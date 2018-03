100 Yardas - QB primeras decisiones (Programa 112)

Voz 1 00:00 el fútbol americano

Voz 1201 00:17 hola qué tal amigos bienvenidos a cien yardas

Voz 0815 00:20 no yo no soy José Antonio Ponseti Agassi Ponseti ha sido víctima del tráfico de del centro de Madrid espero que dentro de un ratito lo tengamos por aquí pero no vamos a dejar de empezar al cien yardas porque tenemos muchísimo que contar para eso tengo como siempre a mis dos compañeros a mis dos amigos Andrea de Madrid y qué tal muy buenas

Voz 2 00:42 yo horno como estábamos muy bien aquí en la otra punta del país tenemos en Barcelona a Luis Jones aquí estamos muy buenas tal aquí

Voz 1388 00:52 me encanta ha con ganas como siempre

Voz 2 00:54 de víctimas del infierno llave dos mil

Voz 0815 00:58 ya que lo vienen avisando siempre Andrea note ocho mucho

Voz 2 01:02 se ha sido extraordinariamente puntual hasta adelantado porque como también que ir a otro sitio antes he salido dos horas antes cuando llegaron me he dado cuenta que al otro sitio no llegaba de todas maneras con lo cual me venía directamente a la radio por eso llegado bien pero además de eso

Voz 3 01:21 era este este año es una maldición porque si no es lluvias nieve Resines nieve por un día de sol que hace como hoy hace un viento por la carretera horrible que en moto no se puede porque te tiran he tenido que era en coche

Voz 0815 01:36 lo bueno es que tenemos aquí André ahí podemos hablar un poquito de la NFL si os parece empezamos yo creo que con la que has sido la la noticia de de los últimos días ese ese traspaso ese cambio de posiciones que han permitido que los diez suban al tercer puesto del draft que los Colts bajen al seis bueno dando los jets creo que son dos dos primeras rondas esta temporada y una del año que viene

Voz 3 02:02 Andrea yo no sé si tales dan dos dos segundas Enter

Voz 0815 02:05 es una tarde serán eso es también sí

Voz 3 02:08 primero eso es Se va se va al tres

Voz 0815 02:10 los diez si vas a si esto agresivo total claro pero para subir al tres no para subirá al uno Galdós hombre

Voz 3 02:19 no no no no en lo que tiene

Voz 0815 02:21 es decir Andrea es que tienen que tener muy claro que lo que tienen les vaya

Voz 3 02:25 claro es que hay hay que yo creo que bueno hay

Voz 2 02:28 la lectura que hay que esa Type dos

Voz 3 02:31 dura una que está claro que ellos bueno está claro claro que siempre lo decimos nada pero nada se supone que ellos tienen muy claro quién quieren que sea nadie porque por tener tanto mi sea para jugársela tanto están pagando muy caro eh subir y subir esos puestos no caerá

Voz 2 02:54 no quiero decir que ahí no es como

Voz 3 02:57 hemos hablado ya veces que hemos dicho hombre si yo personalmente si fuera los brazos me coja Barkley en en con el número uno el cuatro me cojo uno de los a las que que dan de los supuestamente élite de este año porque en el fondo un cuarto es un poco una lotería es decir te sale bien te sale mal no lo cual dice bueno mira entre todos los que hay que darán por lo menos tres o dos yo me cojo uno de esos dos

Voz 0815 03:28 sí que precisamente no sé quién será pero

Voz 1388 03:31 que no tienen pero tienen su nombre siempre que vamos los los coches

Voz 2 03:36 el nombre para hipoteca

Voz 3 03:39 Marsé este draft celo otro chat para subir hasta ahí quiero decir que ellos no quieren correr el riesgo de perderla

Voz 1025 03:48 quiten a aquellos que ellos quejas graves

Voz 2 03:50 efectivamente teniendo en cuenta que el riesgo delante de ellos hombre están los suyos

Voz 3 03:57 de poco a poco y no te digo la otra cosa a ver que ahora ellos teniendo tres que pasa claro les quedan pocas pocas armas más no para ofrecer porque te quiero decir subir más todavía del tres

Voz 2 04:11 lo que te puede pasar es que por ejemplo los los Bill o te casi dos claro

Voz 3 04:16 cuestión porque hombre yo el movimiento de los Beatles de subieran en el draft no creo que sea terminado osea a los Beatles bueno ahí también

Voz 0815 04:26 pues Mills quieren seguir es decir

Voz 3 04:28 seguramente porque no sé quién unió para decir si algo pasa aseguramiento no pero yo creo que también ahí se ve que los Beatles quieren y era por un corte Black

Voz 0681 04:38 y entonces

Voz 3 04:43 correr riesgo los los los jets que le quitan el dos Il siguen teniendo lo esperamos con el uno que por cierto yo creo que ahora los Brawn tienen otra vez de ahí el gran dilema por qué puedes pensar lo que hemos dicho en un primer momento Barkley cuatro puedes pensar en un cuarto hora con el uno pero es que ahora ese número uno puede desatar la locura eh

Voz 0815 05:12 Andrea perfectamente los Brahms podrían coger al cuarto la que ellos prefieran el uno porque todo apunta a que en el teatro va estar Barkley libre eso no se puede saludar a flote

Voz 2 05:22 le darían mucho miedo los yo

Voz 3 05:25 me uno me daría miedo los Giants con los dos no sé si me dan miedo los Jazz con el dos y yo no sé hasta qué punto los Giants puedan ir directamente tendría sentido celebrado hasta qué punto los Giants puedan ir directamente a por un cuarto de la que este año

Voz 2 05:43 no lo veo cuando

Voz 3 05:45 la confirmación de Manning Manning en el momento en que éste sereno ahí

Voz 2 05:49 da por lo menos para hacerse otras dos toreros temporada la pueda hacer claro dos que puede estar dos o tres años se desata cuando cuando tienes la oportunidad de coger Barclay ya con el dos o también te digo sea el número dos de los Jazz vale oro eh

Voz 1388 06:09 pero yo no creo que los Vlaams dejan escapar a Black a ser a jueguen haría yo

Voz 3 06:15 te digo lo que yo precisamente el tema lo que yo personalmente haría otra cosa es que esto es tan inesperado sabes

Voz 0815 06:24 Andrea tú tú cogería el uno

Voz 3 06:26 francamente sigo con mi posición sea es decir pero vamos insisto yo no estoy diciendo que es lo que lo que ellos harán no lo sé yo esto no lo sé si yo fuera que pudiera tomar la decisión sinceramente por cómo está estructurado ahora el equipo porque claro si ellos solo tuviesen el número uno algo el treinta y tres te digo hombre Barclay es el mejor jugador que hay en el draft pero a lo mejor ellos no quieren dejarse escapar Un cuarto de una generación que parece ser que es buena no pero teniendo el un el cuatro yo francamente insisto si fuera yo yo en un dentro de un equipo que para mí están construyendo muy bien y que está está

Voz 4 07:12 ah sí

Voz 3 07:14 con potencial para hacer cosas meto un Running Bach que es realmente son lo quiero hacerme ahora el pedante y hablando inglés pero es que no sé cómo de cierto en castellano pero que realmente son

Voz 2 07:27 eso te marca

Voz 3 07:29 diferente osea uno que teóricamente es un verdadero fuera de serie la meto en el y en el cuarto pick me cojo un quarterback que atención de esto también se puede hablar sea me meto en cuarta coartada que dejo detrás de Taro Taylor a formarse cuando tú da vía yo no sé si a lo mejor pero Taylor podría ser el futuro de mi equipo en el en el medio

Voz 2 07:53 cuando menos ser el puente pero si lo hace porque fue puede ser no puede ser eso razonable

Voz 3 07:59 en estos días no sé qué opina es vosotros porque hablamos siempre en poco de sensaciones también no a veces uno

Voz 0681 08:04 tiene una sensación y luego se hace un poco como una todo ojo esto lo digo sin ningún tipo

Voz 3 08:11 desprecia como si se porque luego podemos hablar de ese acoso se han vuelto loco en el contrato con todo pero sólo plantea una pregunta si según alguno Cosin puede ser el Food tu pero no el de los Kings

Voz 2 08:31 sesenta y cuatro garantizados al cien por cien

Voz 3 08:34 me parece ser el más pagado en promedio

Voz 2 08:37 año de todos los que hay en este momento del mercado le ha favorecido hoy por hoy él puede ser realmente

Voz 3 08:42 te la el gran fichaje la gran esperanza de un equipo perdonar pero si comparamos su trayectoria de los últimos dos años porque entonces no puede ser pero en el fondo lo que decíamos la semana pasada han llevado los ha llevado has sido el cuarto hora de unos bits que después de quince años

Voz 2 09:03 lo cierto es que la es más ahora no juegan o atención

Voz 3 09:07 y ahí siempre Diego San no hay que malinterpretar la palabra ni ni ni sacar simplemente lo que se ve en las costra de razonamiento que es yo no he faltaría más no estoy diciendo que no ha llegado a ellos por culpa de una muy

Voz 2 09:22 la temporada es perfectamente que él las lesiones

Voz 3 09:25 exacto SATE quiero decir que en ningún momento yo quiero decir ni que unas mejor pero simplemente digo porque no podría ser Tyrone Taylor

Voz 5 09:36 el futuro de los

Voz 2 09:38 nos puede serlo las cosas salen bien te diariamente de que de momento es un poco como

Voz 3 09:43 Puente tú te puede descubrir la espalda con un con un quarterback creo que este año que te digo dentro de todo esto astas cabría perfectamente a la posibilidad de que los Brawn a lo mejor sin hacer ningún Trade con el un el cuatro eligen dos jugadores

Voz 1388 10:01 sí sí está pasar esta pasada temporada hemos visto ejemplos en el Max que Segura ni uno de nosotros si hubiera dado una cola de venir al pintor

Voz 2 10:10 yo mato está tan rodeado de un buen equipo

Voz 1388 10:12 que los esperamos lo están haciendo perfectamente les dan equipo y mira dónde están orbitando a algunos contratos instando ahí en la en el en la pomada de nuevo

Voz 2 10:23 es perfecto la jugada de los Brines vagón

Voz 1388 10:25 punto de vista yo os digo una cosa yo sí creo que

Voz 0815 10:28 yo no sé si primero va aquí después Bradley obrar yo sí creo que van a acoger a pero perfectamente lo Andrea yo mira fíjate creo que van a coger primero Bach no sé porqué yo creo que sí que es jugársela ver

Voz 2 10:44 la posición de de Dani ahí yo creo que

Voz 1388 10:47 ante falta un talento como no

Voz 0815 10:50 como este es un buen jugador ya lo tienen

Voz 2 10:55 pero no sé a mí me da que va a ser al revés se dividen demente es especulación pura y dura

Voz 0815 11:00 tenemos una bola de cristal para quedarse ni estamos en la cabeza

Voz 2 11:03 los dirigentes de la especulación

Voz 0815 11:06 o que en cualquier caso van a intentar eso pero lo que dice Andrea imagínate coger a Barkley Nelson o habrá bien chat crece en el cuatro tampoco sería descabellado para nada eh

Voz 3 11:15 claro te quiero decir si tú tienes confianza en lo que es tu actual posición con el cuarto Hervás tú imagínate añadiera ese equipo lo que lo que acabas de decir tú añadirle Barkley en el el fin si Chapman en defensa junto con con más Garret con lo que ya tiene dolor hombre a mí francamente no me río porque ahora poco a poco cada vez más va parecía

Voz 6 11:45 viendo que por fin el MIT bueno este este

Voz 3 11:48 esta fama Andoni que mienten

Voz 6 11:50 no es verdad que tiene que no tienen un equipo

Voz 2 11:53 parece ser que ahora son bien es verdad que me has cogido cariño es verdad el otro día me me me preguntaba alguien en Twitter decía bueno bueno preguntabas decía lo más

Voz 3 12:04 decir al final se te ve claramente los colores y yo no he dicho mira lo que sí es verdad

Voz 2 12:10 yo padezco del síndrome de Robin Hood cosa mía aquí voy con el más débil cuanto más les dan palos más me pongo de su lado el a veces incluso a lo mejor dejó de ser Objetivo porque ya me ponga defenderles como sea pues simplemente porque porque sí

Voz 3 12:28 premio con el más débil es que ir conocen mejor me parece demasiado fácil y no me da satisfacción ahora te digo me está fascinando toda la situación de los Brawn porque ahí es verdad que pueden pasar un montón de cosas

Voz 0815 12:39 sí sí sí nos vamos a divertir esperando a ver qué hacen

Voz 2 12:42 por por Luis por dirigir un poco por volver

Voz 0815 12:45 poco dónde estábamos los os aunque

Voz 3 12:50 estaré un par de Prince la claro sí sí sí

Voz 0815 12:52 pero por por darle un par de toques más al al tema de los jets locura lo que han hecho si los suben suben al tres parece claro quién va pero han renovado a Makoun por diez millones que parece que el día uno de la temporada regular será el titular han fichado habréis Water prácticamente a precio de saldo por su estado físico y tienen a Hackett ver al que seguramente sí cogerán recortará no

Voz 3 13:16 yo creo yo creo que hay ahora el la primer

Voz 2 13:20 era baja va a ser la clave aunque aún que perdón el cuadro pero claro es decir en una situación como la suya

Voz 3 13:30 ya es verdad que es también cabría la posibilidad de que cojan el cuarto era que ellos quieren lleguen a Training Camp con cuatro

Voz 2 13:41 tome la decisión te quiero decir

Voz 0815 13:43 venga a ver cómo es a ver si saben

Voz 2 13:45 también queja pero también no se olvide de manos del posible juegas tanto tenía hay Luis escucha escucha un según

Voz 3 13:54 Chad independientemente de si que si llegan con cuatro porque es muy probable que sea pero llegan con cuatro pero olvidarnos del cuarto

Voz 5 14:04 y Bridgewater no tiene el sitio

Voz 3 14:09 en una plaza garantizada puede pasar perfectamente como ha pasado en otros casos

Voz 2 14:15 sí sí y luego cuando llega sea pasando Training Camp

Voz 3 14:18 te corto y eso parece bastante económico pero sí para que me

Voz 2 14:20 parece es que al final que ha sido cinco millones por temporada ellos prácticamente se encuentran ahora con quince millones

Voz 3 14:26 es en cómo vamos a ver qué pasa en el draft te vamos a ver qué pasa como hacker pero yo creo que ahí ellos está en una situación donde puede decir dónde está saliendo de momento barato

Voz 0681 14:38 no tienen muchísimas opciones había

Voz 3 14:41 cartas no porque

Voz 0681 14:42 oye de repente resulta que ha hecho una recuperación

Voz 3 14:47 en y tal en condiciones y se que

Voz 2 14:51 daba o empieza es es una apuesta

Voz 0815 14:54 si no es no es excesivamente arriesgada no si te sale bien tienes son

Voz 1388 14:58 gran gran no pero la cambio del de todo el tema

Voz 0815 15:02 ya Luis pero por qué creen que hay tienen una franquicia para lo que están construyendo

Voz 3 15:06 no claro sea yo pero que ellos llevan momento ya que desde hace mucho tiempo ellos no tienen cuartel Bach franquicia no será un entonces bueno están un poco buscando todas las opciones para seguro asegurarse para para

Voz 0681 15:23 de alguna manera ponerse la mejor en la mejor situación para para poder luego tenderá porque hombre Pelé

Voz 2 15:29 eso es súper joven no sabes por esto es también lo que lo Messi me sano pero listo pero Luis cubren la espalda eh

Voz 3 15:39 o como sea

Voz 1388 15:40 a mi hipoteca esto un poco como no te salga porque ya sabemos lo delicado que es acertar en esa posición no no no

Voz 2 15:50 estoy de precisamente

Voz 0815 15:52 por eso yo creo que Makoun es en cualquier caso el puente una de las apuestas es está bien y otra de los cuatro teóricos cuartel vas que pueden ser top ten el que a ellos les guste lo consideran que les va a llegar en el tres apostar por él por formar le porque herede el liderazgo de por cierto un grupo que está construyendo muy bien los jets yo creo que están consiguiendo un equipo joven que el año pasado ya no es una sorpresa

Voz 3 16:16 sí claro por eso es que le ha llevado pasado ya lo decía

Voz 2 16:19 donde infinitamente mejor de lo que cualquier incluyo sí sí yo también que esperaba que ganará cero uno si no no no sí sí que incluso estaban empezando cosa en la que yo no creo nunca tan Keane pero bueno que lo estaban empezando antes de empezar a jugar bien un tiempo ya ya ya ves tú

Voz 3 16:41 si no mira estarían ahora con el número uno tan tranquilos sin tener que que que que regalar bueno regalar venderse la casa el saldo no pero

Voz 7 16:51 pero pero

Voz 3 16:54 por eso te digo sea que yo creo que los que lo hacen bien están poniendo en una situación como sea cómoda donde ha mejorado desde van realmente todo esto me lo ha hecho muy bien para que no estamos hablando ya del que probablemente al hacer dar el salto está muy bien de Puente

Voz 2 17:16 sí y luego que adopta yo o lo acaba de decir Luis no yo sigo siempre con lo mismo

Voz 0681 17:23 cuando yo defendido defendiendo un y bueno no vería una locura ficharon Orange nunca lo he visto como una locura ánima con el número uno

Voz 3 17:34 sí a Running va que es una diva de este estilo como como este año Barclays no

Voz 0815 17:39 por ejemplo quién le por Leo que podrían hecho

Voz 2 17:42 no veo yo en aquel tras seguía diciendo para los brazos

Voz 3 17:47 me me parece que eran los bravas con el número acogieron Garrett no Kart fuera bueno detrás

Voz 0815 17:53 quién lo rap subieron una eso es eso

Voz 3 17:56 es es verdad bueno pero que yo decía hombre yo francamente Elio el ficharía con el número uno ahora a toro pasado no punto ninguna medalla porque esto no es cuestión aquí de demostrar quiénes listo no es listo simplemente habla a toro pasado nos parece que Elliot hoy por hoy valía un número uno Si para Messi si no pero no porque sea porque demuestra que son jugador que te cambia realmente cambiaron

Voz 1388 18:25 desde que no estuvo te te cambia el rumbo de una franquicia claro

Voz 3 18:28 por eso entonces yo porque volvemos otra vez no cuando decía que unas no es una teoría mía son hechos hechos si estadísticas desgraciadamente el cuarto una posición tan tan tan difícil de evaluar es tan difícil de evaluar especialmente en el momento en que hay al salto de de la universidad a los peros

Voz 2 18:54 que luego sea los con los brazos en los años han sido muchos corte baje en primera ronda

Voz 0681 19:02 Tim que a ocho Wii de esa

Voz 2 19:05 predicó muy bueno

Voz 0815 19:08 pues bien Cat salió la última vez que salieron tres cuartos en el uno el dos y en el tres

Voz 3 19:12 ya ya ya ya pero eso hito dice ah no no digo tumba merecieron Se podría decir claro es que se han equivocado otra vez eligiendo o no porque en aquel momento Tim que era lo que hoy podría ser Rosen

Voz 2 19:28 sí y luego no

Voz 3 19:31 ay ay ay draft mira cuando salió Magna MEC nada luego al final donde fue Aquiles

Voz 0681 19:37 me

Voz 0815 19:38 ninguna de esos foros el dos y el tres y el único que consiguió una carrera muy relevante fue claro

Voz 3 19:46 pero te quiero decir y ahí nuevas que los otros que no han elegido a Magna verán tontos simplemente eso te podría pasar este año que con uno dos y tres te sale yo qué sé Alan Rosen y da Arnold y a lo mejor uno de los tres triunfa dentro de tres años en los otros dos estarán en el banquillo

Voz 0815 20:01 sí sí iré por ejemplo salen el doce on el número que sea Mayfield y lo hace bien es que no

Voz 3 20:05 es exactamente lo hago tienes a gente como Prescott que te sale en cuarta ronda a que te salen

Voz 2 20:14 segunda a Wilson en tercera sea este año probabilidades para

Voz 0815 20:23 estadística alguno de estos cuatro cuarto Max va a fracasar

Voz 3 20:26 sí sí sí sí sería la primera vez que que que que los supuestos cuatro mejores triunfan los cuatro cuando digo triunfan mereciera que realmente se conviertan en carrera

Voz 2 20:42 Juan Tato de titular durante seis años

Voz 3 20:44 bueno sí pero claro estamos hablando o sea que realmente por eso por eso te digo que incluso este año hay nombres

Voz 0681 20:53 de posibles

Voz 3 20:56 Garro pueblos de posibles de los que nadie habla

Voz 2 21:01 si no lo que se habla como bueno una buena opción en segunda tercera ronda sí pero no no es que Díaz no es que sea segunda o tercera ronda te con

Voz 3 21:10 en al fracaso eh no no para nada

Voz 0681 21:13 entonces oye uno a lo mejor dicen a mí este me gusta y a lo mejor les pilló

Voz 3 21:18 hemos en Segunda yo con primer ha con

Voz 0681 21:20 bueno hay cuatro me pilló a a Barclays ancha hago una defensa de que vamos

Voz 0815 21:28 Nadal que que por cierto son dos de los mejores jugadores

Voz 2 21:32 exacto libra por libra de este draft exacto

Voz 0815 21:36 ya antes de dejar este tema Luis por mirar el otro lado de del intercambio porque no hemos dicho nada de los Colts los Colts tenían el tres Hinault necesitan un cuarto siempre cuando Andrew Luck esté estés sano y lo que sí se llevan es un buen puñado de rondas para tapar todos los agujeros que sí que tienen ellos y si son ganadores de esta

Voz 1388 21:54 al Armengol para mí han ganado perfecta ver totalmente los visos Villa de hecho para mí están hechos para incorporar alguna perfectamente los vimos en en al final de temporada no creo que habrá Blair cambió para mí es mucho más seguro para para ellos que no para los jets no sin ninguna duda

Voz 0815 22:18 Ellos ellos tienen otras necesidades no necesitan estar tan arriba

Voz 2 22:23 claro lo que ellos quieran seguramente seis lo van a tener

Voz 3 22:26 sobre si por eso te digo que evidentemente si ellos creen en la recuperación de que si lo si se lo creen ellos lo ven todos los días será porque yo que también en esto siempre porque digo atención porque la lesión es importante muchas veces

Voz 2 22:44 llevado al a claro una cosa es la esperanza

Voz 3 22:46 y otra cosa es la realidad porque acordaros de Lac el año pasado no no va estar para para la jornada Agüero

Voz 1201 22:53 buenos días pero Pedro

Voz 3 22:56 hasta el para la cuatro clásica la ocho Born in your es fuera todo el año

Voz 0681 23:02 evidentemente si ellos al dieran así Se hará que creen que pueden permitirse no cubrirse todavía no y apostar Pelé entonces efectivamente lo que decía Iker no que ellos ahora están

Voz 3 23:18 acumulando rondas saltas para para tapar agujeros que entienden podrá

Voz 0681 23:23 Hay evidentemente apostar por por el buen la buena salud de la que

Voz 3 23:30 estando al cien por cien oye no tenemos toda la memoria es corta pero ojo estamos hablando de un señor que

Voz 0815 23:37 bueno pues hasta aquí el primer tema que nos ha dado para mucho en este cien yardas por actualidad este este traspaso este cambio en el draft pero tenemos muchísimo más que hablar ya sabéis estamos a enseñar das

Voz 1 23:49 el fútbol americano

Voz 2 24:08 es que además de de este cambio

Voz 0815 24:10 qué han hecho los jet si los Colts tenemos mucha más actualidad de de agencia libre pero vamos a patadas yo quería lanzar para empezar el tema de de los Packers que me parece que están haciendo algunas cosas muy bien no sé si pensáis que no ahora mismo hablamos el refuerzo de Jimmy Graham sobre todo para cuando se estrecha el campo para cuando se llega a puede ser un muy buen socio para para Aaron Rodgers pero sobre todo la la llegada de Mohamed Wilcoxon es que se les queda Un pedazo de Front Daniels claro Wilcoxon Matthews Perry Martínez son nombres difícilmente mejorables pero Andrea lo que sí que tienen un agujero yo diría incluso un solar en la secundaria por muy buen saben que tengas o refuerza sexo lo intentaron aunque el Fuller pero claro el Transition TAC se lo se lo impidió y se quedó en los Bears algo van a tener que hacer porque si no esa defensa está descompensada

Voz 3 25:04 pues sí efectivamente hombre ya sabemos cómo funciona esto no es muchas veces en la famosa teoría de la manta corta ellos están trabajando unos aspectos sí bueno pero seguramente

Voz 0681 25:15 ahí es donde tendrán que trabajar no lo que queda de agencia libre ahí el draft au

Voz 1388 25:20 está liberando está liberando masa salarial claro es que muchas veces no está claro que no

Voz 3 25:26 hay hay decisiones que son casi obligadas no porque

Voz 0681 25:31 yo he leído mucho por ejemplo mal eh porque Jordy Nelson

Voz 2 25:36 hay que pagarle mucho dinero no es mucho dinero

Voz 0681 25:39 ahí aquí vosotros a todo el mundo lo sabe es decir aquí un equipo se decide también mucho en los despachos no siempre

Voz 3 25:50 la teoría de campo banquillo despacho que aquí todo cuenta que cuenta mucho llega un momento que es como cuando tienes que vender tu coche hombres y los vende a los cuatro años los vende muy bien igual que te lo comprando no es que lo está estimando ni mucho menos pero es consciente de que no le queda tanto

Voz 2 26:08 Juan lo hemos hecho ya no lo ven de esta fácil claro

Voz 3 26:11 llega un momento en que tu dices hombre te de tal manera aquí hay que hay que manejar en el salario que es que si no te quedas corto eh

Voz 0681 26:18 al final el día yo aquí veo que al final del día me me cuadran las cuentas digamos que les sacado mucho provecho a este jugador y ahora llega un momento en que en lugar de gastarme tanto para lo que queda de carrera pues mientras tenga un valor todavía hay esa irá Ibero espacio no luego claro claro

Voz 2 26:43 además de lo dicho por ejemplo por ejemplo fichó

Voz 0681 26:47 inmigrar no

Voz 0815 26:48 si Luis tú no estás tan convencido con estos móviles

Voz 1388 26:51 no la verdad es que no hombre yo creo que es un excelente socio para para Rogers si no obstante también lo sabemos ya es que basta solo eh

Voz 2 27:00 hombre todo todos nos da mucha pena que una asociación que ha funcionado tan bien en los últimos años

Voz 1388 27:07 claro no se ha hecho vibrar pero bueno hemos hablado muy reiteradas veces sobre esa defensa de de Green Bay no que que parecía en la temporada pasada que había cogido un tono pero al final no yo creo que ahora sí están apostando por hacer la consisten

Voz 0681 27:22 yo todas formas te digo otra cosa es que no no no digo que sea el caso son que no valdría o no

Voz 2 27:29 el dos

Voz 1388 27:31 cuando vamos pero lo que te digo que muchas veces

Voz 3 27:34 también te mueves en el mercado según tu situación por ejemplo en el caso de Green Bay tú sabes que puedes desprender tendrá un buen receptor pero es que tú tienes un cuarto hora que hace bueno a los receptora con lo cual tú tienes esa confianza cuando yo el otro día decía pues yo cosa pero todavía del ejemplo en mi mente ya que que que solamente miramiento pero un Rogers o un rock Wilson que demuestran que con un equipo tocado medio o como quiera falto de talento o bien tocado

Voz 2 28:11 pero el paro

Voz 3 28:14 pero ellos sí eso te hacen yo Cosin Le veo en la franja de los buenos Cuarte airbags muy buenos no no estoy diciendo pero

Voz 1388 28:24 sí pero él no a ese nivel de ser el

Voz 3 28:26 monstruo un contrato que revoluciona absolutamente el concepto de de de de contratos de la NFL hasta hoy porque todo garantizados

Voz 0815 28:39 ahí no entonces claro tiene la media más alta y además el el máximo de dinero ganado

Voz 2 28:44 la paridad es que se le ha dado de todo lo que ha firmado lo tiene garantizado

Voz 0815 28:50 sí sí sí sí me parece bien que sigamos por por Minnesota ya que decís Cousins yo es que creo que Minnesota quiere ganar ya sea quiere ganar este año lo bueno es que tiene una defensa si ya de por sí era lo decía André daba miedo a los niños pues con la con la llegada de saldar chinos es el don Richardson es que además no vas a necesitar que él sea capaz de de sumar número en en Sax es que sólo con la atención que él requiere para todos los angelitos que va

Voz 2 29:19 porque es que vamos

Voz 0815 29:22 es la guinda para una defensa que es prácticamente infranqueable

Voz 3 29:25 claro hombre yo creo que ese movimiento

Voz 1388 29:28 para mí se convierte en la mejor defensa de la NFL

Voz 2 29:31 para mí ya te dijo

Voz 1388 29:33 habló en nombre se vamos a ver luego

Voz 2 29:37 pero es por supuesto pero es que el colectivo ya está demostrando que funciona ya no ya no está

Voz 3 29:41 totalmente además te digo yo francamente por por por por explicar un poco lo que pienso sea que bueno

Voz 2 29:48 no no es que no te iba a saludar pero no quería meterme en un papel que no es decir bueno señores aquí tenemos a Ponseti que llega hecho te he visto a través del cristal pero como no has visto píldora era vivo igual

Voz 3 30:04 a decir no digas nada porque ya ya puesto Noel

Voz 2 30:07 no yo digo como aquel jefes

Voz 1201 30:10 tú tú solo

Voz 1025 30:14 voy a decir una cosa que tú normalmente dices pero que hoy he pillado yo entonces yo no

Voz 2 30:18 dicha agradezco la ciudad de Madrid

Voz 1025 30:20 es el principio

Voz 1201 30:23 mucho del infierno artificial creado madre mía

Voz 0815 30:30 yo te paso los papeles no me pasa

Voz 1025 30:33 mucho sólo os voy a decir una cosa la primera ya te deja y la primera vale que Minnesota va a por todas pero que lo va a tener muy difícil vale que están haciendo te lo digo muy en serio viene Guerrero no no yo no yo no creo que Minnesota este año llegue a la Super Bowl a día de hoy a ver cómo vienen las cosas que ha roto la vote

Voz 1201 30:54 a una deformación de Cunit Sayles no dando

Voz 1025 30:58 porque es el es el típico camino de equipo que quiere llegar a cualquier precio

Voz 2 31:05 defensa defensa ahora mismo cuando centrado

Voz 3 31:10 vaya esto sea es decir yo para que no parezca luego en coherente a lo que lo que lo que dicho de yo francamente creo que los Mike James este año vuelven a ser

Voz 1388 31:22 tú la han eh

Voz 3 31:25 candidatos a ganarlo todo

Voz 2 31:27 me han dicho esto no favorito para mi favorito

Voz 0815 31:30 el primero está viendo si la palabra estaba dicho esto creo

Voz 3 31:35 que si este año ganan la gana al

Voz 2 31:38 sí

Voz 3 31:39 no es que la ganan porque han fichado a la ganan porque tiene un gran equipo y tienen que insisto no es que tampoco yo

Voz 0681 31:49 ni antes ni ahora di decía que Quino eran me

Voz 3 31:54 mejor que simplemente yo creo que las mismas opciones que les daría a los los Vikings con Kinnon salas son las que les doy hoy con yo estoy de acuerdo esto por ese incidente es decir antes decía así que ellos no tenían ningún poder de decisión contractual sobre sobre Kinnon siempre cuando no lo hubieran puesto al Francia está que para mí entonces era excesivo para aquí no pero seguramente si ellos aquí no me ofrecen lo que le han ofrecido a los Broncos quién un se queda encantado esas condiciones si me apuras hasta lo menos pero bueno pongamos estas condiciones condiciones cambian mucho económicamente desde el punto de vista financiero

Voz 2 32:40 para los para los las pero se encontraría Mier un cuarto que primero según

Voz 3 32:48 pero que ya ya en tu casa ya ellos han visto que él le ha demostrado que con él podría porque un equipo que pierde al final de conferencia es un equipo que teóricamente puede ganar la Super Bowl tanto Satse entonces que luego las circunstancias de un partido a eliminación

Voz 2 33:05 ya pero pero va bien

Voz 1201 33:08 hasta que delante

Voz 3 33:10 lo que cambia

Voz 1025 33:12 es el hombre que técnicamente los Eagles no

Voz 2 33:16 el hecho de que si ya los Eagles

Voz 1388 33:18 sí que lo sigas van a hacer un equipo

Voz 1025 33:21 aparentemente igual de no

Voz 3 33:23 más si me apuran estás dando la razón porque con un cuarto va como podría haber sido quién que

Voz 1025 33:31 no estoy dando eh a no no te hablando

Voz 2 33:34 en mi opinión los puedes llevar tan lejos como costes nada con el dinero que no sé si es leal

Voz 1201 33:41 ah vale

Voz 2 33:46 no pero vamos a ver estabas diciendo esto como una los sillas que va marcando de entender la cabeza

Voz 1025 33:53 de esa esa inversión totalmente

Voz 1388 33:57 a unos gestores de equipo excelentes

Voz 1025 33:59 el equipo está para llegar a la Super Bowl estamos todos de acuerdo si vale por el camino se ha encontrado con equipados que el que les han machacado pero que era un equipo de Super Bowl señor refuerza tengo pero ha mostrado que salía

Voz 1388 34:12 en unos nombres espectral

Voz 1201 34:15 vamos a ver en una cosa ella esta vez voy voy a estar ya te la revolucionado ya te mataban

Voz 2 34:21 estás solo no es su razonamiento

Voz 3 34:24 si no que no hay que olvidarse que tienen que recuperar a Cook

Voz 1025 34:27 claro es que a que quiero dijo con eso

Voz 0815 34:29 eh que él que él estáis pidiendo a los que es los Buy Kings que ya tienen una defensa que ha demostrado ser un pues yo creo que eso van ellos y ellos deciden sobre su destino piensan que con este corte Bagdad un salto de calidad ellos lo piensan es es posible que lo haga muy bien que eso no bueno pero además con consignas el don Richardson además sigan teniendo el cuerpo de receptores que ya tenían estilan Rudolph y además recuperan Nadal Darwin Cook que hará pareja con la atavismo Murray que el año pasado demostró que está para jugar y para aportar sobre todo en en esos terceros Nancy y demás han perdido Jarrett maquina aunque sea ídolos morena en que tiene nada yo creo que tienen un equipo redondo

Voz 1025 35:07 muy bien para es por cierto es

Voz 0815 35:10 es un buen fichaje vamos pero pero es que estos son no quiero decir al rival a batir pero uno de los rivales a batir al contado

Voz 1025 35:17 esto es un un una cosa muy rápida volvéis a la misma tanto San Francisco como Reynders allí en en California han hecho unos deberes de narices ojito con esto da ver a ver también luego el draft como si son capaces lo que hemos de Dios lo hemos dicho siempre decide hoy lo que hemos dicho siempre que con los Jaguar fue un ejemplo el primer año tenían la leche de talento pero no fueron capaces de hacerles jugar a todos a una este año sí que lo han hecho y fijarlo donde los Jaguar pues ahora mismo San Francisco ido Riders tienen talento para aburrir ahora a ver hasta dónde son capaces de hacerles llegar

Voz 2 35:53 otra de una frase claro porque ya hablamos empecemos a razones

Voz 3 35:56 bien no porque tampoco quiero pero entre comillas da la casualidad que el salto los ya aguas lo andado Con o Back fin con

Voz 2 36:08 efectivamente sí seis llame sexy

Voz 1025 36:11 totalmente de acuerdo digo pero al final dio también

Voz 2 36:13 el año pasado decirme yo Fornet no me lo pensaría mucho lo de pillería donde claro que no te te puede realmente sus lo que les hacía viajado ya todo esto

Voz 3 36:24 todos esto razonamiento que vuelve a insistir y una vez más lo subrayo sea yo por supuestísimo meto los Buy Kings dentro de los candidatos a ganarlo todo creo que lo pueden hacer no digo en ningún momento que Cousins vaya a ser un fracaso ni mucho

Voz 2 36:41 no no no no

Voz 3 36:43 esto termino simplemente digo que en mi opinión hubieran podido tener las mismas posibilidades con quién aunque además lo tenían ya comprobado porque ya se lo ha hecho porque ya vamos porque si para la temporada que ha hecho así que a lo mejor si lo hubiesen hecho de otra manera podrían haber reforzado al equipo che aún más esto luego sigues estando ahí y no creo que lo va a hacer bien porque tiene potestad

Voz 1025 37:15 a ver si queréis cambiamos de de pero eso es sólo una cosa Iker

Voz 8 37:23 sí Minnesota realmente

Voz 1025 37:25 si miramos lo que ha hecho durante toda la temporada lo último que a mi se me habría ocurrido ir esto no se es fichar un quarterback ya

Voz 1388 37:35 ya ya pero pero Toni últimos ahorros

Voz 1025 37:37 mampara Minnesota era y es que necesitan

Voz 2 37:41 ente tenían que hacerlo sería la gente libre

Voz 1025 37:44 sí ya lo tienes ya lo tienes en casa ellos oye

Voz 0815 37:47 tenían que ficharon cortes bajo aunque fuera el que tuvieran pero han interpretado que Cosin les da un salto de calidad ellos han interpretado eso ya veremos si hacía galardón

Voz 1025 37:56 ojalá que sea verdad seguimos escuchando

Voz 0815 37:59 en yardas para que luego nos peguen venga

Voz 9 38:05 bueno

Voz 1201 38:22 yo tengo por aquí muchas cosas apuntadas de usado rojito Jaguar que he metido no suplen finalmente mensajes para el año que viene a ver si llama al excedente

Voz 2 38:34 cuando corto flotaba porque a medida que vamos hablando en voy apuntando cosas que me gustaría comentar y me sale y a veinticinco

Voz 1025 38:39 en este tema ahí tenemos a Kennedy tenemos que ir a Méjico queden todavía no lo tengo a ella ya avisó cuando lo jugando aparezca desde que decía

Voz 2 38:46 Diego por aquí tengo apuntados a los Broncos tengo a los equipos

Voz 0815 38:49 California que los acaba de de citar Ponseti

Voz 2 38:51 pero

Voz 0815 38:52 ya que habéis dicho los Jaguar a mí me parece muy interesante lo que están haciendo tanto ellos como los equipos de su división se está convirtiendo en una avisó

Voz 1201 39:00 que va a haber que mirar muy de cerca lo primero los jugar en otra porque va a haber una no porque

Voz 0815 39:07 los los Jaguar sí está claro que apuestan absolutamente por la fórmula que les ha funcionado que es defensa hay carrera sí han han cortado para mí por sorpresa Allen jarras es la única sorpresa a mí también

Voz 1025 39:18 en lo es pero pero si te lo miras bueno justifica luego te pero si lo miras tampoco es esto

Voz 0815 39:25 lo demás es reforzar claro la línea reforzar la defensa y apostar por eso machacar y defender pero claro a su lado un están reforzando muy bien que me parece que están haciendo las cosas muy bien y unas texanos que si recuperan a los lesionados en defensa bien más la suma de tal Matthew con Watson si es que está sano para ser portero Bach es que no te sabría decir cuál de los tres es mi favorito en esa división

Voz 1025 39:50 yo claro yo mismo lo sé yo también yo creo menos las sorpresas que hemos comentado yo creo que están haciendo miras posición por posición donde se están reforzando quizás es un poquito donde llevan más apretados el año pasado pero pero la filosofía es la misma estos tíos no llegaron a la Super Bowl porque son por qué porque Breivik existe pero sí aparecía

Voz 0815 40:15 cuando tenía que a mi me parece que tanto Tai Times como Texas les pueden meter en muchos aprietos es establecido

Voz 1388 40:20 lo bien las cosas pero yo creo que todavía necesitan un escalón cito más esta temporada

Voz 1025 40:26 no sería el candidato más

Voz 2 40:28 muy probablemente hombre pues fíjate lo tan

Voz 0815 40:30 que fichan a han fichado al al running back de los de los Patriots

Voz 1025 40:35 ya pero eso eso les les suma para llegar a las

Voz 0815 40:38 yo creo que si les suman si yo creo que sí di Dion Luis demuestra ser un jugador que además al lado de lo que ya tienen les va muy bien están consiguiendo receptores la defensa está siendo más potente yo creo que lo estoy tan sólo un equipo a tener en cuenta los Texas acordaros de cómo eran al principio de la temporada pasada

Voz 1025 40:56 no como siguen siendo superior se quede con

Voz 0815 40:59 Dyson Watson sano y con esa defensa con todos sus efectivos a mí me parece

Voz 1201 41:04 puedo puedo ser yo voy a decir una cosa voy a ser malo y me podéis

Voz 1025 41:11 de leche esto es lo que que no me fío de los Tech

Voz 2 41:14 ha dado tantas decisiones mala cosa

Voz 1201 41:16 años que no me nos viene muy bien

Voz 1025 41:19 se debe solo contigo Jones ahora que demanden ahora

Voz 1201 41:22 me mate si quiere todos los acuerdos no

Voz 3 41:24 fíjate que tiro por otro lado pero en parte decir no me fío pero soy cauto por qué

Voz 0681 41:32 es verdad que están construyendo una defensa extraordinaria y no y no

Voz 3 41:39 es que soy cauto por criticar a los simplemente a los Texas simplemente porque hay una gran incógnita en la próxima temporada que has dicho Watson que por dos factores uno Un tema físico y eso es un cuarto va muy atlético que que que lo fantasma

Voz 0815 41:58 qué tal ojo ojo lo fantástico cante

Voz 3 42:01 mostrado en los partidos que ha jugado de titular pero te ha demostrado que claro ha sido extraordinario precisamente

Voz 2 42:10 las dotes físicas independientes no

Voz 3 42:12 la la las compagina con esto pero claro le hace bueno todo lo que él puede hacer ahí es el primer factor es segundo factor que vale para muchos más es que sabéis sea a todos es una liga súper científica el el éxito en tu primer año no siempre garantiza el éxito en el segundo

Voz 2 42:34 tenemos obras eh tienen es

Voz 3 42:37 ese sí mes es que es coordinador defensivo para estudiar arte Berto es tendencias no es no es una garantía no casos vamos a un solamente un ejemplo hoy email que ahí me paro que lo digo muy a mi pesar por ejemplo porque me hubiese encara tasa yo siempre me lo decía cuando estaba en College lo dije después es su primer año pero bien Xiang que fue fantástico

Voz 2 43:04 el año ganó rookie del año y el segundo año remontada citarle borrar

Voz 3 43:10 desgraciadamente insisto desgraciadamente porque a mí me encantaba Inés defendía hasta que aguantó los lo último suspiro del segundo cuarto era aún así llegó un momento que cuando lo tenían claro yo he estudiado pues Vincent saca

Voz 1201 43:25 no acabó queden Garay con Eric a qué tal está su hermano

Voz 11 43:29 como nevado de Antonio Andrea un abrazo te quiero mandar un abrazo y Andrea

Voz 3 43:33 C esto yo estoy dándole vuelta al contrato eh

Voz 1201 43:37 lo deja

Voz 12 43:40 me mantengo informado es el fin de semana bueno no el próximo fin de semana tenemos una Open importante ya te contaré pero ojo porque cuanto más tarde tardes cuanto más tardes ya sabe cómo Gale a Hamás como consiga optado aquí sube el precio

Voz 3 43:55 pero eh

Voz 11 43:56 tranquilo vea yo estoy el que yo no firmo el hombre eso yo representante para Latinoamérica y el Caribe lo que llaman la media insular

Voz 1201 44:07 ah vale vale que hermanas

Voz 2 44:10 a esa hora

Voz 1201 44:13 banda Cherie padre que es lo peor ante cazo

Voz 11 44:16 así que te lleguen quinientos Miriam y cinco mil yo soy no regular

Voz 2 44:21 sí

Voz 11 44:24 oiga yo yo no sé si lo tocaron pero tema de allí se lo dicho hecho ademán es interesante no tanto por la presentación que ya se veía venir y por el hecho de que esto no es yo le hubiera dado tanta que una lesión tan grave no pero si lo que me gusta fue lo que leí Flavio y la manera como él habla de la estructura de su contrato yo creo que sumen entonces quiere que muchos jugadores se representan a ellos mismos porque al fin y al cabo es dice que después de las negociaciones que sintió por primera vez que había obtenido todo lo que quería independientemente de que no tenga el dinero garantizado que tuvo al principio ya que el contrato con el conjunto de los hijos desearon me gusta me parece que a nivel contractual es interesante sobre todo porque no todos tienen la educación no habló de educación de haber se clavara la ciudad sino la educación educaciones financiera de Richard Sherman como para sentar a negociar un contrato me parece que es una muy buena opción sabían que había en una nueva Liga de desarrollo como lo quieran llamar yo no sé hasta qué punto va a triunfar ojalá se les del yo el aguante la pérdida

Voz 1025 45:30 freidora donde donde la querrían abrir esta nueva liga de desarrollo

Voz 11 45:34 no no aquí en los Estados Unidos en ciudades intermedias uno de los que está involucrado el León el otrora gerente de conjunto de Annapolis ahora acompañaron ocho aquí es bien ahora no se les olvida que ya fracasó la Ecce Efeel atragantado varias ligas que han intentado competir de la NFL esta sería en conjunto en parte con la NFL para desarrollar algunos de los que no son reclutados en el draft

Voz 1025 46:00 pues después en Europa y todavía lamenta

Voz 11 46:03 lo que sí haya acabado osea lo que voy es hay que tomar eso con pinzas porque en el dos mil veinte vendría otro la Liga o la versión de Felt se acuerdan la ex

Voz 1025 46:11 pero sí se hundiría en el dos mil veinte

Voz 11 46:13 yo creo que no hay cama para tanta gente porque la NFL es la dueña de sea al cuando llegó la NFL a dueña domingos eran las iglesias acuerdas

Voz 1025 46:23 sí es verdad

Voz 11 46:26 si alguien adelanto es muy complicado veré

Voz 1025 46:29 cuando jugaría que viene pero no pero que jugaría en entre semana el viernes porque en fin de semana es fútbol americano NFL claro

Voz 1388 46:37 no no pero no cremas

Voz 1201 46:39 a la pretemporada sería mejoraría tempo

Voz 11 46:44 así compiten de tú a como la M fue No somos yo creo el pecado

Voz 1201 46:46 claro claro es qué es lo que no entendía vámonos de toma duraron unas

Voz 2 46:50 emana del gran error de la ayuda esencial en su momento que para Messi se queda en primavera puede sobrevivir si bien no pero además claro lo que lo que debe

Voz 0681 46:59 ya Kenneth que la

Voz 3 47:02 la Sala de polen se adelanta la X de Fele porque claro empiezan el año que viene con lo cual esta quitando Gemma

Voz 11 47:10 es que yo creo que si estas cosas

Voz 3 47:12 en con inteligencia tienen una vida siempre y cuando admitan ser una cosa secundaria como entrecomilla puede puede ser el arena

Voz 11 47:20 siempre estoy totalmente de acuerdo

Voz 3 47:24 lo que nace como esta en la cantera si se pone un tema de Salamanca parecido a lo de la Canadian Football League donde el que más cobra cobra medio millón de dólares que no es no son calderilla claro estamos acostumbrados millonarias

Voz 2 47:37 claro pero hoy en medio millón de toda esa al año está bien

Voz 3 47:40 es bueno que yo me gustaría ganar

Voz 2 47:42 el ganado

Voz 11 47:45 el ganado de cómo van las cosas nunca me lo voy a ganar claro

Voz 1201 47:47 pero es igual como representante en América ahí ahí

Voz 11 47:53 a la gente Bucaramanga fiables mi cucharas que abrazo de quiero decir una cosa antes

Voz 1025 48:01 si la gente que en el Twitter te reporta

Voz 11 48:03 muchos que escucha asiente hartos ahora lo siguen aquí en los Estados Unidos en programas que te has seguimos

Voz 1025 48:08 si hay que has inquieto con cariño

Voz 11 48:11 y les voy me pude hacer cálculos de Cristiano cuando llegué al cien yardas supe que tenía talento dedicación como nadie nadie nunca más será como quiero Garay

Voz 1025 48:21 a favor de enorme remata con lo que estaba diciendo de de de

Voz 0815 48:28 estas ligas de intermediario digo que en este momento

Voz 3 48:30 hay hay necesidad hay hambre de ligas llamemos las paralelas y un poco de formación no para

Voz 1201 48:36 pero ya dos patios corta

Voz 3 48:39 hay que recordar que la sala la lo que luego fue la la en Europa lo que antes era la American Football

Voz 1388 48:47 en el punto de vista digamos

Voz 3 48:50 es que Nico fue un gran éxito sí sí

Voz 2 48:53 de jugadores importantes

Voz 3 49:01 a leer fue uno

Voz 2 49:02 para portar un ejemplo de que él hizo su trabajo en Miami

Voz 0815 49:06 pero bueno ya dijo Rudd en el entrenador de los restos

Voz 2 49:09 es también lo vamos decenas y decenas y decenas

Voz 3 49:11 es la la lista sin interminable lo que era un fracaso era económicamente no eso sí entonces mal pero que de repente hay ligas ahí que donde un jugador que se queda fuera de la NFL pueda decir bueno oye voy ahí con un sueldo con un sueldo que ya su sueldo importante está claro existía aquí hablamos de desdoro como si fueran calderilla pero oye ganar ganar doscientos doscientos cincuenta mil dólares al año

Voz 1025 49:40 ya quisiéramos ya que ya me gustaría no porque

Voz 3 49:42 queda claro

Voz 2 49:45 venga como esta bien llevada

Voz 3 49:48 tiene tiene espacio por qué

Voz 2 49:50 además juega

Voz 3 49:52 que la gente tiene el público tiene hambre de todas maneras de fútbol americano se hace muy larga por ejemplo la esta Liga de la que hablaba la Lions la ley en la que estaba hablando ahora mismo

Voz 1025 50:03 Kenneth