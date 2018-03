El sexo en los videojuegos y los videojuegos sexuales

Voz 2 00:00 eh

Voz 3 00:03 una de ellas pero donde y esta eh eh

Voz 4 00:12 tú has jugado algunos estadios jugoso no te porque no te pega nada yo que fan no

Voz 0542 00:18 no me considero había jugado gastando porque yo soy de las nacidas en tres milenios los la muy Lenin

Voz 2 00:24 el debería hacerse Ylenia no yo estoy

Voz 0542 00:28 Justo el origen de los Milene al ser su padre que empiezan el año de nacimiento sin el ochenta y cuatro a partir de las once de cuatro de mí hacia adelante entonces yo soy de las que empezaron a jugar con la Nintendo y y te voy a confesar una cosa dice pieza Amador ir de la risa antes de confesar que es que es muy fuerte yo me enganchado poco a videojuegos me Mario Bros hace muchos años después me enganché a los IMS

Voz 2 00:52 cuando tenía la posibilidad de enrollarnos a unos con otros y que tuvieran niños entonces no sea tu ya estaban tu ya lo que está haciendo es alimentar lo que hoy lo que en una vocación profesional claro en la mía no tanto en la mira te yo

Voz 0401 01:06 acuerdo que Mi primer videojuego es si es que eso se puede conseguir un videojuego era una cosa que fuéramos a la televisión y que eran dos rayas que se pasan una pelota que en realidad era un punto canalla

Voz 0542 01:15 sí Ken

Voz 5 01:19 era la mayor en este caso

Voz 0401 01:20 aunque tenía medio de Amis a Sims enamorados que te los píxeles hagan mientras practicaban sexo pero practicaban sexo claro para tener bebes en los pies de la Sisi entonces

Voz 0542 01:31 yo creo que entre lo tuyo o lo mío y lo que hay ahora hay un abismo

Voz 4 01:35 insalvable que deberíamos conocer

Voz 0401 01:39 n flipa no gusta muchísimo que tú a tus sienes la crisis

Voz 2 01:42 todo el rato todo el rato porque tú tú eras más de tú eras de de de las de Sensación de vivir o eso ya te pillo dejaban verlo porque eran era pequeño a Ballmer Sensación de vivir estaba prohibida bueno entonces

Voz 0542 01:55 digo a día de hoy hay videojuegos sobre sexo una oyente con muy buen criterio una Oriente que nos escucha desde Alemania además se sorprendió cuando supo que nunca habíamos hablado esto entonces yo esto que me pongan negativo en ellos Superman me estoy J peleamos esa puerta

Voz 0401 02:11 que todavía no hemos abierto yo te logra

Voz 6 02:14 pero pero se lo agradezco sobre todo a Oriana la plana curtido que le es diseñadora de videojuegos

Voz 0401 02:21 los estás al teléfono buenas noches soriana buenas noches hasta qué punto está presente el sexo los videojuegos

Voz 7 02:31 bueno realmente puedes encontrar contraer la web muchísimos juegos destinados solo a texto pero si tenemos en cuenta es que muchos juegos también intenta enmendar de vivencias o o del contenta fue realista también muchos incluyen escenas eróticas

Voz 0542 02:48 él cada vez más en Radio Barcelona está también Javi Guerra Mello que es programador de videojuegos y nos puede aportar ese otro punto de vista desde allí buenas noches

Voz 0931 02:58 hola buenas noches encantado de estar aquí tenemos

Voz 0542 03:01 mucho sexo los videojuegos Javier ahí mucho

Voz 0931 03:03 sí Ximo además estoy que está creciendo de la de los videojuegos concretamente y eran los no no podía faltar esa mezcla no entre entre el sexo y videojuegos que que mueven tanto dinero

Voz 6 03:15 vosotros consideráis que bueno me decís que hay aquí hay mucha demanda de de videojuegos con lo cual hay mucha oferta pero lo del sexo también va más soriana

Voz 7 03:27 yo creo que si realmente sí de hecho ahora cada vez más están intentando añadir por ejemplo en la realidad virtual casas que hacen que parezca que está todo más cerca o aprovechando cosas nuevas que están saliendo también como juguetes sexuales que te pueden conectarlo en el ordenador están aprovechando estas nuevas tecnologías para explorar otras zonas

Voz 0401 03:49 Javier tú eres programador tú añades mucho sexo

Voz 0931 03:53 no es bueno que habitualmente yo trabajo para para empresas que encargan los videojuegos donde sí normalmente en el diseño de los videojuegos siempre suele haber depende del público al que va destinado pero por lo menos contenido erótico si hay sí que hay algunas empresas que se dedican exclusivamente a realizar juegos de con con alto contenido erótico sin censura directamente

Voz 0542 04:13 bueno una una aproximación a eso fue la que Celia y yo vivimos en el Salón Erótico de Barcelona hace dos años su así que utilizamos unas de la de las primeras gafas de simulación virtual que precisamente recrea una escena porno y era muy parecido al tipo de tecnología que es utilizada con los videojuegos no

Voz 0931 04:37 bueno eso es el a las gafas de Rolling virtual ahora mismo son Un son un boom ahí está generando mucho contenido de pornografía para para estos dispositivos bueno yo creo que cada vez más vamos a ver más de hecho siempre con el tema de los videojuegos sabido como una una una brecha de de edad básicamente que digamos que el público al que iban destinados videojuegos era para para adolescentes eso con el tiempo se vamos va cambiando ir de aquí a poco vamos a ver videojuegos sólo orientados adultos claro el tema de la de la pornografía y tal ese va ir introduciendo cada vez más

Voz 0401 05:14 claro que los que tenía que si del ochenta y cuatro querida WISE haciendo mayores entonces habrá que habrá que ir también ha está estoy descarta habrá que ir copando esos mercados pero a mí me gustaría saber si es posible ex citarse con un videojuego Elia tú te es citabas mientras tú semis Fornel Kaman yo no para nada

Voz 0542 05:31 él lo ponía creo era un experimento sociológico pues como lo mio con Gran Hermano viene a ser Orellana

Voz 0401 05:39 Javier si es posible ex citarse con un videojuego

Voz 0931 05:44 bueno yo creo que sí

Voz 0401 05:46 ella dice que si tú Javier

Voz 0931 05:49 yo creo que nuestros clientes los usuarios de nuestro videojuegos dicen que si no

Voz 0542 05:55 sí sí no no no sería un negocio no

Voz 0931 05:57 digamos vivir de yo es decir que hay videojuegos

Voz 0401 06:00 yo propósito es precisamente ese la excitación del jugador

Voz 0931 06:06 sí sí yo creo que es bueno el tema de los videojuegos te da la posibilidad de de encarnar la piel de de una persona que no eres hay mucha gente que simplemente les gustan los juegos de fantasía de típicos juegos en los que encarna a un personaje como en El señor de los anillos con cualquier este tipo pero claro hay gente que quizá Akira encarnar papeles más realistas y recurre a videojuegos este tipo de fantasías para ellos

Voz 0401 06:32 Oriana qué imagen se del sexo se tienen en cuenta por ejemplo los roles de género

Voz 7 06:38 sí eso es es que tendremos que pensar a los videojuegos muchas veces como como películas no hay hay tantos juegos como te puedes imaginar con muchos de experiencias desde los que realmente se lo piensan en actividad hasta que cuentan historias muchos de estos juegos te permiten seleccionar tú tú personaje eh tu orientación sexual haya a lo mejor personajes que son lesbianas bisexuales OK eh tú también puedes jugar ese error incluso muchas veces te permiten no directamente pero de alguna manera ser tram porque podrías hacer un personaje hombre porque te sientes masculino pero luego llevar ropa femenina creo que cada vez hasta hace poco ha estado muy orientado el tema de los videojuegos a a los típico a hombres pero pero a ver si te orienta más a unas velocidades género más amplia

Voz 0401 07:32 me gusta que de gays que diversidad en los videojuegos porque es algo que siempre echamos de menos por ejemplo en guiones cinematográficos Si pensar que los videojuegos hay diversidad sexual al final Alcabón no deja de podemos sacarle también una parte educativa Javier

Voz 0931 07:50 sí bueno de hecho no hay más diversidad al respecto en este aspecto precisamente por temas de presupuesto porque no hay que olvidar que los videojuegos son negocios un negocio que además está en auge intentan abarcar al mayor público posible cualquier empresa daría lo que sea por poder lanzar un producto eh que vaya destinado a toda la población y no sólo a un sector entonces siempre intenta es intenta llegar a todos a todos los los públicos el único que normalmente esto tiene un coste desarrollo mayor y por eso sí si se se tiende a a focalizar en digamos en el sector mayoritario el de los videojuegos que serían hombres heterosexuales pero siempre se intenta abarcar lo máximo posible

Voz 0401 08:27 pero igual que igual que me dicen siempre que la agresividad de un personaje aumenta en función de lo que ocurre en el juego podemos hacer que aumente las citaciones

Voz 0931 08:39 bueno es el objetivo de ciertos juegos y yo creo que sí mediante intentar y conseguir situaciones que una persona por ejemplo no podría tener habitualmente a la vida real posiblemente si este tipo de tabús este tipo de cosas puedan llegar a excitar a un jugador

Voz 0401 08:58 Oriana me acuerdo de curiosidad cómo te esté aisla la estabilidad de lo que estáis haciendo

Voz 7 09:05 bueno normalmente en las empresas tienen un departamento que se llama el cual que a su suelen ser telegramas que son gente que prueba el juego exagente principalmente busca que el juego no no tenga fallos de técnicos no pero también te pueden dar sus sumó sus ideas sus sensaciones y luego como diseñadora también es mucho que es lo que la gente está esperando no qué qué tipo de sexualidad estás tú intentando Abarth eh que tanta hacías podría llegar a tocar qué temas no porque también hay mucho tabú en esto entonces dependiendo del tipo de género que tú estás abarcando podrás llegar a más público a menos oir más en profundidad el el tema osara tenerlo de paz en una historia

Voz 0401 09:56 mi pregunta sería ahora vais cambiando dependiendo de cómo sea la sociedad es decir hace veinte años Mi madre es espanta haría depende andante solamente el pensamiento de sexo por sexo algo que su hija pues bueno pues digamos que lo tiene más ya van cambiando también eh los personajes las actitudes todo lo que sucede dependiendo de cómo va cambiando nuestra sociedad

Voz 7 10:20 sí claro es ten en cuenta que es un producto que al final lo que quiere tirar al mercado entonces si la sociedad en la que las personas tiene muchísimo poder en esto la lo que está comprando es lo que más se va a desarrollar por tanto si si cada vez se busca una sexualidad determinada o va a tirar por ahí el mercado también por ejemplo habléis mucho de de cómo los personajes no se desarrollan como llegan a explotar en muchas veces simplemente a la narración de una historia porque es como leer un libro pero otras veces no no sé si tenéis cincuenta hablando de los si hay muchos juegos que utilizando semanas los la idea de lo que es dos personajes que se mueven en un entorno y pueden tener relaciones allí juegos on line de esto entonces tú puedes elegir un personajes de cualquier género luego otra persona tiene otro personaje de cualquier quién eres tú lo invita te lo encuentras en una discoteca lo en vilo

Voz 0401 11:14 con una cata en la casa tiene pues

Voz 7 11:16 es que es restricciones dependiente de varias cosas muchísima juego de muchísimos tipos

Voz 0401 11:22 vamos es decir que primero fue ese tipo a través del muñeco del videojuego y luego ya Si ya vemos que esto prospera ya no ven muy claro es que igual está en Singapur sabes bueno sí que me encaré buscarme lo radio más cercano pero es quedarme está montante fascinante porque claro lo que realmente me venía a decir es que también sentado a un tipo de relación por parte de las personas que juegan con los videojuegos

Voz 7 11:49 claro dependiendo de que si perdón Hall

Voz 0931 11:51 el no normalmente en este tipo de juegos e intenta mantenerla en el anonimato de hecho es algo que valoran bastante los jugadores porque quizá quieren tener una relación a través del juego pero no llevarla más allá entonces intentan intentan dejarlo como algo apartado no

Voz 0542 12:05 aparte yo creo que ahí se abre una vía de posibilidades de desarrollar una sexualidad completamente diferente al que tú tienes en la vida real sin ninguna consecuencia porque es un personaje con un aspecto distinto al que tienes tú

Voz 0401 12:19 en una realidad virtual en Jávea señores yo tengo cuarenta y cinco años ustedes creen que yo estoy para Enzar a enganchar me esto de los videojuegos porque lo que sí que les aseguro es que a mí el sexo no gustan todas sus posibilidades gustan gusta dice Javier tú qué crees

Voz 0931 12:34 seguro seguro de bueno de hecho cuarenta y cinco años no son nada no y más en videojuegos ahora que cada vez

Voz 0542 12:39 es que gracias porque ella se empeña en hablar al mundo como si fuera una señora mayor si las cinco años pero bueno

Voz 0401 12:46 no lo que pasa es antigua pues hay una pregunta antes antes de despedirnos porque ya que me voy a empezar a a meter en este tema de los videojuegos sexuales necesito una recomendación Javier barre para casa incluso no me importa

Voz 0931 13:04 ah bueno quieren mucho sí

Voz 0401 13:06 no EMI videojuego mira pues ahora precisamente

Voz 0931 13:08 es una empresa y que es es virtual real por están desarrollando un videojuego para realidad virtual que se llama Uber reloj que son digamos unos pioneros en España en este en este sector y la verdad es que lo están haciendo muy bien y bueno yo si tuviese que recomendar uno sin duda sería a ellos comer buscamos Uber lo en Google directamente van aparecer he hecho están están financiando el producto a través de una campaña de crowdfunding que bueno esto es otro tema ya se están auto financiando ellos a base de micro mecenazgo y les vendría muy bien cualquier tipo de de aportación

Voz 0401 13:43 Oriana cuál es tu juego tu videojuego sexual favorito recomienda bueno muy bueno

Voz 7 13:51 eh yo la verdad es que no soy mucho de juegos sexuales cien por cien pero eso me lo pasé muy bien con las escenas más calientes del de Gucci

Voz 0401 14:02 pero qué pasaría lo mismo si fuese por si bises porno

Voz 2 14:07 o hay un componente hay un componente vale Oriana la plana desde Alemania en Javi Guerra medio desde Radio

Voz 0401 14:16 Barcelona un abrazo y muchísimas gracias por abrir una nueva puerta a nuestra sexual