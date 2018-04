“Los jóvenes y adultos que salen a manifestarse no defienden ni a un Régimen, ni a un País ni a una ideología”

Voz 1995 00:00 bueno vamos a saludar a Joaquín Estefanía que es periodista como ustedes bien conocen muy conocida en en esta casa acaba de publicar un libro muy interesante titulado revoluciones cincuenta años de rebeldía editado en en Galaxia Gutenberg vamos a hablar de ese libro en unos instantes Joaquín bienvenido muchas me acuerdo bienvenido lo que no te ha sido osadas está cuidad no continuidad pero bien me gusta mucho que hoy nos telones yo me encuentro muy a gusto con vosotros bueno de todo lo que está de todo lo que está pasando será que los libros en algunos casos como en el caso de de Nacho toman vida propia y eso imagino que es señal de éxito no no no sé si hay otra señal más clara que esa

Voz 0958 00:33 en mi caso sido de la casualidad es decir este libro está llevo trabajando mucho tiempo con la intención de que saliese más o menos por estas fechas porque es verdad que se cumple la efemérides del cincuenta aniversario de Mayo sesenta y ocho que es como arranca no es ni mucho menos un libro sobre mayo del sesenta y ocho y ha coincidido con que a la al aparecer al mismo tiempo en este país se estaba produciendo una movilización nueva protagonizada por chavales precarios protagonizada por mujeres protagonizada por los pensionistas que muchos casos son aquellos que también se movilizaron hace cincuenta años en mayores de ayer

Voz 1995 01:08 claro esta semana hablamos de decir Mayo del sesenta y ocho sale la gente en la calle a protestar en febrero marzo de dos mil dieciocho sólo mimos

Voz 0958 01:16 eso está en buena parte lo mismos aunque aquí hay que recordar que mayo del sesenta y ocho no tuvo las características que en que en que en París no aquí estaba viviendo en plena dictadura hubo gente que se movilizó mucho más minoritaria mente en busca de algo que los franceses dependiente desde hace mucho tiempo que era la libertad

Voz 1995 01:34 la Gene este comienzo de la revolución contemporánea muy entre comillas si quieres no han cambiado las circunstancias parece que las ideas antes eran muy claras y pertenecían a territorios facilmente identificables izquierda derecha extrema derecha hay parece que ahora

Voz 1 01:49 hay un liberal donde hay

Voz 0958 01:51 hay un magma no sé todo hay un momento dice que sí

Voz 1995 01:54 no soy contra quién voy pero no sabemos esa

Voz 0958 01:57 esta gente no sabemos quiénes son los sujetos todavía no es decir porque en el noventa en el sesenta y ocho hubo una idea o una sustitución por decirlo de alguna manera de la clase obrera que también luego salió a la calle hizo la mayor huelga general que ha habido en Francia en todos los tiempos por la juventud que era mucho más ambigua mucho más transversal muy marxista zona en aquellos momentos marxista zona en los en los términos más heterodoxos zona o era maoísta ahora trotskista lo que no querían han era saber nada de Moscú no sin embargo en estos momentos pues la juventud que sale a los mayores que salen no defienden y a un régimen ningún país ni una ideología no es decir están en ese momento de confusión que vive el mundo entero que es una una reacción a una oleada en mi opinión reaccionaría potentísima que hay en todo el mundo

Voz 1138 02:50 yo creo que esa que has apuntado la clave del cambio de de cómo sea el cambio de las revoluciones desde sesenta hasta hoy que es un cambio que ahora las revoluciones parece que son conservadoras en el sentido de que no propugnan un cambio social sino son meramente defensivas no una o una reacción ante la la sensación cierta de que el mundo se está descargando entonces quieren amarrarse a lo a los trozos y conservar los trozos que tenemos no en ese sentido yo creo que el el cambio es tremendo

Voz 0958 03:21 te digo que Sergio porque no sé si visteis por casualidad el domingo el programa de Jordi Évole con debate entre entre Eduardo Madina Íñigo Errejón no Íñigo Errejón lo que defendía en estos momentos es que las personas los ciudadanos quieren volver un cierto orden el que sea no pero un cierto orden no quieren muy peculiar o ir a un representante de Podemos defendiendo defendiendo defendiendo esto pero es verdad lo que tu dices en estos momentos algunas de las conquistas que parecían irrenunciables de mayo anteriores como son las libertades o los derechos civiles y el Estado de bienestar están en están en cuestión cosa que no no imaginaban lo revolución robo de enero y aquel momento introdujeron nuestras vidas el ecologismo y el feminismo la lucha por los derechos civiles la no discriminación que hoy también está en cuestión en la escuela por razones de de sexo pero daban por hecho que las libertades públicas y el Estado de bienestar ya era en conquistas y sin embargo en estos momentos están en cuestión no

Voz 1995 04:25 ese mensaje que llega una y otra vez de forma machacona nunca habéis estado también

Voz 0958 04:30 casi que eso no es cierto eso desde luego no es cierto para una generación para de dos generaciones de jóvenes no eso ya hace tiempo que aquella frase de que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros no hay que plantear un futuro sino que hay que plantearlo en presente manifiestamente hay una generación de chavales es decir que están en todas partes seguramente están también en la redacción de la Cadena Ser que viven peor que nosotros o porque tienen o porque tienen menos menos salarios o porque tienen menos seguridad en cualquier caso porque el precario porque la precariedad estructural se ha adueñado de nuestro sistema

Voz 2 05:07 bueno pues vamos a hacer un repaso interesante creemos sobre el libro revoluciones Joaquín Estefanía cincuenta años de de rebeldía será en unos segundos

Voz 1995 06:09 devoluciones cincuenta años de rebeldía seguimos abrimos el álbum de la historia de los últimos cincuenta años de este de este país de este continente podemos encontrar instantáneas como esa asamblea estudiantil en París en mayo de mil novecientos sesenta y ocho

Voz 7 06:24 al día

Voz 8 06:27 hay una foto de mil novecientos ochenta la que seré a Ronald Reagan entrando en la Casa Blanca

Voz 9 06:32 ah y suena a Ebrard

Voz 8 06:37 era el año mil novecientos noventa y nueve y una gran foto una foto donde no caben todos con la llegada de los movimientos antiglobalización el hemos el negativo de esta foto una imagen sonora de dos mil uno con la llegada de movimiento neocon lo de por George Bush dijo que renunciaba al Protocolo de Kioto

Voz 5 07:00 qué

Voz 1995 07:04 ya hay una foto que estos días resuena todavía es una foto de dos mil once la de los indignados en nuestro país

Voz 5 07:11 este movimiento de Ciudadanos Independientes que no que no tienen detrás ningún partido político

Voz 8 07:19 tiene poco más de un año

Voz 10 07:22 May que ni quién Wii Ware

Voz 5 07:25 venga

Voz 1995 07:27 cincuenta años de revoluciones y contra revoluciones quizás son los expliquen como asegura periodista escritor Joaquín Estefanía en su libro revoluciones desde la tercera ley del movimiento de Newton a toda acción se pone siempre una reacción igual a Mayo del sesenta y ocho la revolución conservadora de tache Reagan al movimiento antiglobalización el movimiento neocon y así hasta nuestros indignados el 15M y la llegada de Donald Trump

Voz 0958 07:52 es un paso p'alante yo novatadas Joaquín sí aunque no no son iguales e es decir las revoluciones han sido en este en este sentir lo que doy a las reproducciones que son no son explosiones violentas que es rápidas para tomar el poder sino expresiones colectivas para cambiar cosas dentro de un mismo del mismo sistema siempre han sido protagonizadas en la calle es decir por movimientos fundamentalmente juveniles mientras que las reacciones han venido siempre del poder mientras las reacciones han venido cuando los los poderosos han tomado los las administraciones han tomado los gobiernos ya han reaccionado

Voz 12 08:28 podemos realmente en esos tiempos de consumismo que ha tomado la sociedad que es el motor no son la sociedad económicamente está en nuestros corazones se puede da habla de revoluciones

Voz 0958 08:39 porque los evoluciones siquiera en ese ha sido un poco

Voz 12 08:43 en el sacrificio quiero siempre hablaba de la ahora senil aquí que se dama monedas para la causa republicana

Voz 0958 08:52 prince ni tan e infinitamente más

Voz 12 08:55 no a lo que hay que estaba en la quiniela cada semana y hoy en día el gesto de hacer un hashtag esto no es un acto emocionante

Voz 0958 09:01 yo no desde luego sobre todo porque esto es otra discusión no en las redes se habla muchísimo hace poco que esto es también una no una novedad es decir hace cinco años hablábamos de las redes sociales como factor de democratización de la vida de la vida pública no mientras que ahora nos demos cuenta de que es en muchos casos son el refugio de mucha gente anónima que ni siquiera firma con su nombre es decir y que son muy radicales en las redes y muy poco radicales la en la calle no es decir pero eso no es todo lo que ha ocurrido y además el sesenta y ocho no sólo París es decir ese hecho es Praga ese hechos Méjico no en esos dos lugares mucho más que en París aunque también en París hubo aspectos muy trágicos no solamente aspectos divertidos prospectos consumistas Joaquín yo me pregunto qué V

Voz 1661 09:51 qué ha pasado qué es jugar un poco la hipótesis chivo Ramos las reacciones conserva conservadoras decir cabe reducir la reacción conservadora un paso atrás sólo negativo o en realidad el progreso de la humanidad tiene que ver con un equilibrio entre progresismo conservadurismo que al final no deja de ser la desconfianza de que un cambio vaya a mejorar no tanto el reaccionario como que es como añorar que lo de antes era mejor sino el conservadurismo que es desconfiar de que un cambio vaya mejor crees que en ese equilibre está el progreso o crees definitivamente que esos momentos conservadoras son un lastre un ancla para un progreso más ágil

Voz 0958 10:26 en mi opinión han sido un lastre han sido un lastre no digo que no que todo lo que hayan hecho es malo no tampoco todo lo que hacían los otros es bueno si hoy como dices tú en uno Ucrania hubieran vencido los movimientos antiglobalización Mayo del sesenta y ocho Italia hubieran podido practicar su programa Massey máximo esto sería terrible esto sería terrible es decir porque insisto hay había elementos y autoritarios aunque ellos se presentaban como antes había movimiento o sea que eso no permitirían a aspectos tan significativos como el ecologismo el feminismo la lucha por los derechos civiles la la no discriminación en las todos estos elementos los han medido la paradoja es que mientras estamos introduciendo estas cosas algunas circunstancias que ya creíamos inamovible en sexta están saliendo por la ventana y ese es el papel en mi opinión regresivo que hacen las revoluciones consejo

Voz 1995 11:23 ahora vamos a escuchar las palabras aquí os pido por favor que ponga ese pie las palabras de Margaret Thatcher el mismo día están son palabras que refleja esto en tu libro el mismo día que tomaba posesión por primera vez de su cargo

Voz 5 11:37 me gustaría recordar

Voz 13 11:38 son las palabras de San Francisco de Asís que creo que son partidos

Voz 5 11:41 Carmen te acordes al momento actual donde hay discordia extraigamos armonía donde hay error traiga vamos la verdad donde haya duda extraigamos la donde haya desesperación traigáis esperanza

Voz 1995 11:55 otras citas Joaquín que me gusta mucho de Margaret Thatcher que es cuando dice

Voz 0958 11:59 como dijo Dios y creo que correctamente esta un poco más que que la que tú incluyese nunca ha habido tanta distancia entre un programa que es el de San Francisco y luego su práctica política jamás es decir mira que hay distancia muchas veces entre lo que dice ya tienen los los políticos todos los agentes de una sociedad pero en este caso muchísimo más que en ningún momento hay otra frase además de la que tú dices Isaí otra fue idea hay otra frase de Margaret Thatcher fantástica cuando dice mi mayor logro ha sido que gobernase Tony Blair eso eso es eso Stella también habrá que mencionas Tony Blair no crees que

Voz 1995 12:39 para la política no hablamos de soluciones para mundo la política realmente el desastre cuando todo se quebró

Voz 0958 12:46 Tony Blair impone servía de campaña permanente

Voz 1995 12:48 si el primer día en este es el primer día de campaña no vamos a gobernar vamos a simplemente hacer campaña vamos a gobernar con la encuesta

Voz 0958 12:54 de lo que quiere la gente que hagamos en cada momento no cree que ese es el fin de la política ese es el principio de la crisis de representación política que estamos padeciendo no cuando los partidos que eran oposición toman el poder es decir en vez de practicar unas políticas en general algunas medidas alternativas a los partidos conservadores lo que hacen es lo mismo quizá con un cierto conservadurismo de rostro humano no quizá no en el mejor de los casos pero esa es la época de esa es la época de Blair es la época de Schröder en Alemania que por cierto hoy acusa los ucranianos acusan de ser el principal lo vista de Putin no lo había visto en la en la prensa es el el tiempo de de Clinton es decir es una cosa que se denominó tercera vía que era que era exacta este es un poco una un tachen de rostro humano

Voz 1138 13:41 yo quizá en las revoluciones a partir de sesenta y ocho lo que es que elimina es el el componente violento el componente de revolución armada que es a lo que estábamos acostumbrados con la Revolución Francesa colaboración rusa no que son revoluciones que son insurrección es de de un grupo que toma la toma el asalto al poder de forma violenta hay y armas eso no sucede en la segunda mitad del siglo XX no pero sin embargo se mantiene la retórica se mantiene la retórica de una de de de un movimiento que quiere

Voz 5 14:11 mal el pudor como si tuviera un

Voz 1138 14:15 unas armas como si tuviera una una más arma tras cosa que no hay hay tumultos evidentemente pero son revoluciones de otro tipo pero sin esa retórica incluso persiste incluso el 15M yo creo que esa es una retórica quizá exagerada que también marca mucha distancia entre los discursos la el alcance de la de la revolución y del movimiento que esta detrás

Voz 0958 14:37 no creo que solamente se dan las vanguardias no en las vanguardias sigue sigue dándose esa esa retórica fíjate que no hace falta irse tan lejos como la Revolución Francesa sólo reproducción rusa mientras en el sesenta y ocho mientras ocurre Praga Méjico París hay movimientos guerrilleros todavía muy potentes en América Latina es decir hace muy poca que ha sucedido la revolución cubana que sigue siendo digamos en aquel momento todavía la bandera de los intelectuales de los jóvenes y de los movimientos obreros hacía poco que había muerto Patricio Lumumba el el el héroe de la independencia

Voz 14 15:13 ya africana no he Che Guevara Che Guevara era

Voz 0958 15:17 cuando se manifiestan los los estudiantes en en Alcoy se produce la matanza

Voz 14 15:22 no es decir la bandera era el asalto cuartel de Moncada Che Guevara etc etc es decir que no está muy lejos hasta verdad

Voz 12 15:29 en Estados Unidos había grupos armados de presupuestos en el supuesto que lo sabía claro claro

Voz 0958 15:35 no pero es verdad que es verdad que existe esa diferencia esa distancia tan enorme entre la retórica y la realidad de tal manera fíjate que yo veía estos días por ejemplo los los acontecimientos de de Lavapiés de de que en algún caso podían semejar con todas las distancias hay es decir a una revuelta tipo Mayo del sesenta y ocho la agresividad el movimiento de evidencia no no no conectan ya con la gente

Voz 1661 16:04 también es significativo no que no conecta en el mejor habla de que el contexto de hoy bueno cuando alguien se echa a la calle

Voz 0958 16:09 allí está dispuesto a lo que sea es porque en realidad le falta el paro porque porque ya esa retórica de la que hablamos ya no está ya no incluso hay gente

Voz 1138 16:17 ya no se cruza los intelectuales claros a la revolución cubana no Grecia tenía una enorme que ya no no no

Voz 0958 16:24 es más es decir los los intelectuales pasan probablemente de ese momento agresivo a un pacifismo a un catecismo fíjate que al mismo tiempo que se estaba produciendo eso estaba la guerra de Vietnam es de Thievy los estudiantes son anti imperialistas y pacifista IEC pacifismo toda la cultura que nos ha rodeado durante este tiempo hace que es la la cultura contra la evidencia impregnada allí impregnado tanto a derecha como izquierda no hijos

Voz 1995 16:49 cómo es esa revolución tu libro llegar hasta este año hasta el dos mil dieciocho como era la revolución del futuro contra hackers rusos qué tal

Voz 0958 16:56 no tenemos ni idea no tenemos idea porque en estos momentos la gran el gran desconcierto es que no sabemos quién es el sujeto de las transformaciones quiere decir hasta hasta mayo del sesenta y ocho era evidente que el monopolio del del cambio lo tenían los obreros las revoluciones socialistas el sindicalismo las huelgas generales etcétera etcétera mayo es donde se produce una ruptura sigue habiendo eso sigue habiendo lucha de clases la mayor sesenta y ocho es las algaradas pero es una huelga general brutal en Francia que no vuelto a repetir en ninguna parte de Europa pero cambia el sujeto es decir de repente aparecen los jóvenes no que son los que también están en primera línea cuando los los tanques soviéticos el Pacto de Varsovia llegan a a llegan a Praga no son los que se manifiestan en México ahora en estos momentos los jóvenes siguen ahí

Voz 5 17:50 un poco un poco camuflado

Voz 0958 17:52 dos es decir porque ya el movimiento del 15M no tiene la fuerza que tuvo en aquel momento ya han aparecido dos sujetos tan impresionantes como son las mujeres hilos en estos momentos aunque sea de forma todavía coyuntural los pensionistas todavía no vamos no sabemos si eso mientras que los de las mujeres yo creo que no tiene marcha atrás yo creo que eso es un sujeto que se ha instalado entre nosotros

Voz 1138 18:14 sí

afortunadamente el caso es que somos el resultado de la revolución aunque no actuemos como tal el Joaquín Estefanía revoluciones cincuenta años de rebeldía editado por Galaxia Gutenberg muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros