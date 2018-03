¿Para qué sirven los anillos constrictores para el pene?

Voz 0401 00:00 dicen los que lo son que sus selecciones aguantan más que sin ellos otros aseguran que la sensación de placer se acrecienta al tener los puestos hablamos de anillos constructores del pene Un curioso artilugio que lleva unos cuantos años copando la curiosidad de muchos hombres hedor García Cruz urólogo y doctorado en Medicina por la Universidad de Barcelona y uno de especialistas que le presta especial atención al sexo puesto que sus investigaciones incluyen el sexo está en Radio Barcelona y hemos recurrido a él para que nos cuente todo lo que sabe de esos anillos constructores buenas noches

Voz 2 00:43 muy buenas noches Javier Eduardo

Voz 0401 00:45 que yo tengo muchas dudas que hace exactamente un anillo constructor

Voz 3 00:51 el anillo constructor lo que hace es el final cuando tienes una erección lo que ocurre es que entra más sangre de la que sale Si tú te pones un anillo constructor en la base del pene lo que vas a favorecer precisamente es que entre osea que sí

Voz 0401 01:04 alga aún menos sangre y por lo tanto prolongará la erección facilita la erección como se usa exactamente poniendo cualquier tipo de anillo hay algún anillo determinado en qué lugar del pene se pone porque yo encontrado varios sitios donde se los colocan

Voz 3 01:20 ah yo yo luz lo digan médicamente digamos suponen la base del pene a pesar de que pues en porno en pacientes que ven a urgencias a etcétera A veces ves

Voz 2 01:32 es gente que se los pone englobado también los testículos desde un punto de vista médico no tiene demasiado sentido pero sí que el que pones en la base del pene

Voz 3 01:40 qué haces favorecer que la sangre no se vaya del pueblo

Voz 2 01:43 tanto mejorar teóricamente optimizar la erección

Voz 0401 01:46 lo que acabas de decir es verdad que es muy frecuente no hay gente que utiliza este tipo de anillos incluye también lo que es la la bolsa total

Voz 3 01:56 si no nos no sabría decirte el motivo es decir si él en la base del pene mejoran la erección y hay diferentes hay modelos entre comillas médico Ximo Delio modelos más y vamos a decir lúdicos pero cuando engloban los testículos no sabría no encuentren pensándolo no encuentro la manera de de justificar no sé por qué debería mejorar nada

Voz 0401 02:18 a ver si es que los colocan sin haberse estudiado el manual es que es muy muy probable que eso ocurra afecta en algo a la sensación de Play de placer llevar un anillo

Voz 2 02:31 a entiendo que el lo que mejora sobre todo es la erección tal vez el hecho de tener un poquito mejor erección aunque el glam de este más injuriar quitado sea más este más hinchado pueda mejorar algo la sensación de placer pero sobre todo

Voz 3 02:45 el sentido es funcional a yo los he visto pues precisamente en pacientes en urgencias gente que se pone anillas metálicas y luego el problema es que eso crea como un mecanismo celular mientras sangre no sale llega un momento donde no te puedes quitar el anillo y es mal solucionar entonces siempre se recomienda hay algunos modelos

Voz 2 03:04 son médicos o que están hechos

Voz 3 03:07 hemos con especificaciones sanitarias y que son de plástico que son fáciles de retirar una vez que has acabado de

Voz 0401 03:13 utilizarlos doctor perdóneme pero me da la sensación de que se acude con bastante frecuencia a urgencias con anillo

Voz 3 03:20 no no yo no sé yo hace diez años que acabe la especie de Aussa que ya empezar a leer una cierta experiencia yo lo sabré visto tres cuatro veces lo que pasa es que son casos no suelen ser casos muy escandalosos porque viene gente pues con anillos en el pene que hay que quitarlos con mucho cuidado pero son anillos grueso en entonces en fin es una situación un poco

Voz 2 03:41 a a parar

Voz 0401 03:42 Toxo y claro con no basta con que se pierda la erección entiendo no porque la reacción una vez que

Voz 3 03:50 en tramas sangre de la que sales imposible se va a perpetuar entonces es posible sacarlos y tienes que tiene que ser seccionando el

Voz 2 03:57 yo metálico y eso es algo que es complejo hay que hay que andar con cuidado porque si secciones de más pues es un problema ese momento en el que en el que en el servicio de urgencias de un hospital

Voz 0401 04:07 llama a los bomberos siguen los bomberos no

Voz 2 04:09 tenis miento si ha les un momento anden pocos momentos en la medicina el pulso es importante pero ese es uno uno de esos momentos donde el paciente agradece que tengas buen pulso con lo cual no de lo primero que lo primero que deduzco de sus palabras es quién lo primero es utilizar anillos que de verdad no sean peligrosos plástico médicos ha dicho usted es decir no meterse cualquiera Mandela exacto ahí a hay algunos modelos que utilizan los los en de los aparatos de succión perdona aparatos de vacío que están pensados para poder utilizarlos y que cuando acabas pues te los quitas sin sin más problemas hay Henson pues obviamente cuando utilizas ese tipo de material adaptado pues eso Sota problemas o puede dar problemas

Voz 0401 04:53 durante cuánto tiempo se pide llevar un anillo constructor uno uno bueno me refiero uno médico elástico o comprado pueblo como mínimo en una tienda de juguetes eróticos cuánto tiempo es el máximo que pues

Voz 3 05:06 de llevarse diría es decir hay un responden de otra manera hay una concepto que es una erección que dura más de Se considera cuatro horas a Iker no

Voz 2 05:18 es por estímulo erótico es decir no es que estemos con nuestra pareja y lo estemos pasando bien sino que el la erección Se mantiene porque así es perjudicial por lo tanto me parece cuatro horas me parece Messi me sigue pareciendo mucho pero la avería que probablemente es un límite en un alto razonable

Voz 0401 05:35 es decir que si después del acto sexual esa persona que sea ello constructor ha rendido se duerme a lo mejor tiene un problema

Voz 2 05:45 sí pues tener un problema un problema serio porque el problema es que la sangre que se acumulan el PNR mansa puede fabular y eso puede dar problemas serios puede dar incluso gangrena en fin no es no es ninguna broma Nano broma

Voz 0401 05:58 he leído de documentándome sobre los anillos constructores que evidentemente nunca yo personalmente nunca lo sé usado y he leído que aquellas personas que tengan problemas cardiacos o de circulación no deberían usarlos me estoy asustando doctor

Voz 4 06:13 sí yo creo que esa no tiene ninguna ningún sentido es decir

Voz 2 06:17 una persona que tiene un problema cardiaco por poner un ejemplo Ike no puede andar cien metros porque tiene una angina de pecho su cardiólogo le habrá dicho que no puede tener relaciones sexuales Nickon y Johnny sin anillo una persona que tiene una reserva cardíacas decir qué pues subir y bajar escaleras que puede andar en bici que son la gran mayoría de pacientes que han tenido algún problema cardiaco pueden tener relaciones sexuales y pueden utilizar el medio digamos para optimizar su erección que les parezca mejor de acuerdo con su cardiólogo pero la sanidad no son especialmente peligroso vamos a decir

Voz 0401 06:51 en el caso de que alguien no tenga ningún problema de elecciones sería lógico que usasen estos anillos

Voz 2 07:01 pueden no pueden favorecer a el hecho de tener más de una relación sexual puede puedes tomarte sólo como un juego pero teóricamente si tienes buena erección el anillo no va a no veo porqué debería mejorar muchísimo si vas a tener relaciones sexuales mucho rato o más de una relación sexual pues te puede ayudar si al final yo creo en el sexo es una parte biológica digamos de tener relaciones sexuales y hasta hizo una parte lúdica o no se de lenguaje con tu pareja de relación donde no es que no no están no están en clara la definición de que es normal que no es normal que está bien que está mal final yo creo que si lo utilizas Si te gusta Hay con sentido común no compras cosen en una ferretería no no veo porque tiene que ser malo

Voz 0401 07:49 no habla de de la ferretería Hay todo lo que he estado contando al principio no cueste tanto de urgencia sólo como de gente que es capaz de de dárselo que cualquier objeto con tal de que sea redondo ideas me da la sensación de qué de qué nos informamos de sexualidad en cualquier sitio porque fíjese Le he dicho precisamente que o las personas que tengan problemas cardiacos no deberían usarlos usted me lo ha desmontado todo el rato insiste en que en que estos anillos deben comprarse y adquirirse pertinente mente para lo que deben ser no utilizar una gran de la o que tengamos por casa siempre hacemos es demasiado caso a lo que nos cuentan en la calle que buscando realmente el origen de lo que queremos hacer en el sexo o qué pasa doctor

Voz 4 08:35 hay hay una anécdota muy buena uno de los de los sitios donde más

Voz 2 08:40 no buscamos los hombres información sobre sexualidad foro coches a hecho foro coches que es muy cruel parece de broma pero pero es cierto de hecho al final la mayoría gente cuando tiene alguna duda pues lo pone busca la Google la duda en Google no la Bublé y en Google si vas a buscar sexo lo más normas que encuentres porno a la idea es una cosa que veo en el en el canal dividir de un canal de Youtube que se llama tengo un amigo que porque la mayoría gente no te dice que tiene un problema dice que tiene un amigo que tiene un problema no hoy tenemos un montón de comentarios y un montón de de Us gente que te te hace unas preguntas el otro día repasarlas del bloque llevamos más de seis mil preguntas contestadas hay gente que te hace preguntas que dices guau la gente está muy mal informada poco informa Ical encontrar información válida es buena contrastada en Internet no es tan fácil si no sabes distinguir la fuente claro sino vas a buscar precisamente a los profesionales si es que lo de foro coches me acaba de dejar da nombres que les lo bueno que tienen aficiones de hombres entrecomillas que es anónimo por lo tanto ahí puedes escribir lo que lo que quiera sin nadie te conoce yo eso es una de las cosas que a los hombres que no os da vergüenza ir al médico así como a las mujeres en general les dan menos vergüenza los hombres no nos gusta nada era médico a a contar estas cosas

Voz 0401 10:06 también las mujeres no nos queda otra que pasaba por Ginecología con bastante más frecuencia no

Voz 2 10:11 no pero esos yo el motivo es histórico es decir esto ha sido así ha partido en cierto momento iba a los hombres nos está costando más peligro que en general existe un cierto Gap de género a los sombra Nos gusta menos y eso es algo que ocurre en todos los países Nos cuesta más cuando tenemos un síntoma ir al médico o pedir ayuda es algo que se suma a los hombres nos da la sensación de bueno estoy enfermo soy mayor ya no soy de lo que era etcétera y eso nos cuesta mucho y eso hace que hay muchas consultas en Internet muchas webs que al final pues te metes en Internet y encuentras lo que encuentras iba a veces no es tan fácil distinguir la página web de un profesional acreditado con número de colegiado de una institución etcétera de páginas que son basura que deberían cerrarse porque es un directamente a anunció en cosas que son mentira

Voz 0401 10:58 pues Eduardo García Cruz doctorado en Medicina por la Universidad de Barcelona ha sido un placer hablar de los anillos constructores que creo que los llaman también Cockell Cockell sobre todo porque considero que recurrir a foro coches

Voz 5 11:17 eh puede puede

Voz 0401 11:19 llevarnos directamente a urgencias en cuanto digamos qué tipo de anillos podemos usar para para estrangular nuestro penemos