Encarna: "Mi marido tiene alzheimer y no recuerda nada, pero cuando pongo música bailamos los dos pegados"

Voz 1363 00:00 pues en Granada está encarna buenas noches buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 1 00:08 qué nos cuenta Encarna bueno pues el tema de los pensionistas porque si me puso de pensionista yo no tengo presión dependo de mí cobró novecientos bueno pues con ese dinero vamos tirando pasa que es tinerfeños si yo medicamento me puedo gasta unos setenta euros por qué mucho de los que necesitaba pues lo ha sacado una Seguridad Social entonces aparte de pagar ocho euros digo cada uno luego Asarta ha sacado muchos medicamentos igual subí mucho entonces yo ajustó fijas que que no bajó de esa de ese precio de lo que tengo que pagar en farmacia tiene uno teléfono que hay que tener lo también Button por si pasa algo la comunidad la luz que calefacción pues no puedo tener porque no se puede costear con una pensión B aunque no está mal pero se ha estado claro ya no toca ataba tanto gasto pues la vida poco esté

Voz 1363 01:30 es todo esto con novecientos euros

Voz 2 01:33 me me esposo ver eh hobbies tiene setenta y cuatro años

Voz 1 01:41 yo tengo setenta y tres pero ella lleva ocho años malo cuando era enfermera Gara no no conoce nada según hombre fuerte grande también claro que viene a ayudar un poco pero a veinticuatro ahora tengo que está yo si es que hace pero esa es la vida que me toca uno tocar

Voz 2 02:06 no hay otra cosa hija dice usted que tienen ayuda

Voz 1 02:10 bueno sí me vendo ahora ayudarme pero tampoco se él no quiere que nadie tampoco nada que se totalmente porque es que no tampoco es que te conozca pero quiere estas conmigo entonces siento su confianza

Voz 1363 02:28 siente que es usted una persona más importante que tiene

Voz 1 02:33 es un hombre fuerte y claro iba un olvidándose bien porque yo todavía duerme conmigo tengo una baranda pero se siente más protegido si íbamos los quizá con la vida que lo tocado

Voz 1363 02:52 Encarna me pregunto si tienen familia si está usted arropada por su familia

Voz 1 02:56 yo tengo hijos vienen pero claro a veinticuatro a la casa

Voz 2 03:01 yo tiene su trabajo niños

Voz 1 03:05 eh ayuda porque tengo aquí donde él mismo pueblo pero pero dentro de eso pues cada uno tiene su vida y que depende soy yo tenía yo tengo dormitorio Usón de eso las ante para cuando se muy temprano pues yo está está pendiente de Xàbia oyente puede captar más pendiente ver así andamos pasando hilo presión ETA pues eso que yo era simplemente no lo ha subido eh quitar a lo largo de la farmacia ahí pusiera algunos medicamentos que quitaron que tan preciso para estar enfermo

Voz 1363 03:51 son ya sería un paso importante no una ayuda por lo menos en su situación

Voz 1 03:58 ya que tampoco tengo ninguna porque es mejor persona que cobrar seiscientos cobran poco pero luego una personas que cobran seiscientos pues el tienen derecho para la luz tiene derecho para bajar la basura agua muchas cosas de nosotros en nuestro caso con cobra eso para un llevando tan hemos de ir suena eso bueno una enfermera si no fuera por la enfermera pues nosotros con eso no me movido o apañado muy mucho viaje me gustaba mucho bailar todavía incluso como mucho todavía si no ves mucho mucho baile ustedes entonces así se estaba quemada fíjate que no eso pero el compás de la música las sí que todavía llevando

Voz 2 05:01 yo muchas veces

Voz 1 05:04 pongo música ayer me da mucha alegría de Diego de escuchar la música vamos a verla ahí coge el Guta roto niños niño han hecho la Tablada es ahí

Voz 1363 05:21 me me extraña estaba ahí

Voz 1 05:24 canta baila se tarda

Voz 1363 05:26 si bailan ustedes pegados no Bailén ustedes agarrado

Voz 1 05:33 sí la verdad que que le hace mucha ilusión pero por T Mobile aún muchas veces y entonces bueno una cosa que no se le ha olvidado tan fácil vida tanta otra multa cosa lo votara enfermo primo que pierden el Pla me daba vergüenza que le haga bien las cosa tengo que estoy fluyó a pesar de que no tampoco sabe quién soy pero me acuerdo de mi nombre pero a mi hijo y a mi nieto ya dan uno de mi a veces Villava o pregunta dónde está mi mujer pues se a tu mujer pues la huelga de nombre de su madre de nombre y su madre del nombre suyo pero o muchas veces no

Voz 1363 06:22 Encarna pero no quiere bailar con otra quiere bailar con usted

Voz 1 06:27 tú me da paso pasado cincuenta años

Voz 1363 06:30 cincuenta años Ximo muchas novias

Voz 1 06:34 fíjese que somos jóvenes tenemos que encuentra setenta setenta y cuatro

Voz 2 06:46 toda una vida juntos

Voz 1 06:48 que mucho años mucha vida ya estoy saber poco la historia cada uno con su vida cuando octanos empezar a salgo pues estaba pero me secundando una mujer que también es su marido tenía y me dijo Kutcher duda me estoy pero voy a volver a ver si me con es simplemente pues comentar la situación si yo no voy a salir a la casa porque no pudo salir Pelosi yo

Voz 1363 07:17 bastante triste

Voz 1 07:19 el domingo que misma yo ya era bastante político le gustaba bastante la política y a mí también pero pero era eso pero eso no lo así sale da pico ya ya ningún sitio entraban va bien entrada no ella no ya no puede él lleva porque no se queda sentado en caso de lo hijo ni en ningún lado esta no es mi caso a veces siquiera ir pero donde donde estaba donde está de agosto de agosto

Voz 1363 07:57 Encarna me Gabriel que está muy conmovida lo estamos todas y todos con con ese momento en el que ustedes bailan todavía bailar quiere saber si tienen una canción en concreto que es la canción de ambos

Voz 1 08:12 pues que tiene gusta mucho para Mel sí sí sí cuando me pongo la música en tinta porque yo tengo otros tengo mucha tinta Le pongo a lo casi a veces se emociona cada vez de más emoción a le de escucharlo pero luego baila que para su doble qué música le gusta de Soto con ello viaje con su bastante iba mucho antes pues al Le encantaba andábamos vacante ya hemos hecho bastante bastante el viaje se alejó el andar producía pero hemos hecho Evo era un sitio yo el gusta mucho bailar pues eso pues el compartiendo los él no se pierde

Voz 1363 09:09 Encarna muchísimas gracias por compartir esta parte tan bonita de su vida gracias por llamar