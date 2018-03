si uno tuviera ganas de deprimir sede de cabrear sede de mandarlo todo al carajo la verdad es que motivo no faltan eh basta echar un simple vistazo al paisaje veintiuno de Marzo España sigue sin presupuestos hoy son los médicos los que toman las calles para denunciar el deterioro de la sanidad pública pero además como saben los pensionistas continúan en pie de guerra veintiuno de marzo tres meses de las elecciones en Cataluña con todo empantanado con políticos que se tuvieran un mínimo de decencia se habrían retirado ya con gente en la cárcel que no tendría que estar con una especie de pulso entre insurrectos ex represores que sólo nos conduce al desastre veintiuno de marzo el lío con la presidenta de Madrid las notas de su máster la veremos cómo termina Urdangarin pendiente de entrar en prisión poder librarse con una última pirueta la violencia machista que no cesa veintiuno de marzo otro futbolista en este caso Xabi Alonso acusado de defraudar será que no ganan dinero Facebook es un coladero en nuestra intimidad ya lo sabíamos pero lo de ahora es un auténtico escándalo resumiendo que hay que buscar un refugio hoy afortunadamente lo tenemos veintiuno de marzo Día Mundial de la poesía

como dejó escrito Gabriel Celaya es un arma cargada de futuro por tantas razones como estas poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser un tanto somos dar un sí que glorifica porque vivimos a golpes porque apenas Si nos dejan decir que somos quien somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno mal digo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden de la poesía de quién no toma partido hasta mancharse no es una poesía gota a gota pensada no es un bello producto no es un fruto perfecto es algo como el aire que todos respiramos es el canto que espacio cuanto dentro llevamos les sirve refugio bueno a mí de momento les confieso que me basta me basta ir es obra