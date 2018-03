Hora 25 Deportes: La semana de la Selección (20/03/2018)

Voz 3 00:00 la Hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:16 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veinte de marzo el día en el que han tirado la primavera en nuestro país aunque los termómetros digan lo contrario pero también es el Día Internacional de la Felicidad ya nosotros qué queréis que os diga nada nos hace más felices que contaros lo que ha dado de sí este martes en el deporte felicidad aquí han transmitido también hoy dos debutantes con la selección española Rodri y Marcos Alonso que estaban como dos niños con zapatos nuevos

Voz 0780 00:42 qué contentísimo no de de un premio que me llega muy pronto pero espero que trabaja mucho tiempo para para estar aquí pero bueno ya te digo que voy con mucha alegría y yo también yo estaba entrenando y ahí entramos en El Vestuario oí me vinieron los compañeros a a felicitarme y era un montón de mensajes al móvil pero bueno muy contento también con muchas ganas

Voz 1914 01:03 España ha empezado a preparar el partido del viernes amistoso contra Alemania se enfrentan las dos últimas campeonas del mundo el viernes en Düsseldorf a la semana de compromisos internacionales este programa va a ser casi un viaje a todos los puntos que son noticia estaremos en Inglaterra con Messi en Portugal con Cristiano Ronaldo o en Brasil con Neymar un viaje que también vamos a hacer por España porque hoy son noticia varios entrenadores Imanol Alguacil ha dirigido su primer entrenamiento con la Real Sociedad Machín ha hablado de su futuro en el Girona y también hemos vivido la despedida de otra en el Granada pero tenemos deporte en directo baloncesto jornada veintisiete en la Euroliga acaba de empezar el Valencia Basket Real Madrid Fuente de San Luis Carlos Martínez muy buena hola Sonia

Voz 1704 01:45 qué tal muy buena así como dices acaba de empezar primer minuto de partido la primera canasta un triple de Bojan Dubljevic ahora contesta el Real Madrid con Jaycee Carroll Valencia Basket no se juega absolutamente nada porque no tiene ya ninguna opción de meterse entre los ocho primeros el Real Madrid sí que se juega bastante hoy podría conseguir ganando la clasificación matemática que ya tiene de forma virtual y sobre todo mantener esa cuarta plaza que ahora mismo ocupa de cara a los cruces de los playoff por el título de esta Euroliga no juega finalmente Luka Doncic sigue teniendo molestias baja de última hora también en Valencia Basket la de Williams cinco para Valencia Basket cuatro ahora para Real Madrid un minuto y medio disputado

Voz 1914 02:23 mañana juegan el resto de españoles tendremos otro duelo nacional entre Unicaja y Barça mientras que el Baskonia recibirá al Bamberg alemán fuera de la competición un histórico del baloncesto que está pasando serios apuros el Joventut que dependía del Ayuntamiento de Badalona para seguir existiendo como ha quedado este asunto Ramón Anglada hola

Voz 5 02:40 hola Sonia en el Consistorio de Badalona acaba de aprobar la subvención de más de setecientos mil euros de la Fundación Badalona capital basket para el proyecto del baloncesto base el Club Joventut de Badalona con catorce abstenciones y doce votos

Voz 1914 02:53 por esta subvención será efectiva en dos partes

Voz 5 02:55 el club recibirá el cincuenta por ciento para su proyecto base para recibir la otra mitad tendrá que justificar que la subvención no va dirigida al equipo profesional del club que tras este acuerdo municipal se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel para el Joventut

Voz 1914 03:10 gracias Ramón al final sigue con vida a un histórico del baloncesto como es el Joventut de a Badalona veremos cuánto dura esta situación también desde Catalunya la Volta segunda etapa de Alejandro Valverde que además se coloca líder de la general normalmente ahora tendría que estar sonando uno de vuestros mensajes de vuestras opiniones pero me vais a permitir que hoy un mensaje se lo mandé yo al director titular del programa Jesús Gallego que está malito así que Gaye recupera te pronto que te estamos echando de menos muchas cosas por delante desde ahora hasta las nueve comenzamos treinta y cuatro minutos pasan de las ocho de la tarde en este Hora veinticinco Deportes en la SER semana diferente sin Liga en el horizonte todas las miradas puestas en la jornada de partidos internacionales y sobre todo en la selección selección que ya piensa en el amistoso del viernes ante Alemania sido del Fútbol de las Rozas Javier Herráez nuevo buenas hoy primer entrenamiento con la ausencia de Gerard Piqué como nota más

Voz 6 04:25 esta cada pues esa fiebre que le ha impedido trabajar esta mañana a las órdenes de Lopetegui entrenamiento intenso de hora y media no estado pique por ese proceso febril pero bueno mañana va a estar mucho frío aquí en Las Rozas como en toda España pero evidentemente se hacía notar ese frío esta mañana aquí en la deportiva de Las Rozas

Voz 1914 04:41 ha sido el estreno de debutantes como Parejo Rodrigo Marcos Alonso Javi dos de ellos además han pasado también por sala de prensa

Voz 6 04:48 dos de ellos y como son Marcos Alonso que por fin están las edición sólo merecía el lateral izquierdo de del Chelsea veintisiete años hijo de futbolista de Marcos Alonso que se enteró precisamente por su padre de la citación de Lopetegui el pasado viernes la verdad

Voz 0780 05:01 del pero antes que yo no bueno he dicho pero estaba entrenando oí tenía en mente descansar unos días venir a ver a la familia y la verdad es que irónicamente me preguntó qué vas a venir a vernos era lo gustó a la enhorabuena esa familia dos contento sí sí así fue

Voz 1914 05:21 muy contento Marcos Alonso y también Rodri y el centrocampista del Villarreal que está viviendo esta primera etapa con la selección como si fuera un sueño y al que todo el mundo compara Javi con Busquets

Voz 6 05:32 pues sí es una imitación evidentemente que que está mal hablar de que son parecidos pero es un futbolista que apunta muy buenas maneras veintiún añitos no está hecho con la lista de Lopetegui toda vez que no está busques por lesión y esto ha dicho Rodri de esa comparación con el pivote del Barcelona

Voz 0780 05:48 un jugador que yo me fijo mucho para mí es un referente intento para hacer bueno el la posición que desarrolla aquí tanto en su club con la selección la que intentar yo pero bueno sí que para mí es un espejo donde mirarme y no sólo en el campo sino sino que

Voz 1914 06:08 es también savia nueva para la selección por cierto Javi hoy hemos conocido cómo va a ser la segunda equipación de la selección española algo así como azul clarito no sé si a ti te gusta

Voz 6 06:17 bueno si ganamos a Argentina de Metropolitana me va a gustar más pero yo lo que es blanca pero bueno más bien a ella porque me pasó con la primera equipación que que acercarse mucho porque desde un escaparate parece una cosa y luego en la mano otra pero parece más blanca que azul aunque dicen que sí que es azul muy muy muy clarito

Voz 1914 06:31 muy muy clarito tan clarito que casi todo el mundo da hemos blanca en especial Toni López que lleva toda la tarde diciendo que la camiseta es blanca una camiseta que como decías Javi se va a estrenar el día veintisiete en es amistoso contra Argentina en el Metropolitano los internacionales han dedicado la tarde a los compromisos publicitarios pero mañana vuelta a entrenar no

Voz 6 06:48 si mañana por la mañana voto entrará hoy por la tarde también bueno pues las han tomado medidas para los trajes que se va a llevar al Mundial la selección española de fútbol ha Krasnodar y mañana a las once de la mañana quince minutos abiertos ya esperemos que con Piqué y luego entrenamiento bueno pues por la mañana para preparar este partido viaje el jueves hasta Dusseldorf el domingo el perdón el viernes el partido nueve menos cuarto en Alemania gracias

Voz 1914 07:09 sabe hasta luego chao Osorio el viernes amistoso importante contra Alemania el martes contra Argentina cada vez queda menos para que empiece el Mundial hoy hemos podido escuchar al ex seleccionador Vicente del Bosque valorar las opciones de España en Rusia iban Álvarez muy buenas

Voz 1104 07:23 qué tal Sonia buenas tardes sí hemos estado esta mañana con Vicente del Bosque en la Academia del Cine y el ex seleccionador aprovechaba para expresar su apoyo a Lopetegui ha dicho literalmente que es el el que menos derecho tendría desde Ciro a criticar al actual seleccionador y ha recalcado además que está al lado de Julen al cien por cien también ha remarcado la dificultad de ser el mejor entre más de doscientos países ha valorado la situación que atraviesa hizo el Real Madrid y las opciones de España en la cita mundialista de Asia está la selección obligado a ganar el Mundial responden lo sé

Voz 1955 07:49 arreglara siempre lo nunca lo que no podemos es sino ganamos es un fracaso hay que ser un poco más prudente no somos derrotamos al título pero una moderada ahí Si no llegamos a alcanzar el triunfo del desastre el fin yo no creo en fin yo creo que lo importante es que es un gran jugador español y que seguramente pues nos va a dar muchos éxitos ahora

Voz 1914 08:13 club gracias iban veremos cuál es el recorrido de la selección española en el Mundial de Rusia también cuál es el recorrido de Isco con España aunque todavía tenemos un asunto relacionado con la selección española un tema casi casi vintage como es el España Malta el doce uno de hace treinta y cinco años se dice pronto bueno pues a pesar del tiempo que ha pasado se ha abierto una polémica bastante extraña Paco Hernández hola

Voz 1618 08:34 qué tal Sonia muy buena así desde Malta acusan a la selección española de aquel momento de haber drogado los jugadores visitantes en el descanso en aquel partido que se disputó en el Benito Villamarín lo han hecho en el programa de televisión Fiebre Maldini denuncian que les intoxicar con limones sí que los jugadores de la selección española entonces entrenados por Miguel Muñoz tomaron esteroides los protagonistas de aquel partido histórico se lo toman a broma Andoni Goikoetxea Manu Sarabia

Voz 7 09:01 parece de chiste la verdad es que es algo que uno no lo puede tomar en serio por ninguna por ninguna cosa en principio ha pasado bueno ha pasado mucho tiempo podría haber haber denunciado mucho antes

Voz 8 09:11 y que no tiene ni pies ni cabeza y entiendo que cinco años después eh poco pues cosas que mucha a no merece la pena ni tan siquiera comentó

Voz 1618 09:28 un doce uno recordamos que le dio a España la clasificación para la Eurocopa del ochenta y cuatro en la que terminó siendo su

Voz 0880 09:34 en las estaciones que cada cierto tiempo gracias Paco

Voz 1914 09:36 no hay alguna noticia este partido ya dio mucho que hablar en su día y como vemos el hilo no terminal nosotros tampoco seguimos un minuto con más cosas

Voz 14 11:05 otras veces es de Hungría conquista del domador un trofeo de FIFA Phil record tres meses bien

Voz 1914 11:27 Cristiano que incluye a sus hijos entre sus buenos registros tener cuatro hijos en tres meses es para tenerlo en cuenta Antón Meana muy buenas

Voz 0231 11:34 qué tal cómo estás Sonia muy buenas por si teníamos alguna duda

Voz 1914 11:36 Cristiano Ronaldo deja claro que de autoestima va sobrado eh

Voz 0231 11:39 si va sobrado y sabe que este último tramo de temporada es fundamental para él quiere ganar otro Balón de Oro debería ser fundamental en la Champions y en el Mundial de Rusia con Portugal ha tenido hoy el primer entrenamiento de la semana con el equipo de Fernando Santos el equipo tiene que viajar a Suiza porque tiene dos partidos en esta fecha FIFA en ese país en Suiza uno en Zurich ante Egipto y otro en Ginebra ante Holanda debía Cristiano muy enchufado bien físicamente y con la sensación de que llega otra vez perfecto al momento decisivo del año

Voz 1914 12:09 el Real Madrid Antón entrenaba hoy sin los internacionales claro

Voz 0231 12:12 sí en familias que hay cuatro esta Benzema está ateo está Marcos Llorente y esta casilla el resto de viaje por el mundo para jugar diferentes partidos Zidane está prácticamente en familia pensando en lo de la Juve aunque tiene ante sí

Voz 4 12:25 el partido de Liga contra Las Palmas si te parece escuchamos lo que ha dicho hoy sobre Zidane Vicente del Bosque en cambio de todo la Greer de gran

Voz 15 12:34 pues tomar todos nos ha ocurrido yo creo que lo más importante es lo que ha hecho la trayectoria que tiene detrás Si un entrenador que no había tenido una gran experiencia pero ha demostrado su capacidad para dirigir un equipo como el Real Madrid nada más

Voz 0231 12:47 descansan a esta hora de la noche a todos los jugadores del Madrid de la sub veintiuno que ya están en Belfast para el partido de los jueves son Ceballos mujer Vallejo Borja Mayoral

Voz 1914 12:55 gracias Antón Meana un abrazo hasta luego Cristiano en Portugal Leo Messi en Manchester con Argentina muy buenas Adriá Albets

Voz 0017 13:02 hola Sonia qué tal muy buenas y ha viajado por la mañana de Barcelona Manchester en avión privado para incorporarse a la concentración de la selección argentina hay por la tarde ha entrenado ya con sus compañeros en las instalaciones del Manchester City que por cierto en Twitter desde la cuenta oficial del club se le ha hecho un guiño al crack argentino preguntándole si le gusta Manchester una broma que no le ha hecho mucha gracia a los culés recordemos que Messi jugará dos amistosos con Argentina el primero el viernes frente a Italia hay el segundo el martes frente a España Messi que es uno de los quince jugadores del Barça que se han marchado con sus selecciones falta Vermaelen que hoy ha hecho recuperación en Barcelona y veremos si al final puede jugar con Bélgica Busquets también ha hecho recuperación esta mañana Denis Suárez se han entrenado con normalidad y están ya cerca de recibir el alta médica

Voz 1914 13:46 el Barça que también acusa la marcha de los internacionales aunque hoy hemos podido escuchar al próximo fichaje del club azulgrana

Voz 0017 13:53 sí a Artur el centrocampista brasileño de gremio que espera que Iniesta siga en el Barça para jugar con él porque es su ídolo le considera un dios del fútbol que dice que ya ha hablado con alguno de sus compatriotas sobre Barcelona le preguntó incluso a Neymar le escuchamos crimen sí

Voz 16 14:12 ha hablado con ellos de hecho primero hablé con Neymar en la selección Le pedí que me explicara cómo es Barcelona y me habló muy bien de la ciudad del club también nos cruzamos algún mensaje con Coutinho me dijo que Barcelona es una ciudad maravillosa y el club es excelente para trabajar así que estoy muy feliz gremios mi club de formación y quería ayudarles con un buen traspaso ya estoy contento con el resultado

Voz 6 14:35 algo escasa recordemos que el Barça cerró con

Voz 0017 14:37 el gremio una opción de compra porra Arthur de treinta millones de euros fijos más nueve en variables que se ejecutará durante el mes de julio

Voz 1914 14:45 gracias Adrian seguimos en Brasil seguimos con Aimar que ha vuelto a hacer de las suyas hola José Antonio Duro

Voz 1621 14:50 así que a mediados de marzo Sonia qué tal muy buenas fecha señalada cumpleaños de la Armada de Neymar de Rafaela con la siguiente celebración en Brasil evidentemente allí está el jugador del recuerdo que lesionado operado del tobillo le hemos visto en un vídeo en redes sociales bailando sin muletas en equilibrio sobre una de sus piernas lo que seguro ha molestado a los servicios médicos de la selección de Brasil a tres meses del Mundial también a los del París Saint Germain aunque si algo queda claro es que al ver en las imágenes se puede ver a un Neymar que está encantado

Voz 1914 15:16 gracias duro Neymar que sigue aspirando a suceder a Messi Cristiano en la cúspide del fútbol aunque como vemos tiene que cambiar todavía en muchos aspectos en el Atlético mala noticia otro inquilino más en la enfermería muy buenas Pedro Fullana

Voz 17 15:29 buenas y Sergi el lateral del filial el llamado a ser el sustituto de Lucas por si pasa algo con el lateral una vez que está lesionado Filipe también ha caído hoy el entrenamiento de esta mañana ha sufrido una torcedura en el tobillo y sufre un esguince por tanto será baja también para las próximas semanas un Atlético Madrid que tiene plantilla corta ya además seleccionan los sustitutos de los que ya está lesionados

Voz 1914 15:49 por no quedarnos sólo con lo mal hoy es el cumpleaños de uno de los símbolos del Atlético de Madrid de Fernando Torres el Niño que cumple treinta y cuatro años no sé si está muy claro su futuro narrador del Atlético Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 16:01 qué tal Sonia buenas tardes bueno pues su futuro está cada vez más alejado del Atlético de Madrid seguramente serán los últimos meses en semanas que insta la camiseta pero lo que no va a terminar es el amor de la grada del Atlético de Madrid a su niño a Fernando Torres es un icono es una leyenda lo dicen sus números lo dicen sus partidos pero sobre todo lo que no olvida la gente Sonia es una la época convulsa donde el equipo pasaba por segunda división un niño de diecisiete años cogió la bandera del club incluso se puso el brazalete en el brazo tiró del carro de un club que estaba a la deriva eso no lo olvida nadie no lo podrá olvida

Voz 0699 16:32 nunca gracias Talavera el resto de la actualidad

Voz 1914 16:34 muy de técnicos en el Sevilla Eduardo Berizzo ex del equipo sevillista se ha referido a su salida del club desde Argentina buenas tardes han rojillo

Voz 18 16:42 hola Sonia muy buenas ha hablado para el canal TIC torneos y competencias Se ha referido a la salida de Sevilla pero la verdad es que no quiere entrar en profundidades ni gastar energías en analizar su marcha

Voz 19 16:52 prefiero no referirme porque cuando te quedas

Voz 0231 16:55 revolviendo el pasa injustificados

Voz 1914 16:57 Berizzo que no quiere revolver el pasado en el Girona está el entrenador revelación de la Liga Pablo Machín que ha de su futuro Sergiy Victorio

Voz 0962 17:06 pues sí Sonia qué tal tiene contrato hasta dos mil diecinueve pero cada vez que habla deja la puerta entreabierta mañana sus representantes están citados con el club y hoy en Bin Spurs Machín ha pedido tranquilidad asegurando que primero tiene contrato para la próxima temporada aunque ha dicho alguna vez que no es difícil romper los lleva una oferta II ha recordado que su vinculación con el Girona va más allá de ser un mero entrenador pero eso sí es un mensaje de tranquilidad con fecha de caducidad a final de temporada porque después ya se verá

Voz 1914 17:31 piensa Sebastián gracias Imanol Alguacil ya se ha puesto al frente de la Real Sociedad ha sido su primer entrenamiento Eusebio nos ha despedido de la prensa así de la plantilla Roberto Ramajo hola

Voz 1825 17:43 hola qué tal muy buenas Sonia mañana muy ajetreada en Zubieta a las diez y media llegaba Eusebio Sacristán junto a su segundo Juan Carlos Andrés un poco más tarde la CIA el ya ex director deportivo de la Real Lorenzo Juarros Loren después también el presidente Jokin Aperribay antes del entrenamiento matinal los dos tanto Loren como Eusebio se han despedido de la plantilla después ha sido ya el turno de Imanol Alguacil después de una charla han saltado al césped sesión de una hora y media en la que ha sacado el látigo ya ha demostrado tener su carácter muchos gritos todo lo contrario que el técnico de La Seca

Voz 1914 18:15 también ha despedido gracias Ramajo en el Granada Oltra el Granada es quinto en la segunda división el rayos el nuevo líder muy buenas Óscar Egido

Voz 1643 18:22 hola muy buenas ser líder siete años después la última vez fue el veintisiete de marzo de dos mil once el año del último ascenso a Primera llevan diez partidos seguidos sin perder es el único equipo invicto en la segunda vuelta tienen a Raúl de tomar que lleva dieciocho goles once en las últimas ocho jornadas incluidos tres hat trick que es algo que no ocurría en el Rayo desde el noventa y siete R D T que ha pasado hoy por ser Deportivo Madrid y que tiene muy claro el objetivo

Voz 7 18:44 Ana Algeciras Algeciras hacen es que que ir aprendió pero pero bueno tiene perdido más ganas que que tenemos de subir directo pero pero ya te digo que el objetivo primordial es intentar subir como primero o como segundo

Voz 1914 19:00 el Rayo que está como un tiro en el liderato de la segunda con la segunda llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias todavía muchas cosas por contar en este Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 1914 20:46 porte indirectos vamos a situar ese Valencia Basket Real Madrid Carlos Martín

Voz 1704 20:50 es está muy bonito el partido la verdad bastante igual todo con Valencia Basket casi siempre por delante en el marcador salvo unos segundos en el final del primer cuarto que se puso por delante el Real Madrid pero ha vuelto a reaccionar el equipo taronja que ahora mismo a falta de ocho minutos y veinte segundos para llegar a la conclusión del segundo cuarto está cuatro arriba veintisiete Valencia Basket veintitrés Real Madrid

Voz 1914 21:11 seguiremos pendientes de este partido hasta el final del Hora veinticinco Deportes además sigue abierta la polémica del pasado Bélgica España de rugby la Federación Española ha presentado una queja formal por el arbitraje el colegiado rumano ha ido por decirlo de alguna forma la nevera muchas voces siguen clamando por lo que consideran una injusticia y la Federación Rumana pide sanción para España el jaleo que no cesa José Antonio Vera hola

Voz 0231 21:34 hola muy buenas pues si la Federación roban a pie de estación prueba jugadores españoles que se vieron inmersos de la trifulca además yo entiendo que debería ser Juste debería ser merecido así pero también hay que olvidar la otra parte no la hacer española en un escrito con diecinueve puntos de jugadas polémicas del partido ha solicitado formalmente al organismo mundial del rugby que ese partido se replantee su repetición algo que no ha ocurrido hasta la fecha será José precedentes ocasión quizá lo merezca según ha podido saber la Cadena SER dentro de rugby más de una persona en más de dos o no ven normal lo que pasó el pasado domingo no ven normal lo que ocurrió en ese viaje a España están analizando todo higo necesite todo es lo que hizo Mar España el final del partido como sobre todas las jugadas polémicas así creo que ejercemos que incluso aunque yo no tengo poca fe se puede llegar a repetir ese Bélgica España para tener opciones de disputar un partido para ir al Mundial

Voz 1914 22:24 gracias vera parece poco probable que se repita pero en fin cualquier cosa puede ser en ciclismo Volta a Cataluña con Alejandro Valverde en plan arrollador Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0509 22:33 qué tal muy buenas Sonia pues una victoria muy importante en la segunda etapa de esta Volta a Cataluña se ha colocado como líder ha ganado al esprint a pesar de tener prácticamente treinta y ocho años está a un nivel realmente espectacular tras la caída que sufrió el año pasado en el Tour de Francia que parecía que incluso le podía retirar pero bueno Alejandro Valverde se coloca como líder mañana etapa reina un encadenado de tres puertos de primera categoría y un puerto de primera categoría especial Valter dos mil cuidado que se avecinan temperaturas de diez grados bajo cero podría incluso acortar la etapa así que van

Voz 0231 23:01 saber si Valverde mañana es capaz de mantener ese gen

Voz 4 23:04 el líder de la Volta fenomenal de bastante

Voz 25 23:06 detención por el viento que ni mucho menos se entraba en los planes disputar la la etapa pero bueno ha venido así si bien así que disputarlo hoy bueno quiero Valverde gracias Borja gana casi sin planteárselo

Voz 1914 23:18 hablamos de dos despedidas el mejor jugador del mundo de fútbol sala renuncia a jugar con su selección Toni López

Voz 26 23:24 sí será después del Mundial de dos mil veinte Sony al mes por llevarse el premio al mejor jugador de fútbol sala de Portugal algo que no es difícil para él y menos siendo el mejor jugador del mundo anunció en Fox Sports Italia que iba a dejar su selección después del Mundial dos mil veinte que todavía no tiene sede hay que recordar que Portugal viene de ganar el campeonato de Europa después de luchar por el campeonato del Mundo dos mil veinte algo que puede conseguir Portugal con un equipazo que tiene y con una plantilla Ricardinho colgará las botas en su selección esperemos que le quede mucho para dejarlas en cubos Ana

Voz 1914 23:52 sobre todo esperemos que las juegue en España que tengamos posibilidad de ver cómo hace magia con el balón en este deporte hoy también acto de despedida al equipo que va a representar a España en los próximos Europeos de halterofilia al frente de este equipo la incombustible Lidia Valentín actual campeona de Europa y del mundo con ella está Andoni De la Torre muy buena

Voz 0880 24:09 pues y Sonia estamos con uno de los mejores si no la mejor halterofilia de la historia de España que quieren la medalla de oro en el Europeo de Rumanía o la lidia qué tal hola muy buenas hemos visto que hay muchas expectativas sobre si lo llevas con algo de presión eso de tener que ir a por una medalla sino la medalla de oro o cómo lo ibas tú

Voz 4 24:26 no realmente yo al final no lo veo como una presión sino lo veo con una motivación entre diariamente para estar luchando con los mejores para exposiciones para nada presionada creo que al final la presión no es buena y lo que hace es motivar ni además el hecho de que la gente confíe en que he conseguido trama de otra medalla mueva debemos preparada con ganas imagino claro llevamos una preparación bastante dura os ha pasado tres meses desde el campeonato del mundo hemos descansado muy poco y hemos retomado otra vez hizo es verdaderamente complicado pero todo está yendo muy bien los entrenamientos está yendo según lo esperado y eso es muy bueno

Voz 0880 25:16 bueno hemos visto a todo el equipo con mucho optimismo muchas opciones de medalla puede ser el mejor europeo en cuanto a medallas para el equipo español besa pues al plantel que lleváis es muy muy potente

Voz 4 25:29 es muy potente eh

Voz 27 25:32 que estuvo el equipo

Voz 4 25:33 ha entrenado muy duro muy buenas sensaciones que están trabajando con muy buenas marcas y considero que si sale como según lo previsto se puede conseguir muchos más medallas que nunca porque la historia de España y creo que eso

Voz 0880 25:48 ante para con los lidia pues mucha suerte en ese europeo y que vio vengas con la medalla de oro bajo el brazo externa que fija la gente pues ya Zoido a Lydia Sonia muy optimista y muy ilusionada de cara a estos europeos que comienzan el veintiséis de marzo en Rumanía

Voz 1914 26:01 qué lujo escuchar a Lidia Valentín en este Hora veinticinco Deportes gracias Andoni NBA Le Bron James protagonista de la madrugada director de Play Basket Francisco José Delgado muy buenas

Voz 0699 26:10 hola Sonia si Le Bron ha sido el gran protagonista de la noche NBA tercer triple doble de los últimos cuatro partidos que le ha servido esta madrugada para ganar a los Bucks de de documento Lebrón con cuarenta puntos doce rebotes y diez asistencias que dedicar por otra parte a su técnico Tyrone luz que se encuentra de baja hace un par de partidos por problemas de ansiedad el otro gran protagonista de la madrugada ha sido La Marcus

Voz 0231 26:28 Madrid que este doble doble en la victoria

Voz 0699 26:31 Antonio que necesitaba por la última racha para volver a aspirar a posiciones de playoff la victoria tiene un poquito menos mérito porque es ante Golden State Warriors pero los de Carrie compañía están llenos de bajas además el resultado fue un triste ochenta nuevas treinta y cinco más de Liga LEB que de NBA de los españoles el mejor esta pasada madrugada fue Willy Hernangómez que anotó diecisiete puntos que no fueron suficientes para que sus Hornets ganaran esta noche esta próxima madrugada juegan Ibaka Mirotic y Abrines por si te apetece

Voz 25 26:59 sí hombre bueno apetecer apetece pero la verdad es que sólo unas horas que en fin

Voz 1914 27:04 seguimos con baloncesto volvemos a la cuenta de San Luis con ese Valencia Basque Real Madrid Carlos

Voz 1704 27:07 había cogido Valencia Basket la máxima diferencia de diez puntos y reduce a siete cinco veinticuatro para llegar al final del segundo cuarto Valencia Pasquet XXXVI Real Madrid

Voz 1914 27:18 de Eton y López hola de nuevo pero ha dejado

Voz 26 27:21 que la federación holandesa ha confirmado que la temporada que viene implantará el bar en la Liga y en tenis en Miami aún en las primeras rondas eliminada Saras Ribes a las diez juega Lara Arruabarrena contra el americana Bernarda pera

Voz 1914 27:31 gracias Toni está quiero a veinticinco Deportes enseguida Hora Veinticinco con Ángels Barceló el de el deporte vuelve a las once y media con el larguero y Manu Carreño los cedros los vamos a Dios