La Vida Moderna es llamar María Muffin a María Magdalena

Voz 3 00:20 hasta que te enseñan en primero de Periodismo a golpear la mesa de la radio mientras habla sí a la vida moderna en la edición dinámica y lo cuela del jueves patrocinada por Elvira Mora eso tal y lo caquita Ignatius porque sino no hay más porque bueno que sólo leerlo te ponen una actitud de fábrica eso es lo eso es la palabra que estaba buscando gracias Nacho fuerte aplauso para David Broncano

Voz 0470 01:00 vino UD emprende encaste él pero pero acabó un sketch de verdad de WWF incluso cogió una botella de vino Manolo pues ha dado la vuelta a la mesa huyendo como Benny Hill y que que entra con el con el esperado con el golpe de codo a Arroyo el enterradores vale muchas de prevenir esto de la vida no lo los José

Voz 4 01:32 Motta a Juan Muñoz con emita así hemos hemos hecho

Voz 0470 01:41 a ver que seguimos en la semana todavía no te puedes Semana Santa que hagamos Pontiac vale vale vale no queremos recibir más e-mails manager que ya veremos ya contaremos nos ha traído un jueves a veces contamos cosas que nos ha traído la gente minutos rápido

Voz 0759 01:56 Maricarmen en Alemania unos precios pero si salen Sakon cosas de Murcia judeo alemán porque Murcia Alemania de Murcia todo punto y Murcia juntas esto

Voz 0470 02:07 son

Voz 4 02:08 ah de Extremadura detonador por de estos mañana junto a es una rebanada de pan Bimbo chicha atraído poca broma que tú

Voz 0759 02:21 más en Extremadura existe el cementerio así si esto

Voz 0470 02:24 pues bien cuando te digo si es verdad una salchicha Toledo Morejón de albaricoque alemanes toman Alami pero cuando José atraídos

Voz 4 02:32 habrá mayor humillación para los

Voz 0470 02:35 más Pérez enterrarlos en Extremadura

Voz 4 02:38 esto que eso es eso es mostaza mostaza claro

Voz 0759 02:47 el chichas por no decir vaselina

Voz 0470 02:50 casi me parecía también chocolatinas de chocolate Ritter es porque hay mucho está muy bueno para nueces llevaban siempre

Voz 5 03:01 al acabar la rueda cerveza gel Ecuador no entra

Voz 0470 03:07 es cerveza ecuatoriana es que hoy hay dos chicas de Ecuador dijeron ayer vinimos de Ecuador

Voz 4 03:12 latitud cero ahí bueno tú vale mucho una Hydro miel queso ecuatoriana Ecuatoriana pero la cerveza no la tengo que probar tenemos abridor que ya llama perdona

Voz 0470 03:35 Karen que ese cuatro no dice quién es el más fría pero es que el sino para hacer repicar las acaba al programa Ignatius sobre la cerveza ecuatoriana se la bebe a cara perra de vale cuidado cuidado para para preparando ya no mezcle no mezcle no me es baja bajar la eyaculación no me no que es el es el sale la cerveza está manchando la mesa de cerveza en sabor aborigen por aprobarla Nacho o que está liando

Voz 3 04:02 el cólera debido

Voz 0470 04:10 pude Bayamo de Wilmut vale pero cada vez más cerca el vodevil del él a mí me decepcionó pero en realidad no en realidad me has me as más eh más como cómico porque claro esto está buenísimo está muy buen

Voz 4 04:25 a cuatro se llama

Voz 0759 04:28 pese a que las artesanas de aquí yo todavía no aprobado

Voz 4 04:30 además la industria pero latitud cero buenísima en latitud cero por lo de Ecuador

Voz 5 04:38 la versión de vivienda

Voz 4 04:43 está buenísima pero Juan ya así el país claro que el Estado democrático latitud

Voz 0759 04:51 esta buenísima pero no más que el vino monólogo altamente

Voz 0470 04:54 a los pirómanos luego pero fíjate que no mencionó sino que más alegraba porque yo pensaba a nivel show business lo que pedía la Performance de Ignatius bebiendo cerveza ecuatoriana era que lo yo pensaba que iba a veces era claro debe haber entera y luego iba a decir el la década y no lo has hecho eso claro me me he acordado porque no son aburridos y creo que todo el mundo estaba pensando que iba a hacer la verdad que no hombre des e hinchazón tiene lógica pero sobre la que no has hecho un petardo

Voz 4 05:29 estoy muy Melchero completarlo

Voz 0470 05:31 que trajeron ayer no se puede encender los no han traído algo más eso no se puede encender ni en la calle en la calle

Voz 0759 05:37 sí sí han traído una cosa muy curiosa que es una bebida energética de dos mil cinco que no vamos a aprobar por supuesto pero la gracia es que Referéndum Plus os acordáis de cuando se hizo el referéndum así de si queríamos entrar la Unión

Voz 0470 05:48 de caducada en dos mil siete caducar en dos mil cinco

Voz 0759 05:51 ir a que te anima a votar te mantiene despierto y alerta frente a cuestiones que afectan a todos

Voz 4 05:56 la prueba la como el referéndum de la Constitución europea la prueba no prueba que llevarlo pero bien

Voz 5 06:09 tú Ignatius

Voz 0470 06:12 ha puesto su salud su insigne del PP eh de interlocutor esto es un incunable ver a ver qué fecha por abrir una figurita frikis

Voz 0759 06:20 si pierdes el balón aquí pone consumir

Voz 0470 06:23 de frente mente el veinte de febrero de dos mil cinco

Voz 4 06:25 para acabar el referéndum de la sociedad europea la fecha

Voz 0470 06:32 yo creo que creo que hay lo ponen un poco por cachondeo pero debajo pone la fecha que el Ciudad Real que pone a nivel industrial veintiuno de enero de dos mil siete Entonces y da la caducado once años se va quedando claro se años

Voz 4 06:47 como eso con el petardo Rampla lo mismo que la Constitución Europea

Voz 0470 06:53 claro pero no pasaran yo creo que esta esta cosa cuando caducan simplemente que pierde propia

Voz 4 06:57 además yo creo que una buena K Galera

Voz 0470 07:00 yo no creo que pasen a probarlo

Voz 4 07:03 mira es que además debería probarlo tú porque eres el experto en bebidas de mierda claro nosotros aquí con una cerveza el tú para una bebida que puede probar millennials no

Voz 5 07:24 totalmente

Voz 4 07:29 no tiene ligadas ya tienen ligas pero beber de verdad eh igual

Voz 0470 07:33 que cuando están nuevos

Voz 4 07:35 claro que peor no puede oler

Voz 0470 07:38 pero en serio hay algún médico o algo algún otro accionista que sepa se toparon de este echarme

Voz 4 07:45 no pasa nada pero que lleva once años ojo eh para el baño está aquí al lado que te va de año lo probamos los tres lo probamos el programa

Voz 0470 08:02 el experto en bebidas energéticas tiene tiene restos por arriba de cosas ya claro de fascismo

Voz 0759 08:10 la rebelión adelante

Voz 4 08:13 lo que se ve que se ve que esos tres muchísimo a hagas como que te diga lo que me supo pero de verdad ocurre probar

Voz 5 08:33 hola Pepa gira Loco

Voz 4 08:40 que no te conviertes en Cárdenas

Voz 0470 08:47 qué camisa correcta

Voz 4 08:49 y de repente no sabes hablar en fin

Voz 0470 08:54 ven como se dice cuando el corazón te va a ritmos distintos

Voz 4 08:58 como se dice arritmia busca

Voz 0470 09:00 yo tengo eh

Voz 4 09:03 me lo pongo

Voz 0759 09:05 mito más Poveda total como divertido tanto esta malísimo está más diciendo pero no mucho más que el monstruo

Voz 0470 09:12 once años caducado pero la típicos hago equipos la broma por la industria como esto acabe mal

Voz 0759 09:20 la el fin de años que él define Juan que tengo ese año educado como Mariano Rajoy

Voz 4 09:26 es que

Voz 0470 09:28 veremos qué pasa y luego lo último que se han traído nutrido un libro que se llama zonas peligrosas acompañando a los pies no nos decía que para la Virgen que maneja con un regusto horrible cuál me sabe fatal uf manejo de verdad no lo y se aprueba yo creo que es que te dejo gusto malísimo durante horas no me no se va

Voz 4 09:54 Arévalo que que por favor que estáis locos pero por qué no

Voz 0470 10:04 verdad que nuestro malo peor es verdad que es como si fuera un caramelo me niego absolutamente murciano voy a ser el lo que que tomó Rita aquella noche yo Ortega Cano bueno vamos a ver el libro el libro todas las peligrosas si es que viene con una Penín denota que verle rápido porque es es de un de un colectivo feminista que dice hace un tiempo una pregunta la mujeres para integrar la locución zorra en Moder Doni

Voz 0759 10:32 me estoy muriendo

Voz 0470 10:36 dice que nosotras como como colectivo zona peligrosa peligrosas respondemos que que deben de reivindicar la palabra para en podrá a las mujeres y que llevan trabajando en dos mil dieciséis Se hacen fanzines y no sé qué Icon eso retomamos el Ministerio de Igualdad de Mother Doña porque si por nuestros a varios Viva Moder Dania Viva Zapata

Voz 0759 10:51 no estamos a tope con todo y no es necesario el Ministerio de Igualdad por qué porque la igualdad se da por hecha de facto es una euros en igualdad de falta es una sociedad avanzadilla eso es en la que no hace falta

Voz 0470 11:04 Mother es muy avanzada muy avanzados Mc antigüedad

Voz 0759 11:06 vamos como aun así mandamos un saludo

Voz 0470 11:09 para peligrosas y pido un aplauso para la gente de otra cosa que no

Voz 5 11:16 los coros peligrosa Moncloa

Voz 0470 11:22 así empezaba la convención del PP en Valencia durante meses ya bueno yo ahora así eh es el último antes de Semana Santa y he pensado hacer una pijo sacado esto normalmente pero la versión que hacemos en fechas señaladas de la Biblia a pijos pijo sacado Deluxe que como virando en Wikipedia lo que pasa este año y comentando de trimestre marcaba el trimestre perfecto en Wikipedia dos mil dieciocho pijos acabado

Voz 7 11:46 bueno a pijos sacado

Voz 8 12:00 no

Voz 4 12:01 bueno

Voz 8 12:04 no

Voz 4 12:13 el pueblo posibilite la tensión que prueban el referendo era algo Hidalgo

Voz 0470 12:23 no pero más eh bebió más bebiendo

Voz 4 12:26 alguien que sea murciano que no tenga nada que perder

Voz 3 12:30 ah vale era más

Voz 0470 12:42 vale vamos a ver eh tenemos noticia de noticias pero hasta mar hasta abril casi la que haya entonces voy aquí al azar enero de dos mil dieciocho esa piso sacado Deluxe eh que va suenen en mira catorce de enero Gemma Cuervo Nerón pasa hace cosa pero bueno

Voz 4 12:57 enero del dos mil dieciocho sí sí

Voz 0759 13:00 pero bueno qué habrá pasado pero Scott

Voz 0470 13:02 si tú escuchas el programa durante el programa catorce de enero en el estado de California deslaves dejan diecinueve muertos y cientos de heridos deslaves deslaves no no deslaves con minúscula la aves que la vez con minúscula cosa que no nombre propio no es palabra deslaves de un corrimiento de tierra

Voz 4 13:29 base base hasta Villa Nadal se trata Bellea

Voz 0470 13:36 la pegado a la la cerveza ecuatoriana eh el deslave qué sería deslaves un corrimiento de tierra dentro de naturaleza de lo más desagradables eh

Voz 0759 13:46 igualmente eras

Voz 0470 13:49 ves que aludes de nieve normalmente pero pero el corrimiento dieran porque al fin y al cabo visualmente de bonito bonitos Sevilla pero pero pero es bonito a nivel poético

Voz 0759 13:58 estéticamente estéticamente poner un corrimiento de ti

Voz 0470 14:01 claro eso rara la boca seca

Voz 4 14:03 es

Voz 0470 14:06 tú ves un corrimiento de raíz de me queda cómo estás

Voz 0759 14:10 sí es feo no tiene claro y luego además es peligroso

Voz 0470 14:15 eso te quita la vida literalmente igual que tal

Voz 0759 14:17 pero la luz te quita la vida mientras tú sonríes Cardoso

Voz 0470 14:21 tú te entiendo o Daniel nieve que bonito del cual la nieve mucha nieve

Voz 4 14:26 hasta Santa Claus me quiero reunir con Papá Noel

Voz 0470 14:33 corrimiento yerra Jorge vienen del desierto un corrimiento de tierra he jodido eh en sabes que lo hemos juntado una vez que que que

Voz 0759 14:45 ha comentado alguna vez no hay ninguna jugada deportiva que se llame corrimiento de tierra o el deslave que estaría que existe el tridente ofensivo caro el corrimiento de tierras

Voz 4 14:54 Benzema Benzema

Voz 0470 14:57 hombre sería una estrategia ofensiva no se corrimientos ya claro que de pronto todo los que están en el centro del campo y los delanteros están como hay parados mire pronto se van como como echando palas no quemaba en el campo

Voz 4 15:09 literal literal

Voz 0470 15:10 en el Bernabéu

Voz 4 15:12 ya

Voz 0470 15:14 estaría igual si alguna vez en en en en Salamanca no creo que haya habido corrimiento de Salamanca

Voz 0759 15:18 yo tengo noticias no nos han corrido las tierras no habido ningún desastre natural en Salamanca en principio no porque no no es una no hay no hay fallas de inundaciones no que yo recuerde graves graves no nada no porque la zona donde se propios los terremotos en España en Murcia en Murcia y Andalucía así un poquito

Voz 0470 15:41 los sitios en realidad

Voz 0759 15:42 sí pero no llega a Salamanca nunca y una vez viví uno pero fue una réplica de uno que había pasado jamás me pilló despierto causas a las tres de la mañana tenía habitación donde había varias botellas de cristal vacía de adorno qué haces allí merendar de repente la verdad el guirigay Lilly me cago en este eso está moviendo y no es de lo que estamos aquí

Voz 0470 16:10 huy vaya potencia física textos

Voz 4 16:12 la verdad típico no era está usando de la época

Voz 0759 16:16 proto Internet esperé fíjate expira el boletín de la radio de las cuatro de la mañana en la Cadena SER Cadena SER por supuesto donde dijeron ha habido un terremoto que ha sentido pero que te piden

Voz 0470 16:27 moto follón duele porque tú tienes que callar te decirte bienvenida a mi vida

Voz 4 16:37 sí la verdad que me ha otorgado un claro un plus no es un momento que hay que aprovecharlo diciéndole ella ser elegido bien

Voz 0470 16:46 me llamo Héctor de Miguel pero puedes llamarme el martillo hidráulico

Voz 0759 16:51 yo yo yo creo que estén ya no os pido con programas como hace tres cuatro años que se sintió madre

Voz 0470 16:55 así si yo estaba en casa plata estaba solo

Voz 0759 16:57 ahí sí que estaba solo pero estaba con dos escuchando a Celine Dion mientras lloraba masturbándose La Gata y la perra y entonces entró los cinco segundo terremoto que se sintió un poquito mejor dicho no les gusta eh yo tenía esa cosa de la leyenda urbana no los animales no lo notan un poquito antes si entonces exponen como nervioso

Voz 4 17:21 no

Voz 0759 17:23 pero además es que yo me asusté un poco porque me gusta

Voz 4 17:31 sobre volamos sobre sobre su sobre sobre sobre valoramos a los animales

Voz 0470 17:36 más eh

Voz 4 17:39 entonces esto que volando sobrevolando los látigos la casita

Voz 0470 17:45 vale e vale otro le otra de enero de llamó para otra era muy divertido vale veintiocho enero en Finlandia se celebran elecciones presidenciales

Voz 0759 17:54 ocho vaya y no dice ni cómo ni como quedó Finlandia estaba el negro nazi no el negro

Voz 0470 18:01 de financiación presentó a la serio

Voz 0759 18:04 pero se sigue presentando hasta tenía el Vico incitarles a sí sí sé que era negro sí pero esto pero como estamos en el ella

Voz 0470 18:11 creo que en un fenómeno de internet pero que no tuvo peso porque

Voz 4 18:13 no hay que sea negro

Voz 0470 18:17 a qué como Méndez estaba bien pero no creo que sacase mucha e ir ganó Saúl insto independiente ha ganado la selección esto es la hostia la sección finlandesa la ganó uno que no ha con ningún partido pero es que todos los que aparentemente

Voz 0759 18:31 a qué es la cultura nórdica estos son más individual a lo suyo claro en en el Mediterráneo no para los colectivos juntamos el norte cada personas Un partido Purito

Voz 4 18:42 cada persona necesita dos votos para ya así su mujer le da por votar al revés si a su marido

Voz 0759 18:54 tras mujer pues es que tú crees que finlandés de todos los mismos votos que Bosch

Voz 4 18:59 la Isanta súper desprendida lo dijimos el otro día que tienen

Voz 0759 19:02 papeleras para reciclar abortar una para aborta

Voz 0470 19:06 tú cree que no me parece super Cuba con palos arranques eh tú crees que Saúl insisto sacó dos votos

Voz 4 19:14 como máximo general sacó más eh

Voz 0470 19:18 eh y el segundo partido la Liga verde de P Caja visto verdes pero peca ha visto ese llamativo esto ha visto peca ha visto pues muy buen trescientos setenta mil votos independiente un millón ochocientos mil ha arrasado el cabrón de Saúl

Voz 0759 19:32 si tú ves que conservan la presidenta Tutu Tula

Voz 0470 19:37 eh tú la protesta del PSOE allí Tula atañen

Voz 0759 19:40 esta es la ministra de Educación también la educación va nuestra buscaban presidente por si tiene Twitter

Voz 0470 19:44 el presidente Saúl insisto si ha pues tendrá

Voz 0759 19:47 twitter que quieres mandarle mensajes de enhorabuena a saudí por haber sacado dos votos vale unos mensaje oficial claro

Voz 0470 19:55 tiene tiene saudí verá el Twitter arroba ni mixto

Voz 0759 20:00 pues sí visto ni estoy bromeando con lo de ir

Voz 0470 20:03 aquí tasa avalan presidente república ex presidente vías citas avalan presidente presidente en Cannes yo que sé que aquí

Voz 0759 20:11 pero supo traducirlo en Twitter

Voz 0470 20:13 eh vamos a escribirle o esto es la hostia porque esto estamos hablando de uno de aquí de este trofeo sería excesivo porque aquí estamos con el Twitter abierto al Twitter o en el portátil puedo escribir de las cuentas de la SER austriaca es verdad entonces claro porque enviando desde arroba vida moderna fácil pero aquí tenemos arroba hoy por hoy arroba La Ventana

Voz 4 20:36 cómo se llama vamos a Delhi vamos a tener bueno te saluda tenemos que les den idea foto tetas desde donde

Voz 0759 20:47 demostrable aquí tenemos el Twitter de Hablar por hablar de La Ventana el Hoy por Hoy de Carrusel yo voto por Carrusel

Voz 4 20:54 porque es muy para despistar

Voz 0470 20:55 no en serio esa es hoy por hoy lamentado

Voz 4 20:58 eso hoy por ahí por ahí rápido os hemos convencido de que la ventana más lo que digamos nosotros no

Voz 0470 21:10 la Ventana venga si quieren esto lo presenta Francino eh Francino te mete no te te dice torero

Voz 0759 21:15 tracción ahora mismo una potencia física es que está

Voz 0470 21:18 esta la contraseña de la Ventana no no es que me siento fatal a una velo si hay aquí hay algo cercano a a la autoridad en este momento yo os el enlace

Voz 4 21:31 sí

Voz 0470 21:32 el de comprarlo y luego yo hablo con Francine es el que más tiempo lleva trabajando en la SER creo que sale

Voz 0759 21:37 lo peor que puede pasar

Voz 0470 21:38 que lo pague para pasarle espinazo está aquí desde los tres años y lo vamos a ver

Voz 4 21:41 eh

Voz 0470 21:42 al estuvieron de sacarlas cree que La Ventana

Voz 4 21:45 espinazo lo encontraron en un contenedor que está al lado el prima micrófono Sebrian subió aquí aquí como el que teníamos Iza ido criando aquí él no sé

Voz 0759 22:03 la vida es cada vez dejan ver qué tema iniciar sesión en cada sesión de La Ventana hay que quitarle a este señor de parte de la ventana p'alante y luego lo Carrusel mejor no ya ya no tienen sometió lamentó lo que apuntaba Nacho demandaron una foto de una foto tetas igual no pero algo en plan una foto nuestra Balmón bueno en el caso es Francino pues claro una foto te has no pero

Voz 4 22:37 a usted no han entrado en el baño al mismo tiempo que Francino esa foto Leiva impresionante sólo le enviamos algo sí hombre una abuela

Voz 0759 22:53 cero desde arroba La Ventana claro tratado tiene mucha salida muy want to Interviú

Voz 4 22:57 vale que un día se presenta ante Black nazi

Voz 0470 23:03 la Ventana tiene doscientos mil seguidores

Voz 0759 23:04 hacemos una invitación formal un día se presenta quizá Uli

Voz 0470 23:10 pasando fatal que tienes que que tiene contrato vosotros sois autónomo pretenden contrato con la SER

Voz 4 23:14 bueno

Voz 0470 23:15 a los dos son eso es cara que estamos

Voz 0759 23:18 es que me porque no cambiamos el el objetivo ahora que estamos dentro de la verdad

Voz 0470 23:23 ah mira os que está viendo otros la Carles Francino sonriendo en el perfil es que me siento pagar Pablo hable Zuma esto por favor que que mira mira mira voy a tuitear yo en su nombre

Voz 0759 23:41 ahora mismo podemos verlos de mes de La Ventana miles de interesante no es pero

Voz 4 23:48 Ximo heterosexual made in the parques

Voz 0759 24:01 en La Ventana en vez de al primer ministro de Finlandia que total ya ven peor Rajoy

Voz 4 24:08 no

Voz 0759 24:10 por favor señor presidente pondremos entre Rajoy no señor presidente queremos entrevistarle no no no porque tú crees que Francino no querrán entrevistar a Rajoy como vale te quite vale

Voz 0470 24:26 a ver cómo lo ves

Voz 4 24:28 sí los autónomos

Voz 0470 24:34 vale pero le enviamos de Rajoy sólo ponemos arroba me Rajoy Oli

Voz 4 24:38 Felipe a Julian Assange a mi manera

Voz 0759 24:44 a mí también me cae mal Arturo Pérez Reverte

Voz 0470 24:46 nada hay más hace Rajoy Rajoy venga un homenaje esto esto esto va a acabar con nosotros

Voz 0759 24:53 pero bueno no a Rajoy que también tiene su

Voz 0470 24:58 twitter ha bueno es que pasa una cosa que Rajoy sigue a La Ventana donde más claro enviar un mensaje directo a Mariano Rajoy

Voz 0759 25:10 una foto directa nos hagamos una foto aquí de equipo para que la foto hay que hay que pasarla aquí

Voz 4 25:15 les decimos y cada no haya espacio que esto le encanta Rajoy El Espinar de la bandera española sólo demandando

Voz 0759 25:28 Ali Ben Ali por mensaje directo público para qué lo voy a la gente

Voz 0470 25:37 a ver que soy muy valiente estos aquí

Voz 4 25:39 mira Jaime lo que puede pasar pasajes una broma inocente damos las tres

Voz 0470 25:47 cuánto tiempo que darles las estará cuando ya el programa supongo no

Voz 0759 25:49 enfoca solo acabamos no

Voz 4 25:52 se ha acabamos ya está terminada mandándose mensajes Rajoy La Ventana pero estoy pasándolo fatal si es una broma hacer lo frase Francino está en la redacción fijó transiten a lo mejor hasta ahora ya no estará Carlas ahí eh

Voz 0470 26:11 pregunta la pregunta le manda un mensaje pregúntele Seeley

Voz 0759 26:14 por qué si pedimos permiso qué gracia tiene claro el lema del programa es mejor perdón que pedir permiso

Voz 4 26:24 claro que le dial cobarde Mile échate otro otro equipo de Referéndum Plus

Voz 0470 26:38 van ya ya está aquí

Voz 4 26:40 pues no está mal tirado eso es bueno Pontiac

Voz 0470 26:44 cuál era Mariano Rajoy Brey dará a La Ventana arroba Mariano Rajoy luego en en mayúsculas

Voz 0759 26:52 y tres signos de ahí mayúscula ponga

Voz 4 26:55 es Pontiac

Voz 0759 26:57 es no mal tres signos de exclamación tres puntos suspensivos después eso sí incorrectos y mentor de sport además Pontiac pero no estoy viendo año tras el me bebí qué entre el pasa

Voz 4 27:19 a favor donde está ir a la cárcel que fue bueno pues el padre

Voz 0470 27:26 pero pero pero el padre sigue donde tal vez sólo el padre pero el bebé sólo como como como delito valiente arroba policía tenemos un caso hay hombre de a pie

Voz 4 27:37 ah bueno

Voz 0470 27:41 yo lo voy a tutear quedarle os P la ecuatoriana por favor que aquí no te pueden meter en la casa en la que Pablo vale es nuestra única posibilidad puede española ya ya ya

Voz 4 27:59 yo también pues puedes darle él te mientras haces vale

Voz 0470 28:08 eh Carla grande hay más nombres

Voz 4 28:13 inventados

Voz 0470 28:15 gracias Pablo Grandio es un plano amplio en el que se ve al Pita Rajoy donde la ventana ya Karen haciéndolo todo el mundo siendo

Voz 4 28:23 vale vale darle un mensaje

Voz 0470 28:31 lo vas a acércate que micro reparada indica la Twitter cuál te llama la Audiencia Nacional momento espera Espera estoy pasando fatal

Voz 4 28:39 eso todos tenemos que hacer aquí

Voz 0470 28:42 pues todos cómplices estamos todos en el mismo Barbal os hacemos todo

Voz 0759 28:45 Kiki en la señora Edwin es nuestra la representante venga abajo bueno si ponemos decir ponemos una canción

Voz 4 28:57 la pagados bueno cómo es tu nombre real aborigen Karen no pero con nombre de tu nombre

Voz 0470 29:02 de la Pachamama juego de Luna

Voz 4 29:05 en con Akon si hay que hacer un giro

Voz 0470 29:10 tú dices vamos a vamos a coreografía lo público ha de Jito hacen vinimos de Ecuador en tu tu llegas fuera

Voz 4 29:16 a ver todo el mundo ponen tuitear

Voz 10 29:31 eh

Voz 11 29:37 ah sí

Voz 5 30:20 la ley en

Voz 0470 31:08 estamos escuchando que hay Mary de de O'Toole hizo en la Review comparada con parada vale revivir compara respeto de ayer es que lleva

Voz 4 31:17 no sé cuánto

Voz 0470 31:21 tenemos que hacer Pontiac queremos claro que lleva en medio minuto lleva ya división retuviera

Voz 4 31:28 pero al mismo tiempo tres cuatro vale comparan esto mientras más de quinientos años después no no hemos recibido resaltó dos años después gente exótica ella tiene sus derechos ella tiene sus derechos más de quinientos se después se venga Nathalie periodismo español

Voz 3 32:04 se acabó acabó no no no no

Voz 11 32:35 ya lo has escuchado en este programa todos somos muy

