¿Gusto o muerte a tomar medio limón exprimido en ayunas?

el miércoles miércoles hay gusto a muerte de Javier buenas tardes necesitamos uno una oyente que tenga ganas de desempatar pues no te gana pero que llame nueve cero dos dos catorce sesenta sesenta también va a dos catorce sesenta sesenta Toni Martínez Especialistas secundarios Ana Alonso hola Nerea Aróstegui Laura Piñero hola Sheila Blanco buenas allá para unas arrancará la la

Voz 0230 01:27 el rector el rector de la ciudad Rey Juan Carlos de Madrid el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid afirma que los títulos académicos de Cristina Cifuentes han sido obtenidos conforme a la ley de esta frase ya sugiere nivelón porque se sobreentiende que el rector de una universidad ha tenido que dar explicaciones sobre la titulación de una autoridad ha publicado hoy el diario punto es que Cristina Cifuentes tiene un máster de más en su currículum sostiene el rector que sí aparecían dos asignaturas con la Clay con la calificación de no presentadas cuya calificación pasó a notable no fue por un caso de ETA mismo

Voz 0230 02:08 si no debido a un error administrativo vamos a escuchar al rector decir que no hubo regularidad se le olvida la y la frase que da un poco raro sí

Voz 7 02:16 conforme a esta información no existe irregularidad alguna en el título de Master de Doña Cristina Cifuentes eh

Voz 0230 02:25 cuando esta mañana se ha conocido que el diario punto Es publicaba que Cristina Cifuentes había obtenido su máster falsificando sus notas el dirigente de Podemos

Voz 8 02:32 Íñigo Errejón ha dicho lo siguiente

Voz 9 02:35 a mí me parece extraordinariamente grave en Alemania por mucho menos de eso

Voz 0414 02:39 dimitió ministro así que estamos a la espera

Voz 9 02:41 las explicaciones del sábado

Voz 0230 02:44 las dimisiones esto en Alemania en Alemania aquí recordamos siempre una cosa hay que tener en cuenta la dificultad de decir dimitir dimitir dimitir de que dimite tú en otro

Voz 10 02:53 los idiomas en alemán por ejemplo si vas sobre su rico

Voz 0230 03:04 antes de enfrentarse a todo este carromato de DJ a mucha gente dice bueno pues dimito los socialistas de Madrid también han dejado escrito a través de Twitter en otros países supondría la dimisión no ayuda idealización de los países honrados y una resignación que en España ya Sesame ya se sabe incluso como habéis escuchado en los políticos que piden dimisiones hay una melancolía voy a ir viviéramos en otros países el problema no está en otros países sino en el acuerdo de investidura entre Partido Popular y Ciudadanos que en uno de esos puntos decía aquel cargo público

Voz 8 03:43 que hubiere hubiese

Voz 0230 03:46 falsificado hubo engañado en relación a su currículum o formación académica se van poniendo toda clase de disyuntiva para para cubrir todos los casos

Voz 11 03:58 será apartado

Voz 0230 04:02 ha participado hemos visto tantas cosas en España que alguien podría esperar que ese dijera bueno apartado quiere decir que gobernará desde un rincón o en realidad el cambio de notas fue antes de firmar el acuerdo por lo que se trataría

Voz 12 04:13 era un extra acuerda Atari porque esta es otra

Voz 0230 04:19 no se trata de que si no se trata de la dimisión sino que falsificar un documento público Si esto fuera así es Código Penal la otra posibilidad a desmentirlo es un caso de gusto o muerte o es verdad o es mentira si es verdad pues tiene que dimitir si es mentira pues es un gustazo desmentirlo no decir es mentira la presidenta de Madrid no ha dicho nada no he dicho nada ha dejado que fueran los rectores de la los encargados de dirigir la Universidad quiénes desmintieron la información durante horas pero qué paso con esto ha sido uno de los casos este ha sido uno de los casos de el día lo vamos a comentar porque era raro reglado

Voz 13 04:58 va con fuerza

Voz 14 05:05 a todo esto que me cuenta que cuenta a todos

Voz 1606 05:10 miedo al presunto amaño entre el Masters de Cristina Cifuentes es decir que ha provocado muchas de norcoreano ya veréis cuando investiguen el bachiller de Froilán lo que nos cuenta lo siguiente tweet la caricatura es una verdad como un templo lo sabéis vida de una camiseta para salir a diario para la playa para el campo para dormir para pintar

Voz 11 05:32 trapo

Voz 14 05:35 en Twitter hay muy mala leche

Voz 1606 05:37 mucha mala leche pero de vez en cuando surge un tuit así como naíf muy hasta filosófico como este de ser Muse me pregunto qué nombre me habrá puesto Mi perro aunque lo que predomina en Twitter pensamientos más bien chorros como este que tuitear cambiazo chulería es ir conduciendo al examen de conducir yo acabamos las tutorías con esta joyita que nos debe hacer reflexionar es de Miguel Serra oye Keystone chico sentado en la terraza de una cafetería sin móvil sin Tablet sin ordenador sólo hay sentado tomándose un café como un psicópata

Voz 13 06:07 el miedo

Voz 0230 06:46 cosas de juicios chulas cosas de juicios chulas cosas que han pasado hoy que son como de peli de juicios de risa como parodias de películas de juicios el abogado de Iñaki Urdangarin os acordáis de unidad que que viene que hacía negocios y todos pensaban hay que ver qué talento tiene para la FAO guía dijeron que escándalo escándalo está utilizando su cercanía al Rey que era algo que nadie había percibido antes bueno pues ha dicho el abogado el abogado de Iñaki Urdangarin

Voz 0230 07:18 se aprovechó de su cercanía al Rey no debe tenerse en cuenta por tratarse de algo atípico vamos a escucharlo chulo luego la pensé en la gente piensa que el derecho es aburrido

Voz 17 07:27 que la vinculación del señor Urdangarin con la familia real si hubiera ayudado al Instituto Nóos a obtener contratos se trataría en tal caso de una influencia impune por atípica

Voz 0230 07:40 impune por atípico Gastón estos uno Huesca eh esto además tiene razón porque cuanto Reyes a uno si no se puede hacer una ley para uno es atípico la gente se deja influir pues hoy es cosa suya esta consideración hincar digna en la doctrina jurídica Camacho el exfutbolista José Antonio Camacho ayer lo comentamos interrogado sobre la denuncia del ex seleccionador de Malta respecto de un supuesto dopaje de futbolistas españoles encontrado paje de los malteses a los que sí

Voz 0230 08:10 que parece el nombre de un grupo de rock psicodélico limones drogados ante esta denuncia Camacho le dice te dan limones no lo coma

Voz 11 08:19 entonces digo nada

Voz 0230 08:25 bueno el abogado dice esto mismo coja si te viene uno diciendo que es el yerno del Rey no no te deje eh si te influye pues es atípico más cosas de juicio chulas que han pasado hoy entonces chula también en Sevilla sigue el juicio de los ERE para el que prácticamente podrían llamar como testigo a un paleontólogo pero lo bonito ha sucedido en el boletín de la una en la SER porque hemos conectado en directo con el sonido de sala y lo que se ha oído en ese momento ha sido que alguien preguntaba ya alguien respondía no tengo ni idea es quien redactaba este texto la más remota idea España conectar al azar con un tribunal que alguien esté respondiendo no tengo la más remota idea luego claro tenemos el tema de hoy y a veces te levantas por la mañana te pones la radio se produce un fenómeno conocido técnicamente flipado en colores y otra noticia que publica hacia

Voz 0027 09:13 yo punto es Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster con notas que le cambió una funcionaria tres años después

Voz 0230 09:19 bueno el relato del diario punto es es asombroso eran asignaturas a las que ya no

Voz 0027 09:24 se presentó el año en el que cursó el máster dos mil once dos mil once

Voz 0230 09:28 bueno no se presentó tres años después en dos no

Voz 0027 09:30 catorce cuando Cifuentes ya era delegada del Gobierno una funcionaria de la universidad pública Rey Juan Carlos accedió al sistema informático de calificaciones y cambio los no presentados por notables

Voz 0230 09:41 bueno accedió al sistema informático cambió no presentados por notables es lo que dice el diario punto es esto habría demostrado un sentido de la buena administración porque aprovecha la AN de no presentado pero el caso es que la maniobra ese acceso a la intranet dejó

Voz 0027 09:55 nuestra

Voz 0230 09:56 la funcionaria da una explicación

Voz 0027 09:58 es un área que no tenía nada que ver con el máster dice ahora que es el ordenó un profesor pero no concreta quién

Voz 0230 10:03 bueno aquí viene un momento complicado porque según el relato de eldiario punto es Cifuentes sí admitía ayer que en el año dos mil doce Se había dejado pendientes unas asignaturas diferentes chic que sí

Voz 0027 10:14 dejó en su días asignaturas en dos mil once pero que se volvió matricular después en dos mil catorce y que entonces se examinó y aprobó

Voz 0230 10:21 en cambio según el rector ha explicado hoy Cifuentes aprobó todo la primera en dos mil doce y dos mil catorce lo que sucedió fue que se corrigió cuando se detectó

Voz 7 10:29 el error en octubre del dos mil catorce funcionarios de administración de la Universidad Rey Juan Carlos al intentar expedir el título solicitado por la alumna detectan que hay dos asignaturas que tienen la calificación de no presentado se contacta con los profesores se comprueba que la asignatura el trabajo fin de máster tienen una calificación de siete coma cinco puntos

Voz 0230 10:56 bueno todo esto es raro

Voz 0027 10:59 el gris de la versión de Cifuentes una de las asignaturas que soportan aprobó en dos mil catorce que era el trabajo fin de máster para hacer un trabajo fin de máster según la normativa de la Universidad uno tiene que tener aprobadas antes todas las demás asignaturas pues bien según el sistema tardó sólo un minuto en aprobar la última asignatura elementos seguido aprobar el proyecto fin de máster

Voz 0230 11:17 bueno según este relato hizo el trabajo de fin de máster algo Eugenio pero ya

Voz 18 11:21 tu eres

Voz 0230 11:24 después lo es todo después de ver

Voz 18 11:27 lo que dice Cifuentes la Cadena SER lleva toda la mañana

Voz 0027 11:29 intentando contratar con la parroquia Cifuentes o con su equipo sin éxito hasta ahora

Voz 0230 11:34 no es bueno entonces bueno esto en principio esto así a primera hora de la

Voz 11 11:38 mañana esto así ido así

Voz 0230 11:40 pero esto no pinta bien Cifuentes no quería hablar ha dejado que sea la universidad y la experiencia indica que en estos casos haces bien en no hablar porque cualquier cosa que se diga es usted haces bien tu defensa no estamos hablando de ética esto lo haces bien tu defensa cualquier cosa que se diga es susceptible de ser contra dicha por otro en realidad según el diario punto es están estas fuentes de la Presidencia que admiten que ese dejó unas asignaturas yeso que es lo único que sí había dicho ha resultado ser una molestia porque el rector by dice lo contrario moraleja no hables pero qué paso con no se sabe en la política catalana en la política catalana yo os recordamos que Cataluña y Madrid son los dos principales motores de la economía española en Madrid es el diecinueve por ciento Cataluña el dieciocho coma siete por ciento Bien es verdad que España es el cien por cien del PIB de España en los gobiernos Mariano Rajoy de manera que no nos pongamos tiquismiquis oye catalana varios frentes en el frente internacional la policía belga ha echado de la casa de Carles Puigdemont en Waterloo a dos individuos vestidos de guardia civil español que habían ido a hacer una Performance los belgas tienen que estar flipando con nosotros tenemos a un señor que dice ser presidente de una república mental ya su casa se acercan dos jovencicos vestidos con tricornio que se hacen selfies dicen pero estaban en el frente local ha renunciado a ser presidente de la Generalitat el que está en Bruselas también ha renunciado uno que está en la cárcel y otro que parece que podría ser el tercero Se anuncia que el viernes puede ir a prisión con lo cual Mariano Rajoy ha declarado pues yo creo luego tenemos el Frente Español propiamente dicho os acordáis de una comisión parlamentaria que había impulsado

Voz 11 13:28 es

Voz 0230 13:29 esta comisión que era para estudiar la reforma constitucional para ver si se podía encontrar una fórmula de acuerdo que permitiera un nuevo consenso de cuantos más españoles mejor pero que empezó hoy no fueron los nacionalistas ni los independentistas que Podemos no lo veía claro es sólo estaba en PSOE PP y Ciudadanos pues ciudadanos también vaya Pedro Sánchez ha tomado decisiones urgentes

Voz 19 13:49 bueno traigo un barbero y una manicura la oficina ya media abogado que venga aquí inmediatamente

Voz 11 13:53 te necesito hablar con el gerente de Hilton

Voz 0230 13:55 yo ahora ya sí que más mata Albert Rivera se va de la Comisión Constitucional porque había pedido la comparecencia de todos los socialistas que han dado opiniones coincidentes con las de Ciudadanos el PSOE ha dicho sí hombre más o menos es así se puede explicar más sofisticado pero no con más verdad vamos a escuchar a Albert Rivera lamentar con mucho sentimiento mucho sentimiento que los socialistas veten a los socialistas son casi treinta segundos de Rivera

Voz 20 14:20 pero son treinta segundos de mucho sentimiento apunta que el Partido Socialista está vetando a gente que ha hecho mucho por este país que sabe cómo funciona España que han sido presidentes el Senado compulsión Laborda presidente del Congreso como ser bueno presidente de extra la dura comisión Rodríguez Ibarra usando de Guerra presidente de la Comisión Constitucional durante décadas todos estos señores socialistas han sido vetados pues ya está bien es que no escuchando a los suyos

Voz 11 14:52 no sería más creíble Albert Rivera

Voz 0230 14:55 sí explicara que no cita a todos esos socialistas por su importancia histórica sino porque sabe que son más partidarios de las posiciones de ciudadanos que las posiciones de Pedro Sánchez legítimo en política pero tiene que reconocer Rivera que está vistiendo de sentido de Estado una política que es de Mining IMIM hablando de Ñ discusiones parlamentarias el saben aquel que dio que va a Irene Montero y le dice a la vicepresidenta noticias falsas Fox News poesía eres tú

Voz 21 15:21 estoy en los mayores fabricantes de noticias falsas de este país señoría

Voz 0230 15:25 y entonces va la vicepresidenta responde con un Matías Prats

Voz 22 15:28 en esto de la nueva política hay muy poco de New mucho de fe

Voz 11 15:35 el otro grupo muchas sí

Voz 23 15:40 dicho de la gente

Voz 0230 15:45 antes la política era más disimulada no modernamente se cuenta todo se hace política a corazón abierto hace veinte años se volvió loco para obtener una confidencia hoy las confidencias expone en el Congreso de los Diputados esta disertación a cuento de qué

Voz 24 16:00 yo les recomendaría que mirase hacia adelante

Voz 0230 16:03 que pusiese nunca en directo limpio que cumplan

Voz 24 16:06 ay a ver si entre todos somos capaces de construir algo positivo

Voz 0230 16:10 sí a mi esto me da igual le ha faltado decidiera no pongan a alguien que podamos tal y a ver si reconducimos las cosas van cambiando pero políticamente lo que se dice políticamente ahora mismo seguimos en el mismo punto que hace dos meses tres meses cinco meses seis años

Voz 11 16:23 los mano

Voz 1284 16:32 turno para Especialistas secundarios vamos a un poquito el frío os apetece habla bueno es más remedio este

Voz 1606 16:38 este temporal siberiano que azota la Península no sólo ha traído cosas malas como frío pelón como las calles llenas de barro o las ganas de vivir no también ha traído experincia maravillosa es como la que ha vivido nuestro invitado de hoy que está ahora mismo en SER Soria que es el señor Jesús de Mi vida está en ser no golpee el micro que funciona perfectamente Manzanedo en las tardes Jesús está divida ya nunca Jesús de Mi vida usted famoso Jesús hito de mi vida voy hace años que nadie me llama así don Jesús ahora no sé bien no Jesús por primera vez en su vida ha visto

Voz 11 17:14 la nieve así Soria no a mis cincuenta y tres años

Voz 1606 17:17 de pescado ya de mi vida vendido fíjate tú

Voz 11 17:20 no sé lo que hay que joder eso sí la nieve la nieve

Voz 1606 17:24 cuéntanos no este momento no escatima detalles como ha sido

Voz 25 17:27 pues mira no ciento mágico no le estaría la siguiente la yo recibo una llamada diciendo que metía mitad abuela por parte de madre Jacinta que vive en Soria una enferma que vayas a verlo así que como dice lo de lo de gabinete Calgary y Navarro la maleta Georgia Caligari Caligari Gabinete Caligari García has comido la y no no Calgary no

Voz 0230 17:49 dice lo dice Francino gabinete del doctor Khan

Voz 25 17:51 en la Liga allí pic Caligari no era un revoltoso italiano Garibaldi Garibaldi pero Garibaldi no fue no fue sede de los Juegos Olímpicos de ochenta eso

Voz 1606 18:01 a Gary ya estamos no no estamos estamos en bucle vamos a salir de boxeo en asuntos que vas a Soria vale llegas son todos bueno llegas a Soria por primera vez la nieve sí que sientes que sientes por primera vez me flipa principio pero luego decepcionado sabe muy bien por qué te imaginabas la y de otra de otra manera o que no se me imaginaba que sería más no sé como Man no sé que sale la palabra

Voz 26 18:31 más más blanca no

Voz 1606 18:34 no es más oscura no

Voz 26 18:37 ya más fresca fresca no

Voz 27 18:40 Alida joder macho que tenemos claro tampoco compacta no a ver a llamada que alguien que intervenir

Voz 11 18:47 no tienen

Voz 28 18:49 no pero tal vez la palabra que esté buscando este señor y que no les sale sean ruidosa me imaginaba que la nieve era un poquito más ruidosas

Voz 11 18:59 claro

Voz 28 19:02 amainó

Voz 27 19:04 claro que también hay gente encontramos esta palabra que les falta aquí al caballero Mariona hola

Voz 28 19:09 ya es buenas tardes o si a ver a ver si si si está la palabra que este hombre está saber si sale tal vez sea inquietante tanto me imaginaba más inquietante y eso es el esa esa esa dignidad

Voz 1606 19:27 días además

Voz 28 19:29 quería le cortamos lo llamada sí gracias

Voz 1606 19:31 ah entonces la palabreja inquietante si creías que la nieve era más claro ciertamente no

Voz 25 19:37 o habrá que sería así como de lo nieve la nieve como de dos tres Metro de alta de color verde

Voz 1606 19:42 con una cabeza así con informe de grandes ojos invoca con los brazos largos esto siendo un esto terrestre sea una cosa es creía es que la nieve las como un extraterrestre es que a ver tú nunca has visto la nieve nunca había visto tú de dónde eres

Voz 25 19:55 sí hay nunca había visto allí no había visto nieve pero en la tele y el cine pero siempre engañan siempre no

Voz 1606 20:01 la verdad bueno pero tal vez sí pero un importante a las cinco y media en Canarias has disfrutado de la nieve sí o no no no

Voz 25 20:11 ya es como pisar Kaká igual blanca pero sonido idénticos y le he cogido esta superficie así lo zapatos hoy que quiere te balas bastante no allí y repugnante también pero muy bien

Voz 1606 20:24 pero muy generoso es que a pesar de las coqueteado increíble la experiencia buena no maravilloso maravilloso

Voz 25 20:29 es una cosa no quita la otra vale ya ha visto la mi vida ya está completa

Voz 1606 20:33 has visto en tu vida esta completa pues muchísimas gracias Jesús de Mi vida don Jesús por compartir esta experiencia con nosotros por ciento como está quién

Voz 25 20:41 tú no no no murió murió murió hace cinco años que tardar mucho

Voz 1284 20:46 la Bella María Jesús murió de viejas ha visto la mierda venga yo lo recuerdo para que nadie se queje después eh para desempatar en el gusto o muerte de Javier Coronas hay que llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta sino desempantanar bien gusto lo aviso que Blair no hallaban ha dicho que sí sí sí pata entrando más toda quemar todos dicho lo cual esta música Laura Piñero quienes son vuelve Eddie Vedder su banda regresa Capel Jam

Voz 1280 21:43 primer adelanto de lo que será su disco número once sí porque hacía cinco años que nos sacaban canción nueva algunos medios como la rolling stone la han interpretado como un ataque hacia Donald Trump ya que suelen mandar mensajes en contra de sus políticas la letra dice tu ignorancia es pecaminosa tus mentiras están enfermas estas envenenando el país así que sacar conclusiones recientemente el han tocado en un concierto en Chile donde la dedicaron a las víctimas además de los tiroteos en las escuelas americanas

Voz 11 22:14 el grupo apunta Arman viene a España este verano a varias ciudades pero de varias ahí lo dejo este verano enteros pero que le gusta mucho la sangría Madrid y Barcelona festivales festivales doy una pista claro hay que hacer más no lo mismo día su valía hijo mío

Voz 1284 22:49 merece la pena son festival Julio uno

Voz 11 22:58 Francisco

Voz 1284 23:45 la Ventana en Todo por la radio el nuevo capítulo de investigaciones Alonso ahí vais rodó

Voz 0230 23:50 con un pistolero con jugador tramposo pero nunca un periodista

Voz 0414 23:54 estoy empezando a creer que todos los periodistas están sana es un buen consejo este de no casarse con un periodista que luego nos ponemos a investigar sobre obras públicas no te cogen el teléfono siempre comunica porque están hablando seguro seguro seguro seguro con una ayuntamientos lo digo yo que hablo más con nuestras administraciones que como madre bien dos mil tres de no extraer pero muy contenta eh

Voz 11 24:16 vale teniendo pero un poquito de odio

Voz 0414 24:18 te tienes que no sabe y citados tienen contestador automático ésas que suenan Tel musiquita

Voz 11 24:23 dos mil tres de nuestra era parece que hace

Voz 0414 24:26 es decir hace poco porque del siglo XXI pero han pasado quince Añaza Los por eso los White Stripes estaban todavía juntos

Voz 30 24:37 no

Voz 11 24:44 efectivamente perdieron dos mil tres es la canción y en España lo cantábamos

Voz 31 24:49 lo lo lo lo haría

Voz 0414 24:53 ya sabes me Mayer dos mil tres comenzó el miércoles fue el Año Internacional del Agua dulce el año de la cabra y según el calendario armenios el año mil cuatrocientos cincuenta y dos bien dos mil tres será un año importante para Celanova un municipio de Orense porque habían solicitado unos dineros de unos fondos de la Unión Europea para construir una estación de autobuses que necesitaban veamos qué ha pasado con la perspectiva que nos dan quince años de distancia Un dos tres respondan como cada miércoles otra vamos

Voz 11 25:22 estar con Jack primero es si ve no está derruida no construida mientras que es el día mundial de la poesía hay rima no no firmo a Ben no

Voz 1284 25:41 como las que está construida muy bien reafirma te

Voz 11 25:43 sí sí está construida desde dos mil y ir preciosa que uso tiene a ninguno de hola

Voz 0414 25:54 a ninguno está abandonada desde su construcción ve funciona como estación de autobuses pero está infrautilizada como Te actualmente funciona como aparcamiento de coches oficiales

Voz 1284 26:06 ahora utilizado me inclino por el a ninguno infrautilizado

Voz 11 26:10 abandonada estación de autobuses para es la Sonia

Voz 0230 26:17 es opinable no es que Arman ha dicho B les sigo sin más

Voz 11 26:20 coches infrautilizado

Voz 0414 26:24 pues no lo hace hace que bueno no funciona como aparcamiento de coches oficiales de la Policía bomberos también se ha publicado que sirvió de almacén de los columpios viejos que se retiraron del parque infantil pero el actual porque hubo unas fotos con quiero pero el actual alcalde José Luis Ferri Iglesias del Partido Popular me ha aclarado que los columpios sólo estuvieron en las instalaciones de la estación una semana

Voz 12 26:43 a la que esto sólo fue temporal en fin temporal

Voz 0414 26:47 una idea loca entonces pero porque nunca abrió como estación a nadie quiso la concesión de la cafetería de los equipajes b se construyó mal y los autobuses no podían hacer bien las maniobras dos chulo T hubo un cambio de Gobierno y abandonó el proyecto basada siempre

Voz 11 27:03 pero no podían girar ahí no era encajamos

Voz 1284 27:10 es el hombre que contesta aquí es el hombre agoreras siempre y siempre todo lo malo es alternativa de que no podían maniobrar me gusta me vengan bien si no estaba absolutamente gratis tiene que me he ido

Voz 0414 27:20 pillar porque es este no blog se especuló con esto se dijo que en realidad no podían maniobrar pero en realidad me han explicado desde el Ayuntamiento que nadie quiso la concesión de la cafetería de los equipara hoy la según el actual equipo de gobierno es lo que me han contado lo de que los autobuses no podían maniobrar Se ha publicado pero el alcalde asegura que eso es un bulo es sí que había otro alcalde antes pero también era del PP Antonio Mouriño cuando cuando cuando quisieron gente a la que se dice una palabra

Voz 11 27:46 Dolly pidáis ahí

Voz 16 27:56 la mía es muy bueno

Voz 0414 28:00 la estación costo aproximadamente a medio millón de euros la Unión Europea por todos los fondos pero el Ayuntamiento sí claro pero el Ayuntamiento aportó el terreno lo único que cuesta aquí más que que que las obras públicas son los futbolistas que la estación consta aproximadamente medio millón de euros la Unión Europea aportar los fondos el Ayuntamiento El terreno urbanizado además una calle la Unión Europea no ha pedido a la devolución del dinero aportado algunos algo sí que esto no ha pasado otras veces que hemos pedido dinerillo para cosas que luego no hemos llevado a la práctica en la Unión Europea no ha dicho oye devuelve el dinero en fin ahora la estación eh depende del Ayuntamiento hasta dos mil once dependía de la Conselleria adivinación cromática querido e íntima peli último verde colores pues venga de qué color es el futuro de la estación de autobuses de Celanova

Voz 11 28:48 la Griso obra rojo ni no ni no negro negro sin variación

Voz 1284 28:56 me gusta

Voz 11 28:59 el bombero negro árbitro bomberos rojo y me cuesta poética oye rojo rojo de emergencia hay una buena noticia para España que pide dinero y no lo usa para que se

Voz 0414 29:16 en los fondos de la Unión Europea caducan a los cinco años así que ahora el Ayuntamiento de Celanova ha pedido a la Conselleria de transportes el cambio de uso para que la estación de autobuses pueda convertirse en una central de emergencias de ahí lo de Nino Nino la hilo el rojo Nino Nino que es en buena parte de lo que es ahora el aparcamiento de bomberos decía pues es eso una central de emergencias están allí todos los vehículos hasta que se les necesita en fin la semana que viene más

Voz 1284 29:50 yo gusto o muerte con Javier Coronas con Isa desde nada

Voz 11 29:55 hola buenas personas ciento Canario y que no se puede poner una poético eh

Voz 0871 30:10 cuánto tiempo libre Arman Nacho cruce llevado vais a bienvenida a gusto muerte sabes que la última palabra la decisión final sobre dos temas que nos van a complicar la vida de definiéndose

Voz 11 30:22 justo

Voz 0871 30:33 he de confesar también que el gusto o muerte lo utilizo para una catarsis y una terapia psicológica para las cosas que hay por la vida nota me llaman la atención no lo sé el primer o muerte es una prenda de ropa hay que ha salido así de golpe y porrazo sin que nadie la esperanza y ahora resulta que hay mucha gente que lleva pero hoy vistos seis digo está está pasando osea es como el Spinners que sale de golpe y porrazo martes son miércoles este miércoles el espía hostio define lo tienes todo el mundo tiene que tenerlo esto se vende en Estados Unidos bueno es igual estoy hablando de los anorak bueno mi madre debían orales los anormales plural de anorak de relax anuales que llevan la palabra Noruega y una y una bandera en el pecho con una menor pues soy yo no sé si si

Voz 11 31:26 ha parecidos fines de ropas y Jaime Heras no no no no a ahora manga además se llevo sin calcetines además lo cual es muy paradójico que da el rollo como decimos como poniendo Airways parece como que abriga más sabes si la peña está comprando como locos igual si los jóvenes no tiene gusto o muerte lo están orales de las que desconozco el tema pero hombre gusto hace frío que no pinta bien pero no pinta bien estamos en invierno anorak pero por qué Noruega porque porque está de moda muerto en tu época llegados los cargos claro es que es un tema oye puesto gusto claro en agosto Madrid Priede Priede hablases de Bermudas a lo mejor muerte

Voz 0871 32:18 pues igual lo vemos y el muerte pero no estoy hablando de que sea pecado abrigarse en invierno con lo normal

Voz 1284 32:26 también intentes cambiar nuestra respuesta no cambian muerte

Voz 11 32:29 no no me cambia al final de Fides tú me has persuadido

Voz 34 32:33 pues la de la orales bien porque hace frío pero lo de Noruega y como hay de tu muerte

Voz 11 32:39 hola qué tal

Voz 0871 32:50 estamos hablando de otra práctica que se está poniendo muy de moda para la gente que quiere vivir muchos años se trata de beber en ayunas un limón exprimido

Voz 1284 33:01 Camacho Camacho los demás pero con droga

Voz 0871 33:05 ese quedando elemental lo que quiera hay gente hay gente que le mete hielo de ginebra y tónica y te vale me sienta muy bien muerte levantarse indica es cárcel exprimirse

Voz 35 33:17 el yate abroncado por si ya levantarte te obliga a levantarte de la Virgen

Voz 11 33:28 no ya el rictus familiar al Fary ya que ante eso en casa digo yo te cruzas conmigo que es primas modelo cigarro pero con los días medida que te haces

Voz 0414 33:44 esto cantantes que yo

Voz 11 33:46 lo diré Barcelona gusto o muerte no lo más influido muerte nada nada yo gustó porque yo no veíamos incluso solicitó a nadie tibia me imanes para la piel para que tenía humor para que te vaya regular en treinta segundos

Voz 21 34:13 qué tal error

Voz 11 34:16 hay mucha gente es buenísimo Mary Anne Wintour mundo las frutas en una fantástica en cambio pobres para para regular las cosas no pero no puede ser

Voz 1606 34:38 el para qué sirve eso ha dicho que la monjas el cruasán

Voz 11 34:41 si esta Ricky si exacto purificador de todos los supongo armonía

Voz 0230 34:46 de haberse topado limones

Voz 11 34:48 el es datos pero no hemos salido muerto está pidiendo hasta ahora The Hole mimo parece mentira que cosas tan simples no hemos tocado vayamos a por el Pomés parecíamos ministro llegar hasta aquí

Voz 0871 35:09 no estamos con las pensiones con la poesía de lo básico vamos con el tercero

Voz 11 35:16 a favor

Voz 34 35:20 por las mañanas pero no sé si decirlo muerte mortífero

Voz 11 35:25 a ver si no ha soltado no sabía que perdió y sombra de mañana que cigarro

Voz 0871 35:38 quería y en este caso estamos hablando el sus alimentos alimenticio no estamos hablando de verduras estamos hablando de él

Voz 11 35:44 las muñecas el nombre asusta Mollet Barcelona

Voz 12 35:51 a gusto o muerte gusto me vuelve loco gustazo gusto a comer me flipa

Voz 0871 35:56 no es ni muerte muerte muerte

Voz 11 35:59 de vuelta a su muerte muerte muerte muerte muerte muerto

Voz 1284 36:06 es la muerte dependes de le gusto también oye

Voz 11 36:15 digo yo que soy eso las hago yo

Voz 0871 36:19 por por

Voz 33 36:21 pero

Voz 0871 36:27 llegamos al formato uno más uno no son dos opciones que os tiene que gustar las dos para que sean gusto hoy conjuntada fallecía es muerte vale es un masaje tailandés a cuatro manos

Voz 11 36:40 luego tiene

Voz 0871 36:42 a sí flipa ante a cuatro más no sé yo por lo menos no sabe lo tienen los tilos osea me ha caído un pulpo enemiga cuatro mano lo que me está volviendo loco el celebro no sé por favor sin dejarme en paz no sé lo que pasa bueno un más grande hecha a cuatro manos compra de una moto

Voz 11 37:12 escuchar atentamente ver las procesiones de Semana Santa o por televisión animo dos horitas por eso una mala persona su no no no puedo que según de Barcelona también dejar algo más

Voz 1284 37:28 claro lo cuando lo encontró contra la mala suerte nosotros claro la muerte amor Deco

Voz 11 37:34 os dejo que siendo a la vez osea las dos horas que estás viendo las procesiones tú has jugado hay cambia los párpados cárnica vale Barcelona comporte muerte te da igual que sea la bien parado clarísima muertes

Voz 16 37:56 no

Voz 11 37:59 sí pues aunque sea a la vez

Voz 34 38:02 muerte también

Voz 33 38:04 bien

Voz 0871 38:14 llegamos a la elite musical estamos hablando de un grupo de los ochenta y dos chicos nos pedazos destripar unos Moreno unos Rubio mostró si si es bueno o por ellos un lenguaje son ellos no son no no son los Pecos estamos dando de Modern Talking o sea no no madre todo el lenguaje de madre sino lenguaje muy pobre de tal modo bolsos que vale izquierda estemos aquí estamos para verlo fusilado pero solamente cogidos a mí me mola vale uno es existe

Voz 11 39:01 después ya sabes esto

Voz 0871 39:03 por qué hay algunas versiones que dicen que toda la pasión musical que tienen una canción la repitiendo en todas las segundas

Voz 3 39:12 más no

Voz 1284 39:17 no va desencaminado pues lo serían en el casi es una una de gusto y otras no

Voz 11 39:22 muerte lo poco igual no

Voz 31 39:25 es gusto vídeo de Youtube de uno

Voz 1606 39:27 a estos dos cayéndose por las escaleras

Voz 11 39:30 a nuestro gusto gusta gusto totales que tiene mucho tiempo libre y no y lo demás ya Massot es da igual vacía sí sí sí saquen decide no existe

Voz 34 39:50 bueno pues no yo muerte puerta mientras decían Broken Hearts sea tenían el corazón roto todos

Voz 11 40:00 sí es la carrera pero tienes que crecería una roca Rubik es más movida

Voz 2 40:11 sí

Voz 1284 40:19 lo hizo a dar un beso

Voz 11 40:24 hola

Voz 1284 40:30 este hombre se marrón estamos muy plano todo bueno

Voz 0419 40:38 todos me encanta soy hoy va de buenas noticias porque bueno buenas noticias para el cine en general para los fans de David Bowie por aquí bien Bowie gusto muerde bueno buena noticia porque es un musical la Faruk convoque se despidió para siempre en su disco Black Star va a tener película vamos a poder ver muy pronto aquí en cine es después de los ingleses y de los Yankees eso sí siempre ha habido clases bueno y lo difícil elegir un tema de Bowie pero me he quedado con este que yo creo que que os va a gustar y que les representa muy bien

Voz 4 41:07 sí

Voz 0419 41:22 bueno esto era Chain Heynckes de Bowie es un tema muy viene muy bien para para escrache ahí con el DJ o para llamar a alguien que te echen bueno siguiendo con las buenas noticias a finales de este mes el treinta y uno se inaugura la temporada de festivales musicales que decíamos que hay muchos muchos festivales inaugura con uno que se llama con mucho arte festival de flamenco pop me encanta el cartel lo tenéis en su web con mucho arte punto com que presidirá llega no me quiero centrar en esto a ello voy me quiero centrar en la etiqueta flamenco pop por qué pues porque a mí me encantan las etiquetas porque no sé vosotros pero yo cuando oigo lo de flamenco pop en mi cabeza Yoigo esto

Voz 11 41:59 no

Voz 3 42:05 muerte en su dicha

Voz 11 42:18 Grimes me recuerda al brote Jarque Hart

Voz 0419 42:23 bueno pues brutal el príncipe gitano con esta balada de Elvis ojo

Voz 11 42:26 que a mí me parece una valentía tremenda esta versión

Voz 0419 42:29 bueno porque no repetir esta hazaña desde el cariño y marcarnos otro flamenco pop pero con Ute mitad de Bowie llamado a este maridaje flamenco Bowie que es como un nombre de todo momento vamos allá

Voz 0277 42:50 Don no superen for an Mike Tyson Goss Ronnie guapa él a Million de Tinder Streets and every Time esto Ascó Beat Made so actor máis del made in de de voz Charlene se aprende esta gitana porque aunque os máis si Def más Tey tés Josep chan chan chan chan chan chan hay que hay todo un guante a Richard Gere

Voz 11 43:35 tu madre en dos ancha idioma

Voz 0277 43:38 pues ya es bueno frente él está ahí para

Voz 4 43:44 hay ahí

Voz 11 44:19 qué bien habla inglés eh fenomenal

Voz 2 44:22 Cares me

