 03:09 después de renovar ahora ella firmado lo puedes contar tienen

Voz 1414 03:12 el momento en el que hable no es verdad que yo

Voz 2 03:14 del proceso no

Voz 1414 03:17 así es mantenerme al margen no no dar de ninguna declaración así como dije como dije en la rueda de prensa que di un momentos en los que yo necesite para pensar para bueno como dije que era y es una decisión de vida no al final pues por dónde llevar el camino futbolístico en la carrera deportiva hispana eso para eso necesito mi tiempo no al final bueno juntarme con mi familia con mis amigos más cercanos así es bueno tomar la decisión que tomé no al final quería estar seguro de todo y quería quería sopesar todo bueno cuando lo tuve claro pues bueno tome la decisión que tomé y firmando un contrato para para muchos años Si muy contento oí que la decisión que tomé y ahora mismo pues disfrutando no

Voz 1375 04:11 ocho años han sido porque el el presidio sabía lo dice Óscar lo tiene claro y

Voz 1414 04:15 marcó el ocho de este año más siete sí

Voz 1375 04:18 Juan tenéis aquí portero Íñigo pero vamos hasta que Padrón porrón

Voz 4 04:22 ahora que se me cago en la leche

Voz 1375 04:24 me entrené mañana que ellos entran a las diez y media vosotros aquí era empezáis en en la selección

Voz 2 04:28 sí a las once a nosotros entramos aquí las once la tendrás ayuno Lopetegui la habitación llamando a la puerta

Voz 1 04:33 te voy a la cama si si ahora ahora ahora cuando deje

Voz 2 04:37 mire yo creo que si te pasas de unas doce te multe

Voz 1375 04:40 no no

Voz 2 04:41 sí por ahí por ahí si me quedan quince segunditos