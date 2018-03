Sarro: "Las amigas de la infancia nos hemos reencontrado. Ahora tenemos un grupo de whatsapp y un club de lectura"

hablar por hablar porque la he llamado tantas veces nunca pues yo nunca puedo digo es que estamos muy lejos nunca llegó a llamada la última vez que hable con el programa fue como ya lo de mal ahora he intentado muchas veces

Voz 2

00:51

pues te cuento porque llamo bueno yo soy ya jubilada prejubilados pertenezco a la once claro aquí caga una ante cuando eramos pequeños no mandaba a los colegios de la ONCE que estaba en Sevilla en Madrid en Pamplona en Alicante bueno así no total hace cuarenta y cinco años que yo fui a a los colegio de la ONCE en Sevilla de esto que les puede pasé de Sevilla pasé a Madrid ya yo me vine para acá tal el año pasado a principios de año