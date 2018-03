Poesía y poetas en La Ventana en el Día Internacional de la poesía

Voz 1373 00:00 Roberto Isaías buenas tardes hola buenas pero Marta Fernández bienvenida bien hallado buenas tardes y no puede faltar hoy en La Ventana no versátil versos buenas tardes no sé si es decir buenas tardes Oca crear porque yo creo que cada vez que oigo esta canción se me pone la piel de una B dos millones tres millones es espectacular día me retira entonces verdad pobre don Antonio Machado nunca lo hubiera imaginado no oye la poesía como refugio

Voz 0313 00:25 decíamos hoy hemos abierto la ventana hace un momentito con una lista vamos una lista cogidas un poquito al azar de las cosas de los temas de las noticias que el comentamos Bike eran los llegan precisamente de alegría en casi todos los casos busca un refugio yo al menos lo encuentras no mira yo he uno de los primeros

Voz 0281 00:41 libros de poesía que publiques amaba cobijo contra la tormenta bueno está sacado de una canción de Bob Dylan que si el trasfondo Storm Le pedí en el año noventa y dos a Bob Dylan permiso para titular así el libro me dijo Le dije quiero titular Un libro mio pues a mí me dijo que le dije porque no se me ocurre mejor definición de la poesía que un cobijo contra todas esas otras cosas tan prosaicas que hay en la vida pero la poesía es cobijo refugio es algo más la poesía yo creo que es armamento es una es un arte marcial

Voz 1373 01:11 vaya a Zelaya no sin pues leyó un fragmento ahora cada vez futuro te ayuda a defender te de todas la tontería que hay en el mundo donde yo creo que de hecho cada vez

Voz 0281 01:19 hay más más tontería de toda la liviandad de toda la fealdad de toda la la falta de de de de de empatía es que en este mundo y la poesía la caer me gusta que yo al menos no es básicamente un acto de comprensión quiere comprender qué nos pasa a las personas cómo expresarlo hoy como darnos las palabras que necesitamos pues para tener para tener idea no de quién es el que escribe sino de quiénes somos los que leemos no para mí los bonos problemas no son los autorretratos son los espejos

Voz 0313 01:48 la poesía hay que mirarla puede mirar desde dos ángulos

Voz 0281 01:50 por lo menos

Voz 0313 01:51 la del que la le Illa del que la la escribe en qué momento estamos de la historia de la poesía Benjamín

Voz 0281 01:56 bueno en un país con quién uno espectacular espectaculares además de una manera divertida porque en este mundo otra de las cosas que suelen sembrar son partidarios de la Apocalipsis ya siempre hay algo que va a acabar con el anterior no cenizas cuando aquí vino aquello de Internet editada la gente decía Se acabó se acabó ahora ese a todo el mundo opina todo el mundo escribe todo el mundo publica su tuit su poema su aforismo estamos acabados ya no hay ya no es prescriptores ya no hay ya no hay filtros John hay intermediarios bueno de todo eso ha salido una generación monumental de gente joven que escriben de maravilla una cosa que a mí me encanta en una gran

Voz 1373 02:33 ayer ya digo que me encanta porque es una manera de equilibrar los los desequilibrios del pasado en una gran mayoría mujeres chicas muy jóvenes las Elvira Sastre es las Loreto Sesma en todas las es que me podría son todas buenísima quieres confirmarlo si quieres comprobarlo esta misma tarde nos vamos a hacerlo con la ayuda de Madaya Espinosa

Voz 1 02:53 no

Voz 0564 03:00 vivimos desde hace unos años un boom de la poesía jóvenes poetas que no llegan a los treinta que publican poemarios en grandes editoriales acumulan fans llenan recitales y coleccionan seguidores en las redes sociales un boom poético en el que abundan las mujeres

Voz 2 03:15 la paciencia es una virtud que se adquiere por agotamiento yo ya no estoy dispuesta a que una aguja marque la hora para saber cuál es el momento

Voz 0564 03:22 es la poeta Loreto Sesma la conocimos en dos mil quince aupada por las redes sociales acababa de editar su primer poemario naufragio en la trescientos XXXVIII cuyo origen era la experiencia vital de dejar su ciudad al empezar a estudiar en la universidad tenía dieciocho años que le preguntábamos entonces que era la poesía para ella

Voz 0394 03:41 para mí es explotar todo lo que llevas dentro de Jarque de incendios que te está abrazando dentro pues dejarlo como Zubiri escribirlo y así como intentar curar que hoy tiene

Voz 0564 03:50 tres poemarios publicados seguimos

Voz 3 03:53 en todo lo que tienen de diferentes los no

Voz 4 03:59 o eso es lo que escribiría la diferencia no que permanece entre la violencia de la impasibles obsesión de los hechos

Voz 0564 04:09 Sara bueno nombre artístico Sarajevo nacida en Cádiz en mil novecientos noventa y uno graduada en Derecho un máster dos poemarios publicados con catorce años empezó a compartir sus poemas en un blog hoy tiene legión de seguidores en las redes sociales Nerea Delgado nació en Valencia en mil novecientos noventa y tres asegura haber nacido con un lápiz y un papel bajo el brazo es historiadora del arte poeta tiene dos poemarios publicar

Voz 5 04:33 creo que pone que ya es primavera porque tú has abierto los ojos

Voz 0564 04:39 en el apartado mujeres poetas mayores de treinta hay que destacar a Patricia Benito nacida en Las Palmas a finales de los años setenta nunca había escrito hasta que un día tras un recital empezó a escribir sin parar auto publicó su libro e Internet hizo el resto la editorial Aguilar acabó publicándolo en abril del año pasado lleva por título I de poeta

Voz 6 04:58 que tengo un vestidor enorme mil sitios visitar millones de abrazos quedar que sigo sin entender por qué nuestras aquí lo hayan y me lo pregunto

Voz 0564 05:06 ponemos el punto final con Elvira Sastre una de las grandes de la nueva poesía nacida en Segovia en mil novecientos noventa y dos es poeta y traductora literaria cuatro poemarios publicados y está a punto de salir un quinto libro

Voz 7 05:18 cientas lo primero que hace es eso visitarme no llevó ropa interior permitiéndole he visto una armadura mira yo te contesto me gustan tanto a los hoy como miedo a los mañana

Voz 0564 05:31 apasionados de los versos estamos de suerte tenemos poesía para rato

Voz 9 05:45 Elvira Sastre buenas tardes

Voz 1373 05:47 hola qué tal Aleix sopesado nombrada Benjamín patrón de las poetas jóvenes

Voz 0394 05:53 cuatro han padrinos padres hermanos Sidibe

Voz 0281 05:57 no no no yo me estoy me estaba preguntando Si gracias a gente como Elvira Loreto como Patricia como como Irene todas estas buenísimas escritoras a un escritor también eh también los hay escándalos que estuvo por aquí el el otro día por ejemplo me estoy preguntando si ya tenemos que empezar a hablar de la de la era del del bronce de la poesía española ir terceros aquí está muy bien el Siglo de Oro harán Cervantes Quevedo Góngora ahí de más lo que llamamos Edad de Plata es la generación de

Voz 1373 06:25 mentiría si realmente me me me pregunto pero muy seriamente sí

Voz 0281 06:29 estamos tenemos que empezar a pensar en hablar de una era del bronce el de la canción de la generación demostrado bueno bueno eso sí

Voz 0313 06:37 pero tú qué opinas Elvira estamos en esa tesitura o que de un momento histórico no de verdad eh de lo pregunto y no sé si si si la Edad de Bronce pero vamos

Voz 0394 06:48 yo creo que poetas sabios siempre y los va a haber siempre lo que creo que ha cambiado es que ahora hay o por lo menos es más lectores entonces creo que sí que ha habido una revolución en cuanto a al canal de difusión iría a los que de sobre todo jóvenes yo cuando era más jovencita de mi círculo de amistades nadie leía poesía y ahora parece que que lo raro es el que no lo hace

Voz 0281 07:08 porque es que el rejuvenecimiento de la renovación de la de los autores de las autoras se paralela al rejuvenecimiento increíble de los auditor

Voz 1373 07:18 a ello hay que ver si quería

Voz 0281 07:23 personas de las que había antes es que son todos gente veintitantos años

Voz 0313 07:27 la villa realmente V tiene sean aprovecha edad tienes experiencia en esto lo has comentado alguna vez hace quince años veinte años Benjamín el auditorio un auditorio tipo para escuchar poesía bueno digamos que era de una media de edad poquito más alta que ahora por decirlo generosamente

Voz 0281 07:43 sí sí es a yo yo soy muy joven para mi edad pero de todas

Voz 1373 07:48 sí que recuerdo que ahora hay menos gente que ese día

Voz 0281 07:50 me mientras les antes había más cabezadita sí

Voz 1373 07:53 yo creo también que lo que ha sucedido

Voz 1512 07:55 poco es que los jóvenes se han dado cuenta de que les gusta la poesía porque al tener mucho más acceso al ver de repente poesía o en las redes sociales en Twitter o ver a todos estos poetas de su generación se han dado cuenta de lo que no se daban cuenta muchos jóvenes por ejemplo de mi generación que la poesía estaba ahí

Voz 1373 08:13 de lo que se placentera y es eso lo que lo que se dice siempre Benjamin verdad pero es que además fíjate que te dice que no le poesía es porque no lo es porque lo sabe claro eh

Voz 0313 08:24 mira cómo editoriales que nunca habían

Voz 0281 08:26 publicado poesía están publicando poesía mira como antes los poetas soñábamos con que un cantante unos y ahora son los cantantes los que sueña con publicar un libro de poemas porque lo están haciendo todos los fíjate cómo han cambiado las tornas

Voz 0827 08:37 también puede ser que nos la inocular de mala manera porque antes la forma de memorizar era aprenderse las tablas de multiplicar o La canción del pirata y a lo mejor no es la mejor vía no

Voz 1373 08:46 ojo con el pirata en la canción candidata bien el Cantar del Mío Cid ya un poquito más dura para el amor relación

Voz 0827 08:52 sí yo creo que a lo mejor no se nos inculcó de la debida manera no yo he visto la belleza de la poesía

Voz 0281 08:59 es es todo lo que estás diciendo y lo que dice Marta también yo he visto muchas veces leer a Elvira la tenemos al teléfono de la gente que está oyendo Le era Elvira es que dicen joe esta es una de las nuestras claro oye decía que claro

Voz 0394 09:15 sí yo creo que es que la gente había mucha gente que no sabía que le gustaba la poesía

Voz 10 09:20 lo que no la buscaba y de repente haya allegados

Voz 0394 09:22 sin sin buscarla precisamente por eso pues de repente ha dicho esto que es que me me emociona me conmueve y me siento de alguna manera entonces hayan dicho creo que me gusta no sabía que me gustaba creo que esto también es lo que ha pasado

Voz 0313 09:35 bueno déjame incorporar a la conversación ya que antes ha salido lo de las editoriales que están ahora recopilando ir recuperando ITA no sé qué déjame incorporar a Chus Visor porque es el editor de si este es el patriarcado más importantes del mundo y además fíjate el viernes pasado estuvimos haciendo La Ventana en el en el Kursaal de San Sebastián para celebrarlos los cincuenta años de la librería Lagun bueno en octubre se cumplen cincuenta años de la publicación del primer título de la Colección Visor Chus buenas tardes

Voz 10 10:03 hola buenas tardes qué tal como está el saben no sabemos en octubre pues muchas gracias

Voz 0313 10:08 el compartes el análisis de Benjamín de que es un momento tan tan tan importante que necesita incluso un bautizo con nombre incluido

Voz 10 10:17 yo no voy deprisa me me parece que también se un poquito creo que no es para hablar son cuotas jóvenes todavía que muchos para formación otros en fin hay que ver lo que dar si hay algunos que ya están consolidados como la propia Elvira que está aquí buenas tardes enteras pero la mayoría son poetas de formación no se puede decir que sea la plata de la poesía española porque habrá que esperar por lo menos por lo que sea

Voz 1373 10:43 yo no pienso discutir con un señor milenario porque Chus ya ha pasado de mil títulos en Bilbao cualquiera cualquiera le tose has a este individuo oye tiene esto es cincuenta y dos en esto no cuenta

Voz 0313 10:55 los cuantas cuántas veces has has escuchado a alguien proclamar cantar pronosticar no diré que el fin de la poesía pero sí su marginalidad

Voz 1373 11:04 la no así no

Voz 10 11:08 la paz y la poesía nació con eso claro también de déjame que te diga lo que está diciendo al PSOE Elvira esto ahora los jóvenes poetas y lo ha dicho muy bien Elvira están tratando temas un vocabulario un lenguaje mucho más cercano a al público eso pues hace cuatro lectores y más gente que les interese la poesía que sea capaz pedirá auditorios y que sean capaces de de libros de poesía porque para ir poquito El Asad las peores era muy difícil ver poetas que querían tener conexión fácil con el público

Voz 0281 11:43 es que yo creo que la poesía lo pasaron a la poesía le pasa lo que le pasa la vida en general es que la soberbia le viene muy mal siempre que los poetas admirado por encima de Londres a los lectores la poesía se alejado se ha perdido siempre que la poesía buscará a los lectores que es lo que está pasando ahora con estos

Voz 10 11:59 pero yo decía los poetas no lo pues a los lectores apostado solos y ahora se están buscando los lectores Si con unas herramientas distintas y están dejando a los lectores

Voz 0313 12:13 Chus una pregunta en el en el día en la tarde en la que estamos y que autor o autores recomendarías para alguien que quiera empezar a leer poesía en serio de verdad Iggy y cogerle el gusto a quién te permite recomendar

Voz 10 12:26 pues uno que estoy leyendo ahora mismo uno que esté leyendo llevo toda la mañana exquisito de la tarde que se la poesía completa centrado

Voz 1373 12:36 sí sí

Voz 10 12:40 lo que ya lo último que está leyendo no último porque usted pues

Voz 1373 12:43 oye déjame que cuente una cosa de de este mismo espacio nos está quedando muy bien sí sí sí dejándome una cosa

Voz 0281 12:49 de hecho si de la Colección Visor Chus como acabo de decir ha pasado ya recientemente de los mil títulos lo cual es una hazaña sin parangón en el mundo

Voz 1373 12:56 no lo del hombre milenario me encantó ha pasado

Voz 0281 12:59 es mil títulos pero Chus tenía una espinita clavada es que había publicado a todos los grandes poetas del siglo veinte a todos los está empezando a pública a los mejores del XXI también pero no había publicado nunca Antonio Machado había intentado publicara machada nunca había podido este año pero este año al cumplir los mil títulos de la colección quiso publicar Campos de Castilla pero por problemas de tipo legal derechos si tal no pudo lo casi hecho ha sido sacar un libro que se llama estos días azules y este sol de la infancia donde una serie de poetas yo estoy entre ellos pero hay muchísimos más treinta y tantos cuarenta Las en cuántos son

Voz 1373 13:30 anda pues os sesenta han continuado setenta y ocho años

Voz 0281 13:34 tiene los versos de Machado sabes si es una una iniciativa muy bonita no hay setenta y ocho maneras distintas de imaginar cómo hubiera acabado Machado esos dos versos que tenía en el bolsillo bueno en su bolsillo

Voz 1373 13:45 de muerto y ahora que era no sabía ninguno de los autores

Voz 0281 13:47 que está en ese libro como han continuado esos versos

Voz 10 13:50 bueno unos mejor que otros como el mayor pues pero mira ese era un problema muy grande porque encargaron poemas son la cosa complicada es difícil ícono cargarlo no que lo hagan de lo hemos es ella pero luego que lo hagan claro pues la verdad es que el tema era bastante goloso era bastante apetecible iba mayoría lo han hecho muy bien muy bien no seas de una quedado incluso asombrado de lo que ha quedado el libro yo no hablo bien de los libros

Voz 1373 14:20 de los autores casi nunca tampoco está ustedes hace nunca Altares nunca

Voz 0313 14:25 oye Elvira Elvira una pregunta describir más o menos lo hemos comentado cuando empezaste pero a leer poesía con qué con qué te inicia este tú

Voz 0394 14:33 eh a mí Él que me hizo un poco así clic en la cabeza fue Beckett Instituto que yo creo que nos pasan muchos días de repente lo leí dije madre mía sal hablando además de unos ojos azules y yo decía es que esto esto me llama a mí la atención fue con él y luego ya pues descubrí la Generación del veintisiete con a Lisandro de compañía ahí ya ahí es que era pues que comprendía al final y con quince años tampoco le puede estoy alzaba el que haga un esfuerzo intelectual tan grande como para entender a los más clásicos yo creo que que el camino es un poco la inversión pues ahí con con lo que yo me inicié

Voz 0827 15:05 quería preguntarle a Chus ahora que se están dirigiendo tantas peticiones a la Real Academia Española para que cambien acepciones de palabras en lo de sí

Voz 1373 15:14 era todo un poema que ser ridículo excesivo lugar como El sindicato Le Pen

Voz 0827 15:19 ah pues sí haznos dirigir a la Real Academia

Voz 10 15:23 el número hombre a eso ya es ese es un tema largo de de hablar

Voz 1373 15:28 otros vale venga bien

Voz 10 15:32 vip para mí poco Pinoso eh prefiero hablar el otro día

Voz 0281 15:36 yo sí quería decir una cosa es que es para mí ser editor también es un género literario sobre todo cuando uno es un editor como Chus Visor en en poesía o como puede ser yo sé Jorge Herralde en novela editores que aportan no solamente muchos buenos autores a la historia de la literatura sino que además de alguna manera también dirige en el gusto de los electores porque es verdad que hay editoriales por ejemplo anagramas iba y muchos años que llevan una línea tú decías yo voy a comprar el último de Anagrama casi con la seguridad de que el sello te te garantizaba que ibas a leer una buena novela en poesía tu durante todos estos cuarenta y tantos años tú ibas a comprar un libro de Visor tenías casi garantizado seguro que estaba leyendo un buen poeta otra cosa que te gustase más o menos así que para mí Chus también es un género literario como todos lo ese mismo día sí

Voz 1373 16:21 bueno a mi madre que estoy de acuerdo estoy de acuerdo conmigo

Voz 0313 16:25 se me deja me dejáis una cosa lo de la poesía que nos ayuda fin a pensar más y mejor en fin porque no hay mayor poder que las palabra bien ordenadas todo eso más o menos lo sabemos pero también es verdad que la poesía no tiene lugar

Voz 11 16:39 ni tiempo ni casi edad

Voz 0313 16:41 hoy tenemos un ejemplo de verdad una historia pequeñita preciosa que me gustaría compartir con vosotros con vosotras y con todos los oyentes de La Ventana no mujer granadina de de un pueblo bueno que lo es verdad que es que no habla con ella ya veréis

Voz 1636 16:54 es festivo hasta o vetar Tahar un pueblo de Granada para contarles una historia de superación decirles que si dejamos salir nuestros miedos tendremos espacio para vivir nuestros sueños

Voz 12 17:09 ah

Voz 1636 17:15 les presento a Jacinta Ortiz setenta analfabeta y pues poeta contra viento y marea

Voz 13 17:23 para ser exactos yo nací con esto porque yo desde pequeña me encantaba la coincidía yo jugadas como no quiere estudiar aprendí que perdonan la forma anunciar que tengo por lo cual yo cogía cuando es malo les pusieron uno más astros Parker no enseñaba los disponer campo pues yo me ponía ver allí acogiendo ya apuntabais trasladan ya a mi manera pues yo escribía cuatro

Voz 0394 17:56 todo contaba con

Voz 1636 17:59 perdida como un latiguillo se podía haber quedado trabajando en el campo criando a sus cinco hijos como las normas machistas dictaban pero no

Voz 13 18:09 porque su sueño era me casé muy joven Mégane reconvertido Nayo por desgracia no me quería a mí yo nunca a hacer uso de él de hizo actuar pues da crían conmigo me quedo ahí con los niños cinco me queda cuando va la vida como así origina ahora mismo es otra a España gracias a Dios somos situado buen en mi bajar Saua afrontar ahora el estoy turbias

Voz 1636 18:40 sus primeros pasos estuvieron llenos de Peña de muchas dudas

Voz 13 18:45 el primer libro pueblo y sin sin nada pero ver una maestra yo le dictaba pueda escribía yo lo lo saqué además que ahora ya hace un poquito más abajo Joy la aquí a mi manera hoy soy yo pero ya ya

Voz 1636 19:05 el presente está lleno de poemas de novedades editoriales

Voz 13 19:10 el escribiendo otro libro desde que entré a la escuela y cada día sale pasante es la escuela o alguna todo un poema la señorita me lo pasé limpio

Voz 1636 19:21 y cuando salga inseguros están preguntando lo mismo que yo cómo serán los poemas de Jacinta

Voz 13 19:29 no les voy a dejar aquí Permira todo el mundo porque te dabas el lugar estaba allí el triunfo de la obra ordenar con tu granito de oro han visto llorar despidiéndose hoy Moro por teléfono vida hace

Voz 14 19:44 ah

Voz 0313 19:52 bueno no le pongamos nota el poema pero sí a la historia yo le pongo

Voz 1373 19:55 desde una historia absoluta diciéndole piel comer bien

Voz 0313 19:59 soy analfabeta hay poeta fantástico Elvira lo más jovencita de la mesa Elvira que que te sugiere esta historia por pura curiosidad a bote pronto

Voz 0394 20:07 yo estoy llorando ya me era muy caro

Voz 1373 20:10 mi precioso la verdad es que ellos

Voz 0394 20:13 creo que la poesía tampoco tiene edad ni tiene dificultad alguna al final es algo que tenemos dio algo con uno mismo interior hizo solamente hay que dejar que salga

Voz 1512 20:23 es una necesidad de expresarse y además de expresarse a veces en unas sílabas determinadas la historia Jacinta me ha recordado un pueblo de La Alcarria Brihuega donde tienen por costumbre que cuando detectan que alguien ha dicho una frase de ocho sílabas uno acto si lavó el otro vecino le dice buen pie para una cuarta ETA hecha la y entonces entre todos los vecinos componen una cuarta pero así de

Voz 0281 20:44 Viviana asambleario claro porque

Voz 1373 20:47 poesía primera poesía fue juglares tocando ahorita empezaron a comer

Voz 0281 20:51 acción totalmente al cabo las palabras vienen de la miembros verso suelto es una persona libre no si tú dijo no

Voz 0313 20:58 por sueltos déjame que siempre llega justo de tiempo a los sitios

Voz 16 21:02 estaba verso tiene casi casi las mismas letras que Visor hay algunos empezaron escrito ya desde el nacimiento de eso

Voz 17 21:13 bueno y Chus Visor Mira

Voz 1373 21:15 Sastre muchísimas gracias a las dos de verdad y felicidad a vosotros ella que vaya muy bien abrazos gracias

Voz 0281 21:30 ah sí

Voz 19 21:33 la las eh

Voz 0281 21:36 no vas a leer Benjamín creer llevo para leer esta tarde aquí en El Corte Inglés un poema venga un poema que la ley a las siete a las ocho Elvira Elvira yo por un poema que diga también lo que no dice un poema que escuche a quién no le un poema que nunca olvidarán las palabras con las que lo haya escrito un poema que sabe lo que piensas un poema que sea incorregible que se lo note a todos los que no lo han comprendido que no sueñe que lo haga otro que no sea yo un poema que sea raro que no existiese un poema que la madre a los desconocidos Un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice del crimen que no ha querido ver Un poema que ponga en peligro la poesía Un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación del tren un poema que sea capaz de repetir

Voz 11 22:33 justicia y corazón libertad

Voz 0281 22:37 alegría

