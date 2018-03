José Castro: "Procedería un incremento de las penas"

Voz 1 00:00 José Castro buenos días voy los tiros

Voz 1727 00:03 es el juez que instruye el caso Nóos y que ahora como decía Pedro jubilado colgada ya la toga comparte imagino la expectación con el resto de los mortales ante lo que pueda decidir hoy el Tribunal Supremo cree que hay base jurídica probatoria para pedir como hace la Fiscalía que se incremente la pena Urdangarin hasta los diez años de cárcel

Voz 2 00:22 hombre bien estamos si en el cauce profesionalmente establecido paramos disconforme con una sentencia entonces la Fiscalía y a mi entender tiene argumentos sobrados para pedir ese incremento de penas de preguntas a los letrados que asisten condenado es decir que tiene argumentos para pedir una rebaja sustancial de pena o yo por con juventud postura lo la cosa aunque yo no puedo mostrar a ningún cauce porque yo no soy parte en juicio disconformidad con la sentencia de instancia un perro que por ser congruente con lo que yo sigo manteniendo que procede procede un incremento de las penas al apreciar débitos había querido Carlos que ya fueron de prevención son una postura mira el Tribunal Supremo que por cierto no entender los resolverá dentro de diez

Voz 1727 01:39 en el mismo

Voz 2 01:42 cero te entra lesiva para inconsciencia Ceapa lo que crea oportuno yo no Tutto que actuar en conciencia

Voz 1727 01:52 el juez Castro permíteme que siga llamándole así está ese otro asunto que para la opinión pública es muy inexplicable que en Valencia los contratos idénticos que hicieron a los de Baleares con Iñaki Urdangarin hayan dejado en fin sin ningún tipo de de de carga a los políticos que los firmaron mientras sí han pesado en el caso de los de Baleares cómo se explica esto cómo es posible que la misma actuación en una comunidad fue en otra haya tenido resultados ante la justicia tan desiguales

Voz 2 02:22 hombre eso quien explicar lo que yo creo que a su entender lo ha explicado otra cosa es que los demás comparte esa explicación es el tribunal que dictó la sentencia de distancia el titular entendió que en Palencia no se habían producido esos delitos con buen criterio que se sirvió lo explicaría de alguna manera lo explico alguna manera la sentencia y otra cosa es que lo sepa compartamos es decir yo respetando la sentencia que por sus tres no es posible que hay que respetar es el único pronunciamiento yo yo y tenemos después el juicio yo no comparto esa postura es más en su momento el es Francisco Cano aparecerá ese día entrar en las materias pero claro se prepara una exposición razonada al suspensión de Justicia de Valencia partió me comentó que es algo que hay que aceptar ese hecho no maldad de juegos con la que nosotros le hemos para claro

Voz 1727 03:53 hablando hablando de de reglas del juego juez Castro cuando le nombraron Hijo Predilecto de Córdoba usted denunció ataques viscerales de personas y altas instituciones utilizando recursos legales y otro no otros no tan legales quién se refería no sólo puede contar qué tipo de ataques sufrió

Voz 2 04:11 el te después de jubilación desean publicado noticias en las que aunque cogidos sea entonces libro que ha recogido datos facilitados sople comportamientos que yo entiendo que no son tan legales claro que entidad un comportamiento es legal es ilegal no no tal es su la manera calificar una idea exacta y todo lo que sí que creo que edita actos que es que sean publicadas son que revelan que hay comportamientos actitudes que no encajan de una manera correcta en actitud procesal que se debe mantener el curso de una instrucción juicio Si a ese más remito no muy permítame que yo mis de momento no hay ningún tipo denuncia al respecto

Voz 1 05:17 cuál es la vía que quiere hacerla dígame qué digo que llegue quiera hacía hacerla esa denuncia aquí nos tiene el día claro

Voz 2 05:25 denuncia no porque una cosa es hacer la pública y otra cosa es una denuncia como un acto procesal eso se que no lo denunciado no sé hasta qué punto o no pronóstico por tres delitos lo que sí creo que éticamente es dejaba mucho que desear

Voz 1727 05:48 una última cosa ha dicho en varias ocasiones que está jubilado está viviendo cómo está viviendo la tensión que hay en la calle lo enfadados que están los pensionistas españoles

Voz 2 06:00 hombre yo creo que la rebelión esos colectivos me parece más que justificadas no porque yo me sienta aceptado como fundado en en pueblo es calificar de esa manera la pensión de jubilación que me toca persistir pero al menos esta pensión me permite llegar a fin de mes hay jubilados que no era reafirmada en creo que lo menos que pueden hacer es salida

Voz 1727 06:36 pasa mucho

Voz 2 06:37 o así yo creo que el cumplir con los compromisos que se tienen contraídos con los piratas y que además curiosamente todo el ojo que nos hablan de que van a subir las pensiones hicieron en algo Enagas a que la economía no por los Kabul ideales no se hace entonces yo creo que hay que cumplir cuando aún no tiene que pagar una hipoteca no le puedes decir al banco que es que no me pasa nada me han recordado las fronteras ejecutar la hipoteca y nosotros tenemos que ejecutar al Gobierno aquellos compromisos que no cumplen

Voz 1727 07:22 José Castro veo que quien tuvo retuvo de energía hay argumentos muchas gracias buenos días