¿Cómo llega España al Mundial?

Voz 1375 00:00 bueno pues senos marcha a Marco Asensio dejamos al protagonista de esta noche en el larguero y hablamos de fútbol como cada semana anoche no lo hicimos que estábamos en Bilbao haciendo El Larguero en la sala BBK allí con toda la plana mayor del deporte en Bilbao eh

Voz 1 00:19 pero hablamos como cada semana con Kiko Narváez

Voz 1375 00:22 Gustavo López con Álvaro Benito que hay hola don Kiko Narváez qué tal hola buenas noches Carreño buenas noches Narváez está por ahí Gustavo López hola Agus muy buena noche Manu y está también Álvaro Benito hola Álvaro qué tal

Voz 0104 00:33 hola buenas noches chavales pues

Voz 1375 00:36 os quiero preguntar de la selección sobre todo un montón de cosas que tengo algunas cosas que preguntarle parecido Asensio como Le veis

Voz 2 00:42 cómo cómo cómo les veis al chaval

Voz 1375 00:45 en esta temporada tan tan Valle que ha tenido no donde empezó a todos

Voz 2 00:48 muy arriba del todo luego ha caído un poquito luego está volviendo a subir

Voz 1375 00:52 en el año que viene no debería ser así Alba no no toca una temporada ya de consolidar de Asensio

Voz 0104 00:59 sin duda yo creo que bueno para un chaval de su edad lo más difíciles tener regularidad sobre todo cuando no eres indiscutible porque porque bueno todavía no tienes la personalidad del todo formada Ny como persona ni como futbolista sí quizá esa edad pues necesitas un espaldarazo muy grande tus técnicos para para crecer no hiel pues lo ha tenido por momentos por momentos ha dejado de tenerlo y es muy difícil conseguir esa regularidad con con esa edad yo creo que futbolísticamente no sabemos dónde está su techo de verdad yo ya lo he comentado por activa y por pasiva cada vez que le veo porque sus picos altos que que es por The Night

Voz 1375 01:37 muy alto por su calidad son muy altos

Voz 0104 01:39 el tema es que él tiene que conseguir eh que esos picos repita muy a menudo durante los partidos y que es un nivel de regularidad pues crezca yo creo que eso asignatura pendiente como jugador para para entrar ya en la superélite creo que está en la élite porque obviamente ser titular en el Real Madrid es estar en la élite pero para tocar la superélite porque yo creo que por potenciar los escuchaba ahora hablando sobre él yo creo que lo puede conseguir pero su margen de mejora en mi opinión está en esa regularidad en sus picos altos que aparezcan mucho más a menudo yo creo que lo con los minutos con la confianza del entrenador si realmente ya no se vuelve a caer del once lo puede conseguir

Voz 1375 02:16 yo creo que es eso sobre todo lo que necesita continuidad minutos si juegan muchos partidos seguidos bueno e os pregunto por esta lista de Julen Lopetegui que es la última antes del Mundial la próxima quedéis son ya los veintitrés que van al Mundial de Rusia eh eh por ejemplo empiezan por los que por el que más ha sorprendido que no esté aunque no la que está jugando menos pero Kiko lo de Morata crees que puede poner en peligro su presencia en el Mundial o a pesar de que no esté en esta lista crees que va a ir al Mundial

Voz 1266 02:43 pues depende de cómo acabe la temporada partido creo que está la gran virtud para mí de de Julen Lopetegui está siendo muy justo con el estado de forme con la gente que que están en este momento bien iba cumpliendo tengo la sensación de que aunque es obvio que tiene muchísimas posibilidades porque el míster pero sí Rodrigo sigue sumando si sigue creciendo Iago Aspas

Voz 1375 03:11 lo tiene hecho

Voz 1266 03:13 que es un jugador que juega entre líneas que te puede jugar en una banda que atascado puede aparecer con esa picardía que que tiene siguen sumando hombre yo les veo posibilidades ahora se las tiene que ganar el hay jugadores que ya vienen con con eso ganado Morata tengo la sensación de que se lo tiene que ganar

Voz 3 03:32 también en esto con falsos de de temporada que queda porque Julen no se casa con absolutamente nadie

Voz 1375 03:38 yo tengo la impresión Kiko a los tres de que coincido contigo totalmente yo creo que a Julen Lopetegui le encanta que esté Morata pero que si no está Morata porque al final conté no lo ve porque la lesión no lo deja rendir bien por lo que sea creo que no va a ser un dolor de cabeza para Julen Lopetegui porque como Le gusta tanto Rodrigo Le gusta tanto Yago Aspas Costa es un nueve titular creo que tampoco sería un gran palo para Julen me parece

Voz 1266 04:02 toda la pinta de que no es es un jugador de los fijos digo porque tal como está puede estar Diego Costa pues está Rodrigo a día de hoy Yago Aspas pues claro que que pueden estar hechos tan ante que

Voz 3 04:20 se lo tiene que ganar

Voz 1266 04:22 eso tiene que ganar Morata culmine lo que es la sub-veintiuno hubo muchos momentos en los que Julen prefería Rodrigo antes que amoral

Voz 1375 04:29 claro por eso lo digo y Gustavo

Voz 2 04:31 cómo lo ves tú lo de Costa lo de Morata con Costa Yago y Rodrigo ahí dándolo todo lo va

Voz 1375 04:37 se pongan las pilas lo deja fuera

Voz 0749 04:40 yo creo que va a ir sinceramente creo que es un registro que Lopetegui tiene puesto en mente Rodrigo y a guapa es un registro totalmente diferente a lo que pueda le digo coste y lo que puede hacer Morata o jugador que te fija mucho malo central el que va muy bien de cabeza que te puede dar una alternativa más en un momento determinado del Mundial todos sabemos lo que hemos estado mundiales que es momento determinaban necesitase este tipo de jugadores y por ahí aguas Patti Juan más entre Lin igual que Rodrigo caído una banda banda derecha o de izquierda Morata es un jugador que hay para fijar a los centrales para el juego aéreo tanto a favor como en contra de puede dar algo muy pero muy bueno es verdad lo que dice Kiko no que hay que ver que no sucede nada extraño en ese sentido con con Morata pero yo creo que lo tiene en mente y sobre todo en ese puesto sea lo mete que hicieron mete quién crees que se queda fuera de los

Voz 1375 05:27 de los otros dos porque el Pairo quita yo creo que Irán

Voz 0749 05:30 cuatro Los cuatro Boston Morata espacio seleccionadores habitualmente te llevan dos delanteros habitualmente no el de la experiencia tener mirar el otro día lo estábamos hablando un par de entrenadores fue sobre el tema el tema de la selección no el caso de ejemplo aunque juez diez minutos puede llegar a estar en la selección argentina y todos pensábamos lo mismo claro que tiene que estar porque es un jugador diferente a lo que te puedas llegar a dar otro jugador en esa posición ir cuando nosotros estuvimos en el Mundial llevábamos todo delantero puro y duro como era Hernán Crespo Gabriel Batistuta después llevábamos el Piojo López Ortega los de los seleccionadores buscan mucho sobre todo reforzar en la delantera Ivana Historia de llevar mucho adelante no tanto atrás hay como central o como defensores cimas en la delantera yo creo que pueden llevar a y los cuatro

Voz 3 06:21 yo tengo dudas porque yo también los cuatro sobre todo por

Voz 1266 06:24 que la selección española es atípica es una selección la que muchas veces los delanteros son víctimas del juego de las acción de que en partido como Italia puede desaparece el nueve a lo mejor puede potenciar otra zona del campo porque lleva cuatro Julen Vicente del Bosque su día hice como de una manera que Cuba España muchas veces hasta puede dejar a los nueve mil vamos

Voz 3 06:46 pone a Silva de falso nueve y no sé si la propia Fancy o Asensio si no no yo a mi la verdad que sí

Voz 1266 06:54 pero sobre todo por la manera en la forma que tiene este tipo de jugar con cinco centrocampistas de asociarse tocar y tener la pelota defenderse con ella yo tengo ahí tengo mis dudas y Álvaro

Voz 0104 07:06 yo yo lo que discrepo un poco de la opinión general sobre lo que te llevas a un Mundial estamos hablando de que es este jugador no juega asiduamente Si juega más hijo a menos yo creo que para Mundial es esto no no determina demasiado quiero decir si el seleccionador confía en determinados jugadores hasta te viene bien que te llegue fresco al Mundial lo que te vienen mal es un jugador que te llegue con setenta partidos son mundial que lo hemos comprobado muchas ocasiones que eso sí que afecta de manera negativa de la carga de partidos si realmente Julen confía Morata que más le da ya no esté jugando mientras estés sano quiero decir que está entrenando todos los días está en una forma óptima a lo mejor es un tema de confianza pero pero de ahí no pasa yo creo que el seleccionador tiene que quien tiene que tener a sus sus favoritos su propuesta Yoyes hay un jugador que está rompiendo por estado de forma pues a lo mejor lo llevas por por red precisamente por eso yo creo que Morata dar tengo dudas si no no estoy de toda de acuerdo con gusto me parece cuatro delanteros sería lo mejor dejar uno de los centrocampistas que para él son fijos fuera puede ser porque creo que que ya ahí sí que estoy con Gustavo que para momentos puntuales un jugador te juega una prórroga Tefal quince minutos te un partido atascado cite ITA da el pase de ronda que puede ser definitivo para para hacer para acercarte al título pero yo creo Morata irá por lo que estoy comentando yo si fuera seleccionador yo me pongo en la piel de Julen y lirismo

Voz 1375 08:28 como estar fuera no sé si no te digo digo que los míos dijo que los mio en los últimos dos meses no jueguen un partido cada dos semanas obtenga sensaciones claro claro siempre bueno si no juega no va yo no yo no he entendido entiendo que para los sí claro pero sí en tie entiendo que para

Voz 0104 08:47 los partidos de clasificación sí claro eso es otra cosa porque tú juegas en el momento eco y tienes que llevar a los jugadores que están bien que están con continuidad que están en buen estado de forma pero para el Mundial que tiene un mes y medio o cinco semanas para prepararlo que más te da de que dichas llevó al al Mono Burgos después estar súper durante la Super

Voz 0749 09:05 John de catorce partido que les dio en el

Voz 0104 09:07 claro claro no lo terminó llevando al Mundial lo terminó llevando el Mundial

Voz 0749 09:11 los llevadas a las eliminatoria es alguien el cual el seleccionador confiaba mucho en su momento y lo fue llevando por eso eso coincido en el tema de que Morata va ir al Mundial es un jugador que te va a dar algo distinto posiblemente que después sino tiene alguna lesión importante por eso decía Si no hay nada extraño yo creo que va a confiar en el IVA

Voz 1375 09:29 lo Morata seguramente al mundo mi mano

Voz 1266 09:32 que ahí de Morata Isco que en uno confía a pesar de no está jugando exacto

Voz 1375 09:36 tamén os altamente

Voz 1266 09:39 eso es donde le da igual que esté bien y confía en él

Voz 3 09:43 y en Isco ya sexo pues con

Voz 1266 09:45 hacía sí sí

Voz 2 09:46 en la verdad sería un lujo no no llevara

Voz 1375 09:49 hasta al Mundial no pueden a Asensio

Voz 0104 09:51 no pueden dejar una nosotros remachó

Voz 1375 09:54 ah bueno te iba a ir al banquillo hay que tampoco no no sé si va si eso digo si vas sí pero se iba al banquillo porque está claro que ahí ese tema con Messi no parece que esté muy claro lo de diva la y Messi juntos no no parece que acabe de cuajar sí bueno esa es la principal a la selección española en Morata de los de los que debutan Jo me vamos me encantan los tres no pueden hacer no pueden estar haciendo mejor temporada los tres ahí me sorprende que no haya ido nunca parejo pero es verdad que hay tanto centrocampista tan bueno pero sobre todo me sorprende mucho que no hay huy que no hubiera llamado nunca a Marcos Alonso es la primera vez que va y luego lo de Rodri que bueno no sé qué os parece

Voz 0749 10:31 a mí personalmente el tema de De Marcos me parece tenía que haber ido antes pero que está en un momento excepcional en el en el Chelsea creo que es un jugador muy pero muy importante y que te puede dar también muchas alternativas porque muchachos seleccionador ese final en eso también que te puedan doblar en el puesto en cada una de las posiciones y creo que Marcos para eso es es un jugador importante

Voz 1375 10:53 Emma Rodri me parece una apuesta de futuro

Voz 0749 10:57 lo decía Kiko creo que fue en el día de su Dolly coincido mucho con él en el tema de de los pequeño busqué no es difícil encontrar a un jugador de esa característica pero creo que Rodri está en ese camino un jugador que no pierde muchos balones que se posiciona muy bien que se mete dentro centrar cuando luego a lo nuevo por fuera que siempre asocia muy bien y da esa línea de pase y salta esa primera línea de pase también para el balón jugado después tema de Parejo no emparejó por ahí es es un poquito más más complejo en ese sentido porque hay jugadores ahí hay la misma can de la misma característica pero después los otro dos creo que Marcos tenía que haya sido llamado antes no soy nadie para decirlo pero creo que por el momento de forma y después Rodrigo es una apuesta de futuro humano impresionante

Voz 3 11:39 a mí me preocupa mucho el tema del sustituto de busque sabes siempre siempre lo dices es verdad yo más bien

Voz 1266 11:45 la selección de buscar un sustituto imagínate no mundial que le pase algo a Busquets chaval el jugador que más se parece Rodri que tiene veintiún Taco no y no ha debutado en la selección ya estar en un Mundial pero veo dificilísimo el tema Illarramendi que debía no poco ese perfil de constituir tener últimamente la Real Sociedad Alta cuando por delante y sube el que juega por delante de la defensa no

Voz 3 12:08 tocaría hacer ahí o a Saúl Blanco que a lo mejor a Kabul

Voz 1266 12:12 me pasa que se siente mucho más cómodo jugando un poco va más adelante

Voz 3 12:15 sí con más llegada la hora de gestión

Voz 1266 12:18 ha de girar de proteger el balón y tiene muchas pérdidas es un jugador que puede llegar por sorpresa y sí que lo veo como complemento de de Bousquet el tema de de Alonso es cierto que por la manera de jugar Julie a mí España como que le gustan extremo reconvertido pequeñita en su momento llamado Alberto Moreno está Jordi Alba de llegan por sorpresa rápido Marco Alonso como que es un híbrido no se sabe si el lateral o es un poco extremo a la hora de jugar con cinco través se siente más cómodo porque le cubren las espaldas esas palmas muchas veces no será cubre la selección española porque se juega con cuatro por eso la tardía Ínsula ha ganado a base de de auténtico partidazo el el chaval y Parejo yo tenía la sensación de paso es están difícil la cantidad de centrocampista que tenemos que lo decía Gus que ya querrían alguno para ello y es cierto porque yo veo a aparejo ideó Banega y lo veo con con dos Pia lo veo con N'Zonzi Itzik juega titular Parejo con Marcelino quiere decir que el aspecto táctico también de que se claro realmente bueno no puede ser un Rakitic para estar también al lado de de Busquets y a mí yo lo echaba en falta antes pero no con la cara a que hay de tantísimos cuadre centrocampista es normal que haya tardado fue parejo pero que es un jugador muy muy de de ese tiempo Echevarría de digo me encanta esta información pero es que el sustituto de Busquets para mí es realmente en caso de cualquier problema aunque verdadero precarizar más grandes para

Voz 1375 13:47 ese futuro rojiblanco ahora mismo jugador del Villarreal y futuro jugador del año

Voz 0749 13:50 eso mano hizo olvidar a Bruno sí totalmente

Voz 1375 13:53 que ya que ya era hacer la palabra eh ya lo creo ojo Álvaro qué te parecen los tres nuevos

Voz 0104 13:59 bueno yo con Marcos Alonso coincido mucho con Kiko no él es un jugador que que le viene perfecto el modelo dejó el Chelsea potentísimo tiene tiene una zancada tremenda es gran llegador llega por dentro también es no es un lateral que eso llegue por fuera

Voz 1375 14:16 estamos viendo extremo no empezó siendo atacada hace goles sí

Voz 0104 14:19 sí sí entonces mis dudas es es cuando España se enfrente contra rivales replegados que necesites quizá un lateral más ágil no bueno pero lo que sí es cierto es que se lo merece ha derribado la puerta porque con por rendimiento el chaval se lo merece ya lleva una temporada y unas temporadas fantásticas Naomi dudas luego cómo encajará en el modelo de juego de la selección con menos espacio para correr porque es una de sus máximas virtudes lo de Rodri yo creo que es el el el el sustituto perfecto dentro que no hay sustituto para Busquets porque es

Voz 1375 14:51 no es que lo narrado

Voz 0104 14:53 es un tocado por la varita mágica del odiosas porque es imposible tomar tantas decisiones correctas y además sometía tanto estrés como has ese puesto donde siempre estás apretado donde siempre cualquier error es una ocasión para el rival prácticamente nunca se equivoca no sólo que no se se equivoque sino que le da encima ventaja al compañero encontrando siempre al hombre libre es una es una máquina entonces bueno pero sí es el jugador quizá más específico para ese puesto en el lugar en en en una circunstancia que pase algo que esperemos que no luego lo de lo de Parejo fíjate que que yo llevo tiempo pensando que por muy mayor entrecomillas mucha experiencia que tenga un jugador lleva muchas temporadas en Primera lo que te puede hacer mejorar todavía un entrenador no yo creo que a Parejo siempre le ha faltado un plus de de rigor táctico un plus de de sacrificio no ese plus que yo creo que la edad Marcelino este año le le ha dado galones ya dado todavía otro paso hacia adelante como jugador siempre ha tenido una calidad excepcional es un jugador además con un balón parado es muy bueno que también es algo que te aporta mucho en este tipo de competiciones yo creo que ha crecido en el aspecto que le faltaba para dar ese último último asalto como jugador a ver quién

Voz 1375 16:05 Nos van de de los tres estos tres nuevos a ver si va a alguno de los tres al al me dan envidia sana si verdad

Voz 0749 16:12 juegue con todo lo que tiene en el medio

Voz 1375 16:15 ahora por Argentina que jugamos el martes contra vosotros y por último los dos que han vuelto Diego Costa que estaba cantado en cuanto empezó a jugar a partir de enero es el nueve de Lopetegui pase lo que pase es un nueve y ha vuelto Lucas Vázquez que también por méritos propios y Álvaro ha hecho méritos para volver

Voz 0104 16:33 bueno es que Lucas es que es indiscutible en el Real Madrid y como siga a este nivel Julen se tiene que plantear mucho el el hecho de que juegue también no porque es un jugador que te da todo es un es un ocho en todo defiende ataca es profundo tiene uno contra uno Se asocia tiene gol va de cabeza no sé es que todos los elogios que podamos darle se quedan cortos que es un jugador que además te te puede dar muchas soluciones lo lo que decís llora llora antes ha escuchado hablar sobre Asensio y Lucas yo era muy mal revulsivo yo era como Asensio yo yo jugaba de jugaba pero yo engancharse ahí veinte minuto me costaba era era diésel no en ese aspecto y fíjate que era un jugador rápido explosivo pero me costaba enganchar a nivel mental cuando salía del banquillo y en ese aspecto es Lucas no hay ningún problema que les sacas siete minutos y es capaz de generar es verdad situaciones les sacan media hora ahí se engancha al partido en seguida te da buen rendimiento yo creo que ha se lo ha ganado concreciones

Voz 1375 17:33 está estaba claro este es el nueve de Lopetegui Kiko

Voz 1266 17:37 sí aunque tampoco descarto ya te digo en el partido de lo fuerte que pueda la labor puede como les salió ardía de de Italia a la selección presionando muy arriba hay ir robando rápido teniendo la pelota siendo vertical rápido y es lo que tiene la obligación que la verdad que no veía lo que jugar con eso Pitufo alrededor y que todo te la den al pie el momento oportuno hay que rápidamente esté en línea de pase para que se la devuelva muchas veces que a tu grullas porque hay que juegan a una velocidad que no hay nada fácil el ideario espectacular al Guaje Villa porque hay que lo hacía absolutamente todo quien también hubiese sido para clonar a Busquets Guaje Villa y me parecía la forma de jugar la selección española así

Voz 3 18:16 el jugador ideal es cierto

Voz 1266 18:18 es que de los que hay está al cien por cien yo también ha puesto por la titularidad de Diego sí comparto totalmente con con Alvarito al tema de Lucas en la selección en momento de la no hay en horizontal de Josico una marcha más la va a dar siempre está al nivel que está moviendo esta esta temporada Lucas te lo va a dar muchas veces con en el sentido de que ese último pase la creatividad veinte minutos una moneda al aire no está de esa manera se Guti Iván de la Peña me encantaría tener en fase de clasificación siempre es un jugador eso es en el banquillo no es regular no contuviera me da igual

Voz 3 18:57 cinco para poder hablar si al parda in lo que lo que necesitas tú eres bueno en algo no me parece

Voz 1375 19:06 está mejor explica de la lista no lo he oído en ningún sitio te lo digo de la gente son cuarenta y ocho cuarenta y demás yo no distingo nosotros no hacemos veintitrés pero parecemos cuarenta gustado sí a ver qué pasa a ver qué pasa el viernes contra Lituania y a ver qué pasa el martes en el Wanda contra vosotros cantina porque el equipo España está claro pero hay uno que baila dos como mucho pero esto es De Gea Carvajal Piqué Ramos Jordi Alba Busquets Koke a Iniesta Silva o Asensio Isco oí Diego Costa yo creo que no hay mucho más que tal a que luego pueden cambiar cosas como está explicando los tres pero en Argentina que Argentina vamos a ver el martes en el Wanda Metropolitano Gustavo

Voz 0749 19:47 es difícil de ver no yo de hecho no no no no no está aprobando mucho es Sampaoli está probando una línea de tres una línea cuatro parece ser que hoy frente Italia o utiliza una línea de cuatro con mercado integra Frigo que cierta anhela Otamendi Fazio de centrales después de paredes el del seny junto con Villa en el medio un cuatro dos tres uno mesa que es el de independiente con Messi Di María e Higuaín eh después probó en momentos determinado con Correa Isaac o aún a un lateral en este caso un mercado para hacer una línea de tres y utilizar a Correa océano tiene muy claro todavía Hall san Pauli tiene claro solamente que Messi eso me va a ser titular Romero al ser el portero más es un incógnita Sampaoli a nivel táctico y a nivel de nombre madre digo una cosa que a estas altura

Voz 1375 20:35 las de año de curso cuando estamos a dos meses de que arranque el Mundial todavía no sepa Sampaoli cómo va a jugar Argentina es un problema mira que Sampaoli es un entrenador que no tiene que demostrar nada que es un gran entrenador pero que todavía dándole vueltas a cómo va a jugar Argentina jugó mucho eso es que eso es que le vaya muy bien ya que cuando llegas cuándo llegas en ese plan que dices bueno para

Voz 0749 20:56 la selecciones contraria no sabe con quién bajo hallazgo dado a Messi puede dice bajo a Di María en puedan jugar Higuaín le gusta jugar con Agüero no le gusta jugado en Higuaín pero Higuaín es su hombre fuerte lo que está muy claro es que va a haber muy pocos cambios que es estos partidos amistoso de la lista definitiva Manu porque aparentemente quiere ese esa camada de jugadores que llevó a tres finales Argentina que verdad que ninguna de las tres las ha ganado pero si esa después de algún nombre el caso de paredes el caso de algún lateral que quiere que suba mucho pero bueno va a haber muchos cambios nombre respecto a lo que fueron las eliminatorias

Voz 3 21:30 digo no que competirán y te tocará los lo vamos a hacer

Voz 1266 21:34 un alud igual los uno logro llegará el Mundial Ali