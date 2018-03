Juan Señor: "Alucino con lo de los malteses"

Voz 1887 00:00 oye dónde estabais los tres no sé dónde estabais

Voz 1 00:05 cuando

Voz 1887 00:06 ocurrió esto señor Iveco

Voz 2 00:09 Víctor ha caído Señor seño

Voz 3 00:18 ve seno del señor doce goles claro

Voz 2 00:24 ahí está los monjes número doce de la selección

Voz 1887 00:27 española contra Malta hace treinta y cinco años que no marcaba Juan Señor y que no llevaba la Eurocopa de Francia donde luego fuimos subcampeones perdimos contra Francia en el que los Príncipes dónde estabas tú Kiko

Voz 4 00:36 pues yo estaba viéndolo en llegar

Voz 5 00:38 son Tom son tío que le tocó a mi madre un cupón y con Prüfer televisor digamos que parecíamos que estamos viendo el partido del señor tiro de ir ahí dando mucho mucho habrá amigo que a mi padre me bah fíjate tenía yo nueve años y me acuerdo perfectamente es verdad eso que lo a mi padre

Voz 1887 00:58 yo yo en casa con mis padres también mi hermano y mi madre hablando por teléfono con no sé quién era una locura esa recuerdo perfectamente la escena iba hace treinta y cinco años yo tenía trece añitos imagínate Chiqui Álvaro dónde estabas

Voz 0104 01:09 pues yo vivía en Figueres en gira en Gerona

Voz 1887 01:12 sí

Voz 0104 01:13 porque mi padre pues trabajaba allí

Voz 0749 01:16 sí

Voz 0104 01:17 lo vi con él lo vi con él fíjate que era yo tenía seis años y te acuerdas perfecta no no me acuerdo ese ese partido es que yo creo que lo tenemos todo por muy pequeño que fueras es que fue algo no sé la gente estaba eufórica después de aquello porque esta era algo absolutamente impensable y sobre todo en el descanso

Voz 2 01:36 sí sí totalmente verdad ya que era como vaya a meter nueve en la segunda parte con eso es me pega dentro la vuelta por allí Gustavo te donde estaba en Buenos Aires Argentina

Voz 0749 01:55 en este este partido el otro día quisimos el programa de Fiebre Maldini me contaban cada cosa de ese partido fue espectáculo algunas anécdotas de una historia aparte y creo que fue el partido de ida fue en Malta que ganó España tres a dos si no me equivoco que hoy lo contaba el otro día Juan senior decía que nadie quería ir a jugar ahí porque el SEPE no era se espera paja pintada con verde es imposible Juanes más Holanda que fue la la Holanda de Gullit Van Basten y no fue a jugar ahí no quiso jugar ahí se negó a jugar ahí la FIFA permitió que no se juega ahí España sin embargo nadie dijo en y fueron a Juan Diego bajaron el auto y estaba uno pintando las líneas y el otro cada dos o tres Metro había uno pintando el SEPE que la paja pintando lo de verde

Voz 2 02:39 dieron las vacas un rato antes de que salga bien España y sí que fue

Voz 0749 02:44 dice que fue terrible y el partido ese diseño se podían haber hecho veinte goles

Voz 1887 02:49 no todos nos acordamos donde estudio aquel día pero hay dos personas que es imposible que olvides donde estaba aquel día Juan Señor buenas noches

Voz 2 02:56 por qué cómo estás hombre

Voz 6 03:01 dando un poco en color del vino bien eh

Voz 1887 03:04 la otra persona que evidentemente sabe dónde estaba aquel día José Ángel de la Casa hola compañero hola buenas noches qué tal maestro cómo va la vida

Voz 4 03:11 mire penalmente buenos

Voz 1887 03:13 si os preguntabais porque hablamos del español alta aseguró que ya lo sabéis pero un equipo de programación de Maldini de Movistar Plus con Maldini a la cabeza seguido a Malta donde treinta y cinco años después los jugadores de la selección de Malta han acusado a España de drogar los en el descanso cuando íbamos ganando tres uno Juan GIC y además ellos para no sean los nuestros se toparon Hydro dar una los malteses con unos limones que no sé que tenían señor cuando lo has escuchado que te ha pasado

Voz 7 03:43 no sigo viendo el desastre alucinando en colores porque resulta por un lado y sarcástico poderse echar una sonrisa después de tantos años por otro lado te surge una tristeza enorme cómo cómo es posible que sean capaces de decir esto con esa tranquilidad como si no pasara nada yo no sé esta gente lógicamente te puedo asegurar que no podrán entender jamás el espíritu competitivo que tenemos los españoles que lo teníamos que lo seguimos teniendo Iker lo hemos demostrado

Voz 8 04:23 pero desde el momento en el que

Voz 7 04:27 no entiendes que pongamos como alguno de los ojos de tigre au

Voz 6 04:32 pues yo hubiese suma por la boca no espuma por la boca que venga ya que me también

Voz 7 04:39 qué poco mil cincuenta años masiva en la cara de Tigre y no me juego nada hay juego con el setenta y cinco años que decir que eso se lleva los genes entonces como eso no lo entienden pues son capaz claro probablemente de decir lo que dicen es que

Voz 9 04:57 es dejado unas rodajas de limón a unos limones en el vestuario en el descanso y que los limones tenían no se lo entendiera de Napa en sintonía

Voz 7 05:05 no a mí no me suena para nada ningún campo que está estado de las cuarenta y una veces internacional que he leído en primera división y tal cuando te ofrecen refrescos tienes en la nevera del campo que sea eh eh Limones sea decir Limones a ver a ver que me expliquen por favor el la vitamina C para qué sirve en el descanso de un partido que me lo explique un poco como si en fin

Voz 1887 05:37 tremendo voy a José

Voz 2 05:39 en un Sálvame deluxe le gusta poner aquí van a llevar los limones bolígrafos bolígrafos serviría un polígrafo quiere que decías al oro

Voz 0104 05:53 yo que he visto poner a Kiko los ojos de tigre versos que dice juegan en el Barça

Voz 2 05:57 es cuando cuando con pone así lo somos cuando estoy me cuando exprime limones era lo vi con rodaja de limón y allí Cuéntame

Voz 1887 06:13 oye José Ángel de la Casa tú que narra es que ese partido histórico para Televisión Española cuando has escuchado todo esto has dicho pero te has echado a reír te dado pena como dices Señor que has pensado

Voz 4 06:24 son las dos cosas me eché a reír y me dio poco de pena no después de tantos años treinta años encanta investigaciones que hizo hasta el Parlamento de maltés de todo lo que se ha intentado buscar tesis salen comprado jugadores clave deben entregar lado chalé todo ese tipo de cosas que ahora esta historia parece es de una ingenuidad de un no sé si sustancias como dirían en mi pueblo se imparte

Voz 1887 06:49 si tal

Voz 4 06:52 o sea que no ha venido parece además que alguien como si lo hubiera escrito un guión no porque cuando hablan de de sus vivencias de quién contenía en campos de entrenamiento crecían balones que no tenían botas que eran aficionados todo eso se ve con una naturalidad todos lo entendíamos no pronto sacase esa novela que parece destacar pocas horas vamos a contar mi hijo ya no ya no es quedaban argumentos venta los lo alguien se imagina que nunca pues pues nosotros que había sido profesionales los jugadores que entre alguien desconocido en un vestuario en el descanso de un partido ofreciendo rincones autor

Voz 6 07:26 Money

Voz 2 07:28 tengo de todo tengo limones naranjas la tengo cosas

Voz 1887 07:33 es tremendo es tremendo tuviste alguien con espuma en la boca José Ángel

Voz 4 07:36 no y además estamos revisando un poco el paro una imagen es decir que yo no he visto ningún jugador que no

Voz 2 07:44 yo creo que tendría tendría más espuma en la boca a hará que los jugadores probablemente los goles igual que tú no

Voz 4 07:51 qué les voy a estar ahí abajo era les mandaron con el hombre vamos

Voz 1887 07:57 no se puede ser se puede ser Cho Ray y luego lo siguiente tengo treinta y cinco años después

Voz 9 08:03 qué crees que es señor qué crees que ha motivado esto por qué crees que ha salido está ahora tres años después

Voz 7 08:08 no lo sé de nuestro buen amigo Maldini pues es el ocurrió como es una cada vez está absolutamente pensante yo creo que hasta cuando duerme salen ideas se le ocurrió decir oye desde el punto de vista de los malteses qué no vamos mal bueno se encontró con esta sorpresa a la OTAN en un andén que no les que en la que nos ha dado da yo no sé a quién sólo porque no pero desde luego que que la idea es es genial otra cosa es la respuesta de estos señores que a alguno entre nosotros pues dice bueno es que se toman durante el día durante la noche antes de esa entrevista que se tomaron que pa aquí en en España no solamente tenían a demanda sino que les que les caerían total no lo visto mal porque no no entienden no héroes nacionales porque su naturaleza es totalmente si el concepto futbolístico no tiene nada que ver lo que está claro es que deportivamente hablando estos días pero es que han comentado esto muestran que de depósitos hace en poco porque no saben encajar no saben lo que es a mí me han metido ocho goles y yo metido ocho goles yo hice hablamos del año pasado quién iba a pensar que el iba a ganarle cuatro cero al va pero luego que el Barcelona remisas claro desde no pueden entender que la motivación los ojos de tigre como dicen que la espuma por la boca que ellos vieron bueno yo la sigo echando porque me gusta competir a mis años voy a decir esa esa esa cuestión de de de que la llevamos la propia naturaleza nuestra pues no lo porque no la han vivido el por qué

Voz 1887 09:55 en fin

Voz 7 09:56 pero bueno la es una salida de tiesto absoluta ir es desde luego o que yo digo que se queden tranquilos porque la sensación que tengo de haber sido partícipe junto con José Angel narrando lo junto con mis compañeros de la selección de haber provocado una sonrisa una alegría después de una depresión inmensa que teníamos en el Mundial ochenta y dos de España donde tuvimos eliminados en la primera fase recobrar el elusión

Voz 2 10:26 a Gable no suena quitar

Voz 6 10:29 esa sensación de como

Voz 7 10:31 de de de placer inmenso fruto del trabajo que nos quiten lo bailao

Voz 1887 10:37 totalmente eso es como dice Kiko esto está buscando un Sálvame deluxe están buscando un Sálvame Limón

Voz 2 10:42 sí Sálvame yo creo que van de cabeza y el Calvo piensa mucho y la verdad que fuera a actores que fueron paro puedes pero no jugarla vamos vamos ver es verdad pero en este hombre

Voz 6 11:00 que yo no reconoció a ninguno de estos dos cambiamos no

Voz 2 11:04 al final ver que al final no descubren entonces de argentino también pues nada cuántas veces ha escuchado el gol José Ángel de la Casa Un millón lo más si no me importa seguir escuchando a mí tampoco ponérselo en el pueblo tras señor director Víctor Calero

Voz 3 11:28 se ve se Loren

Voz 2 11:33 ha habido goles luego tiene han dado títulos pero este gol quedará para siempre

Voz 1887 11:38 que la historia hay en la mente de todos incluido de los malteses así que nada de mandamos un abrazo muy fuerte y un saco Limones