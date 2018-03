"El problema de Picasso es que lo quería todo"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER

Voz 3 00:15 Antonio qué tanto estoy haciendo entonces esto

Voz 4 00:17 está visto que también está previsto que chavales Lorenzo

Voz 3 00:22 el frío que llegó a Antón le quedaba es Antonio Antonio José Antonio de Santiago ha quedado bonito no toques Antonio noto que estoy causa juro es que si hay que tocar se toca

Voz 1995 00:38 se ha vuelto loca la radio ha salido el So fíjate que ha salido eso llegas tú se vuelve loca la radio sale el sol casi siempre

Voz 3 00:47 no son los más leído

Voz 1995 00:51 me quedo asustado y todo madre mía cómo lo vamos a las estrellas eclipsan todo puede después la electricidad el próximo veinticuatro de abril se estrena la serie La que Antonio Banderas interpreta al segundo malagueño más importante después de sí mismo

Voz 1995 01:22 de la segunda temporada de la serie Jennings que produce National Geographic anteriormente estuvo dedicada Albert Einstein y protagonizada por Lluís las diez nuevos capítulos dedicados a la vida gran genio renovador del arte del siglo XX cuyo estreno mundial se va a producir mañana en Málaga Antonio a escasos metros de donde nació Picasso qué suerte tienes mucha suerte en la vida Antonio si si tengo suerte

Voz 6 01:48 a pocos metros de donde nació Picasso a pocos metros de donde nací yo a pocos metros de donde vivo ahora en Málaga en la que yo vivo en la calle Alcazabilla el teatro Cervantes está a tiro de piedra literalmente osea en en los sesenta pasos me pongo de ahí pero si me trae muchos recuerdos además de de mi madre cuando paseamos por la plaza de la Mercè que siempre me decía mira aquí nació Picasso se ve a la plaquita Picasso mil ochocientos ochenta y uno hombre era una época además en la que lo teníamos muchos héroes en en nuestra tierra tener un héroe del nivel de de de Picasso a nivel internacional era un lujazo extraordinario por lo tanto desde que yo era muy pequeñito de una figura de Picasso ha sido muy importante en mi vida

Voz 1995 02:30 y qué complejo entonces porque la responsabilidad es máxima más no un señor que alguien te da interesante lo que responsabilidad

Voz 6 02:39 sí de hecho en algunas ocasiones durante mi carrera ya me habían ofrecido la posibilidad de interpretar a Picasso en diferentes etapas de su vida pero lo rechacé no fue hasta que llegó Carlos Saura que que me ofreció la película que está en realidad basada en solamente los treinta y tres días en los que se pintaba el Guernica cuando

Voz 7 02:57 en dio un paso al frente y decir

Voz 6 03:00 de hacerlo lo que pasa es que esa película me lo guión quedó atrapado en un concurso de acreedores y una serie de problemas posteriores hicieron imposible su rodaje hasta ahora no y en esto llegó el ron Hauer ofreciendo a la segunda es la segunda gran entregas de de lo que genéricamente se llama Junio son genios que va a ser la de la de Pablo Picasso es toda su vida con una narrativa bastante interesante porque no es una narrativa lineal vamos saltando continuamente en el tiempo atrás y adelante hay otro actor que interpreta también el personaje en su etapa más joven yo lo agarró desde mil novecientos veintisiete hasta su muerte desde los cuarenta hay algo años ya la muerte de Picasso noventa y dos y el otro personaje el otro actor al Rins que es un chico californiano lo hace en la parte más joven

Voz 1995 03:49 Antonio después y todo lo todo lo que sea pública o películas libros estudios exposiciones decir que es difícil que haya alguien más estudiada o más interpretado firme no solamente estudien el personaje sino también su obra con lo cual hay ahí dos mundos posibles respetando profundamente el trabajo que se estrena mañana a Málaga pero es posible y meterse en la cabeza de ese hombre

Voz 2 04:13 no

Voz 6 04:15 es muy complejo es muy complejo entrar en la cabeza de don Pablo Picasso sí y además bastante misterioso e incluso a día de hoy no conocemos mucho su obra pero de su vida personal no se conoce tanto sea pública o libro naturalmente hay uno muy famoso de de la que fue amante suya y con la que tuvo dos hijos Claude y Paloma es François Gillet una mujer que todavía vive creo que tiene noventa y seis año vive en Nueva York in después la la biografía de Richards oí un montón de diferentes biografías que ha habido o no pero es un personaje bastante misterioso no Picasso un planeta eh con muchísima gravedad y que atrajo a muchos satélites que quedaron alguno de ello porque atrapados en la órbita de este para el metido es un hombre que tuvo una relación muy especial con la mujer incumple y después una relación muy especial entre su vida personal y lo que estaban prácticamente unidad en pintor que además práctico una montaña de estilo diferentes desde el el el academicismo del principio no donde parecía que pintaba Gobelas que si quería pasando después por la época que llegue Aparisi tiene una época parece la pintura de Toulouse Lautrec en muere su otro gran amigo Carles Casajuana más entre en el periodo azul de ahí sale al rosa el cubismo y su relación con Brad que con Juan Gris de ahí al neoclasicismo termina pintando practicamente como un libio que en el fondo yo creo que fue uno de los grandes objetivos suyo él no abandonar y no matar nunca el niño que llevaba dentro no esa curiosidad innata que tiene unos niños y esa sinceridad y honestidad que tienen los niños al habla que en una persona mayor produce efectos colaterales a veces muy complejo de analizar

Voz 1995 05:56 cincuenta mil ente es decir los doscientos cincuenta mil obras dejó Picasso más o menos las películas que lleva ya Antonio Banderas otra cosa que a ver hay que hablar de muchísimos aquí pero por poner todas las cartas encima de la mesa esto es estrena mañana en Málaga si la semana que viene Semana Santa no es casual osea tú ya te quedas fans va a volver

Voz 6 06:21 nadie duda queda lo que pasa es que vamos a ver si este año procesión no porque lo al dan agua para el Domingo de Ramos ahí en Málaga ello profesión el Domingo de Ramos entonces a lo mejor lo vamos a tener una cantera dentro de la Iglesia que es lo que pasa cuando las procesiones no salen en Málaga tenemos todos los niño vestido de nazareno Grade dando vueltas

Voz 7 06:41 no son vierte el espectáculo después Cinto después de veinticinco años

Voz 1995 06:49 tú eso sí cuando te preguntan Antonio Semana Santa porque una vez le preguntaron tengo aquí a mi compañero sobre preguntar una vez

Voz 3 06:56 oye en Suecia cómo celebrará el cuatro de julio esa esa es la mentalidad muy americana pero cuando yo tenía

Voz 8 07:05 ya que que contestar con mucha educación fue probablemente un poco menos que ustedes aquí

Voz 7 07:11 sí pero cuando tú tienes que implicar hay en todo Hollywood racha calle que no sacaban no complejos la semana que es complejo qué dice es muy complejo porque además nosotros llevamos una indumentaria que a ellos les recuerda el tema de la inclusión entonces en asusta muchísimo directivo explica que que no que en las cofradías nuestras Se fundaron la mía concretamente mil quinientos cinco

Voz 6 07:35 que lo Estados Unidos acababan

Voz 7 07:38 de de descubrir el terreno los estadounidenses nuevamente lo existía una negaba descubre que somos mucho más antiguos que Kuchma y que no tenemos nada que ver somos radicalmente opuesto de hecho este

Voz 1995 07:52 hay un tenemos mucha plancha Anthony en mucho de lo que hablar haces cosas muy interesante si hay que hablar de de Pablo Picasso a esa serie que se estrena mañana hacemos una pequeñísima pausa y enseguida o poder

Voz 1995 08:23 Ana Gines de Picasso la serie de National Geographic sobre la vida del genio de la pintura que protagoniza otro malagueño que que ya es universal también Antonio Banderas Antonio es claro que Picasso vivía a pocas manzanas de tu Casamada abandonó la ciudad casi a la misma edad la que lo hiciste tú se abrió camino hasta triunfar en el mundo que no era suyo ni de lejos una competencia más feroz de la misma forma que sentía muy vinculado a a su tierra y no paró de trabajar ni un solo día

Voz 3 08:54 en fin fácil el tema no

Voz 6 08:59 pero no es tan fácil no es tan fácil porque Picasso era en ha sido uno de los artistas más importantes del siglo XX a todos los niveles no yo no he no vi un actor bien bueno no lo he hecho mal tengo

Voz 1995 09:15 al no sea la nueva alguna oreja

Voz 6 09:17 he cortado y el Kun rabo también pero lo de Picasso es que ese capa de lo normal es decir en tiene un hombre que marca de alguna forma tendencia en durante una montaña de año muy fuerte que todavía a día que hoy sigue siendo observado analizado y como si hubiera muerto ayer es decir estamos hablando de un genio por eso lo enmarcamos dentro de una serie que el título genérico de ese no genio y seguir reflexionando sobre su vida y sobre su obra no

Voz 1995 09:52 hay ciertos aspectos que iban a ser controvertido sin duda y lo van a seguir siendo es difícil ajustar la moral a la moda de los tiempos y además es algo que es muy exigente porque hay que hacerlo de forma muy constante posible asomarse al al genio sin analizar su contexto su relación con las mujeres bueno pues es una parte muy importante se

Voz 6 10:13 fue una una relación controvertida o cuanto menos verdad yo en cualquiera de los casos cuando interpreto un personaje estoy o cualquier personaje calle insitió otros personajes no trato de no establecer el juicio moral sobre ello porque eso me impide de alguna forma a interpretarlo no y y es cierto fue un hombre infiel eso lo sabe todo el mundo lo sabe a la gente de su familia que sin escribiendo libros y sacando de Historia del yo creo que el problema tremendo de Picasso es que lo quería todo porque de alguna forma podía él fue muy famoso muy rico muy respetado muy pronto Illes dio un poder y además es un hombre muy capaz tremendamente honesto y sincero y la sinceridad puede producir mucho años cuando vienen de de de un hombre que no tenía ningún tipo de filtros a la hora de expresarse tanto artísticamente como en su vida personal y al mismo tiempo quería mantener todo lo quería perder nada quería a una nueva mujer que le llegaba que les suministraba nuevas sangre de alguna forma un pequeño Drácula se tratase en que se había secado quizá la anterior porque no eran son mujeres en su musa era su inspiración era todo que construye alrededor de eso todo su arte inglés quiere abandonar tampoco al mismo tiempo no yo después escuchó cosas que no que no están reportajes que no son ciertas de haber abusado de la mujer editarlo probablemente en algún momento hizo alguna expresión que no fue afortunada pero yo sí pienso que la llamó a todas realmente lo pienso después de haber el interpretaba al personaje de haber estado levantándome todas las mañanas con el durante cinco meses y haber preparado durante tres meses de anteriormente no no no hemos encontrado

Voz 7 12:02 pase para para decir que fue un abusador

Voz 6 12:04 ah y tal y como estaba entendiendo ahora el pesebre vivió un tiempo diferente no era un hombre decimonónico venía de una educación del siglo XIX obviamente se encontró en París de repente que era muchísimo se exploraba muchísimo más a todos los niveles no solamente el nivel artístico y político a nivel sexual en un París de la época donde conoce a gente como Voramar que forma parte de su vida que venía del mundo más sadomasoquista es decir esta gente está la exploración se producía a nivel profundo a todos los niveles no se encuentra con eso de repente obviamente pues se produce en algunos choques no es de trenes entre hombre mujer

Voz 1995 12:46 no necesariamente Antonio permíteme claro ese París era el centro del universo ese contexto porque tampoco le le damos mucho valor al contexto de muchas horas de arte tú eres un artista es decir hay muchas horas de arte que se hacen para ser expuestas en determinados lugares e incluso Guernica recordemos que se hizo para un pabellón concreto en un entorno concreto en un momento concreto y después se es la obra que más ha viajado de la historia pero cuando quitamos el contexto y en algunas ocasiones la ahora casi que carece de sentido no hacen el contexto quería para explicar

Voz 6 13:17 si él no Él no quería hacerle en no quería hacer un cuadro para la Exposición Universal de París en el año mil novecientos treinta y siete lo ofreció unos cuadros que tenía contra el militarismo en aquel momento queremos el cuadro una serie de unos veinte cuadro pero ellos querían querían un un macro cuadros aún cuando digo ellos digo la República y completamente a él como Josep Maria se

Voz 1995 13:45 pero

Voz 6 13:46 y alguno amigo de Pablo también que lo empujaba pero no quería ir y no fue hasta que se produce pero el bombardeo de la ciudad de Guernica por la Legión Condor cuando él tomada la decisión de hacer el cuadro y ya era muy tarde el cuadro Guernica se realizó en muy poco tiempo en uno en treinta y tres días concretamente Yves Le la pintura además que utilizó para el Guernica en una lo muy frágil es muy frágil moverlo eh requiere de muchísimo cuidado porque es un cuadro que no está hecho para perdurar después si el quiso que el cuadro viniese a España y eso lo declaró por activa y por pasiva y además se ve en la película recuerda una escena donde yo digo eso yo creo que el cuadro esté en España pero tiene que estar cuando muera el dictador antes no lo quiero eh era pero sí su cuadros mucho de ello fueron polémicos como también lo fueron las más nuevas el de Aviñón que rompió concretamente con todas las estructuras que se conocían hasta la EPO un cuadro que él pinta y que deja escondido de alguna manera en su estudio durante casi diez años contra la pared porque él mismo en entendía que era un cuadro que no se iba a la a reconocer como él pensaba que se debería de reconocer en su momento no fue hasta más tarde que Diallo lo y generó pues cambia la historia del arte de una forma no en ese era Picasso

Voz 8 15:01 Italia Antoni lo que tiene en común con el maestro estoy pensando en escritores y pintores escandinavos también la necesidad de salir de país no para ser reconocido triunfal que nadie es profeta en su tierra hasta que han triunfado en el extranjero padres no

Voz 7 15:17 eso es muy español es mucho hueco también has eh yo creo que se bueno

Voz 6 15:23 sí bueno pues si es posible que no que el reconocimiento internacional de alguna forma Abre los ojos de los que están en tu casa no a lo mejor no somos muy puñetero no a la hora de evidentemente abrir los ojos lo que tenemos al lado y no fichamos más de lo que he tenido reconocimiento en otros lugares por otra gente que uno no conoce sí hombre la pena mía con don Pablo Picasso es que yo recuerdo perfectamente en los años en la que los que empezó a fraguarse nuestra democracia la muerte de Franco que de repente cuando Se aprueba la Constitución española en estén Te8 tal como venían que volvían a España gente como Sánchez algo no cómo llegaban a España Rafael Alberti como venían muchos de los grandes poetas y de los grandes escritores porque porque habían estado fuera en el exilio no la pena mía es que no haber visto a don Pablo Picasso para pasearse por La Malagueta hidratarse muerto recibiendo el aplauso de los malagueños

Voz 7 16:27 que se lo querían dar eso es algo que se

Voz 6 16:30 que el corazón no por eso cuando el yo trato de llevarme la producción a mala porque no estaba en en en La Caleta de Málaga no estaba en París Barcelona nos íbamos a Duda después en Malta a toda la parte del sur de Francia Mellet Paul directora Málaga consigo convencerlos se ruedan escenas de Málaga en la casa donde nace Picasso en la plaza de todo lo de Málaga y al final me hace un regalo mismo hacen regalo Ron Howard el director él me dice vamos a rodar una escena de las que se tenían que robar al sur de Francia emoción en Malta

Voz 2 17:02 para que tú puedas pasear a Picasso

Voz 6 17:06 el Málaga que lo hay que bonito que bonito pero lo hicimos así el una de las escenas que están el primer capítulo que una cena que tengo dura más que en realidad sucede en el sur de Francia en la que está rodada en Málaga como un regalo que me hace la la producción ha

Voz 1995 17:21 quizás ahí verá mañana en este teatro en ese teatro Cervantes solamente ahí último aspecto que creo que también es importante porque también tenéis es un común Antonio bajo Picasso Antiqua trabajó todos los días de su vida hasta el final sin descanso tú también es decir hay que trabajar mucho es verdad que trabajo puede ser mejor peor regular pero la pasión que puso Picasso cada día de su vida la pasión que tú pones cada día de tu vida mientras nos estás contando esto eso es de un ser privilegiado de genio de bebé a alguien que está por encima de de del bien y del mal

Voz 6 17:57 yo es que muchas veces me dicen que descanse es hoy después del tema que tuve con el corazón

Voz 1995 18:03 eso ya eso ya olvidado eso no

Voz 7 18:05 sí sí está olvidado vidas que uno se tiene que morir sí sí pero es que que no es que esa es la única verdad claro esa es la única de todo lo demás relativo la muerte es perfecta esa va a llegar y cuando tienes un ataque al corazón lo lo tienen mucho más claro

Voz 6 18:22 nunca

Voz 7 18:23 y entonces dice el trabajo es que el trabajo en Mi vida yo que agónicas asentado es que no puedo yo no yo yo tengo está trabajando porque a mí es como el que le gusta que

Voz 10 18:35 ya posee vaya a la montaña iba hasta aquí hasta que es reviente a mi me gusta estar delante de una cámara me gusta eso me gustan los equipo me gusta estar en mi tráiler me gusta lo que me has has mañana o en este caso hasta la sala donde la madrugada en los citaban para para porque yo tengo en la parte de última de la serie tengo mucho maquillaje cuando decidió interpretando un personaje ya de noventa años

Voz 7 18:56 el entonces eran cinco horas de esta en una silla

Voz 10 19:00 a empezar global a las ocho de la mañana tenemos que empezar

Voz 11 19:03 a maquillar a las dos de la madrugada

Voz 10 19:05 informe tirado rodando hasta la ocho de la tarde no bueno todo eso a pesar de que yo me quejo mucho cuando lo está haciendo iba a y tengo muchas ganas pueden me pongo a descansar y después de dos días descansando estoy Clemente

Voz 1995 19:17 yo estoy de acuerdo hay mira que te admiro pero él lo de madrugar no estoy de acuerdo eso no hay persona que pudiendo elegir

Voz 3 19:24 madrugue más Gloria pero

Voz 1995 19:27 lo que se estrena en cines Picasso Antonio un verdadero placer gracias porque por ahí hombre a mí me gusta mucho cuando te voy a contar que piensen que somos todo José Antonio Banderas cuando hay en en no se llenó esos español todas son allí más o menos como Antonio Banderas me gusta mucho de mentira pero a a mi me gusta Antonio Antón

Voz 10 19:46 es decir una cosa creo que tenemos un amigo sueco en el estudio que lo he escuchado hablar

Voz 6 19:51 yo tengo un amigo en Málaga que en buques

Voz 10 19:54 los que se llama Juan Radamés

Voz 2 19:56 es un sueco actor

Voz 7 20:00 estaba en el grupo y con conocíamos teatro romano allí en en mala

Voz 10 20:04 ah pero que fue torero vino a España

