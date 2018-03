Pasos Perdidos: 15 años

Voz 1071 00:00 qué tal buenas noches pasos perdidos una pregunta hoy cuántos son quince años es mucho tiempo poco tiempo hoy hace quince años de la invasión de Irak todos sabemos que Sadam Husein tiene armas químicas dijo en el Congreso José María Aznar todos lo sabemos dijo y según el diario de sesiones de aquel día un diputado de la oposición le gritó desde su escaño yo no lo sé

Voz 1 00:19 todos sabemos señoría es que Sadam Husein tiene armas de destrucción masiva todos sabemos también que Sadam Husein tiene armas químicas

Voz 1071 00:29 quince años de la guerra de las protestas que llegaron también al Congreso preguntaron a Aznar por las manifestaciones en contra de la intervención militar porqué el no a la guerra y el entonces presidente del Gobierno contestó nadie tiene el monopolio de los buenos sentimientos ponen el diario de sesiones con una diputada socialista gritó Aznar es una vergüenza un diputado del PP replicó a su vez con los GAL no decíais lo mismo

Voz 2 00:50 no me preocupa nada que me puedan criticar porque me digan qué proyecto una idea de España me preocuparía mucho que me dijera que no proyecto ninguno

Voz 1071 01:01 cuántos son quince años hay con todas las instancias algo de aquello en la política de hoy que si estamos en que no tiene nada que ver aquello con esto pero a lo mejor los lleva algún sitio examinar los con aquellos ojos y preguntarnos por ejemplo si las calles han dejado de ser escenario de un clamor o de varios para que los diputados y en concreto el Gobierno anoten su posición os hubo oposición no se halla al no a la guerra ahora pero surcoreano otras cosas existe cierta agitación en las calles y el presidente del Gobierno ha pedido a los suyos al PP que se guarden del ruido que se guarden del ruido mientras apoyan sin embargo manifestaciones que son más cómodas para el partido en el Gobierno

Voz 3 01:36 apoyaremos todas las manifestaciones que sean necesarias estaremos con con los padres de las víctimas y yo creo con todas la sociedad cuántos son quince años

Voz 1071 01:44 los debates parlamentarios tienen ahora más actores hay más partidos al apartarse de la Comisión para la reforma territorial cosa que ha hecho hoy Albert Rivera desde lo alto de las encuestas y con renovadas apelaciones a la nación española ha vuelto a hablar de los estertores del bipartidismo

Voz 4 01:59 sectarismos la forma en la reforma de la Constitución ni Ciudadanos va a legitimar una nación de naciones porque nosotros ya tenemos naciones España es de ciudadanos libres e iguales y por tanto para estos inventos estas ideas a Sánchez que no cuenten con nosotros que para eso está el Partido Popular que se queden ahí

Voz 1071 02:13 el bipartidismo que discutan entre ellos toda aquella época estuvo atravesada por la crispación los debates eran muy tensos es un entretenimiento repasar ahora aquellos diarios de sesiones con interrupciones con comentarios en cada renglón se llamaban sinvergüenzas y demagogos como si fuera el debate que tuvimos el jueves pasado sobre la prisión permanente revisable y las acusaciones que luego han seguido sobre la politización del don

Voz 1769 02:34 por tanto mire no aquí no hay una politización sencillamente hay unas personas que están defendiendo lo que defiende el ochenta por ciento de los ciudadanos españoles y esto es lo que me parece que es de sentido común y esto no es una cuestión política que en politizada es sencillamente que no está de acuerdo con una medida insisto que apoya el ochenta por ciento de los de los españoles