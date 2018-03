El Larguero: programa especial en Bilbao con Urrutia, Iribar, Kepa y muchos más (19/03/2018)

Voz 1 00:00 Temas

Voz 1375 00:51 qué ganas tenía de venir a Bilbao la leche Marquínez que a Hesperia de aquí a Bilbao lo que has tardado en invitarme me cago en diez bueno desde que hicimos hace no sé cuánto te invito a comer un día menos es que de verdad te lo digo

Voz 0802 01:00 has venido todavía no te invito a comer

Voz 0360 01:03 que no ha sabido a comer cómo se come aquí

Voz 1375 01:05 Bilbao que esto es una maravilla pero teníamos ganas de venir a Bilbao aquí o Larguero sí señor

Voz 0802 01:09 hemos tuvieron San Mamés ya os he visto la banda

Voz 1375 01:12 me yo en el avión hecho mirados ahí como como los cuidan ya comido mal además me han dicho no

Voz 0802 01:17 ya sabes que aquí se come entre muy bien y mejor no sé cómo lo hemos pasado día eh

Voz 1375 01:22 qué ganas tenía un larguero en Bilbao hacía muchos años que la Cadena SER no venía aquí a Bilbao y hoy nos han invitado en esta ciudad así que lo primero que hay que hacer cuando te invitan es dar las gracias

Voz 2 01:30 sí

Voz 1375 01:31 eh ya al alcalde de Bilbao lo tengo y me derecha Juan Mari Aburto le voy a decir que no

Voz 3 01:34 muchas gracias por invitarnos al alcalde muy buenas buenas y gracias a vosotros porvenir para nosotros

Voz 1226 01:39 es un auténtico placer también los en vilo

Voz 1375 01:41 también hay Rentería que es el diputado general de Vizcaya hola

Voz 3 01:45 buenas hola buenas te vas a quejar por favor no te hubiera dicho nada de la gente Istán y calladitos están agazapados por lo que pueda pasar está aquí a mi podemos decir algo que tampoco pasa está aquí a mi de alegaba legales

Voz 4 01:57 vale ni está aquí a mi derecha el presidente del Athletic

Voz 1375 02:02 el ex jugador que hacía tiempo que no le veía yo así en un en un acto esto porque no me gusta mucho lo de las entrevistas da le agradezco

Voz 5 02:08 eh

Voz 1375 02:09 mayormente todavía que esté noche con nosotros aquí así que Josu Urrutia presidente del Atleti gracias por estar aquí en El Larguero buenas noches

Voz 2 02:15 nada de cómo va la vida bien tirándonos verdad es elegido quizá el peor año para venir todo

Voz 1035 02:23 la leche con años que habéis tenido tan maravilloso

Voz 3 02:27 que últimamente venido mucho a Bilbao pero muchos hemos muchos partidos

Voz 1375 02:30 dentro de la Europa League

Voz 6 02:31 pero este año está un poco hay de de por ser tú yo creo que

Voz 2 02:36 no no soy mal pensado contigo pero quizás con otros de la SER antes que él

Voz 3 02:42 el ganga vas a empezar repartiendo folletos ahí está el micrófono para para lo que tú eh gracias por invitarnos eh

Voz 1375 02:50 ahora hablaremos el Athletic Club de Bilbao de cómo va la temporada de un montón de cosas hay que hablar también con el alcalde con el diputado general de lo que ha vivido esta ciudad en las últimas semanas golpeado por los eh un rebaños de borregos estos que deambulan por Europa sin pastor y claro los rebaños de ovejas y pastor son peligrosos han caído aquí unos cuantos últimamente ya habrá que hablar de ello nos contará Íñigo Marquínez y el resto de compañeros de la SER David

Voz 3 03:11 en un programa que vamos a dedicar a Bilbao y al deporte de Bilbao a esta ciudad que se ha transformado de manera maravillosa en los últimos años donde no sólo se come muy bien o rematadas

Voz 1375 03:20 debían como dice Marquínez sino donde hay cosas que no cambian y una de ellas es el el deporte y el Athletic Club de Bilbao y la transformación que ha sufrido la ciudad y la innovación que está eh sufriendo Bilbao en los últimos años sigue siendo o se sigue compaginando con valores tradicionales como se Athletic Club de Bilbao que hoy tan buenos va a representar en esta mesa con joe casi nada lo que tenga que también es que de verdad que es una foto está por aquí Dani Garrido director de Carrusel Deportivo

Voz 1035 03:44 hola ni ajuste vamos hombre cómo estás ahí vamos a la hombre guipuzcoano fácil venir cuando está conozca bien la cosa si exactamente pero hay que me

Voz 0360 03:51 sí cuando nuestra también pues ahí están todos en que la memoria es muy corta pero este equipo con el mandato de ellos Urrutia estado en finales de Copa finales de Europa League sí señor sacrificado por doquier con esto Valverde para para Europa League y bueno pues ahora es cíclico está un año que no están bueno pues hay que remar hay otra forma se podía hasta unas cuantas hemos

Voz 1035 04:09 estaba en la de Bucarest allí contra el Atlético de Madrid en la Supercopa y Copa del Rey unas cuantas también hemos suponer no sea no sé si Ségol que no Mikel San José exactamente ese o aquel partido que me tocó hacer en Old Trafford fíjate que repasa con ocho mil tíos allí de de del Atleti allí en la grada del partido buenos tres alguno que quema con gol si alguno está por aquí

Voz 3 04:29 bueno e Óscar de Marcos muy buenas cómo estás hombre de muy muy bien cómo va la temporada no sabido mejores no como ha dicho el presi no en los echa un capote diciendo es cuando se te sale un poco más de uno siete saltan las lágrimas recordando lo de Old Trafford no

Voz 7 04:45 eh bueno es uno de los mejores recuerdos que tengo de los años que llevo aquí bueno pues lógicamente cuando se recuerda te llevan buenos momentos

Voz 3 04:55 a la memoria está por ahí también Markel Susaeta hola Barker que pasa a Bonn E trescientos cincuenta partidos en Liga no esté fines

Voz 8 05:02 sí me tocó jugar trescientos cincuenta partidos en Liga la verdad que contento y esperando que sean muchos más

Voz 1375 05:10 sabes cuántos jugó con la camiseta Atleti echó pudiera José

Voz 3 05:13 mil seiscientos de Vigo no seiscientos y pico seiscientos catorce hoy pues no ponernos de pie todos que vamos a saludar a juez

Voz 9 05:20 Ángeles negro

Voz 4 05:23 se ha cumplido añitos Race diecinueve digamos Jorge Ángel buenas noches en él

Voz 9 05:40 gracias

Voz 3 05:42 gracias por estar aquí en el Larguero están ochenta cómo se llevan los setenta y cinco años pues igual que los setenta y más y mejor que nosotros los pero esperemos que si hace unos añitos bueno con esta fotografía y además está por aquí nuestro Árbitro Iturralde González All I tú muy bien

Voz 9 05:57 no hay árbitros no no puede empezar a estar bastó tarjetas siempre no

Voz 1035 06:03 Mari roja pues telas Sámano que igual hay que sacar alguna esta noche está Rafita Alkorta nuestro comentarista Hola Rafa

Voz 3 06:14 parte de la historia pues como todos estos eh tenemos muchas cosas

Voz 1375 06:18 de las que hablar de de Bilbao del Atleti de deporte lo contra Alex Mumbrú también iba a estar Mikel Urrutikoetxea lo de los pelotaris que está ahora rompiendo la aquí también así que gracias por venir a los estáis aquí en un día en el que además ávido fútbol aunque no lo creáis la selección española ha quedado concentrada en Las Rozas ya esta noche para los partidos de el viernes contra Alemania en Dusseldorf hiel del martes de la semana que viene en el Wanda Metropolitano contra Argentina los dos partidos otros contaremos en Carrusel Deportivo los baremos en Mediaset también los los partidos de la selección así que enseguida estamos allí con Javi Herráez que está en la faceta concentración de Las Rozas con otro jugador del Athletic

Voz 0360 06:52 ya sabéis que estaba por ahí que es que aterrizaba halaga el portero de de aquí de del Athletic

Voz 3 06:58 además ha habido liga en Segunda División le ha ganado el Sporting cero dos al Huesca o cómo está el Sporting brazo bueno lo la segunda está espectacular como están ahí peleando si te ocho equipos como todos los años pero este año es tremendo e pasa que es tan larga es tan larga que pueden pasar tantas cosas pero el Sport

Voz 8 07:13 sin eh ya la hemos visto varias de este año

Voz 3 07:16 aparte es un equipo y una afición y un campo bonito para ir al menos en mi época está

Voz 1375 07:21 lidere el Rayo con cincuenta y siete puntos empatado con el Huesca después de la derrota esta noche están ahora mismo en play off de ascenso Cádiz con cincuenta y cuatro Sporting con cincuenta y dos Granada con cuarenta y nueve Zaragoza con cuarenta y nueve tengo ahí a mi Pucela que está y bueno pues ahí cerquita también más o menos cerca de de play off de ascenso eh

Voz 3 07:37 se ha confirmado que el domingo ocho de abril a las cuatro y cuarto

Voz 1375 07:39 ahora el derbi Real Madrid Atlético de Madrid

Voz 11 07:42 aquí poco más que contaros que están viviendo también horas claves en Badalona que luego os haremos

Voz 1375 07:47 a última hora del Joventut que es un histórico de nuestro baloncesto y está pasando momento muy muy muy delicado hablaremos de búsqueda aquí también el Basque Bilbao con Alex Mumbrú y luego repasaremos también lo está pasando en Badalona así que a esta hora once y treinta y siete casi ya XXXVIII una manera una menos en Canarias en esta sala E K donde a pesar del frío que hace de la lluvia hay de que he visto hasta nieve cuando aterrizaba en Bilbao esta tarde aquí un montón de gente así que gracias también a los otros por venir un cochecito

Voz 3 08:11 arranca la Gran Bilbao vámonos

Voz 14 08:39 ahora

Voz 15 08:45 claro B

Voz 16 09:09 la a

Voz 15 09:12 ah vale

Voz 17 09:16 salir Iván

Voz 1035 09:17 se tenemos miedo y no todavía no los pelos de punta

Voz 3 09:20 pues sí pero pero

Voz 18 09:23 qué qué significa

Voz 9 09:25 qué supone ser pero Athletic

Voz 19 09:29 no íbamos mi segunda familia precisamente degollado de unos cincuenta y seis años ya afincado aquí además critica eh qué te voy a decir lo que es es todo el sentimiento de amor Ramos identificación con consumo política con sus gentes con un juego muy digamos deportivo muy

Voz 1375 10:10 no sé que es muy difícil escucha es difícil explicarlo oye sentirlo como los sentís vosotros sobre todos los que habéis puesto tantas veces la camiseta como tú seiscientas catorce veces la camiseta del Athletic Club de Bilbao eh no es cuando ves ahora a los que a los que vienen por detrás en los están haciendo esta esta temporada el Atleti sigue siendo siempre fiel a su filosofía no vengan los resultados mejores peores se peleen por títulos haya años con resultados más eh mejorables como decía yo Urrutia en esta temporada la filosofía está por encima de cualquier otra cosa en este club

Voz 19 10:43 si así lo demanda la estado nuestra sociedad no está cuando mientras la sociedad demanden esa esto nosotros encantados yo estoy totalmente con esta filosofía también te puedo decir que en mi época ritmos pasando por momentos difíciles eh antiguamente muy parecidos a los que estamos pasando ahora hemos salido adelante con pues con el fundamentalmente pues pues eso apoyándonos mucho en la palabra esta fiesta la vida porque es verdad es equipo hemos equipo todos la Gran Familia hacer equipo cuando hay realmente dificultades es cuando más así hemos sentido el apoyo de este públicos muestran nuestra afición nuestra está hinchada nuestra Hay y eso nos ha dado siempre un plus más eh eh todo juego de entregan hable hemos estado y seguimos yo creo que seguimos en esa en esa línea por los menos eso intentamos no pues estar damos el paralizar todos los porteros

Voz 1375 11:50 salen aquí que sale muchos y muy buenos a todos los comparan con el chopo no este es el nuevo Iribar no esté siendo muy Di de este es el nuevo idioma toca han salido a catorce Iribar nuevo no eh qué consejos les Lasa Kepa por ejemplo hubiese ahora el portero que está en el en el foco de de mediático ahora mismo del Athletic Club de Bilbao no habla mucho contigo le das consejos

Voz 19 12:08 no sabía que en eso preparador de porteros que es muy dado que sabe lo que se hace esta Imanol Etxebarria Cornell ha trabajado mucho con esto nadie llegó a conseguir un todos esos son los que realmente hablan con él pero sabe que tiene mi apoyo y de todo lo que quieras pero en lo que es darle trabajar con él lo están haciendo nuestra nuestro grupo especializado en el tema de porteros que estamos muy satisfechos de cómo lo están haciendo

Voz 20 12:40 no paraba mal Iribar no roza Hoppe yo

Voz 8 12:44 es que el luto divertimos también juntos en un programa de radio y recordamos anécdotas de cuando yo era crío y y Ángel todavía algún día se ponía en la portería se acordara también iluminaba por bajará campo y no a Dios que le M Moll

Voz 3 12:57 es que la desesperante claro nosotros teníamos tres de catorce años ICA para nosotros ya no verle nuestros Aita sobre todo es decir en casa que que había

Voz 8 13:07 hemos está entrando con con Ángel era la leche y luego también fue el entrenador de nuestro pueblo Atleti es toda una vida con él no hay y la verdad es que como él es así todo es muy fácil con el y desde pequeños a todos nos trata igual que ahora no y nos costó desde que somos niños y para nosotros para mí es el ve cuando hablamos de mitos que yo sé que a él no le hace gracia porque él

Voz 20 13:30 es muy sencillo para mí

Voz 8 13:33 me ha venido de milagros no no vio venir pero él es el mito para mí Él es el mito es que ahora eh

Voz 9 13:41 si fuera por la mañana

Voz 1035 13:42 a estas horas ya estoy durmiendo no está pensado evidentemente

Voz 1375 13:47 ella que era entrar en mañana Óscar que Parker diez y media bayana y luego tenéis tres días libre no me parece entran hoy martes miércoles y jueves puede ser sí

Voz 21 13:55 el Gobierno el domingo una semana raras impartido no eh

Voz 7 13:59 con el parón de las selecciones al final pues bueno no toca descansar llevábamos un mes que prácticamente no hemos tenido ni un día de descanso y ahora no son nada o tres

Voz 20 14:09 qué tal el partido ayer Barcelona o bueno la primera parte padecía que

Voz 3 14:15 qué podía hacer aquello podía ser un dramón

Voz 7 14:18 gordo bueno la segunda parte salvo el mejor eh estuvimos mucho más puesto sigue creo que que es un poco el equipo pues lo que quería o que lo que la gente quería ver se vio en la segunda parte

Voz 1375 14:32 eh Se habla mucho yo creo que la palabra que define la temporada del Atleti es la irregularidad no es un poco habéis hecho buenos partidos buenos momentos buenos minutos pero os ha faltado continuidad no regularidad Markel no sé si eso en el campo vosotros sois conscientes según ha ido avanzando la temporada de que este año que es lo que ha fallado para no tener esa regular

Voz 8 14:49 claramente nosotros sabemos que que no está siendo un buen año para

Voz 2 14:52 el resultado de un tema juego

Voz 8 14:54 yo sí que como tú bien dices hemos tenido partidos sueltos de buen nivel pero pero no hemos conseguido esa regularidad que queremos Si se está demostrando no estamos ahí eh a ocho puntos de Europa que que es difícil pero que mientras las matemáticas de nosotros lo vamos a intentar

Voz 1375 15:13 siente José Ángel que iba con la cabeza diciendo a intentarlo presi es posible te voy a ir a Europa o no

Voz 6 15:18 pues hombre eh

Voz 2 15:20 vamos vamos a decir en en una zona

Voz 6 15:23 donde el descenso está mucho más lejos que el

Voz 2 15:25 UEFA y nuestra obligación es intentarlo

Voz 6 15:28 qué

Voz 2 15:31 como yo yo siempre he dicho fíjate que ha habido buenas plantillas con nosotros de Rafa ahí hemos estado en en muchos eh plantillas como como esta pero yo siempre he dicho mientras estado de presidente que estas de las mejores no en siete años hemos estado seis de Europa con muchos finales no gana un título de Supercopa y ahora las cosas no están saliendo pues es cuando verdaderamente hay que estar con esta gente ir hay que acompañarles y hay que intentar que esa regularidad y hay que intentar estos nueve partidos pues a ver si conseguimos aunque no es fácil porque si no lo consigue de partidos pues es difícil que lo consiga se en el nueve pero bueno e esta gente ya demostrado que lo puede conseguir Si bueno pues se eh me parece bien que lo piensen así nosotros tenemos que arrimar el hombro oí sobretodo cuando acabó la agenda de ayudas cuando las cosas no les salen sobre todo cuando ha demostrado durante cinco seis años ese nivel de regularidad que desde las ligas practicamente no se mantenía en nuestro club pues se me parece que es cuando cuando hay que arrimar el hombro

Voz 1375 16:33 no es un sitio donde pongan nerviosos aquí Dani no con los entrenadores y los proyectos y Marquínez siempre suele aguantar aquí pase lo que pase el entrenador es muy difícil que

Voz 0360 16:41 término que dice que sólo te Marquínez en Carrusel que es cierto que es lo que es un poco una una imagen de marca del Athletic de de del estilo del Athletic y es verdad que que marqué y me decía Rafa Alkorta en las retransmisiones de carruseles extraña mucho grito vehemente hemos pasado del Cuco Cuco que cuando marca bajos José Aranda un delantero mítico de la historia de la tele como lo fueron pues otros tantos bueno ha pasado al Cuco vete ya es un grito que entre entre la masa gris digamos la materia gris de del Athletic extrañe mucho no hay Rafa los suelen decir Iñigo bueno un poco el Athletic se tiene que resistir necesariamente a no ser un club más yo creo que eso también se presume no sólo de la filosofía que le preguntamos al porque para nosotros es una referencia intergeneracional para todos no sino que tiene que presumir de ser un club diferente y por eso a gente como Rafa Íñigo que que siempre les extraña que se antes ejemplo ese Cuco vete ya no hay extrañen mucho yo creo que es momento lo que dice el presidente de dentro a ver que estos cíclico hombres ese repite el año siguiente que la cosa no va bien os dos tres años consecutivos pero es que este club en el siglo XXI ha peleado por no descender a Segunda Edición y tenemos que ser conscientes de que de que ha estado bien yo creo que es cíclico quiero que sean dos circunstancias muy especiales lesiones de jugadores muy importantes no sólo Beñat con la pubalgia sino otra serie de jugadores jugadores queman

Voz 8 17:53 que van ya avanzando en edad el el el problema

Voz 0360 17:55 la situación también contra actual de Kepa que al final influye mucho en el en el equipo no pero el año no está siendo bueno no están pasando algo una serie de cosas que que bueno que son analiza hables claro

Voz 0802 18:04 pero Dani aquí se nos llena la boca muchas veces que somos diferentes es más siempre seremos diferentes pues somos diferentes hay que ser diferentes para todo a misa esa canción cita esa cantinela de Cuco

Voz 3 18:14 vete ya en este caso el que sea importada de otros

Voz 0802 18:16 pues a mí no me gusta no me gusta con ningún entrenador del Atlético Unión jugador porque joder si somos diferentes vamos a demostrar los siempre no eh yo creo que el Atleti que con sus ciento y muchos años de historia ya ha permanecido pues con sus características y demás porque ha sido diferente hoy pues si queremos a diferentes hay que ser diferentes en todo no sólo cuando las cosas van mal

Voz 1375 18:35 cuando escucha el presidente recibe presiones el presidente en estos momentos de un poco el entrenador el entrenador es eso cómo se aguanta desde desde la directiva

Voz 2 18:44 no me lo primero que tienes que tener es claridad y entender lo que es la que

Voz 6 18:47 es digno de pero claro eh

Voz 2 18:50 yo junto con Rafa hay otra mucha gente llevo desde los no años en Lezama eh llevo treinta y seis años de socio jugado toda mi vida entre categorías inferiores al primer equipo está un montón de años en Lezama y ahora estoy pues ya voy para siete años en en otro rol en el rol

Voz 3 19:07 los que no desde dos mil once desde el dos mil once

Voz 2 19:10 entonces bueno pues eh mi historia que está de dieciséis años que entramos cada cuatro años en Europa y los otros tres pues eh muchos de los otros tres años que estarán entremedias era para para pasar de eh dificultades no para tener años como estos Un mucho más difíciles o algunos más difíciles y ahora mismo pues a mí sí me llegan a decir lo que espera yo desde el dos mil once en adelante cuando si va a estar siete años pues tengo que mirar atrás mirar la historia que decir pues más o menos pasará algo parecido a lo que ha pasado históricamente en el Athletic ya ha pasado todo lo contrario hemos jugado dos finales de Copa vamos jugado una final de Europa League que sólo el Athletic ha jugado otras el año en el setenta y siete como el chopo e hemos jugado la Champions hemos jugado cinco años consecutivos en Europa vamos con una Supercopa bueno y ahora yo era una cosa y hemos tenido dos años el segundo de Marcelo Yeste en los que el equipo pues no encontramos como si eh tuviésemos tuviese una hija eh no me hacen más por estudiando cinco años las cosas le van diciendo sus cinco porque apriete y te salen las cosas y el sexto suele acumula entonces tú lo dices joder es un desastre es un así no se puede anda

Voz 1035 20:26 no se siente montaría venir lo que necesita esa

Voz 2 20:29 persona en esos momentos es comprensión apoyo ayuda ahí bueno muchas veces es lo que tenemos que hacer los lobos los que estamos fuera no intentar ayudar a esta gente que que nos ha dado tanto estos

Voz 1375 20:40 a vosotros que apoyéis a los jugadores este proyecto tú sientes el respaldo de la gente con tu piel

Voz 6 20:45 sí yo desde luego que si no es verdad

Voz 2 20:47 que eh gran parte de los años te estoy diciendo que han salido las cosas muy bien con lo cual eh otra cosa hubiese sido Si hubiese han repetido durante siete años resultó que es como este pues las cosas hubiesen sido más complicadas no supongo pero bueno en líneas generales

Voz 6 21:03 eh sí noto el apoyo oí

Voz 2 21:06 la gran parte de que sigamos no es fácil hoy en día no sé cuántos presidentes habrá que esté en siete años no es fácil para un edita resultados y que y que la bolita entre entonces en gran parte de los entrado pero

Voz 1375 21:19 todo eso sobre todo entre tienes claro quién va a ser de entrenador del año

Voz 3 21:23 eh

Voz 2 21:24 no ahora no me pierdo ese tipo de de cuestiones no yo sé que eh pero que de alguna manera hay que empezar a pensar

Voz 1375 21:32 no no digo que ahora evidentemente hay que terminar la temporada lo mejor posible pero ya el presidente del Atleti planifica de alguna manera la temporada que viene

Voz 2 21:39 no uno siempre está evaluando o no e siempre

Voz 8 21:43 eh

Voz 2 21:43 e intentando que el Athletic tendrá el mejor entrenados en esos momentos el que nosotros queremos yo hablo mucho la verdad es que eh cuando eres dirigente y aquí tengo unos al lado también

Voz 6 21:56 en nuestra gran guerra

Voz 2 21:59 mientras eh aunque no me pródigo mucho los medios es hablar hablar con muchísima gente tener conversaciones con el chopo comenzó con directivos con empleados con jugadores con otros entre los que está en Lezama con ex jugadores con gente que da autoridad y que al final vas tomando decisiones pero vas comentando muchas cosas con mucha gente ibas e tomando posiciones entonces bueno así lo he hecho durante estos siete años así lo voy a seguir y espero seguir acercando también con ese plan de suerte que creo que es neceser

Voz 3 22:28 pues sí aunque se vuelve a subir en la grada eso que decían quienes que no les gusta que decía Dani Garrido el Cuco acá

Voz 2 22:33 con la temporada seguro pase lo que pase pues tampoco es así no imaginar el escenario tampoco podría haber dicho que la ronda estoy va a estar cuatro años que todo hubiese sido así que iba a acabar porque tanto Marcelo Ernesto y cuco que son los tres centrarnos que con nosotros han estado saben son hombres de fútbol saben que también están expuestos a resultados de principio en los gusta porque estamos en el Athletic eh acompañar e proteger cuidar dar confianza pero también todos sabemos que resultados que hay sensaciones y qué garantías en el fútbol profesional pues puede haber pocas no pero sí que en el Athletic debe haber más de más respaldo más confianza que quizá en otros sitios

Voz 3 23:15 es decir Urrutia no garantizó que el Cuco Ziganda acaba de la temporada si estoy seguro es que no se puede augurar nada en la vida no se puede augurar nada de nada

Voz 1375 23:24 eh pero hay que empezar a pensar en el la temporada que viene sin olvidarnos de lo que queda de esto

Voz 21 23:28 temporada que todavía queda un tramo importante

Voz 1375 23:30 quedan nueve jornadas y el equipo va intentar pelear como decía José Ángel y decían De Marcos Susaeta meterse en Europa hasta el final y lo van a intentar aunque está difícil en algún momento Susaeta Íñigo Oscar

Voz 20 23:40 visteis que que pase podía ir

Voz 8 23:44 no yo he en todo momento en toda esta fase le he visto muy tranquilo e ese temple que le dentro del campo lo haya igual igual fuera él está contento aquí ha renovado en eso estamos encantados de que se queda Mosquera

Voz 20 24:00 hombre algún ratito a lo mejor algún día yo sí tengo un secreto se lo cuento porque a nosotros nos decía

Voz 1035 24:08 eh ya estábamos Si alguien quiere contarnos secreto de nadie que es el tío ahora damos el teléfono de que para qué

Voz 20 24:15 nada de verdad a final sabemos su vida digo que guardar El hombre elevamos veíamos tranquilo como dicen sus ahí al final lógicamente los que estábamos más inquieto seamos nosotros para nosotros es

Voz 7 24:28 un un compañero espeta

Voz 3 24:30 hablar lógicamente

Voz 7 24:33 pues en este club con esta filosofía lo que queremos siempre es que estar los mejores el mayor tiempo posible y que para fundamental para nosotros eh yo creo que lo ha tenido claro eh ha hecho un contrato de un montón de años lógicamente los para nosotros es una alegría importante

Voz 1375 24:51 cuántos años las hecho

Voz 2 24:52 veinte o treinta pues ni me acuerdo pero ocho seis realmente

Voz 3 24:57 creo que nosotros un joven unos ocho has es que aquí en Bilbao a cuantos les echa porque unos ocho diez horas y que menos que menos en Las Rozas eh hay que dar las gracias porque está despierto hasta ahora doce menos cinco por favor un aplauso para el portero de la selección hiciera

Voz 1035 25:11 de ahí que paralizaba la hola qué Kepa muy buenas

Voz 1862 25:18 cómo estás hombre bien bien aquí estamos ya con la selección

Voz 1375 25:22 la estás ahí con la selección española los venimos a Bilbao el tú te vas para madriguera y así intercambio bueno e contento no una llamada más de de Julen iban cayendo una tras otra

Voz 3 25:32 no

Voz 1862 25:33 sí contento contento de recibe esta llamadas porque llevábamos tiempo sin juntarnos la selección desde noviembre y ex seleccionador confié confía en una pues bueno siempre siempre la grada

Voz 1375 25:48 yo siempre he preparado bien y con ganas de hacerlo bien Juan para jugar el Mundial no que es una pasada no

Voz 1862 25:53 hombre de ojalá ojalá ojalá pueda ser así pues para esos sé que lo tengo que hacer bien en mi club en Atleti para la bueno para poder seguir viniendo a la selección y bueno ojalá poder disfrutar del Mundial

Voz 1375 26:09 está por allí Óscar De Marcos y Susaeta que ves estamos oyendo y está también José Ángel Iribar que que me imagino el decía antes no de falta darle muchos consejos Él tiene preparado reporteros si ya tiene un haga una madurez suficiente pero que has aprendido de José Ángel Iribar que evidentemente tú eras

Voz 1035 26:23 cuando paraba era un proyecto de de de persona cuando paraba José Ángel Iribar pero

Voz 1375 26:28 qué has aprendido de él

Voz 1862 26:30 sí la verdad es que no no lo he visto no le vi jugar no pero pero sobre todo sumó su naturaleza como como bueno el día a día en Lezama como como pues hablar con él como siendo una una leyenda y una institución para el Atleti es cercano pues a todos los jugadores a la gente más joven siempre traté de ayudar y al final bueno e hace todo con naturalidad no al final es muy cercano y eso para para los jugadores jóvenes que que venimos de la cantera pues pues siempre es de agradecer era el portero titular de la selección

Voz 1375 27:09 somos nosotros no lo iba a José Ángel le preguntó a Sanz peligra buen ojalá ojalá lo que no es bueno meterles presión

Voz 19 27:19 sin yo creo que el supera es la expresión de las tiene algo

Voz 1375 27:24 también lo superamos no le puede no le no le va a superar eso no la presión de decir si tiene ser el titular algo vamos a qué

Voz 19 27:33 otra rama no se hubiera una tranquilidad un saber estar y eso ya lo primero su equipo que es lo importante lo brazos también el público desde el primer momento que ha salido a jugar en San Mamés eso lo a nuestro público que sabe mucho de tempo pues lo ha captarlo acatado ha herido vamos

Voz 20 27:55 con los brazos abiertos Kepa clausus enorme

Voz 1035 27:59 está escuchando todo el público que tenemos aquí en la sala BBK Keaton toda la gente que escuchar larguero cada noche eh ahora que no nos oye nadie por tanto en algún momento hubo alguna opción de que saliera es de Bilbao

Voz 1862 28:10 no bueno yo yo lo explique después de

Voz 1375 28:14 después de renovar ahora que ya firmado lo puedes contar tiene el único momento en el que hable no es verdad aquello del proceso

Voz 1862 28:21 no sé si es mantenerme al margen no no dar de ninguna declaración así como dije como dije en la rueda de prensa que di un momentos en los que yo necesite para pensar para lo bueno como dije que era es una decisión de vida no al final pues por dónde llevar el camino futbolístico en la carrera deportiva hispana eso para eso necesito mi tiempo no al final bueno juntarme con mi familia con mis amigos más cercanos sí bueno tomar la decisión que tomé no al final y quería estar seguro de todo y quería quería sopesar todo bueno cuando lo tuve claro pues bueno tome la decisión que tomé y y firmando un contrato para para muchos años Si muy contento de la decisión que tomé y ahora mismo pues disfrutando no

Voz 1375 29:16 ocho años han sido porque no lo sabía

Voz 1035 29:19 dice Óscar lo tiene claro y Markel ocho años

Voz 1375 29:21 sí es este año más siete sí

Voz 0360 29:24 tenéis aquí portero Íñigo pero vamos a estar pagaron porrón sí me cago en la leche

Voz 1375 29:29 eh que entrevé mañana que ellos entrenado a las diez y media vosotros aquí era empezáis en en la selección las entramos aquí las once para tendrás ayuno de Lopetegui la habitación llamando a la puerta

Voz 1862 29:38 te voy a la cama y ahora ahora ahora con los deje

Voz 1375 29:43 mire yo creo que si te pasas de las doce te multan no por ahí pues creíamos que eran quince segunditos hoy

Voz 21 29:52 pero queda nada las otras las orejas bueno Lopetegui ya te acuestas oye que gracias por estar en El Larguero que hoy ibas a estar aquí en esta mesa pero nos alegramos que en Las Rozas con la selección que vaya bien contra Alemania que contra Argentina un abrazo que para que un aplauso Charo

Voz 9 30:09 a El portero del Athletic es la selección española son las doce en punto hacemos una pausa lo vamos a decir adiós a Markel

Voz 1375 30:15 detalla Óscar de Marcos que mañana tiene que ir a entrenar y con Rafa Alkorta con Iturralde con Marquina y por supuesto vamos a hablar también con el alcalde con el diputado general de Vizcaya y con el presiente del Athletic en

Voz 1035 30:25 este Larguero desde la BBK de Bilbao vámonos con eh el cochecito que tiene por ahí Pablo dale Pablo

Voz 34 35:18 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 35:22 doce y cinco enseguida decimos adiós

Voz 1375 35:24 Marcos y Susaeta a estar aquí diciendo quiénes son estos señores que

Voz 3 35:27 están aquí en la sala BBK delante de toda esta mesa que tenemos de caras

Voz 35 35:30 de de protagonistas

Voz 3 35:32 buenas noches

Voz 20 35:34 bueno es la Coral de Bilbao no

Voz 1375 35:37 que me imagino voy a cantar el himno del Athletic en algo así debe ser no por ejemplo para captar otra cosita pues vamos a seguir porque claro igual de firmes que me está apretando cuál va a cantar cuando igual a acatar pues el himno del Athletic en riguroso directo que llevan todo

Voz 3 35:48 ensayando gracias por estar en el Larguero vamos a ponerle

Voz 1375 35:51 poquito de sentimiento seis no del Athletic que que que creo que lo cantáis como Los Ángeles la Coral de Bilbao en directo en el larguero y seguimos con los futbolistas

Voz 36 36:04 ah

Voz 0514 36:11 mí

Voz 37 36:17 está eh

Voz 3 36:20 ah

Voz 37 36:26 la

Voz 40 36:36 bien

Voz 0514 36:39 sí

Voz 41 36:54 eso haría eh que yo sí eh eh voy a ir a no ya claro que lo veía que era bueno a yo

Voz 40 38:18 eh eh eh eh

Voz 41 38:25 lo que yo lo diga yo no me vea deuda que vence y ha obligado a liberar los de A

Voz 4 39:11 es grande la Coral de Bilbao cantando en directo en la sala estaba estaba está

Voz 9 39:20 la viendo Iturralde y a José Ángel Iribar como viéndolos

Voz 4 39:22 Nos andando hay de fondo sigue siguiendo el himno espectacular gracias eh buenas noches aplauso para la Coral de lo que se marcha

Voz 3 39:31 gracias gracias a unos fenómenos alguno esto eso está para jugar como mejor que nosotros marketing si ahora según

Voz 9 39:38 Oscar seguro

Voz 1035 39:40 eh tú tú has pitado alguno de gracias a Dios no Rafita a Rafita toda la guerra si no esto no no bueno Rafa era un aliado que es raro pero con liado estos son unos benditos al lado de Rafa no no yo cuantía ha pitado

Voz 0514 39:53 el Atleti te digo que es el peor momento de mi vida explica al Atleti me dices sí sí y en amistosos e lo pasamos mal uno porque lo quieres hacer también y quieres que dices para que la gente no diga que como eres del Atleti pues al final eras injusto cuando tenías que ser justos ya la Real algún amistoso no no no no a pitar amistoso amistoso si el primer

Voz 9 40:11 partido que pitó a la Real fue contra el Madrid además empezó leyenda negra expulsa Amavisca no justificada ruta bueno un enemigo en Madrid si el Madrid

Voz 1375 40:21 de aquí ICOM arbitro Rafa como era eh y tú cuando tú lo tenías enfrente decía este Times

Voz 9 40:25 bueno pues que yo era amigo del entonces yo le conocía bien gracias muchas gracias muchas gracias porque tiene tiene un arranque muy bueno pero luego a la vez

Voz 3 40:35 y que ahora estoy liando

Voz 9 40:37 pero pero era un buen arbitro para

Voz 8 40:40 a mí me ha sido muy buena árbitro pues jugó aquí igual al fútbol mucho e hice muy bien Dujo volviendo a muy bien tengo mil

Voz 9 40:48 Bush

Voz 1035 40:51 eso no tengo ninguna duda alguna cosa para Óscar y para ir para que queréis preguntarles aquí a a los dos jugadores del Athletic Bilbao Dani Marquínez

Voz 3 41:00 bien yo niño más que preguntarles

Voz 0802 41:03 me momento joder que que identifica hay dice cómo son estos tíos no eh yo todavía me emociono mucho y cuando lo veo pero sólo a veces en en la tele de un ordenador me sigo manteniendo es es cuando se pelan al cero para joder para demostrar la Yeray que estamos contigo que estamos a muerte a mi se me ponía la carne de gallina cada vez que se pero con puerta cuadrilla pues de de pues un grupo no que es al final lo que son yo creo que es el momento unos momentos más emocionantes que he visto yo por encima de cualquier triunfo por encima de cualquier título que algunos he visto yo ya en mi edad el Athletic es el momento más bonito de visto yo

Voz 20 41:40 eh

Voz 3 41:42 ahora que hablamos hace hace poquito sí sí tres Losert dos tres semanas sí la verdad que fue una entrevista espectacular en El Larguero como le ha plantado cara con un par de narices tú también te pasaste otra parte del cuerpo pero por otro motivo uno de los no ya está recuperado de la estáis ya cómo se puede dar aún

Voz 1375 42:01 tío cuántos puntos fuera

Voz 3 42:03 a mí me dijeron treinta y siete de durante cómo se le puede dar a un tío treinta y siete puntos en un testículo por eso de que estamos hablando Oscar treinta y siete puntos hay que te pegaran un viaje tremendo no agentes de cree que te

Voz 7 42:12 a ir

Voz 9 42:15 la así bajar

Voz 4 42:18 regía los de Bilbao sea aún tiene dan dos puntos desde otro sitio aunque debido a liderar una nadie ahí abajo

Voz 3 42:23 tengo mínimo cuarenta y me no me tienen hasta la nuca sin aparente y sigue jugando y eso que eso fue lo mejor en qué partido fue que no me acuerdo fue contra el Zaragoza en casados tras

Voz 0360 42:34 yo quería pedir el cambio

Voz 3 42:36 sí mosca joe retenía el otro

Voz 9 42:38 sí

Voz 3 42:39 actuó en ese momento te diste cuenta que eso no ahí había gorras si el me merece antes del descanso descanso hemos visto que el tema estaba tocado pero esto yo sigo jugando como estaba estaba Marcelo

Voz 9 42:55 por la cuenta que me trae

Voz 7 42:57 los Mossos íbamos empate a uno hay eh buf dije me pongo beligerante tú sabes

Voz 3 43:04 se todo el material es decir p'alante ya seguir la segunda parte pero bueno eso ya está superado absolutamente bueno con cuál de los trescientos cincuenta partidos te quedas en Liga dime una que diga esté no lo voy a olvidar en mi vida el de ayer fue el trecientos cincuenta en Liga eh porque luego tiene los Recopa de Europa no sólo en el Camp Nou también el cese fulminante de falta gol de Falcao todo el mundo pero no no mira dice Iribar que es una falta que ya al poste rozado el poste pero el gol no fue falta y todo el mundo me dice cometía falta

Voz 9 43:36 de que si Susaeta quiere desmentir

Voz 1035 43:39 así que aquel gol fuera de esto de que no que no puede falta metí esté pero no de francés

Voz 3 43:45 desde que si marca uno más claro que sí hombre tú cuántos hijos en Liga

Voz 1035 43:51 la cuenta de partidos pero con cuál te quedas tú de todos los que llevan

Voz 3 43:54 un día que diga este es mi partido inolvidable

Voz 7 43:57 Liga Nos o en Europa deben Europa hemos vivido noches más más guapa ya finales con lo que te quedas yo creo que el ambiente en general cuando viene Europa aquí a Bilbao pues bueno al final es diferente desde desde el principio

Voz 3 44:13 Dani semana entrenando muy rápido

Voz 0360 44:15 pero por ejemplo tenemos una referencia que aquí cercana a marque les guipuzcoano como yo y bueno por ejemplo a la Real venimos de contar ayer también el larguero y en Carrusel la marcha de Eusebio como director deportivo además insistimos en la salida de que el Athletic es es diferente no hay le preguntaba al presidente por porque Cuco Ziganda no yo quería preguntarle qué había marcó Markel si están con el entrenador no finales el entrenador Rick o cómo lo que en El vestuario está bien de fuerzas que le transmite también el el el grupo Marea

Voz 8 44:43 nosotros estamos a muerte y está claro que no está siendo un año fácil ni para él ni para nosotros como he dicho antes todavía tenemos un objetivo el objetivo se puede cumplir que es el entrar en Europa sabemos que es muy difícil que no estamos en un buen momento pero que bueno que lo vamos a intentar ya me veo con fuerzas de de intentarlo

Voz 7 45:04 es un poco lo estábamos bajos está viviendo para estrés

Voz 3 45:07 eh

Voz 7 45:08 no se ponen al final eh nosotros somos todos un grupo al final cuando a uno le van mal las cosas en nuestro están yendo mal a todos entonces no creo ni que sea es la cabeza más visible ninguna nosotros es un conjunto en general

Voz 3 45:23 estamos unidos mientras eh

Voz 7 45:26 otro entrenador oí por lo tanto eh vamos a hacer lo posible para que para el bien de de todo el grupo empezando por él y luego buenos

Voz 1375 45:34 no os molesta cuando en la grada Cuco vete ya

Voz 7 45:37 Honda al final eh es que tienes que eh bueno todo lo que pasa en la grada te afecta eso es verdad pero lo tienes que asumir el otro día también es hubo pañolada pero lógicamente tú eres jugador y de que desde que te metes en este mundo sabes que puede pasar entonces tú asumes como bien puedas note han preparado para ello pero yo como jugador como dije el otro día prefiero que me que me aplaudan noventa minutos y al final del partido Ellos son libres de decir lo que piensan y lo lo dijeron así nosotros intentamos darle alegría para ellos porque es nuestra alegría

Voz 1375 46:19 pues nada vamos a dejar que vaya a la cama que mañana hay que entrenar la última es la de Íñigo Martínez que estábamos hablando antes fuera de micrófono con todos como se ha hecho de rápido no al cambio de de Ciudad de equipo de camiseta que no es fácil no adaptarte tan rápido porque parece que lleva con vosotros más meses del tiempo que llevan

Voz 8 46:35 la verdad que sí no él es Ontiveros p'alante nada tímido y al final ese carácter le hace pues entra muy rápido El vestuario es un estuvieron muy fácil de como han dicho antes es una cuadrilla Hay tardó pocos días en ser como magia

Voz 20 46:49 no recuerdo mucho Rafa Alkorta en ese sentido es rubio más a este mago además por lo demás tú no sabes más a la perra tutor de hubiera sido alguna vez José Ángel

Voz 9 47:03 bueno te hiciste tú lo hiciste pruebas escucha escucha escucha