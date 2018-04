"En los últimos años lo lúdico impera"

Voz 1 00:00 sí

Manolo García sienta de no prisa no tenemos sino que te ha leído la la cosecha de castañas este año porque tú te vas del campo y te tiras cuántas horas con dos libros siempre no si uno de vallas Manolo García tiene nuevo disco es probablemente porque tampoco uno capaz de hablar así taxativamente cada cosa que dice es probablemente uno de los discos más interesantes que se han hecho en este país en los últimos años se llama la geometría del Rayo

Voz 4 01:25 yo no me hace unos meses estábamos en una cafetería en Barcelona y hablamos de todo lo que estaba ocurriendo de de un disco en directo por supuesto que que lanzaba en ese momento Manolo pero en un momento muy convulso políticamente podríamos salen mismos términos excluirse como si hubiéramos congelado el tiempo Manolo bueno eso tiempos muy curioso sí

Voz 1373 01:46 bueno yo creo que básicamente el cuerpo político tiene llegar todas las situaciones negativas a las que está sometido el ciudadano tiene que acometer eso ese reto y esa es su obligación para eso está tiene que mejorar candidata digamos la la la vida de ciudadano tiene que mejorarla tiene que conseguir que todo el mundo tenga una vida digna que nadie tenga que salir a la calle para reclamar nada porque no hay nada que reclamar porque todo sea justo y correcto hindi ético en en el reparto social

Voz 4 02:19 hablando del reparto social la vida te ha ido bien pero tú tienes da cuenta cuántas cotizado tú sabes jazz cotizó

Voz 1373 02:25 bueno nosotros somos autónomos trabajamos toda la vida llevó desde jovencito que empecé ya con orquestas y grupos de baile etcétera inició autónomo siempre todas las cotizando y te haces tienes unos seguros privados o cosas así

Voz 4 02:39 pero no no contabilizado cuántos días has cotizado cuando te va en la pensión

Voz 1373 02:44 no años años yo yo yo creo

Voz 4 02:47 los manda treinta y treinta y largos

Voz 1373 02:49 de largos aposté va a quedar una buena pensión bueno otro tono trabajaba para eso no quiero decir toda la vida cada mañana a todo el mundo se levanta a las cinco las seis a las siete de la mañana va su trabajo paga sus impuestos pagan la Seguridad Social lo justo de lo correcto es que todo el mundo tenga un retiro digno de no acorde a su esfuerzo no y eso sí aplicable a todo el mundo porque la gente que ahora tiene dieciocho años en nada también estarán jubilados lo correcto es que que vamos lo normal es que esa

Voz 10 03:19 a tener que hablar de esto no te parecen poco estrambótico

Voz 4 03:22 en dieciocho años en nada eso no lo ven fuertemente que no tiene buena afortunadamente y que no lo vean mucho pero bueno pero si es así fíjense con los tiempos que estamos viviendo lo que tenemos todos los días que comentar desde la radio significación sobre lo que estaba ocurriendo fíjense como una canción como esta Illa perfectamente en un sentimiento que está en el aire

Voz 11 04:22 no no canciones bueno hago lo que puedo como todo el mundo

Voz 1373 04:28 bueno la causas el tema social siempre me ha me ha tocado me ha tocado de lleno yo soy hijo de de Labradores más tarde obreros en la gran ciudad gente humilde orgulloso orgulloso de eso de de gente gente de buena fe de buena voluntad gente que ha trabajado duro pero gente que además ha luchado por lo suyo no sólo a lo suyo sino de los demás decir esa cosa tan bonita que el otro día hoy a decir a jubilados en las manifestaciones yo tengo una pensión digna yo personalmente decían algunos pero estoy aquí por todos los demás por esas personas miles y miles de personas que tienen de jubilaciones miserable de cuatrocientos euros viudas o viudos personas era bonito era emocionante oir a personas decir no yo tengo una paguita decente yo cobro mil picó unos mil doscientos yo estoy aquí no me quejo pero ya era maravilloso airosa personas pensar en los demás nosotros

Voz 4 05:22 poco general los faldón poco eso pensar en el tuviera pienso lo intuyo pienso mio pienso los distintos gremios esa solidaridad que es la base precisamente el sistema de pensiones no está tan presente como lo estaba hacer un tiempo sí

Voz 1373 05:36 bueno ahora es es este es un tema de candente por la situación actual porque este tema pero hay muchas más causas a las que agarrarse y levantar la voz y decir que esto no es correcto no hemos normalizado ha demostrado por normal ya el tema de los recortes el tema de los hospitales las privatizaciones pero no no es correcto correcto tenemos un Estado para que nos dé algo a cambio no sino para que manche mantiene un estado si no te da nada todo está privatizado todo hay que has te tiene que ser privado quiere seguridad privada quieres hospitales privados vetado médico ya que no tiene buenas personas que no tienen además en nuestra sociedad actual cada vez a las las clases bajas son más bajas están más abajo en ese túnel oscuro y negro de la miseria y esas personas tienen que tener una vida digna son como nosotros somos seres humanos vivos en un país laico pero a priori somos católicos cristianos donde está la compasión de de la que la que hacen gala en las proclamas de cualquier religión del budismo desde del cristianismo hay que ser generoso y el que viene tiene que repartir

Voz 4 06:39 pero la ese compasión fíjate también se echa de menos donde están las canciones decir imagen ocasión perdona yo diría justicia novedad comparaciones acá alguien

Voz 1373 06:47 está por encima de justicia pero fíjate que no

Voz 4 06:49 claro esto estemos también canción es decir a esa revuelta social que se produce hace algunos años no no le acompañe movimiento artístico que lo ilumina que lo canta que faltaba las canciones hasta hasta que llegas tú con este disco también muy falsamente perdona sí pero no existe en todos los grandes movimientos hablábamos antes con Joaquín Estefanía por cierto yo iba a decir fantástico revoluciones hablamos Fuentes evoluciones los últimos cincuenta años todos esos grandes movimientos conllevan movimientos artísticos que van al lado con el cine sí que ha habido algún conato pero no existe un gran movimiento en los últimos años no sé si os hemos estado atenazados con la crisis asustados con lo que estaba ocurriendo pero no ha habido un gran movimiento artístico en torno a lo que estábamos viendo en este país que caminar acompasado con lo que vivió la gente de la calle

Voz 1373 07:33 son corre corrientes yo creo política políticos sociales no ha en el devenir de los tiempos también en los últimos años las últimas décadas lo lúdico impera lo lúdico fiesta fiesta cubana entonces bueno todo es lícito yo entiendo que no vamos a ser unos amargados siempre reivindicando siempre un poco pero evidentemente como yo digo en la canción de otras puesto patear los sembrado espinoso sembrado mucha gente que ha dado la vida por por una vida mejor para todos no que han ido gente de muy de muy buena voluntad gente muy buena fe podríamos ir atrás remontarnos a tiempos no se en la Guerra Civil española miles y miles de personas de todo el planeta de todo el mundo de Estados Unidos de Alemania de Italia de vinieron a luchar por unos ideales Bruno eso ahora bueno ha terminado parece que vivimos en un mundo estupendo mundo y Upy idílico todo es guay todo es estupendo todo mola todo pero hay mucha gente sufriendo cuando acabe de haber gente sufriente todo podrán empezar a Molas mucho más será mucho mejor que ahora que hay mucha gente sufriendo no es de no es de acuse de recibo porque todos estamos aquí Gando el codo para qué no haya gente teniendo que estar bajo la bota de nadie

Voz 4 08:44 yo Bettina del Rayo es el título del nuevo disco quien la noticia buena día del nuevo disco de Manolo García

Voz 4 09:52 en algunos casos no este fragmento resultar

Voz 11 10:03 bueno se intenta fecunda no vaya que sucede lo que sucede las búsquedas tienen que acudir a la llamada a veces no acude cada novela tiene una filosofía darlas los canciones también no cada canción tiene un poco de y cómo

Voz 4 10:16 dices que te pillen trabajando y bueno es cada maestría tienes de yo me por ejemplo mediana a veces en un banco de un parque viendo pasar nubes también me me llegan canciones cuando ha dicho al banco pensaban el BBVA y Banco de sentarse y ver ver pasar a la gente ya no me imaginaba haciendo para para actualizar la cartilla Manolo García fíjate que la frase nunca es tarde cuando el beso cunde entronca con uno de estos primeros éxitos en solitario año dos mil uno hemos empezado a repasar algunas de sus canciones nunca el tipos perdidos hace diecisiete años esa canción se que parece mentira diecisiete años han pasado pero sigue estando muy presente sigues una sigue siendo una muy actual sigue siendo un un tema muy muy presente

Voz 1373 11:07 bueno en en mí siempre está la idea de que de que hay que aprovechar el tiempo de que todo es el instante que sólo tenemos el instante los días pues hay que sacarles un poquillo partido no hay que estar alegre optimista hay que hay que verlo en el vaso medio lleno no medio vacío no bien a veces nos ponemos más serios más sesudos reivindicamos tal pero tampoco somos yo soy músico yo tengo un grupo unos amigos que tocan estoy encantado con ellos is estoy alegre Idoia la alegría a la gente igual que a mí me la dan en otros músicos cuando voy a sus conciertos cuando compró sus discos El arte es muy importante no está para mí en nuestra vida industrial en nuestro mundo industrial tecnológico El arte en estado puro no cualquier cualquier disciplina artística literatura teatro cine es importantísimo la diversión lo lúdico por supuesto no hemos venido aquí para sufrir cuando llega al sufrimiento llega pero no hay que buscarlo entiendo no es la música es un vehículo magnífico para para estar contento

Voz 4 12:07 que bueno eso de que las alegrías y es verdad y es muy difícil no querer a alguien que te da alegría cómo es la relación que tiene ahora con la gente porque ha evolucionado dos años será incorporado muchos otros habrán pasado a tener en otros gustos cómo es tu relación ahora con la gente que te sigue

Voz 1373 12:22 pues yo muy afectuosa yo disfruto esa esa situación no porque yo siempre digo que los conciertos encuentras a la gente de la gente acudan concierto viene de cara viene con la sonrisa por delante viene a pasarlo bien viene bien predispuesta que es lo contrario a tener que ir a un médico tener que ir a hacer algo que estas o vas a sufrir no entonces los encuentras de cara con lo cual la situación da para que para que todo vaya adelante bien no con disco no que es un artista que eres un la música de un artista a la tienda comprase ese disco va quede bonito pasa hoy que bien he descubierto una canción nueva que me ha encantado no está bien es una suerte que yo que yo agradezco de relación con el públicos de de mucho afecto de mucha cordialidad

Voz 4 13:02 cuando una vez más a alguien se acerca a darte las gracias presentes sin querer en la vida de mucha gente no sé cuántas ahora en casado contigo han concebido no sé cuántos niños españoles llevan el sello García

ya sé mucho y tengo es a veces un poco pero bueno sí influye

a Manolo no es lo mismo

Voz 4 13:27 es que cuando alguien llega y te da un abrazo y te da un beso quiero eso ya con el tiempo imagino que sin teoriza hice normaliza pero sigue siendo algo

Voz 1373 13:36 pero es muy bonito pero a la vez es un es un viaje de vuelta porque evidentemente el músico tampoco es nada por sí mismo nosotros o cualquier artista cualquier músico sin no hay nadie que disfrutes de tu obra no eres nadie eres eres una piedra en sí misma tú solo no pero cuando hay entra un un grupo de la población que gusta lo que tú haces es un es un viaje de ida y vuelta es un abrazo compartido no no te abraza la Tito también Labraza él

Voz 4 14:03 once y veinticuatro minutos una hora menos en Canarias aquí te vamos a escuchar cantar casi casi un bolero

Voz 13 15:01 aquí colaborar con teorías Mateo dos iconos Carles Benavent también

Voz 1373 15:08 es es mi mi humilde pequeño homenaje a estos grandísimos músicos no contemporáneos gente que que sigue en activo por por suerte siguen regalando no su obra magnífica yo pues pensé pueda además la decís para mí ser uno no si quieren tocar una de mis canciones y me dijeron que sí ha sido un placer nación placer cenar comer a charlar con ellos estás en el estudio de grabación bueno mando un abrazo desde aquí porque has ido emocionantes

Voz 4 15:34 sí cuando cuando uno está en estudio con gente con virtuosos de la música eso no no no te lleva tiempo Copa atrás y luego yo ya canto luego cuando te vas no yo sé que yo yo igual que suban los escenarios de la quizá en la vida vamos de civil por decirlo de algún modo soy más Time eso no es así más en el en el tú a tú del delta

Voz 1373 15:58 la tarea musical

Voz 4 16:08 pues vamos a rogar a los padres de España que ponga en este disco una y otra vez a sus hijos porque va a servir para ampliar el vocablo no solamente es una gran hora lírica y poética hay excelsa lo musical que cuenta con algunos de los tipos con más talento ese país es que con Manolo García tome aprende por ejemplo con Manolo hemos aprendido lo que es un es cuerpo

Voz 7 17:00 no

Voz 13 17:04 pero habrá planta espinosa de la familia de las Figo Philae perjudicial para el sembrado esto vaya vaya con Manolo García aprenderemos Metereología

Voz 4 17:21 galerna que es una ráfaga súbita en todo esto Bt apuntando que te va a hacer fácil señor Encina un bolígrafo en la mano para septiembre te va a quedar Manolo te vas a quedar en primero de Manolo García galerna Nos ráfaga subida súbita Iborra es cosa de viento frío y húmedo en la costa norte España incluso aprendemos química Joaquín sinónimo de de mercurio y una intención no sé si comparezco el diccionario pero hay una intención en crear un vocabulario rico noticias vi las palabras en elegirla precisa para explicar en cada momento lo que quieres contar

Voz 1373 17:55 bueno lo que hay es un amor por la lengua por las lenguas yo me me admiro cuando me encuentro con personas que dominan a la perfección tres cuatro idiomas que usaban fluir los entienden fluida mente el amor por la lengua por esa posibilidad que da la lengua que la lengua es un cúmulo de palabras de ideas ese van formando como sabemos a través de los siglos de cientos de miles de años hizo un vehículo para la imaginación para ver claro evidentemente entonces Dan dan una posibilidad de viaje mental absoluto no hoy en día pues yo el primero como todos hemos limitado estamos en el que guay cómo mola estamos en en un en un en un callejón mucho más estrecho más pequeñito hombre para mí más y más pobre no entonces bueno mi amor por por por el léxico por por la lengua la lengua viva no es absoluto soy lector compulsivo siempre estoy leyendo bueno más que pactar de yo lo que hago es disfrutar de ellos

Voz 4 18:51 alguien que siempre es una cada vez que llegas pasa con poca gente pero Nicasio García viviente las instigado te vayas por esa puerta es que nos has hecho mejores hicimos que agradecerte pecador de la pradera crear débiles desde que no Daniel sentido que da luz y que has eliminado momentos la vida a mucha gente oscuros cosa que tienen luz gracias a ti te informas parte de una banda asesina de este país que se diese retuerce dice pelea todo el rato que estamos en ficción pero en el que gracias a tipos como tú conseguimos más o menos vivir con cierta normalidad has dicho algunas de las canciones

Voz 17 19:29 más extraordinarias que sí pueden hacer y que todos recordamos así que gracias gracias pero este nuevo disco que es un disco pesado que estuvo en el tiempo tiene que ir descubrió desvela

Voz 4 19:39 estando cada una de las canciones gracias por todas y cada una de tus conciertos por todas las gracias por todas tus canciones es un verdadero placer que por tus palabras que no merezco obviamente pero yo puedo intento seguir mi camino de música oí de persona que ama una profesión un oficio que que elegía hace muchísimos años y que para somos lo mío también pues va más que decir que mucho más ilustre rondaré más en el sentido de que de que me gusta que me sigue gustando con compasión y cada vez más geometría del Rayo recuerden ese nombre es el título del nuevo disco de Manolo García gracias complacer gracias