Miguel Ángel Ballesteros: “Los presupuestos de Defensa en España son superreducidos”

Voz 1727 00:00 Miguel Ángel Ballesteros ex general del Ejército director del Instituto Español de Estudios Estratégicos muy buenos días

Voz 1 00:06 buenos días nos preguntamos

Voz 1727 00:09 al esta mañana por la contribución de España a la OTAN seis están la OTAN hay que asumir los compromisos eso está claro preguntamos si la hermanamiento que se compra tiene algún sentido estratégico frente a las amenazas concretas y evidentes que tenemos en este momento como por ejemplo el terrorismo internacional

Voz 1 00:24 totalmente el planeamiento de la defensa en la la decisión de qué de qué material comprar qué capacidades de adoptar etcétera un planeamiento que duras ciclos de seis años se de se hacen estudios muy muy concienzudos durante dos años antes de decidir cualquier adquisición es una decisión en la que interviene tanto el JEMAD la máxima autoridad militar como el secretario de Estado del Ministerio de Defensa que es digamos quién controla el aspecto económico como el subsecretario que es el que controla el personal y su formación

Voz 1727 01:06 en general para qué sirve exactamente le preguntó desde el desconocimiento absoluto el armamento que se anuncian el plan actual del Gobierno el que se pretende iniciar en en próximos meses por ejemplo vehículos de combate sobre ruedas ocho por ocho para qué sirve exactamente ese tipo de

Voz 1 01:21 ese ese material es fundamental para poder actuar en las operaciones que estamos en el en el exterior con seguridad y con con eficiencia que es tanto como decir ser eficaces con el mínimo coste posible para que se hagan una idea nuestros oyentes eh en este momento nosotros estamos en operaciones como en el Líbano con vehículos BMR es vehículos medios de ruedas que tienen más de cuarenta años de vida ustedes se imaginan en la vida civil a alguien que se le pida que eh el vehículo que que utiliza que les sirve de protección son vehículo de más de cuarenta años de antigüedad pues esos está dando las Fuerzas Armadas porque no hay vehículos no no se han adquirido no sean programado la adquisición de vehículos nuevos que han ido demorando porque los presupuestos de Defensa en España son siempre es súper reducido usted mismo lo ha dicho sólo detrás sólo tenemos por detrás de nosotros en términos de porcentaje de PIB a Bélgica ya ya Luxemburgo y eso supone poner en riesgo muchas veces eh la la vida de de nuestros hombres eh en circunstancias muy muy concretas no es el caso actual pero pero ha ocurrido ha ocurrido en Afganistán e en fin de es conviene tened disponer de los medios que te ofrece la tecnología un vehículo de hace cuarenta años no te ofrece los medios de la tecnología de hoy

Voz 1727 02:49 en el último ciclo inversor el anterior a éste que se dispone a iniciar el Gobierno se compró también armamento todavía estamos pagando buena parte de aquellas deudas que es aplazada siempre no estamos pagando hoy por carros de combate que se compraron entonces tiene algún sentido comprar carros de combate en Europa porque la última vez que esa dieron un cuartel en España para algo distinto un desfile por el año ochenta y uno de los sacó Milán del Bosch en Valencia

Voz 2 03:16 no me temo que no hay alguna más reciente

Voz 1 03:19 es sí si nosotros tenemos en este momento seis carros de combate Leopardo en en stone en en Letonia tenemos eh

Voz 2 03:27 con Letonía general estamos en tono sí porque hay una hay una amenaza rusa sobre los países bálticos

Voz 1 03:36 sí y ellos han pedido a la OTAN protección e una protección a través de la disuasión es decir mandarle un mensaje claro a Rusia de que la OTAN está dispuesta a cumplir sus compromisos de artículo del artículo cinco que dice que si atacan a uno de los países miembros los demás países miembros responderán a ese ataque esa es la forma que hay para decirle a a alguien como Rusia en este caso no se te ocurra intentar nada por la vía militar por el uso de la violencia en esa operación está todo tan metida nosotros concretamente eso hay cuatro batallones uno de los el batallón donde estamos nosotros eh lo lidera lo lidera Canadá prácticamente está toda la todos los países optan tenemos ahí vehículos blindados ical dos de combate desplegados con trescientos soldados tal vez la opinión pública eh pues debería eso debería de conocer todo esto más esto es lo que hace que a nadie se le ocurra en utilizar la violencia para eh pues no sé para resolver cualquier problema que debe resolverse siempre en una mesa de negociación y jamás en nunca puede

Voz 1727 04:47 lo que no sé cuánto cuesta un carro de combate en torno a diez millones de euros

Voz 3 04:51 eh no lo noble pueblo haré ponía la verdad

Voz 2 04:56 eso será la pregunta

Voz 1727 04:58 general si se utiliza como material disuasorio quién decide lo que se compre la OTAN compra lo que debe material disuasorio carísimo lo que la industria del armamento le conviene una industria que genera muchos puestos de trabajo y que por lo tanto pone a los países entre la espada y la pared porque efectivamente genera puestos de trabajo

Voz 2 05:15 sí sí además cada cada euro que se invierte

Voz 1 05:18 en defensa e tiene un un retorno de normalmente es de dos euros para para el país en en diversas formas pero bueno he quien decide

Voz 1727 05:28 pero porque es una crisis es una disuasión carísima

Voz 1 05:31 eh bueno lo que pasa es que la disuasión no es tal si lo que le pones enfrente versátil para que nos hagamos una idea eh eh Rusia desplegados en su frontera en tres cuerpos de ejercido tres cuerpos de ejército equivale a tres divisiones tres divisiones cada división estos son tres brigadas cada brigada son tres batallones nosotros hemos desplegado cuatro batallones fíjese la diferencia mercado ellos están en su territorio ellos pueden desplegar donde dondequiera lo que pasa es que no es buena medida eh poner en tu frontera en mandar un mensaje al vecino diciendo fíjate todo lo que tengo no ya hay un antecedente clarísimo es Ucrania Ucrania Crimea el valle del Donbás eh entonces y eso está ahí eso hace que Polonia Estonia Letonia Lituania que estén enormemente preocupados reclamen de sus socios oiga es preferible en este momento dejar mandar un mensaje claro aunque cueste dinero e de que estamos dispuestos a defendernos que los problemas no se pueden resolver nunca utilizando no utilizando la la violencia pero claro para disuadir a alguien que tiene un carro de combate el tienes que poner otro equivalente mejora al suyo enfrente no vale ponerle un use a seiscientos delante un carro de combate entonces en excepto eso eso tiene un coste quién decide pues es lo que compra el material que compra eh

Voz 2 06:59 la OTAN pues pues cada país no es cada país cada

Voz 1 07:03 país decide lo que compra IS planeamiento es un plan es un planeamiento muy riguroso es un planeamiento que dura seis años el son ciclos de seis años se que se trabaja trabaja muchísima gente en ese en ese planeamiento si es un planeamiento donde se el céntimo como con todo rigor porque la escasez de medios con la que están actuando las Fuerzas Armadas en el caso nuestro caso a españolas es importante es que entonces tenía ITP a People otro lado manejamos dinero que es de del contribuyente no es nuestro tenemos que ser sumamente eficientes con el mismo dinero conseguir la máxima rentabilidad y eso es una obsesión en las Fuerzas Armadas

Voz 1727 07:51 Miguel Ángel Ballesteros general del Ejército yo lo agradezco que no se ha dado explicaciones técnicas porque políticas no las hemos conseguido todavía seguimos en ello