Por qué Kosovo atrasa el reloj de tu horno

Voz 1 00:00 han notado que los relojes eléctricos de su casa llevan mucho retraso en las últimas semanas hablamos de bastantes minutos por ejemplo los relojes del microondas Del Horno que no sirven un poquito para orientar unos cuando estamos por la casa bueno volvamos a explicar por qué está pasando esto

Voz 2 00:14 la curiosidad

Voz 3 00:23 porque Morales buenos días

Voz 4 00:25 hola Jesús en nuestra experto en energías

Voz 3 00:27 yo no sé si podría decir ya que también experto en relojes porque qué está pasando con los relojes que están conectados a la red que llevan en los últimos meses bastante retraso nos lo contaba el otro día dijimos oye cuéntanos lo venga qué qué está pasando

Voz 4 00:40 pues sí ya acumula más de seis minutos de retraso desde el quince de enero que es cuando empezó a ver problemas problemas en Kosovo y alguien dirá X tiene que ver mi reloj con coso bueno pues lo que tiene que ver es que toda la red europea está interconectada y eso quiere decir que todas las máquinas de producción de energía eléctrica giran a la vez me ha cincuenta ciclos por segundo que es la frecuencia que tenemos aquí en Europa no entonces claro cuando un país resulta que consume más energía de la que produce nada esto es un problema porque la energía eléctrica tiene el truco de que hay que producirla a la vez que se consume exactamente la misma no bueno pues cuando un país hacer esto como es el caso de lo que es laborioso en Kosovo es de aproximadamente quince de enero por lo que ocurre es que todos los demás países se tienen que poner a producir más energía de la que les normalmente les tocaría sí que claro su máquinas cuando es como si hubiera una cuesta arriba no estas máquinas cuesta Cannes digamos que Cedrés girar más despacio entonces claro todos los relojes que hay en Europa no solamente en España que dependen de esa frecuencia de la red eléctrica para ir contando los pasos por cero de esa de esa onda de red es importante hirviendo cuántos segundos han pasado pues están retrasando Llera una cosa que era bueno pues poco importante porque en unos segundos pero ahora es que vamos a un ritmo del orden de un minuto semanal o por ahí

Voz 3 01:56 yo he visto en el horno de mi casa y me he fijado esta mañana antes de venir he visto Ci como cinco minutos de retraso eso eso es lo normal

Voz 4 02:05 sí ahora mismo ya llevamos acumuladas algo más de seis

Voz 5 02:07 sí ya digo ya digo que va a un tuit

Voz 4 02:10 no el orden de casi casi un minuto a la semana

Voz 6 02:12 y esto cuando Tapia Jorge cuando cambian repasa

Voz 4 02:15 de ahí lo acabamos es que la solución que ha propuesto usa para del sistema en toda Europa puede ser peor todavía porque a ver esto primero se dejará de producir cuando coso restablezca su suministro de tenga la misma energía que la que produzca la vigilancia que consume que lo normal vale pero claro el problema es que los hoteles han dicho dice bueno cuando eso se produzca nosotros lo que haremos es acelerar a propósito las máquinas osea vamos a producir un poquito más de lo que se consume me da para que ocurra el efecto contrario y entonces automáticamente con pensaremos ese desfase los relojes claro la gente entonces a volver loca eso es porque si ahora lo que hace es que pone el reloj lo poniendo ahora con el con el móvil el móvil por cierto como no depende de la red eléctrica no todas todo lo que lo que no de lo que cuando se vaya la luz no se apague el reloj se ese no tiene problema vale vale entonces claro el móvil claro la gente está cogiendo el móvil está sincronizando el horno microondas el despertador con el móvil se da cuenta es pues pues pues igual se sigue retrasando durante un minuto ahora cada semana al tiene que volverse porque vuelven locos y es que a lo mejor no llamar que estamos dando de lo contrario es legítimo y adelantarlo se hizo siete minutos después no exacta