SH479 Amor y horror nazi

Voz 2 00:00 el plan

Voz 3 00:09 a la gente que quedábamos nos dijeron que nos conducían a la ducha por las noticias sabíamos lo que simbolizaba que basa la ducha el Gasca él te mata allí es el final así que estábamos de pie en la ducha podíamos oír los gritos la gente gritaba gritaba porque sabían el gas les caería encima así que a causa del miedo la gente chillaba a grito pelado de pronto me fijé que caía agua no gas entonces las mismas personas que gritaban por miedo ahora lo hacía en de alegría terminamos la ducha salimos fuera Nos dieron un uniforme nos dijeron que fuésemos a la estación para asignar no su número

Voz 4 01:10 me han dado no es nada

Voz 3 01:17 había una muchacha sosteniendo una aguja una aguja cualquiera sumergiendo la en tinta pinchando un número mi número fue el a uno nueve uno ocho seis

Voz 5 01:37 yo no

Voz 0772 01:43 escuchábamos a Howard hablando un poco de esas experiencias en primera persona en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial es una vivencia muy personal que yo tengo que reconocer que cuando lo escuche por primera vez eh primero te te sobrecoge no el testimonio y luego te hace esbozar una sonrisa yo creo que ese sentimiento humano es el que rezuma todas las páginas del libro que tengo entre mis manos amor y horror nazi donde ese nos cuenta quizá la cara más amable de esas vivencias personales más allá del tras cuando terrorífico y el horrendo horrible todos los calificativos abyectos que podemos utilizar contra la persecución de de estas minorías en en la Segunda Guerra Mundial eh pues se quedan cortos no pero siempre existe ese otro lado mucho más amable como digo que en muchas ocasiones permite que los seres humanos nos ha pasado a todos en las vivencias que hemos tenido en primera persona a lo largo de nuestra vida siempre siempre siempre aunque hayamos sido protagonistas de cosas terribles siempre nos quedamos con lo mejor no con esa vivencia que en definitiva te ha permitido con el paso de los años superar esos momentos tan tan difíciles Mónica González Álvarez bienvenida de nuevas ahora deja qué tal

Voz 1596 02:58 mira estoy sobrecogida Osama emocionado escuchando a Howard otra vez se

Voz 0772 03:02 este es lógico porque el el testimonio ahora unos hablara un poco de de de esa idea de este nuevo trabajo tú has estado aquí en otras ocasiones en nuestro programa hablando de otro libro guardiana Se nazis era un libro muchísimo más terrible es mucho más expeditivo no desde el punto de vista de del protagonismo de esas mujeres que que pues como abanderadas au con esa máscara de del horror pues se desarrollaron todo tipo de de de crímenes en los campos de concentración nazis y en esta ocasión te has decantado por esas Soria es de de amor y horror nazis también pero yo me quedo con el primer sustantivo no con el con el amor yo decía ahora no siempre que somos protagonistas de a lo largo de nuestra vida una circunstancia sea la que sea siempre siempre nos quedamos con el lado más positivo de ese recuerdo

Voz 1596 03:53 eso debería de ser así yo creo no también yo creo que lo tenemos las personas positivas y optimistas yo me considero así yo siempre intento sacar el lado bueno de las cosas entonces este libro para mí es especial precisamente por eso porque con tanto horror y crueldad tragedia que yo traté en han guardianes nazis bien otros libros también tremendos no sobre sobre crímenes y criminales tomarme con los sentimientos más amables también asusta eh yo creo que asusta más hablar de amor que hablar de de muerte porque al final la muerte la ves como tú Hanna que parece que nunca te va a llegar no cuando además hablamos de muertes otras personas como que es demasiado lejano como que no te va a tocar pero cuando hablamos de amor toca el corazón y cuando tocamos el de ahí se revuelve algo dentro y es muy complicado compañeros nuestros de los medios alguno me decía hombre vamos a hablar de amor a las once de la mañana Iglesia pues mejor hablar de amor que no de una tragedia no que que hay más bonito en el mundo que hablar de relaciones de amor que han no si doy Issam curtido en las peores circunstancias como es un campo de concentración que es algo impensable yo cuando empecé a a investigar este libro pensé que era imposible me equivoque que bien que me equivoque es la primera vez que que digo me equivoqué y me alegro de haberme equivocado

Voz 0772 05:11 porque estaba escuchándote ahora hay me acordaba que hace unos días estaba sola en casa por la tarde mientras trabajaba que yo tomo la Santa María de poner de fondo siempre alguna película algún vídeo algún Blu Ray un DVD estuve viendo otra vez of actual y que más y me quedé con el comienzo no muy emocionante del principio de El amor está absolutamente por encima de todo y presente en absolutamente todo detalle no que cuando cayeron las las Torres Gemelas las los mensajes que se mandaba la gente desde las torres a sus familias fuera de de ellas no eran mensajes de odio no eran mensajes de nada terrible eran mensajes de amor no in este quizás es el el argumento que te ha que bueno que Town aunado en tu trabajo no a la hora de realizar este nuevo libro amor y horror nazi publicado por el Lucerna

Voz 1596 05:57 no

Voz 0772 05:58 eh cuál es la razón definitiva para para ver ese ese cambio y decía antes no siempre es Estado y vinculado no sólo al aspecto más oscuro o no pero pronto descubriste no imagino que ir documentando te conociendo testimonios de gente descubriste que había hay algo

Voz 1596 06:18 bueno me abrieron los ojos yo siempre me he intentado rodear de gente maravillosa amigos familiares además que son los que también a veces te sacan un poco eh tú de tu realidad nosotros yo tengo una a veces una realidad paralela que a lo mejor no lo tiene todo el mundo no ya de cuyos tanto las cosas que no que no te enteras de lo que pasa alrededor y cuando hice guardianes nazis acabó muy mal psicológicamente tú lo sabes devastada rota era un libro durísimo describir de investigar también de leer me lo han dicho muchos lectores en esa en esa vorágine emocional tan dura hubo una una de las personas que me rodean una de mis mejores amigas Paloma que me dijo Mónica a lo mejor hubo algo bueno o dentro de un campo de concentración intentando de alguna manera pues que me reconforta arme no Arkin historias bonitas y Eligio pero qué me estás contando esa no puede ser todo lo que acababa de leer y de escribir era imposible pero esa idea quedó en mí yo todo lo que me cuenta a la gente que me rodea lo guardo porque nunca se sabe no y luego Adén ese cajón de la memoria hace dos años los a que lo saque de ese cajón dije vamos a ver vamos a ver si eso es posible me sentía fuerte porque también para a emprender un proyecto así hay que hay que sentirse fuerte emocionalmente me sentía fuerte me sentía bien y dije vengamos empezar partiendo de la base de no creo que se enamore uno en un campo de concentración me equivoque empecé a investigar hablar con instituciones judías comunidades organizaciones asociaciones museos del Holocausto también evidentemente contacté con con periodistas historiadores y demás extranjeros todo una labor y en inglés porque piensa que en España no ha encontrado una historia realmente que española para poder meter en el libro con Alemania Polonia Israel de Estados Unidos Canadá Argentina en esa vorágine también me topé con las redes sociales la bibliografía por supuestísimo que tengo tan extensa que me volvía a releer y encontré muchos más libros pero las redes sociales me sirvieron para contactar con los nietos a los hijos de estos supervivientes y en esa vorágine de no encuentro a nadie vivo de repente me escribe en un correo electrónico con Asociación de Seattle judía de Seattle en lo del Holocausto la directora y me dice Paula está viva yo preguntaba por Paul hay Klaus externa esta historia fantástica y cuando me pone Paula está viva en aquel momento de este libro tiene muchas lágrimas por mi parte a la hora de escribirlo y de investigarlo y cuando me paso el contrato de su hijo Marbin que por cierto ayer mismo me un correo electrónico a preguntándome cómo me encontraba hay qué tal estaba las ventas del libro y demás yo escribí me respondió y le conté quién era yo porque claro alguien que vive en Seattle quién será esta chica no he que esta muchacha periodista que además no sé quiénes me cuenta esta historia del libro yo le conté y me dejó bueno voy a hablar con mi madre tiene lo veinticinco años para noventa y seis Paula y me dejo quiere comunicarse contigo lloré tras y cuando ya puede tenerla adelante virtualmente porque viajar a Seattle me suponía un desembolso importante no podía por trabajo tampoco pudimos hablar por Skype lluvias ancianita delante de mí durante dos tres horas de conversación aquí era de madrugada ayer por la tarde muy lloré de nuevo lloré durante la entrevista por las colas que me contaba evidentemente intente mantener el tipo o no porque es es complicado soy periodista tengo que ser objetiva sido evidentemente pero no no llega no es la emoción la que me trasladaba a esta mujer también no me contaba su historia pero con emoción porque no es lo mismo tener datos que luego que te lo cuente

Voz 6 09:52 una siempre vivientes dice alguien que como lo hicimos suerte

Voz 7 09:58 seis con fe con esperanza

Voz 6 10:02 sí con esperanza pero con más suerte que se quiere si no hubiera estado casada no ha sobrevivido era lo único que me daba fuerza para continuar no sabían realmente donde estaba para con él tenía que estar vivo en Nimes que sobrevive y yo tenía que seguir por él mismo

Voz 9 10:38 estamos aquí los dos escuchando contaros un poco por por esta historia le voy a pedir porque me va a hacer es que

Voz 1596 10:48 escuchar a Paula es es tan emocionante es que he tenido tanta suerte de encontrarme con Paula con Howard con Fonsi con seres tan maravillosos los admiro tanto porque después de una tragedia tan tremenda como la que vivieron que tengan esa entereza de contarte su vida tan esa generosidad de abrirte su corazón y contarte su vida como si fueras amiga de toda la vida de contar de Mónica no siento odio no siento venganza no quiero nada de eso no siento rencor lo que quiero es que no se olvide la historia no quiero que no haremos los el genocidio los crímenes quiero que nuestros jóvenes vosotros los los nuevos jóvenes contéis la Historia porque no eres tú altavoz el nuestro altavoz no nuestra voz y yo lo he intentado ser a través de este libro es para mí me emociona porque es una gran suerte no solamente como profesional de este medio sino como persona encontrarte gente Isère es tan maravillosos como Paula jobar Nancy y el resto de protagonistas que desgraciadamente fallecieron pero que me han transmitido sus ideas sus historias sus valores a través de sus hijos

Voz 0772 11:52 es una historia como decía ahora que que sobrecoge por la fuerza del testimonio no porque están relatados en en primera persona yo tenía aquí después del corte aquí hemos escuchado de Paula estarán hay a preguntar de una Paula les salvó la fuerza no el el querer sobrevivir le estamos escuchando de fondo una música que pertenece a una serie de televisión una película del año ochenta ochenta y uno de música para sobrevivir que yo bien Televisión Española pues cuando cuando tenía diez añitos y qué me me su yugo o no por el hecho de de cómo la gente en unas circunstancias tan tan adversas es capaz de de de superarse de buscar cualquier resquicio para para sobrevivir no la fuerza de la supervivencia que siempre lo vemos quizás de una manera más directa en los animales en el bosque cuando situaciones adversas como digo intentan cualquier buscar cualquier resquicio pues el ser humano es exactamente igual no y qué mejor manera que poder sobrevivir agarrándose a tus sentimientos no que es lo más hermoso quizá que tiene el ser humano

Voz 1596 12:56 por lo que además no pueden arrebatar nadie es decir los nazis despojaron a a los prisioneros de las ropas del cabello el estatud Aaron un número para quitarles de humanizar les y quitarles ese nombre ponerles ese número para que nadie supiese cómo se llamaba les quitaron sus enseres sus familias el despojaron de todo pero no pudieron jamás quitarles exterminar de su dignidad su coraje sus emociones sus valores el amor y eso es de lo que va a libro no de cómo al final tú lo decías Nacho de como la morfina lo puede todo el amor es más importante cualquier cosa en el mundo dejémonos de tonterías de superficialidad es de si el poder el dinero la política qué narices si es que lo que mueve el mundo al final ni siquiera el dinero el amor es lo que mueve el mundo tú decías cuando hay una tragedia tan terrible que es lo que nos hace vibrar el amor y seguramente los oyentes hoy tiran madre mía que tengo el edil el vello de punta como tú yo lo tenemos en este momento porque realmente lo que nos mueve al ser humano siempre va a ser el amor y cada historia de este libro es lo que pretenden como uno se enamora como unos enamora solamente con mirarse a los ojos a través de una alambrada como le pasó a David o perla bueno es posible yo pensaba que no pero es amor a primera vista ahora parece algo ingenuo tonto decir mano como Ana sino Le conoces bueno pues esta parejas enamoró así o también Jesse SAE la también se enamoraron en el campo de Auschwitz solamente con mirarse porque estaban tan necesitados de amor de cariño y de afecto Villán tanta tragedia sentían tantas palizas y demás que de citaban amor lo único que necesitaban en el instante en fíjate más que comer

Voz 0772 14:29 ya hay una historia de estamos hablando de de esos protagonistas judíos de esos protagonizas que se enamoraron entre ellos conociéndose en circunstancias de lo más variopinto en los campos de concentración pero también en tu libro nos hablas de amor aunque sea amor platónico entre incluso entre oficiales nazis y algunas mujeres judías que es quizá lo más llamativo no como por debajo de toda esa maldad por debajo de de de todos esos sentimientos más oscuros no se puede atisbar la el el sentimiento más humano no

Voz 1596 15:00 claro porque en este caso hablamos la historia de frase de Elena sitúan Nova Fraga dijo en el juicio muchos años después casi veinte años después del de acabar la guerra que el amor por Lena le cambió como persona El amor es transformador nos enriquece nos cambia para bien normalmente a no sé que son amor tóxico evidentemente pero hablamos del amor bueno este hombre cuando conoció a Elena que la el con del Canadá el Canada para aquellos que no sepan es el lugar donde llegaban todas las pertenencias de los prisioneros así que a ese barracón le llamaban así porque en aquel momento Canadá al país más rico del mundo uno de los más ricos del mundo entonces todo aquello que llegaba de valor llegaba allí lo organizaba las mujeres prisioneras y luego lo lo dictaban y lo distribuía de vuelta Alemania ya allí se coló de no trabajaba allí se coló capo que trabajaba allí se lo dijo al supervisor y la iban a Justicia Líbano lleva la cámara de gas y en ese momento entro France era su cumpleaños lleguen dijo venga alguien el Cumpleaños Feliz Cumpleaños feliz le salvó la vida canta de convenios feliz porque él se quedó prendido prendado de ella completamente enamorado empezó la conquista con reticencias por parte de ella porque ya había Avalos nazis él odiaba a los judíos pero se enamora de una eslovaca judía y él lo que empieza es a anteponer el amor a su propia vida esa con continuamente dándole de comer dándole ropa botas salvando la vida a su hermana de la cámara de gas sábado la vida de de esta joven llega un momento en el que Elena decía en un documental de la BBC yo lo escuché lo pongo en el libro hice yo en algún momento le Ahmed un momento que le llame bueno leamos fue realmente agradecimiento gratitud ambiguo que se dice no en en el en la jerga del Holocausto es como un prisionero siente gratitud hacia hacia su captor por lo que está haciendo por el pues al final protegerle porque si hubiese sido amor al final de la guerra cuando la liberación del campo de Auschwitz Elena se hubiera ido con él y no se fue con él tuvo la oportunidad le dio un papelito con la dirección de su familia en Viena y Elena se dio la vuelta lo rompió híper sola palabra de su padre que decía algo así como jamás olvides quién eres eres judía claro es vedad que hubo amor si un amor platónico porque nunca se tocaron y se besaron enviaba noticias de amor ella lo sintió pero también dijo los sentí en aquel momento estaríamos solamente hubiese sido posible en este momento en este lugar en estas circunstancias jamás fuera de hecho nunca fue fuera pasaron los años cuando cuando acabó la guerra France buscó Alena Elena desapareció y cuando volvió el tema en los tribunales nazis y demás de los aliados para ajusticiar a los nazis llegó este este tribunal en los años sesenta y tres donde quiera Justice ajusticiar a Buch entre otras personas y él habló de Elena otro Nova y la mujer de El de France le escribe una carta manuscrita que yo pongo en el libro a Elena pidiéndole por favor ven al Tribunal cuenta tu vida cuenta lo que pasó ella dijo la verdad dijo él me salvó la vida yo estoy aquí gracias a él gracias a ese testimonio Él se salvó de la cárcel ella se le salvó la vida y continuaron caminos separados pero continuaron viviendo

Voz 9 18:12 bueno vamos a continuar que toca

Voz 0772 18:16 historias muy muy sensible es muy muy muy cercanas no es salvando las distancias a muchas vivencias que hemos tenido pues seguro que muchos de los oyentes de este de este programa no recomiendo vivamente desde aquí el libro amor y horror nazi no es un libro terrible tiene sus partes de de de horror como el propio nombre el propio título indica no pero en definitiva el trasfondo es hermosísimo sobrecoge hedor desde bueno pues desde la óptica más positiva de este sentimiento que que podamos tener nuestra publicado por luciérnagas su autora Monica González Álvarez Mónica G punto Álvarez que aparece en la portada de este de este libro nos ha acompañado y nos ha hecho emocionar Nos a todos en estos minutos aquí en Ser Historia Mónica muchísimas gran

Voz 1596 19:03 complacer Nacho y gracias por abrirme esta plataforma para poder contar que el amor al final es lo más importante que el ser humano muchísimas gracias