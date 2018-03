SH479 Stanley Payne: Desmontando mitos y leyendas negras de España

Voz 1 00:00 tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el golfo de Lepanto aquel mes de octubre de mil quinientos setenta y nueve

Voz 2 00:09 SER Historia con Nacho Arés todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0772 00:34 en los últimos años ha habido una profusión muy grande de trabajos de investigación historiográfica en relación a un tema que si bien es cierto que en los últimos cinco siglos ha ocupado muchas bibliotecas gracias a al al buen hacer de algunos investigadores se está recuperando una visión total diferente me estoy refiriendo a la leyenda negra es algo que aquí en Ser Historia hemos comentado en más de una ocasión Stan Lee Pine este hispanista de origen estadounidense ha publicado con Espasa en defensa de España desmontando mitos y leyendas negras leyendas negras en plural nuestro combate pero Jorge García ha tenido la suerte de poder entrevistarle este libro ha sido premiado con el XXXIV Premio Espasa en año en dos mil diecisiete viene un poco a a recuperar lo que decía ahora no esa es la base de una leyenda negra una historia una historia que en ocasiones es absolutamente falsa como digo Jorge García nuestro compañero hablado con Stan Lee Payne sobre esta historia tan apasionante de donde surgen los mitos y leyendas negras de la historia de España en defensa de Spa

Voz 4 01:50 ya

Voz 6 01:58 somos sentados con Stan Lee Payne Historiador autor del libro en defensa de España de la editorial Espasa un título que pretende desmontar mitos y leyendas negras de este país desde sus orígenes hasta nuestros días están bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:15 muchas gracias

Voz 6 02:17 este sambenito de la leyenda negra conseguiremos los españoles quitarnos lo algún día

Voz 4 02:23 yo creo en el extranjero el gran parte ya sido quitado hay algunos estereotipos que insiste en el dijeron que ya no es tanto de de seguidismo es en cuestión de ignorancia que no entiende esto es España porque la verdad es que también en eso esta época amanecía K al metiendo poco lo he visto de dichos países pero de que es Montilla al algún estereotipo la educación de la Inquisición y tal vez desde el punto más más notable lo que se veía por ejemplo cuando surgió la crisis de La Coruña fue una gran ignorancia ir pues bueno es que lo quedaban los dos liberarse de la España opresiva así que eso es un poco el también la sombra de este leyendo pero luego después de a varios días más entonces cuando empezaron a informar mejor sería que me hubiera asunto llega que la situación es muy diferente y luego la calidad de los comentarios sobre la crisis pero yo no ha mejorado bastante bastante usted dice

Voz 6 03:34 dice en su libro que la leyenda negra ha sido invocada con más frecuencia en la Historia de España que quizás en la de cualquier otro país occidental que se observa en ello grandes dosis de envidia ida resentimiento curiosamente pues dos de los grandes pecados capitales de los españoles especialmente la envidia hemos ayudado nosotros mismos a fomentar esa envidia

Voz 4 03:57 y en la mente claro había un conflicto con la lucha entre España y otros países de Europa

Voz 7 04:06 sí predecir claro que si en en esa época

Voz 4 04:10 bien a Lass le hizo la ausencia de leyes de guerra en diferentes y había atrocidades crímenes cometidos en en en varios lados en ese sentido se puede decir que que sí que siempre hay un poco de verdad pero no siempre no siempre

Voz 7 04:30 ha sido uno de los españoles

Voz 4 04:35 puede ser pero sin embargo con con la propaganda enormemente exagerada de parte de esos países sobre todo de los ingleses en el siglo XVI XVII entonces surgió más pidan en el extranjero

Voz 6 04:52 bueno en cambio luego hay otros aspectos quizás más bondadosos no se podrían decir de la historia de España como es el caso pues de la tolerancia en Al Andalus el mito de la tolerancia de las tres

Voz 4 05:04 culturas algo absolutamente falso

Voz 6 05:06 eh

Voz 4 05:07 pero tienen un equipo partes es verdad que viene en la España medieval cuya frontera entre unos cristianos musulmanes también anunció en el sentido de de de tolerancia parcial en lo externo en su su mantis no creo que sea tolerancia entonces no era la Francia moderna de Ivo da para todos de ningún modo la tú de dónde quería decir que permitiera la existencia en un lugar totalmente subordinado con muy pocos derechos esto no es una tolerancia en la extinción en de la muerte pero no es la todo de moderna y por eso la idea de que que surgió en el siglo XIX este paraíso de de este paraíso de la tolerancia mutua entre lo cristiano es Dios musulmán realmente es un evento de romanticismo decimonónico sobre todo

Voz 6 06:04 el detonante de la leyenda negra que es la época imperial española sobre todo los siglos XVI y XVII es una época de expansión mundial muy similar a la que luego tuvo el Imperio británico aunque bueno más violentas y cabe pues esta última ellos no tienen leyenda negra los británicos por qué ocurre

Voz 4 06:24 eso pero o a lo menos no no del mismo modo en el mismo grado y y bueno en parte en cuestión de ser vencedores entonces el vestidor en la historia además el imperio británico es un imperio más eficiente más pasado también en términos de autogobierno a mí es el siglo XVI de tipo mucho más diciendo lista

Voz 7 06:57 sí los conflictos que surgieron dentro de Europa especialmente en el siglo XVI está en la Vega

Voz 6 07:08 decía un conocido de de mi familia de mi abuelo tras la guerra civil en el exilio en Casablanca que los españoles no tenemos nunca arreglo quizá en eso problema sea que somos demasiado cainitas

Voz 4 07:24 pero ha habido mucho conflicto de español en la época contemporánea a la transición democrática pues un siglo y medio más que un siglo y medio bastante convulsión política o sea que el camino hacia la convivencia moderna final democráticas en España es muy difícil pero es difícil en otro país porque en Francia desde la gran evolución hasta el de París producciones con lesiones en el Francia en cuanto a civiles matado sobre el problema de más es mucho en Francia y que tiene España exige la estoy de Francia también ha sido estoy muy convulsa pero con el triunfo de la democracia después de la cómodo de París y por eso se olvida se olvida todo el pasado de FAES día gran mito de oración pero prevención de tipo genocida en cuanto a la de de de de muertos empatados a así que es cuestión de duración también de haber sido finalmente coronado con el éxito como la la la la la tercera República francesa eh pero si se mira lo es no estar completamente diferente

Voz 6 08:49 quizás aquí en en España ese paralelismo lo podríamos establecer con la Segunda República española no el el tren que que perdió España

Voz 4 08:58 pero si es que también la de la Segunda República y sobre todo la Guerra Civil los horrores que fueron verdaderos horrores de la guerra civil entonces a Dida o tres vez a una especie de leyenda negra a la larga duración de Franco España como país excepcional entonces sí sostenía esta actitud hasta cierto punto estaba llegando a ser superado pues los años cincuenta y sobre todo en los años sesenta Codere ha pedido también con la liberalización del aviso de Tudor

Voz 6 09:35 sobre el franquismo usted es perfecto conocedor de de esa época ha publicado varios trabajos sobre este periodo de la historia de España como afecto la dictadura franquista a agregar a añadir más elementos a la leyenda negra de España Duero

Voz 4 09:52 para seguir viviendo dijo dura después de la Segunda Guerra Mundial algo que que no así habría sido nada de realmente irregular antes de esa guerra pero con luego con la continuación de la dictadura a alguien que me Mende muchos más leves que antes en cuanto a la extensión de la represión sin embargo marcó España país excepcional y como yo es decir dio mayor vida entonces a esta actitud que un aspecto España y por eso cuando yo entré pues vez ver en España ya hace sesenta años la cota de ocho es que primero cosa que yo tuve que hacerme de de de construir par mí mismo un balance de de experiencias coles españoles para el si esto es cierto y que y España era tan diferente finalmente un par de meses cómo y quién no que realmente era domar pero que había una dictadura política fuera de esto las cosas eran tan diferentes como Occidente creo que ACT pero realmente es el hecho de que yo tuviera que verle Figar esto demuestra de que la actitud era bastante corriente en los años cincuenta

Voz 6 11:07 el último referente es la época de la transición el paso de la dictadura a la democracia una transición calificada de modélica en muchas ocasiones que repasa en las últimas páginas de este libro que tenemos aquí delante en defensa de España se cometieron ahí también errores que quizás estemos pagando ahora

Voz 4 11:27 bueno el nada honor que se les escapó de las manos me lo cuestión de la de las autovías en cuanto el la sido sí que ha sido muy cuestionado pues gente de extrema izquierda en el siglo XXI hay que decir que realmente ha merecido todo el lógico que ha recibido entonces después de transición de de de de alta calidad un logro cívico enormemente importante la cosa más importante hecho en términos políticos cívicos de toda la AMIA

Voz 7 12:04 Igor Antón

Voz 4 12:06 es un logro absolver de fundamental quién merece todos los respetos pero un error fundamental

Voz 7 12:14 el error fundamental que bienvenido

Voz 4 12:17 se metió de parte de las izquierdas para hacer todo lo posible para debilitar el Estado central español creyendo que tuviese estaba luchando contra el romanticismo que no era cierto y luego hablando con con todo mi es tan ilimitado tan abierto tan siempre dispuesto a cualquier concesión hasta permitir entonces la Liga ya Derek vistas para no dar crean que entre ellos ha sido el talón de Aquiles es un talón de guiris muy importante que debilite puso España Hay los precios y los costes de esto es algo que está pagando España actualmente

Voz 6 13:05 ese hecho unido a lo que está ocurriendo ahora en Cataluña también podría entrar dentro de de la leyenda negra española

Voz 4 13:12 bueno eso se su en el primer momento de Larry reacción de los comentarios extranjeros sube cuando paradistas ganaron en el primer momento da patadas de las imágenes el surgimiento de la España opresiva represiva pero lo vivo como digo después de de tres ojo hace días entonces los comentaristas informase como estaba la cosa

Voz 7 13:42 en España el tono y el contenido también

Voz 4 13:47 de lo contrario es cambiaron bastante en la eso espero que las cosas pueden ser mejorables pero siempre ha sido o de de esto en la actitud de los es espeso de España si surja alguna imagen nueva que es negativa

Voz 6 14:08 Stan Lee Payne muchas gracias por habernos ayudado a hacer