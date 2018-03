Soy gay y me gusta el porno hetero, soy feminista y me gusta ser sumisa... ¿pasa algo?

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 0542 00:08 pues Celia Nos siguen llegando consultas cada vez más a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com porque como te dije es un efecto llamada cuantas más llegan más contamos más llegan que tienen más que más en este caso he tenido que tirar de teléfono porque tenemos dos muy curiosa y súper interesantes que creo que nos va ayudar a resolver las muy bien Ignasi Puig Rodas que psicólogo sexólogo terapeuta de pareja especialista en sexualidad es alternativas buenas noches Ignasi

Voz 0080 00:39 ese día aquí estamos con una de esas con

Voz 0401 00:42 es que claro como no sabemos qué contestar cuando nos llega tenemos que llamar a los que sabéis ahora exponer Rocco mira te cuento no lleva una consulta que dice lo siguiente en esto de ponerse etiquetas me considero un chico o con pareja estable a raíz de huir vuestros programas propuse a mi pareja el explorar nuevos extremos de nuestra cama y una de esas cosas nuevas que decimos probar es curiosidad visualizar los dos juntos el porno que consumimos en nuestro sagrados momentos de soledad lo extraño es mi caso al visualizar mi porno la cara de mi pareja era un poema al ver que mi consumo es cien por cien sexo heterosexual sin entender las razones que curiosamente no consigo masturbarse con porno gay qué te parece

Voz 0080 01:35 a ver si nada con el tema del Atleti que pueda tener un poco de de cacao mental porque es algo que puede significar mucho o puede no significar nada

Voz 0401 01:46 parece que es lo importante darle importancia las etiquetas defendernos de ella porque es verdad que cada uno tiene su propia opinión al respecto

Voz 0080 01:57 las etiquetas son como el caparazón de cangrejo son útiles mientras que todo te sirva para algo a la que te están empezando a constreñir y no te deja entrever más es mejor desprenderse de ella y buscar de caparazones nuevos

Voz 0542 02:08 yo creo que él es realmente muy constreñido no se siente el tiene como curiosidad más bien por saber qué es lo que qué significa el hecho de que Le gusta este este porno porque dice sin sentir nunca atracción por las mujeres reconozco que he tocado el cielo al visualizar vídeos donde se logra ese curioso Squyres o eyaculación femenina las seis hace poco de hombres heteros que querían sexo con hombres y dice que soy uno de esos hombres

Voz 0401 02:36 homosexuales que quiere tener sexo con

Voz 0542 02:38 mujeres quizás sea bisexual sinceramente si me imagino teniendo relaciones con mujeres se me viene todo bastante abajo he tenido la oportunidad y lo he evitado que contradicción no

Voz 0080 02:49 muchas veces hay personas que Guthrie San como eje central de su personalidad su orientación sexual no se sin este nuestro oyentes este caso entonces claro si yo construyó todo mi identidad alrededor de el hecho de ser una persona homosexual después resulta que no lo soy al cambiar esa pieza central de mi identidad es posible que tenga que cambiarlo todo no sé si se referirá con eso con él es más se refiriera eso cuando dices me viene todo abajo bueno que pensar una cosa el hecho de que una persona cinta quitado ciertas prácticas sexuales no significa que esa práctica sexual va a ser formadores de su identidad

Voz 0401 03:24 es ese dinero que no fueron

Voz 0080 03:26 bueno el otro con hombres y mujeres sino por eso voy a ser exclusivamente Niteroi no

Voz 0401 03:30 claro es que podemos tener fantasías que llevadas a la práctica pues nos provoquen rechazo es decir que no nos planteamos que pasen nunca más allá de nuestras fantasías

Voz 0080 03:41 completamente hay muchas veces esto pasa por ejemplo con una fantasía muy típica en muchas personas que es la fantasía de violación mientras es fantasía yo en mi fantasía Lago que todo sea bonito perfecto genial me parecía ideal a la que la llevó la práctica habido que hay una serie de elementos que no contaba con ellos sin que sea una experiencia horrible

Voz 0401 03:59 claro porque cuando tenemos la fantasía sexual de una evaluación realmente lo que hacemos es guion izar un sexo que es más agresivo que bueno se sale de los parámetros a los que estamos acostumbradas pero es cierto lo que dices es una de las fantasías sexuales más recurrentes todos sabemos que una violación es uno de los momentos claros en los momentos más terribles N en una mujer ocurre bien al contrario puede haber heterosexuales que fantasea con la homosexualidad sin querer llevarla a la práctica

Voz 0080 04:28 pues sí podría ser fíjate porque tú mismo has dicho ahora una palabra que en agosto mucho el hecho de que estamos guión y usando nuestras fantasías viene este guión de fantasía hay una serie de cosas que no son excitantes que son las cosas dentro del simbólico ya que las llevamos a la práctica o meter realizamos con ciertas acciones que de saber si en este caso del oyente que le pone el tema del excluir tenga una carga emocional una carga simbólica que hace que eso sea excitante para él pero eso sí si el que lo quiera llevar a la práctica y lo mismo le puede pasar a muchos hombres que se definan como personas letreros y que quieran tener fantasías o qué les gusta tener antes sabemos actuales pero luego nada practica ese elemento simbólico no aparecen la práctica de la realidad es decir puede darse en mil ocasiones cintas

Voz 0401 05:13 bueno es que nuestro oyente además decir recalcaba sinceramente si me imagino teniendo relaciones con mujeres semen viene todo bastante abajo yo deduzco que es porque no siente ninguna citación con mujeres desde que realmente es de de de estos hombres homosexuales que que no sienten excitación por mujeres y nunca han sentido otra dice

Voz 0542 05:33 que él ha tenido ocasión Iker lo lo ha que lo ha evitado

Voz 0401 05:37 os aquí que bueno sería saber el porqué

Voz 0080 05:40 se viene abajo y el porque lo ha evitado a partir de ahí a partir de ahí podemos tener más pistas de cuán lesivo puede ser para su sí que la idea de quizás si tengo relaciones con mujeres dejo de ser homosexual y paso a ser otra cosa

Voz 0401 05:54 sí sí eso no te gusta puesto a lo mejor lo llevas mal osea que en principio podríamos decir que este oyente lo primero que tenía que hacer es relajarse un poco con las etiquetas

Voz 0080 06:04 pues sí la verdad porque muchas veces el hecho de tener ya digo una etiqueta muy muy estricta muy rígida es lo que decía antes que deja bueno pues empieza en corsé darnos llenó no dejarnos realmente crecer

Voz 0542 06:16 pero en este caso da la sensación de que él lo tenía muy naturalizado hasta que se decidió a compartir con su pareja el tipo de porno que consumía y que fue por la redacción la reacción de sorpresa de su pareja cuando él se ha planteado todas estas cosas yo le veo bastante tranquilo e os diré dentro de eso sabemos bastante preocupado por lo que por lo que pueda pensar parejas sí

Voz 0080 06:37 claro sí imagínate que si la derivación de todo esto acaba siendo de entonces nuestra relación de pareja se rompen claro si te gusta tener sexo con mujeres yacer excluir que haces conmigo

Voz 0542 06:47 claro que también hay hay hay ese miedo corríjame si me equivoco en muchas parejas de mujeres lesbianas el miedo a que alguna de las dos desee tener relaciones con un hombre

Voz 2 07:00 de en un momento dado

Voz 0080 07:02 correcto y entonces yo en este caso siempre digo ostras de espero que las relaciones que tengamos hecho efectivas de tengan más puntos de unión y más vínculos que no únicamente el sexual y que está muy bien que una relación sólo se ha basado en el sexo pero cuando más patas tienen Taburete por más sitios se puede aguantar

Voz 0401 07:17 mire leyendo el libro de Gabriel J Martín quiere te mucho maricón una de las frases que más me llamó la atención fue que de él decía decíais sostenía que le bueno explicando la orientación sexual que la orientación sexual es la capacidad amateur ya o Google que sentimos hacia personas o masculinas o femeninas pero que realmente el ser humano está preparado para follar se tituló todo es decir que realmente si pensase hemos en cuánto sexo podríamos tener el ser humano podría él dice en su libro exactamente incluso animales

Voz 0080 07:52 ah sí yo prefiero no mezclar animales como animalista que dejamos en paz

Voz 0401 07:58 pero lo que viene a explicar un poco es que estamos preparados para tener sexo con cualquier tipo de cosas incluso incluso bueno dice animales pero dice por ejemplo que incluso con el con con objetos es decir el hecho de que te ves con objetos no deja de ser tener sexo con esos objetos

Voz 0080 08:15 no te convierte en objeto sexual

Voz 0401 08:17 vivamente y además hace exactamente la misma reflexión No somos objetos sexuales porque Nos vemos con aparatos

Voz 0080 08:26 está claro que es lo que decían desde que una cosa es lo que yo hago y otra cosa es cómo eso contribuye o no a generar mi identidad alegó ellas ciertas personas cuando ya se mueve en el mundo de la bisexualidad o de la sexualidad excluir que lo que dicen es de ostras yo por mi manera de ser puedo tener sexo con personas de tantos géneros diversos pero cuando se trata de tener relaciones afectivas me veo que sólo me sino cómodo a cómoda con personas de tales generan en concreto

Voz 0401 08:51 claro eso también te puede dar muy buena explicación

Voz 0542 08:53 pues vamos con la siguiente consulta dice mi novio es una mujer Mi novio es feminista los dos compartimos ideología y es genial el se esfuerzan mucho en de construirse mejorar cada día al igual que yo pero en la cama mi punto de vista es que no se debe pensar en feminismo sí mismos hay que ser libre divertirse siempre que seamos los dos los que disfrutemos a mí me gustan posiciones eso juegos en los que yo tengo un rol más sumiso creo que me gusta precisamente

Voz 0401 09:21 porque en la vida real soy muy dice

Voz 0542 09:23 positiva y Le pido a él que me haga cosas nuevas que le gustaría hacer o que le pongan y no quiere porque dice que son machistas y que si le ponen es por la educación machista que todos hemos recibido en principio no es que no tenga razón pero que le puedo decir para convencerlo de para convencerle de que el sexo es otro tema hay que tiene otras normas o vosotras estáis de acuerdo los pide nuestra opinión algún consejo si puede ser vivo tu consejo primer mejor mejor

Voz 0401 09:50 sí

Voz 0080 09:51 venga pues yo lo que diría es otra vez lo que hemos comentado antes de la iniciación cosa que es mucho más evidente en las relaciones sexuales que utilizan prácticas SM es decir cuando yo esté siendo cierto tipo de práctica sexual es una pequeña obra de teatro en el cual estoy incluso a veces interpretando en papel y que yo en la cama haya ciertas ocasiones en los cuales me gusta interpretar este papel no significa que me identifique con este papel no es como el actor que hacía de de llanero solitario que acabó tan trastocado por el hotel que iba por la vida vestido el llanero solitario y le permitieron ser deportada llanero solitario le pilló en la cama me gusta ser a veces una persona con ciertas maneras de comporta son sumisas no significa que en el día a día lo sea no significa que mi pareja Ci metido en la cama que interprete un rol más dominante no significa que Bush tiene que ser una persona machista hay donante en todos los aspectos mira sólo en ese momento concreto que tiene un inicio al final para decirle con una cosa más puede servir yo me encuentro consulta ciertas personas que practican juegos sexuales del SEM y me lo dicen sobre todo personas que son muy como dice esta paciente bueno está oyente muy impositivas son personas que como siempre están tomando decisiones están teniendo el control de las cosas que están quieran o no en constante alerta les gusta o disfrutan en ciertos momentos de relajarse de quitarse de encima todo tipo de responsabilidad aquí abandonarlo decisión a la otra persona dicen que después de estar de por ejemplo con una sesión de dos horas cuando estando obedeciendo otra persona tienden que eso es mejor querido en Spa y porque me ayudó a liberar tensiones es decir podido relajar de verdad al no tener responsabilidades

Voz 0542 11:34 claro y crees que es necesario ese análisis de buscar esa herencia machista en las actitudes la cama o o sería saludable intentar dejar eso fuera de la habitación

Voz 0080 11:44 a ver siempre es es bueno tenerlo en cuenta de que las prácticas que nosotros realizamos empiecen ritual fijadas en la cama tienen con hacen lodo modo en una sociedad si las sociedades machista está así que lo que nacen estas de esta sociedad tenga un tintes machistas por ejemplo no serán las mismas prácticas sexuales aunque sean todas las que se hagan por ejemplo en un país de raíz católica como es nuestro como un país de raza de raíz protestante o budista o donde sea es decir cada herencia cultural imprimió una esencia las prácticas sexuales que hacemos entonces sí que está muy bien el hecho de identificar cuáles son estos rasgos machistas pero no eres implicados está tongo es cuestión de obsesionarse en exceso con ellos no hay desde ser conscientes de eso ya es más es posible que rivalizan doscientos la práctica sexual lo que ayuda a ser también esa reírme ya superar estos tintes machistas de que tiene nuestra sociedad

Voz 0401 12:38 pues me quedo con toda esta reflexión porque yo voy a contestar a nuestra oyente yo es que soy muy de teatro entonces tengo un gran amigo Jesús Robles propietario de la librería Ocho y medio al que echo mucho de menos porque murió hace unos cuantos años que siempre me decía pero qué gran actriz se está perdiendo el cine español contigo yo creo que instaurar la norma del teatrillo es decir decir antes vamos a jugar a esto es muy sano para permitir que hacer en la cama lo que te de la gana yo totalmente de acuerdo ya que no siempre y a la opinión yo no suelo dar ese caso vamos a dar pues así Puig Rodas es siempre un placer aprender contigo así que volveremos a llamarte seguro

Voz 0080 13:20 el placer es poder compartir estos espacios como otras