Volver a escuchar a Marcelino Camacho

Voz 1910

00:00

no existe ninguna razón por la que los jueces de instrucción de este país no ordenen la búsqueda de los restos de quiénes fueron fusilados día asignados el Staples de los cementerios o al borde de los caminos durante y después de la Guerra Civil de hecho es verdaderamente insólito que todavía hoy haya que discutir sobre la obligación del Estado de facilitar los medios para que esos restos se han encontrado vueltos a enterrar según la ley en el cementerio que proceda o requieran los familiares de las víctimas no existe ninguna razón para que el Valle de los Caídos Liga albergando los restos de miles de republicanos que fueron enterrados allí en contra del deseo de sus familiares ni tan siquiera para que reposa en allí los restos de los soldados del bando llamado nacional unos de otros lo hace muchos años que debieron ser exhumados correctamente no hay razón alguna para que el dictador Francisco Franco esté enterrado en un monumento propiedad del Patrimonio del Estado Hinault en el cementerio que designen sus familiares al igual que los restos del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera todo eso es un disparate que debió haber solucionado hace ya mucho tiempo pero todo eso no tiene nada que ver con la modificación de la ley de amnistía aprobada en mil novecientos setenta y siete Podemos Izquierda Unida el grupos nacionalistas catalanes y vascos quieren ahora cambiar para que no impide que los tribunales investiguen enjuicie en ponga las penas correspondientes a los responsables de delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos antes del quince de junio de mil novecientos setenta y siete cero responsables de Izquierda Unida o del PNV por ejemplo leyeran las intervenciones de Marcelino Camacho o de Xavier Arzalluz el catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete en el Congreso de los Diputados en defensa de aquella ley quizá con prendieran Kenny Camacho ni Arzallus tenían miedo de nada y que jamás pensaron que la amnistía podías dejar fuera a los crímenes cometidos por franquista en catalán sextas durante o después de la Guerra Civil no lo creyeron en mil novecientos setenta y siete No es fácil pensar que lo creyeran ahora treinta y un años después de aquel voto