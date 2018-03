El Larguero: Asensio, el Sanedrín de exfutbolistas y la NBA con Daimiel (20/03/2018)

Voz 1959 00:00 más de un año no lo ha sido

Voz 1375 00:53 con la temporada de eh Larguero aquí con con con Asensio en la concentración de la selección como el año pasado es casi estaba empezando la temporada estuvimos allí contigo si sigue igual el año pasado cómo está esto un año y algo después

Voz 1959 01:05 bueno he han cambiado cosas pero han cambiado las cuentas no han cambiado unas cuantas cositas todo mejor

Voz 1375 01:13 eso es no casi todo lo mejor no es que sea si no te quejarás veintidós años ya se puede decir que un indies culpable de Lopetegui pocos lo pueden decir con veintidós años

Voz 1422 01:22 sí me está dando esa confianza la verdad es que que contento por otra por otra llamada Hay para estos dos partidos tan importantes que tenemos que sólo tu último para para luego partidazos casera encontrar el campeones y campeón de antenas una

Voz 1375 01:38 como la jugar amistosos así no somos otros los de partidos grandes sí sí son partidos muy

Voz 1422 01:43 bonitos que que a todos los jugadores les apetece jugar y bueno con muchas ganas de que de que llegue bueno primero el partido contra contra Alemania y poder disputar ese partido luego contra Argentina en el Metropolitano

Voz 1375 01:55 porque estábamos hablando justo cuando cuando estamos llegando aquí empezando El Larguero y uno para ellos desde de la selección entre entrenamientos entrevistas y compromisos publicitarios no Paradis luego dicen que no trabajáis

Voz 1422 02:07 sí todo todo se tiene que hacer una semana prácticamente y entre entrevistas así como dices de publicidad para para la selección y luego los entrenamientos y los partidos que lo más importante pues pues sí que lo paramos lo primero es fútbol

Voz 1375 02:23 prácticamente hay que hay que centrarse en el fútbol tenemos ganas de que llegue exacto de que ella el partido no el partido hace contra Alemania qué tal el primer entrenamiento

Voz 1422 02:31 bien bien otra vez pues coger esas sensaciones como como grupos recuperar un poco todo lo que llevamos haciendo durante durante el año ahí bueno tenemos hoy esta mañana ahí mañana por la mañana para para entrenar y para preparar el partido contra Alemania

Voz 1375 02:48 es fácil ser como digo con veintidós años ya prácticamente fijo en las listas de Lopetegui está claro que algo muy raro tendría que pasar para que no fuera del Mundial y lo sabes tú y lo sabemos todos y encima sin ser titular en tu club que eso es más difícil también ser titular indiscutible sea es una confianza absoluta de Julen entre sí

Voz 1422 03:06 en el club pues siempre intentas tener los máximos minutos posible hacerlo hacerlo bien y bueno también cuenta el haber venido aquí haber hecho las cosas bien que eso eso al final es es importante icono del poder ser importante para esta selección también

Voz 1375 03:22 que ha cambiado es en sí en un año de ese último Larguero que hicimos contigo aquí en esta sala en esta silla al ascenso ideó inca cambia no

Voz 1422 03:30 hombre pues se sinceró en un momento ganas

Voz 1959 03:33 pero no nos engañemos no

Voz 1422 03:35 pues yo creo que que soy más maduro sobre todo fútbol futbolísticamente yo creo que que siempre cada año pues intentar mejorar esas esos pequeños detalles las cosas que que te pueden hacer llegar a ser mejor hay buena yo creo que que que he mejorado bastante en bastantes aspectos de mi juego pues un posicionamiento en el en el campo defensivamente también creo que creo que he mejorado y bueno luego en en ataque pues siempre intentas mejorar cosas pero bueno yo creo que en general yo creo que soy mejor jugador ahora que hace un año y sobretodo

Voz 1375 04:17 por la manera de trabajar has dicho

Voz 1422 04:20 bueno atrajo por la manera de solidarizarse no

Voz 1375 04:22 más en defensa y si por el concepto de juego por entender más el juego de manera más global menos

Voz 1422 04:28 pido al sí a ver y yo creo que que con con el paso de las años yo creo que un jugador madura ahí va aprendiendo y yo creo que ahora estoy aprendiendo bastante por todos esos partidos que que jugado oí esos partidos tan portantes que que podio que podido jugar ahí pues aprenden mucho y sobre todo pues con con con esa un poco esa presión

Voz 3 04:53 y ese jugarse muchas cosas pues pues

Voz 1422 04:56 te hace estar más metido oí yo creo que que te hace mejorar mucho como como jugadores sobre todo mentalmente también que es importante si aprenden

Voz 1375 05:03 cuando no juegas

Voz 1422 05:05 sí de todos se puede sacar las cosas

Voz 1375 05:08 cuando te llevas una mala noticia dices me que aquí habré hecho mal para que el míster no me ponga hoy no eso también te ayuda a decir tengo que mejorar en esto sí

Voz 1422 05:16 más puesta hace pensar que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien y intentas pues pues mirar que puedes mejorar para poder tener más minutos para poder ser titular ahí sí que un día pues te sientas piensas en lo que puedes mejorar para tú como como jugador y lo que les puedes aportar al equipo para luego no tener más minutos y pues el titular

Voz 1375 05:40 a quiénes echó de menos en estas primeras horas aquí que siempre hay algunos que no viene en alguno que se queda alguno que es nuevo a quién a quién ha echado de menos

Voz 1422 05:49 unas final a una hora de todos no va con todo me llevo me veo bien y que no sé no tengo una tampoco Morata Morata pues pues es amigo mio ahí siempre se le echa ser echa en falta pero pero bueno eso son son decisiones del entrenador

Voz 1959 06:08 la manda mensajes pero no no no yo no voy a decir nada de debería estar en el Mundial

Voz 1422 06:18 hombre eso no no es cosa mía pero pero posibilidades tienen muchas ha venido a a casi todas las convocatorias si tiene posibilidades como como otro cualquiera

Voz 1959 06:27 no sé siempre echas de menos a Morata pero esto se está hecho

Voz 1375 06:30 largo el marco es que yo te notaba digo tiene ganas de verlo

Voz 1959 06:33 el primer a Romero que narra tus goles

Voz 1375 06:35 en en Carrusel cada cada vez que juega el Madrid Javi Herráez que tienes por ahí que siempre en la banda y Antón Meana ya Mario Torrejón pues aquí te buena someter al interrogatorio más feroz que tú ya sabes cómo son estos ver así que nada dejarle de mientras que cuente a los oyentes de Larguero el resto de cosas del día vamos con con Marco Asensio aquí en esta noche de selección española en El Larguero o la Romero muy buenas e muy buenas hola Javier Herráez hola qué tal muy buenas qué tal Antón Meana presidente don Torrejón aquí estoy tocara años pues nada preparados estamos no que estábamos sea mejorar un año no ha mejorado yo creo que

Voz 1501 07:03 los jugadores tan joven con dado talento mejoran una velocidad brutal y creo que has mejoras

Voz 1959 07:07 yo creo que hace un año Cristiano Ronaldo no lo dejaba tirado no correcto correcto pero mantiene la frescura y eso creo que es muy importante

Voz 0231 07:15 qué te ha puesto cara de que aprende más jugando que no jugando

Voz 1959 07:18 mucho más cuando no no

Voz 4 07:20 la hombre por la cuenta que le trae como día que aprende más no jugando ya sabe lo que va a hacer

Voz 1959 07:24 esto verdad te ha puesto cara de queda aprende mucho no jugando pero mucho más cuando Juan Torrado pero por los en la web de Orriols está viendo la ley mañana se verá en cuatro también en más sitios era el otro día estaba pactada la falta que estuvo digestivo

Voz 1422 07:36 pero ya en la primera la tiro Vilaseca colocó el balón ahí pero va segunda pues me dedico con confianza yo oí la tiré yo

Voz 1959 07:48 no

Voz 4 07:48 estoy digo yo hice una buena parada y que te dijo luego

Voz 1422 07:51 la última vez que nada nada disimulado el disimulo para sus talonarios para engañar al portero no comer tengo muy buena relación y bueno si hay una falta que que yo puedo pues me veo con posibilidades de de pueden marcar gol pues pues se la Jarrai bueno el ya sea tiene muchas papeletas marcó porque por ejemplo cuando está Bale la del perfil zurdo las pegas

Voz 3 08:14 la isla de perfil diestro Cristiano pero ayer no estaba

Voz 1422 08:16 no el el domingo no estaba Bale la pegas tú que la pegar de vicio ahí con la zurda siempre desde antes del partido ahí siempre allí unos unas pautas y unos jugadores que lanzan la estrategia pero pero si no suele con confianza y el que el que está puesto pues te deja pues

Voz 1959 08:36 de nuevo la ocurre

Voz 1375 08:37 pero esto vuelve a repetir y Cristina escuchando a Cristiano por la selección por el Madrid y hablamos un ratito de radio de fútbol con Asensio está por aquí mucha gente reclamando a esta hora de la noche gente reclamando a Asensio fallecido unas camisetas y uno de fotógrafos así lo un descanso cinco minutos contamos el resto de titulares y estamos con Asensio en El Larguero de que siga afirmando ahí mientras dejamos a Asensio además de lo de la selección española que también bueno está dentro todo selecciones por ahí en medio mundo muchos compañeros de Asensio repartidos por medio mundo también jugadores del Barça sobre todo la mayoría de los jóvenes el Madrid por ahí por ejemplo visto de los últimos en llegar han sido los brasileños a Moscú donde la jugar Brasil contra Rusia en el que está ahí es nada que le hemos visto hoy ya en fin yo creo que estaba recuperándose un poco de ese tobillo y ya lo hemos visto bailar un ratito aunque a pata coja en lo que era la fiesta de de celebración de cumpleaños de de su hermano en sobre todo el fútbol gira ahora en torno a las selecciones ahora contra lo que ha dado de sí ese primer entrenamiento con más detalles en cuanto reanudó terminemos la charla con con Marco Asensio de cara a esos partidos del viernes del martes y además también pendientes de la Euroliga que haya habido jornada de Euroliga eh ha habido partidos en la habido partió en la Fonteta Valencia Basket y Real Madrid se han enfrentado ha ganado valenciano b6 ocho ocho al equipo madridista por cierto el propietario del Panathinaikos Dimitris ya no nos ha acusado la Euroliga de favorecer al Madrid ha llegado tan ancho eh luego estaremos en Badalona donde hoy ha recibido una bocanada de oxígeno la Peña el histórico Joventut de Badalona porque al pleno del Ayuntamiento aprobado un anticipo de cuatrocientos cincuenta mil euros de subvención un histórico que está contra las cuerdas y que luego hablaremos en el tiempo de basket ya sabes que hoy es martes si viene viene Daimiel como todos los martes también hablaremos de la sub-veintiuno que descansa ya en Belfast donde el jueves se enfrentarán a Irlanda del Norte en el camino de esta selección para clasificarse de cara al próximo Campeonato de Europa ir ya sabes que Leo Messi está en Manchester con Argentina pero ahí no está Pep está Messi en Manchester con la selección argentina Pep Guardiola está en Argentina en un día en el que se ha hablado del próximo fichaje del club celular Artur el centrocampista brasileño del gremio que espera que Iniesta siga en el Camp Nou para jugar con él ha dicho que es su ídolo que le considera un dios del fútbol lo ha dicho Artur tendrán pistolas Leño sobre Andrés Iniesta bueno pues todo esto en la portada de un larguero pero no no sería bueno también hablar de los contra el la última hora de rugby que vaya lío pues está montando el hoy ha sido la selección rumana de rugby la que se ha quejado por la actitud de los jugadores españoles contra el árbitro tras la derrota del domingo culebrón que sigue ese pide que se remita al partido lo veo muy difícil por no decir imposible porque no ha ocurrido nunca pero es contaremos la última hora de este de este culebrón que deja a España muy complicado de cara a clasificarse para el Mundial de Japón y además hoy bueno hoy y mañana se cumplen dos meses aquí nos gusta llevar las cosas bastante al día ir dar información y que estéis un poco al tanto de todo Liga comunicó a que el acuerdo con los jugadores saudíes y con la el fútbol de Arabia Saudí pues muchos dijeron tranquilos tranquilos Dahl darles tiempo que ya veréis que éstos van a ser muy buenos aquí dijimos que mal lo han vendido que mal lo han hecho que rematadamente mal han podido hacer esa operación sin contar con la integración de espaldas al fútbol sólo contando a sus amiguetes que son los que se llevan un pellizco de aquí de un patrocinador de este crudo de no sé qué ir cuando se cumplió un mes Antón Meana nos contó en un informe con pelos y señales que no viajó a nadie de estos en nueve jugadores saudíes no dejó ni un minuto ninguno ni había ido ni convocado hablamos con Tebas aquella noche Javier Tebas en dijo Ochs tranquilos que llevamos sólo un mes que la temporada todavía le queda un el trauma más importante veréis como Ana jugó bueno pues en veinte minutos mañana sea en un rato ya se cumplen dos meses venga ya van dos meses Antón Meana muy buena no han jugado nada pues eso no cambia la película no han jugado los están reservando para la recta final alguno ido convocado

Voz 0231 12:44 el Numancia hundía bueno mira el Villarreal en Europa League porque tenían gripe varios y hubo que completar el avión que había plazas libres pero todos los entrenadores menos Garitano hablan bien de los jugadores saudíes los califican como aplicados risueños y con ganas de agradar pero a la hora de la verdad no el según nos cuentan porque tienen buen toque pero táctica y físicamente son un desastre se puede resumir en dos meses cero minutos bueno sea jugado un par de ratos el juvenil del Sporting hablamos categoría División de Honor diez minutos

Voz 1375 13:20 juveniles si con el Juvenil diez minutos un rato

Voz 0231 13:22 treinta otro ha metido un gol dos noticias que aporta El Larguero la Federación de Arabia Saudí saudí le ha pedido explicaciones a Fernando Sanz les preocupa la inactividad de los futbolistas y creen que puede perjudicarles la experiencia española de cara al Mundial

Voz 1375 13:39 claro aquí han venido nueve de los mejores bellos pero claro sino juegan aquí no van a jugar con la selección y Si a esto le sumamos que alguno de los

Voz 0231 13:45 poderes saudíes que está en España como el del Villarreal ya se atreven a decir públicamente que no entienden su ostracismo porque teniendo nivel para jugar no juega nunca se puede decir que

Voz 1375 13:58 experimento salvo en lo económico

Voz 0231 14:00 no va saliendo bien si es que no hay nada como

Voz 1375 14:03 de que te pillen si al final dices la verdad es que se ha hecho por dinero porque hasta quedas bien por lo menos no engaña a nadie pero no ha engañado a aquí a la opinión pública a todo el mundo diciendo creo que los han traído porque eran buenos que no era sólo por una cuestión económica mentira mentira y además está mosqueando a la Federación saudí está poniendo de mala leche porque encima están diciendo bueno saber lleva nueve jugadores Hadid para ponerlo para que jueguen no está jugando ninguno que querían la paz hasta que no pasa nada pero si es lícito pero coño dilo con perdón dilo ya está no noventas burra ni vendas motos porque en otras compra nadie perdonar cuando sólo recuerdas y sólo te interesa el dinero el resto de cosas no te importa y luego pues olvida el resto de detalles bueno hasta olvidas conversaciones con la gente de tu propio equipo de trabajo qué te dicen cosas Il no las recuerdas como para acordar de otras cosas porque sólo si hubieran hablado el dinero seguro que hubiera acordado pero otras cosas se olvida porque tiene mala memoria para lo que quiere son las once y cuarenta y cinco una menos en Canarias cogemos un coche seguimos aquí Antón Meana ni te muevas que estamos con Marco Asensio en El Larguero que es mucho más importante hablar de fútbol que de esta pantomima de la Liga

Voz 1422 16:07 sentimos que que tenemos un gran equipo que que tenemos posibilidades de de ganar el Mundial hay porque no hay que ir con con toda la confianza del mundo ahora tenemos estos dos partidos para ver un poco y en el nivel que que estábamos Si yo creo que son dos grandes pruebas para para nosotros buenas porque no al final tenemos que tener confianza nosotros Si bueno ya veremos a ver qué pasa en

Voz 1375 16:31 quién tiene siempre todos decimos Francia Alemania España Brasil Argentina y quién es el el que ves mejor de los cinco por equipo por individualidades está Messi está Ponent Aimar a ver cómo llega hasta Francia con un equipazo pero es el que dices jode a mí me dan miedo

Voz 1422 16:47 es complicado Brasil es muy fuerte Alemania siempre como equipo es es un es un gran equipo y siempre en todas las competiciones tanto mundiales como Eurocopas siempre está ahí o grandes grandes selecciones como como Inglaterra Francia pero que que todo tiene grandes selecciones si los partidos pues pueden decidir por detalles

Voz 1375 17:08 juegas muy distinto en el Madrid en la selección

Voz 1422 17:12 y y bueno yo creo que ahora en la selección sí que soy más extremo de pide a lo mejor que esté más

Voz 1375 17:19 más abierto más abierto eso es con el Madrid

Voz 1422 17:21 este teniendo lo más más libertad al jugar con con esta con cuatro cuadros con esta formación tengo más más libertad como para meterme para dentro y al estar Lucas otro más abierto pues tengo esa libertad para jugar entre líneas y bueno yo creo que esa es un poco la la diferencia de gustamos

Voz 1959 17:39 papá mamá bueno donde te gustaba departamento

Voz 1375 17:41 Guardiola pero donde te para tu fútbol donde te sientes más

Voz 1422 17:44 todo ello siempre estoy más cómodo he apareciendo más por dentro siempre puedes recibir por dentro e intentar estar siempre entre líneas pues es donde estoy más cómodo pero pero tampoco jugar tanto en banda izquierda como derecha no tengo tampoco mucha preferencia

Voz 1375 17:59 es un poco la pareja de moda en la pareja revelación Lucas y Asensio no ya sabemos cómo empezaste la temporada que ibas a velocidad de crucero luego tuviste hay un bache por los motivos que sea has vuelto a acabar estás acabando otra una temporada muy buen nivel y Lucas ha irrumpido también ganándose la titularidad en el equipo estando allí en la selección contigo eh habéis dado otra otra frescura al equipo en otra manera de jugar no sé si por el cambio de esquema pero pero sevillano la titularidad por derecho propio no al final

Voz 1422 18:24 sí ahora pues he el míster no está dando confianza a los partidos están saliendo bien yo creo que que que tanto ofensivamente como excesivamente somos más Estado más compactos Si bueno yo creo que que que tenemos que seguir así tenemos que que seguir en esta línea que que estamos ahora en en el club que yo creo que estamos en una muy buena dinámica ahí bueno

Voz 1375 18:48 seguirá así ya no te quieres bajar de este tren no te ha subido a un avión pretemporada te han bajado en algunas estaciones te has quedado eh aquí esperando el siguiente tren y ahora te has vuelto a subir de este ya no te quieres bajar yo siempre que

Voz 1422 19:00 pero quiero jugar y quiero ser protagonista entonces intentaré pues seguir a este nivel que es que no vuelva a haber ese bajón digamos si pueden seguir a este nivel y poder jugar muchos partidos más

Voz 1375 19:15 ha sido Zidane injusto con tío

Voz 1422 19:19 injusto no no es la palabra el al final valga la palabra Él hace lo que lo que creo oportuno para Paraguay

Voz 1375 19:27 muy difícil elegir no con todo lo que tiene

Voz 1422 19:30 el Madrid tiene tantos jugadores y tantos jugadores buenos que que es difícil elegir entonces por cuestiones pues eligió otro jugador es para jugar ahora hasta confiando en otros al final somos un equipo que todos somos importantes

Voz 1375 19:47 para ganar competir

Voz 1422 19:49 tienes todos nos tenemos que sentir importantes

Voz 1375 19:51 para tu fútbol si hay algo que te mata es que no tener continuidad no me imagino que para un futbolista lo que necesita son minutos y confianza y continuidad no sé cuando eso es lo que pide sobre todo en el Madrid cuanto más minutos

Voz 1422 20:03 por fin han siendo tan joven como siendo joven como yo pues el tener minutos el disputar partidos importantes puesto hace crecer y te hace ser mejor jugador

Voz 1375 20:13 esa continuidad es tu palabra ya tiene tengo que jugar con dignidad

Voz 1422 20:17 tampoco es una sesión pero pero sí que todos que

Voz 1959 20:21 jugar la sólo pero muchos todo el mundo quiere jugar

Voz 1422 20:25 bueno pues demostrar en el campo que que se puede tener muchos minutos

Voz 1375 20:29 en ese pequeño bache que hemos hablado ha reconocido también es más o fue más culpa de Zidane o más culpa de Asensio

Voz 1422 20:38 pues a veces un poco todo y yo tengo mi culpa responsabilidad a lo mejor pues en la dinámica del equipo no era tan buena Pires un poco esa confianza en no tienes tantos minutos quieres hacer todo en el cinco minutos que te dan diez minutos de entonces no te salen bien las cosas yo creo que que que en ese sentido tienes que tienes que ser fuerte mentalmente saber lo que estás haciendo bien lo que está haciendo mal y no pensar en lo que está diciendo la gente lo que dice la gente sabe él tú si tu trabajo está está bien hecho y confiar en lo que estamos haciendo hasta ahora

Voz 1375 21:13 influye mucho lo que dice la gente es lo que dice la prensa lo que dicen en las redes sociales no sé si tú seas mucho redes sociales no sí es es fíjate lo que ha dicho André Gomes hace unos días en la revista Panenka no llega un momento en el que me menos

Voz 1959 21:23 el ama tanto lo que decían que hasta ir con la selección a jugar con el Barça salir a la calle me molestaba es suele afecta mucho a en este caso Asensio a ti te afecta

Voz 1422 21:31 no la verdad es que no no muchos sí que pues te intentas abstraer un poco de todo siempre todo te te llega a través de amigos de la gente

Voz 1375 21:40 le sonó lo han dicho no

Voz 1422 21:42 sí que pues momento dotado si que te te molesta lo que vayan diciendo porque hay cosas que no son verdad hay cosas que los rumores que que van diciendo pues a veces los de siempre a veces son verdades

Voz 1959 21:55 a veces no te iba a veces es verdad hay el proyecto de veces no sí que molesta que que a lo mejor el alma

Voz 1422 22:01 momento pues semanal diciendo cosas que no son pero bueno eso forma parte es parte del fútbol y te intentas abstraer de de todo y pensar en lo que estás haciendo bien entrenar entraba Javi eso es sí

Voz 1375 22:13 qué es lo que más te molesta o te molestan

Voz 1422 22:16 es lo que te he dicho a veces la las las mentiras que se dicen pero eso les es algo que forma parte forma parte de esto si ya hay que convivir con ello y la mejor forma de de hablar en el campo y yo creo que que ahora se está demostrando que

Voz 1375 22:30 se está hablando en el campo Cristiano ahora también como se nota si hubiera estaba siendo primera vuelta igual había otra Liga diferentes no

Voz 1422 22:36 siempre cada año está a un nivel impresionante ahora está a un nivel que que prácticamente mete tres goles cada partido fíjate metió cuatro en la primera vuelta y el otro un rato otros cuatro sí es muy importante para nosotros y cuando él él está bien con sus goles y con todo lo que ofrece algo al equipo en el juego pues se nota mucho y hay hay un cambio en en en el equipo y marca la diferencia entre los partidos

Voz 1375 23:04 bueno llega el mejor momento en el momento más importante del año eso es importantísimo para el Madrid no para aspirar la Liga está perdida la copas eliminaran pero en el momento clave de la Champions llega en el mejor momento

Voz 1422 23:13 si no sólo del yo creo que tenemos que estar todo el equipo es en nuestro mejor nivel poner todos los sentidos en en esta recta final que nos queda porque porque es muy importante para nosotros Bibiana muchos partidos ahora en en abril y no jugamos prácticamente toda la temporada

Voz 1375 23:27 Nuestro le dieron un premio en Portugal otro más que tiene ya un museo de de premios y entrega de trofeos dijo hoy el mejor no hay otro que se pueda comparar conmigo estás de acuerdo con esa frase Cristiano lo piensa pues él lo piensas seguro

Voz 1422 23:44 llegamos ahí yo creo que también lo está demostrando que está demostrando que que cada año es es supera cada año demuestra ser el mejor hay yo creo que no es equívoca en su pan

Voz 1375 23:55 si hay alguien que se puede poner bueno nivel niveles Messi

Voz 1422 23:58 Messi es un grandísimo jugador siempre está ahí al final esta última década prácticamente han disputado yo todos los balones de oro ahí bueno establo a a un gran nivel pero yo no me fijo seis Cristiano que lo tengo cada día la hoy y la verdad que es un espectáculo como trabaja como decide esos partidos como con la facilidad lo que hace

Voz 1375 24:23 por aquí han pasado por este panel que tienes aquí han pasado unos cuantos por el micrófono de la SER han pasado unos cuantos no ha habido ni un jugador del Madrid que no haya dicho le abro la puerta animal tiene que tener tiene que tú la vida hasta las llaves de la casa porque para cuando entre cuando quiera Asensio le abre la puerta a Neymar

Voz 1422 24:40 es algo que no decido yo son cosas viejas del presi pero pero siempre el Madrid pues se fija en los grandes jugadores y ya veremos qué pasa yo creo que ahora es no es buen momento para hablar de eso porque tenemos muchas cosas por delante este año en Madrid como para pensar en otros jugadores si bien otras historias así que tenemos que pensar en lo nuestro ya veremos en verano que pasa o ya veremos el año que viene viene me gustaría jugar con él algunas porque no he Neymar es un grandísimo jugadores lo ha demostrado tanto en el Barcelona como el PSG Hay bueno ya se verá a ver si

Voz 1375 25:16 si coincidimos en el futuro lo duro eh estábamos diciendo antes de empezar la entrevista lo recordaba Antón Meana cuando te te soltaba aquí ha dicho me acuerdo que el año pasado nos escribió en un sobre una un algo pero pronóstico al pronóstico de lo que iba a pasar una temporada empezando la temporada lo metió en un sobre el sobre se quedó en un cajón de la reacción de la gente está Nos ha dicho Asensio es que no lo visteis yo lo que puse fue

Voz 1422 25:41 que si ganaba la que ganábamos la Champions pues me tenía el pelo rubio o al menos

Voz 1375 25:45 cumplió lo hizo en la Champions

Voz 1422 25:47 pues va a hacer otra vez hoy vamos a poner todo

Voz 1201 30:17 bueno pues recta final para preguntarle a Marco Asensio Romero Herráez Torrejón

Voz 0104 30:21 mí me Ana es todo vuestro bueno ser bueno eh

Voz 0239 30:24 ahora yo quiero preguntarle primero una África periodística de esta de esta gesta del ambiente que se quedaron como una verdad y ahora que te tenemos aquí quiero saber si es verdad te acuerdas cuando lo hace no esta final del Mundial sino lo anterior salió una supuesta frase que te había hecho oficial en un entrenamiento

Voz 1422 30:38 no es absurda sólo la tiene Messi esa frase real así como lo dicen no pero sí que algo algo parecido la te comparó o te comparó en el buen sentido no con con lo que puede hacer Messi con una con esa zurda no a ver tampoco pero sí que pues me dijo algo de cómo el golpe

Voz 1375 31:00 tal simplemente fue eso lo que dijiste que existe bajo la cabeza

Voz 1959 31:10 luego tenemos aquí a

Voz 0239 31:11 bueno a dos miembros del club de fans de Marco Asensio que os hemos clavado mucho bueno somos muchos miembros del club pero ellos son muy beligerantes se mostraba mucho con el tema de la mochila a mí hasta me me en un dolor de cabeza con el tema de la mochila eso que se lo dijo Sergio Ramos lo dijo también en el larguero y hubo un momento de la temporada en el que parecía que que te vieran muchos minutos que tú te estado ganando por calidad te iba Air aumentar tu presión en el día a día hay disminuye el rendimiento tú desde fuera y ahora con la perspectiva de haber estado chupando banquillo un una temporada eso te vino bien o te vino mal se habló demasiado de tu mochila

Voz 1422 31:45 sí hablo demasiado general pero yo como siempre he dicho hoy como siento de verdad es que yo no tenía ninguna mochilas siquiera queda a veces pues parecía que tenía que ganar el partido tal pero pero eso no son cosa de de lo que diga cosas externas que no son cosas reales digamos de del equipo soy del Madrid entonces yo como he dicho yo quiero estar en los momentos importantes yo me quiero sentir importante

Voz 1375 32:12 tener minutos bueno es que en

Voz 3 32:16 entro porque es una cosa obvia osea es que Marco Asensio mete un golazo en el en la Supercopa de España marca otro en el Bernabéu la misma competición que hace en un gesto como diciendo otra vez la vuelta a clavar en la escuadra eh Lopetegui le pone titular frente a Italia en el partido más importante de la fase de clasificación el Madrid va poniendo con el Valencia y los dos goles los hacen Marco Asensio de repente Marco Asensio desaparece del mapa no juega con el Real Madrid in juega el Madrid hace partidos sabes una plantilla que yo no culpa Zidane porque Zidane fue el uno de agosto pero que era muy jerarquizada no quizá era que estaba todo como muy en casi

Voz 0231 32:50 ya en la plantilla no eso parecía menos

Voz 1959 32:54 he la cosa decir tú debería de tener la cabeza dado lo que quiere

Voz 1422 33:09 si no

Voz 3 33:09 es por cierto y vamos a hablar de un amigo tuyo Isco que está aquí en la concentración que has sido sino mejor que siempre hay debate sobre eso a mi me parece que si no el mejor ha sido uno de los mejores Madrid el primer tercio de la temporada se decía que ralentizaba mucho el ritmo del Real Madrid y que ahora está jugando menos en el Madrid pero Lopetegui lo pone siempre es íntimo amigo tuyo aparte de buen compañero para que pasa Isco por qué crees tú que te pasa disco para que no juegue tanto en Herrera María ahora

Voz 1422 33:39 pues Isco está como siempre y yo creo que que como dices ha sido y es muy importante para para el Real Madrid para para nuestro equipo

Voz 1375 33:49 no

Voz 1422 33:53 ahora pues a lo mejor sí que no no está contando con con tantos minutos pero pero yo creo que que hay total confianza en él siempre que ha jugado lo ha demostrado hoy yo creo que que de aquí a final de temporada va a ser muy importante para nosotros y para selección también

Voz 1501 34:07 llega a preguntas de Marco sobre iba a decir te primer una cosa que yo digo normalmente en esta tertulia en este micrófono en el Sanedrín gusta decir pero ahora

Voz 1422 34:15 el mismo frente es que yo creo que él

Voz 1501 34:18 el jugador metido en el torbellino no ve con perspectiva el futuro y que alguna vez que tendría que preguntar tú y muchos jugadores no sólo tuve pero tuvimos ex jugadores donde estaba por ejemplo Zidane a los veintitrés años tradujera y veinte en el Girondins de Burdeos es casi titular indiscutible no asiático indiscutible durante la temporada pero ahora es mejor me importe en el Real Madrid un jugador con está metido en ese huracán de del Real Madrid de partidos de Champions de de responsabilidad de de entornos de periodistas de redes sociales sea para pensar y saber que tengo veintidós años tiene el Madrid quiso importante o eso no se piensa

Voz 1422 34:53 complicado una vez que está dentro del Ibex que que puede jugar y que puedes estar ahí pues te olvidas un poco de de todo hoy no te intentas comparar con con otros jugadores que han pasado o que están tres uno más del equipo yo creo que tampoco hay que hay que fijarse mucho mucho en la edad y hay que fijarse en en el juego y lo que una demostrar dentro del campo ahí sí que pues dentro de dentro de ese torbellino como dices te te has eso te olvidas un poco de de todo porque al ser tantos partidos sí y tan importantes porque la exigencia en el Madrid es máxima pues sí que te olvidas un poco de todo

Voz 1501 35:29 yo yo es que sí que creo que Zidane soleado Evra que ya poco tiempo como entrenador del Madrid pero que sí que sólo acertara a medio plazo por lo menos con las decisiones de eh compensar los minutos yo creo que al final todo jugador jóvenes bueno tú el año pasado jugaste relativamente bastante poco sin embargo el el final de la temporada fue espectacular yo creo por ejemplo Ceballos a la está pasando algo muy parecido que no parece que que parece que no tiene futuro en el Real Madrid pero esto yo creo que es todo lo contrario que puedo acertar como después compró casos como eso como el de Ceballos jugadores que que no ven que parece que no ven la luz al final del túnel pero que seguramente a medio plazo si que les pueda venir

Voz 1422 36:05 yo te cuento de propia experiencia el año pasado e al principio empecé jugando y marcando goles luego tuve una una época que no contaba tanto con para jugar tantos minutos sí iré ahí pues pues aprendes en cada entreno tienes que ir a tope dejarte dejarte la vida por los minutos que que te ven y luego pues demostrarlo en el campo yo creo que tienes que tener la cabeza fría es seguir trabajando cómo lo llevas haciendo para haber llegado hasta ahí bueno luego aprovechar

Voz 1501 36:39 sólo los minutos el es como Carvajal de los que habla con con alrededor porque eso no lo confesó en el también en el larguero el cine me voy me que me cera venga que me me voy a jugar a cualquier sitio lo cual no

Voz 1959 36:48 mira jugar alrededor me voy me voy

Voz 1422 36:51 tampoco soy así pero sí que sí que intentas pues pensar un poco en frío donde estoy donde quiero donde quiero llegar ahí bueno yo creo que al final de la temporada pasada en el tramo final sí que me sentí importante y bueno eh sería pues mejorando oí intentando pues cada vez tener más minutos si pueden jugar más lo que tengo

Voz 1375 37:15 Javier estar aquí toda tu carrera es es si te dieran reelegir diría dónde hay que firmar ahora mismo

Voz 1422 37:20 hombre yo quiero seguir aquí muchos años en el Real Madrid estoy estoy cómodo estoy estoy muy contento de ese club donde siempre he querido jugar así poder jugar aquí estar a gusto pues pues es lo más importante es no

Voz 1375 37:34 joder tremendamente expresivo mirándole a la cara respondiendo no solamente hablando sino con los ojos tú has tenido un bache este año yo tengo las

Voz 0231 37:42 estación en oyéndote que tú no has tenido baches

Voz 1375 37:45 que que has ido más lo que has oído decir que tú no has sentido que has tenido un bache jugando en en el equipo

Voz 1422 37:54 pues a ver si yo la verdad es que tampoco he sentido que como dices haya estado a peor nivel sí que durante una temporada muy complicado mantener un nivel muy bueno siempre hay tramos en los que no salen tanto las cosas no tienes tanta confianza yo creo que que es un cúmulo de de cosas a mitad de temporada mejor tienes alguna molestia que siempre está ahí no lo sabe la gente hay muchos factores que que que no te hacen estar del todo bien pero por eso a veces es preferible para recuperar te viene estar en perfectas condiciones para luego el campo está perfectamente y poder jugar bien y ahora la Juve eso es es otra vez

Voz 1375 38:43 sobre todo el sorteo no

Voz 1422 38:46 cualquier equipo que nos tocase iba a ser iba a ser complicado la Juve es un gran equipo y ya lo vimos el año pasado que que es muy peligroso Si bueno ahora tenemos un gran desafío primero el partido ahí lo la vuelta en el Bernabéu tenemos que ir con la máxima confianza y estar preparados porque sabemos que que va a ser muy complicado

Voz 1375 39:08 vale más ganar la Champions que la Liga y la Copa juntas

Voz 1959 39:12 yo pues si el Barça gana se niegan a los tres pero este año ya difícil ya no se puede pero

Voz 1375 39:20 que es mejor ganar una Champions que Liga y Copa Si te quieran elegir

Voz 1422 39:26 y encima la tercera seguida me están yo he te diría ganan la Champions Liga hay posibilidades muy complicado pero yo creo que el liga tenemos que ir partido a partido y coger buenas sensaciones ir ganando los partidos si en Champions pues pues ir a por ella parece favorito el Madrid ahora ya sabes que hace Dome

Voz 3 39:43 ese mes y medio estabais

Voz 1422 39:45 de no estaba intacta amarillos al ser ahora mismo hay que decirlo pues es favorito esto cambia mucho he aparece que antes de presentarse ante el PSG íbamos a estar denominados cinco cero dos dos partidos hay creo que hemos dado un golpe encima de la mesa hay y tenemos que seguir así y centrarnos en lo nuestro y ahora demostrando otra vez el el campo de la Juventus

Voz 1375 40:09 es el entrenador perfecto para este Madrid

Voz 1422 40:11 debe seguir porque ya sabes que gente como no gane nada igual a ver qué pasa coincidan te sorprende yo creo que sí yo creo que ha manejado todas las situaciones de del equipo bastante bien de todo lo lo ha solucionado bien y yo creo que que todo el tiempo que lleva como entrenador del Real Madrid ha demostrado tanto ganando Liga como como la Champions se yo creo que la exigencia es están tan alta hice olvidan tan rápido las cosas que que a veces te olvidas un poco de lo que ha hecho pero yo creo que sí que es el entrenador ideal y lo está demostrando en todas las todas las cosas que hace dice Antón Meana hay te recuerde que escrito

Voz 1959 40:48 es lo mismo no hay que poner la Champions mundial ya que estamos con asistencial llegaron casi mejor que lugar de él no vemos un currículum otra vez era feliz del pero esta que va a ver que pongo en Ariel la selección no

Voz 1422 41:04 cosas del dos dos un reto más asequible que nos acordemos de abril sobre todo lo podamos hacer

Voz 1375 41:11 en este momento cortamos la emisión de cadenaser punto com en directo y esto no se verá tampoco cuatro para que sólo Asensio vea

Voz 1422 41:18 lo que está escribiendo el pelo crecer

Voz 1959 41:20 pero somos que no se lo depende que lo escriba y luego se lo dan

Voz 1375 41:29 venga vale gracias por estar aquí a Marco Asensio que está escribiendo ahí lo que le pide a este final de temporada que no pinta mal ni con el Madrid y con esta selección española donde vuelve a ser uno de los fijos de de Julen Lopetegui aquí queda escrito

Voz 1959 41:41 Asensio placer que vaya muy bien gracias gracias por estar en relación seguimos en la SER despedimos a Marco Asensio cada año más de tres mil personas se queda la once les enseña

Voz 1201 44:35 bueno enseguida empezamos el Sanedrín con Kiko Narváez con Álvaro Benito y con Gustavo López para hablar de la selección que yo preguntarles unas cuantas cosas pero lo bien bien Asensio Romero de Herráez y Mario y mañana está muy alejado ha dejado mensajes su tío que va para para Crack totalmente