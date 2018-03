Carlos Boyero habla de la película mas experadaen la cartelera españolas

Voz 1 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor

Voz 0324 00:07 que ama el cine una historia

Voz 2 00:10 amor muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para me parece que uno de los mejores actores del mundo

Voz 3 00:21 para más me olía queda una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine obras

Voz 0324 00:35 Carlos Boyero Carlos Boyero buenas tardes que estando como está salido sobre todo ahora que ha dejado de llover daré tiempo que volverá frío y luego se diga estamos en primavera ya hombre estamos siempre me hubiera empezado la primavera si se desde ayer pues qué bien yo no lo he notado toda vida unitario pero dicen que es muy la historia de la de los

Voz 0313 01:08 los falsos japoneses la de los supuestos japonés es que no lo eran con rasgos asiáticos en Estados Unidos al comienzo de la guerra en todos los países arrastramos algún episodio bastantes oscuros en nuestra historia pero EEUU con con la cosa al racismo en un problema endémico ahí en Hoy manera eh pese a los indios luego lo japonés y desde luego los negros

Voz 4 01:27 tiene bastantes problemas con todos los palos es un país muy raro que después hay muy diverso pero lo que quiero decir que después de ocho años que

Voz 5 01:37 que lo haya gobernado un tipo llamado Obama

Voz 0324 01:40 no con todo lo que eso ha supuesto un tío que hizo todo lo que pudo lo que le dejaron hacer no que les sustituya por votación popular una un una bestia como el tal Tram dices qué país más

Voz 6 01:56 más extraña no pero esto de los campos de concentración para los orientales campos de bueno que parece que les llamaban técnicamente de reclusión desde lo de Estados Unidos es una historia muy poco conocida muy poco en conocer al antes de ayer practicamente en una novela de Isabel Allende

Voz 0324 02:12 películas han hecho algunas pero muy poco contada Roy en este escritor eléctrico en en el cuarteto de Los Ángeles y escribe Damián de el el tema si al parecer se cometieron todo tipo de barbaridades incluso hay una película no sé si os acordáis maravillosa que llama Conspiración de silencio una de los años cincuenta en la que Spencer Tracy Maradona pero muy vagamente aunque esté en el que ha desaparecido un señor japonés modélico que había vivido allí siempre en realidad se lo había encargado no habéis visto Conspiración de silencio pero dimos suele que lo haya visto pero no me acuerdo si es una película que aparecían como secundarios el y Marvin Robert Ryan Airlines Borghi no está mal es que el lujo no hay esperanza si ya te vio en ese pueblo polvoriento solo ante el peligro de intentando descubrir qué ha pasado con ese con ese señor japones eso precisamente iba si se lo habían cargado claro es que la las guerras dan dan pie a los SAP pues eso a que se desate de repente el el odio al otro y el otro puede ser cualquiera el caso de es la Cáceres claro y la caza de brujas Si la caza de brujas es cíclico pero siempre siempre vuelve yo creo que ahora estamos empezando a vivir otra otra caza de brujas y ya sabéis a a que me refiero no hay que buscar culpables no oí como sea no entre entre el género masculino no ahí pueden venir barbaridades pues múltiples no osa evidentemente hay muchos abusadores es algo ancestral que violadores y tal pero probablemente también muchos inocentes a los que les pueden echar el muerto de destruirlo

Voz 0313 04:14 el otro día escribía en El País si lo leí un artículo de los de los peligros que se ciernen sobre literatura detrás de llevar lo políticamente correcto hasta extremos

Voz 0324 04:25 y en fin si una película hoy no habrá que es una de las grandes novelas nos podrías refleja la vida no porque la vida pues está ahí es la luz y la oscuridad es el bien y el mal y a veces están tan complejos tan mezclados que casi no se distingue pero como no va el arte del del mal que que yo creo que que va ganando por ahora en la historia de la humanidad no yo la censura que la han hecho a Céline autor de una de las novelas más impresionantes que yo he leído nunca que es Viaje al fin de la noche no pero te quiero decir que la se se pueden cometer tantas barbaridades a que dejen tranquilo a Alarte no que los artistas cuenten lo que les de la gana no quiero decir si vamos a poner censuras Si vetos en nombre de de los abusos de hoy de que todo me animé me ponen los los pelos de punta no

Voz 0313 05:30 yo tuve oportunidad de ver la otra noche la película está todo el dinero del mundo que narra el secuestro

Voz 7 05:35 el del nieto de de porque sí el de el

Voz 0313 05:38 supermillonaria estuve fijando me con atención en el papel de Christopher Plummer que es quién sustituyó a Kevin Spacey una vez rodada íter

Voz 0324 05:47 que Iberia rodar la película entera

Voz 0313 05:51 por las denuncias de fin de abusos y de acoso

Voz 0324 05:54 diré pero seguro Riley no tenías claro de Kevin Spacey tenía can Barça no es apuntarse al carro de debe ser sí sí ha hecho lo que dice

Voz 0313 06:05 tipo repugnante y asqueroso no tendría Allen

Voz 0324 06:07 volvemos a lo menos que ya estaba hecha a Woody Allen ningún jurado la declarado culpable sin embargo está ya han amenizado de por vida y las actrices salen diciendo que jamás trabajarán con él Amazon acaba de de clausurar que tenían una porque es una peli que tenía no índices coño se llama Woody Allen no sea hay quién quién tiene claro que sea culpable porque entre los hijos hay hay uno que dice que para nada y otra que dice que sí y en medio una historia tan turbia y tan tremenda como la que tuvo con con con Mia Farrow que yo me imagino que debe ser muy duro que que tu parejas el Alargue con con tu hija adoptiva hay sacándole mogollón de años sigue habiendo visto habiendo tratado a esa niña desde que era pequeña pero bueno poniéndonos así también pero no te router recuerdo que se casa cuando tiene diecinueve años con un tal Frank Sinatra que tiene tiene sesenta Si Si hablamos de luego la semana pasada lo dijo Michael Caine también hay que no va a trabajar

Voz 0313 07:16 Woody Allen

Voz 0324 07:17 a Michael Caine también andan bien jodido saqueador señor primero hace

Voz 5 07:22 firmó que él había votado a favor

Voz 0324 07:25 de con el Brexit no hay tal con lo cual ya me debe una decepción diciendo un tío tan tan listo evitan que el feroz partidario del del Brexit y ahora también a ha dicho también lo dijo la semana pasada en cambio otro otro Michael bueno Michel Hani que ha dicho que todo esto se ha convertido en una auténtica caza de brujas pues el podría contar con ese estilo sombrío y ese es el mundo extraño que lo haga sí puede hacer la próxima pero acabamos con el lo que comentábamos

Voz 0313 07:56 antes el gran estreno de cine de esta Semana Santa es

Voz 8 08:01 tu

Voz 0313 08:04 eso no ha Spielberg que Ruiz Player de año dos mil cuarenta y cinco es si tú a la historia un adolescente aficionado

Voz 9 08:10 jugar a Oasis un mundo virtual

Voz 0313 08:13 se lanza a participar en la búsqueda de un huevo de Pascua tras la muerte del fundador de esa realidad paralela

Voz 10 08:20 Juanito Juanito huy sacó no pero no Giner será original me llamo Way

Voz 11 08:29 mi padre me puso ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe como verter o Bruce Banner murió cuando yo era pequeño Mi madre también le ha acabado aquí

Voz 10 08:43 en un pequeño rincón en ninguna parte no hay ningún sitio al que ir

Voz 12 08:52 excepto Oasis

Voz 0324 08:55 qué tal está Carlos qué te ha parecido esta película bueno y me han me ha resultado insufrible una de las cosas más tediosas es raro al menos para Ander no no te cuento es que en Spielberg lo hemos contado más veces conviven el productor y el y el artista que es un tío que el él es el cine en una de las partes más notables del cine él se inventa géneros lo ha hecho toda su vida desde primero con Tiburón y que aparecieron monstruos anfibios por todos los lados luego con los extraterrestre los encuentros en tercera fase posteriormente las aventuras el cine de aventuras con Indiana Jones te quiero decir es es alguien que que de más de un artista tiene un olfato para el marketing y ahora por lo visto tiene que hacer la película definitiva sobre un mundo del que yo ignoro todo

Voz 4 09:52 los juegos los videojuegos

Voz 0324 09:55 avatares de las cosas igual el problema mio cuando a la salida en el pase de prensa que la vía había mucha gente joven Mi oí a cosas como es fascinante y magnífico te quiero decir que igual el que está fuera de juego soy yo pero por ejemplo yo sin tener Internet Ny querer o del de ninguna forma redes sociales y la película sobre ver el director es la red social hay me enteré me enteré de de que estaban hablando y más o menos que era es el del Facebook estas cosas y eso es porque porque de David Fincher me lo me lo contacte de algunos homenajes hay uno gracioso largo al resplandor no hay homenajes a muchas películas en medio de los videojuegos pero si me estaba fijo cuando me cuando tú ha resumido el argumento porque yo no tengo ni idea de de que va es es una es que al fijando te ves a ver si cuadraba con algo de lo que viste no estaba ahí espantado viendo persecuciones y ruidos y realidad virtual tasas movidas pero repito la gente joven que había allí o los críticos y utilizaban términos como es fascinante ya que que igual lo es pero a mí me me lo sabes me resultó un peñasco porque además es es la cerdita creará moda supongo si esas veinte será un será un exitazo oí pero pues eso que que quiero sin seguir en una ignorancia absoluta hacia los videojuegos como hacia las redes sociales como os al final mire a una cueva por hace falta como lo son estas viendo el destino de estas es complicado vivir ignorando todas esas cosas a otra cosa mariposa

Voz 0313 12:07 es algo muy distinto del vamos a hablar de una película libanesa que optó al Oscar a mejor película en habla no inglesa

Voz 0324 12:14 se titula el insulto

Voz 14 12:19 pistas ha sido sigue

Voz 11 12:23 Versión original versión doblada se lo advierto más vale que se disculpe pole de su empresa

Voz 0313 12:34 el juez de la historia es muy interesante un un cristiano libanés regando las plantas en su balcón tira sin querer agua en la cabeza de un palestino que es el capataz un palestino insulta al Cristiano y el Cristiano decidido denunciarle ante la justicia y a partir de aquí que Scarlett

Voz 0324 12:51 pues a partir de aquí se monta un follón de Estado no salen a la palestra en las diversas atrocidades que cometen todos los bandos en en las guerras concretamente en el Líbano la la salvajada que hicieron la las milicias cristianas nuestra Guerra Civil duró quince años en el dije contra los palestinos pero también al revés sabes sigue entonces todo empieza en una discusión callejera problema ya te digo entre entre un palo destino y un cristiano libanés y al final esto acaba en un juicio en el que interviene el Estado no se plantea una es una película yo creo que está bien contada es es es compleja podría ser sólo discursiva pero pero no es una película que te deja también los factores si me deja pensando si está muy bien

Voz 5 13:52 vuelvo a lo mismo que lo que los vean a hablando árabe

Voz 0324 13:56 las traducidos no sé como sonará no sé como sonará eso en el en el doblaje pero es es una película interesante a mí me parece muy interesado bueno pues el insulto ya se puede ver

Voz 0313 14:10 desde la semana pasada este próximo viernes otro estreno llega la película italiana el viaje de sus vidas del director de locas y alegría

Voz 15 14:19 eh sí

Voz 11 14:28 sí

Voz 0313 14:34 matrimonio que lleva toda la vida juntos emprende un viaje en caravana desde Boston hacia los Cayos de Florida quieren visitar la casa de que Hemingway en Cayo Hueso pero resulta que la salud de la pareja Nos bueno el marido está teniendo problemas de pérdida de memoria o los protagonista que son Helen Mirren

Voz 0324 14:51 ya tiene una edad Helen Mirren tiene setenta y dos tacos ido

Voz 0313 14:54 la Sutherland ochenta y dos

Voz 9 15:00 la habitual reposa ahora se origina

Voz 17 15:04 una Gwyneth del setenta y cinco nuestra cara la ley Sur sí que te hemos hecho grandes viajes en ellas por fin llegó a visitarla

Voz 0324 15:12 de son doblada y la primera

Voz 0313 15:14 película que Pablo decidir ruedan inglés este hombre este aparecido pues yo pienso que deberían haberse

Voz 0324 15:20 queda o en Italia lo que allí hace admirablemente a mí locas de alegría gustó mucho que era un viaje también de de de dos señoras un aristócrata esquizofrénica Hay otra pobre mujer que cedió a su hijo y que está consumida por las drogas y rota de dolor era una para el desgarro poética me encanto estaba de un viaje también peros Pablo Bir si se ha ido a Estados Unidos no oí se nota es un mundo pretende ser entre las situaciones entre divertidas patéticas pero a mí me resulta una una película absolutamente previsible en la que se es

Voz 0313 16:01 entre lo lo que va a ocurrir ya que son los dos protagonistas

Voz 0324 16:05 sí habla pues es el Alzheimer no sea enfermedad terrorífica en una caravana los dos ha también enferma huyendo los hijos preocupadísimo por ellos Si bueno Rey iniciando como un romance que al parecer ha durado todas sus vidas pero con el Alzheimer se descubren cosas alerta en bien pero repito lo lo que más me gusta es la banda sonora porque al ser una película On the road suena a Dylan y suena bueno gente muy característica del viaje no ha contado como nadie pero luego que voy a contar de Donald Sutherland de Helen Mirren no que son son fantásticos y siempre lo han sido pero yo preferiría que tuvieran un guión mejor y bueno y mejores diálogo Si bueno verlo siempre es agradable

Voz 0313 17:05 has hablando Carlos Boyero está hablando de viaje y acaba de decir que ojalá este director se hubiera quedado en Italia pero caro viaje Italia Boyero hoy confluyen

Voz 0324 17:14 sí porque claro adherir a la bolsa con Diogo allá donde vas Boyero dónde dónde te vas me voy no me voy unos días Cilia no has estado nunca sanción no estado debe haber estado en Italia más de cuarenta veces de que decir la conozco bastante bien y sin embargo nunca he ido a a Sicilia al pueblo de de Vito Corleone de dónde nació ese pedazo de escritor que es Lampedusa el autor de El Gatopardo no entonces voy muy poquitos días pero pero me hace me hace ilusión ver Sicilia por primera vez

Voz 18 17:53 sí

Voz 0324 17:58 te lo pasas muy bien pero no te irás no te marchas sin la música de cierre

Voz 19 18:07 bien

Voz 0324 18:10 hoy los Doors

Voz 20 18:14 esta canción es es intemporales

Voz 19 18:18 no

Voz 0324 18:19 la canción apocalíptica canción que es mi amigo mi único amigo no el otro día volviendo a ver Apocalypse sino esa obra maestra esta canción marca absolutamente la película suena al principio el teniente Willard estado debe ser tampoco un nivel de Saigón desnuda mirándose a un espejo y arremetiendo contra él sonando Jim Morrison y al final cuando aparece Court en el corazón de las tinieblas vuelve día en que es en realidad esa película bélica está hecha es como un viaje de de ácido no que aparte se ponían fiamos los soldados en Vietnam no ya de ácido sino de todo pero es las sensaciones del ácido las peores la la canción de los Doors ilustra eso maravillosamente

Voz 1 19:29 Carlos Boyero hasta la próxima amigo que disfrutes mucho buen día