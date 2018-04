La Vida Moderna es apuntarte a crossfit para ser costalero en Semana Santa

Voz 1 00:00 monólogo El vino de la gente que dice lo que piensa y qué piensa lo que dice te ofrece la vida moderna

Voz 3 00:25 te hoy la vida para acá lo siente por Villar

Voz 4 01:07 a la espera de presente

Voz 0470 01:16 estamos en la vida moderna en miércoles veintiuno de marzo muchas veces todo porvenir esto es la puta ser eficaces abriendo el vino

Voz 5 01:22 buenos Don Piso y abre pero por qué lo abre

Voz 1194 01:25 es pero que todavía pero prometió

Voz 5 01:28 a cantar hoy no se Juan Ignacio

Voz 4 01:30 Dani Sordo bien pero nunca

Voz 6 01:37 hoy el control a esto eh que yo no puedo beber vino

Voz 4 01:41 pero si puedes verlo al vino

Voz 1194 01:44 se hace separado vale vale vale espera verlo es algo secundario Ignatius interesantes y la Roma venga vamos a se percata de verdad con los vinos Manolo

Voz 7 01:53 el vino dice Kike que aprueba la venta

Voz 5 01:58 por los ojos un trago el vaso entero eh a la Review el mejor vino que probado que que sensible otro cuidado cuidado cuidado conoces conoces conoces conoces sensible otro vaso HK

Voz 1194 02:17 la hecho sólo necesito ya un poquito de gofio para ganarlo

Voz 4 02:20 Tales quitarle la aquí a ver la botella otro programa te ha gustado eh

Voz 1194 02:31 que lo primero teatro léase albinos sin conocimiento y ahora lo que a mí no me gusta el vino pero bueno no ha dejado pasar David yo no puedo beber vino puede obligarse David yo puedo Mohamed vergüenza de tu familia que tu padre nos ha pedido por favor que aunque sea mojen los labios esto es cierto que luego vas al pueblo y se rinde yo no sé si lo cuenta

Voz 0470 02:50 yo no yo no es un día contamos cuando mi padre escribió una carta a ti a Corona

Voz 1194 02:54 pero muy bien escrita por favor obligan a ver si ver bien al poli me da vergüenza facciones a tu padre ha encargado a lares como las serlo

Voz 0759 03:04 no nota traga mírame a los ojos mira

Voz 1194 03:11 está buenísimo no puede tengo problemas

Voz 0470 03:15 en un problema porque a nivel comercial peleando los vino monólogo a tope pero aquello no

Voz 1194 03:20 de que hay que decir yo alarmar usted lo mejorando pero yo estuve ya está buenísimo pero

Voz 5 03:34 eh que el bebé el bebé que nos ayude a terminar la cata de

Voz 1194 03:38 no no el favor que quiere Review previo Cientoveinticinco sobre cien usted sino para el doble

Voz 0470 03:49 hemos hecho lo haga hemos ya que uno de los vino monólogo yo para mí lo en los labios que Palmilla es en más de lo que consumió casi de cualquier tipo de alcohol aunque un día probé un poco de de Mariza fíjate que lo que loco

Voz 1194 04:02 casa sale una tía abuela mía

Voz 0470 04:05 pero bueno hasta que yo yo no para de revival bueno otra

Voz 1194 04:07 el medio no invitaban Fran Frangialli

Voz 0470 04:10 sí es verdad pero bueno buena Review del olvido monólogo parlante que esto quería meterlo en moviendo papeles pero tengo otro tanto tengo otro tema de lo de lo hemos recibido

Voz 0759 04:22 te sientes como la burocracia se apodera de TI

Voz 8 04:27 moviendo papeles

Voz 5 04:29 sí sí le dijera Fernando Marte la autorización para que me estoy arruinado papeles de Líbano Wright y a tú

Voz 6 04:48 a Granada vale una hoja que tú me ve acuda a China

Voz 5 04:53 también el impreso otro enteramente autónomos el tres cero tres pero sí tenemos como nada

Voz 4 05:07 ahorrarnos sepa leer

Voz 0470 05:15 es que será el te pega es es uno de los temas que quería sacar el papeleo uno era dormido monólogo a la cada buena Review otra que el otro día ya leímos lo la carta del presidiario que nos envió han pasado tres días no ha pasado nada

Voz 1194 05:28 de momento todo bien intuimos que igual era inocua

Voz 0470 05:31 es un mensaje de cariño un amigo ojalá si deciden esta semana avisa buena noticia de de capital tres personas en La Rioja después tu mensaje en clave Nosotros no nos hemos reposaban para luego verdad que tenemos que hay otra otra cosa más que después de Semana Santa ya sale

Voz 9 05:46 eh el EGM sabes

Voz 1194 05:49 el Estudio General de Medios de medios lo que dice la audio

Voz 0470 05:52 ya de la radio analógica se puede medir

Voz 0759 05:54 no sólo inventan no en Taiwán en realidad da igual semillas de miles pero bueno sino se emitirá tal daría igual

Voz 1194 06:00 sálvame de lo que necesitamos es una cifra que

Voz 0759 06:03 Nos queréis que nos vamos a quedar en general

Voz 0470 06:05 es decir que en los últimos trimestres son Gea más obrero como estábamos igual no eh en la porra no la parada de la noche en la porra de GM

Voz 1194 06:13 no hemos subido queréis que vamos a ir osea que vas

Voz 0470 06:15 hacer hacia abajo hacia arriba o igual yo esto no esto no gusta lo preguntará yo nunca lo hacen porque porque porque es como a ver si lo vas a ganar

Voz 1194 06:24 leve subida leve pero muy leve

Voz 0470 06:26 actualmente cuando una tres cuatro

Voz 0759 06:29 por ciento eso es mucho está bien profundos

Voz 1194 06:33 en cuanto lo miden subieron cuatro a tres meses

Voz 0759 06:35 a mí me todo con los meto además científico muy elaborado que llamar a tu casa decía usted que oye

Voz 1194 06:43 sí sí dice reparte la publicidad

Voz 0759 06:45 no hombre

Voz 1194 06:48 así la entrada triunfal de que que ayer con la moto eso nos va a dar un puntito tú crees que la mochila Guaino queda Henry la mochila no que qué porcentaje de subida bajada del yo de su vida cuanto un uno uno pero gracias a como las pensiones a la entrada de la mochila vamos a subir lo mismo que la pensión lo ni siquiera los Veinticinco en la subida por encima de los Jazz halal o bueno tampoco es difícil tampoco

Voz 0470 07:13 decir que no vale y luego tengo que ir a la SGAE también recordemos lobbies

Voz 0759 07:17 a la gente de la SGAE ya vamos es que esto hay que recordarlo

Voz 1194 07:21 escuchan que juntar los tres una mañana

Voz 0759 07:23 por situación no tener dinero situaciones que hay una minuta que por supuesto vamos a donar a la Fundación Francisco Franco

Voz 1194 07:32 no hay huevos no hay ayer estábamos comentando igual es mucha virutas pero acuérdate de lo que comentaba que queríamos donar pero dos causas antagónicas claro queríamos donar a la Fundación Francisco

Voz 5 07:45 el encuentro

Voz 10 07:49 no hay una clara

Voz 0759 07:51 para el PP para que salgan de la cárcel y lo hacemos que igual es mucho para la Fundación Franco

Voz 0470 07:59 os pasta eso seguro no tú estás hablando ver lo pero estaría guay donando eh

Voz 1194 08:08 no pero comprométete que vamos a donar

Voz 0759 08:09 sí ya es rico pero no presionados por eso es por no ser de puta

Voz 0470 08:15 es la típica bronca que el momento es que gracioso y luego lo pienso pero ahora se iban a hacer más

Voz 1194 08:19 no podemos hablar claro podemos hablar de porcentajes

Voz 0759 08:22 vale un uno por ciento de la Fundación France

Voz 1194 08:24 a la Fundación Franco que otro uno por ciento

Voz 0759 08:27 a Willy Toledo el noventa y ocho por ciento para nosotros

Voz 5 08:30 claro

Voz 1194 08:34 la vida tal de Toledo no llega ni a las Azores bueno Toledo que además a pagarle un viaje a Cuba que ha puesto en Facebook está lleno hasta ahora tieso para puesto en Facebook queman llama a declarar a la Audiencia Nacional que no voy a ir es que no voy a ir a bares prófugo que si me queréis buscar que estoy en el teatro

Voz 0759 08:56 yo no sé que a tal hora haciendo tal obra y luego para el final para la policía un teatro es un sitio

Voz 1194 09:04 pero usted se llevase prófugo de la justicia

Voz 0759 09:09 esta música pura van el anunciado irme bastar con lo cual es un poco absurdo decir si ha pensado hostia encima es actor

Voz 1194 09:19 exacto

Voz 5 09:19 pensamos que sólo era youtuber

Voz 0470 09:22 pues eso es increíble no miles que no sería la ultimando ahora que que que ponga una modo Osaka que haga alguna petición en el Congreso para detener para declarar prófugo de la justicia del Toledo y que lo haga Toni Cantó

Voz 1194 09:36 cómo se cerraría el claro que sí te vida siete vidas e aunque no sé si coincidieron fíjate si yo creo que si no llegan a coincidir Toni Cantó y Willy Toledo no se tendrá que buscarse Pepe que que te siete con Toni Cantó y Willy Toledo las dos Españas mala persona vale

Voz 0470 09:55 eh papeles hemos quedado que un uno por ciento la Fundación Franco ciento Willy Toledo a esos lo vamos a hacer cuando vayamos moveremos operen sí lo haremos por lo pronto mucho venir a la gente de Ecuador

Voz 5 10:04 al al bebé Virginia cuidado que yo tengo mucha mano de verdad que yo a los bebés planteárselo

Voz 0759 10:12 pase lo en serio cómo se llama

Voz 10 10:15 hola Pedro a su hija

Voz 1194 10:19 eso para Pedro

Voz 6 10:24 pero es el bebé más pequeño que hable nunca porque cuadró para todo

Voz 1194 10:28 esto tiene diez meses meses diez meses hola esta esta esta emocional Pedro peina tu futura Mario chamán Love tienes que estudiar porque si no mira lo que pasa que no lo está flipando a muerte a ver venga pero despacito

Voz 5 10:46 sí yo chillona yo y ahí está un aplauso

Voz 6 11:10 pero adoctrinar y ahora sí vamos a empezar el programa un aplauso para para que que dicho

Voz 5 12:08 sí

Voz 11 12:13 el ucraniano Oleksandr vos geek

Voz 1194 12:16 campeón invicto seny pesado tras vencer a

Voz 11 12:18 México Tamar la vida moderna

Voz 5 12:32 Héctor de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 12 12:43 María

Voz 5 12:47 de la canción

Voz 0470 12:50 inspirada cuando yo iba con la mochila por la Castellana iba cantando esto sí señor vivía

Voz 1194 12:56 cualquiera se va a la guerra está decidiendo de ella para ir a la guerra no

Voz 0470 12:59 le dije que dice de cuesta matinal a tú que sabes italiano la Cuesta tiene visos de Beato me de soldados

Voz 1194 13:05 vaya

Voz 5 13:06 y invasor

Voz 7 13:11 ojalá Ciao Bella Ciao va mil cortinas

Voz 6 13:19 el balón era eh

Voz 1194 13:21 la aquí Nérin Monroy

Voz 7 13:24 el ocho siete

Voz 1194 13:26 por la Juventus esto es lo que cantan los tifosi al Juventus

Voz 5 13:29 pero poder a pasar por encima gente del Real Madrid prepararnos para Madrid Hakkinen aquí

Voz 0470 13:38 bueno antes de nada eh esto en la vida moderna esto es la puta se es el estudio principal de la Sociedad Española de Radiodifusión

Voz 1194 13:45 he subido la son Rodicio en serio con el director de la serie de la chirigota ayer pasó una cosa Antonio Hernández Rodicio que es el directo

Voz 9 13:53 por lo general de la SER el jefe

Voz 0470 13:56 todo esto eh ayer tuve mochila y hubo alguien que empezó a poner Gibbs de Ci entrando en la mochila en el estudio que es ilegal

Voz 1194 14:05 llama puso el estudio principal de la Cadena SER uno mucha gente poniendo Gibbs de ti atropellando a la gente

Voz 0470 14:13 y hubo un chaval que no me acuerdo como es el muy cabrón que corrió cogió borró todos los tweets que ponía la gente verdad a la gente de pie aplaudiendo tu con la moto destrozando todo el cabrón todos esos tuits se los puso arroba Antonio

Voz 5 14:28 el primero lo envió todos los tuits llegar al uno detrás de

Voz 0759 14:34 hay que decirle a esa gente que no hace falta que ya el hijo de Rodicio al mantenimiento

Voz 1194 14:37 sí sabemos que que el hijo de Antonio que es fan del programa exacto sí sí sí ya alguna teníamos problema tradición de la Ser ahora estamos jodidos porque todo lo que hacemos sabemos que el hijo de Antonio de raíces dice Papa hoy han metió una moto en el estudio pero bueno imagino Antonio Rodicio diciéndome que hora de abroncar a España si tuviéramos haciendo el programa en África

Voz 0470 15:04 bueno vamos a ver esto de la vida moderna quiero pedir un aplauso para que quel

Voz 6 15:16 vale

Voz 4 15:18 pero vuelves a poner eh pero la manos casar yo me lo sé pero cuál cual exhibirlos sección hoy que Carmena

Voz 5 15:29 como la matinal

Voz 1194 15:34 lo han hecho d'Hebrón o es serio vamos a ver la sesión de hoy es cantar de la chao vamos sabe estar viviendo en serio es que parece que decía que no me conozca como si no supiéramos todo hasta ayer por lo tanto y me toco los huevos

Voz 0470 15:50 la sanción de ayer fue épica porque trata en moto hubo aquí

Voz 1194 15:52 todo está ya hoy que toca vivir de la renta estás en mi carrera desde hace dieciséis tuve con vivir de tuve este envite gana el club de la comedia siete años fuera lo que hará falta yo voy a vivir de la mochila

Voz 0759 16:06 esta Semana Santa

Voz 1194 16:09 el penúltimo programa que es un genio antes era recordado como el de los porros ahora es recordado como el del castillo voy cambiando las puede llamar a rebufo si el rebufo de la mochila a vivir de las rentas viviendo

Voz 0759 16:25 cuando quieras es que ojo es que claro es que hay una parte que no hubiera moto estamos en un octavo piso

Voz 1194 16:33 no me gustaría nada luego luego luego estudió viendo ayer fue más duro que el partido de baloncesto sexy luego vimos que que en los términos acciones legales de la mochila se pone expresamente que no se pueden introducir en ningún edificio sería que ahora te denuncie ante la mochila

Voz 0759 16:49 no ha ante esta mañana de la empresa mobbing muy muy a favor

Voz 1194 16:54 me gusta mucho pero claro

Voz 0759 16:56 hay directo Ojo público no no público a tope a tope hay otros que son nuestro la mejor eso la moto no está digo claro no hay otras no

Voz 1194 17:05 hay dos ultras y hay otra más no hay otras nuevas y que sola pero la otra son practicamente muy pequeñita muy así

Voz 0759 17:11 mira otras como una una bici con motor si es que éstas son de ciento veinticinco y ayer puso en riesgo tu vida real

Voz 1194 17:18 allá recordemos aquellos pero es otra no lo tenía a la altura

Voz 0759 17:25 yo creo que podemos ver en momento yo creo que estaba a rebufo de verdad

Voz 1194 17:31 quieren dar por otra moto y las hubo

Voz 13 17:37 vamos a ver vamos a ver yo ya Monti yo he la mochila a mi derecha por favor

Voz 4 17:50 vamos a bailar baila ayer ayer cantando la canción de pronto

Voz 14 18:07 tu desapareció Ramalho al piano muy bien era como invitada

Voz 6 18:28 vale vale

Voz 0470 18:32 te por si alguien se lo había perdido de ayer recordamos eh vamos a nosotros es que nosotros no queremos youtubers queremos ser presentador de radio eh pero a nuestros oyentes de radio analógica de podcast déjeme déjeme aconsejamos que veáis el programa de ayer porque pocas veces entrar una moto en el estudio de la SER

Voz 1194 18:51 a ver muy poco cabeza cuando el golpe Estado pasó entró Iñaki entró Iñaki veintitrés en fin entró Cebrián a Horcajada se acuerda ahí sí sí sí sí poca broma que por cierto lo busqué el que sí

Voz 0759 19:08 la cerrar la cosa la polémica que se queda en este proyecto dirige

Voz 1194 19:10 los que Del Bosque hizo anuncio del colesterol dijo tengo que nuestro lado doscientos poca broma pues no Baiano no era del Bosque fratricida el que decía poca broma pero hubo alguien más que a igual también lo dijo Bertín no sólo Tricicle esto no

Voz 0759 19:25 dejémoslo ahí esto me soluciona una sección Pablo

Voz 1194 19:30 que no es una palabra

Voz 0759 19:32 locución latina para esto como decíamos ayer ex Kurt sus ex

Voz 1194 19:37 épica cuando estás con tu discurso

Voz 0759 19:40 pero es es una digresión ex cursos excursión si es de lo que va la vida moderna discurso

Voz 0470 19:48 oye pero a analizar la cancela la podemos leer la letra de la Champions que quiero cantarla vale pero pero pero pero la cantamos y música a poder ir traduciendo

Voz 0759 19:56 a la Tina nos cuesta matinal a penas que hay que aplicar que esta canción

Voz 1194 20:02 eso lo partisanos italianos de la guerra que para

Voz 0759 20:05 animarse a las tropas cuando estaba luchando contra los nazis a eso está la historia bonita de una canción que hemos pervertido

Voz 0470 20:10 bueno contra nadie yo creo que me cuando nadie en contra las propio fascistas italianos no

Voz 0759 20:15 aquí no me la Segunda Guerra Mundial pero bueno si puede ser porque Italia también había o mucha movidita interna

Voz 0470 20:20 Ali dice ahora no cantamos entra

Voz 0759 20:22 no te Ignatius

Voz 1194 20:25 el que habla hay tarea a la que recitaba porque estás tú en el club de la comedia yo por la gestión del talento nada yo desperdicio lo que te quieres quieres retirar que le restaba Joaquina Nico va a queda súper de Catalá Pedro porque en algún lado se necesita una botella de vino monólogo

Voz 0759 20:48 sí

Voz 1194 20:49 hombre yo creo que sí que para recitar gracias además queda muy claro pero es que esto no es parece cuando salimos a cenar después es verdad hombre que dio nombre que va a la guerra sin sin un poco de vino tinto vale es que la que yo cantaba las disculpas para aquí te la paso eh no no me no me habéis dicho nada de mí a Fitur como seis hoy viernes en en con americana chándal cuidado eh pues en la en la pasarela Hoeness cuidado sí sino triunfaría llora el vino además ella si saco para dormir aquí está la letra no quiero volver a Albert vale vale va ahí una Machín pero la Antonio tal pero como si fuese cantada pero es encantar pero alguien me va a acompañar o esto era una encerrona nosotros nosotros cantamos sólo Bella Ciao Bella Ciao a que la gente yo va a pesa guión canta la letra y nosotros cantamos el Cholo tú dime con dentro sólo es opte que te lo pide así Muse para que esta canción

Voz 7 22:13 un dos tres un dos tres

Voz 10 22:19 ha estado una máquina son os vais a esto

Voz 7 22:25 otro va todo

Voz 4 22:28 no ha sido buena pero joder qué es que

Voz 7 22:30 otro va aparte Chano aparte por Tammy día Jamis

Voz 10 22:36 yo me ha echado

Voz 7 22:40 ella no veía que mi se antoja de

Voz 5 22:44 si al final al final me da paz y me voy yo si me muero siendo partisano da parte Chano

Voz 4 22:54 a ver si me

Voz 1194 22:58 la idea de cómo Extremoduro eh taparlo todo cuando todo te lo ha hecho que tú sabes Italia no joder pero no sé leer

Voz 6 23:18 por un lado por un lado el italiano pero por otro lado los eh

Voz 0470 23:22 yo la bonita porque dice Simó de pastilla no tú me debe ese peligro porque tienes que enterrar a ver que bajo la sombra de un de una bella

Voz 1194 23:31 los que Bonis y la gente pasará por ahí como si la los diera muchas sombras igual sorera flor pero la sombra de una Flores es una cosa muy sutil de quién fue la Guerra Lily Putín estamos hablando agita luchar contra algún líder más el italiano acepta todas las horterada de una manera cuando todos a tus Tommy Mollet en español sin embargo que cursi hijo de en italiano es maravilloso

Voz 0470 24:07 de jóvenes kick Quique que que

Voz 5 24:10 los llame

Voz 1194 24:12 pues yo no voy a acabar las secciones

Voz 5 24:15 acaba de acordar el cierre

Voz 0759 24:17 tarea porque claro ser para quitarla yo quizá pasó desapercibido otro momento muy bonito y creo que tenemos el vídeo Pablo

Voz 4 24:24 claro por cantar la vida moderna de un aplauso para que obligue

Voz 14 24:34 muy arriba hay estamos los tres abrazando luz yo me vine tan arriba de la alegría al tal y me acuerdo que un martillo en la mesa disco de manera yo que soy usted es verdad

Voz 1194 24:50 hubiera sido otro momento épico quedó en nada el carro por una cosa tan humana que me trajo lo mejor yo soy un señor mayor peso lo sabemos

Voz 0759 25:00 no hace es mayor ya yo pero me he dado cuenta gracias a esto porque es atrás forma enseguida

Voz 1194 25:05 claro tú rompiendo con un martillo no si tenemos

Voz 0759 25:08 el geek palo fíjate en el último movimiento mío de hombros pero vamos a verlo hay ese el último de ellos

Voz 1194 25:14 S

Voz 4 25:16 vale estoy muy bien te lo sepa salió de jazz absoluta

Voz 7 25:23 pero ojo ojo ojo porque es que recordado

Voz 0759 25:26 donde sin remedio a este otro grupo mítico que es que es es Rajoy ahora

Voz 3 25:36 soy el pero

Voz 0470 25:42 efectivamente para para nuestros oyentes de radio que que rompe el disco alemana se encoge de hombros cubriendo o qué voy a hacer y el vídeo de Rajoy en un yate viento otro barco Miki saludando al barco seguirá calorías de cómo lo no sé

Voz 1194 25:56 yo mismo soy el de fuera total yo soy libre descubrir quieres Rajoy así que voy a acabar con una joya Viva el vino

Voz 6 26:04 no pero esto para que quede de Cultura además Andoni

Voz 14 26:09 la vivienda

Voz 5 26:12 Sevilla mil novecientos setenta y tres

Voz 14 26:21 soy o no

Voz 5 26:31 seguimos adelante

Voz 4 26:35 no aquí un cuidado cuidado cuidado cuidado cuidado pero

Voz 1194 26:40 el no olvido herido ya es verdad

Voz 5 26:48 el debate está mirando cómo quién vea a un dios primigenio está saludando hoy el Dios Baco yo soy tornero botillo el el el

Voz 0470 26:59 Joseba Pedro ha dicho no Baby Pedro está encantado eh a ver si va a aprender a andar aquí tachan mires que quieren darle

Voz 1194 27:08 no no es que quiera andar quieres llegar

Voz 5 27:11 ya

Voz 1194 27:11 le quiten la silla chico quitar esa silla para echar la Paula dándolo la silla de esa lo que pasa es que la Cámara no hace bien hacia la luz el esto precioso

Voz 0470 27:21 empieza claro ojo

Voz 5 27:26 te ríes cabrón

Voz 1194 27:30 yo dejar déjale que antes sólo sí sí sí sí echase a andar hoy sería más bonito que sean das Echenique habría que poner

Voz 6 27:45 habrá que poner dos mil uno avisaba el patio

Voz 5 27:50 el discúlpame bonito ya que el problema se convirtiera en una guardería que es sido

Voz 1194 27:55 he dicho andarse que es incorrecto es que yo estoy totalmente en contra de lo menos irregulares es verdad que despistó dio el puto anduviera en contra de los verbos estable que le dieron un pierde la cabeza que ahora hola quiero ir en contra los irregulares hombre es lamentable te apoyan porque si yo cara que no le guste que canta ha nacido un arte nació el cine cuando lo el cine

Voz 5 28:33 eh

Voz 1194 28:35 allí Said todavía sigue la gente aquellos en importancia era era era ni siquiera no ya un la altura de truco de magia era un puto truco de barracas circo donde la gente podía ir a entretenerse aquello poco a poco alias convirtiendo en un arte más de cien años después estamos en la misma situación pero en vez del cine con los videojuegos la gente menosprecia la gente los toma como puro entretenimiento y hoy tenemos aquí señoras para hablar

Voz 7 29:05 yo yo

Voz 3 29:10 Beto

Voz 6 29:14 no lo que

Voz 0470 29:19 pero si tú no jugó videojuegos en qué puta vida tú un ojo videojuego no

Voz 5 29:23 la gente hay Roger la ciudad ahí es donde llevo yo me escondí

Voz 1194 29:28 darle gracias un fuerte aplauso para daño

Voz 6 29:31 dime lo pretenda le costaba no pero aquí estoy

Voz 1194 29:36 el autor del libro El videojuego a través de David Cage con su página youtuber como consecuencia de ciertas así ciertas depara ajo para que estoy entusiasmada loco da yo escrito Horrach

Voz 6 29:54 no soy parecida a lo que habla

Voz 1194 29:58 o simplemente para introducirle el otro día

Voz 5 30:02 vamos tranquilidad gracias tranquilidad

Voz 1194 30:08 bien el otro día hablamos de juegos existencialista que sí existían juegos que pusieron en duda la premisa de es simplemente hacer cosas para seguir adelante Yaya aquí nos va abrir

Voz 0470 30:19 los ojos se adelante buena que vienes a hacer aquí a ver yo aquí me han dicho sabemos incluso si no es un comando autónomo

Voz 0076 30:28 no no sé a mí a mí me han dicho que hoy estuviera aquí

Voz 5 30:31 Putin los años

Voz 1194 30:33 Dario David que que no saben nada de esto todavía el medio siglo de puta madre

Voz 0076 30:38 por qué por qué no vengo en primer lugar a decir que creo que no son verbos irregulares sino sus juntitos

Voz 1194 30:43 ahora la vete ya

Voz 10 30:45 no no no no que digo la verdad debe

Voz 1194 30:50 ah

Voz 5 30:53 además se hubiese enfrentado a otro milenios pero yo yo yo juego

Voz 0076 30:58 yo yo mi vida son los videojuegos pero Messi Peridis así que un poco nazi de las

Voz 0470 31:02 la verdad es una luego luego me equivocaré de su voz

Voz 5 31:08 la verbal alguna forma verbal anduvieran no era bien no

Voz 1194 31:11 es un verbo irregular

Voz 5 31:14 puede ser veterano a mí me suena hubiere lo viene siendo algo siendo algo

Voz 1194 31:21 Tico entran dentro del expediente la Si yo ando yo amigos traes

Voz 0470 31:32 ya los videojuegos bien a los videojuegos vamos a hablar de los

Voz 0076 31:34 dijo a ver quién me decía él de juegos que que no tenga ningún objetivo

Voz 1194 31:40 por ejemplo fascinante

Voz 0076 31:42 porque hay muchos de esos dibujos realistas sí entonces hay tantos juegos que ve muy mono hay voy tanto juegos que van de no tener objetivos como de rechazar la premisa de tener un objetivo por ejemplo ayuno llamado de paz de de paz el camino así que va de que es como siete versiones de Caperucita Roja y entonces el juego te dice tienes que dar la cestita con los bizcochos Italia o tienes que llevar a la abuela ahí me pone un camino se cruza el camino pierdes el juego y entonces para pasar como digo que te pide que la mía

Voz 1194 32:12 a cruzar en el camino se crudas pierdes

Voz 0076 32:15 si este pone te ponen un punto de el del camino y tienes que llegar a la casa y si llegas a la casa y el entregas la cesta la abuela has perdido entonces lo que tienes que hacer es meterte en el bosque y encontrar al lobo

Voz 1194 32:27 tienes que hacer lo contrario de lo que se supone que hay que hacer portando ya es un objetivo es un objetivo político puesto de manera implícita de allá el juego te está diciendo que es una cosa pero para avanzar en el juego tienes que hacer lo contrario y luego ya claro que no hay las formas ese juego para perder a Cano picado con Dyess no

Voz 0470 32:47 ah se me da me hace ya una idea salió

Voz 0076 32:50 hace unos años y también esos tíos hicieron otro juego llamado The Grey Villar Mir el cementerio que va de que una abuela que llegó un cementerio se sienten un baje en un banco inmueble

Voz 1194 33:00 los juegos sí sí he dicho Mateu al suelo hasta que llegue la muerte

Voz 0470 33:06 ese juego es muy gracioso es muy gracioso hablando en serio me encanta PC también supongo si no se toman loco suele ser para PC

Voz 0076 33:12 generalmente si ahí está la escena más sana de de la gente muy localizados en la sede de la gana pero lo gracioso de ese jueves que está la versión gratuita de pago si no paz de paz también pero la cosa es que está la versión gratuita de de Grey Villar Isidro compras entonces la vieja puede morir

Voz 0470 33:28 de verdad en la versión de tu una vieja la verdad del mundo a ver

Voz 1194 33:32 a ello Bani matizar quizá esto es como cuando

Voz 0470 33:34 empezó a dar palmadas y dijo cada vez que una palmada

Voz 0076 33:37 nueve Un niño en África es una vez que lo deja de dar palmadas y joder

Voz 0470 33:39 a saber parar un poco

Voz 1194 33:42 quizá pero lo que pasa pero bueno también dijo lo de la canción de aquella que empieza Un dos tres gatos a lo mejor no es que es muy muriendo entendido lo mundo seguramente podrá contarse así la también también es famoso puede hacer lo que le de la gana

Voz 0076 33:57 yo la SER disparando niños africanos Sara

Voz 1194 33:59 pero lo que pasa con ese jueves que si lo compras gratis

Voz 0076 34:02 es simplemente una a una anciana que entran en un cementerio se sienta en un banco escucha una canción que creo que estará

Voz 1194 34:08 sí sí

Voz 0076 34:09 a y si es posible no sé creo que está en algún idioma de estos de no tengo ni puta

Voz 1194 34:14 el otro ejemplo que uno para las Lechera junto a Juande y Miami también

Voz 0076 34:18 qué joder y Miami va de que es un juego que de base pues parece que este matar gente porque da una escopeta y te dice venga entra destruirlos a todos no un clásico de videojuegos sí sí sí la cosa es que cuando termine un tiroteo guapo te dice

Voz 5 34:31 ahora te toca volver como volver

Voz 0076 34:35 a ver qué has entrado una casa es matado todo el mundo y al terminar que estaba la canción que era

Voz 5 34:39 Pekín no a tope de pronto la canción termina

Voz 0076 34:41 si te dicen pues ahora vuelve a tu puto coche tienes que

Voz 1194 34:43 que venga a ver lo que has hecho justicia y estás para reflexionar sobre lo que pisotea

Voz 0470 34:49 los cadáveres que has matado y tú soy una buena persona como el Walk of shame que seguir siempre cuando la gente vuelve por la mañana sí sí se de de fiesta de la gente va a trabajar incluso estoy en Basora la Blanc Tomic es un poco como cuando te haces una Page y termina así es una de Dios mio que esto que hecho momento momento daño

Voz 5 35:07 se puede esta gira Loco se puede se puede

Voz 0076 35:10 decir pájaro puede perfectamente cómo está cómo es esto

Voz 1194 35:12 aun así de recordaron como hacerse una paja cuando tío claro es que en tu voz porque parece el Sánchez Dragó Milene proyecto si queréis verlos joder giros a ver a decir es como hacer una obra muy bien porque por ejemplo que

Voz 0759 35:31 yo recupere la atención

Voz 5 35:34 estamos hablando de ahora se verdad yo no queda

Voz 0470 35:37 tienes un último juego que no Cardenal que no juegue así miles a yo pues es que es que un cajón igual compañero otro día pero hoy el programa

Voz 0076 35:46 Prime dos rápidos primero uno llamado Tea sin que va de que eres un niño autista si estás en un parque si te acercas a los otros chavales no tienes ningún objetivo simplemente es un parque puedes hacer lo que tú quieras barajó autismo es gratuito es gratuito

Voz 1194 35:58 como Los Sims Audi barra sí

Voz 0076 36:00 sí es gratuito este buscador nuestro escribes el nombre lo juegas va de que eres un niño autista hay otros niños en el parque si te acercas a ellos el volumen sube cada vez más a hasta

Voz 1194 36:09 te iba de va de exprimen

Voz 0076 36:11 por lo que ser un chaval autista dos moderno social de de sufrir con él y luego otro que es Animal Crossing que su juego de Nintendo que va de que llega a un pueblo con animalicos que es un muñeco y entonces al llegar al pueblo un Tejón que es el que lleva la tienda de el pueblo te dice oye que te he comprado una casa sin que tú lo quieras Hulleras si ahora esas en un mapa suma Apache perdón para estas endeudado conmigo me tienes que pagar como cien mil pavos situar qué tal

Voz 0470 36:36 la casa sin que tú quieras un Apache sí

Voz 0076 36:40 ayer son los mismos que hicieron Mario que es el tío que crece después de comer un champiñón así

Voz 1194 36:44 sí pero va de que te te ponen esta deuda pero sin ola pagas da igual animado sin es que estás con el pueblo y esto es lo que te hagan el culo te haces una paja

Voz 0470 36:53 defecto de es una página porque hay otros

Voz 0076 36:56 Hardy que te puedes acercar ahí puedes hablar con ella y fantasear y hacer dibujitos eróticos y lo que te dé la gana el envía cartas diciendo que le basada una paliza si quieres no te va a responder quizá incluso de responde diciendo gracias por tu carta

Voz 1194 37:07 y tú bien aquí la gente funciona claro

Voz 0759 37:09 alguna vez ha jugado un videojuego mientras te haces una eh

Voz 5 37:12 y no responderé a eso no vale

Voz 0470 37:16 aplausos para el año Santo

Voz 5 37:19 no

Voz 6 37:21 y un aplauso para Ignatius

Voz 5 38:25 estamos escuchando desde tul nombres de recibió ahora porque he recuperado una de las secciones favoritas

Voz 0470 38:32 de la vida moderna que la Review

Voz 5 38:35 parada

Voz 1194 38:37 que no se Review de esta canción que Guajaca copará con con otro O'Toole

Voz 5 38:43 pues

Voz 1194 38:47 hoy a cuatro años hayamos tocado

Voz 5 38:49 el fondo hasta hasta que hoy yo sigo eh

Voz 0470 38:52 yo yo yo yo mismo estoy dentro de mí estoy jugando al autobús sin yo no yo no oigo nada o lleva puesto aquí dentro tul y mañana vamos a poner Cross St Mary de de ayer rotundamente a lo mejor este

Voz 5 39:04 irregular hay que prohibir perdiendo la cabeza

Voz 0470 39:09 la mañana mañana haremos la Riu comparada de de cosas Mary

Voz 1194 39:13 a Palumbo pero tenemos que darnos hoy no mañana mi hervir comparada así que ya está eso es lo que crece la vida moderna es apuntarse a Cross Fit para ser costalero en Semana

Voz 6 39:31 muy buena definición de arroba Joan

Voz 0470 39:33 muchas veces premiando la muchas seguir enviándole que la imaginación de el pueblo hemos es infinita hemos tocado techo lo hemos tocado techo siguieron llegando muy buenos y que muchas gracias a todos

Voz 4 39:40 no que te la botella vino antes

Voz 0470 39:45 mañana mañana así que antes de paritaria esto voy a defender todo así que un aplauso para Ignatius sí que que Gicquel

Voz 8 40:08 echado en este programa todos somos muy monologuistas