¿Quién es el responsable de la muerte producida por un coche autónomo?

pues si una mujer ha muerto arrollada por un coche en la ciudad de Phoenix en Arizona hasta ahí un accidente de tráfico tristemente habitual la peculiaridad del suceso es que el causante de la muerte es un coche autónomo de Uber que circulaba en periodo de pruebas el accidente confirma que a pesar de que estos coches en teoría NYSE distraen y beben y saltan las más de circulación ni las instrucciones marcadas también tienen margen para el error o falta de reflejos para reaccionar con el error o ante el error de otros junto a la certeza nos planteamos en la polémica la duda sobre la responsabilidad del error habrá que dilucidar si el culpable es el diseñador del vehículo el creador del Software de su sistema de navegación automática el propietario del coche el conductor que vigilaba la prueba o quizás el agente externo pues no sé cómo la empresa del sistema de satélites que mandan las coordenadas a la máquina lo cierto es que la ley tendrá que ir dando respuestas a esta realidad que ya no es el futuro que está llamando a la puerta la serie norteamericana The Good Wife blanqueó el dilema en uno de sus episodios no es que queramos no no queramos destripar la trama es que ni Roberto ni yo recordamos el veredicto del jurado en este caso