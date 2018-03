El dietario de Ramoneda: "La agenda política se diversifica"

Voz 1150

no no dudé en las elecciones municipales del año próximo vendrán muy determinadas por el cambio que está viviendo estos días la política española la confrontación identitaria ha perdido el monopolio de la calle la masiva jornada feminista del ocho de marzo y a las movilizaciones dos pensionistas seguirían las de otros muchos sectores se habla de recuperación económica ahí es el momento que cada uno reivindica es un lugar en el reparto los partidos tienen que tener en cuenta que las municipales que abrirán ciclo electoral en dos mil diecinueve se disputarán en estas coordenadas la agenda política se diversifica dos personas de muy distinto signo político que han coincidido con Puigdemont en los últimos días me transmiten la misma impresión tiene todavía cuerda para rato pero está empezando a tomar conciencia de que el capital de su escapadas está agotando seguirá con su estrategia de agitación pero cada vez más consciente que la regla politica pasa por otros puede todavía genera alguna sorpresa pero la fatiga que ha generado en la opinión pública su inacabable proceso de duelo empieza a sentir la él también de modo que habrá pronto presidente gobierno en Cataluña lo que no significa que se vuelva a la senda de las opciones políticas con el carrusel judicial impulsó la tensión está garantizada y sin embargo lo que no se entiende en Europa es que no sea posible afrontar el problema políticamente este es el descrédito que España arrastra que posibles tía dijo en un acto en Cornellà que cuando hay un problema sin solución es necesario buscar alguna salida que permita solventarlo más tarde por el contrario cuando ni siquiera se busca esa salida al problemas enquista ese gangrena en este punto estamos llegó Sarkozy al poder en dos mil siete con la ayuda del dictador libio Gadafi tiene algo que ver con ello la intervención militar en Libia en dos mil once la detención del ex presidente francés por financiación irregular de su campaña electoral es un terremoto sobre el pasado desnuda al más histriónico dos presidentes de la Quinta República levanta acta de largo extravío del modelo bipartidista francés que la victoria de Macron se llevó por delante