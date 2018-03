El aviso, la nueva película de Daniel Calparsoro llega al plató de mariola cubells

Voz 0313 00:00 no hace falta tampoco recurrir a la historia o a tiempos muy remotos esto de de la luz y la oscuridad es un clásico por ejemplo en el cine es el nudo de la nueva película de Daniel Calparsoro que se estrena esta semana y que se titula el aviso a ver cómo cuando yo esto no saber es un thriller si psicológico también por lo tanto hay que esperar suspense inquietud una cierta confusión por saber qué really que no lo es y una historia de más conectada en el tiempo con un personaje dos mil ocho Nico otro personaje dos mil dieciocho una investigación del pasado puede evitar o no ya veremos una muerte en el presente como la instrumento la herramienta las matemáticas Equal las matemáticas mucha tensión

Voz 3 01:05 estamos en la historia esa del hombre que murió en la gasolinera

Voz 4 01:20 sabes qué saber esto sitúa entre lo que fuera tuyo en mil novecientos setenta y seis había Hacienda sólo los surtidores y una oficina algo salió mal vamos a coger esto no tiene ningún sentido insistió secuencia numérica templos

Voz 0313 01:57 esto no encaja Daniel Calparsoro Raúl Arévalo buenas tardes compañeros tardes bueno es cómo estás espero acabar encajando acaban a acabarán encajando al final eso

Voz 0453 02:07 hay que ver la película y encaja al final sí

Voz 0313 02:09 que ser especialmente cuidadoso Roberto Marielo Cubells buenas tardes buenas tardes hardware spoiler hay que ser cuidadoso especialmente hoy porque especialmente tú ya empezamos la leyenda negra lo mojamos porque el cruce de tramas de historias de de planos hoy felicidades Daniel por una cosa al margen de que a mí me gustaba mucho la peli suya la gente decidirá por la puesta ahí por el riesgo de una película donde se cruzan caminos se cruzan planos los límites de la mente de los límites de la vida todo es mentira hay que estar atento hasta el último eh pero hay que arriesgarse para hacer este para contarlo así

Voz 0453 02:44 es una película puzle sin duda hay todas las películas puzle tienen un riesgo gigantesco en caer en artefactos no hice esta película podría haber caído en un artefacto y sin embargo no lo es no es una historia de personajes que es lo más importante al final estos personajes transmiten unas emociones y una serie de ideas que al final te llevan a decir que es una película sobre la incomunicación bueno eso es lo bonito de los thrillers no que utilizando un género que es básicamente para el entretenimiento pues puedes hablar de cosas que suceden en la vida hay que son importantes o por lo menos que a mí me parecen enviar

Voz 0313 03:15 sobre la incomunicación y sobre las cosas se no no no sólo de asuntos o problemas concretos como el machismo la acoso escolar además sino también sobre la generosidad y eso cuando los oyentes vayan a ver la pelea entenderán porque lo digo pero también si esto llega al veintitrés Cal nosotros oyentes vosotros lo hemos visto ya eso tenemos viernes el hemos visto por quién es tu primer bueno pero yo lo soy pistas que ya lo entenderán cuando lo vean es es que siempre es igual que si si les damos un poquito de cuerda Él dirá algo que no puede decir que en teoría no hacerlo es tu primer thriller psicológico no puede definidas su primera película de este tipo no Daniels

Voz 0453 03:52 la incursión en este en este universo sí sí sí

Voz 0313 03:55 sí lo es aquello que insiste barata

Voz 1157 03:58 de eran poco ahí como bueno eso era una eso estaba narrando un un crimen real

Voz 0453 04:04 lo que sucedió en Betanzos y era bastante salvaje

Voz 1504 04:07 psicológica poco si también también

Voz 0453 04:09 pero bueno yo creo que esto es una cosa nueva porque tiene porque está enraizada en unos personajes que de alguna manera son los motores de de la trama y eso era lo lo lo más complejo yo creo que ha sido posible gracias a la interpretación sobretodo no sólo de Aura Garrido que está estupenda y Belén Cuesta y resta actores sobre todo a Raúl Arévalo que está aquí a mi lado que creo que hace una de sus mejores interpretaciones y que es un auténtico animal

Voz 0313 04:36 la animal por alusiones no de verdad lo hemos comentado antes no nos van a dejar mentir no

Voz 1801 04:42 esto lo dijimos eran todos la muchas gracias no sé si quiere decir que por qué por qué ha escogido este personaje por ejemplo pues porque entrenamos

Voz 0313 04:51 por qué se enamoró este perteneció a quién

Voz 1801 04:53 bueno fue un poco lo cuenta su versión versión es que me pasan este guión estaba escrito a partir de la novela El aviso de Paul Pen pero para estaba escrito el pasado han traducido del inglés para contar quién es Paul Pen por favor Paul pena

Voz 5 05:08 duda sí sí sí sí claro involuntario de éxito fuera de aquí eso es preguntas y entonces habían hecho una versión para rodarla en inglés yo leí traducido del inglés y entonces yo pensé que entretenidos este año

Voz 1801 05:22 son qué chulo que divertido como me gusta como me gustaría hacerlo pero esto cómo se va a hacer aquí me dijeron pues hay que adaptarlo vamos a contratar a alguien para que lo adapte dos días después de esta conversación esta lectura del guión me dijeron que iba a hacerlo Daniel Calparsoro yo que me moría de ganas desde Cien años de perdón que vuelve con él de

Voz 0313 05:40 decías otra cosa tiene una cosa que otra cosa

Voz 1801 05:42 Peña y me quedé con él y yo ya entre sobre todo a parte del guión por supuesto que me entretuvo mucho fue que entrara Daniel

Voz 0313 05:51 para para que yo yo me apunto a lo que decía Daniel ahora que no nos oye Raúl cada vez Cap cada peli que hace cada paso que das Se va verdad nada más además tenía una pinta así desarrapada o con el pelo medio pega la ponías el calor con ese calor un poco un poco Johnny Depp cavando una zanja no puede estar más tal personaje sí es una zanja vamos a quedarnos esto

Voz 5 06:15 el con este título pero el calor no es una tontería que en algunas entrevistas para dar lista el calor es que es que claro es que

Voz 1801 06:23 rodamos en julio el Madrid íbamos con ropa entretiempo qué es esto que decía Daniel esta mañana de la ley de Murphy de que parece que se rueda siempre en invierno verano verá el liderazgo y hacía treinta y ocho cuarenta y tres grados mucho calor y mucha agua mucha agua pero pero bueno la él aguas agradecía cuando la vía penal insoportable el calor con lo que un elemento externo como este que no me esperaba hacía que que que lo utilizará para el personaje y esa angustia que me provoca a mí como actor se lo daba al personaje

Voz 0313 06:52 mira que todo mira que todo empieza bien que la película que la historia arranca con dos amigos en un coche viendo realmente analiza el otro oye veía que se case los quince primeros segundos

Voz 6 07:10 esta noche te voy a decir que vamos París que dar reglas mucho corte pueblos por los dos es saber quién va a ser mi padrino no se te dice que se juegas te imaginas de rodillas debajo de la torre Eiffel yo te casas conmigo que no ha dado

Voz 0313 07:41 tampoco eso e imaginar pero él está metiendo una puñeta a asumí sí sí sí

Voz 1504 07:53 entendemos muy bien el y tú que el rodaje fluyó entre otras cosas por ese que es entenderse bien con un director pues una cuestión de compatibilidad de carácter eso casi como yo

Voz 1801 08:05 de de Ariel de Química que pues no tiene que ver con con que uno sea mejor o peor actor como mejor o peor director es cuestión de que te entiendas yo no sé si por el tipo de familia que tengo donde la forma que tengo he aprendido a relacionarme desde pequeño te la forma que tengo de entender cosa Daniel entiendo pues estas cosas que te da una nota hay tres segundos el entendido o la forma de decir esto sí me gusta esto no lo hagas y me me viene muy bien y sobre todo su energía y su pasión por el cine su pasión ilusión y lo que se divierte en un set a mí me me viene muy bien como actor como

Voz 1330 08:41 Toll cuando quiero dirigir como persona porque él es que ha sido director esa relación con el director tuyo de turno ha cambiado no pasa contigo mismo no porque cambian de una forma muy órgano

Voz 1801 08:51 en el chip de de actores directores director actor pero si tengo que decir algo que tampoco lo pienso el momento que trabajo tiene que ver con que todavía si cabe respetó más el trabajo el director no lo hiciera antes pero pero tengo todavía más claro que es el director es el que manda más que el que manda es que el que coordina hay que tiene la idea clara de lo que tiene que ser cada secuencia por hay confió todavía más

Voz 1504 09:15 oye Daniel y levantar esta peli ha sido difícil sigue siendo igual de complicado que hace diez la peli habla de es diez años arriba diez años abajo hace diez años era más difícil menos

Voz 0453 09:26 es bueno y eso siempre es es cambiante según donde esté y con quién esté en este caso concreto la película estaba levantada cuando me llega a mí

Voz 1157 09:34 jaque en realidad lo que necesitaban era era hacer la llevarla a cabo

Voz 0453 09:38 el director y y cuando me llamaron pues digamos que ese problema no existía así que es esa esa pregunta en este caso no no no tiene mucho sentido en otros casos como películas más de autor o películas más personales es verdad que cada vez cuesta más levantar las ahora mismo tal y como está la nueva ley del cine hola que están preparando el borrador hay ideado el el poder que tienen las las cadenas de televisión y el poco poder que tiene Televisión Española y de alguna manera de la desaparición de la clase media de no solamente en la vida o en el día a día sino también dentro del cine pues está yendo más sancione más industrial que a veces hace grandes películas o a un cine más de autor que cuesta muchísimo más sacarlo y que a veces también hace grandes películas pero esto no tiene tanto que ver con la industria del cine esto es un poco el mundo en el que está los viviendo hoy en día no entiendo que según lo que a vosotros las radios pasará exactamente lo gente

Voz 0313 10:35 tú intuyes eres capaz de intuir cómo cómo irá esta película en cuanto a taquilla yo en cuanto a acogida porque es una película pues más complicada de clasificar médica explica hay que verla pues esta película que el aviso hay que verla hombre sientes lo que hay detrás no

Voz 0453 10:52 la película yo creo que tiene mucho potencial porque es una película que realmente es una película sencilla en el sentido de que es la historia de un hombre que está dispuesto a todo para salvar a un niño y además tiene un componente épico que ese niño al que quiere salvar todavía no ha nacido es decir que vive en otro tiempo estamos hablando de personajes reales que viven en una realidad no que no son personajes fantásticos no es una película

Voz 1157 11:15 una película Paranormal entonces esto hace que el perdón

Voz 0453 11:18 de Raúl pues adquiera un componente épico de alguna manera no entonces eso hace que también que la película aunque sea un thriller sea un thriller muy entretenido tiene una una dosis emocional de una carga emocional que hace que que realmente suspiros por los personajes y esto hace que que el público o por lo menos en los pases que hemos tenido hasta ahora la gente la viva como muy próxima no con lo cual yo creo que es una película que tiene muchas posibilidades de conectar con el público ahora que conecte no conecte expuso misión

Voz 0313 11:47 nunca además hemos comentado antes es verdad la película abre abre caminos distintos abre puertas distintas hemos hablado del machismo hemos hablado de la amistad de la generosidad de la duda casos muy concretos historias muy muy específicas el acoso escolar bueno está presente y de qué manera

Voz 4 12:07 es una pena

Voz 7 12:11 bueno

Voz 6 12:13 tienes que aprender acelerarte mayores que yo

Voz 8 12:16 ahora no te pegan sólo tienes que contar a la profesora lo cuentas

Voz 0313 12:18 dos te lo voy a contar

Voz 9 12:25 fue hablar con la directora

Voz 6 12:27 según

Voz 4 12:31 por tu culpa igual se expulsan gilipollas te dirá jamás te parto la pulpa cara vallas que te desnudas

Voz 3 12:43 pese a la que mira hacia otro lado Toshiba pesa nunca Alfa Romeo ya no me dejó ni siquiera con

Voz 10 12:54 hasta que un día decidí ponerle fin a todo es enfrentarme a la situación me entiendes

Voz 11 13:03 su momento algunos emotivos otros duros hoy de dónde ha salido niños por cierto el niñas Alice creo que lo primero que hizo fue Hierro cuando tenía dos años hombre

Voz 0453 13:15 eso no es ser precoces como otro yo lo que Belén Cuesta fue su coach además si en hierro

Voz 1157 13:22 luego ha estado en La Catedral del Mar es un niño actor pero tiene un talento natural natural pero la pandilla la pandilla en malvados también

Voz 0453 13:35 es también están todos bien ahí he tenido la ayuda de mi hermana Carla que ha sido coach de todos los niños en la película hay que ha sido una de una ayuda inestimable

Voz 1504 13:44 y es curioso porque Raúl que ha hecho más comedia en la ficción bueno sólo tu película dirigida pero tú Daniel no os habéis juntado ahí de mundos distintos no tú nunca

Voz 0313 13:56 no tan distintos a lo mejor

Voz 0453 13:58 bueno yo creo que como ha dicho el el y yo nos entendemos es ha sido de forma natural yo creo que en cien años de perdón a mí me encantó su trabajo yo quería que lo hiciera el dice que era un trabajo pequeño yo creo que es un trabajo muy grande porque es un personaje muy importante en la peli yo quería trabajar con él no y luego al final hay hay una cosa muy clara que que nosotros hemos pactado el el el objetivo sea yo a mi me gusta hablar con los actores es decir bueno yo lo vea así como lo estuvo vamos a hacer esto de esta manera entonces llegamos a un acuerdo en una mesa de juego con una caña y a partir de ahí vamos construyendo Elaine desde su labio desde el mio oí ahí no

Voz 0313 14:38 Nos hemos nos hemos entendido a la perfección no los números no mienten esa frase que ver con más de una vez repite John durante el personaje de John durante la la peli ese ese es un refugio para no fiarse pero otras cosas de la gente de las personas pero con los números no no ha lugar a engaño sea su mayor ritmo de malo también con los números que señalaba tan bonita idea desde luego todos los una buena alternativa alternativa

Voz 1801 15:02 lo decía Daniel una alternativa también a este tipo de teorías a a la religión y raro pero sobre todo yo creo que funciona muy bien cinematográficamente por lo menos a mí como espectador me funciona que que me produce mucha curiosidad y mucho morbo casi todo este tipo de teorías que no sé cuánto me creo cuanto soy más o menos escéptico pero desde luego me despierta mucha curiosidad y me parece que que que es muy bueno para aún

Voz 1504 15:29 yo como este hay una cosa que tú has apuntado Daniel sobre el cine y la televisión las cadenas de televisión que sí que apuestan digamos por el cine y hay una cierta controversia lo sé por otros directores como tú y actores que bueno que besarla

Voz 1801 15:41 acciones un poco también tiene eso controversia

Voz 0313 15:45 la acción es igual sí

Voz 1801 15:48 pero realmente se puede vivir

Voz 1504 15:50 ahora mismo sin la sin el apoyo de las televisiones

Voz 0453 15:53 bueno yo creo que tal y tal y como está el mundo no porque además no solamente las televisiones financian el cine y son necesarias para financiar el cine sino que las televisiones y las plataformas de las televisiones financian Iggy generan contenidos de series de televisión

Voz 1157 16:11 esta serie de televisión generan muchísimo trabajo nos dan mucho trabajo a todo tipo de creadores a técnicos artistas ha

Voz 0453 16:19 a directoras directores actrices actores quiero decir todo esto que está sucediendo ahora que mucha gente a veces tiene miedo lo que uno mismo tiene sus dudas porque dices tengo una película pero es de Netflix entonces igual sólo a pantallas en no sé qué países pero en el resto no sé lo qué va a pasar también nos está dando mucho trabajo no entonces hay que encontrar un poco el equilibrio yo creo que todas las cosas

Voz 12 16:42 que que que generen

Voz 0453 16:45 empleo que genere en la creación de contenidos son positivas y que cada uno tiene que encontrar la manera de sacarle el máximo partido y de ser de tener voz propia no dentro de ese de esa amalgama gigante

Voz 1330 16:58 es que además otra parte parecía que también han contribuido muchísimo en al menos bajar los niveles de piratería en un país como éste el hecho de que aparezcan las plataformas de Flix Movistar muchísimos optimista pero algo se algo así

Voz 0313 17:10 me voy a veces llego al dos gente que paga por ver cómo estás

Voz 1504 17:16 ocho de Daniel yo no sé Raúl si eso tú eres consciente de que Daniel fue uno de los primeros directores de cine que apostó sin remilgos por la televisión como marco como soporte para hacer ficción en televisión una ficción muy buena el primero que dijo sí sí yo voy a hacer Tim

Voz 0453 17:31 el primero tampoco quiere decir primero conocido así como ocurra Jiménez quiere decir que esto es una cosa que siempre siempre ha convivido lo que pasa que en una época pues había muchos remilgos latas etcétera La realidad demuestra que son es así osea que son dos dos medios que conviven y siempre se han nutrido mutuamente pero sí era más la

Voz 0313 17:51 tele la tele y ahora más con las plataformas están llamadas a darle nuevas vidas en las películas del cine eso sería el orden poco natural no o bueno el orden da un poco igual pero lo que el resultado final debería ser ese buenas pelis tengan otras vidas cierto

Voz 0453 18:05 puedas ver una peli el cine pero luego si no las podía hacer una plataforma que incluso no sólo no sólo te la pongan hundía sino que tú puedas elegir el día Greenpeace solapadas verdes tres veces osea todo eso

Voz 13 18:15 un lujo y todo eso eso sí organizado

Voz 1504 18:18 has un universo alrededor de esa película que es lo que consigue trasladarla a otros lugares claro sólo en la sala de cine

Voz 0313 18:34 sólo un último detalle este has personal Daniel no sé si te lo voy a perdonar pero que la fecha clave en toda la trama de El aviso de la película se al doce de abril que es el día que cumpleaños mi niño pequeño Iván eso lo van a considerar ya que lo pensé como un honor muchas gracias

Voz 0453 18:52 muchas gracias pero ya sabes que esto sólo es una película estoy convencido de que te dijo Iván superará los cien años

Voz 0313 18:58 Daniel Calparsoro Raúl Arévalo felicidades el aviso este próximo viernes a maravilloso Mariola cuya T tú también