SH479 Lenguajes y códigos secretos a lo largo de la historia

Voz 0772 01:38 todo un fragmento de un documental de Canal Historia hablando de la figura de de Isaac Newton uno de los matemáticos más célebres de del pasado ah y también por su interés por esos códigos ocultos esos códigos secretos que en ocasiones parecen y se nos presentan de una manera encriptada en textos antiguos muchos han dicho que la Biblia está escrita a partir de de esos códigos Si que realidad la lectura que tenemos que hacer de Ellos es diferente a la propuesta quizá más más popular no más y más conocida por todos más allá de que si esto es una fantasía una realidad lo cierto es que desde la antigüedad la idea de encriptado textos para evitar que fueran leídos por el ojos que no tendrían que estar delante de esas líneas es algo que ha cautivado al ser humano como digo desde el comienzo de los tiempos prácticamente desde que nació la escritura hace unos seis mil años en el Mesopotamia en mis manos tengo libro criptografía los lenguajes secretos a lo largo de la historia publicado por Almazán en donde nos habla precisamente de la historia de la historia de estos lenguajes secretos de esta criptografía Carlos Taranilla autor bienvenido a Ser Historia

Voz 6 03:00 hola muchas gracias encantado de estar con vosotros

Voz 0772 03:03 Carlos Taranilla nos atiende desde desde Radio León que les que el ex leonés como como yo mucha honra claro que sí ya es autor de este magnífico libro donde se nos habla de la historia de esa criptografía no cuando nace realmente yo he hablado ahora quizás me ha lanzado un poco a a la aventura no esos seis mil años cuando nace la la escritura en Mesopotamia pero cuando tenemos constancia real de de esos primeros e intentos de encripta miento para ocultar mensajes por medio de la escritura

Voz 6 03:35 bueno yo creo que si no son tantos aproximadamente porque los jeroglíficos egipcios y en eso tú eres un experto pueden considerarse el primer ejemplo de escritura codificada y lenguaje de códigos dentro de las variantes que hay pues porque estaban hechos precisamente para que sólo los entendieran los iniciados digamos que serían los escribas y la clase sacerdotal y cada cada signo de lo que componían los jeroglíficos pues tenía un significado oculto oculto porque el pueblo no lo conocía entonces ahí podríamos tener pues el primer ejemplo de escritura criptografía imagino que la la idea yo lo avanzaba usted ahora un poco es la

Voz 0772 04:16 la idea de de de ocultar no un poco el el mensaje ofrecer lo que diputado para que imaginamos no el enemigo en contiendas bélicas de la guerra era la normalidad en aquella época en la antigüedad en la Edad Media pues no pudieran acceder no a la información que podía haber ahí información vital

Voz 6 04:33 sí desde luego la intención de ocultar para terceras personas pues si tienes a raíz de raíz precisamente de contenido de contenido político contenido militar como era tan frecuente en la antigüedad hay continúa siendo también por desgracia cuáles son esos primeros métodos de gripe también como nos tenemos

Voz 0772 04:51 imaginar unas tablas en donde

Voz 6 04:54 tras sustituye a otra un grupo de letras a otra

Voz 0772 04:56 había máquinas incluso para poder encripta

Voz 6 04:59 desde luego aparatos por lo menos si las dos formas básicas los dos sistemas básicos de escritura Cristo gráficas son los de transposición sustitución en transposición lo dice el término las palabras las letras que componen el mensaje son las mismas pero desordenados en sustitución si ese susto Prime vamos se cambia Se modifica se sustituyen por otras letras distintas hay dos procedimientos de sustitución mono alfabética que es trabajar con un solo alfabeto eso fue más o menos hasta finales hasta la Baja Edad Media frenando el renacimiento Hipólito alfabética cuando trabajamos con muchos alfabetos tantos como letras tiene el que utilicemos pues el primer alfabeto empezaría por segundo por la ve por así pues tendríamos pues XXV veintiséis alfabetos con lo cual da lugar a numerosas combinaciones de otro sistema serial de códigos que hemos comentado y claro es insustituible una letra por otra es

Voz 0772 05:51 sistema relativamente sencillo no de

Voz 6 05:54 de de de dar con la con la clave no en principio sí porque que los primeros sistemas eran muy simples por ejemplo Julio Cesar utilizaba saltar tres veces en el abecedario la primera letra por ejemplo las se sustituía por la vence por la D y así sucesivamente incluso Augusto que es un poco posterior de Acesa utilizaba todavía más sencillo saltar siempre una letra del alfabeto carnosos sistemas era muy sencillos pero a medida que se fue perfeccionando el sistema o que fueron surgiendo incluso en la Grecia clásica existían existían otros sistemas como el de las cita las cita las dos citas lo que se consigue Se trata de un bastón una especie de instrumento de madera en el cual se enrolla en espiral una tira de cuero is escriben las letras de esa manera en aspirar al desarrollaron las detrás quedan desordenado sino sale en hay que volver a apoyar la tiras de cuero en otro instrumento en otros citarlo pues eso sí estemos fuimos avanzando hasta que que eso fue perfeccionando los mete

Voz 0772 06:51 además el el esteta lo que corríjame si me equivoco Carlos Taranilla autor de este libro criptografía tenía que tener lógicamente un diámetro determinado porque si cambiaba un un centímetro un milímetro arriba o abajo el el la combinación de las letras cambiaba totalmente sí sí efectivamente

Voz 6 07:06 de emisor y receptor los dos interlocutores tenían que estar de acuerdo no tener el mismo instrumento efectivamente un si fuera distinto el diámetro en un milímetro aunque sólo fuera por las letras cambiaban se

Voz 7 07:18 a lo largo de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas armadas alemanas creyeron que su máquina escrito gráfica enigma era indescifrable pero los británicos habían descifrado sus secretos acortando en tres años la guerra cuando el ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y cinco los jefes militares británicos celebraban la victoria en Europa la vitoriana multitud no sabía nada del papel vital de los criptógrafos la guerra secreta contra enigma se luchó en esta mansión campestre y Park en el corazón de Inglaterra un lugar insólito para uno de los mayores triunfos técnicos de la guerra descifrar enigma tuvo un papel crucial en la derrota del África corps de Rommel en el Sahara en la campaña más larga de la guerra la batalla del Atlántico el trabajo de los criptógrafos significó la diferencia entre la victoria y la derrota y ayudo a sentar las bases para la victoria aliada en la reconquista del oeste de Europa que siguió a los desembarcos del Día D

Voz 0772 08:19 la máquina Enigma es sin lugar a dudas uno de sus referentes más cercanos a nosotros en el tiempo a mediados del siglo XX en la Segunda Guerra Mundial pues quizá el el caballo de Troya podríamos definirlo así de de toda esa encriptación de esos códigos ocultos en la correspondencia entre sobre todo los los oficiales nazis para intentar esquivar no a esos agentes dobles que en muchas ocasiones pues intentaban derribar las intenciones de de la Alemania nazi Carlos Taranilla autor de de este libro criptografía los lenguajes secretos a lo largo de la historia publicado por Guada Almazán imagino que la máquina Enigma es quizá uno de esos referentes no más importantes no lo menos desde el punto de vista me atrevería decir casi de simbólico no por la fama que que ha tenido la la máquina a lo largo de las últimas décadas

Voz 6 09:10 pues sí desde luego digamos que es el último paso de la criptografía que se conoce como criptografía clásica o criptografía precientíficos que llega hasta mediados del siglo XX precisamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial en que ya entra en juego en la informática entraríamos ya en la criptografía moderna o científica la máquina Enigma es electro mecánica consiste Se trataba de una como una antigua máquina de escribir con veintiséis teclas uno por cada letra del alfabeto tenía la más sencilla cuatro pobres cada vez que se impulsaba una tecla se movía un veintiséis Szabo el primer rotor cuando terminaba de hacer sus movimientos comenzaba el segundo todas veintiséis Szabo etcétera ya una serie de combinaciones pero fabulosas incluso lo sencillo al general Franco llegó a hacerse como una cuando el ataque a Madrid en noviembre del treinta y seis encargó un informe a su cuartel general informaban de que era esa máquina la más simple podía llegar a hacer un billón casi medio de combinaciones cuando los alemanes la perfeccionar on y llegaron a hacer una de de ocho rotor es pues bueno la la combinación era era enorme pero contra esas máquinas los aliados en Berkeley Par dirigidos por Alan Turing el famoso matemático inglés desarrollaron las bombas y las bombas de sangre estaban las enigmas y luego los alemanes perfeccionó con con la Laurance y así fue circulando hasta el primer ordenador digital famoso colosos que permitía la posibilidad de cinco mil operaciones por segundo y Carona que el tiempo pues era algo asombroso

Voz 0772 10:33 se conoce cuál es el el creador el ideólogo de esta máquina Enigma por ejemplo a lo largo de la historia hace unas semanas hablábamos aquí en Ser Historia de Thomas Phillips por ejemplo que fue él el desencripten Ador de muchas de las cartas a cargo de Francis igual sin dejar el el director del servicios secretos secretario de Estado también de Isabel I de Inglaterra pero se sabe quién fue el creador de de la máquina Enigma

Voz 6 10:56 pues sí fue un personaje que desde luego lo ha quedado un tanto en el anonimato habiendo tenido esa trascendencia fue un holandés Hugo Alejandro coches en mil novecientos diecinueve pues eh fue su primer el primero que quede en que investigó que creo este artilugio pero luego su patente la adquirió un ingeniero alemán Arthur serbios se asoció con Willy corre y en mil novecientos veintitrés presentaron el artilugio en la exhibición postal internacional de Berlín la unos años más tarde en el XXVI la marina alemana compró la máquina Enigma Illa patentó todavía mil novecientos veintiocho mil novecientos veintinueve ya se vendió en gran escala por todo el mundo y a partir del año XXXIII pues ya fue el medio de comunicación por excelencia para todas las informaciones secretas

Voz 0772 11:41 es una historia apasionante todo aquello que rodea a la a la criptografía No somos ha venido casi hasta nuestros días bueno salvando todas las distancias no usted lo decía ahora Carlos de Taranilla el el el hecho de que en los sistemas informáticos actuales permiten posibilidades pues de lo más variopinto y de lo más variado no para para en gritar todo tipo de de de mensajes pero es algo que ha fascinado lo decía yo al principio al ser humano desde desde los comienzos de de la historia no incluso algunas referencias como el famoso más el grito voy Nits del del siglo XV que es quizá el el manuscrito no sabemos sin Criptana o no pero que quizás más más problemas ha atraído no a los investigadores porque es un libro donde aparecen en representaciones de plantas de figuras de calendarios astronómicos de elementos de astrología también que quién no aparentemente no tienen mucho sentido son plantas que no pertenece a nuestro planeta y es todo ello escrito en un tipo de de de grafía que que queda

Voz 6 12:48 conocemos pues sí efectivamente a nosotros les llamamos en el libro es el último capítulo el mayor reto de la criptografía actual y efectivamente Se conoce por el material pergaminos reitera que está en el que está escrito en las ilustraciones la tinta pues por los análisis Se sabe que es del siglo XV aproximadamente y las figuras que aparecen son de europeos también pero claro las plantas que está a gusto comentando ahora pues son algunas de carácter exótico y otros inexistentes como inventadas no crear creadas expresamente bueno lo que sí se han lanzado teorías de todo tipo la últimas de septiembre pasado todavía tuvimos tiempo de recoger libro en las últimas pruebas de imprenta bueno hablaba de que como basándose en las ilustraciones porque el texto aunque se ha demostrado que cumple la ley de Six que es un en gusta norteamericano de la Universidad de Harvard esa ley dice que en todas las lenguas del mundo la palabra más utilizada Se repite el doble de veces que la segunda el triplete la tercera al cuarto de cuádruple etcétera y en el manuscrito buenista aunque no se han conseguido leer se observa que esos esas grafías Se repiten con esa con con esa periodicidad bueno pues basándose en las ilustraciones lanzó la teoría de que podía tratarse de un manual de buenas prácticas ginecológicas para damas de alta clase basándose en que aparece en una serie de mujeres desnudas con los vientres abultados bañándose en una especie de tinajas juegos verdosa plantas cerca podían matarse de de un sistema de aromaterapia de una de una curación por medio de aromaterapia pero bueno es sólo esa teoría la lanza únicamente basándose en una sitio extracciones una serie de palabras como dice Juan Carlos Galen de de la Universidad Complutense pues el que no se puede dar por concluida entre esa teoría porque los especialistas inclinen a pensar de que estamos ante un manual de Medicina redactado durante el periodo medieval del siglo XV pero desde luego por esas pocas líneas también en eso coincide Jorge Dávila de la Politécnica de Madrid no se puede terminar de entender una obra tan tan densa son ciento dieciséis folios escritas por ambas caras formarían doscientos treinta y tantas páginas ciento setenta y ocho mil grifos hoy por hoy pues ahí lo tenemos todavía indescifrable hasta para los modernos ordenadores perdamos un segundo más diciendo que se rindió hasta Friedman que fue el Cristo luego el Cristo analista que consiguió descifrar romper el código de la en código púrpura de la Marina Imperial Japonesa Isère rindió con este manos

Voz 0772 15:14 en cualquier caso es fascinante en la historia de la criptografía lo veíamos en en ese segundo corte quizá el el de de audio que hemos recuperado un documental de la de la BBC cuando hablamos de criptografía eh muchos piensan en la máquina Enigma pero hay infinidad de perfiles de argumentos a lo largo de su historia todos ellos los podemos encontrar en este libro criptografía los lenguajes secretos a lo largo de la historia publicado por Guadalmar Almazán cuyo autor Carlos Taranilla no sea atendido al otro lado de ese de ese micrófono maravilloso de la Cadena Ser en León Carlos muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 6 15:54 nosotros encantado

