La campaña de Down España: "Son 'Auténticos', brillan por sí mismos"

Voz 1 00:00 vamos a acabar esta hora situando en el otro extremo el extremo de la honestidad respeto a todo lo que vamos a hablar

Voz 1995 00:08 hoy es el Día Mundial del síndrome de Down se ha puesto en marcha una campaña extraordinaria una campaña sensacional

Voz 2 00:17 esto es

Voz 1995 00:20 no es una canción que la artista norteamericana Cristina Peri accedido la campaña de cincuenta madres británicas de niños con Down nacidos entre dos mil trece dos mil catorce miembros del un grupo de Facebook llamados

Voz 3 00:30 Desire tienes genes de diseño

Voz 1995 00:40 lo vamos a seguir a todas las redes a las de Facebook no para que manejen nuestros tanta sino para que esa emoción en viéndolas es es alucinante aparecen en el coche cantando con sus hijos es Un vídeo preciosos una campaña internacional en nuestro país esa campaña toma forma de distinta manera se llama auténticos

Voz 4 00:58 has llevaba bajo el de la vida guapa

Voz 5 01:01 cada Negre es que Montilla apoyo a veces un poquito mi hermano le abrazan Mequinenza Idepa podéis ir a la playa en verano lo somos

Voz 1995 01:08 son realmente auténticos no es una de las mayores que ha participado en la campaña auténticos que lleva más de ciento cincuenta mil visualizaciones y esperemos que que supere el millón los diez millones todo lo que haga falta Noemí muy buenos días enhorabuena es es muy emocionante lo que habéis hecho

Voz 6 01:25 sí la verdad es que bueno gracias Sara en España tengo que decirlo porque la idea fue suya cuando los invitaron a hacer la gradación no teníamos eh bueno nos contaron nada de la sorpresa y la verdad es que el resultado como dices es extraordinario y es que llega porque es que es muy real muy natural

Voz 1995 01:42 es imposible o tienes horchata en la sangre o te tienes que emocionar con con el vídeo No somos enfermos no somos bichos raros no no no somos somos normales es lo que es lo que clama la campaña auténticos

Voz 6 01:57 totalmente además es bueno nosotros eh que lo tenemos todavía más interiorizado no nuestros hijos bueno en mi caso es mi pequeñito tiene veintiún meses pero a mí ver esta campaña incluso me ha llegado pues eso Ne me ha ayudado no haber una realidad también no solo la que tenemos aquí vimos ahora mismo sino la que nos espera un futuro que normalmente contienen un hijo eh lo que más que asusta es el futuro colocó a la campaña negro que está que está calando hondo donde debe osado como debe y donde debe ya

Voz 1995 02:26 le gusta mucho me vi auténticos es la mejor palabra auténtica es verdad que lo es

Voz 6 02:33 es decir que son auténticos sea son niños que brillan por sí mismos y luego son chavales que como lo es bueno es que es que sólo verde como hablan la verdad es que te interna se porque es que dicen verdades como puños increíble

Voz 1995 02:46 pues yo voy a recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando

Voz 7 02:49 que llevamos una mañana viví entre lo Masters falsificados Urdangarin el el día viene un poco girado entonces

Voz 1995 02:58 voy a recomendar a todos los que no estén escuchando que por favor ven el vídeo que se vayan a cualquier red social la nuestra lo vamos a colgar con un enlace a vuestra página porque se te va a cambiar el día Si bien es un mal por lo que sea hay decías la dar hombre y muy trágicas mira a la campaña de auténticos Ponte esta canción mira cómo son intuía va a cambiar Noemí muchísimas gracias por todo es por esa campaña recuerden que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down recuerden que no son enfermos uno son bicho raro son gente