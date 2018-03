Un hijo pide a su padre que le pague el regalo que le hizo

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 4 00:56 te gustan nada las siglas del Partido Popular para lo presenta siete millones y medio de españoles pues hay que respetarlas habrá que hacerse cargo de lo que demanda una parte de esos fíjate que yo no estoy de acuerdo

Voz 1284 01:07 pero algo de la Fontaine estaba rota Íñigo Errejón un poco Alfonso Ojea así según como se parece no te parece no sé parecerlo Toni Martínez de compañía buenas tardes hola hola venga empecemos oyes

Voz 5 01:28 qué pasa las cinco y casi once en la tarde cuatro y once en Canarias

Voz 1284 01:34 cuatro minutos para el Ivo

Voz 5 01:37 oficial de la primavera te da miedo Reyes

Voz 0230 01:40 vamos a hacer algo absolutamente insólito en Todo por la radio que aguantar cuatro minutos de conversación si bien

Voz 5 01:47 pero sin peligros cerca

Voz 1284 01:51 China o diremos Francine sin frases ingeniosas a tiene ya está pidiendo un disco Iñaki tocar vamos a hacer

Voz 5 02:00 la cuenta atrás de la primavera

Voz 0230 02:03 pero por encima esta es mi primera máxima menos directo Ésta es mi primera primavera con flores en el balcón mi primera primavera con flores el pero bueno esto es que tengo balcón y que tengo

Voz 1284 02:15 una maceta Llanos con flores es un abrazo un apático estoy esperando que aflore esta tarde

Voz 0057 02:21 hasta hace poco ecologista yo primavera con nieve además sí pero siempre en el balcón no la pongas nunca dentro sabes que dicen que es malo tener vez flores dentro de la de la habitación de casas no que el dióxido de carbono abstenga no pero no off exacto pero no no no que no

Voz 0230 02:37 más que tengas por más que tenga no no que que esto no es

Voz 0057 02:39 no es nocivo para el ser humano yo yo he intentado matar a mogollón de familiares metiendo incluso en la habitación no funcionan no funciona para que es más peligroso de la Torre al lado tuyo durmiendo su estudio vosotros

Voz 6 02:52 los olores yo tengo es que yo la casa en la la tengo llena Diallo es verás ruso no entiende de es una pero es que eso no da por eso no entiende de Isaías Isaías por mi casa no pasan las estaciones

Voz 0313 03:06 es como un túnel sin tren oye notáis el cambio de caracter con el cambio de estación

Voz 0230 03:10 no no no

Voz 1284 03:12 sí pero eso no dentro de tres minutos lo diremos a bonistas frío siberiano no notamos nada aquí en algo con este frío no sólo dos minutos seis segundos

Voz 0230 03:24 dos minutos y me aquí triunfa es más cuando grano la primavera con con tocando díscola guitarrista

Voz 0057 03:30 es que no me da tiempo a triunfar más

Voz 1284 03:32 pues señoras que te viene a la cabeza por la primavera arregla y una muy nervioso que diga buscaba la quería tu esperando para buscarla

Voz 0057 03:45 no tiene un disco entero de los Rolling Stones Flowers osea disco muy hippie que estaba llena de canciones como este de como está por ejemplo la versión de mí

Voz 0788 03:54 aquel que hicieran los Stones de la canción disco de lo más

Voz 0057 03:58 a mí me llena un estilo que sea el plan bien pues es el mejor disco de Stevie Wonder porque es que estoy yo Llanos hablamos no nos podemos que estamos buscando música relacionadas

Voz 1284 04:12 ah vale vale vale vale no no necesariamente has abierto tú

Voz 0057 04:17 dos colas Javier Aldi a Childs eh claro

Voz 1284 04:20 estamos muy estrecha con con la primavera pero

Voz 0057 04:22 buen tiempo las alergias trail EGM cuidadito nosotros yo trabajé muchos años en la revista Quo ir teníamos un rapero que era el primaveral es decir tengo yo un primavera y eso era que te reía con Cosas que nunca atrevería reído que te gusta chico más feo no sabía muy bien

Voz 1284 04:41 me hago ni caso a toda costa concepto astenia primaveral pero al revés va fuma no íbamos mal eso no me gusta ninguna no me pero lo que más me gustaba era lo de no

Voz 0057 04:54 a hacerle caso a la redactora jefe eso ya sí que me encanta ya está vinculado a ver sí sí sí sí es que empezaba la primavera y no mirábamos otra compañera yo Pilar Gil yo te ficharon o te echaron en primavera a mí me echaron me me me eche ellos sólo vamos en primavera efectivamente

Voz 1284 05:08 no te echan nunca tú te vas a medio minuto esto hay que hay que dejar silencio aquel hombre no

Voz 0230 05:13 tanto poco

Voz 1284 05:16 dimos diez joder si estos últimos dos Un final pero esto no han llevado a cuartos como Nochevieja

Voz 5 05:28 a las nueve

Voz 0230 05:32 ocho siete seis cinco cuatro tres

Voz 1490 05:39 no no no

Voz 1284 05:44 bueno pues vamos a celebrarlo Con

Voz 8 05:48 no

Voz 5 05:53 primavera con twiterías twiterías que grande hoy

Voz 0057 06:00 esperemos ya es primavera oficialmente sí pero pero estamos sufriendo frío siberiano un poquito son parte de la Península y este frío inspira tuits como por ejemplo el de fotón

Voz 1284 06:12 hace tarde de sofás mantita e intentar mover objetos con la mente

Voz 0057 06:18 gracias a Dios el invierno ya está atrás pero oye que malos el invierno para la lujuria el niño del tabaco lo expresa muy bien con este tú

Voz 1284 06:26 en verano está muy bien pero en invierno duchar te con tu pareja no es lo mismo los dos queremos estar bajo el agua caliente en vez de ducharnos parece que estemos defendiendo un córner con con lazos y todos vamos

Voz 9 06:41 pues ahora con un diálogo corto y claro de la pan de molesto no hace falta gracias y luego

Voz 0057 06:49 estos días supongo que es vosotros también yo he visto bastante rugby Dani Bordas describe la filosofía del rugby muy bien

Voz 1284 06:56 lección más importante del rugby es pasarle el marrón al que venga de

Voz 0057 06:59 tras y acabó la escudería si queréis tocarle las narices a Isaías Lafuente y demás guardianes del lenguaje por favor darle este dialogo de Hemed el ex Brown

Voz 9 07:10 arriba es un adverbio de tiempo no y ahora sí ahora sí y antes no antes también me ha dicho que no

Voz 10 07:20 no no yo

Voz 11 07:32 no hubo curarlo

Voz 12 07:51 el inspector de las cajas de ahorro de España entre los años dos mil nueve y dos mil doce puede decirse que tal vez no estuvo

Voz 1284 08:00 completamente acertado también cuenta la mala suerte y una gran cantidad de información de la que carecemos pero visto a simple golpe de vista si de dice la persona que entre los años dos mil nueve y dos mil doce era el encargado de la inspección de las cajas de ahorro desde el Banco de España cómo lo ves hoy ha estado en las Cortes se llama Jerónimo Martínez Tello se ha expresado en términos bastante coloquiales ha dicho

Voz 0230 08:20 lo ha dicho la verdad no pensábamos que aquello iba a apretar porque estaríamos suicidado que es verdad que hay que huir del lenguaje ultra tecnificada

Voz 13 08:31 las neuronas dañadas declaró hipocampo impiden la conversión de la memoria

Voz 14 08:34 cuarta plaza en memoria a largo plazo

Voz 0230 08:35 pero no deja de ser llamativo el ex inspector jefe encargado de la supervisión de las cajas en el Banco de España no pensó que aquello fuera apretar al salir a Bolsa porque de haberlo pensado se consideraría suicido

Voz 15 08:48 decidieron que saliendo Isabel y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a apretar que esos esos así sino vamos estaríamos estaríamos subsidiados

Voz 0230 08:59 a veces tendemos a pensar que los mecanismos de toma de decisiones en los lugares importantes pues son más sofisticados pero qué va

Voz 12 09:11 salir Bankia Bolsa juegos Juan macho esto no irá Petar no sería súper no creo daríamos suicidado macho no creo que Pete no cree y al día siguiente pues si todo marcha fuerte rápido correr

Voz 0230 09:42 por cierto que también ha dicho que en su opinión con trece mil millones de euros habrían bastado pero que el nuevo presidente de Bankia se curó en salud por eso el estado acabó pidiendo cuarenta y cinco mil millones que ya salud porque de trece mil millones a cuarenta y cinco mil millones va un trecho de salud más que razonable dice luego me estoy curando en salud como no sabemos nada de números pues nada pues esto lo bonito

Voz 1284 10:20 sabéis que el Partido Popular ha cambiado del lobo coincidiendo con la primavera Dios gaviota hola hermano árbol el nuevo anagrama del PP un árbol azul como pos nuclear podría ser el símbolo de Chernóbil una encina azul formada por triángulos de espejo o diamante sin que ello signifique que es un árbol de dinero porque ya sabes que el dinero las pensiones se pagan con las cotizadas

Voz 4 10:41 en sociales José paga con los Presupuestos Generales del Estado pero es que sólo pagamos todos los españoles no nace perdón por la expresión y por ser tan burda el dinero los árboles no de dinero en los árboles

Voz 1284 10:54 cuando se decide un cambio de imagen en las organizaciones entre jefes se produce un debate en los segundos escalones sobre todo eh porque se trata de justificar el nuevo símbolo les llevas el nuevo anagrama al jefe dices la aquí es explicarle que es un árbol y se ve que Martínez Maíllo ha estado en esos debates porque ayer tenía ganas de explicar toda la tormenta de ideas lo toda su hicimos todo Toll árbol venga a explicar el árbol vamos a escucharle

Voz 0230 11:19 es la metáfora del árbol

Voz 18 11:21 es muy sencilla largos lo representa futuro representa protección representa vida representa fuerza

Voz 0230 11:31 y eso es el Partido Popular eh porque un árbol Hinault vaso

Voz 18 11:35 aguanta bien frío hielo nieve

Voz 0230 11:39 eh qué más cosas tiene El Árbol tiene unas raíces muy profundas el árbol es continuidad lo árbol continúa toda la tormenta de ideas

Voz 18 11:48 largos lo representa futuro representa protección representa vida

Voz 0230 11:54 pero representa fuerza fuerza el árbol tiene raíces tiene otra cosa

Voz 5 11:58 tiene un tronco muy potente decirle no a todos

Voz 0230 12:03 tiene raíces tiene tiene tronco tiene otra cosa

Voz 5 12:06 además las ramas en la organización territorial de este país que bien legado hay un representante nuestro partido

Voz 0230 12:14 n ramas tiene tronco tiene raíz aguanta el frío sí añade tiene pelo es el Yeti pero no es el árbol

Voz 9 12:20 y que cada cual decida qué árbol duele podrá hablar luego la

Voz 5 12:24 misión o la interpretación que quiera incluso el tipo de árbol del que estamos eh

Voz 9 12:29 cuando no ahora bien no estamos hablando de una encina eh

Voz 0230 12:35 es una encima porque si no también es aparte de la tormenta de ideas nos la contó

Voz 5 12:40 el árbol típico conocidos Arbolé ibérico por excelencia de nuestra nuestro país el más conocido por cierto

Voz 0230 12:47 más robusto robusto bueno bien la Encina es el árbol más común en España así es según el Inventario Nacional Forestal conocido en el año dos mil quince La Encina es el árbol más común el diecinueve por ciento de los árboles españoles son Encinas también el once coma ocho por ciento de los árboles son Pino al bar y casi el diez por ciento son pinos carrasco por lo tanto una coalición de pinos

Voz 1284 13:09 podría desbancar a primer árbol

Voz 0230 13:13 de España La Encina española se beneficia de la división del Pino El Pino salga Ariño tiene el siete por ciento el vino Ródano el seis por ciento el pino Ródano Mediterráneo o más bien el tres por ciento de los árboles pinos posan sin eh el dos por ciento El Pinho el pino Quiñonero es es decir el torero que tiene otro dos por ciento todo si es como el PACMA de los árboles el pino piñones tiene el dos por ciento y el pino negro ojo un uno por cien de color entonces la fragmento el pino de color negro tiene un uno por ciento la fragmentación del Pino es lo que permite en La Encina española presentarse como mayoritaria porque todos los pinos en coalición suman el cincuenta y tres por ciento de los árboles españoles una amplia mayoría absoluta en algunas latitudes los pinos podrían pedir un Estado propio o por lo menos una reforma de la Constitución que recogiera la equiparación de los pinos al cupo Encinar a todo esto menos mal que además de no saber nada de economía no sabemos nada pero nada de derecho porque en caso contrario podríamos no entender nada

Voz 19 14:17 el fiscal general del Estado ha ordenado al fiscal del Tribunal Supremo que solicite la libertad condicional de uno de los ex consejeros de la Generalitat presos

Voz 0230 14:25 tras la proclamación de la independencia de Cataluña hacia la Roma de enero esto no es nada fácil seguirlo el fiscal de Supremo no quería la libertad de Joaquim Forn pero el fiscal general de dicho tú vas impide la libertad porque lo digo yo que soy sajón

Voz 20 14:40 la como

Voz 0230 14:42 como decía otro fiscal ha pedido al juez Pablo Llarena ya Arena que retire el pasaporte a Carles Puigdemont para que no vaya por diferentes países

Voz 21 14:51 episodio número tres Un viaje acceso

Voz 0230 14:54 de atención para impedirle que vaya por diferentes países haciendo actividades encaminadas a la justificación internacional de la rebelión

Voz 2 15:03 está

Voz 1284 15:12 está dando la vuelta a Europa en noventa días sin que el juez pida su detención

Voz 0230 15:16 el juez español el fiscal sugirió preguntar a Suiza si las autoridades suizas estarían dispuestas a detener a Puigdemont siendo la respuesta de Suiza que no hay otro en Escocia se va a Finlandia Dinamarca y el fiscal pide al juez que ordene la retirada del pasaporte para impedir actividades encaminadas a la justificación internacional

Voz 21 15:35 entender el local eso sí entendáis vendéis

Voz 0230 15:39 el delito de justificación internacional del delito pero debe ser sólo para muy muy eruditos Cornelia es muy difícil es muy difícil esto sí todo por nos mira todo por no seguir el ejemplo de Corea del Norte y Corea del Sur que han entablado un diálogo que para sí querrían Tabarnia la República mental Puigdemont China

Voz 5 16:05 a mí los ojos

Voz 0230 16:08 usted Facebook la pesadilla más temida todos los datos que ponemos en la red alegremente a disposición del universo los utiliza un señor para que gane las elecciones

Voz 3 16:21 el jefe de seguridad

Voz 1284 16:23 Facebook ha dimitido los datos privados de cincuenta millones de personas fueron utilizados fraudulentamente en la campaña de

Voz 22 16:29 en Estados Unidos en dos mil dieciséis y al jefe de Suria

Voz 1284 16:31 la de Facebook ha tenido que dimitir debido a que es muy duro

Voz 22 16:34 Gil decir en inglés dimitir dimitir de que dimitir de que dimita

Voz 0230 16:37 tú este hombre lo ha intentado de buena fe ha intentado la fórmula Sandokán para evitar la dimisión pero no ha podido esto es lo más que ha conseguido

Voz 23 16:44 desde hinchas besa informó

Voz 0230 16:49 con estos miembros con estos mimbres tu que Merckle ha dicho

Voz 24 16:52 a los lados bandera Patrick pabellón voleibol empleado de la línea

Voz 1284 16:56 no

Voz 24 16:58 el kilometraje Arpa flickr Facebook ha caído

Voz 0230 17:01 bosque un cinco por ciento que en términos pánico de bolsa es hundirse porque a cualquier cosa la llaman hundirse gente con poca resistencia al fracaso preadolescentes eterno no son como José Antonio Camacho que hoy ha replicado a un viejo amigo el que fue seleccionador de fútbol de Malta que ha dicho que en la famosa eliminatoria del doce a uno contra España y los españoles iban dopados que a sus futbolistas les drogar con limones que una persona les llevó limones partido sí que fue probarlo si venirse abajo a lo que Camacho un reportaje de Fiebre Maldini en Movistar Camacho ha respondido ocho además si te dan limones drogado pues no lo comas y ya está hombre blandengue

Voz 1490 17:42 sí

Voz 0230 17:42 más que el Vaticano quiere combatir el intrusismo convocando un curso para exorcista

Voz 5 17:47 Nos lo cuento

Voz 25 17:52 ocho

Voz 1284 17:54 en Málaga

Voz 5 17:58 no eres buena

Voz 1315 18:02 sí yo os digo esta es la cruz del Señor Witt fuerzas del caos venció en León de la tribu de Judas

Voz 1284 18:09 no sé qué ocurre siempre pensamos que sugiere esto bueno

Voz 1315 18:17 os habéis de conocieran verdad ya tendréis parte del temario que se va a aprender en los próximos cursos de formación de exorcistas parece ser que la Santa Sede Bush busca curas porque están preocupados parece ser que la Asociación Internacional de exorcistas ha dicho que hay un aumento de posesiones demoníaco centenares de miles en todo el mundo los curas exorcistas son una especie en extinción España por ejemplo sólo hay quince porque claro es que son pocos los sacerdotes que se quieren convertir en exorcistas porque tienen que tener un permiso expreso especial que se llama expulsar demonios y además tienen que tener el apoyo de médicos y psicólogos llámame loca no se sabe porqué pues no lo tienen en la puerta dedicados también están preocupados porque el creciente número de personas que acude a amagos ha aumentado las personas que van a magos y hechiceros en lugar de ir a la iglesia así que para combatir esta situación pues el Pontificio Ateneo Regina apóstol Obrum impartirá en Roma el próximo mes de abril seis días de curso sobre el entorno existencial de los demonios fantástico

Voz 0057 19:14 maravilloso Especialistas secundarios que pasa resaca del día del padre estamos sí sí la verdad es que me da a mí por los regalos sí sí sí la verdad es que si una camiseta muy chulas sí sí a mí me daba ante pereza volver a hablar del tema del día el padre pero es que tenemos a un señor que tiene una una historia bastante interesante que contarnos al respecto desde del padre es el señor Yossi Preziosi si está ya al teléfono Yossi qué tal buenas

Voz 9 19:42 oye José Josu Jon que haya celebrarse el Día del padre no

Voz 26 19:47 en a lo que de bueno os contaba fuera de antena es que es una comida especial para familias con almejas que bueno porque la niña les encanta me también y mi coger también

Voz 0230 19:59 no

Voz 26 19:59 hostia hay me pillas era que mi mujer me ha dicho estudio bien ante de la radio cuántos hijos

Voz 9 20:06 claro claro

Voz 26 20:08 no tengo a mi hija va a la mayor a un poquito no y mejor mayormente por el mediano mediana Nigel mayor pequeño cuatro diría yo y mi hija pequeña cinco cinco en total cinco tiene nace bonita la escena la comida esa que Federer

Voz 9 20:28 claro que te regaló un regalo no he que

Voz 26 20:32 on line que ya siempre se quejaba Jamis hijos de que me limpia los mocos en sus cabezas

Voz 9 20:44 la verdad es que gracias Jose

Voz 26 20:50 tenis me iba al grano de Kline me lo regalaron entre todo dentro cinco de Miguelín nombre el pequeño Miguelín sí que era mi PC además me hizo un cenicero

Voz 9 21:02 arrugó queda tienen Miguelín

Voz 26 21:05 ahora cuarenta y ocho años

Voz 9 21:08 la pequeña

Voz 26 21:10 se dedica a esto es alfarero conocidos los ceniceros de barro son famosísima ha hecho fortuna grandes personalidades han tenido ya Miguelín Pacho menester Juana por ejemplo Bono de U2 Mercedes Milá no sepa que y un hijo de Messi no no suena ya yo es que hoy me ha llamado la secretaria de Miguelín preguntándome si lo quería pagar en KAS o hacer un ingreso cómo lo iba a pagar

Voz 0057 21:35 dijo quiere cobre arte el regalo de El cien

Voz 26 21:38 veinticinco mil trescientos euros de factura pero bueno que pastón no lo he dicho yo no tengo ese dinero negro ha denunciado mira embargar la cuenta se queda con mi Casey se casó con mi mujer y madre de mi hija

Voz 0057 21:53 Madre de Dios de Dios Rossi gracias por compartir esta historia pues desgarradora drama no sí sí la verdad es que sí y ahora se parece bien vamos a la mesa de debate para expertos debatir sobre esta pregunta están los hijos sobrevalorados vamos con el debate por un lado en la mesa de debate me acompaña el profesor Siracusa que es el autor del libro Diez paralelismos entre tener un y tener un infarto

Voz 1284 22:21 buenas tardes eso era partidario de los hijos no no me parecen un error de la naturaleza

Voz 0057 22:26 un error de naturaleza y por otro te acompaña el sociólogo y escritor Antonio chinitas autor del ensayo periodístico mi hijo mi mejor amigo muy a favor no

Voz 6 22:34 de tener hijos si lo hijos sigue me permite son la hostia

Voz 0057 22:37 muy bien pues hasta aquí la mesa de debate creo que quedó bastante bien después los argumentos tanto ningún lado como

Voz 0230 22:43 ahora la pelota en el tejado de los oyentes

Voz 0057 22:45 antes vamos a ver de entrada que dicen tres de nuestros oyentes que han dejado mensajes de voz en nuestro contestador a ver qué es aparecido el debate

Voz 6 22:54 bueno soy profesor Antonio chinitos en el debate lo siento ha sido un poquito ordinario disculpado mira eh

Voz 27 23:03 hola yo si el profesor Siracusa

Voz 0230 23:06 esto también tampoco está muy afortunado EMI

Voz 27 23:09 en el debate que se acaba de producir lo siento

Voz 6 23:13 hola qué tal soy Barack Obama

Voz 28 23:14 el presidente de United States sí recomiendo efusivamente de los Oteros Miguelín

Voz 0057 23:20 al menos mi despacho

Voz 9 23:23 el mejor lugar del mundo donde dejar reposar bonitas

Voz 0057 23:26 bueno pues esta cuña yo creo que podríamos de acabar ya concluir el debate que ahora vosotros decidiremos si los chicos están bien

Voz 1284 23:32 en La Ventana

Voz 2 23:36 Carles Francino

Voz 3 23:44 qué legado

Voz 0313 23:46 nos tarde debe ser la primera venga aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy no tenemos sección de Tele propiamente dicha no tenemos de la tele pero estará Mariola Cubells al hablar de una peli cambiamos tele Morzine a partir de las seis pero ahora

Voz 1284 23:59 la tele comparta este bendito

Voz 29 24:01 hola Marta Estévez

Voz 30 24:10 la peli será el aviso y la tele con Marta Estévez aviso ya os traigo un momento de el programa del viernes pasado cuando Bertín Osborne que va a las casas pues va a casa de Tamara Falcó la hija de Isabel Preysler bueno fue a casa de Isabel Preysler el programa si casoplón dejó muchos momentos hay como no puedo poner todos buenos elegidos primero como se entera Tamara que entre su madre Vargas Llosa había lo que ella dice tomate

Voz 31 24:37 da apareció varia la tercera vez en casa como en un mes a ganar esta vez era almorzar

Voz 32 24:46 he gozaba digamos que Mamina Sara la mucho los sábados para comer irreverente mami va a venir un amigo a comer a casa sale mami peluquera con unos pantalones negros apretados así que esta señora que viene quién yo ya le decía Ana a mi a mi me gusta María que aquí hay tomate

Voz 1 25:22 Xavi que son solamente amigo suyo

Voz 32 25:27 aquí hay tomate pero como

Voz 1284 25:32 hoy es el Día mundial de la felicidad mejor que era un homenaje es la expresión de aquí

Voz 23 25:41 así esto es tiene nación visita que estaría también no sé porque su política porque no se entendía la peste sale menos bueno como que piensa tomar haré Vargas Llosa como lo define mira

Voz 32 25:57 es que es genial es un encanto es que es que es yo diría que pide a tener un premio Nobel en casa no

Voz 33 26:09 el día veinte de vetar tener

Voz 1284 26:17 eso es una de las gracias del año pero es un arranque de sinceridad pleno día haciéndote inteligente

Voz 23 26:32 solamente otra cosita ella le dijo a su madre que después de estudiar quería tienes un año sabático le dijo su madre quién todo lo va pagar y se puso a trabajar

Voz 0230 26:42 mueren

Voz 34 26:45 el ruiseñor de fanatismo

Voz 35 26:48 para arrasa

Voz 1284 26:51 con nuestra corresponsal en Youtube buenas tardes hola buenas tardes a ver qué pasa

Voz 1490 26:55 de momento no Premio Nobel pero así buen primaveral en Youtube para empezar nuevo youtubers distinga Hawks Mariano Rajoy inauguró su videoblog el pasado fin de semana tiembla rubios porque llega la hora de ceder tu corona como buen influencer pues empezó dando consejos a más jóvenes H avaladas los Pepe Liber sal los nuevos afiliados al Partido Popular

Voz 12 27:18 los nuevos afiliados muchas gracias creo que merece la pena tenéis aquí una gran oportunidad para trabajar por vuestro país para defender ideas imposiciones vais a conocer a mucha gente cuidar bien a las personas

Voz 1490 27:36 cuidar bien a las claras Ronaldo pero

Voz 23 27:39 a mí me muy dura seis puntos es opcional

Voz 1490 27:41 voy a este esta primer consejo yo espero el próximo y se titula algo así tres tipos imprescindibles para caminar rápido a lo de cada influencer tiene que hablar de o que mejor conoce luego vamos con otro el rubio us llegó el domingo a veintiocho millones de suscriptores

Voz 0230 27:57 pero no es seguro

Voz 1490 28:00 es últimos vídeos se encuentra asimismo Robinho está lleno de cambios como lo hizo meditación retiro espiritual voto de silencio algo así se enfrenta un test de Internet real que se titula cuánto sabes del rubios

Voz 0230 28:13 tuvo algún problemas con la policía

Voz 20 28:15 por dónde hermano si lo detuvieron por orinar en la calle borracho esa lo he pero nunca me han detenido por hacerla es aprovechar sí tuvo que escapar de la policía por insultar los y lo detuvieron por llevar la de juguete es la que me detuvieron por estar con grabando un corto vale con un arma de juguete y la gente que llamó a en plan super preocupante o sea cuestión la aparentan coral campando Pandoras había habéis amigos presume tuvieron por llevar blanda fuerte padre

Voz 1284 28:42 como lo de Joaquín Reyes y Puigdemont no

Voz 1490 28:47 sí sí casi las cosas sobre IMAS que en Youtube cuenta al juez vamos con otro te mazo porque yo estoy deseando que llegue la Semana Santa

Voz 23 28:55 sí aquí mismo ya ahí ahí la comida

Voz 1490 28:58 en esos días más que ese Ford You torrijas peste niñas monas de Pascua roscos tu sistema digestivas el que muere el viernes resucita el domingo hizo sobre todo gracias a canales como cocina con Carmen ella no es enseñar recetas Carmen tiene más de trescientos mil seguidores que aprenden pues a preparar otro manjar por ejemplo la leche frita

Voz 1284 29:19 los ingredientes que Obama necesita medio litro

Voz 36 29:21 le cien mililitros de nata sesenta gramos de harina además hay noventa gramos de azúcar una carrera mantequilla lo pondremos a fuego medio lo dejaremos cocer durante diez minutos y lo echamos en el molde y luego unas venderemos en el frigorífico dejaremos que serían los casos hasta que se dota a nuestro gusto requiriendo probados no es tan escrita porque tiene una pinta

Voz 1284 29:46 esto sería un gusto muerte data verdad leche frita torrija Pascual que pondré eso primero del RACC a las torrijas claramente rejas monas de Pascua no torrija es como el oyente de Corona

Voz 5 30:11 Nuestro hombre sí sí sí sí

Voz 1490 30:15 bueno es que probar y decidir a los oyentes en no vais a decir si no probadas todas aquí os animamos a a tope mientras haya sale seno bueno vamos con otra fiesta porque ayer se celebraron las Fallas en Valencia y una familia youtuber valenciana Love Jolie que tiene ciento noventa mil suscriptores pueden nos enseñó a todos cómo se disfruta en las fallas en familiares

Voz 37 30:36 buenos días por la mañana mezcló de que por ciento no sabe ha dicho que han empezado ya las fallas y no pasa nada hija que son petardos te gustan los petardos te gusta

Voz 38 30:48 ya se nota que hay gente por la calle que hay ambiente fallero los petardos los paellas por la calle música nos está muy bueno la verdad que realmente falleros

Voz 1284 30:58 con John Kerry cógelo cariño no pasan

Voz 39 31:00 Nadal ha tirado al suelo fue una flota

Voz 5 31:03 las no

Voz 1490 31:07 Amelia agradece rodeada de petardos como es ser hijo de las Nancys Rubias

Voz 0313 31:11 el viento la cara esto viendo la cara de Mariola Cubells que ya ha llegado ya muy partidaria las fallas de los de los petardos en concreto muy muy poco

Voz 1284 31:19 me no parece muy partidario no para día aquí nos gestos ahí pero como tiene que obscenos pero bueno unos gestos

Voz 23 31:27 imaginemos ustedes

Voz 1490 31:30 por último tengo la estrena en la semana Se no viral de Christian Flores el autor de Velásquez

Voz 23 31:35 sí sí sí sí he intentado hacer adaptación

Voz 1490 31:38 era muy ambicioso la idea que que se ha propuesto es una adaptación literal al reggaeton de la carta que Carlos III envía sus padres contarlo

Voz 1284 31:46 la noche de bodas amigos

Voz 1490 31:48 esta noche era más moderno tu podías hablar con tus padres de sexo va dice así la canción

Voz 40 31:55 falta despreciaron guapa

Voz 1490 32:14 a ver si tengo esta cantidades coge de Borbón a Carlos III teniendo a Froilán que baila mejor reggaetón

Voz 1284 32:20 pero bueno además claro

Voz 0057 32:22 es maravillosa verdad verdades simples bueno Kristian Boris

Voz 1284 32:25 llevo

Voz 14 33:02 sí

Voz 1284 33:40 a mí no me parece bien pero esto forma parte de la clase de música noria parte de no no podemos que que te tomas

Voz 0788 33:47 este esta canción es el sheriff Darling habréis oído seguramente alguna vez en el disco de The River que es el gran disco de Springsteen ahí donde de repente ya

Voz 14 33:54 la explota ir esto es un buen pretexto para hablar hoy de Las Palmas que parece una cosa muy fácil de tocar un hombre muy pues todas las palmas de de tocar las palmas en los estudios de grabación bueno pues esta canción sí está yendo a la vamos a subir ahora otro poquito para que oigáis algunas palmas de fondo tocando me sube bueno estas son las palmas fáciles digamos que las palmas rítmicas que se le ocurren a cualquier así uno por ejemplo toca la batería

Voz 0788 34:35 sí es percusionista pues es lo primero que aprendes es esto a ir en los pulsos que llaman del compás parecen fáciles ya digo esto es un arreglo muy barato Tito oí muy versátil pero luego no es tan fácil de hacer y además están en muchas más canciones de las que no sea esperamos Las Palmas porque son ya digo un arreglo que en que enseguida pueda hacer cualquiera los coristas los ciclistas y que me tienen muchas canciones hay una de los años sesenta de unos que se llama Steelers huy que le dan mucho sabor no se les habéis fijado alguna vez en este está the Middle With You que por cierto saben alguna película de Tarantino se será en Reservoir Dogs y veréis cómo arranca y tiene unas palmas muy bonitas

Voz 35 35:31 un grupo de una y otra de lo que está muy bien porque

Voz 14 35:42 vaya estás jugando con la medida estas dentro del compás por supuesto pero estás jugando con cuántas veces metes Las Palmas lo cual hace mucho que cambie el arreglo de seguir escuchándole porque cuando llegue el estribillo para que cambie un poco el sabor de la canción quitan Las Palmas

Voz 35 36:03 está cortando la oreja el perro

Voz 14 36:34 bueno cosas repercusión yo sé además que tenemos un percusionista pequeñito que no está escuchando y que ya os contaré un día que mes pero que debe estar aprendiendo cosas de estas bueno otra canción en la que no sé si es habida cuenta que hay unas palmas que también son esto de hacer dos palmas y luego una en los Rolling Stones

Voz 43 37:19 y ahora vamos aquí Padrón esto repasa como a todos los

Voz 14 37:22 arreglos le reglas que si los mantienen mucho tiempos muy pesado muy

Voz 43 37:25 usado

Voz 14 37:26 pero si los utilizas para meter no solamente en en la estrofa o en el estribillo resulta que estás diferenciando uno de otro normalmente lo que hacen es entrar en el estribillo como les pasa a los Stones porque es el momento feliz de la canción y por lo tanto donde rudo empiezas a soltar ahí todo lo mejor que tienes la artillería y luego los Beatles también los utilizaba mucho pero ahora de dos en dos veréis como ya empezamos a complicar la cosa want mayo

Voz 2 38:15 ya Betanzos profe y palmas bueno eso es el viejo truco

Voz 14 38:26 Parla solamente en los momentos que tú eliges como pasa de con la pandereta por ejemplo que el día estuvimos comentando y luego hay una muy graciosa que es hacerlas de cuatro en cuatro de cuatro en cuatro osea es todo el rato seguido pero en realidad como es compases duran cuatro tiempos pues entonces si lo haces todo seguido parece una metralleta pero te tienes que dar cuenta de que hay uno que acentúan un poco más para que empiece a volver a contar de cuatro en cuatro esto es una canción de Elvis Presley que no es muy conocido pero hay una más fuerte ves la uno siempre más fuerte lo vamos a poner ahora tradicional no importa Alicia volver a echar hacia atrás sólo tres como en graves Nitro esto plan claro ahora podrá dándonos un poquito de esos de la rumba pero sin Galicia nunca pone desde el principio atrae veréis cómo se nota donde está el una verdad

Voz 44 39:29 la primera parte de la preguntas

Voz 2 39:37 a son

Voz 0057 39:40 cuatro encuadre digo que esto lo copió en inglés en la la canción sí de crisis verdad ingresó

Voz 14 39:45 en la copian efectivamente este es el de esto Paco Jémez no lo hace efectivamente esto claramente no es otra cosa que no pongan toda mi profesionalidad bueno atención a veces os decía que hay muchas canciones donde no les esperamos donde hay palmas por ejemplo Pharrell Williams en el Happy famoso que ha hecho recibe continuamente pues combina el patrón porque de vez en cuando mete series de una sola Palma de repente mete una doble en medio y luego mete series de tres cuando se queda solo queréis

Voz 11 40:16 ahora no hay nada atentos ahora

Voz 14 40:35 veces cuando me atentos pero eso es alguien que se equivoca porque los demás siguen alguna vez

Voz 11 40:41 no

Voz 45 40:44 en mantas escuchen y ahora se queda mira veréis ahora punta

Voz 2 41:06 mira

Voz 14 41:14 ya nos ha quitado otra vez es que ya os digo que es una cosa bastante fácil de usar aparentemente pero luego no es tan fácil porque ya veis que había uno que no sabe qué botón hay resultó te pierdes rápido e resultó nada bueno aquí te puedes perder mira por ejemplo en esta canción que ha puesto una vez porque es un es un alarde de comenzar de artesanía en percusión que es el Cecilia Simon Garfunkel que os conté un día que nació porque empezaron a tener estaban de fiesta en casa de Garfunkel creo empezaron a dar golpes en primavera dato daban golpes con la no sé si sabes que las baquetas de los pianos son además si levantas la tapa donde tú estás sentado ahí debajo para guardar partitura entonces es una etapa entonces ellos golpeaba en la etapa y sonaba Cecilia bueno pero quiero que os fijáis en La Palma que mete en las sin copas muchas veces entonces es muy difícil de seguir donde meten una sola Palmada los Simon Garfunkel

Voz 35 42:07 plas plas

Voz 44 42:11 es difícil arrima sí sí pero no es un lío

Voz 14 42:36 es son en copadas que es tocar donde no es ni el uno ni el don el tres y el cuatro bueno eso es lo que sea más sin ya lo atentos que vamos a la rumba que son los verdaderos campeones fijaos cómo esto también va de cuatro en cuatro pero como no apoyan casi en ninguna más que en otra resulta que parece una ametralladora de paro

Voz 0057 42:51 a ver

Voz 44 43:10 exactamente igual

Voz 14 43:12 ese es el truco que también hacía Springsteen que eran que no todo el mundo llegue a tiempo a tocar la Palma lo sube y ahora entendemos por porque Las Palmas también tienen eso que llaman dinámica osea que tú has puesto que es más fuerte más flojo con más intensidad con más velocidad menos velocidad dependiendo de las necesidades de la canción la siguiente es la siguiente El Pescaílla que Paul fue el sois va llena no hay

Voz 11 43:38 sí

Voz 44 43:42 arriba y yo no tengo mi vida doy lo bueno ahora recoge los muchos menos bueno yo tal como aquí

Voz 14 44:08 quitárselo pida volverán

Voz 44 44:19 y ahora también

Voz 14 44:20 fijaos cómo cambia el sabor de cada canción si le cambias el patrón de Las Palmas el padre osea este el Pescaílla mirar cómo cantaba nuestro famoso salgan donde

Voz 44 44:31 Murillo Ballet Las Palmas como cambiante describía las tropas han cambiado pero en cambio cuando la grabó Lolita

Voz 14 44:51 a finales de los noventa creo que fue que es la que solemos poner aquí resulta que hace dos patrones diferentes de Palma primero tocan de un modo en el estribillo luego de otro modo en la estrofa de series de tres en tres

Voz 35 45:01 los como el padre atacado ahora ya al haber escondido que les la estrofa perdón cambia

Voz 14 45:27 de tres en tres y el otro venía a tocar de cuatro en cuatro en fin ya a volver a pasar a Vila parte

Voz 3 45:35 mira que picar en alto Torres yo verla

Voz 1284 45:47 es dueño del Primavera primavera en La Ventana