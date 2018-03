“El parque de vivienda social de alquiler en España es el más bajo del mundo”

Voz 0927 00:00 bueno después de unos días en los que todo el mundo ha podido más o menos reflexionar un poco sobre el plan de ayudas para el alquiler y compra de vivienda fundamentalmente para los jóvenes y después de no pocas noticias que en muchos casos precisamente no lo aplauden hemos decide llamar a alguien que sabe de esto

Voz 0927 00:22 bueno un plan de vivienda que resumimos dos mil dieciocho dos mil veintiuno con ayudas para alquiler y compra máximo de ingresos veintidós mil trescientos euros en alquileres para gente entre para jóvenes entre dieciocho y veinticinco años Se podrán tener ayudas de hasta el cincuenta por ciento del alquiler aunque no más de seiscientos euros el veinte por ciento de ayudas en el caso de las compras con un máximo de diez mil ochocientos saludamos ya nuestro invitado Julio Rodríguez hola muy buen

Voz 0927 00:49 no Mista expresidente del Banco Hipotecario y del Banco de Granada y miembro de Economistas frente a la crisis a usted qué le parece este plan de ayudas para alquiler y para la compra de vivienda

Voz 3 01:00 bueno yo opino en principio qué mejor que haya un plan de viviendas que no lo haya eh que hemos vivido unos años cabido plan pero que sin siquiera se habla Babel en el año dos mil siete de diecisiete estaba vigente y casino se tomó en consideración es decir entiendo que es bueno que haya plan pero también se les siga la pista se pueda conocer con regularidad trimestral cuatro aunque sea dos veces al año el grado de ejecución esto para empezar pero luego el plan yo creo que tiene bastante de defectos tiene algún aspecto tiene nueve programas yo quiero ver programas importantes el programa otro comento del viviendas de alquiler porque el programa más que pasen más popular sobre todo a ser programador y el programa ocho dejo para ayudas a los jóvenes donde están recogidas las ayudas a los alquileres que usted ha mencionado pilares que podrán se llegara hasta los novecientos euros y que serán ayudar será eh cubiertos con una ayuda de un cuarenta por ciento en en el programa general lider cincuenta por ciento en el programa para jóvenes jóvenes que llegan hasta XXXV bien entonces las críticas que ha habido que yo comparto es que en gran medida qué está pasando ahora es un momento de fuerte tensión de demanda hay más demanda que oferta porque por una parte se están creando empleos a buen ritmo pero estos ejemplos están muy mal pagados y son muy inestable y estos jóvenes pues mucho en muchos casos no pueden comprar a crédito y entonces pues tienen que recurrir al alquiler entonces hay mayor demanda de alquiler pero por otra parte la ofertar quiere se está viendo retraída en primer lugar porque parque de esa oferta de viviendas quiere que la gente que hubiera querido no alquilar que comprar pero cuando ha visto ahora que esto que la que los precios están subiendo pues una parte esa oferta se está quitando el mercado está viviendo se pone están subimos los precios también tanto como como los alquileres

Voz 0927 02:54 la fiesta este este plan que usted que enfriar a él al el alquiler eso que estamos hablando de que se están poniendo por las nubes sobre todo en algunas ciudades como Madrid Barcelona y otras

Voz 3 03:03 no lo calienta porque justamente

Voz 2 03:06 al contrario pues se les daba una salida

Voz 3 03:08 durante cuarenta o el cincuenta por ciento de ese alquiler de aunque bastantes pegas porque esto va a funcionar a través de las autonomías hay que hacer convenios iba a tardar imponen salir es que no hay que olvidar que la competencia en materia de política de vivienda está transferido a las autonomías y lo que hace lo Estado es hacer un diseño general dice bueno voy yo Villada podía poner una cantidad de dinero imposible lo vais a administrar vosotros pero luego veo un poco de blandura en el Gobierno de sentido buen una vez amaño yo creo esto se debería seguir la pista mese deberíamos tener estadísticas fáciles porque esto es lo que se presta es que un buen día haya una pregunta parlamentaria también al ministro de ministros giga dentro de un mes que ya han aplicado unos cuantos miles de actuaciones una estadística no puede contrastar si con nada por otra parte resulta que una de las carencias que nadie dice es que España apenas hay información sobre lo estamos inflados de datos de dos portales inmobiliarios que bueno cumple su tarea Fotocasa idealista pero no son estadísticas oficiales de precios de vivienda no son tampoco el precio de la transacción son precios que ofrecen los anuncios hechos que pide el propietario de la vivienda luego lo primero que había que hacer es hacer una estadística de de de alquileres que conozcamos mercado alquileres

Voz 0927 04:21 por dónde deben ir las soluciones con los precios subiendo con los los precios de la vivienda subiendo con los alquileres subiendo por dónde deben ir las cosas los tiros

Voz 3 04:29 bueno a corto plazo es difícil de cambiar esta tendencia porque se puede decir que lo ideal aquí es hacer un plan de vivienda social que aumente el parque de viviendas sociales de alquiler en España que es el bajo del mundo sólo un dos por ciento del parque de viviendas de España viviendas sociales de alquiler de forma que en cada ayuntamiento pues hubiera un número de de de una serie de viviendas sociales para alquilarlas a hogares que que no pueden acceder a viviendas a precio de mercado pero esto esto que estoy diciendo tarda tiempo entonces para inmediato para lo inmediato no estás ayudas al arrendatario para que cubra el el el alquiler que fija el arrendador pues es una es verdad que van a calentar el mercado pero sin incluso aumentar la demanda pero de momento es que a corto plazo es muy difícil que hacer algo el Plan de Vivienda también podría cubrir no sólo con viviendas de nueva construcción podría también pactarse con los bancos y con

Voz 2 05:22 sí con el banco malo pues también ahora

Voz 3 05:24 con una parte de esas viviendas pasarán ahora

Voz 2 05:27 es decir que vivienda dinero miles de viviendas no que están deshabitadas no

Voz 3 05:31 eh bueno hay mucha vivienda deshabitada pero muchas veces son viviendas que están a lo mejor en

Voz 2 05:36 el pueblo pero si eso también es verdad que no sabe

Voz 3 05:39 esa es de esos tres millones de viviendas que aparecen en censo va mucha que ya no están en condiciones pero sin embargo se sabe que ahí está importante en poder de bancos es también Illescas viviendas pues podía lo mejor algo de dinero y hay que dar con crédito como fuera se podía dar lo mejor una de ellas pasara incrementar ese parque social que vivienda porque si esperamos a la construcción de nuevos esta nueva vivienda que su programa camine gusta más el cuatro que es el de aumento de la oferta de viviendas lo estoy viviendas os habla de treinta meses y dos años y medio y dos años y medio tarda mucho tiempo oferta de viviendas y muy rígida corto pero ojo que oferte viviendas a largo plazo en mismo buenos encontramos Jun sobrante de vivienda tremendo claro de momento pero se empieza a construir por un tubo se construye en relación con la demanda nos podemos encontrar otra vez salvando bancos incorporándonos a todos mucho

Voz 0927 06:33 exacto lo he leído algunas cosas que que iban a algunas en algunas líneas por ejemplo he oído decir que a lo mejor lo que hacer es regular el precio de los alquileres he oído decir que ese debería volver al plazo de cinco años de duración de los contratos cómo lo ve

Voz 3 06:47 pues veo lo segundo estoy de acuerdo porque en este momento se está notando ahora mismo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal porque ya han pasado año dos mil trece Ahora sacaban los contratos de cinco años y esta persona pues horas encuentran un propietario que le El Periódico dice jueves tiene aquí una vivienda alquilada por mil euros podría pedirle a este mil quinientos por ejemplo muy exagerado no pero está claro que que que en este caso y que vamos que el que el que el podría en este momento el debería haberse mantenido lo de los cinco años porque el haberlo bajado a a tres años ha empeorado desde luego convendría reformar también la propia reforma de los sale de la líder fundamentos urbanos que hizo el Partido Popular en el año dos mil trece por ejemplo volver al al a los cinco años ponen de nuevo al Índice de Precios de Consumo cuyo como índice con el cuarzo actualiza los alquileres no que la normativa actual dice que propietario arrendatario discutirán cuál será él el índice de índice un arrendatario porque tiene que saber cuáles son los mejores indicios de preso de consumo que tiene vivienda de poner el índice de la Bolsa de Buruaga Lesoto puede ponerle algo insólito que puede poner el índice de crecimiento de las cabras no se puede decir que esté a lo mejor sabrá mucho más que yo o por vamos a Efe también otro tercer defectos es que se puede echar a cualquier arrendatarios simplemente con que cambie la propia sea el señor al que tiene alquilado el señor ve un pisos señora vende el piso lo comprase hice Si ese piso no está inscrito en el Registro de la Propiedad el propietario muevo puede echar a la calle en cualquier momento al al inquilino luego eso debería corregirse de forma que un inquilino que esté en condiciones sea la vivienda hay que enseñar no se le pueda esto las ideas yo creo que deberían registrarse todos los contratos killer al menos para que permitiese menos tiene que tuviésemos una estadística desde deseoso de cómo está y por eso las viviendas que características tiene este superficie qué precio en aunque sí conoce mal

Voz 0927 08:47 pues muy bien Julio Rodríguez economista expresidente del Banco Hipotecario del Banco de Granada y miembro de Economistas

