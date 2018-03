Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 0781

tengo una enfermedad rara es la denominada rara la séptima del mundo llama contraria se trata de una degeneración de las células de luego donde poco a poco va perdiendo la visión yo tengo treinta y nueve años está enfermedades emiten no chico a los veinte años me conducía yo he jugado al tenis de mesa no hecho aquí no he jugado al fútbol serían encantado ido perdido toda mi aficiones a día de hoy estoy ciego total llevo un mes sin salir de casa por mucho quién intentan animar mi amigo mi novia Rafa a salir conmigo actuaron ya tengo mucho miedo Isar grupo en anchas del brazo de De Rosa la verdad que estoy bastante triste la investigación dicen que está un poquito avanzando en el tema de las células quedó en la célula madre pero no estoy muy triste por lo que que muchas veces digo que prefiero haber nacido ciego llevar salido uno K pero de una enfermedad que me daba mucha vergüenza mucha timidez Macarena por qué porque la sociedad no lo entiende la sociedad no entiende que una persona con el primer paria como puede ir con un bastón y luego por ejemplo a leer un periódico porque yo ahora estoy chico total pero él es el primer nada era un móvil a ver un móvil he ido llegado conducir ideado para la enfermedad porque se va degenerando poco a poco tiene mucha timidez Hay quien lo que más me consta