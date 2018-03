Andrés Suárez: "Un escritor de canciones no necesariamente es un poeta: yo no lo soy. Soy cantautor"

Voz 2 00:00 a mí una dama que pinten el romántico en encuentro ya a una fuente de un Slavia reflejan vivir hay una niña que es Vera

Voz 0020 02:45 emoción absoluta Andrés Suárez emoción absoluta porque hemos escuchado esta voz tantas madrugadas pero sin estar tan cerca que es un placer tenerte aquí seguro que los oyentes lo agradecen mucho porque la voz tan cerca es otra voz

Voz 0995 02:59 Irán gracias a parte de que hablábamos de vez en cuando por las redes sociales y te agradezco lo tengo que decir que pongas mi que tengas ese cariño mi obra gracias porque ya no dejan cantar la radio ningún lado uno va con la guitarra dice no ya tengo el disco y no te dejan cantar yo quiero cantar

Voz 7 03:15 entonces nosotros queremos que cantáis pues agradece

Voz 0995 03:18 corazón montones de la música en directo de los medios que no desaparezca por favor

Voz 0020 03:23 es cierto es una buena reivindicación Andrés además es un placer tenerte aquí por muchas razones una de ellas es porque lo acabo de comprobar lo comentábamos antes y hace diez años que estuvimos aquí

Voz 7 03:33 qué jóvenes que jóvenes y eso sí que es tu pez no salía de noche

Voz 0995 03:37 si por aquel entonces ahora ya no pero fui muy feliz hice un montón de discos iba libertades y el dos mil ocho

Voz 0020 03:43 ocho yo creo que coincide con maneras de

Voz 0995 03:45 hola qué produjo Tontxu que el dónde

Voz 8 03:49 bueno yo vivía en la barra de Libertad ocho tenía un colchón ahí

Voz 0995 03:53 mucha resaca pero lo pasé genial no me avergüenzo nada no me arrepiento nada

Voz 7 03:57 no hay que hacer ahora ahora escribo por la mañana entrenándome

Voz 0995 03:59 de todos Otra movida pero pero la verdad es que tengo recuerdos increíbles me quedé alucinado con una dijiste que habíamos estado hace diez años pues gracias por seguir escuchando me espero espero que que los lleves bien porque yo la verdad es que escucho discos Leante todavía la escribía mi ex un montón de canciones ahora estoy casi bien ahora

Voz 0020 04:16 de he casi casi si es verdad que cuando antes busque la entrevista Ivi que era del año dos mil ocho me vino a la cabeza la canción de Andrés Calamaro la de si diez años después si te gusta

Voz 7 04:26 para entrar en algún lugar no te olvides que soy distinto de aquel pero casi

Voz 0995 04:32 por ahí va buena Andrés Suárez

Voz 0020 04:35 la llegó tenía que decirlo Gallego de voz reconocible desde hace mucho tiempo conocida Andrés Suárez llega esta noche a Hablar por hablar para conversar un rato de música como estamos haciendo para tocarnos una canción en directo pero también para hablar sobre palabras porque hay muchas palabras que forman un libro que se titula más allá de mis canciones es verdad que la primera vez que me acerque este libro Andrés pensé

Voz 0995 04:58 a ver

Voz 0020 04:58 es un poemas una canción una canción un poema música

Voz 7 05:03 una canción lleva que se que estamos vas

Voz 9 05:06 sí pero donde las creo que la

Voz 0995 05:08 la poesía la canción se besan en horizontal horizontal con suerte algo más pero yo reivindico esto va así nace el prólogo del libro también que no soy poeta porque pienso que está vivimos una suerte de moda bendita sea allá allá donde la lectura se fomente la la la la cultura se defienda ojalá lo hicieron los políticos bendito momento pero creo que hoy en día todo el mundo es poeta eh yo creo que lo que hay es una falta de humor la apabullante yo no puedo decir que soy un poeta menos cuando mi libro escribe Juan José Téllez o Javier Ruibal

Voz 7 05:40 por ejemplo o Benjamín Prado Benjamín Prado pero

Voz 0995 05:44 el García Montero no yo no soy escritor de canciones a lo mejor de este mensaje luego me echa la bronca por Facebook y tal como dices eso es que es un mínimo de humildad es decir amó la poesía de toda la poesía que puedo ir evidentemente las canciones cargan de de homenaje poético pero un escritor de canciones no necesariamente son poeta yo no lo soy admiro a Machado Neruda Serrat Sabina Elvira Sastre a los que para mí son verdaderamente poetas por eso gran parte de mis poetas están en este libro poniendo en una coda final después de cada canción

Voz 0020 06:20 qué bonito es eso qué bonito es leer poesía con algo que la acompañe porque de alguna manera libro también se diferencian eso además de de llevar tus palabras lleva a las palabras de muchos otros de todos estos nombres que estás diciendo que claro cuando uno se acerca el libro de repente dice caray qué bien arropado que viene acompañado esta Andrés sí

Voz 0995 06:38 todo nace raíz hace una llamada de un gran amigo Víctor Manuel San José y autor de unas mejores canciones de todo los tiempos que hay creo que sólo piensa sentir entre otras muchas no y entonces él me pidió el prólogo de su libro yo nunca había escrito nada que no fuese una canción una canción de tres minutos cinco menos pedirá a Extremoduro que tiene una de treinta y dos el resto tenemos cinco no entonces de repente estás muy limitado de un libro es infinito sólo me atrevía a poner a escribir la palabra fin porque a veces hay que ser muy valiente con ayuda de amigos en ocasiones son grandes amigos y gente muy muy muy cercana Mi vida como es Javier Ruibal como es funambulista Comer rezar en y en otros casos es gente a la que admiro y respeto muchísimo pues como Francino Luis García Montero en hombres que citado de hecho bueno gran parte de ellos lo llevo leyendo toda la vida no vas a que un referente tuyo hay hay algo que me encantó de esto el de la coda amiga de final es que se supone que ellos lo que hacen es dar su punto de vista de la canción no escribe su punto de vista no te quiero tanto pues Rossi Manuel Victor Manuel describe el alzhéimer desde su punto de vista sin embargo yo le mandaba no sea Luis Benjamín Prado le mandaba en el texto la canción la letra y ellos resumieron algo que para mí no es la canción

Voz 7 07:52 claro cuando yo lo sé es que no se pronto

Voz 0995 07:55 las me dices que para mí dice eso está claro la canción es escucha escuchan

Voz 0020 07:58 exacto bueno igual que los poemas no o eso es lo que deberían enseñar en los colegios y lo que algunos tuvimos suerte y un poco nos enseñaron no al final la poesía es la lectura de cada uno no

Voz 0995 08:07 absolutamente absoluta delegaciones de quién escucha las canciones de Sabina

Voz 7 08:11 las mías

Voz 0020 08:14 peligro muy delicado una edición muy bonita la ilustradora magnífica Marta bebí ir claro uno viendo esto escuchándote hablar leyendo a todas las personas de las que te acompañas no sé Andrés teniendo te aquí después de diez años no sé si uno va cumpliendo sueños sin darse cuenta es muy consciente de hasta dónde ha llegado porque claro este libro creo que tengo aquí los datos en cinco días alcanzó la tercera edición las entradas de siguientes conciertos están agotadas

Voz 7 08:41 no sé hasta qué punto uno todo eso lo lo piensa no le va pasando

Voz 0995 08:46 sí lo pensase no estaría aquí ahora

Voz 7 08:49 como es

Voz 0995 08:52 PDF que por cierto quiero mandar un abrazo enorme a un amigo común que tenemos que es el clavel Chema saludo me encanta hablar contigo antes de de de aquello de aquella niebla pasado diseñar de piedra que luego no si yo Llopis son el dinero en la fama en los Like en los tuits Mencía cara pero de largo además aparte yo creo que se nota yo creo que el el postureo se nota Hay la falta de verdad yo creo vivimos tiempos tan fugaces tan deprisa que no hay verdad a uno escucha ya quince segundos de una canción que pasa uno busca la la la la foto y la frase perfecta en el momento en que hay que tal dónde queda la verdad yo por eso reivindico sólo el cantautor no yo creo que los cantautores Pablo Silvio Serrat Aute son la música clásica dentro de cincuenta años ya sí es verdad entonces yo trato de que de ser tan inmortal como Antonio Vega como Antonio Flores cómo Enrique Urquijo que no murieron que dejaron las canciones más exquisitas creo que yo haya escuchado no morirán y mis nietos escucharán Antonio Flores este seguro no esa esa es mi búsqueda entonces y buscas el arte entonces si buscase el la rima hay tocas el piano pruebas del buen vino y el teatro y el cine es la cultura aparte son las canciones tal vez sí aparece la obra y el arte venga a la gente

Voz 0020 10:07 vale reflexión menos mal que estamos de noche se puede decir cualquiera

Voz 7 10:10 no

Voz 0995 10:12 no pero creo que esa siquiera que es así yo y luego te digo esto y es verdad que mucha gente mejor tiempo es que deberías deja la Instagram porque yo cuando voy a Galicia imagínate la foto el pulpo la foto Albariño la foto la playa

Voz 10 10:24 yo me dicen así los amigos me dicen tienes doscientos

Voz 0995 10:26 cincuenta fotos de los perros de la playa es que esa es mi verdad es que ellos sí eso soy nieto hijo de marineros que vuelve a la playa insumo del lugar en el mundo no pero sí es cierto que que echo de menos la verdad hecho muchísimo menos la la la verdad cuando uno canta en el en el Libertad ocho cuando uno canta ahora no estoy haciendo una gira teatral es una han tardado en los teatros sucede

Voz 1 10:49 bueno esto no esto está esta verdad

Voz 0995 10:51 aire afinada o no con sus defectos en las pulseras con la guitarra y los collares y eso pero la gente a un metro a un centímetro de distancia aprecia esa verdad no incluso Gianni en los discos no tenemos pues eso reivindico libro que en un libro huele huele a pasado a daños

Voz 10 11:06 no ha o o cuento

Voz 0995 11:08 cuenta demasiado no eso en su papel echo de menos el el los directos cercanos echo de menos el el poder equivocarme con la afinación con la escritura porque eso es muy de verdad al otro

Voz 8 11:21 para lo otro ya está el el el Instagram Facebook

Voz 0020 11:26 hay una iniciativa que que he leído en tu página web y que me ha parecido que debemos charlar sobre ellas verdad que el disco nuevo se titula desde una ventana hay esta iniciativa titulada abriendo ventanas porque creo que con esa iniciativa responde es un poco la pregunta que te acabo de hacer no es cierto que Andrés Suárez entre otros muchos lugares además del de clave de Lugo empezaste tocando en el metro como tantos otros y entre otros lugares entonces la petición a través de este abriendo ventanas es que tus seguidores a todo el que quiera no suba vídeos de músicos callejeros que que encuentren en sus lugares respectivos que pongan el nombre de la ciudad donde fueron grabados y esto todo además tiene sin un objetivo claro si es así

Voz 0995 12:10 la verdad mira ahora que que come decías que que no es de noche podemos decir cosas yo lo voy a decir es de repente una amiga de de Facultad de la facultad de la carrera más largos Santiago repente iba paseando por Segovia escucha a un tío por favor escuchar a Raúl fragua se llama Raúl Fraga

Voz 0020 12:30 lo apuntamos por favor los lo recomiendo

Voz 0995 12:33 con todas mis fuerzas y entonces escuchó una voz mágica una manera magistral en una canción ya una versión mía piedras y charcos y entonces esa persona canta a menos diez grados llamas cuarenta canta porque es una necesidad una vez un periodista el único que me enfade

Voz 7 12:48 os queda os quiero un montón porque

Voz 0995 12:51 yo creo que sois los únicos capaces de amplificar una carrera en el mejor de los sentidos pero un día sale un titular que decía Andrés Suárez que subsistir hoy se crió en la calle y me he como porque yo le había dicho que había tocado a calles y yo creo que en el metro y te voy a contar que en el metro yo perdía dinero porque yo para hacer transbordo salía a la calle volvía a entrar yo no tenía ni idea de lo que era un metro entonces contaba mis amigos escojo entre interés y las multas yo perdí pastar en el metro para pagar menos vicios sino que en el metro porque me apetecía son muy a tener que subsistir alimentarse os da la calle toque en Santiago la calle casi un año pero para salir de noche luego es muy distinto

Voz 9 13:27 va a llevar comida a casa

Voz 0995 13:30 sí lo hace el si me contó que una situación estaba tocando en la calle no entonces en ese vídeo se ve cómo hay quién para claro que sí dos otras que para el resto de largo y uno canta en el metro de mi trabajo me aplauden cada tres minutos y eso es una mierda para luego no y cuándo uno cantará el metro y una de la calles a cuenta de lo que lo pequeñito que eres de lo que cuesta que separen dos segundos

Voz 7 13:51 que te miren una mirada una

Voz 0995 13:53 moneda no es decir que compre un disco entonces de repente eso sumado a que justo dos días después me fui a Dublín el músicos en la calle en Dublín son referentes y son tipos respetados la gente separe prácticamente cada persona que pasaba viendo los yo echaba moneda en España no seamos cínicos músico callejero dice esa palabra callejero pobrecito mío no cuando realmente son verdaderos artistas que tienen una verdad ya que hablamos de verdad acojonado entender hay otra persona que por ejemplo descubrí que se llama Álvaro Iglesias en Galicia cantas en Santiago todos los días en el mar de Santiago acoge ante entonces lo oye lo ves y dices por qué pasa si un escenario hay un teatro hay una luces y la gente aplaude cinco minutos en la calle no producimos no porque nos mola Se trata de eso de invitar a los músicos callejeros de cada ciudad para que vayamos a la gira a que la gente evidentemente lo grave con su permisos ser grabados pero a lo mejor les apetece venir a abrir un concierto en un teatro y a colaborar con nosotros sea trompetista cantante y y yo que sé os apetece muchísimo al y ventanas Hinault cerrarlas que lo que hacen los de arriba que apoyará a la gente que realmente se lo merece porque es gente que brinda suena

Voz 0020 15:04 te gratis

Voz 0995 15:05 cómo lo vamos sino creemos en eso estamos absolutamente perdidos

Voz 0020 15:09 cree es verdad y además hablando de verdad esta es una de ellas la de traer a músicos que tienen un Marte que es transparente no sé que lo están haciendo casi siempre de manera altruista por qué no decirlo no porque es así pero es verdad que supongo que que toda esa pregunta que te hacía entonces tiene respuesta en esta iniciativa pero la tiene también en cosas como preguntarle a tus seguidores donde creen que toques que eso me encantado todo

Voz 0995 15:36 eso fue con la verdad es que me soy un poco sigo siendo hiperactivo diez años después entonces estoy pensando ya de hechos de componiendo nuevo disco y falta un año pero si no me pongo ya cuando estoy pensando en los acústicos estoy queriendo cambiar de formatos tío ahora con con con el balón con mis músicos llevo más de diez años con ellos íbamos haciendo teatro Express ya estoy pensando en salas o por qué no vamos a tal lugar creo que debes estar en constante cambio éramos sino como darte no y entonces lo que hicimos a mí mi hermano Louis violinista e ingenio Marino Sáiz ello fue decir que vamos a hablar con la gente discográfica como Sony adónde vamos por qué no decide porque yo qué sé lugares de Andalucía que escribió mogollón de sitios de Málaga Almería si es que yo me iría todos esos sea pero los más votados es donde vamos a ir a hacer acústicos creo que han sido cinco seis el estaremos en Madrid también por supuesto en la sala Galileo yo creo que es genial el hecho de que la gente pueda decir hasta ese punto porque no es decir yo digo pues la gente no sé cuantas votaciones hubo de Sevilla a Sevilla que voy maravilla

Voz 0020 16:38 supongo que esto también es una buena forma de utilizar las redes sociales una buena forma de de aprovechar esa conexión que tenéis los músicos de ahora que quizás los de antes no tenían tanto no sea quiero decir hace veinte años para este plan cantautor que te gustase pues le tenías que mandara una carta ahí sí sabía a dónde o dejarse la autora serán el escenario pero ahora no yo te he podido escribir un mensaje a través de Twitter no quiero decir

Voz 0995 17:00 absolutamente yo cuando empezaba a tocar aquí en Madrid hacía fotocopias en la Cope estaría mis carteles y desplegaba mandaba SMS a los tres contratos que tenía en Madrid y hoy en día tuyos si subimos Un vídeo ahora igual lo ven en Tokio eso es Internet no tenemos ni puta idea de lo que es Internet ha superado todos creo que como toda droga habían utilizada puede tener un beneficio absoluta pero creo que no nos hemos enganchado casi todos no se ofenda nadie estamos ya caminando tropezando con la farola gallego en el móvil y haber lo lo he dicho no los laicos no sé qué haber yo he llegado a ver conversaciones en bares típico bar estoy te pone nota Nos wifi hablen entre ustedes y tal yo tengo más a mí me venta Lillo en esta franja horaria y lo ves ya lo sabemos hemos estamos perdidos no pero es verdad yo creo que evidentemente ayuda muchísimo la exposición gratuita de internet o sea a mi me encanta cuando te dé para empezar yo hubiera Argentina hubiera Perú llevan agotar las entradas o eso parece si sigue así como cada Caravaggio a mí me conocen en Perú el son en Ecuador fiel también Marine llevamos un aeropuerto y había gente con las guitarras en Ecuador cantando en los las canciones yo me creía Bon Jovi os digo esto al llegar a vivió para mi madre sales digo mira lo que está pasando pero pasó eso sí no hay Internet sería imposible

Voz 0020 18:14 sí claro por eso es lo de siempre no tenemos que hablar de una verdad pero tenemos que darle la vuelta o verla de la manera que sea más verdad y de dejar de hablar un poco de la pues verdad no siempre claro

Voz 7 18:24 la verdad es que te lo voy a copiar verdad

Voz 0020 18:28 hay además unos cuantos vídeos publicados en tu canal de Bebo que también nos dejan ver esa semana fantástica en el en el Circo Price que semana que acompañamiento también es igual que lo de libro ahí estaba rodeado de lo mejor

Voz 0995 18:42 la verdad es que presumo de amigos y me siento muy afortunado porque creo que el cariño en tu profesión es importantísima no solamente muchas veces no paramos a pensar en eso piensas sostiene que se venden entradas libros discos la gente la gente lo primero siempre y el pueblo mandan si en todo no sólo la música pero poder tener a Javier Ruibal a un centímetro oyendo cantar y ver cómo tus músicos están con la lágrima así que al final acabamos todos llorando abrazados a él que creo que son unos referentes de la música para mí mundial y luego vino mi amiga reflejen y luego vino Antonio Serrano y luego vino funambulista Beret un montón de artistas yo olvidarme de ninguno pero estará estar también rodeado a veces es yo creo que mola inmortalizaron no decir usted a lo mejor una persona de Murcia que algo o de Valencia no pudo estar lo vamos a hacer bien con una buena calidad de vida de audio y la verdad es que la agradezco a los profesionales que me rodea el él es de este tipo de iniciativas no porque yo al final a veces médico a escribir eso lo escribo pero tengo que tener también en vídeo y la página web actualizada y tener pues la verdad es que agradezco eso porque yo soy me sacas del piano y la guitarra No somos el café

Voz 7 19:48 bueno pero ahí vamos con la verdad eso es lo tuyo tuyo es si hay que estar ahí para amantes

Voz 0020 19:53 verse durante diez años llegará donde has llegado supongo que hay que seguir ahí centrado no en la letra en las palabras en las canciones y en la música Andrés Suárez yo que si no sé qué decir te vamos a escuchar desde una ventana vamos a leer más allá de mis canciones hay Easy Nos encontramos dentro de diez años otra vez

Voz 0995 20:11 sería mira

Voz 7 20:14 habría que haría genial habría que habría bronceado

Voz 0995 20:17 habría canción la verdad es que que te agradezco muchísimo el me emociona mucho cuando hay pasan ya tantos años si alguien sigue al lado de mi obra Hay pone de mi persona y es más somos vecinos y no sabía o sea que gracias de verdad no