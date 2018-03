Miguel Lorente: “El caso de Getafe responde al patrón del hombre que asesina a sus hijos para destrozar la vida de su exmujer”

Voz 1

01:01

en la clave es decir sepan nunca vamos a conseguir acabar con resultados uno sino que acabamos con las causas no irá dejamos espacio libre para que esto pueda suceder es decir pensar que este tipo de situaciones no se producen y que un pal en un momento determinado no puede llevar a cabo este tipo de de situaciones pues al final dejarle demasiado terreno para que lo pueda hacer no y no falta una visión más crítica sobre la circunstancia que dan lugar a a esta violencia y los factores que utilizan los agresores para para para llevarla a cabo pensamos mucho desde la perspectiva de la víctima empatizar monos realizamos pero pensamos poco en la en la visión que tiene cada uno de los agresores queda que la llevan a cabo no y ahora mismo en España hay hombres que están pensando en matar a sus mujeres y alguno de ellos incluso en matar a su hijos e hijas no tenemos que ser conscientes de que eso está ahí y que si no abordamos esa realidad al final se presentará de una manera dramática