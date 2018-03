Carmela: "Dejé mi trabajo en la banca para atender a las personas mayores"

Voz 0245 00:00 con la Carmela buenas noches hola buenas noches adelante desde Sevilla

Voz 1850 00:06 pues buenas noches Macarena estoy un poquito nerviosa porque la verdad es que la primera vez que llamo la primera me lo habéis cogido de esto va a ser que se que realidad

Voz 0245 00:17 pues gracias por haber llamado

Voz 1850 00:19 pues muchísimas gracias por escucharme vosotras bueno vivir el resto de personas te meten escuchan bueno yo soy Carmela llamó desde Sevilla soy de Granada y quería comentar un poco el cambio de vida que estoy viviendo porque trabajaba en el sector bancario ay bueno esa vida un poco Green no me llenaba mucho me ligué la manta a la cabeza y bueno el tema que estáis tratando esta noche que el lo de improvisar pueblo mío no fue improvisado luego medite muchísimo hiciesen ofreció la posibilidad de irme y lo cogió y me marché y ahora pues me estoy dedicando a a algo que siempre me ha apasionado que son las personas mayores y pero el tema ve la soledad que existe con la con las personas mayores y era muy mayores cuando me detuvieron yo siempre he tenido está muy presente en mi vida pero nunca lo había tomado como un método de vidas y ahora pues quiero hacerlo y y el inconveniente que me estoy encontrando es que no hay apenas nada relacionado con el ocio para personas mayores por lo menos aquí en Sevilla lo habló por por lo que me estoy encontrando y hay mucho relacionado con Sanidad con salud con cuidados paliativos bueno pues lo que yo puedo por lo que yo voy sabiendo tampoco quiero generalizar porque tampoco no sé de todo pero de ocio hay poquísimo hay mucha gente publicitada que busca compañía tanto de amistad como de pareja pero luego cuando las llama o intentas quedar con ellos sobre todo para conocer los porque si lo que haré agrupar o quiere ofrecerle algún tipo de actividad tienes que conocerlo un poco vamos como a todo el mundo pero me estoy encontrando como como que no se no se llegan a abrir mucho supongo que como lo que nos pasa a todos que no vamos poniendo no vamos poniendo capas con la edad me pasa a mí tengo treinta y siete años aquí y les cuesta mucho abrirse a Nueva andaba idea así que me encantaría que las personas que escuchan este programa que se sientan sola porque piensen que hay personas como yo que estamos estamos intentando que no se sientan solas y que tengan un buen acompañante de vida o acompañantes de vida y que y que la gente se conciencie de la importancia que tiene este tema sobre todo con mira a la esperanza de vida que cada vez en mayor

Voz 0245 03:01 aumente cada vez es mayor y es verdad que el ocio cada vez es más importante en nuestra vida es usted que cuando yo tuviera

Voz 1850 03:09 las sesenta años o use veo sesenta o setenta encontrarme con con muchas posibilidades no encontrarme con que quiero hacer amigo o estoy en un sitio nuevo me quedado viudo o Mi hijo ya se han ido de casa encontrarme con que

Voz 0245 03:26 claro Carmela porque cuando dice usted que que está encontrando mucha resistencia a las nuevas ideas a qué se refiere porque a este programa lo cierto es que llaman muchas personas mayores hombres y mujeres cuyo principal problema es ese que no pueden disfrutar de su ocio porque no tienen con quién

Voz 1850 03:44 claro yo lo que me pasa sobre todo como lo llamo yo me publicitado en Internet entonces el hay gente que sí que me ha llamado por iniciativa propia pero hay otras personas que que dejan su teléfono su correo yo me pongo en contacto con ello pues a la hora de poner me encontré ese piensan que el estoy vendiendo algo

Voz 0245 04:03 yo hombre yo quiero yo quiero hacerlo con

Voz 1850 04:06 no un futuro negocio pero yo a ellos no les voy a cobrar yo en principio quiero hacerlo como mi método de vida

Voz 0245 04:16 pero a ver yo no en todo caso era difícil entender el por qué no a ellos les cuesta un poco entender que gana usted y juntando a las personas para que ese para que se diviertan no para que tengan un grado donde se entiendan

Voz 1850 04:32 es como que se piensan que estoy intentando venderle algo o que o que lo voy a timar o que no se o a lo mejor hablan con su hija que lo entiendo perfectamente porque yo lo hubiese dicho lo mismo Mi madre la verdad hace veinte años les hubiese dicho lo mismo y madre ahora ya no pero a lo mejor hablan con la hija ahí les comenta que haces tú hablando con una desconocida por teléfono cómo va a quedar con ella para tomarte algo porque yo a todos les digo de primera tomarnos algo individualmente para conocerlo

Voz 0245 05:01 porque yo me conozcan a mí

Voz 1850 05:04 Iyad en un futuro ya se verá si puedo hacer de esto mi método de vida pero necesito información que no

Voz 0245 05:13 no me no me la ofrecen claros encuentro también saber las necesidades no también de

Voz 1850 05:18 claro que uno no todo el mundo le gusta todo igual igual que a todas la edad de a todos no somos no gusta el rock a todos no nos gusta el teatro a todos no nos gusta

Voz 0245 05:28 se claro quiero quedar con ellos para que me

Voz 1850 05:31 digan que queréis que queréis que haga estoy a vuestra disposición

Voz 0245 05:38 carné estaba pensando y gestionar todo esto desde un centro para mayores por ejemplo

Voz 1850 05:45 es que en un centro de mayores cuentan con actividades cerraba ya ellos se conocen y no están abierto porque me pasa me pasa que me dirigido a centros de día o están como muy cerrado a la DO otras actividades que tienen en ese centro cuando les dices de de salir de allí para ir al bar de al lado imagínate a se lo planteó como una hipótesis para ir a un bar de tomarse algo ya ya está cerrado y luego en residencia la gran mayoría desgraciadamente la gran mayoría de personas que se encuentran en la residencia no no es también au sí o físicamente o menos o con nítidamente entonces a mí me gustaría dirigirme a las personas mayores que estén bien que se sientan un poco como yo me siento ahora porque que la edad no es que yo no los veo distinto yo creo que me me quiero dirigir a persona que que se encuentren como yo activa con ganas de hacer cosas o que se acaba de jubilar

Voz 0245 06:50 ya ya

Voz 1850 06:52 ese tipo de persona y me estoy encontrando con muchos impedimentos yo no voy a parar eh vamos no pienso para ya que ya que me quiero dedicar a esto no pienso seguir en ello vamos tengo un teléfono un correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo que no sé si lo puedo decir o luego lo digo a vosotros Easyjet ello sobre todo gente de Sevilla porque

Voz 0245 07:18 soy yo me me cosa Carmela nosotros no podemos facilitar números de teléfono siempre lo digo porque buenos podemos responsabilizar de que esas llamadas sean fructíferas de que todos tengan esa idea con esa llamada son diferentes personas las que estarían en contacto gente que si no tenemos capacidad para gestionar eso

Voz 1850 07:36 vale vale no no yo sólo quiero que sepan que hay personas que quieren ayudar y que y que se dejen que se dejen que que nos brinden la posibilidad de de un primer contacto de que nos brinden esa posibilidad que muchas veces nos quejamos nos quejamos nos quejamos y cuando no estamos ofreciendo la solución que la tele no aquí delante no se no nos da miedo el cambio salir de nuestra zona de confort no sé no sé lo que ocurre

Voz 0245 08:09 Carmela y entonces fue usted muy valiente dio un paso decisivo

Voz 1850 08:14 sí la verdad es que sí sí sí sí vamos tengo a muchas personas a mi alrededor que trabajaban en el mismo en la misma entidad donde yo trabajaba Illa verdad es que no se me dan la enhorabuena porque porque he tenido la fuerza para decir si no quiero esta vida gris para el resto de mi vida quiero una vida de color distinta

Voz 0245 08:42 de ahí que de momento Carmela la tiene

Voz 1 08:46 sí sí la tengo

Voz 1850 08:51 sí sí vamos ahora me escucha reírme y cualquiera que me escuche que me conozca me ve totalmente distinta hace un par de años hace un par de años estaba muy apagada muy triste yo siempre he sido muy como muy extrovertida muy muy de colores me estaba pagando apagando apagando dado vergüenza hacer muchas cosas me estaba metiendo yo misma en el mundo gris no sé yo le llamo así ir y me costó casi la salud casi me cuesta la salud hasta que ya cuando me tocó la salud ya como que lo vi lo vi parece que no tiene que pasar algo es verdad malo para darnos cuenta de que la vida sólo hay una y que mañana no estamos aquí es una pena mirar hacia atrás Bonillo pilló para que venir aquí a mi me da mucha pena mi padre mi padre que Miami educado hayan gastado todo el dinero mi educación y que al cima de mi con los mayorcito que eran para que yo esté sentada en una mesa todo lo día la misma historia todos los días las mismas caras todos los días los mismos problemas también en el sector bancario que ahora mismo los profesionales del sector bancario hasta un poco bueno es tan yo ya no formo parte

Voz 1 10:15 de de decir Serra

Voz 1850 10:18 pero también un poco como menospreciados como casi todo la las profesiones que antiguamente estaba muy diezmado la valorada de médico de enfermero entonces ese mundo repetitivo hoy sí él también el dinero hace que la gente no sepa si se está acercando Dati porque te llamas Carmela Ile cae bien porque es la del banco no entonces no no estaba yo no estaba bien con esa vida el el trabajo me encantaba a mí el trato con personas me encanta lo que no me gusta es la filosofía de todo lo que se mueve alrededor de eso

Voz 0245 11:01 Carmela pues muchísima suerte y ánimo con esa esa valentía que sigue igual

Voz 1850 11:07 sí animó a todos por favor que que se apunten a como se que hagan cosas que hay millones de cosas por hacer