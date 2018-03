Teresa: "Me da miedo que la novia de mi hijo le haga daño a mis nietos por celos"

Voz 1 00:00 María Teresa buenas noches desde Málaga muchísimas gracias por llamar María Teresa hola buenas noches no vean esas vamos pues cuando quiera María tres la escuchamos vamos a ver

Voz 3 00:16 tampoco en el efecto no se preocupe es no

Voz 1 00:19 pero vamos poquito a poco y no tener ninguna prisa

Voz 4 00:21 sabes yo tengo uno de Misiego

Voz 3 00:28 claro una cuestión de unos tres meses señora pues como ahora está de moda luego no móvil o no sé una chica

Voz 1 00:39 sí

Voz 3 00:40 una años que vaya bueno no lo ha hecho a ver la semana se ha querido llevar los niño ella vive por allí aplazado allí los fin de semana con la señora quiere convivir

Voz 1 01:02 sí

Voz 3 01:03 ya va va lleva doce mana ahora esta semana de Ceuta

Voz 4 01:08 tienen hijos

Voz 3 01:11 bueno no le gusta lo ordenadores va con cuarto colaborará con su hijo mayor Fito que me ocho años ahogado ordenadores a niña niña cinco ICO la compañera que tiene veo que viene va a tener mi hija agotada la niña empezó ETA acaricia viene o la misma que se le han enganchado astrágalo a cada no es de la de bichos

Voz 1 01:57 ya han mordido el perro en la cara a la niña

Voz 3 01:59 se acaba el amor dice cuántos años me he dicho

Voz 1 02:02 cinco niños de cinco

Voz 4 02:04 intento bueno ante el miedo cooperar

Voz 3 02:09 el labio mordido en labios la que de qué hacía ella hasta el lado pijos la nariz y punto María había todo el ojo la faltado Mimi Parker

Voz 1 02:30 menos mal María Teresa no le ha afectado entonces a la visión no no le ha afectado a la visión no

Voz 3 02:37 me lo tiene componente todo la señora tenemos el mundo equipado la perrera

Voz 4 02:53 llegaba mí el dio

Voz 3 02:56 oye a matar ya dio el habría que chico se lo lleva la perrera que mire si la pueblo me dije yo lo que ya Adobe chico y hay que darle otra oportunidad perra más va contenta tiene

Voz 1 03:18 bueno lo que me parezca mal no importa María Teresa lo importante es lo que les parezca a ustedes la niña cómo están

Voz 3 03:24 sí a mí no me parece bien resulta que todo se sea ella lo había comprado el viene Togo amigo mio ha retirado van a bella secuencia de la niña la niña ahora ella cobre más está cobrando por tener un poco tras aumentar parlamentaria no se mira pero

Voz 4 03:56 ella me quedé

Voz 3 03:59 ahora es como esa retira el coche

Voz 1 04:03 que se ha retirado María Teresa esos que han cortado la relación

Voz 3 04:07 tres

Voz 1 04:08 a raíz del incidente con el perro

Voz 3 04:11 exacto ahora ella le le compró el coche están a nombre de mi hijo que ellos tengan puesto yo dije que habría regalado todo un hombre conformada y entonces ella le llame me Anza me amenaza yo me veo Vera ningún verla que chicas un hombre de coches tiene que está de asistenta social conmigo

Voz 4 04:46 a la hasta que yo me sobre la última abordar

Voz 1363 04:52 como de asistencia social discúlpeme no lo entiendo

Voz 1 04:55 sí ya sé que tengo ahora sí y entonces le pide a él que a cambio del coche la la tienda Hay la acompañe

Voz 3 05:03 va bien va allí en su casa y azucarada con los niños en el tiempo que le toque de asistenta social pasa que a ella

Voz 1 05:17 María Teresa y su hijo que opina está dispuesto a aceptar ese trato

Voz 3 05:21 mi hijo no está dispuesto a mí

Voz 1 05:26 tengo muchas estoy no se preocupe lo está haciendo bien María Teresa lo estamos entendiendo perfectamente

Voz 3 05:34 a mí de Verónica me parece bien porque

Voz 1 05:38 no se está expresando usted muy bien de verdad no se ha

Voz 3 05:42 aprender es ella ha puesto con la condición que yo no sé cómo me esas cosas pero bueno

Voz 4 05:54 pero ni la mujer de la mujer

Voz 3 06:00 en mi mi mi nuera medio millón pintamos con por mí de que mío en lleven a los niños no tenga trato porque yo no

Voz 1 06:11 no porque les da miedo el perro entiendo no

Voz 3 06:16 me al perro Peña una señora que no está muy bien muy bien bueno qué tema Arona no está muy desequilibrada muy equilibrada

Voz 1 06:28 no fían ustedes vamos

Voz 3 06:30 la que que habrá pasado de te coja ahora la niña es muy es muy amante muy pegada a ella tómese luego la niña vaya hace algo pone Picazo capacitado yo que haga ellos me lleno construido yo lo he dicho a una madre que por qué no le Polonia allí es Amparo bueno tú me los niños y quiero que esta señora pincel Carlos es por fin me pone el alineamiento no

Voz 1 07:06 no ya me oigo María Teresa me pregunte algo entiendo todo lo que me está contando eh pero cómo está la niña como se encuentra en la niña

Voz 3 07:16 la niña está tan los suelos está secando la amistad

Voz 1 07:23 se está recuperando de las heridas sí entonces

Voz 3 07:27 ahora cuando ya que puebla tienen toda con para o en todo tiene que con los médico mira cómo está mi hija habrá que operar al otro ERE sí aparte de la cara a cara yo digo como madre sino día entraron por mi devolver que hoy ha muerto

Voz 4 07:58 ICA

Voz 3 08:01 yo no digo que no vuelva porque era un hombre yo no no no yo no lo digo pelo y lo que yo Luccin lo lo tengo miedo de que hay que Melilla yo yo yo yo quiero amables lo dicho que le pongo un alejamiento noto que todo niño lo veía lo vea su padre inquiere a mí con ella que me iba Hermida quien treinta años ella tiene mucho a mi me da igual pero no quiero que la niños yo diría yo con alguien podría que me puedo yo al feto

Voz 1363 08:43 María Teresa es su hijo claro cuando usted le transmite este miedo y esta preocupación El que responde

Voz 3 08:50 mire yo es yo me dijo a los pronto Fillon ha dicho pero y cómo la explicaría no con la profundidad que ha tenido la niña Momo disimulaba a la niña porque no te llevan a los niños un perro

Voz 4 09:15 hablamos de un perro

Voz 3 09:18 tienen un poco prestigio en la Perla esta señorita

Voz 4 09:24 pero yo ya me la mujer

Voz 2 09:26 y me

Voz 3 09:27 dijo no ocurre esto ya me lo explico ella todo de todo

Voz 1 09:31 su nuera explicó todo lo sucedido con el tema

Voz 3 09:36 todo todo todo en no renuncia ni nada no ella ella nacido como Togo la verdad yo estoy yo estoy llamar fijan ellos primará la última ala defensiva que hay tan

Voz 4 10:00 el miedo y no tenemos ningún pánico de a un niño ni hace nada más y eso para mí

Voz 3 10:10 sí era una lineamientos un alejamiento que decía yo

Voz 1363 10:14 pero da orden de alejamiento María Teresa tienen que haber pasado algo si no no se puede poner así como así

Voz 3 10:20 pues claro yo que veo vale para mi opinión no

Voz 1363 10:23 una agresión tiene que haber habido una una agresión no Unite

Voz 3 10:27 no es lo que ha hecho una canción

Voz 1363 10:31 claro pero no sé si se puede poner un orden de alejamiento contra el perro eso es lo

Voz 1 10:34 no no no no no no hubo entonces claro pero en este caso la dueña pues no no me he pedido a la criatura avería no no no no no digo lo estoy comentando con usted usted se ha expresado muy bien de verdad Marais tres lo estoy comentando sólo que que tendría que ocurrir algo con esa persona directamente

Voz 3 10:55 yo digo que par otros me insiste

Voz 1 10:59 usted no entiende la actitud de de su padre

Voz 3 11:01 yo allí nos niño padre está Figo no puedo hablar padre hoy el escrutinio pero yo con lo dicho no hay nada hecho

Voz 1 11:15 que de morir le ha dicho eso a mí

Voz 3 11:18 me yo nunca lo he hecho porque le he dicho que yo lo contento de que ella tuve los niños yo no quiero que los niños facer Gemma yo no ampara a ella en azulgrana en mi que trate con ellos eso es lo que yo que a mi entonces porque me da miedo me da miedo porque ella no dan unas cien pero lo ha pasado eso como yo puedo decir no amonal otra oportunidad lo que otras me muerde mi tarea no quiero es correcto no

Voz 2 11:57 este cuantitativo

Voz 1 12:01 yo no lo veo como sabe ella que no va a volver a morder

Voz 3 12:06 sí

Voz 1 12:07 eso verdad sí

Voz 3 12:10 no no sé nada mal ha denunciado el café y todavía no la ha mandado a papel decía nada a la comisaría ay mi mundo abogaba mi no sólo yo lo con ciento que el padre contienen viviendo con ella capilla pues lo que yo no quiero concentrar de que los niños a tratándose con ella me da miedo la circunstancia porque esta esta señora yo estaba preguntando preguntando todo

Voz 4 12:52 el miedo genera

Voz 3 12:56 un niño no voy de usted no como para

Voz 1 13:01 no irlo María Teresa estaba entre otras cuartos pero es verdad que no tiene por qué repetirse esos así no no puedes fortuna duramente los porcentajes

Voz 1363 13:10 de este tipo de cosas son muy bajos

Voz 3 13:13 no puede suceder con otros trazos

Voz 1363 13:16 no tiene por qué suceder María Teresa pues muchísimas gracias por compartir su preocupación ya ver en los próximos días como ya han denunciado el caso a ver si se pueden quedar tranquilos

Voz 3 13:27 a mí quién me sienta me mundillo Body ahí me di era que yo puedo hacer un alejamiento de de de de ella que no que no tenían trato con niño tu padre quiere seguir con ella

Voz 1 13:42 ya

Voz 3 13:44 vale que con ellas porque no es que el coche yo digo un entonces no vale Zubiaga no lo valora no lo valoran no complemento qué papel

Voz 4 13:56 John donó lo que sea

Voz 3 14:01 hombre duele esto mucho pero todo es bueno yo ya me envíe para decirlo porque estoy que también dando

Voz 1363 14:10 no se lo puede quitar usted de la cabeza no María Teresa ver si puede descansar un poco que mañana lo verá todo más claro muchísimas gracias por llamar